Le Rondo : le pari jeunesse de Mauricio Pochettino avec l’USMNT est-il audacieux ou excessif, trop tôt ? Que peuvent apporter Cavan Sullivan et ses coéquipiers ?
Il est temps de laisser jouer les jeunes. Après de nombreuses spéculations sur les joueurs qui seraient intégrés au groupe de l’USMNT cet automne, le sélectionneur Mauricio Pochettino a opté pour l’option la plus jeune possible. Treize des 28 joueurs convoqués n’ont encore jamais joué avec l’équipe A des États-Unis. Cavan Sullivan, Julian Hall, Adri Mehmeti et Zavier Gozo font partie des adolescents très prometteurs appelés ici. Et il n’y a pas de place pour Christian Pulisic.
Bien sûr, certains vétérans sont toujours de la partie. Mais sinon, c’est un groupe clairement tourné vers l’avenir. Mais est-ce la bonne approche ? Les matches amicaux contre le Mexique, le Canada, le Chili et le Pérou ne seront pas faciles. Les États-Unis peuvent-ils gagner avec une bande de gamins ? Et n’est-il pas un peu trop tôt pour les jeter dans le grand bain ? Les rédacteurs de GOAL débattent de la dernière liste des États-Unis et se demandent si les jeunes sont vraiment prêts à jouer, dans une nouvelle édition de... The Rondo.
Quelles sont vos pensées sur la liste de l’équipe nationale masculine des États-Unis ?
Tom Hindle : Un pari assez risqué. Treize premières convocations, c’est bien vu pour faire parler et pour l’ambiance, mais il n’y a pratiquement aucune expérience dans ce groupe. Bien sûr, les États-Unis doivent se tourner vers l’avenir, mais il y a un risque que Pochettino ait misé sur des joueurs trop jeunes, trop tôt. Sullivan se comprend, tout comme Zavier Gozo, Peyton Miller, Neil Pierre et Julian Hall. Mais quelle est la logique derrière la présence de Cole Campbell ici ? Mathis Albert est-il vraiment prêt ? Difficile à dire.
Ryan Tolmich : À peu près tout ce qu’on pouvait souhaiter : un mélange parfait entre ancien et nouveau. Beaucoup de jeunes visages enthousiasmants sont là, mais aussi des joueurs plus familiers qui peuvent les encadrer. Il y a souvent un tiraillement entre repartir de zéro et conserver une certaine continuité, mais il semble que Pochettino ait trouvé le bon équilibre en dosant parfaitement les deux.
Alex Labidou : Bravo à Mauricio Pochettino pour avoir fait des choix audacieux, même si l’équipe des États-Unis a connu quelques accrocs en chemin. Le Pérou, le Chili, le Mexique et le Canada pourraient tous aborder cette confrontation en favoris face à ce groupe s’ils présentent leurs effectifs les plus solides. Mais à ce stade du cycle de la Coupe du monde, il faut voir de quoi on dispose dans le vivier de l’équipe nationale, surtout chez les plus jeunes. Avec des matches de Ligue des nations prévus à la mi-novembre, cela ressemble davantage à la fenêtre la plus probable pour le retour de stars comme Christian Pulisic et Weston McKennie, à condition qu’ils soient en bonne santé.
Qui est votre ajout surprise ?
TH : Diego Kochen. Qu’apprend-on ici ?
RT : Le plus surprenant est probablement Mathis Albert, non pas à cause de son talent mais en raison de son manque d’expérience. Il a eu quelques opportunités à Dortmund, mais est très loin d’avoir autant de matches professionnels que les autres joueurs du groupe. Cela dit, c’est aussi un talent incroyable, donc il est logique de lui offrir cette opportunité d’apprendre et de grandir si tôt dans ce cycle.
AL : Il y en a pas mal ici. Le duo des Red Bulls, Adri Mehmeti et Julian Hall, était déjà dans la conversation, mais qui s’attendait vraiment à voir Brooklyn Raines intégrer ce groupe ? Ce n’est en rien une remise en cause de son talent, il a clairement beaucoup de potentiel, mais il n’apparaissait pas dans la plupart des projections. Même chose pour Justin Ellis, qui a montré des promesses à 19 ans sans susciter le même engouement que certains des autres jeunes joueurs.
Qui est le plus grand oublié ?
TH : Probablement Johnny Cardoso, qui a impressionné avec l’Atleti cette semaine. Vu le manque de profondeur au poste de milieu défensif, Cardoso devrait être dans le coup.
RT : C’est compliqué, parce qu’il n’avait pas vraiment joué avant cette semaine, mais Johnny Cardoso pourrait correspondre au profil. C’est un joueur qui était en course pour une place à la Coupe du monde avant sa blessure et, à seulement 24 ans, c’est évidemment un joueur qui pourrait aussi faire la différence en 2030. Il aura toutefois d’autres occasions, surtout s’il joue bien avec l’Atletico Madrid.
AL : Je vais en citer deux ici : Tim Weah et Matt Turner. C’est une spéculation, mais est-il possible que Pochettino ne voie plus vraiment de rôle clair pour Weah ? Il a bien commencé avec Marseille, même si l’équipe est en difficulté, et ses performances méritent d’être prises en considération. Son rôle limité à la Coupe du monde a donné un aperçu de la réflexion de Pochettino. Une autre absence en novembre soulèverait des questions plus importantes.
Quant à Turner, ses statistiques plaident aussi en faveur de sa sélection. Mais son absence pourrait davantage s’expliquer par la volonté de Pochettino de donner une vraie opportunité à trois gardiens plus jeunes, Chris Brady, Brian Schwake et Diego Kochen.
Pochettino a-t-il raison de sélectionner autant de jeunes ?
TH : Non. C’était un bon rassemblement pour peut-être cinq ou six. Treize, c’est tout simplement excessif. Cette équipe n’est pas assez bonne pour battre le Chili, le Mexique ou le Canada. Peu importe le nombre de jeunes qui jouent, il faut quand même opposer un minimum de résistance.
RT: Absolument, et il a eu raison de sélectionner autant de vétérans aussi. Il faut de nouveaux visages pour renouveler le vivier de joueurs, mais il faut aussi des joueurs expérimentés pour les guider, sur le terrain comme en dehors. Pochettino a intégré les meilleurs jeunes à l’équipe et leur a donné de vrais mentors à prendre en exemple. C’est comme ça qu’il faut faire.
AL : Oui. Il n’y a aucun enjeu compétitif ici, donc c’est le moment de tenter quelques paris. Pochettino aurait davantage de raisons de regretter d’avoir ignoré quelqu’un qui pourrait aider en novembre que d’avoir donné une opportunité à un jeune joueur maintenant.
À quoi ressemblerait une réussite lors de ce stage ?
TH : Des buts de Cavan Sullivan et Julian Hall. Neil Pierre parvient à museler un attaquant correct. Les États-Unis s’en sortent avec un couple de victoires et zéro blessure.
RT : Des moments. Est-ce que Cavan Sullivan peut faire quelque chose qui le fasse passer pour un joueur déjà prêt pour l’USMNT ? Est-ce que Neil Pierre peut transposer sa forme en club à ce niveau ? Est-ce que quelques-unes des jeunes stars peuvent décrocher un but ou une passe décisive qui leur offre un boost de confiance capable de changer une vie ? Oubliez les scores et les résultats : tout est dans les micro-moments et les individualités.
AL : Les victoires comptent moins ici, mais l’équipe doit quand même être compétitive. Il y a peu à gagner si les Américains perdent régulièrement par trois ou quatre buts d’écart. Pochettino doit aussi utiliser ce rassemblement pour identifier un challenger crédible au poste de gardien titulaire. S’il s’en tient à Matt Freese pendant les quatre matches amicaux, ce serait rendre un mauvais service à l’équipe nationale et aux trois autres gardiens présents dans la liste. Les appeler n’a d’intérêt que s’il existe une véritable opportunité de se battre pour la place.