Tom Hindle : Un pari assez risqué. Treize premières convocations, c’est bien vu pour faire parler et pour l’ambiance, mais il n’y a pratiquement aucune expérience dans ce groupe. Bien sûr, les États-Unis doivent se tourner vers l’avenir, mais il y a un risque que Pochettino ait misé sur des joueurs trop jeunes, trop tôt. Sullivan se comprend, tout comme Zavier Gozo, Peyton Miller, Neil Pierre et Julian Hall. Mais quelle est la logique derrière la présence de Cole Campbell ici ? Mathis Albert est-il vraiment prêt ? Difficile à dire.

Ryan Tolmich : À peu près tout ce qu’on pouvait souhaiter : un mélange parfait entre ancien et nouveau. Beaucoup de jeunes visages enthousiasmants sont là, mais aussi des joueurs plus familiers qui peuvent les encadrer. Il y a souvent un tiraillement entre repartir de zéro et conserver une certaine continuité, mais il semble que Pochettino ait trouvé le bon équilibre en dosant parfaitement les deux.

Alex Labidou : Bravo à Mauricio Pochettino pour avoir fait des choix audacieux, même si l’équipe des États-Unis a connu quelques accrocs en chemin. Le Pérou, le Chili, le Mexique et le Canada pourraient tous aborder cette confrontation en favoris face à ce groupe s’ils présentent leurs effectifs les plus solides. Mais à ce stade du cycle de la Coupe du monde, il faut voir de quoi on dispose dans le vivier de l’équipe nationale, surtout chez les plus jeunes. Avec des matches de Ligue des nations prévus à la mi-novembre, cela ressemble davantage à la fenêtre la plus probable pour le retour de stars comme Christian Pulisic et Weston McKennie, à condition qu’ils soient en bonne santé.