Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
USWNT Rondo 1-1GOAL

Le Rondo, édition USWNT : Quel retard les Américaines accusent-elles sur l’Espagne ? Le retour de Mallory Swanson parmi les buteuses est-il le signe qu’elle retrouve son meilleur niveau ?

L’équipe féminine des États-Unis a concédé une défaite et un match nul face à l’Espagne, mais peut peut-être retenir de nombreux points positifs malgré l’absence de victoire.

Thomas Hindle
Traduit par

  • Une défaite, un nul : vous signez ? La semaine écoulée n’a pas été brillante pour la sélection féminine des États-Unis, dont les failles ont été impitoyablement mises à nu par la meilleure équipe du monde, l’Espagne.

    L’Espagne est championne du monde en titre et, avec une victoire 2-0 et un nul 2-2, elle a montré pourquoi. Elle n’a jamais semblé avoir besoin de passer à la vitesse supérieure pour battre l’équipe d’Emma Hayes lors du premier match. Et même si le second a été plus encourageant, il reste beaucoup de travail à accomplir.

    Mais que retenir de ces rencontres ? D’abord, les États-Unis avaient probablement besoin d’être un peu bousculés. Cette sélection a certes l’habitude de gagner. Mais pour être la meilleure, il faut parfois affronter les meilleures. Reste donc une question : à quelle distance du sommet se trouve la sélection féminine des États-Unis ? Les journalistes de GOAL font le point dans un nouvel épisode de... The Rondo.

  • Comment évalueriez-vous la performance globale de l’équipe féminine des États-Unis sur les deux matches ?

    Mallory Swanson, USWNT
    Getty

    Mallory Swanson a marqué lors du deuxième des deux matches contre l’Espagne.

    Tom Hindle : Correct ? Emma Hayes a passé ces deux dernières années à élargir son vivier de joueuses, et ces deux matches ont un peu donné l’impression de voir ce qui se passe quand on distingue les véritables internationales des joueuses de banc. Les États-Unis ont été bons par moments, et revenir au score pour arracher le nul lors du deuxième match n’est pas rien. Mais sur le plan de la qualité, l’Espagne est très loin devant.

    Celia Balf : Je dirais : correct, sans hésiter. La sélection féminine des États-Unis n’a pas été complètement dominée, mais elle ne m’a pas non plus convaincue d’être prête pour la Coupe du monde à l’heure actuelle. Je pense que le deuxième match a été nettement meilleur que le premier, mais s’il y a une chose qui est devenue très claire, c’est à quel point l’Espagne est forte.

    Alex Labidou : Décevant dans l’ensemble, mais les États-Unis ont montré des signes de progrès en seconde période mardi. On attend d’une équipe de ce calibre, surtout à domicile, qu’elle fasse mieux que d’encaisser quatre buts sans en marquer un seul sur deux matches avant de finalement réagir. Dans le même temps, l’Espagne est vraiment aussi forte que cela. Mais si U.S. Soccer fait d’Emma Hayes l’une des entraîneuses les mieux payées du football féminin, c’est pour une raison : obtenir des résultats contre des équipes comme celle-ci. Face au Brésil et à l’Espagne, et même contre le Japon par séquences, des faiblesses évidentes sont apparues, notamment en défense et dans les buts.

  • Quelle est aujourd’hui l’ampleur de l’écart entre l’Espagne et les États-Unis ?

    imago-sport-1084507635.jpg
    Icon Sportswire

    L’Espagne s’est imposée sans trop de difficultés lors du premier match.

    TH : Immense, mais pas totalement insurmontable. Certes, il manquait à l’Espagne quelques grands noms et elle a tout de même semblé supérieure, mais une équipe féminine des États-Unis au complet lui aurait donné davantage de fil à retordre, surtout lors du premier match. Pour le dire autrement : l’Espagne a joué comme une championne du monde. Les États-Unis ont donné l’impression d’être une équipe qui se cherche encore, mais qui dispose d’une belle marge de progression.

    CB : Je dirais que l’écart est important, et même plus important qu’on ne peut vraiment l’imaginer aujourd’hui, car l’Espagne n’a pas aligné toutes ses meilleures joueuses sur l’ensemble des deux matchs. Elle a aussi procédé à plusieurs changements à la mi-temps de chacun d’eux, ce qui témoigne de l’incroyable profondeur de son effectif.

    AL : Par moments, l’écart a paru criant. Hormis en attaque, les États-Unis ont semblé dépassés à tous les postes, des gardiennes au milieu de terrain. Cela tient en partie au talent des joueuses, mais aussi à l’approche de Hayes. Elle doit s’adapter à ses adversaires et, pour l’instant, on a l’impression qu’elle veut conserver cette approche consistant à se projeter massivement vers l’avant, qui lui avait si bien réussi aux Jeux olympiques. Le problème, c’est que c’était il y a deux ans. En football, c’est une éternité. Les équipes s’adaptent, et elle doit en faire autant.

  • Qui s’est distingué ?

    imago-sport-1084524058.jpg
    Icon Sportswire

    Cooper a fait preuve d’une polyvalence décisive lors des deux matches.

    TH : Mal Swanson, ne serait-ce que parce qu’elle montre progressivement qu’elle a encore des qualités à faire valoir. Cela fait près de deux ans qu’elle est éloignée du plus haut niveau, mais sa prestation lors du match nul 2-2, marquée par un but précieux après son entrée en jeu, a remis son nom dans les discussions.

    CB : Michelle Cooper. Non seulement elle est entrée en jeu au poste de latérale lors du premier match, alors qu’elle est ailière, mais sa conservation du ballon a aussi été déterminante sur l’action qui a mené au but d’Ashley Sanchez. Cooper est polyvalente, explosive et une véritable remplaçante de luxe.

    AL : C’était vraiment encourageant de voir Mallory Swanson montrer des signes de retour à son niveau d’il y a quelques années. Sa saison en club a été difficile : elle évolue dans l’équipe dernière de NWSL et n’a inscrit que deux buts en championnat. Cela lui donnera peut-être le déclic dont elle a besoin pour bien terminer la saison. Mention spéciale aussi à Ashley Sanchez, qui a mis fin à une longue disette de buts en sélection et contribué au retour au score qui a permis aux Américaines d’arracher le nul mardi.

  • Qui a déçu ?

    United States v Spain - Women's International Friendly
    Getty Images Sport

    Les États-Unis pourraient avoir un problème au poste de gardien à moins d’un an de la Coupe du monde 2027

    TH : Lily Yohannes. Elle est censée être le prochain grand espoir du milieu de terrain américain, et sa décision, il y a environ deux ans, de représenter la sélection féminine des États-Unis avait été perçue comme un énorme coup. Mais elle a eu quelques difficultés ici, et son penalty manqué lors du premier match a résumé une dizaine de jours compliqués.

    CB : Une déception, car on ne sait toujours pas clairement qui est la gardienne numéro un de la sélection féminine des États-Unis. Ni Claudia Dickey ni Phallon Tullis-Joyce n’ont convaincu, laissant planer le doute sur celle que la sélection choisira, et devrait choisir. J’ai aussi été déçu par les performances de l’ensemble du milieu de terrain. Trop souvent, les États-Unis ont essayé de jouer comme l’Espagne, alors que ce n’est pas leur jeu. Ils ont leurs propres qualités et savent les exploiter. Mais ils ne peuvent pas chercher à jouer comme l’Espagne.

    AL : Plusieurs réponses sont possibles, du poste de gardienne à la défense. Ni Claudia Dickey ni Phallon Tullis-Joyce n’a profité de cette série de matches pour s’imposer clairement dans les buts. Mais ce qui m’a le plus inquiété, c’est le jeu au milieu de terrain, notamment celui de Lindsey Heaps, qui a été extrêmement discrète lors des deux matches. Heaps est l’une des meilleures joueuses du monde à son poste, mais l’Espagne a su contrer presque tout ce qu’elle a tenté. Hayes aura besoin de davantage de la joueuse du Summit si les États-Unis veulent réellement jouer le titre au Brésil.

  • L’équipe féminine des États-Unis doit-elle s’inquiéter pour la Coupe du monde ?

    United States v Spain - Women's International Friendly
    Getty Images Sport

    Ces deux résultats laissent à Hayes de nombreux points à travailler.

    TH : Non, mais c’était un rappel à l’ordre très utile, qui donne à Hayes beaucoup de matière pour travailler. La SheBelieves Cup et les matches amicaux contre le Japon ne peuvent vous apprendre qu’un nombre limité de choses (même si l’un d’eux s’est soldé par une défaite). L’Espagne est ce qui se fait de mieux, et les États-Unis ont désormais une assez bonne idée de leur niveau. Un match nul et une défaite face aux championnes du monde, huit mois avant une Coupe du monde ? Il y a pire, surtout pour une équipe qui a encore beaucoup à offrir.

    CB : Je ne dirais pas que je suis inquiet, mais on mesure un peu mieux tout ce qu’il reste à peaufiner et à régler d’ici le tournoi. Si ce format a permis aux États-Unis d’affronter deux fois l’Espagne sans conséquences, une Coupe du monde comporte, elle, le risque d’une élimination.

    AL : Oui, il y a de quoi tirer la sonnette d’alarme. Certes, l’Espagne est très forte, mais les États-Unis le sont aussi. Par moments, l’Espagne donnait l’impression de jouer avec les Américaines. Plus préoccupant encore, pendant les trois premières mi-temps, l’équipe à domicile ne semblait pas avoir beaucoup de solutions. La réaction en seconde période mardi était encourageante, mais pour remporter la Coupe du monde, les États-Unis devront mieux imposer leur jeu. Face à l’Espagne et au Brésil, ils n’y sont pas parvenus avec assez de constance.