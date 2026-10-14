Une défaite, un nul : vous signez ? La semaine écoulée n’a pas été brillante pour la sélection féminine des États-Unis, dont les failles ont été impitoyablement mises à nu par la meilleure équipe du monde, l’Espagne.

L’Espagne est championne du monde en titre et, avec une victoire 2-0 et un nul 2-2, elle a montré pourquoi. Elle n’a jamais semblé avoir besoin de passer à la vitesse supérieure pour battre l’équipe d’Emma Hayes lors du premier match. Et même si le second a été plus encourageant, il reste beaucoup de travail à accomplir.

Mais que retenir de ces rencontres ? D’abord, les États-Unis avaient probablement besoin d’être un peu bousculés. Cette sélection a certes l’habitude de gagner. Mais pour être la meilleure, il faut parfois affronter les meilleures. Reste donc une question : à quelle distance du sommet se trouve la sélection féminine des États-Unis ? Les journalistes de GOAL font le point dans un nouvel épisode de... The Rondo.