Tom Hindle : On peut faire un peu dans l’originalité ici et dire Mamadou Sangare à Brentford. Son ascension a été fulgurante et il portera probablement un maillot de Manchester United dans 18 mois.

Mais pour le gratin, c’est Bruno Guimaraes à Arsenal, et de loin. Guimaraes fait partie des cinq meilleurs milieux centraux de Premier League, c’est l’un des meilleurs du monde à son poste, et un cadre de la sélection brésilienne. Il peut jouer en n°6, en n°8 et en n°10, et il a la ténacité nécessaire pour évoluer dans une équipe de Mikel Arteta. En plus, 75 millions de livres sterling, c’est une « affaire » sur ce marché. Plus important encore, cela renforce le poste le plus évidemment faible d’Arsenal. La moindre blessure de Declan Rice aurait pu faire dérailler la saison d’Arsenal. Désormais, ses jambes peuvent être préservées.

Alex Labidou : Rodri à Barcelone, même si j’ai un choix surprise en n°2, et c’est serré. Rodri apporte au Barça quelque chose qui lui manque depuis le départ de Sergio Busquets : du contrôle et de l’impact à la base du milieu. C’est le meilleur n°6 du monde et, comme il l’a montré à la Coupe du monde, il peut rendre la vie impossible à l’adversaire. Le Real Madrid reste peut-être le favori pour remporter la Liga, mais ne soyez pas surpris si Barcelone gagne la Ligue des champions cette saison.

Quant au n°2, pourquoi pas Bradley Barcola à Liverpool ? Oui, Liverpool a encore des manques et n’est pas favori pour remporter la Premier League, mais le club d’Anfield a frappé un grand coup, comme l’élite anglaise en avait besoin depuis un moment. Les clubs de Premier League peuvent généralement acheter presque n’importe qui, mais arracher un joueur de la qualité de Barcola au PSG alors qu’il entre dans son prime, c’est différent. Il suffit de regarder la poursuite irréaliste de Vini Jr par Arsenal. Le fait que Barcola ait choisi de quitter le confort de Paris et de saisir l’opportunité de devenir le patron à Anfield en dit long sur son ambition. Allez.

Ryan Tolmich : Il y a un vainqueur évident, et c’est Barcelone qui récupère Rodri pour ce qui ressemble à un prix dérisoire. Le meilleur milieu de terrain du monde s’est glissé sans effort dans l’équipe de Barcelone, lui apportant un patron capable, et probablement destiné, à faire passer cette équipe dans une autre dimension. Ce n’est pas un recrutement pour l’avenir, c’est un recrutement pour tout de suite, et Barcelone est désormais une bien meilleure équipe.



