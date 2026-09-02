Le Rondo, édition mercato : à quel point la saga Folarin Balogun est-elle préjudiciable pour les USMNT ? Arsenal a-t-il réalisé les meilleures recrues ? Qui a fait les pires choix ?
Et soufflez un bon coup... Ce mercato a été étrange. La Coupe du monde a fait qu’un certain nombre de transferts se sont conclus tôt dans le marché, puis tout le reste a été laissé incroyablement tard. Cela faisait longtemps que les clubs ne s’étaient pas précipités dans les derniers jours, avec de grands feuilletons qui se jouaient au vu et au su de tous. Le marché des transferts, ces dernières fenêtres, était surtout marqué par l’efficacité. Celui-ci n’a été que chaos.
Mais il a aussi semblé un peu tiède. Malgré tout le drame entourant le processus des transferts, les joueurs eux-mêmes ont déçu. Les meilleures équipes de Premier League se sont vendu des joueurs entre elles, ce qui aurait été impensable il y a seulement quelques années. Manchester City a renforcé un rival européen en vendant un Rodri mécontent. Seul le feuilleton Yan Diomande a offert du suspense, et cela s’est simplement terminé par un très bon footballeur qui rejoint le Real Madrid, rien de bien nouveau !
Il y a tout de même eu un peu de drame du côté de l’USMNT, notamment avec Folarin Balogun, qui a vécu un vrai va-et-vient avec Everton le jour de la clôture du mercato avant de renoncer au transfert à la dernière minute. Du grand classique. Cela a été deux mois étranges, et les journalistes de GOAL reviennent sur tout cela dans une nouvelle édition de... The Rondo.
Quel a été le meilleur transfert de ce mercato jusqu’à présent ?
Tom Hindle : On peut faire un peu dans l’originalité ici et dire Mamadou Sangare à Brentford. Son ascension a été fulgurante et il portera probablement un maillot de Manchester United dans 18 mois.
Mais pour le gratin, c’est Bruno Guimaraes à Arsenal, et de loin. Guimaraes fait partie des cinq meilleurs milieux centraux de Premier League, c’est l’un des meilleurs du monde à son poste, et un cadre de la sélection brésilienne. Il peut jouer en n°6, en n°8 et en n°10, et il a la ténacité nécessaire pour évoluer dans une équipe de Mikel Arteta. En plus, 75 millions de livres sterling, c’est une « affaire » sur ce marché. Plus important encore, cela renforce le poste le plus évidemment faible d’Arsenal. La moindre blessure de Declan Rice aurait pu faire dérailler la saison d’Arsenal. Désormais, ses jambes peuvent être préservées.
Alex Labidou : Rodri à Barcelone, même si j’ai un choix surprise en n°2, et c’est serré. Rodri apporte au Barça quelque chose qui lui manque depuis le départ de Sergio Busquets : du contrôle et de l’impact à la base du milieu. C’est le meilleur n°6 du monde et, comme il l’a montré à la Coupe du monde, il peut rendre la vie impossible à l’adversaire. Le Real Madrid reste peut-être le favori pour remporter la Liga, mais ne soyez pas surpris si Barcelone gagne la Ligue des champions cette saison.
Quant au n°2, pourquoi pas Bradley Barcola à Liverpool ? Oui, Liverpool a encore des manques et n’est pas favori pour remporter la Premier League, mais le club d’Anfield a frappé un grand coup, comme l’élite anglaise en avait besoin depuis un moment. Les clubs de Premier League peuvent généralement acheter presque n’importe qui, mais arracher un joueur de la qualité de Barcola au PSG alors qu’il entre dans son prime, c’est différent. Il suffit de regarder la poursuite irréaliste de Vini Jr par Arsenal. Le fait que Barcola ait choisi de quitter le confort de Paris et de saisir l’opportunité de devenir le patron à Anfield en dit long sur son ambition. Allez.
Ryan Tolmich : Il y a un vainqueur évident, et c’est Barcelone qui récupère Rodri pour ce qui ressemble à un prix dérisoire. Le meilleur milieu de terrain du monde s’est glissé sans effort dans l’équipe de Barcelone, lui apportant un patron capable, et probablement destiné, à faire passer cette équipe dans une autre dimension. Ce n’est pas un recrutement pour l’avenir, c’est un recrutement pour tout de suite, et Barcelone est désormais une bien meilleure équipe.
Quel est le pire ?
TH : Savinho qui rejoint Tottenham pour 75 M£, avant d’être immédiatement rebaptisé « Savio ». Le Brésilien est un joueur correct, et vraiment percutant dans les situations d’un contre un. Mais son bilan de seulement deux buts en deux ans avec Manchester City est préoccupant, c’est le moins qu’on puisse dire. Tottenham estime sans doute qu’il a beaucoup à offrir, et à 22 ans, cela se comprend. Mais cela reste un énorme surpaiement pour quelqu’un qui n’a pas prouvé qu’il pouvait être plus qu’un ailier correct de Premier League.
AL : Toute la fenêtre de Tottenham ? Si un club dépense autour de 400 M£ et vous laisse quand même à vous demander s’il a recruté quelqu’un capable de transformer l’équipe, est-ce le moment d’insérer ici le mème du Joker qui brûle de l’argent ?
Savinho et Omar Marmoush ont du talent, et Sandro Tonali est un milieu de terrain confirmé de Premier League, mais Tottenham a payé des prix de superstar pour un groupe de joueurs que leurs anciens clubs étaient prêts à laisser partir. Oui, les joueurs doivent avoir envie de jouer pour Tottenham, et c’est probablement la moitié du défi. Mais où est la pièce maîtresse ? Leur mauvais début n’a fait que rendre ce mercato encore pire. Et le deal pour
Mykhailo Mudryk ? LOL.
RT : S’il y avait clairement un besoin au milieu après le départ de Rodri, voir Manchester City dépenser une somme folle pour Enzo Fernandez semble tellement, tellement mal avisé. Est-ce un bon joueur ? Assurément. Il est aussi persona non grata en Angleterre après la Coupe du monde de cet été et, en vérité, il n’a jamais vraiment montré qu’il pouvait être un joueur à neuf chiffres en Premier League. Était-ce de la panique ou simplement un potentiel que beaucoup d’entre nous ne voient pas ? Nous le découvrirons.
Quel joueur de l’USMNT a fait le meilleur choix ? Qui a fait le pire ?
TH : Le meilleur ? Probablement Gio Reyna, qui a transformé une Coupe du monde plutôt correcte en transfert à Strasbourg. Cela ressemble à une association bien trouvée dans un championnat moins intense pour un talent qui a sans doute simplement besoin du bon environnement pour montrer ce qu’il sait faire. La théorie du complot de cet auteur, c’est qu’une demi-saison convenable lui vaudra une place à Chelsea, où ils pourront vendre leur « nouvelle star américaine ». Quant au pire... Il n’y a pas vraiment eu de transferts catastrophiques à proprement parler. Mais le transfert de Sebastian Berhalter à Middlesbrough n’est pas une bonne nouvelle pour la MLS. L’élite nord-américaine essaie de se positionner comme supérieure à la deuxième division anglaise, et sa décision de quitter un prétendant à la MLS Cup pour la médiocrité du ventre mou est un peu décevante, malgré son bon début.
AL : Je vais faire hipster avec mes deux choix : Sebastian Berhalter à Middlesbrough pour le meilleur et Diego Kochen à Lyngby pour le pire.
Berhalter est un très bon joueur depuis des années, mais sa réussite a toujours été accompagnée de l’étiquette « seulement en MLS ». En deuxième division anglaise, il joue à un niveau exceptionnel et devient rapidement l’un des chouchous des supporters d’une équipe qui vise la montée en Premier League.
Quant à Kochen, je comprends la logique du prêt. Il avait désespérément besoin de matches. Mais rejoindre un Lyngby tout juste promu, que l’on attend dans la lutte pour le maintien, était-ce vraiment la bonne destination ? L’équipe n’a toujours pas gagné et a encaissé 11 buts lors de ses six premiers matches. Kochen a beaucoup de travail et a montré quelques éclairs sur le plan individuel, mais les prêts de grands espoirs sont censés développer la confiance. Il est difficile d’imaginer beaucoup de confiance circuler dans la banlieue de Copenhague en ce moment.
RT: Dans l’ensemble, il semble que la plupart des joueurs de l’USMNT qui ont bougé se soient mis en position de réussir. Aucun plus que Zavier Gozo, toutefois, lui qui a terminé le dernier cycle tout juste en dehors du groupe de l’USMNT mais entame ce cycle comme l’un des plus grands espoirs à suivre. Crystal Palace semble avoir des plans pour lui, et c’est important pour un joueur au potentiel de Gozo.
« Pire » est un peu dur, mais celui qui suscite quelques questions ? On parle énormément des Américains à Middlesbrough, mais trois d’entre eux évoluent au même poste au milieu de terrain. Avec Aidan Morris déjà installé et Sebastian Berhalter déjà en réussite, où Rokas Pukstas s’insère-t-il ? C’est un point d’interrogation, mais qui pourrait vite trouver une réponse si les trois jouent ensemble.
À quel point l’échec du transfert de Folarin Balogun a-t-il été grave ?
TH : Il faut passer à autre chose. On parle ici de six bons mois et de quelques matches corrects lors d’une Coupe du monde. Bien sûr, on veut tous voir des Américains jouer en Premier League. C’est totalement compréhensible et légitime. Mais Everton était un choix un peu étrange. Tant que Balogun continue de faire ses preuves, son moment viendra, peut-être dès janvier.
AL: C’est la dernière chose dont Folarin Balogun avait besoin.
Après un été durant lequel il a été injustement mêlé à la Maison-Blanche autour de l’annulation de sa suspension controversée après son carton rouge contre la Bosnie, Balogun avait besoin de faire parler de lui pour les bonnes raisons. Au lieu de cela, son nom se retrouve au centre d’une nouvelle histoire compliquée. Il avait besoin d’un transfert limpide et d’un nouveau départ. Il n’a eu ni l’un ni l’autre.
Jusqu’à ce que toute l’histoire émerge, il serait injuste de tout mettre sur le dos de Balogun, car les torts sont partagés. Monaco savait dès la fin de la Coupe du monde que Balogun voulait partir, donc attendre les toutes dernières heures du mercato pour boucler presque un accord sent la mauvaise planification. Everton n’est pas non plus exempt de reproches, puisque ses inquiétudes médicales tardives ont modifié les termes alors que le joueur était déjà sur place. Mais Balogun doit aussi accepter une part de responsabilité. Quitter un transfert après être arrivé au centre d’entraînement du club est son droit, surtout si Everton a tenté de renégocier l’accord, mais cela le laisse tout de même dans une position difficile. Ses représentants devront eux aussi répondre à des questions sur les raisons pour lesquelles la relation s’est à ce point dégradée qu’aucune solution n’a pu être trouvée.
La préoccupation immédiate, c’est que Balogun devienne le prochain Peter Odemwingie. Il retourne à Monaco frustré, avec des questions qui planent au-dessus de lui et des prétendants potentiels qui se demandent si un accord en janvier vaut vraiment les complications. Cela le laisserait dans une position encore pire que celle qu’il essayait de fuir.
RT: Ce n’est pas terrible, et cela ne donne une bonne image de personne. Monaco passe pour le méchant, en particulier aux yeux de Chelsea. Everton a perdu un attaquant et n’a pas réussi à le remplacer. Et puis il y a Balogun, qui se retrouve au centre d’une deuxième controverse en un seul été, à tort ou à raison. Ce n’est pas idéal, et cela laisse Balogun dans l’incertitude tout en ajoutant un autre moment étrange à sa page Wikipedia.
Quel club s’est vraiment renforcé ?
TH : Il faut vraiment laisser retomber la poussière, mais cela a surtout donné l’impression d’un été de grands bouleversements sans véritable « upgrade ». Tottenham a recruté de sacrés talents, mais les premières performances laissent penser que sa progression collective mérite d’être remise en question. Ajouter Bradley Barcola à l’effectif est une bonne opération pour Liverpool. La reconstruction à 400 millions de livres sterling de la reconstruction de Manchester City semble correcte, mais elle ne compensera pas la perte de Rodri. On peut défendre la candidature d’Arsenal, mais ne pas avoir signé Vinicius, alors qu’ils pensaient sérieusement avoir une chance, est un gros raté. Alors, pourquoi pas le Real Madrid, qui vient tout simplement de recruter une série de bons joueurs ? (encore).
AL : Bien que Monaco ait fait dérailler ce qui aurait pu être un mercato épique de Chelsea en annulant le transfert de Lamine Camara vers Londres, parlons de Chelsea.
Oui, le club a perdu Enzo Fernandez et n’a pas réussi à faire venir son remplaçant pressenti, mais il a ajouté Morgan Rogers, Emiliano Martínez, Maxence Lacroix, Geovany Quenda et plusieurs autres éléments utiles. C’est l’effectif le plus équilibré dont Chelsea dispose depuis des années. Il reste encore des manques, surtout au milieu après l’échec du dossier Camara, et des questions demeurent en défense. Mais cette équipe peut jouer les premiers rôles immédiatement. La combinaison de la nomination de Xabi Alonso et de plusieurs recrues judicieuses explique pourquoi.
RT : Cette réponse risque d’être controversée, car une partie des réseaux sociaux a estimé qu’ils n’en avaient pas fait assez, mais Arsenal s’est vraiment mis en position de survoler le championnat cette saison. Les nouvelles recrues Christos Tzolis, Bruno Guimarães et Ezri Konsa rehaussent instantanément le niveau d’une équipe qui abordait cette saison en tant que championne en titre. Ont-ils obtenu un nom « de classe mondiale » ? Non, mais ils n’en avaient pas besoin. Arsenal a opté pour des améliorations progressives, ce qui est généralement ce qui permet de durer au sommet, plutôt que de dépenser à tout-va pour le principe.
Quel club ou quel joueur aurait dû bouger et ne l’a pas fait ?
TH : La question du milieu axial à Liverpool est revenue assez souvent, et c’est peut-être un peu exagéré. Alexis Mac Allister peut assumer un rôle plus reculé, et il n’y avait pas d’amélioration évidente à ce poste pour Andoni Iraola. Manchester United est le cas le plus évident, parce que pourquoi diable Luke Shaw est-il encore leur arrière gauche ?
AL : Pour revenir à Monaco et Balogun. Du point de vue du club, c’est l’un des pires échecs de mercato de ces dernières années.
Monaco a désormais deux joueurs, Balogun et Lamine Camara, qui étaient prêts à partir, avant que leurs transferts ne capotent au tout dernier moment. Plus inquiétant encore, Monaco semblait avoir déjà commencé à préparer la suite sans eux en se tournant vers des joueurs plus jeunes. Le club restait sur une victoire impressionnante contre Marseille et occupait la tête de la Ligue 1, mais sa gestion du mercato menace de faire dérailler cet élan.
Monaco doit maintenant limiter sérieusement les dégâts avec les deux joueurs. Une grande partie de cela aurait pu être évitée si le club avait agi plus tôt au lieu de jouer aux échecs en 3D en espérant faire fonctionner simultanément deux opérations interdépendantes le dernier jour du mercato.
RT : Liverpool pourrait avoir besoin de moi au poste de milieu défensif cette saison. Le manque de solutions du club au milieu est très, très préoccupant, même si les attaquants dont il dispose pourraient peut-être compenser. Chaque match va être une course effrénée et, même s’il risque d’en gagner la plupart, on ne peut pas vraiment réussir au plus haut niveau de cette manière. Cela pourrait finir par lui coûter cher, et à vrai dire, c’est déjà le cas après les premiers matches.