Le Rondo, édition Lionel Messi : le G.O.A.T. prend sa retraite avec l’Argentine, quel est son héritage et quelle est la suite pour l’Inter Miami ?
L’inévitable est devenu réalité.
La retraite internationale de Messi se profilait depuis un moment. L’Argentin a 39 ans, et ses plus belles années de football sont derrière lui. Il a peut-être réussi 12 contributions décisives à la Coupe du monde et établi un nouveau record du plus grand nombre de passes décisives dans le tournoi. Mais il était clair que Messi avançait sur les rotules. Il ne reste plus grand-chose dans ces jambes, et certainement pas la puissance nécessaire pour le football international.
On parle bien sûr ici de l’un des plus grands. Si ce n’est du plus grand. Mais l’héritage international de Messi est une chose complexe. Pendant au moins une décennie, ce fut un échec. Il n’a « que » remporté trois trophées majeurs avec l’Argentine, et n’en a gagné un qu’après avoir passé le cap des 30 ans. On a presque eu l’impression qu’il rattrapait le temps perdu lorsqu’il en a remporté trois en trois ans.
Alors, où se situe son héritage sous le maillot de sa sélection ? Et quelle est la suite pour Lionel Andrés Messi ? Les journalistes de GOAL détaillent tout cela dans une nouvelle édition de... The Rondo.
Votre avis sur la retraite de Messi en équipe nationale ?
Tom Hindle : Malheureux, mais inévitable. Messi avait l’air d’être à bout de souffle pendant la majeure partie de la Coupe du monde, et il a même dit avant le tournoi qu’il ne savait pas s’il jouerait. Cela se préparait depuis un moment. C’est élégant de sa part de se retirer avant que les spéculations ne commencent vraiment à l’approche d’un nouveau cycle international.
Ryan Tolmich : C’est tout à fait compréhensible. Cet homme a donné 20 ans de sa vie à l’équipe nationale, et ces 20 années n’ont pas été faciles, loin de là. C’est le bon moment, pour l’Argentine comme pour Messi, de tourner la page. La sélection peut désormais lancer son plan de succession, tandis que Messi pourra passer certaines trêves internationales avec sa famille à South Beach. Il le mérite, c’est le moins qu’on puisse dire.
Alex Labidou : Cela a du sens. C’est une année chargée en émotions pour Messi, qui a disputé une Coupe du monde brillante, mais éprouvante, avec l’Argentine. Certains se demanderont pourquoi il n’a pas profité d’une occasion de sortie parfaite lors de la Coupe du monde 2022 ou de la Copa América 2024, remportée par l’Argentine, mais Messi a sans doute été le joueur de ce tournoi à 39 ans. C’était un exploit incroyable, et cela a montré pourquoi il est sans doute le plus grand joueur de tous les temps. En toute honnêteté, les signes étaient là avant le tournoi, et Messi l’a pratiquement confirmé lundi.
Le débat sur le meilleur joueur argentin de tous les temps est toujours d’actualité : Maradona ou Messi. De quel côté vous situez-vous ?
TH : Avec le maillot de l’Argentine, c’est certes serré. Maradona était sans aucun doute plus amusant, surtout parce qu’il passait le plus clair de son temps à très maltraiter son corps et incarnait davantage cet « esprit » gaucho que Messi n’a jamais vraiment saisi. Maradona, c’était l’Argentine jusqu’au bout. Messi a mis bien plus de temps à se faire aimer par le pays. Mais pour les deux Copa America les plus récentes et la Coupe du monde 2022, c’est Messi. Le titre au Qatar est un effort individuel générationnel vers un trophée. Du jamais-vu de la part d’un joueur hors normes.
RT : C’est générationnel, non ? Chaque génération aura « son gars », et peut-être qu’on parlera d’un nouveau gars dans 30 ans. Pour quelqu’un d’une certaine génération, il est impossible de passer à côté de ce que Messi a accompli, de la manière dont il l’a accompli et, tout aussi crucial, du fait qu’il l’a accompli dans l’ombre de Maradona. C’était un poids unique, et sa capacité à le porter est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles il a désormais l’avantage.
AL : Messi est de très loin le meilleur joueur en club et a battu tous les grands records offensifs de l’Albiceleste, mais on peut vraiment soutenir que Messi et Maradona sont à égalité pour des raisons différentes.
Messi a été une machine avec l’Argentine, mais on a toujours eu l’impression que l’équipe nationale était davantage un fardeau pour lui que quelque chose qu’il ait pleinement embrassé. Il avait même pris sa retraite internationale une première fois, en 2016, à cause de la pression absurde liée à son statut de star de l’Argentine. Il était extrêmement professionnel et restait largement fermé à ceux qui le suivent, ce qu’il a parfaitement le droit de faire. Mais cela a créé une dynamique dans laquelle certaines personnes dans le pays ont le sentiment qu’il s’identifie davantage comme quelqu’un venu d’Espagne qui représente l’Argentine. À un moment, même Carlos Tevez était plus populaire que Messi dans son propre pays.
À l’inverse, Maradona était l’Argentine. De son mode de vie intense à son style de jeu unique, il incarnait tout ce que représente le pays. Et malgré toutes ses excentricités très connues et ses problèmes en dehors du terrain, il gagnait. Il était en gros le Frank the Tank de Old School sur un terrain, et il a galvanisé toute une nation d’une manière qui ne s’était jamais produite auparavant et qui ne s’est peut-être jamais reproduite depuis.
Quel a été le meilleur match de Messi avec l’Argentine ?
TH : Eh bien, il y en a des centaines, donc c'est difficile d'en mettre une en avant. Mais que dire de la demi-finale de la Coupe du monde 2022, quand il a envoyé Josko Gvardiol dans le vent et a aussi transformé un penalty pour envoyer l'Argentine en finale ? Sublime. Et puis, même si ça fait mal, ces 10 dernières minutes contre l'Angleterre en 2026 étaient parmi les meilleures performances vues dans tout ce fichu tournoi.
RT : Il y en a trop pour en choisir une, mais j'en ai une personnelle. Après avoir perdu son match d'ouverture de la Coupe du monde 2022 contre l'Arabie saoudite, l'Argentine avait besoin d'une victoire face au Mexique. Pendant 60 minutes, elle était sans vie, condamnée. Puis Messi a inscrit un but splendide sorti de nulle part, a été passeur sur le but du break et a pratiquement porté son équipe vers la victoire à lui tout seul. C'était la carrière internationale de Messi en un mot : porter son équipe à bout de bras contre toute attente et, d'une manière ou d'une autre, accomplir ce qui paraissait si improbable.
AL : Ce doit être la finale contre la France en 2022, non ? Deux buts dans ce qui est sans doute le plus grand match de football de tous les temps. Difficile de faire mieux.
Maintenant qu’il a pris sa retraite internationale, qu’est-ce que cela signifie pour son club ? Honore-t-il pleinement son contrat ?
TH : Là, ça devient vraiment difficile. Le contexte est important ici. Le père de Messi est décédé récemment, et il a déclaré dans un communiqué « annonçant » sa mort qu’une des raisons pour lesquelles il a joué la Coupe du monde était d’offrir à son père un dernier souvenir de football. C’est déchirant, et même s’il serait dur de trop interpréter les mots d’un homme en deuil, cela soulève inévitablement des questions sur son avenir dans le football. Pour qui le fait-il maintenant ? Bien sûr, Messi reste un compétiteur, mais la MLS le motive-t-elle vraiment à ce point ? Cela ne me surprendrait pas du tout qu’il décide d’arrêter après une élimination en play-offs de MLS face à une Philadelphia Union en pleine bourre.
RT : Financièrement, il y a probablement quelques millions de raisons de continuer à jouer, mais ces raisons comptent sans doute moins pour Messi que pour la plupart des gens. Cela dit, il y a toujours ce compétiteur en lui, ainsi qu’un ami qui prend probablement vraiment du plaisir à vivre ces dernières années de carrière aux côtés de ceux dont il est proche. Tant qu’il est heureux ainsi, pourquoi s’arrêter ? Peut-être que le soulagement lié au fait de prendre du recul avec l’Argentine, et le nombre moins élevé de miles parcourus en avion, permettent à Messi de jouer encore quelques années de plus au niveau de la MLS, pas seulement pour l’argent mais aussi pour le plaisir.
AL : Il existe un scénario très réel dans lequel Messi arrête cette saison. Oui, il a signé un contrat qui court jusqu’en 2028. Et il pourrait probablement dominer la MLS pendant encore cinq ans s’il le voulait, comme l’a montré sa masterclass en quatre matches ce week-end. Mais entre le décès de son père, une fin dévastatrice à une brillante Coupe du monde, et le fait qu’il a contribué à inaugurer le stade d’un club dont il détiendrait à l’avenir des parts, qu’a-t-il vraiment encore à accomplir ?
Messi n’est pas assis dans son manoir à se dire : « Bon, je ne peux pas raccrocher les crampons avant d’avoir gagné la Coupe des champions de la Concacaf. » Le scénario le plus probable, c’est que l’Argentin tire sa révérence après cette saison et adopte pleinement son nouveau rôle d’homme d’affaires à Miami.
Messi aurait-il dû jouer la Coupe du monde 2026 ? Ou 2022 était-il une meilleure sortie ?
TH : Eh bien, compte tenu du contexte et du fait que son père voulait qu'il joue en 26, il y a clairement des facteurs émotionnels en jeu. Cependant, pour les conteurs, 2022 aurait offert un meilleur arc narratif. Alors, restons frustramment sur la réserve et avançons que la Copa America 2024, remportée par l'Argentine, aurait été le moment idéal pour raccrocher.
RT : Absolument. Il était encore le meilleur joueur du tournoi de cet été, peu importe ce qu'a dit le vote, et son pays a vécu une épopée magique presque uniquement grâce à ses exploits. Même si tout ne s'est pas bien terminé au final, il a pu offrir au peuple argentin un parcours magique. D'après ce que nous savons de Messi, cela compte, peu importe à quel point la fin a été triste pour lui, sur et en dehors du terrain.
AL : La finale de 2022 aurait été la sortie parfaite mais, d'une certaine manière, Messi a prouvé qu'il était le meilleur joueur de tous les temps lors de la Coupe du monde 2026. Il a inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives, et aurait remporté le titre de joueur du tournoi s'il avait pu faire quoi que ce soit contre ce qui est sans doute la plus grande défense de l'histoire de la Coupe du monde. C'était le même tournoi où son rival de longue date, Cristiano Ronaldo, n'était plus que l'ombre de lui-même. Rien que pour cela, ça en valait la peine.