TH : Avec le maillot de l’Argentine, c’est certes serré. Maradona était sans aucun doute plus amusant, surtout parce qu’il passait le plus clair de son temps à très maltraiter son corps et incarnait davantage cet « esprit » gaucho que Messi n’a jamais vraiment saisi. Maradona, c’était l’Argentine jusqu’au bout. Messi a mis bien plus de temps à se faire aimer par le pays. Mais pour les deux Copa America les plus récentes et la Coupe du monde 2022, c’est Messi. Le titre au Qatar est un effort individuel générationnel vers un trophée. Du jamais-vu de la part d’un joueur hors normes.

RT : C’est générationnel, non ? Chaque génération aura « son gars », et peut-être qu’on parlera d’un nouveau gars dans 30 ans. Pour quelqu’un d’une certaine génération, il est impossible de passer à côté de ce que Messi a accompli, de la manière dont il l’a accompli et, tout aussi crucial, du fait qu’il l’a accompli dans l’ombre de Maradona. C’était un poids unique, et sa capacité à le porter est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles il a désormais l’avantage.

AL : Messi est de très loin le meilleur joueur en club et a battu tous les grands records offensifs de l’Albiceleste, mais on peut vraiment soutenir que Messi et Maradona sont à égalité pour des raisons différentes.

Messi a été une machine avec l’Argentine, mais on a toujours eu l’impression que l’équipe nationale était davantage un fardeau pour lui que quelque chose qu’il ait pleinement embrassé. Il avait même pris sa retraite internationale une première fois, en 2016, à cause de la pression absurde liée à son statut de star de l’Argentine. Il était extrêmement professionnel et restait largement fermé à ceux qui le suivent, ce qu’il a parfaitement le droit de faire. Mais cela a créé une dynamique dans laquelle certaines personnes dans le pays ont le sentiment qu’il s’identifie davantage comme quelqu’un venu d’Espagne qui représente l’Argentine. À un moment, même Carlos Tevez était plus populaire que Messi dans son propre pays.

À l’inverse, Maradona était l’Argentine. De son mode de vie intense à son style de jeu unique, il incarnait tout ce que représente le pays. Et malgré toutes ses excentricités très connues et ses problèmes en dehors du terrain, il gagnait. Il était en gros le Frank the Tank de Old School sur un terrain, et il a galvanisé toute une nation d’une manière qui ne s’était jamais produite auparavant et qui ne s’est peut-être jamais reproduite depuis.