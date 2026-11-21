Une équipe vise son premier titre. L’autre espère que la troisième fois sera la bonne.

Le Washington Spirit dispute la finale de NWSL pour la troisième année consécutive et, cette fois, il a l’avantage de jouer à domicile, dans l’ambiance du « Rowdy Audi ». Avec Trinity Rodman à sa tête et le soutien de son public, il a de solides arguments. Mais après deux défaites de suite en finale, la pression est forte : il lui faut aller au bout et décrocher son premier titre depuis 2021.

Le Kansas City Current, de son côté, n’entend pas offrir une fin heureuse à Washington. De retour en finale pour la première fois depuis 2022, il reste sur sept victoires consécutives et n’est plus qu’à un succès du premier titre de son histoire.

Rodman offrira-t-elle à l’Audi Field une soirée inoubliable, ou Croix Bethune et le Current gâcheront-ils la fête ? Les journalistes de GOAL en débattent dans un nouveau numéro du… Rondo.