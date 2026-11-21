AL : Le parcours de Barbra Banda en 2024 reste ma référence. Rodman n’en est pas loin : une grande performance en finale pourrait me faire changer d’avis.
RN : Dans l’histoire récente, le parcours de Barbra Banda lors des play-offs 2024 rivalise assurément avec celui-ci. Banda est devenue la première joueuse à marquer quatre buts lors d’une phase finale de NWSL. Elle a inscrit un doublé contre les Chicago Stars en quarts de finale, ce qui a fait d’elle la troisième joueuse de l’histoire de la ligue à marquer trois buts au cours d’une même phase finale. Son quatrième but est arrivé en finale, où elle a établi le record de buts inscrits par une joueuse lors d’une seule campagne de play-offs de NWSL.
Elle a marqué à chaque étape des play-offs et a été désignée meilleure joueuse de cette phase finale pour sa première saison en NWSL, une première depuis Tobin Heath lors de la saison inaugurale en 2013. Ce qui rend le parcours actuel encore plus marquant, c’est que ces statistiques sont signées Trinity Rodman. Elle est aujourd’hui la figure de proue de la NWSL et une star de la sélection américaine, ce qui attire davantage de regards et accroît la pression de répondre aux attentes. Cela rend ce parcours un peu plus spécial.
CB : Banda en 2024. Tobin Heath a été désignée meilleure joueuse de la finale lors de la saison inaugurale de NWSL, après avoir aidé Portland à battre Western New York 2-0. Son influence lors de cette toute première finale a contribué à fixer la référence pour les grands rendez-vous de la ligue. Ensuite, Lynn Biyendolo a vécu une saison historique avec le club qui s’appelait alors le Western New York Flash. Biyendolo a marqué et délivré une passe décisive en finale contre le Washington Spirit, aidant l’équipe tête de série numéro 4 à remporter le titre contre toute attente. Le Flash s’est finalement imposé aux tirs au but. Elle reste l’une des joueuses les plus accomplies de la ligue en play-offs.