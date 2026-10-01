Le Rondo : à quel point le départ de Cristiano Ronaldo du camp du Portugal est-il sérieux et son héritage est-il affecté ? Et quelles équipes de l’UEFA Nations League ont impressionné ?
Pendant que le Portugal célébrait, Ronaldo a quitté le terrain furieux. Vous avez sans doute déjà vu la séquence. Son équipe a arraché une courageuse victoire 2-1 face à une bonne équipe de Norvège. Ronaldo n'est pas entré en jeu. Et celui qui est soi-disant un tel joueur d'équipe, prêt à tout pour le maillot, a décidé qu'il ne voulait pas en profiter. Il n'est même pas resté. Soixante-douze heures plus tard, c'était officiel : Ronaldo a quitté le rassemblement du Portugal. Il a promis de « dire à tout le peuple portugais la vérité sur les raisons qui m'ont conduit à quitter la sélection nationale ».
Ce n'est pas un hasard si le nouveau sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, avait confirmé plus tôt dans la journée que Ronaldo ne serait pas titulaire. Voilà donc un nouveau rebondissement dans son héritage, et un épisode de plus dans le feuilleton Ronaldo, qui devient plus ridicule de semaine en semaine. Ce n'était toutefois pas la seule actualité de la Ligue des nations. L'Espagne avance à grands pas dans cette compétition, après avoir battu à la fois l'Angleterre et une Tchéquie revitalisée. L'Allemagne n'a pas vraiment connu le départ de rêve espéré sous Jurgen Klopp. Et la Grèce fait remonter les souvenirs de 2004, en quelque sorte.
Cette trêve internationale s'est révélée étonnamment intrigante, pleine de rebondissements, et révélatrice de la véritable situation de certaines sélections après la Coupe du monde. Les journalistes de GOAL décryptent tout cela dans une nouvelle édition de... The Rondo.
Que penser de la décision de Ronaldo de quitter le camp du Portugal ?
Tom Hindle : Objectivement hilarant. Vous connaissez ces mèmes Ronaldo x Homelander, où il ressemble au super-vilain d’une série télé ? Eh bien, il y a quelques semaines, il a adopté la même coupe de cheveux, et maintenant il est tout aussi mesquin. Plus sérieusement, cela soulève de vraies questions sur la longévité de Ronaldo dans le football. Il a quitté Manchester United parce que le club n’avait plus besoin de lui. Il a quitté le Portugal parce que la sélection n’a plus besoin de lui. Bien sûr, la Saudi Pro League voudra le garder le plus longtemps possible. Mais après ? Il se contente de dépérir là-bas dans une équipe qui sera constamment la troisième meilleure de son championnat ? Ou s’agit-il simplement d’atteindre la barre des 1 000 buts ? Une chose est sûre : il ne gagnera probablement plus jamais rien.
Ruby Naylor : Embarrassant. Je sais qu’il a dit qu’il attendrait de « révéler la vraie décision », mais il y a de la vanité là-dedans, d’une manière ou d’une autre. Il a complètement perdu le sens du fait de jouer pour sa nation. On n’est pas là pour gonfler son total de buts ou pour prouver qu’on « l’a encore » ; on est là pour être un coéquipier pour ses compatriotes et les aider de toutes les manières possibles, que ce soit sur le banc comme leader ou sur le terrain. Il pourrait s’inspirer de Jordan Henderson, ainsi que de Luka Modric. Rappel : Luka Modric a lui aussi 41 ans, joue toujours pour sa nation, ne se plaint jamais, tient son rôle et n’a aucun drame immature à son actif.
Alex Labidou : C’est immature… des deux côtés. Les signes étaient là depuis un moment pour Cristiano Ronaldo et le Portugal, et la Coupe du monde a offert un nouveau rappel de ses difficultés avec le rythme des matches. Son esprit de compétition est bien documenté, tout comme sa susceptibilité. Je ne le vois pas accepter un rôle de mentor à la Jordan Henderson sans une certaine résistance.
Jorge Jesus a déjà travaillé avec Ronaldo. Il aurait dû anticiper cette résistance et établir avant le rassemblement à quoi ressemblerait un rôle réduit. Si Ronaldo ne pouvait pas accepter ces conditions, le laisser de côté aurait été la décision la plus propre. Le convoquer pour que cela devienne ensuite la plus grosse histoire du rassemblement donne l’impression d’une mauvaise gestion.
Cela affecte-t-il du tout son héritage ?
TH : Eh bien, cela dépend de si vous êtes un fanboy de Ronaldo ou non. Si vous vivez dans le monde réel et pouvez reconnaître qu’il a toujours été un enfant capricieux qui ramène tout à lui, alors ce n’est rien d’autre que dans l’ordre des choses. Mais pour ceux qui y croient, alors oui, cela ressemble à un petit coup dur.
RN : À cent pour cent, les deux dernières années environ ont vraiment terni la manière dont la communauté du football le perçoit. Il a perdu au centuple les débats Messi contre Ronaldo rien qu’à cause de son attitude, sans parler du fait que Messi lui est objectivement supérieur. Il s’est peint lui-même comme cette diva avec qui il est difficile de travailler, et il a 41 ans… Il y a une différence entre savoir qui l’on est, en tirer de la confiance, et être arrogant ; ces dernières années, il s’est installé confortablement dans la seconde catégorie. Il est bien trop facile de ne pas l’aimer humainement, complètement en dehors de ses talents de footballeur.
AL : Oui, cela enlève un peu d’éclat au dernier chapitre. La place de Ronaldo parmi les plus grands de tous les temps est assurée, mais cela devient une histoire familière. En l’espace de quatre ans, ses relations avec Manchester United et le Portugal se sont toutes les deux délitées autour de son rôle dans l’équipe.
Certaines stars vieillissent avec élégance et acceptent des rôles réduits pour rester impliquées. Ronaldo semble vouloir que chaque équipe le traite comme le joueur qui a remporté cinq Ballons d’or. Il continue d’afficher des statistiques en Arabie saoudite, mais cela ne lui garantit pas le même statut avec le Portugal. Jesus mérite des critiques pour la manière dont cela s’est déroulé, mais Ronaldo est responsable de sa réponse.
Le Portugal sera-t-il mieux sans lui ?
TH : 100000000000 %. Ronaldo freine toutes les équipes pour lesquelles il a joué depuis la dernière décennie. Ce n'est pas un hasard si le Portugal a remporté l'Euro 2016 après qu'il ait quitté la pelouse sur blessure. Devra-t-il trouver son prochain n°9 ? Bien sûr. Mais il y a suffisamment de qualité offensive et d'équilibre dans cette équipe pour que cela fonctionne.
RN : Oui, le Portugal avait déjà plus d'alchimie sans lui contre la Norvège. Était-ce une excellente performance ? Non, même s'il a gagné, la Norvège paraissait un peu plus cohérente. Sortir de l'équation un joueur avec une telle présence peut enlever de la pression aux joueurs. Ils peuvent jouer plus librement et ont moins peur de faire des erreurs. C'est un effectif solide dans les trois lignes, et nous verrons une véritable amélioration au fil des trêves internationales sans CR7. Même s'il manquera sans aucun doute dans le football international, toutes les bonnes choses ont une fin.
AL : Oui. Ronaldo aura 45 ans lors de la Coupe du monde 2030, et le Portugal doit construire un noyau capable de rivaliser sans lui. Jesus, ou quiconque dirigera l'équipe d'ici là, doit commencer ce processus dès maintenant.
On peut soutenir que le Portugal aurait pu aller plus loin en 2026 sans Ronaldo dans l'effectif. Continuer à construire autour de lui risque de laisser les mêmes questions en suspens pour un autre tournoi. Il faut en finir avec les « et si ». Honorez son héritage, puis passez à autre chose.
Qui vous a impressionné jusqu’à présent en Ligue des nations ?
TH : Lamine Yamal. Il a accordé une interview vraiment bizarre la semaine dernière, dans laquelle il a en gros laissé entendre qu’il n’avait pas besoin de si bien jouer pour remporter le Ballon d’Or. Cela n’a aucun sens. La chose qu’il faut vraiment faire pour gagner le Ballon d’Or, c’est bien jouer. Sa forme en Ligue des nations a toutefois été excellente. Un mot aussi pour Jude Bellingham, qui rend une Angleterre moyenne tellement meilleure.
RN : Côté joueurs ? Dan Ndoye. Il a connu un début de saison vraiment hésitant avec Nottingham Forest en Premier League, mais comme lors de la Coupe du monde, il a répondu présent avec la Suisse, en livrant des performances d’homme du match notées 8,9 avec deux passes décisives. D’accord, Ndoye, maintenant convertis cette forme en Premier League, s’il te plaît.
AL : Τι λέει, Ελλάδα!
Petit clin d’œil à la Grèce pour avoir pris la tête d’un groupe où figurent l’Allemagne de Jürgen Klopp et les Pays-Bas. Oui, c’est tôt. Très tôt. Mais, comme lors de son parcours à l’Euro 2004, la défense semble être sa marque de fabrique.
Elle n’a encaissé qu’un seul but, travaille sans relâche pour récupérer le ballon et tire suffisamment de son attaque pour transformer cet effort défensif en victoires. Personne ne prédit encore un nouveau conte de fées, mais elle pourrait être discrètement redoutable ici.
Quelle équipe semble s’être le plus améliorée depuis la Coupe du monde ?
TH : L’ITALIE ! Passer du statut d’équipe non qualifiée pour la compétition à celui d’équipe qui, vous voyez, gagne réellement un match, c’est techniquement une amélioration. Dans le monde réel, cela dit, ça doit être l’Espagne, qui traverse à chaque fois les 90 minutes en rigolant.
RN : Est-ce irrespectueux de dire l’Italie… Plus sérieusement, honnêtement, je ne pense pas qu’une équipe semble particulièrement en progrès depuis le tournoi. Quand on pense aux équipes qui ont déçu, l’Allemagne, le Brésil, etc., aucune ne défend vraiment sa cause lors de cette trêve internationale, en Ligue des nations ou ailleurs. Les États-Unis ont eu l’air corrects, mais ils ont affronté le Pérou et le Chili. Ils auraient exactement les mêmes difficultés contre la Belgique s’ils s’affrontaient aujourd’hui.
AL : Rendons hommage à la Suisse, qui a déroulé lors de ses deux premiers matches avec six buts marqués et aucun encaissé. Certes, son groupe n’est pas le plus compétitif, mais elle joue avec plus d’allant que prévu. Murat Yakin semble s’appuyer sur une Coupe du monde meilleure qu’attendu plutôt que de laisser cet élan retomber.
Et, d’une certaine manière ironiquement au vu de tout ce qui précède, le Portugal mérite d’être mentionné. Il a imposé sa loi d’entrée dans un groupe plus relevé, même avec le feuilleton Ronaldo au-dessus de sa tête.
La Ligue des nations vaut-elle la peine qu’on s’y intéresse ?
TH : Après la Coupe du monde, c’est un peu étrange. Doit-on vraiment accorder de l’importance à cette compétition ? Les résultats ont-ils réellement une valeur concrète ? La réponse est sans doute « oui », d’autant que de bons résultats peuvent aider pour la qualification aux grands tournois. Cela dit, on a quand même l’impression que certains de ces matches se jouent à moitié de rythme. Donc, à moins que la chance de James Garner de devenir le troisième choix au milieu de terrain de l’Angleterre ne vous intéresse... bof.
RN : Oui, c’est une excellente occasion d’appeler de jeunes joueurs encore sans sélection, dans le cadre d’un vrai tournoi avec la pression de la compétition, sans que cela ait réellement l’importance de la Coupe du monde ou de l’Euro. Alors, est-ce que le niveau est toujours le meilleur au monde ? Non, bien sûr que non, mais cela reste divertissant et c’est aussi l’occasion de voir vos joueurs préférés faire ce qu’ils savent faire au plus haut niveau.
AL : En Europe, oui. Aux États-Unis, c’est plus difficile à vendre. L’équipe nationale masculine des États-Unis affronte de solides adversaires en matches amicaux, la MLS et la NWSL entrent dans leur dernière ligne droite, et l’équipe nationale féminine des États-Unis a dévoilé son groupe pour ses derniers matches amicaux avant le début des qualifications.
Il n’y a qu’une certaine dose d’attention disponible. La Ligue des nations de l’UEFA a de la valeur et peut offrir des affiches intéressantes, mais avec tout ce qui se passe plus près de chez soi, ce n’est pas un rendez-vous incontournable en Amérique du Nord.