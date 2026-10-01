Tom Hindle : Objectivement hilarant. Vous connaissez ces mèmes Ronaldo x Homelander, où il ressemble au super-vilain d’une série télé ? Eh bien, il y a quelques semaines, il a adopté la même coupe de cheveux, et maintenant il est tout aussi mesquin. Plus sérieusement, cela soulève de vraies questions sur la longévité de Ronaldo dans le football. Il a quitté Manchester United parce que le club n’avait plus besoin de lui. Il a quitté le Portugal parce que la sélection n’a plus besoin de lui. Bien sûr, la Saudi Pro League voudra le garder le plus longtemps possible. Mais après ? Il se contente de dépérir là-bas dans une équipe qui sera constamment la troisième meilleure de son championnat ? Ou s’agit-il simplement d’atteindre la barre des 1 000 buts ? Une chose est sûre : il ne gagnera probablement plus jamais rien.

Ruby Naylor : Embarrassant. Je sais qu’il a dit qu’il attendrait de « révéler la vraie décision », mais il y a de la vanité là-dedans, d’une manière ou d’une autre. Il a complètement perdu le sens du fait de jouer pour sa nation. On n’est pas là pour gonfler son total de buts ou pour prouver qu’on « l’a encore » ; on est là pour être un coéquipier pour ses compatriotes et les aider de toutes les manières possibles, que ce soit sur le banc comme leader ou sur le terrain. Il pourrait s’inspirer de Jordan Henderson, ainsi que de Luka Modric. Rappel : Luka Modric a lui aussi 41 ans, joue toujours pour sa nation, ne se plaint jamais, tient son rôle et n’a aucun drame immature à son actif.

Alex Labidou : C’est immature… des deux côtés. Les signes étaient là depuis un moment pour Cristiano Ronaldo et le Portugal, et la Coupe du monde a offert un nouveau rappel de ses difficultés avec le rythme des matches. Son esprit de compétition est bien documenté, tout comme sa susceptibilité. Je ne le vois pas accepter un rôle de mentor à la Jordan Henderson sans une certaine résistance.

Jorge Jesus a déjà travaillé avec Ronaldo. Il aurait dû anticiper cette résistance et établir avant le rassemblement à quoi ressemblerait un rôle réduit. Si Ronaldo ne pouvait pas accepter ces conditions, le laisser de côté aurait été la décision la plus propre. Le convoquer pour que cela devienne ensuite la plus grosse histoire du rassemblement donne l’impression d’une mauvaise gestion.