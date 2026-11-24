Il est impératif que Ferran Torres retrouve le chemin des filets avec une grande régularité. Le héros espagnol de la Coupe du monde est même le meilleur buteur du PSG cette saison, avec huit réalisations toutes compétitions confondues, mais son but samedi à Nice était son premier depuis près de deux mois. Luis Enrique a également besoin de bien plus de Mika Godts, l’ailier belge arrivé de l’Ajax cet été pour 45 millions d’euros (38 millions de livres sterling/49 millions de dollars) et qui n’a, jusqu’ici, eu aucun impact sur le parcours du PSG en Ligue des champions.
Selon les dernières informations en provenance de Paris, le club est convaincu que Godts et l’autre recrue estivale, Maghnes Aklouche, profiteront énormément du temps de jeu supplémentaire qui devrait leur être accordé avec Kvaratskhelia et Doue à l’infirmerie. Le PSG fonde aussi de grands espoirs sur les joueurs issus de son centre de formation Senny Mayulu et Quentin Ndjantou, qui jouent tous deux plus régulièrement depuis quelques semaines, notamment grâce à la polyvalence que Luis Enrique apprécie tant chez ses joueurs.
Autant dire que l’entraîneur ne manque pas d’options. Cela n’a évidemment pas empêché les inévitables discussions sur le prix que pourrait payer le PSG pour avoir laissé Bradley Barcola partir à Liverpool cet été. L’international français constituait toujours une excellente solution de remplacement pour Kvaratskhelia, Dembele ou Doue. Il ne fait donc aucun doute qu’il aurait intégré le onze de départ dans cette période marquée par les blessures.
Mais il est toujours facile de juger avec le recul, et il serait ridicule de reprocher au directeur sportif Luis Campos d’avoir financé, pour l’essentiel, toutes les dépenses estivales du PSG en vendant l’un des attaquants les plus irréguliers au monde devant le but.
Reste qu’à l’approche du rendez-vous de Ligue des champions de mercredi face à une Roma dangereuse, le brillant effectif parisien semble soudain manquer de joueurs de classe mondiale en attaque. C’est pourquoi le PSG est déjà associé à plusieurs ailiers susceptibles d’être disponibles en janvier, dont Estevao, une ancienne cible du club qui ne se plaît pas du tout sous les ordres de Xabi Alonso, le nouvel entraîneur de Chelsea.
Selon les échos qui circulent, Luis Enrique resterait toutefois réticent à l’idée de réaliser une opération majeure en cours de saison. Les cinq prochaines semaines serviraient essentiellement de longue audition aux joueurs déjà présents au Parc des Princes, qui devront prouver qu’ils méritent des rôles de premier plan durant la seconde moitié de la saison.
Bien sûr, même s’ils ne le diront pas publiquement, les principaux prétendants au trône du PSG, Arsenal, Barcelone, le Bayern Munich et le Real Madrid, auront été grandement encouragés par le fait que les actuels rois d’Europe ont perdu deux des trois titulaires de leur ligne d’attaque. L’équipe de Luis Enrique, jusque-là impossible à arrêter, ne paraît plus aussi intimidante.
Certes, la clé du succès du PSG réside dans le changement de mentalité qu’a impulsé son remarquable entraîneur au cours des trois dernières années. On peut donc comprendre pourquoi il ne cède pas encore à la panique. Mais il est impossible de ne pas se demander si le PSG peut réellement rester « la même équipe » sans deux de ses joueurs les plus talentueux.