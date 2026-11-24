La seule perte de Kvaratskhelia portait déjà un coup dur aux espoirs du PSG de réaliser la passe de trois. Il n’est absolument pas exagéré de dire que l’équipe de Luis Enrique n’aurait pas remporté les deux dernières Ligues des champions sans le George Best géorgien, dont l’arrivée en provenance de Naples, en janvier 2025, a transformé l’équipe.

Kvaratskhelia a joué un rôle particulièrement important dans le sacre de la saison dernière. L’ailier a été désigné, à juste titre, meilleur joueur de la Ligue des champions après être devenu le premier homme à contribuer à au moins un but lors de sept matches consécutifs en phase à élimination directe. Il a ensuite obtenu le penalty décisif qui a permis à Ousmane Dembele d’égaliser pour le PSG en finale contre Arsenal.

« Kvaratskhelia est le meilleur joueur du monde et il ne va faire que progresser, déclarait alors la légende néerlandaise Clarence Seedorf à Amazon Prime Video. Je ne sais pas s’il restera sur le côté gauche, parce qu’il sait tout simplement quoi faire dans chaque situation. Il porte l’équipe à certains moments, et j’aime donc son intelligence. Il apporte un joueur supplémentaire au milieu de terrain et va aussi faire la différence devant. » Voilà précisément pourquoi sa blessure a provoqué une telle panique dans la presse parisienne.

Luis Enrique était toutefois catégorique : il disposait encore d’assez de qualités dans son effectif pour se passer de Kvaratskhelia. Et les premiers signes étaient, il faut le reconnaître, encourageants. Rappelons que le PSG était à égalité 1-1 avec Barcelone lorsque Kvartaskhelia s’est rompu le ligament croisé antérieur autour de l’heure de jeu, lors de leur rencontre du 20 octobre au Parc des Princes. Il s’est pourtant imposé 4-2 grâce à des buts de Lucas Hernandez, Vitinha et Fabian Ruiz. Deux semaines plus tard, le PSG a écrasé Villarreal 6-0 au Madrigal, laissant penser que se créer des occasions et les convertir ne serait pas un problème majeur sans Kvaratskhelia.

Mais avec Doue lui aussi absent, Luis Enrique pourrait bien se trouver face à un problème insoluble, du moins sans passer par le mercato.