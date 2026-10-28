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Le nouveau contrat de Christian Pulisic avec l’AC Milan, dont la presse fait état, montre qu’il reste un atout commercial majeur : ce que cela signifie pour le club, la sélection masculine des États-Unis et la MLS

Une prolongation de contrat jusqu’en 2031, évoquée par certaines informations, lierait les meilleures années de Pulisic à la reconstruction de Milan, avec des répercussions sur le rayonnement mondial du club, le prochain cycle de Coupe du monde de la sélection masculine des États-Unis et les ambitions de la MLS.

Ryan Tolmich
Traduit par

  • Alors que le contrat de Christian Pulisic avec l'AC Milan approchait de son terme, les interrogations sur son avenir se faisaient de plus en plus pressantes. Quel avenir pour la plus grande star du football des États-Unis ? Et pour l'AC Milan ? Les deux parties pouvaient-elles trouver un terrain d'entente ou se dirigeaient-elles vers une séparation ?

    Ces questions semblent désormais avoir trouvé leur réponse. Pulisic ne partira pas.

    C'est du moins ce que laissent entendre des informations venues d'Italie. Pulisic serait sur le point de signer un nouveau contrat jusqu'en 2031, prolongeant de quatre ans son contrat actuel, qui doit expirer l'été prochain. Pour le joueur de 28 ans, cela reviendrait à passer le reste de ses meilleures années à Milan. Le club miserait sur cette période de sa carrière, et Pulisic choisirait où la vivre.

    Cette décision est lourde de conséquences. Son avenir semblant désormais réglé, Pulisic peut se concentrer sur de nouveaux défis, tandis que l'AC Milan montre qu'il reste au cœur de sa reconstruction. Les répercussions concernent aussi le football des États-Unis, tant en club qu'en sélection.

    Mais quels sont les principaux enseignements à en tirer ? GOAL examine les conséquences de cette décision majeure pour toutes les parties concernées.

  • Pour Pulisic

    Udinese Calcio v AC Milan - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Pulisic a trouvé sa place à l’AC Milan.

    La signature d’un nouveau contrat par Pulisic dit avant tout une chose : il est heureux et se sent chez lui à Milan.

    Ces dernières années, son nom a souvent été associé à des départs à l’étranger, notamment lors de ses grandes périodes de forme, quand il dominait la Serie A. Mais cela fait un bon moment qu’il n’affiche plus ce niveau et, à vrai dire, certaines de ces possibilités de transfert se sont peut-être évanouies en conséquence.

    Milan a toutefois continué à lui faire confiance, même lorsque ce niveau de forme semblait bien loin. Si l’on en croit les informations parues, le club va encore plus loin en lui accordant une augmentation de salaire de 25 %. Milan croit en Pulisic et, en signant ce contrat, Pulisic confirme qu’il croit en Milan.

    Reste à savoir ce que cette confiance apportera. Un joueur du calibre de Pulisic veut et s’attend à disputer la Ligue des champions. Dire que les dernières saisons de Milan ont été irrégulières serait un euphémisme. Le club ne participe pas à la plus prestigieuse compétition européenne cette saison et ses premiers résultats en Serie A laissent penser qu’il devra encore se battre pour y accéder. À tout le moins, Pulisic semble prêt à mener ce combat pour ramener Milan au niveau auquel tout le monde attend le club.

    Il reste par ailleurs l’un des visages d’une marque mondiale, Milan continuant d’en faire l’une de ses principales figures, et demeure sous les projecteurs dans son pays comme à l’étranger. Sur la route de 2030, Pulisic a du travail à accomplir pour se reconstruire, tout comme Milan. C’est probablement pour cela qu’il a choisi de rester là où il est et de se mettre au travail.

  • Pour Milan

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    LaPresse

    Milan aurait eu du mal à remplacer Pulisic à plus d’un titre.

    Pour Milan, ce dossier a deux dimensions : sur le terrain et en dehors.

    Sur le plan sportif, il est facile de comprendre l’intérêt de conserver Pulisic. Depuis son arrivée en provenance de Chelsea, il est l’un des meilleurs joueurs de Milan, avec 44 buts et 28 passes décisives à son actif. Aucun autre joueur du club n’a fait mieux sur cette période en cumulant buts et passes décisives. Une telle production n’est pas facile à remplacer, surtout sur le marché des transferts actuel. Perdre Pulisic et tenter de lui trouver un successeur serait donc probablement une entreprise coûteuse et vouée à l’échec.

    Il y a aussi la dimension extrasportive. L’image de Pulisic a certes été écornée cet été, mais son influence reste indéniable : il demeure le visage le plus connu du football aux États-Unis. Cela présente des avantages, notamment pour le club qui l’emploie. Plus de maillots vendus, davantage de contrats de sponsoring et une visibilité accrue : autant de retombées qui, espérons-le, se traduiront aussi par des moyens supplémentaires pour renforcer l’équipe.

    Le remplacer aurait donc coûté très cher à Milan, entre l’indemnité de transfert, les recettes perdues et, surtout, les buts et passes décisives à compenser. Les choses changent dans le football et Milan choisira peut-être de le vendre plus tard. Mais si cela arrive, ce sera aux conditions du club, et non à celles de Pulisic à mesure que son contrat approche de son terme.

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    Icon Sportswire

    Jouer dans un club comme Milan devrait permettre à Pulisic de rester prêt à faire face à la pression qui accompagne la sélection masculine des États-Unis.

    À tout le moins, c’est le signe que Pulisic n’a pas l’intention de partir. Il compte continuer à jouer à un haut niveau, ce qui est une bonne nouvelle pour la sélection américaine.

    Le monde extérieur est impatient de tourner la page, mais la sélection américaine n’est absolument pas prête à se passer de Pulisic, qui sera essentiel au cours de ce cycle. Même avec l’arrivée de nouvelles stars, toutes seraient ravies d’atteindre le niveau de Pulisic, qui est devenu, d’une certaine manière, presque sous-estimé malgré tout ce qu’il a accompli. Ce n’est pas un hasard s’il occupe cette place. Il a été, et reste, aussi bon que cela.

    À 28 ans, Pulisic est dans la force de l’âge et il sera évidemment intéressant de voir comment il évoluera au fil de ce cycle de Coupe du monde. Connu pour son explosivité et sa capacité à se faufiler dans les défenses, comment son jeu évoluera-t-il avec l’âge ? La Serie A a traditionnellement été un championnat où il est plus facile de durer que, par exemple, la Premier League ou même la Bundesliga. Pulisic semble donc avoir de meilleures chances de continuer à jouer à un haut niveau tout en affinant son jeu.

    Le fait est que la sélection américaine sera bien meilleure au cours de ce cycle si Pulisic est à son meilleur niveau. Cela donne le ton aux jeunes stars et rehausse aussi bien le potentiel maximal de l’équipe que son niveau minimal. L’espoir est qu’en restant à Milan, Pulisic puisse jouer à ce niveau le plus longtemps possible.

  • Pour la MLS

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    NurPhoto

    Le NYCFC était associé à Pulisic depuis un certain temps.

    Les rumeurs ont circulé pendant un temps. Pulisic a été annoncé du côté du NYCFC, où il aurait pu apporter au club la star qu’il lui fallait pour accompagner son nouveau stade dans le Queens. Il aurait été une recrue de premier plan, capable de déclencher une nouvelle vague d’arrivées à New York et dans toute la MLS.

    Le transfert n’a pas eu lieu et, à en croire les perspectives actuelles, il ne se fera pas, du moins pas avant longtemps.

    Des stars de la sélection américaine rejoindront probablement la MLS dans les années à venir, mais Pulisic ne semble pas devoir en faire partie. Le championnat devra donc attendre encore un certain temps avant d’accueillir le footballeur américain le plus célèbre. C’est un coup dur pour la MLS, d’autant que l’avenir de Lionel Messi après la saison reste incertain.

    Faire venir d’autres stars de la sélection américaine serait bénéfique pour le niveau et la visibilité de la MLS, mais l’arrivée de Pulisic aurait apporté une dimension supplémentaire. Pourtant, après cette Coupe du monde en particulier, elle semblait aussi impossible. Pour l’heure, Pulisic doit consolider sa réputation auprès des supporters occasionnels, et un départ en MLS n’aurait fait que l’affaiblir. On l’aurait accusé de fuir les défis du football européen, même si ces accusations auraient été excessives au vu de ce qu’il a accompli de l’autre côté de l’Atlantique.

    La MLS devra donc faire sans Pulisic alors qu’elle cherche à définir à quoi ressemblera sa prochaine étape.