Alors que le contrat de Christian Pulisic avec l'AC Milan approchait de son terme, les interrogations sur son avenir se faisaient de plus en plus pressantes. Quel avenir pour la plus grande star du football des États-Unis ? Et pour l'AC Milan ? Les deux parties pouvaient-elles trouver un terrain d'entente ou se dirigeaient-elles vers une séparation ?

Ces questions semblent désormais avoir trouvé leur réponse. Pulisic ne partira pas.

C'est du moins ce que laissent entendre des informations venues d'Italie. Pulisic serait sur le point de signer un nouveau contrat jusqu'en 2031, prolongeant de quatre ans son contrat actuel, qui doit expirer l'été prochain. Pour le joueur de 28 ans, cela reviendrait à passer le reste de ses meilleures années à Milan. Le club miserait sur cette période de sa carrière, et Pulisic choisirait où la vivre.

Cette décision est lourde de conséquences. Son avenir semblant désormais réglé, Pulisic peut se concentrer sur de nouveaux défis, tandis que l'AC Milan montre qu'il reste au cœur de sa reconstruction. Les répercussions concernent aussi le football des États-Unis, tant en club qu'en sélection.

Mais quels sont les principaux enseignements à en tirer ? GOAL examine les conséquences de cette décision majeure pour toutes les parties concernées.