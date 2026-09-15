Le mystère du contrat de chaussures de Declan Rice : pourquoi la star d’Arsenal et de l’Angleterre pourrait se diriger vers une rupture choc avec adidas
Dans le football moderne, les contrats d’équipement sont cruciaux, et Declan Rice semble bien parti pour devenir la dernière star à rebattre les cartes.
Le milieu de terrain d’Arsenal a été aperçu en train d’essayer de nouvelles paires de chaussures de différents équipementiers non pas une, mais deux fois ces dernières semaines, ce qui indique qu’il est sur le point de mettre un terme à son association de sept ans avec son équipementier actuel, adidas.
Il est peu probable que l’on découvre un jour la vérité derrière cette séparation imminente, les raisons étant protégées par des clauses en petits caractères juridiquement contraignantes et des accords de confidentialité, mais nous pouvons analyser les facteurs qui ont conduit à cette décision, ainsi que l’équipementier avec lequel il pourrait s’engager ensuite.
De retour chez Nike ?
Rice a d’abord fait sensation parmi les observateurs de crampons fin août, lorsqu’il a délaissé ses habituelles adidas COPA Pure à l’entraînement d’Arsenal pour enfiler à la place une paire des nouvelles Tiempo Maestri blanches, rouges et dorées de Nike.
Ce genre de détail passe rarement inaperçu, et ce changement surprise a immédiatement été interprété par les spécialistes du secteur comme le signe que le milieu de terrain est sur le point de mettre fin à son association de sept ans avec les Three Stripes.
Reste à voir s’il troquera adidas pour Nike, mais cela marquerait en réalité un retour au Swoosh pour Rice. Le joueur de 27 ans a commencé sa carrière comme athlète Nike, portant notamment des Tiempo durant ses années de révélation à West Ham avant de signer avec adidas en 2019.
La Tiempo est donc une chaussure qu’il connaît très bien et, en tant qu’équivalent chez Nike de la gamme patrimoniale COPA d’adidas pour les joueurs en quête de confort et de maîtrise, ce serait une alternative naturelle.
Évaluer ses options
Cependant, un retour chez Nike n'est pas la seule option sur la table, et il semble que l'international anglais soit prêt à faire ses recherches avant de s'engager dans un nouveau contrat lucratif pour ses chaussures.
Après avoir été aperçu avec des chaussures Nike à l'entraînement d'Arsenal en août, Rice est brièvement revenu à ses COPA avant d'être ensuite photographié avec une paire de chaussures blanches sans marque à London Colney plus tôt en septembre. Vraisemblablement en raison d'obligations contractuelles, il a continué à porter ses chaussures adidas en match.
Des experts à l'œil aiguisé ont rapidement identifié la silhouette mystérieuse comme quelque chose de bien plus inattendu que la Tiempo de Nike. Au lieu des options grand public disponibles sur le marché, il s'agirait des nouvelles chaussures Magnetico Elite 6 d'Under Armour, sorties à la fin du mois d'août.
Porter des chaussures blanches ou noircies est généralement un signe quasi infaillible qu'il se passe quelque chose concernant l'équipementier d'un joueur, qu'un contrat arrive à son terme ou qu'une séparation a été convenue, et c'était là un autre exemple de Rice en train de peser ses options avant ce qui semble devoir être un départ certain d'adidas.
Pas l’homme principal
À ce stade, on ne sait pas clairement ce qui a motivé le changement imminent de Rice, qui va quitter le géant allemand des équipements sportifs. Après sept ans, il est possible qu’il ait simplement envie de changement, ou que ce départ soit lié à une certaine insatisfaction concernant les conditions commerciales de son contrat actuel.
Si le milieu de terrain est l’un des visages de la ligne COPA d’adidas, moins tape-à-l’œil, et est apparu dans diverses campagnes publicitaires au fil des ans, il est difficile d’affirmer qu’il fait partie de ses athlètes les plus en vue. Dans le football masculin, ces rôles semblent, du moins pour l’instant, réservés aux superstars Lionel Messi, Lamine Yamal et Jude Bellingham.
Dans un exemple récent, Rice brillait par son absence dans le court-métrage de cinq minutes produit par adidas pour la Coupe du monde, « Backyard Legends », où figuraient la superstar hollywoodienne Timothee Chalamet et le trio de têtes d’affiche de la marque aux trois bandes, aux côtés notamment d’Ousmane Dembele, Pedri, Raphinha et Florian Wirtz. C’était également le cas avant l’Euro 2024, lorsque son compatriote et collègue du milieu de terrain Bellingham occupait le devant de la scène dans la campagne d’adidas avant le tournoi.
Bien que Rice soit connu en Premier League pour sa forte personnalité et son caractère attachant, il existe un sentiment selon lequel son rayonnement mondial n’a pas atteint le niveau de certains de ses pairs, malgré son statut de l’un des meilleurs milieux de terrain de la planète. Il est possible que le joueur de 27 ans estime qu’un nouvel équipementier pour ses chaussures puisse changer cela.
Alors que l’effectif d’athlètes d’adidas regorge des noms que nous venons de citer et de bien d’autres encore, Rice deviendrait immédiatement l’un des plus grands noms aussi bien chez Nike que dans le contingent d’athlètes d’Under Armour, et cela pourrait très bien influencer sa décision.
Pourquoi les contrats d’équipementier prennent fin
Il se peut aussi que la décision de rompre les liens ait été prise par l’équipementier, plutôt que par Rice lui-même, potentiellement pour des raisons financières si adidas estime ne pas en avoir pour son argent sur le plan commercial.
Un joueur est informé qu’aucune prolongation ne lui sera proposée lors de la dernière année de son contrat, selon The Athletic, et il arrive aussi souvent qu’une marque réduise le financement et la promotion d’un client dont le départ est attendu.
Cela expliquerait en partie l’absence de Rice dans les récentes campagnes d’adidas, alors qu’il semble arriver au terme de son accord avec adidas, plusieurs autres stars de premier plan ayant été privilégiées à sa place.
À la suite de la pandémie de Covid-19, Nike a mis fin à ses accords avec plusieurs footballeurs d’élite dans le cadre d’une décision stratégique visant à concentrer son attention sur ses plus grandes têtes d’affiche d’un point de vue commercial, comme Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe et Marcus Rashford.
Des sources ont également indiqué à The Athletic que certains footballeurs d’élite se tournent vers d’autres options parce qu’ils « requièrent plus d’attention et de promotion qu’ils n’en ont parfois reçu de la part des plus grandes marques », ce qui pourrait tout à fait être le cas de Rice s’il estime avoir été sous-valorisé par le géant des vêtements de sport.
L’argent, bien sûr, sera presque inévitablement un facteur. Dans leurs versions les plus lucratives, les contrats de chaussures peuvent représenter l’équivalent de 10 à 15 % des revenus d’un joueur issus de son club. Si de meilleures conditions sont proposées ailleurs, il ne serait guère surprenant que cela fasse tourner des têtes.
Nouvelle commande
On observe aussi, ces dernières années, une tendance de joueurs à rechercher et à apprécier davantage d’autonomie sur leur image.
La superstar du Real Madrid Vinicius Junior a porté des chaussures Nike noircies en 2022, dans un acte de défi envers le géant américain des articles de sport et les nouvelles conditions peu satisfaisantes proposées après l’expiration de son contrat avec l’équipementier. À l’époque, une source avait confié à The Athletic que Vini voulait trouver un équipementier « prêt à investir dans sa marque à travers des campagnes et des activations dans le monde entier ». Au final, Nike a fini par céder.
Plus récemment, il a été avancé que Mbappé, nouveau visage de Nike Football à l’ère moderne alors que Ronaldo arrive au crépuscule de sa carrière, pourrait quitter avec fracas la virgule après deux décennies pour signer chez un acteur « inconnu » venu bousculer le marché, qui serait selon les rumeurs le spécialiste suisse du running ON, où il détiendrait une participation dans l’entreprise, une influence sur la stratégie produit et la liberté de co-concevoir sa propre ligne de chaussures signature.
À une moindre échelle, beaucoup de joueurs seront aussi attirés par la perspective d’incarner l’un des équipementiers de second rang comme PUMA, Under Armour, New Balance ou Mizuno, dans le cadre de ce qui serait probablement un contrat très lucratif. Toutes ces marques se constituent de solides écuries d’athlètes, avec Neymar, Kai Havertz, Bukayo Saka, Eberechi Eze et Ibrahima Konate parmi ceux qui ont quitté Nike ou adidas ces dernières années.
Pendant ce temps, d’autres choisissent de faire cavalier seul. La révélation du Bayern Munich et de la France Michael Olise n’a, fait célèbre, même pas de contrat pour ses chaussures, tandis que l’ancien défenseur d’Arsenal Hector Bellerin achetait auparavant les siennes lui-même en ligne.
Cependant, une prolongation avec adidas pour Rice ne doit pas être écartée. Par le passé, on a vu des joueurs tester d’autres options ou noircir leurs chaussures avant de signer un nouveau contrat avec leur équipementier d’origine, comme Erling Haaland et, comme nous l’avons mentionné, Vini Jr.
En changeant sans cesse, le joueur d’Arsenal tient clairement tout le monde en haleine. Affaire à suivre.