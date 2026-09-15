À ce stade, on ne sait pas clairement ce qui a motivé le changement imminent de Rice, qui va quitter le géant allemand des équipements sportifs. Après sept ans, il est possible qu’il ait simplement envie de changement, ou que ce départ traduise une certaine insatisfaction vis-à-vis des conditions commerciales de son contrat actuel.

Si le milieu de terrain est l’un des visages de la ligne COPA d’adidas, moins tape-à-l’œil, et est apparu dans diverses campagnes publicitaires au fil des années, il est difficile d’affirmer qu’il fait partie de ses athlètes les plus en vue. Dans le football masculin, ces rôles semblent, du moins pour l’instant, réservés aux superstars Lionel Messi, Lamine Yamal et Jude Bellingham.

Dans un exemple récent, Rice brillait par son absence dans le court-métrage léché de cinq minutes d’adidas pour la Coupe du monde, « Backyard Legends », qui mettait en scène la superstar hollywoodienne Timothee Chalamet et le trio de têtes d’affiche de la marque aux trois bandes, aux côtés notamment d’Ousmane Dembele, Pedri, Raphinha et Florian Wirtz. C’était également le cas avant l’Euro 2024, lorsque son compatriote et collègue du milieu de terrain Bellingham occupait le devant de la scène dans la campagne d’adidas avant le tournoi.

Bien que Rice soit connu en Premier League pour sa forte personnalité et son côté attachant, il se dégage le sentiment que son rayonnement mondial n’a pas encore atteint le niveau de certains de ses pairs, malgré son statut de l’un des meilleurs milieux de terrain de la planète. Il est possible que le joueur de 27 ans estime qu’un nouvel équipementier pourrait changer cela.

Si l’effectif d’athlètes d’adidas regorge des noms que nous venons de citer, ainsi que de nombreux autres, Rice deviendrait immédiatement l’un des plus grands noms aussi bien chez Nike que chez Under Armour, et cela pourrait bien peser dans sa décision.