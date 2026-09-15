Le mystère autour du contrat équipementier de Declan Rice : pourquoi la star d'Arsenal et de l'Angleterre pourrait être sur le point de rompre à la surprise générale avec adidas
Dans le football moderne, les contrats d’équipement sont très importants, et Declan Rice semble bien parti pour devenir le dernier grand nom en date à rebattre les cartes.
Le milieu de terrain d’Arsenal a été aperçu en train d’essayer de nouvelles paires de chaussures de différents fournisseurs non pas une, mais deux fois ces dernières semaines, ce qui laisse penser qu’il est sur le point de mettre fin à son association de sept ans avec son équipementier actuel, adidas.
Il est peu probable que l’on découvre un jour la vérité derrière cette séparation imminente, les raisons étant protégées par des clauses en petits caractères juridiquement contraignantes et des accords de confidentialité, mais il est possible de peser les facteurs derrière cette décision, ainsi que d’identifier avec qui il pourrait signer ensuite.
De retour chez Nike ?
Rice a d’abord fait sensation parmi les observateurs de crampons fin août lorsqu’il a abandonné ses habituelles adidas COPA Pure à l’entraînement d’Arsenal pour enfiler à la place une paire des nouvelles Nike Tiempo Maestri blanches, rouges et dorées.
Ce genre de détail passe rarement inaperçu, et ce changement surprenant a immédiatement été interprété par les spécialistes du secteur comme le signe que le milieu de terrain est sur le point de mettre fin à son association de sept ans avec les Three Stripes.
Reste à voir s’il troquera adidas pour Nike, mais cela marquerait en réalité un retour au Swoosh pour Rice. Le joueur de 27 ans a commencé sa carrière en tant qu’athlète Nike, portant notamment des Tiempo durant ses années de révélation à West Ham avant de signer avec adidas en 2019.
La Tiempo est donc une chaussure qu’il connaît très bien et, en tant qu’équivalent chez Nike de la gamme patrimoniale COPA d’adidas pour les joueurs en quête de confort et de contrôle, elle représenterait une alternative naturelle.
Évaluer ses options
Cependant, un retour chez Nike n'est pas la seule option sur la table, et il semble que l'international anglais soit prêt à se renseigner avant de s'engager dans un nouveau contrat lucratif pour ses chaussures.
Aperçu avec des chaussures Nike à l'entraînement d'Arsenal en août, Rice a brièvement retrouvé ses COPAs avant d'être ensuite photographié avec une paire de chaussures blanches sans marque à London Colney plus tard en septembre. Vraisemblablement en raison d'obligations contractuelles, il a continué à porter ses chaussures adidas en match.
Des experts à l'œil affûté ont rapidement identifié cette silhouette mystérieuse comme quelque chose de bien plus inattendu que les Tiempo de Nike. Au lieu des options grand public disponibles sur le marché, il s'agirait des nouvelles chaussures Magnetico Elite 6 d'Under Armour, sorties à la fin du mois d'août.
Le port de chaussures blanches ou noires est généralement un signe quasi certain que quelque chose se trame concernant l'équipementier d'un joueur, qu'un contrat arrive à son terme ou qu'une séparation a été convenue, et c'était là un autre exemple de Rice en train d'évaluer ses options avant ce qui semble assurément être un départ d'adidas.
Pas l’homme principal
À ce stade, on ne sait pas clairement ce qui a motivé le changement imminent de Rice, qui va quitter le géant allemand des équipements sportifs. Après sept ans, il est possible qu’il ait simplement envie de changement, ou que ce départ traduise une certaine insatisfaction vis-à-vis des conditions commerciales de son contrat actuel.
Si le milieu de terrain est l’un des visages de la ligne COPA d’adidas, moins tape-à-l’œil, et est apparu dans diverses campagnes publicitaires au fil des années, il est difficile d’affirmer qu’il fait partie de ses athlètes les plus en vue. Dans le football masculin, ces rôles semblent, du moins pour l’instant, réservés aux superstars Lionel Messi, Lamine Yamal et Jude Bellingham.
Dans un exemple récent, Rice brillait par son absence dans le court-métrage léché de cinq minutes d’adidas pour la Coupe du monde, « Backyard Legends », qui mettait en scène la superstar hollywoodienne Timothee Chalamet et le trio de têtes d’affiche de la marque aux trois bandes, aux côtés notamment d’Ousmane Dembele, Pedri, Raphinha et Florian Wirtz. C’était également le cas avant l’Euro 2024, lorsque son compatriote et collègue du milieu de terrain Bellingham occupait le devant de la scène dans la campagne d’adidas avant le tournoi.
Bien que Rice soit connu en Premier League pour sa forte personnalité et son côté attachant, il se dégage le sentiment que son rayonnement mondial n’a pas encore atteint le niveau de certains de ses pairs, malgré son statut de l’un des meilleurs milieux de terrain de la planète. Il est possible que le joueur de 27 ans estime qu’un nouvel équipementier pourrait changer cela.
Si l’effectif d’athlètes d’adidas regorge des noms que nous venons de citer, ainsi que de nombreux autres, Rice deviendrait immédiatement l’un des plus grands noms aussi bien chez Nike que chez Under Armour, et cela pourrait bien peser dans sa décision.
Pourquoi les contrats d’équipementier prennent fin
Il se peut aussi que la décision de couper les ponts ait été prise par l’équipementier, plutôt que par Rice lui-même, potentiellement pour des raisons financières si adidas estime ne pas en avoir pour son argent sur le plan commercial.
Selon The Athletic, un joueur est informé qu’aucune prolongation ne lui sera proposée durant la dernière année de son contrat, et il est aussi fréquent qu’une marque réduise le financement et la promotion d’un client dont le départ est attendu.
Cela expliquerait en partie l’absence de Rice dans les récentes campagnes d’adidas, alors qu’il semble approcher de la fin de son accord avec la marque, plusieurs autres grandes stars lui ayant été préférées.
Au lendemain de la pandémie de Covid-19, Nike a mis fin à ses accords avec plusieurs footballeurs d’élite dans le cadre d’une stratégie visant à concentrer son attention sur ses plus grands noms sur le plan commercial, comme Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe et Marcus Rashford.
Des sources ont également indiqué à The Athletic que certains footballeurs d’élite regardent ailleurs parce qu’ils « exigent plus d’attention et de promotion qu’ils n’en ont parfois reçu de la part des plus grandes marques », ce qui pourrait certainement être le cas de Rice s’il estime avoir été sous-valorisé par le géant de l’équipement sportif.
L’argent, bien sûr, sera presque inévitablement un facteur. Dans les cas les plus lucratifs, les contrats de chaussures peuvent représenter l’équivalent de 10 à 15 % des revenus d’un joueur versés par son club. Si de meilleures conditions sont proposées ailleurs, il ne serait guère surprenant que cela fasse réfléchir.
Nouvelle commande
Ces dernières années, on a également vu une tendance de joueurs à rechercher, puis à savourer, une plus grande autonomie sur leur image.
La superstar du Real Madrid Vinicius Junior avait porté des chaussures Nike noircies en 2022, dans un acte de défi à l’égard du géant américain de l’équipement sportif et des nouvelles conditions jugées insatisfaisantes qui lui étaient proposées après l’expiration de son contrat avec le fabricant. À l’époque, une source avait confié à The Athletic que Vini voulait trouver un équipementier « prêt à investir dans sa marque à travers des campagnes et des activations dans le monde entier ». Au final, Nike a fini par céder.
Plus récemment, il a été avancé que Mbappe, nouveau visage de Nike Football à l’ère moderne alors que Ronaldo approche de la fin de sa carrière, pourrait quitter avec fracas la virgule après deux décennies afin de signer avec un perturbateur « inconnu » du marché, que des rumeurs disent être le spécialiste suisse de la course à pied ON, où il détiendrait une participation dans l’entreprise, une influence sur la stratégie produit et la liberté de co-concevoir sa propre ligne de chaussures signature.
À une moindre échelle, beaucoup de joueurs seront aussi attirés par la perspective de devenir les têtes d’affiche d’un des équipementiers de second rang comme PUMA, Under Armour, New Balance ou Mizuno, dans le cadre de ce qui serait probablement un contrat très lucratif. Toutes ces marques se constituent de solides effectifs d’athlètes, avec Neymar, Kai Havertz, Bukayo Saka, Eberechi Eze et Ibrahima Konate parmi ceux qui ont quitté Nike ou adidas ces dernières années.
Pendant ce temps, d’autres choisissent de faire cavalier seul. La révélation du Bayern Munich et de la France Michael Olise n’a, fait notable, même pas de contrat pour ses chaussures, tandis que l’ancien défenseur d’Arsenal Hector Bellerin achetait auparavant les siennes en ligne.
Cependant, une prolongation avec adidas pour Rice ne doit pas être écartée. Par le passé, on a vu des joueurs essayer d’autres options ou noircir leurs chaussures avant de signer de nouvelles conditions avec leur équipementier d’origine, notamment Erling Haaland et, comme nous l’avons mentionné, Vini Jr.
En changeant constamment d’option, le joueur d’Arsenal maintient clairement tout le monde en alerte. Affaire à suivre.