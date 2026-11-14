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Mexico GFX 1-1GOAL

Le Mexique de Rafa Marquez a quelque chose à prouver face à la Jamaïque, et le retour de Julian Quiñones n’est qu’un début

Sans victoire depuis quatre matches, le Mexique affronte la Jamaïque avec une place en demi-finales en jeu. Rafa Marquez attend davantage de son attaque, de son gardien et de ses joueurs de complément.

Traduit par

  • L’euphorie de la Coupe du monde n’a pas duré longtemps.

    Rafael Marquez et le Mexique ont désormais quelque chose de plus immédiat à prouver. La sélection mexicaine se rend en Jamaïque le samedi 14 novembre pour le match aller de son quart de finale de la Ligue des nations de la Concacaf, avant de recevoir son adversaire à Monterrey le mardi 17 novembre. Pour le nouveau sélectionneur, l’occasion est venue de transformer des débuts difficiles en quelque chose de plus convaincant.

    Le Mexique a conclu un été historique en remportant pour la première fois quatre matches lors d’une Coupe du monde, en enchaînant quatre rencontres sans encaisser de but et en mettant fin à 40 ans d’attente sans victoire en phase à élimination directe. Chaque succès semblait redonner un peu plus de fierté et de confiance à une sélection qui cherchait à retrouver les deux depuis des années.

    Les quatre premiers matches de Marquez ont été un brutal retour à la réalité. Le Mexique a fait match nul 1-1 contre la Colombie et le Pérou, avant de s’incliner face aux États-Unis et au Chili sur un score cumulé de 5-0. Deux buts marqués, sept encaissés et aucune victoire : le changement d’ambiance a été soudain.

    Et désormais, les matches comptent.

    Le Mexique, tenant du titre, joue pour une place en phase finale de la Ligue des nations en mars 2027 au SoFi Stadium, ainsi que pour une qualification directe à la Gold Cup 2027. Voilà les enjeux immédiats. Le défi plus large consiste à montrer que Marquez a commencé à remédier aux problèmes révélés lors de sa première fenêtre internationale.

    Julian Quiñones est de retour. Gilberto Mora donne des raisons d’être optimiste. Mais Raul Jimenez reste absent, et le Mexique ne peut pas compter sur le retour d’un seul attaquant pour tout régler.

    Face à la Jamaïque, le Mexique doit montrer comment il compte progresser.

  • Entourez Gilberto Mora des joueurs dont il a besoin

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    IMAGO / aal.photo

    Désormais âgé de 18 ans, Mora assume pleinement la responsabilité de porter le numéro 10 du Mexique.

    À ce stade, présenter Gilberto Mora comme l’avenir du Mexique paraît presque dépassé. Il s’impose déjà dans son présent.

    Mora a eu 18 ans le 14 octobre, mais sa capacité à assumer des responsabilités était évidente depuis bien plus longtemps. Son but contre la Colombie l’a rappelé : il a récupéré le ballon au milieu de plusieurs adversaires, l’a gardé comme collé au pied, puis a fait preuve d’imagination et d’assurance pour attaquer la défense et inscrire le but dont le Mexique avait désespérément besoin.

    Rien de timide dans cet enchaînement. On aurait dit l’œuvre d’un joueur à l’aise avec la responsabilité de porter le numéro 10 du Mexique.

    Les meilleures séquences du Mexique lors du premier rassemblement de Marquez ont eu lieu quand Mora était impliqué. Dès qu’il n’a plus été disponible, le manque d’imagination est devenu nettement plus visible.

    Le prochain défi de Marquez n’est pas de déterminer si Mora a sa place. La réponse est déjà connue. Il s’agit de trouver les joueurs qui l’entoureront pour lui permettre de recevoir le ballon dans des zones dangereuses, de combiner avec d’autres joueurs créatifs et de créer régulièrement des occasions de but.

    Contre la Jamaïque, cela signifie lui offrir des solutions lorsqu’il reçoit le ballon : un attaquant qui menace l’espace dans le dos de la défense, un coéquipier disponible pour une combinaison rapide et des joueurs capables de profiter du fait qu’il attire les adversaires vers lui.

    Mora a montré qu’il pouvait créer quelque chose tout seul. Le Mexique doit veiller à ce que ce ne soit pas l’intégralité du plan.

  • Mettre à profit le retour de Quiñones pour faire fonctionner l’attaque

    Julian Quinones Mexico South Africa

    Le retour de Quiñones vient renforcer une attaque mexicaine qui n’a inscrit que deux buts en quatre matches.

    Deux buts. Quatre matches. Aucun inscrit par un attaquant.

    Difficile de présenter ces chiffres sous un jour favorable.

    Mora a inscrit le but égalisateur face à la Colombie. Le défenseur central Victor Guzman a marqué de la tête contre le Pérou. Face aux États-Unis et au Chili, le Mexique n'a pas marqué du tout.

    Quiñones n'a pas joué une seule minute durant cette fenêtre internationale. Son absence est devenue de plus en plus flagrante au fil des matches.

    L'attaquant qui a marqué quatre fois lors de la Coupe du monde apporte ce que le Mexique a eu du mal à reproduire : de la puissance, de l'agressivité, des déplacements sans ballon et la capacité à transformer des situations peu favorables en véritables occasions de but. Sans lui, le Mexique a souvent semblé manquer de dynamisme dans le dernier tiers du terrain. Il y a eu des phases de possession, des passes et des situations prometteuses, mais trop peu de moments où un attaquant a pesé sur le match.

    La présence de Quiñones dans le groupe du Mexique pour novembre redonne à Marquez un élément important. Jimenez, en revanche, n'en fait pas partie. Santiago Gimenez, Armando Gonzalez et le nouveau venu Armando Leon figurent parmi les autres options en attaque. Alexis Vega et Jesus « Tecatito » Corona font également leur retour.

    Le Mexique dispose ainsi de plusieurs solutions. Marquez doit encore parvenir à les faire fonctionner ensemble.

    Santiago Gimenez n'a pas su saisir sa chance face à l'équipe des États-Unis. German Berterame et Gonzalez n'ont pas pu changer la donne contre le Chili. Mais les difficultés ne se sont pas limitées aux attaquants. Durant cette fenêtre internationale, le Mexique n'a pas seulement manqué d'efficacité devant le but. Trop souvent, il n'a pas créé assez d'occasions pour se donner la possibilité de marquer.

    C'est cette distinction qui compte face à la Jamaïque. Quiñones peut exploiter les espaces et déstabiliser les défenseurs, mais le Mexique doit le trouver assez tôt pour que ces qualités puissent faire la différence. Celui qui jouera à ses côtés devra aussi représenter une menace.

    Parfois, c'est en l'absence d'un joueur que son importance apparaît le plus clairement. Maintenant que Quiñones est de retour, il faut construire une attaque capable de tirer le meilleur de lui.

  • Aidez Tala Rangel à redonner confiance à la défense du Mexique

    Mexico v Colombia - International Friendly
    Getty Images Sport

    Rangel et la défense du Mexique doivent retrouver la solidité qui avait aidé la sélection mexicaine à avancer lors de la Coupe du monde.

    Pendant la Coupe du monde, il est devenu de plus en plus évident que Raul « Tala » Rangel s’était imposé comme gardien titulaire du Mexique.

    Il a gardé sa cage inviolée lors de quatre matches consécutifs et n’a encaissé son premier but qu’en huitième de finale contre l’Angleterre. Sous les yeux de Guillermo Ochoa, resté sur le banc, Rangel semblait avoir achevé une transition que le Mexique préparait depuis des années : tourner la page de son numéro 1 de longue date.

    Puis il y a eu Glendale.

    Lors de la défaite 3-0 contre les États-Unis, il n’a pas réussi à capter le ballon envoyé par Gio Reyna, permettant à Julian Hall de marquer sur le ballon repoussé. Puis sa relance au pied mal exécutée est arrivée à Cavan Sullivan, qui a puni cette erreur d’une finition audacieuse.

    Une soirée catastrophique n’efface pas une Coupe du monde remarquable. Elle rend toutefois sa réaction importante.

    Rangel figure de nouveau dans le groupe, aux côtés d’Oscar Garcia et d’Alex Padilla. Si Marquez lui renouvelle sa confiance, le gardien devra se montrer plus sûr dans ses prises de balle et ses décisions lorsqu’il a le ballon.

    La responsabilité incombe aussi aux joueurs qui l’entourent. Le Mexique doit offrir des solutions de passe plus sûres dans la relance depuis l’arrière et savoir reconnaître quand une passe courte comporte plus de risques que d’avantages. Les sept buts encaissés en quatre matches ne peuvent pas être imputés aux seules erreurs du gardien.

    À l’extérieur, lors du match aller d’une confrontation en deux manches, il faut garder son sang-froid. Le Mexique n’a pas besoin de faire passer toutes ses attaques par une zone encombrée. Il doit en revanche cesser de faciliter la tâche de son adversaire pour atteindre le but.

  • Obligez la Jamaïque à mériter tout ce qu’elle obtient

    Congo DR v Jamaica - FIFA World Cup 2026 Play-Off Tournament
    Getty Images Sport

    La Jamaïque est privée de plusieurs éléments offensifs clés, mais le Mexique doit transformer sa possession en occasions pour tirer parti de cet avantage.

    La Jamaïque doit elle aussi composer avec des absences.

    Leon Bailey, Demarai Gray, Shamar Nicholson et Bobby De Cordova-Reid ne figurent pas dans le groupe pour cette série de rencontres. L’entraîneur intérimaire Rudolph Speid a retenu un groupe comprenant le gardien expérimenté Andre Blake et le défenseur Damion Lowe, ainsi que des options offensives comme Renaldo Cephas, Tyreece Campbell et Warner Brown.

    Ces absences renforcent l’idée que le Mexique devrait se qualifier. Elles ne décident pas pour autant de l’issue de la confrontation.

    Pour El Tri, le danger serait de faire de ce match un nouvel exercice de possession stérile, avant de commettre une erreur qui donnerait à l’adversaire un avantage à défendre. Les quatre premiers matchs sous les ordres de Marquez ont offert suffisamment d’avertissements sur ces deux points.

    Le Mexique doit faire circuler le ballon avec intention, proposer des courses autour du porteur et conserver une couverture défensive suffisante pour faire face aux pertes de balle. Si l’ouverture du score tarde à venir, il lui faudra rester patient sans devenir passif.

    Le match retour à Monterrey lui offre un avantage. Le Mexique doit chercher à rentrer en position de force, plutôt que de compter sur la seconde rencontre pour réparer des dégâts évitables subis lors de la première.

  • Marquez doit montrer ce qu’il a appris

    Mexico v Chile - International Friendly
    Getty Images Sport

    Márquez doit montrer que les enseignements tirés de ses quatre premiers matches peuvent se traduire par des progrès face à la Jamaïque.

    Après la défaite face au Chili, Marquez a expliqué que cette période avait servi à évaluer les joueurs et promis de réunir le meilleur groupe disponible contre la Jamaïque.

    C'était raisonnable. Quatre matchs amicaux ne devraient pas déterminer si un entraîneur est capable de mener un projet sur quatre ans. Le Mexique devrait faire preuve de patience envers l'un des plus grands joueurs de son histoire.

    Mais cette évaluation doit déboucher sur quelque chose.

    Le groupe convoqué en novembre reflète déjà des changements. Quiñones, Vega et Corona sont de retour ; Hirving « Chucky » Lozano, Orbelin Pineda et Berterame n'y figurent pas. Le plus révélateur sera toutefois de voir comment les joueurs retenus évoluent ensemble.

    Le Mexique peut-il se créer des occasions sans demander à Mora d'inventer chaque ouverture ? Les déplacements de Quiñones peuvent-ils rendre l'attaque plus incisive ? La défense peut-elle retrouver la solidité qui a soutenu le Mexique tout au long de l'été ?

    Se qualifier est la première exigence. Y parvenir avec plus de clarté dans la possession et en offrant moins de cadeaux à l'adversaire donnerait à Marquez des bases plus solides pour la suite.

    Les supporters mexicains ont déjà montré quelle ambiance pourrait attendre l'équipe au SoFi Stadium. Le Mexique doit d'abord gagner le droit de s'y rendre.

    Le parcours de Marquez lui a valu cette opportunité. Face à la Jamaïque, la prochaine étape est d'offrir au Mexique une prestation et un résultat qui commencent à justifier la confiance placée en lui.