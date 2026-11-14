Le Mexique de Rafa Marquez a quelque chose à prouver face à la Jamaïque, et le retour de Julian Quiñones n’est qu’un début

L’euphorie de la Coupe du monde n’a pas duré longtemps.

Rafael Marquez et le Mexique ont désormais quelque chose de plus immédiat à prouver. La sélection mexicaine se rend en Jamaïque le samedi 14 novembre pour le match aller de son quart de finale de la Ligue des nations de la Concacaf, avant de recevoir son adversaire à Monterrey le mardi 17 novembre. Pour le nouveau sélectionneur, l’occasion est venue de transformer des débuts difficiles en quelque chose de plus convaincant.

Le Mexique a conclu un été historique en remportant pour la première fois quatre matches lors d’une Coupe du monde, en enchaînant quatre rencontres sans encaisser de but et en mettant fin à 40 ans d’attente sans victoire en phase à élimination directe. Chaque succès semblait redonner un peu plus de fierté et de confiance à une sélection qui cherchait à retrouver les deux depuis des années.

Les quatre premiers matches de Marquez ont été un brutal retour à la réalité. Le Mexique a fait match nul 1-1 contre la Colombie et le Pérou, avant de s’incliner face aux États-Unis et au Chili sur un score cumulé de 5-0. Deux buts marqués, sept encaissés et aucune victoire : le changement d’ambiance a été soudain.

Et désormais, les matches comptent.

Le Mexique, tenant du titre, joue pour une place en phase finale de la Ligue des nations en mars 2027 au SoFi Stadium, ainsi que pour une qualification directe à la Gold Cup 2027. Voilà les enjeux immédiats. Le défi plus large consiste à montrer que Marquez a commencé à remédier aux problèmes révélés lors de sa première fenêtre internationale.

Julian Quiñones est de retour. Gilberto Mora donne des raisons d’être optimiste. Mais Raul Jimenez reste absent, et le Mexique ne peut pas compter sur le retour d’un seul attaquant pour tout régler.

Face à la Jamaïque, le Mexique doit montrer comment il compte progresser.