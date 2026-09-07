Le Manchester United médiocre de Michael Carrick avance en somnambule vers une nouvelle crise à cause de la naïveté impardonnable d’INEOS
Avant dimanche, le joueur formé à Arsenal Ainsley Maitland-Niles n’avait inscrit qu’un seul but en Premier League au cours de sa carrière de 12 ans, lors d’une défaite 5-1 sur la pelouse de Liverpool en décembre 2018. Le latéral de 29 ans, qui a été prêté à Ipswich Town, West Brom, la Roma et Southampton avant de rejoindre définitivement Lyon en 2023, est revenu en Angleterre cet été quand Everton l’a recruté pour seulement 3 millions de livres sterling le jour de la clôture du mercato.
Ainsi, lorsque Maitland-Niles est entré en jeu pour ses débuts à Goodison Park contre Manchester United à la 77e minute, même les supporters d’Everton les plus optimistes n’auraient pas imaginé qu’il puisse avoir un impact décisif. Ils ne s’attendaient certainement à rien lorsque le ballon est arrivé jusqu’à Maitland-Niles à environ 23 mètres du but dans les toutes dernières secondes du temps additionnel, alors que United se préparait à célébrer une victoire 2-1.
Et pourtant, l’international anglais aux cinq sélections a décoché une frappe du plat du pied si pure et si parfaitement placée que le gardien de United, Senne Lammens, n’a pu que regarder le ballon se loger dans la lucarne. C’était un candidat au but de la saison, un véritable coup de poignard en plein cœur pour Manchester United, tandis que Michael Carrick se frottait le visage, incrédule, sur le bord du terrain.
« Je ne pense pas que ce soit le cas [que j’aie déjà aussi bien frappé un ballon]. Peut-être à l’entraînement », a admis Maitland-Niles après le match. On peut dire que la chance n’a pas souri à United, mais il est également vrai qu’Everton méritait pleinement ce point. Carrick a ensuite tenté de minimiser l’importance du résultat final, mais au fond de lui, il sait sûrement parfaitement que son équipe est loin, très loin d’être prête à lutter pour le titre.
Une nouvelle crise à Old Trafford semble bien plus probable qu’une quelconque course aux trophées. United est toujours une équipe médiocre, Carrick payant le prix des décisions de recrutement déroutantes prises par Sir Jim Ratcliffe et le régime de propriété d’INEOS.
Dure réalité
« Ce n'est pas si grave, vous savez », a déclaré Carrick en évaluant le début de saison de United lors de sa conférence de presse d'après-match. « Nous étions aussi près de repartir avec les trois points. C'est le football. Il y a eu de petits moments que nous pouvons un peu mieux gérer, mais tout ira bien. L'état d'esprit est là. »
L'ancien milieu de terrain de United a toujours été une présence calme et posée sur le terrain, et il est le même en tant qu'entraîneur. Il ne va pas commettre les mêmes erreurs que Ruben Amorim, qui a aliéné les supporters et des membres du conseil d'administration par sa franchise brutale. Carrick protégera les joueurs autant que possible et tentera de garder une atmosphère positive autour du club. Mais cette équipe n'ira pas « bien », car cela voudrait dire lutter avec Arsenal et Manchester City en tête du classement au moment décisif de la saison.
United n'a pris que quatre points lors de ses matches contre le duo de promus Hull City et Ipswich, ainsi qu'Everton. Carrick a raison de souligner qu'il n'y a pas eu de manque d'efforts, mais la vraie qualité a fait défaut, particulièrement en défense.
En effet, Manchester United a encaissé deux buts ou plus lors de ses trois premiers matches d'une saison de championnat pour la deuxième fois seulement au cours du dernier demi-siècle. Carrick ne peut pas apporter de la régularité avec une défense aussi vulnérable, pas avec l'augmentation massive du nombre de matches maintenant que United est de retour en Europe.
Des problèmes familiers
« Ils ont cette propension à encaisser des buts et ça ne disparaît pas. C’est ma crainte », a déclaré la légende de United Gary Neville sur Sky Sports. « Encaisser des buts va les hanter et les poursuivre sur la durée. Je ne sais pas comment Carrick va gérer ça alors qu’il a déjà sa meilleure défense à quatre sur le terrain. Les équipes ont le sentiment qu’elles peuvent marquer. C’est une situation horrible. »
Incroyablement, Luke Shaw et Diogo Dalot sont les latéraux titulaires de premier choix de United depuis 2018. Shaw a bien joué à Goodison Park, mais ses meilleures années sont derrière lui à 31 ans, et il n’est pas assez solide pour débuter trois matches par semaine, tandis que Dalot a toujours été un défenseur tout juste moyen, dont la prise de décision le trahit dans le dernier tiers.
Dans l’axe, Harry Maguire apporte une énorme expérience et sa puissance dans le jeu aérien, mais sa mobilité est pire que jamais à 33 ans, et Lisandro Martinez n’a plus la vitesse nécessaire pour équilibrer la charnière après des années de sérieux problèmes physiques. Avec la même défense à quatre qu’Erik ten Hag alignait au début de son règne raté en 2022, comment United peut-il espérer faire mieux que sa troisième place de la saison dernière ? Comme Neville l’a laissé entendre, Carrick n’a pas non plus le luxe de la profondeur d’effectif.
Leny Yoro et Ayden Heaven sont encore jeunes et bruts, Patrick Dorgu est meilleur comme ailier que comme latéral, et Noussair Mazraoui ne fait pas le poids face à Dalot sur le plan physique. United souffre énormément de l’absence de Matthijs de Ligt, mais le Néerlandais est indisponible depuis novembre en raison d’une blessure chronique au dos et n’a toujours pas de date de retour précise.
Planification défaillante
Selon certaines informations, INEOS a élaboré un plan de transferts en trois volets pour réparer les dégâts causés avant son rachat début 2024. Après une décennie à dilapider de l’argent sur des recrues décevantes, comme Antony, Jadon Sancho, Romelu Lukaku et Paul Pogba, le directeur général de Manchester United, Omar Berrada, et le directeur du football Jason Wilcox ont réorienté leur stratégie vers des cibles ayant fait leurs preuves en Premier League, tout en modernisant chaque été un secteur précis de l’effectif.
Ce processus a commencé avec l’attaque l’an dernier, avec les arrivées de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo et Benjamin Sesko, pour un montant cumulé d’environ 215 M£ (291 M$). Ce trio a réussi une première saison impressionnante, avec 32 buts à eux trois, permettant à United de retrouver la Ligue des champions, si bien que la première phase du plan a été considérée comme un succès.
La deuxième phase concernait la refonte du milieu de terrain, rendue encore plus essentielle après le départ du Brésilien culte Casemiro et la grave blessure au ligament croisé antérieur subie par Manuel Ugarte. United a dépensé un total de 155 M£ (209 M$) pour Carlos Baleba, Youri Tielemans et Andrey Santos, dans le but d’apporter à Carrick l’athlétisme et la virtuosité technique dont il a besoin pour façonner une équipe capable de contrôler les matches au lieu de s’en remettre aux exploits individuels.
Selon James Ducker du The Telegraph, INEOS cherchera à recruter jusqu’à quatre nouveaux défenseurs l’an prochain pour boucler ce plan, qu’il espère voir aboutir à un sacre en Premier League coïncidant avec les célébrations du 150e anniversaire de United en 2028. Il est toutefois impardonnablement naïf de la part de Ratcliffe et de son équipe de s’être accrochés à ce schéma de manière aussi aveugle, sans tenir correctement compte de l’évolution du contexte dans la division.
Le titre remporté par Arsenal en 2025-2026 s’est construit sur une défense de fer qui n’a encaissé que 27 buts. Manchester City, deuxième, n’en a concédé que 35, tandis que United en a pris 50. Au minimum, Carrick avait besoin d’un autre arrière gauche pour concurrencer Shaw et d’un autre défenseur central expérimenté pour commencer à combler cet énorme écart.
Oui, INEOS a bien réglé l’an dernier le problème de longue date au poste de gardien en recrutant Lammens en provenance du Royal Antwerp pour seulement 18 M£ (24 M$), mais le Belge continue d’être laissé à découvert par les hommes devant lui. Il y a eu des demandes de renseignements pour Lewis Hall de Newcastle, Myles Lewis-Skelly d’Arsenal, ainsi qu’Alejandro Balde et Jorge Salinas de Barcelone et du Racing Santander, respectivement, entre autres, mais la situation n’a pas été jugée suffisamment urgente pour soumettre la moindre offre officielle.
Le poids mort reste
Est-ce que tout cela signifie qu’INEOS était prêt à faire de cette saison une nouvelle expérience d’apprentissage ? Bien sûr que non. Si Carrick ne ramène pas United dans le top 4 de la Premier League et ne remporte pas un trophée, ce sera considéré comme un échec, donc Ratcliffe doit être satisfait de l’état de l’effectif actuel.
Son jugement ne peut pas être digne de confiance si c’est le cas. Ratcliffe s’est montré ouvert ces derniers temps au sujet des lourdes dettes du club, et United a évité de se lancer dans des enchères pour des joueurs comme Sandro Tonali et Mateus Fernandes, ce qui était la bonne décision.
Mais United aurait dû se montrer bien plus proactif pour se débarrasser de davantage de poids morts afin de dégager des fonds supplémentaires pour recruter de nouveaux joueurs. L’attaquant inefficace Joshua Zirkzee aurait dû être vendu dès le tout début du mercato estival, et Marcus Rashford n’aurait jamais dû être autorisé à revenir à Carrington après ses prêts à Barcelone et Aston Villa.
Sortir de la masse salariale son salaire hebdomadaire de 325 000 £ aurait eu un impact énorme. À la place, United a réintégré un joueur qui avait pratiquement lâché l’affaire et forcé son départ à peine 20 mois plus tôt. Carrick n’a quasiment rien fait de travers depuis qu’il a remplacé Amorim, mais avoir donné son feu vert au retour de Rashford risquait de saper tout le bon travail accompli pour ressouder le vestiaire. Il ne serait pas surprenant qu’il retombe dans ses travers alors que le malaise collectif de United s’aggrave.
Faire venir un autre attaquant était une nécessité pour alléger la charge pesant sur Sesko, mais Rashford n’était pas la solution ; même en mettant de côté l’attitude de l’Anglais, il n’a toujours été performant que par séquences, aussi bien en numéro 9 que sur l’aile, et on a vu que son efficacité reste irrégulière lors des trois derniers matches de United. Le club aurait dû foncer sur Ollie Watkins une fois qu’il est devenu clair qu’il voulait quitter Aston Villa, ou sur un autre produit du centre de formation en la personne de Danny Welbeck, qui aurait été bien plus utile à United qu’il ne le sera pour une équipe de Chelsea qui possède déjà un attaquant de classe mondiale en Joao Pedro.
Implosion inévitable
Si le recrutement d’un nouvel avant-centre n’a jamais été réellement envisagé dans les bureaux de la direction de United, alors davantage de soin aurait aussi dû être apporté au choix des cibles au milieu de terrain. Parmi toutes les qualités de Baleba, Tielemans et Santos, le sens du but n’en fait pas partie, et ils ne pourront donc pas combler complètement le vide laissé par Casemiro, qui représentait une menace constante sur coups de pied arrêtés.
Carrick essaie désormais de mettre en place des schémas de jeu clairs, mais il n’y aura pas d’évolution significative parce qu’INEOS ne lui a pas donné les outils adéquats. Il a fallu une superbe percée solitaire de Mbeumo pour que United parvienne enfin à ouvrir la défense d’Everton, et Ipswich se dirigeait vers au moins un match nul à Old Trafford avant que la réalisation controversée de Maguire ne donne l’avantage à United, après quoi cette rencontre est devenue le show Bruno Fernandes.
United a des joueurs capables de produire des moments de magie, ce qui signifie que l’équipe peut gagner n’importe quel match couperet. Mais elle est tout autant capable de s’effondrer, et cette incertitude fait que le cycle du « un pas en avant, deux pas en arrière » se poursuit.
C’est profondément injuste, mais Carrick va probablement se retrouver très vite sous pression, peut-être même d’ici la fin du week-end prochain. United lancera sa campagne de Ligue des champions à domicile jeudi contre Sabah, novice dans la compétition, et seule une victoire convaincante sera acceptable. Puis viendra trois jours plus tard la question d’un derby contre City à Old Trafford.
En cas de défaite, les minces ambitions de titre encore existantes seraient complètement anéanties. United doit aussi encore affronter Tottenham, l’Atletico Madrid et Chelsea avant la fin du mois d’octobre. Sa situation n’est « pas si mauvaise » pour l’instant, mais ce n’est qu’une question de temps avant que tout ne parte à vau-l’eau. Quand cela arrivera, toute la faute devra être imputée à INEOS.