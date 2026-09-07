Avant dimanche, le joueur formé à Arsenal Ainsley Maitland-Niles n’avait inscrit qu’un seul but en Premier League au cours de sa carrière de 12 ans, lors d’une défaite 5-1 sur la pelouse de Liverpool en décembre 2018. Le latéral de 29 ans, qui a été prêté à Ipswich Town, West Brom, la Roma et Southampton avant de rejoindre définitivement Lyon en 2023, est revenu en Angleterre cet été quand Everton l’a recruté pour seulement 3 millions de livres sterling le jour de la clôture du mercato.

Ainsi, lorsque Maitland-Niles est entré en jeu pour ses débuts à Goodison Park contre Manchester United à la 77e minute, même les supporters d’Everton les plus optimistes n’auraient pas imaginé qu’il puisse avoir un impact décisif. Ils ne s’attendaient certainement à rien lorsque le ballon est arrivé jusqu’à Maitland-Niles à environ 23 mètres du but dans les toutes dernières secondes du temps additionnel, alors que United se préparait à célébrer une victoire 2-1.

Et pourtant, l’international anglais aux cinq sélections a décoché une frappe du plat du pied si pure et si parfaitement placée que le gardien de United, Senne Lammens, n’a pu que regarder le ballon se loger dans la lucarne. C’était un candidat au but de la saison, un véritable coup de poignard en plein cœur pour Manchester United, tandis que Michael Carrick se frottait le visage, incrédule, sur le bord du terrain.

« Je ne pense pas que ce soit le cas [que j’aie déjà aussi bien frappé un ballon]. Peut-être à l’entraînement », a admis Maitland-Niles après le match. On peut dire que la chance n’a pas souri à United, mais il est également vrai qu’Everton méritait pleinement ce point. Carrick a ensuite tenté de minimiser l’importance du résultat final, mais au fond de lui, il sait sûrement parfaitement que son équipe est loin, très loin d’être prête à lutter pour le titre.

Une nouvelle crise à Old Trafford semble bien plus probable qu’une quelconque course aux trophées. United est toujours une équipe médiocre, Carrick payant le prix des décisions de recrutement déroutantes prises par Sir Jim Ratcliffe et le régime de propriété d’INEOS.