ST. LOUIS -- Au tout début du premier rassemblement de Sebastian Berhalter avec l'équipe nationale masculine des États-Unis, le sélectionneur Mauricio Pochettino a pris son nouveau milieu à part. Cela a dû être difficile, dit Pochettino, d'intégrer une sélection nationale qui venait récemment de tourner la page après le départ du père de Berhalter. Dans le cadre de ce processus d'intégration, l'Argentin voulait donc sonder Berhalter et en apprendre un peu plus sur lui.

L'une des questions qu'il lui a posées portait sur ses modèles. Quels étaient les joueurs sur lesquels il calquait son jeu ? Le milieu de terrain des Vancouver Whitecaps de l'époque a alors égrené une liste de certains des meilleurs joueurs du monde. C'est ce qu'il voulait devenir.

« Je citais juste des noms, se souvient Berhalter, certains des meilleurs joueurs du monde. Et il m'a dit : "Pourquoi tu ne pourrais pas être comme eux ?" »

« Puis, un an plus tard, j'ai parlé avec lui avant la Coupe du monde, et il me disait : "Regarde à quel point tu t'en es déjà rapproché". »

Berhalter n'est peut-être pas l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, mais à l'heure actuelle, il est impossible de nier qu'il est l'un des joueurs les plus en forme de l'USMNT. Après avoir démarré en trombe sa première saison avec Middlesbrough, Berhalter est arrivé au rassemblement de l'USMNT et a continué sur la même lancée. Après avoir inscrit un but et délivré une passe décisive contre le Pérou, il a fait exactement la même chose contre le Chili.

En ce moment, tout réussit à Berhalter. Certains pourraient en être surpris. Pochettino n'en fait pas partie.

« Il est toujours heureux de tout faire pour l'équipe nationale, a déclaré Pochettino. J'ai déjà dit auparavant que ce type de match n'a pas de prix, et avoir un joueur comme lui n'a pas de prix. Il est difficile de lui attribuer une valeur. »

Berhalter, bien sûr, n'est pas sans prix. Middlesbrough vient bien de débourser 2 millions de dollars pour le recruter, même si cette indemnité était très loin de ce qu'elle aurait pu ou dû être en raison de la situation contractuelle de Berhalter à Vancouver. Cela dit, il vaut bien plus que cela aujourd'hui.

Alors, comment Berhalter est-il devenu le joueur « sans prix » de Pochettino en un peu plus d'un an ? Même lui n'aurait pas pu l'imaginer.