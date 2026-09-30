Le joueur « inestimable » de Mauricio Pochettino : Sebastian Berhalter est en train de devenir une star et de porter le changement de culture de l'USMNT
ST. LOUIS -- Au tout début du premier rassemblement de Sebastian Berhalter avec l'équipe nationale masculine des États-Unis, le sélectionneur Mauricio Pochettino a pris son nouveau milieu à part. Cela a dû être difficile, dit Pochettino, d'intégrer une sélection nationale qui venait récemment de tourner la page après le départ du père de Berhalter. Dans le cadre de ce processus d'intégration, l'Argentin voulait donc sonder Berhalter et en apprendre un peu plus sur lui.
L'une des questions qu'il lui a posées portait sur ses modèles. Quels étaient les joueurs sur lesquels il calquait son jeu ? Le milieu de terrain des Vancouver Whitecaps de l'époque a alors égrené une liste de certains des meilleurs joueurs du monde. C'est ce qu'il voulait devenir.
« Je citais juste des noms, se souvient Berhalter, certains des meilleurs joueurs du monde. Et il m'a dit : "Pourquoi tu ne pourrais pas être comme eux ?" »
« Puis, un an plus tard, j'ai parlé avec lui avant la Coupe du monde, et il me disait : "Regarde à quel point tu t'en es déjà rapproché". »
Berhalter n'est peut-être pas l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, mais à l'heure actuelle, il est impossible de nier qu'il est l'un des joueurs les plus en forme de l'USMNT. Après avoir démarré en trombe sa première saison avec Middlesbrough, Berhalter est arrivé au rassemblement de l'USMNT et a continué sur la même lancée. Après avoir inscrit un but et délivré une passe décisive contre le Pérou, il a fait exactement la même chose contre le Chili.
En ce moment, tout réussit à Berhalter. Certains pourraient en être surpris. Pochettino n'en fait pas partie.
« Il est toujours heureux de tout faire pour l'équipe nationale, a déclaré Pochettino. J'ai déjà dit auparavant que ce type de match n'a pas de prix, et avoir un joueur comme lui n'a pas de prix. Il est difficile de lui attribuer une valeur. »
Berhalter, bien sûr, n'est pas sans prix. Middlesbrough vient bien de débourser 2 millions de dollars pour le recruter, même si cette indemnité était très loin de ce qu'elle aurait pu ou dû être en raison de la situation contractuelle de Berhalter à Vancouver. Cela dit, il vaut bien plus que cela aujourd'hui.
Alors, comment Berhalter est-il devenu le joueur « sans prix » de Pochettino en un peu plus d'un an ? Même lui n'aurait pas pu l'imaginer.
La conviction de Poch
Peu après cette remarque sur son caractère « inestimable », Pochettino a plaisanté en disant que tant d’éloges pourraient lui monter à la tête à Berhalter.
« Peut-être que je parle trop de lui, a déclaré Pochettino en riant. Peut-être qu’au prochain rassemblement, il ne viendra pas. »
Mais le fait que cela ne lui montera pas à la tête est précisément la raison pour laquelle Pochettino l’a dit. En un peu plus d’un an depuis que Pochettino connaît Berhalter, rien ne l’a jamais atteint. Face à tout, en bien comme en mal, Berhalter a baissé la tête et travaillé.
« C’est un très bon joueur modèle pour les joueurs qui arrivent pour la première fois, a déclaré Pochettino, ou pour les joueurs qui regardent peut-être depuis chez eux, dans la manière dont nous attendons que les joueurs se comportent. L’engagement, bien sûr, cela fait partie de lui et de ce que nous attendons. »
Son but contre la Turquie lors de la Coupe du monde a visiblement servi de tremplin, et Berhalter s’en est envolé. À Boro, qu’il a rejoint cet été, il compte déjà deux buts et une passe décisive en moins de 550 minutes. Il totalise deux buts et deux passes décisives en 121 minutes avec l’USMNT lors de cette fenêtre.
La récente série de Berhalter est sans aucun doute alimentée par la confiance, en particulier celle qui vient avec un but marqué en Coupe du monde. Elle vient aussi de la confiance de Pochettino.
« Il m’a récompensé depuis le premier jour, a déclaré Berhalter. Il a cru en moi avant même que je croie moi-même que je pouvais faire ça avec l’équipe nationale. Je lui suis extrêmement reconnaissant, et j’essaie simplement de le rendre fier... C’est tout ce que je peux demander à un entraîneur : qu’il ait autant confiance en moi. »
La confiance ne fait pas tout, toutefois. Il faut aussi un vrai talent et de vraies qualités, et Berhalter les met en valeur.
Pourquoi ça marche
Alors qu’il terminait sa réponse, Berhalter s’est repris, et Gio Reyna n’a pas pu s’empêcher de rire. Face aux médias au début du rassemblement de l’USMNT, Berhalter avait parlé de « football ». Une nouvelle habitude, mais pas une qu’il veut conserver.
« Il faut changer ça quand tu reviens ici, a déclaré Reyna. Ici, c’est du soccer. »
Heureusement, Berhalter n’a pas seulement rapporté son vocabulaire de Middlesbrough, il a aussi ramené sa forme. Son adaptation à la vie en Championship se passe bien. Son retour avec l’USMNT se passe bien, lui aussi.
« C’est une grande transition, a expliqué Berhalter. Voir à quel point ils aiment le football là-bas, et avec quelle intensité, c’est incroyable. Dans une petite ville, ils vivent, respirent et mangent pour ça, et c’est amusant. Il y a un match tous les deux ou trois jours, c’est éprouvant, mais c’est ce qu’on veut. »
Ce rythme semble le rendre plus fort. Le rapport de recrutement sur Berhalter a toujours été évident : tenace, énergique, avec une frappe de balle incroyable. L’étape suivante, donc, consiste à compléter son jeu. Pochettino l’a vu, raison pour laquelle il lui fait confiance à différents postes sur le terrain. Berhalter n’est pas seulement un tireur de coups de pied arrêtés ou un joueur d’impact, il a désormais prouvé qu’il était un rouage essentiel du milieu de terrain qui aide à définir la manière dont l’USMNT joue pendant ce rassemblement précis.
Pochettino a montré cette confiance en titularisant Berhalter au milieu de terrain aux côtés de deux nouveaux venus, Adri Mehmeti et Brooklyn Raines.
« La qualité qu’il a, les coups de pied arrêtés, tout, a déclaré Pochettino. Marquer en arrivant de la deuxième ligne. Il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, il peut jouer comme milieu, box-to-box, mais aussi comme milieu défensif. Il peut jouer comme un numéro 10. Il peut occuper différents postes, et il est toujours heureux. »
Mais la valeur de Berhalter pour cette équipe va au-delà de sa qualité balle au pied.
Instaurer la culture
Même après avoir joué 83 minutes, Berhalter avait encore un sprint dans les jambes. Quand le but de Mathis Albert a fait trembler les filets, Berhalter et Reyna ont filé le long de la ligne de touche, impatients de participer à la célébration aux côtés de la pépite de 17 ans.
« Je pense que c'est simplement notre culture, a-t-il déclaré. Je pense que c'est ce que tout le monde a envie de faire. On veut juste faire partie de cette célébration, surtout quand on voit un jeune marquer comme ça. Je pense que c'était une réaction naturelle. »
Pendant une grande partie de son mandat, Pochettino a insisté sur cette culture. Il a dû déconstruire certaines choses, a-t-il dit, puis les reconstruire. C'était l'une des raisons pour lesquelles il voulait revenir en sélection américaine : la culture était en place, et il pouvait désormais construire.
C'est aussi pour cela qu'il a composé son groupe de cette manière. Il voulait que la nouvelle génération apprenne aux côtés de l'actuelle. Il voulait aussi permettre à des joueurs comme Berhalter de devenir de nouveaux leaders au sein du groupe.
« Je pense qu'il nous a confié cette responsabilité de prendre les choses en main et de leur montrer ce que cela signifie de jouer pour cette équipe nationale, a déclaré Berhalter. Il est toujours là pour le rappeler, mais nous sommes en quelque sorte là pour le faire avec lui sur le terrain. Je pense qu'il est important de montrer à quel point cela signifie quelque chose de jouer pour ce pays, parce qu'on n'est pas là juste pour honorer une sélection. Cela représente beaucoup, et cela doit représenter beaucoup. »
Une grande année ?Getty Images Sport
La confiance de Berhalter a grandi, et son rôle au sein du groupe aussi. Il ne considère simplement pas cette série comme une raison de revoir son approche.
« Je vais simplement continuer à être moi-même, a-t-il déclaré. Je pense que c’est tout ce que j’ai essayé de faire. Je pense que les choses viennent naturellement. Il ne s’agit pas d’essayer de prévoir que cette année sera mon année la plus importante. Je vais juste être moi-même et trouver naturellement ma place là où je dois la trouver. »
Lors de ce premier rassemblement, Berhalter énumérait les joueurs auxquels il voulait ressembler. Désormais, il est quelqu’un dont Pochettino veut que la prochaine génération s’inspire.
Alors que la confiance grandit et que les buts continuent de finir au fond des filets, que ressent Berhalter par rapport à tout cela ? Se sent-il différent ? Les choses sont-elles en train de changer ?
Oui et non. Il a davantage confiance en lui qu'avant, bien sûr, mais cela ne change pas les choses. À certains égards, il se sent toujours et se comporte encore comme le joueur de son tout premier rassemblement. À d'autres, il est quelqu'un sur qui ceux qui vivent réellement cela peuvent s'appuyer.
« Je vais simplement continuer à être moi-même, a-t-il déclaré. Je pense que c'est tout ce que j'ai essayé de faire. Je pense que les choses viennent naturellement. Il ne s'agit pas d'essayer de planifier que cette année soit ma grande année. Je vais juste être moi-même et trouver ma place là où je dois la trouver. »
Il prend désormais part à de nouvelles conversations et récolte au passage de nouveaux éloges. Berhalter n'est peut-être pas inestimable, mais il est assurément précieux, en particulier pour ce groupe de l'USMNT.