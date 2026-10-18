Le football sur le banc des accusés : comment Ronnie Stam, vainqueur de la FA Cup et champion d’Eredivisie, s’est retrouvé à purger une peine de sept ans de prison

Il a été établi que Stam, avec Rudi, avait joué un « rôle décisif et de coordination » dans l’acheminement clandestin de 2 217 kg de drogue depuis l’Amérique du Sud et le blanchiment de 2,6 millions d’euros entre 2020 et 2021. Ils étaient également accusés d’avoir préparé l’exportation de 5 kg de cocaïne et de 5 kg de MDMA vers Paris en 2023.
Après avoir d’abord refusé d’assister aux audiences, Stam a nié toute implication et demandé sa remise en liberté dans l’attente de son procès. Le juge a toutefois rejeté sa requête et il est resté en détention.
« Mes deux fils jouent au football à un haut niveau et ils vont percer. Je veux être là pour le voir », a-t-il déclaré pour soutenir qu’il ne risquait pas de prendre la fuite. Il s’est également dit choqué par la peine de 13 ans de prison requise par le procureur : « Je ne suis pas un acteur majeur du trafic de drogue. Mes enfants en ont pleuré. Le plus jeune pense qu’il ne me reverra jamais, et l’aîné pense que je vais manquer toute sa carrière de footballeur. »
Il a ensuite affirmé devant le tribunal que la peine requise était « plus lourde que celles demandées contre les plus grands trafiquants de drogue, et ce uniquement parce que cette affaire est médiatisée, parce que j’étais bon au football ».
Stam s’est finalement dit prêt à parler, mais à ses conditions. Il accepterait d’évoquer son implication dans la préparation d’une transaction portant sur 4 kg de cocaïne et de la MDMA, à condition de ne parler que de lui-même et de ne pas avoir à nommer ses complices.
Il a reconnu avoir servi d’intermédiaire pour l’expédition de 20 kg de cocaïne du Brésil vers Francfort en 2020, affirmant avoir été payé l’équivalent d’un seul kilogramme. Il a aussi admis avoir pris contact avec des personnes du milieu de la drogue. Mais il a fermement nié avoir été un acteur majeur du trafic ou avoir organisé des filières d’approvisionnement. Il a soutenu qu’il s’était contenté de « faire marcher » les hommes qui l’intimidaient, parce qu’il avait peur. « Je n’ai jamais réellement exporté de drogue. »
Le dossier de l’accusation ne reposait toutefois pas sur des saisies de drogue ou d’armes : aucune n’a été trouvée lors des perquisitions. Il s’appuyait sur un dossier d’un demi-mètre d’épaisseur constitué grâce au décryptage, par les forces de l’ordre, de messages chiffrés sur SkyECC, comme lors de l’opération visant les activités criminelles de Quincy Promes.
Les enquêteurs ont relié quatre comptes à Stam grâce aux données de localisation et intercepté un flot ininterrompu d’échanges avec Rudi portant sur des activités criminelles de haut niveau. Les messages comprenaient des photos de blocs de cocaïne estampillés, des numéros de conteneurs et des confirmations que des cargaisons étaient « arrivées à bon port ». Selon la police, les deux hommes échangeaient des informations sur des espèces, des comptes en cryptomonnaies et des transferts bancaires clandestins, et discutaient de l’évolution des taux de change des pesos sud-américains.
Selon les procureurs, suivre les mouvements d’argent, décider où le cacher et gérer les comptes en cryptomonnaies occupait Stam à plein temps, une description en contradiction avec ses explications.
Confronté aux éléments du dossier, il a balayé ces messages, les qualifiant de simples « vantardises », « bêtises » et « fanfaronnades », plutôt que d’échanges liés à une véritable gestion du trafic de drogue. Il a ajouté : « J’ai été stupide d’entrer dans le jeu de ces hommes, mais je n’ai rien à voir avec ces grosses cargaisons de cocaïne ni avec la mise en place de filières. C’était leur affaire, et ils m’ont tenu à l’écart.
« Pas un kilo ni un euro ne m’appartenait. Je n’ai pas mis en place de filière d’approvisionnement et je ne dirigeais personne. Comme si j’en avais été capable. Une cargaison de 893 kg représente déjà un investissement de 7 millions d’euros. Je n’ai pas cette somme. Même pas de quoi financer 10 kg. »
Son avocat a soutenu que les espèces trouvées lors des perquisitions provenaient légitimement de la lucrative carrière de footballeur de Stam et du remboursement de prêts personnels. « Aucun argent n’a été trouvé, aucune cocaïne, aucune arme à feu, aucun uniforme de police, rien », a-t-il déclaré. « Seulement quelques conversations, qui ne sont même pas complètes. Ronnie a gagné des millions en jouant au football et a également reçu beaucoup d’argent liquide. Il avait aussi prêté un demi-million, dont une partie lui a été remboursée en espèces.
« Ce n’est pas un criminel professionnel. Il veut faire quelque chose de sa vie. Il mérite une peine, mais pas aussi lourde. On ne prend pas six ans pour ces seuls 20 kg. »
Le 12 août 2025, le tribunal de district de Breda a rendu son jugement. Stam a été acquitté des deux accusations les plus importantes, celles concernant la cargaison de 893 kg en provenance du Costa Rica et le lot de 600 kg de février 2021, les juges estimant que les preuves concrètes de son implication directe étaient insuffisantes. Ils ont toutefois jugé sa défense, dans son ensemble, « non crédible » et l’ont reconnu coupable d’avoir importé 700 kg de cocaïne du Chili à destination de Rotterdam, ainsi que d’avoir participé à l’acheminement des 20 kg vers Francfort et blanchi 2,6 millions d’euros.
« Lui et son frère Rudi pensaient pouvoir mener leurs activités longtemps sans se faire remarquer et gagner beaucoup d’argent grâce à la drogue », a déclaré le juge. « Ronnie et, dans une mesure légèrement moindre, son frère, constituaient un maillon du trafic mondial de drogues dures. »
Stam a été condamné à sept ans de prison, tandis que son frère Rudi a écopé de trois ans et demi de prison par contumace. Tous deux ont également été condamnés à restituer à l’État environ 3 millions d’euros de profits illicites et à payer une amende de 30 000 €.
Après avoir qualifié d’« enfer » les trajets en fourgon entre la prison et le tribunal, Stam a choisi de rester dans sa cellule à Middelburg lors de l’annonce du verdict.