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GFX Football X Crime series - Ronnie Stam 1-1GOAL

Le football sur le banc des accusés : comment Ronnie Stam, vainqueur de la FA Cup et champion d’Eredivisie, s’est retrouvé à purger une peine de sept ans de prison

L’ancien défenseur de Wigan et de Twente a reconnu avoir participé à la contrebande de drogue après avoir accumulé d’énormes dettes de jeu.

Peter McVitie
Traduit par

  • Ronnie Stam avait tout pour devenir un joueur culte. Issu d’un milieu modeste à Breda, il s’est imposé comme une vedette locale au NAC Breda, son club de cœur depuis l’enfance. Au cours d’une carrière honorable, il a remporté un titre historique en Eredivisie avec Twente et aidé une séduisante équipe de Wigan Athletic à décrocher la FA Cup contre toute attente.

    Arrière droit au tacle appuyé, capable de multiplier les allers-retours dans son couloir grâce à une endurance remarquable, Stam se montrait dangereux par la puissance de sa frappe et la qualité de ses centres. « Les gens sont prêts à payer pour le voir jouer », disait de ce Néerlandais doté d’une grande intelligence tactique l’entraîneur de Wigan, Roberto Martinez. Stam a ensuite bouclé la boucle en revenant au NAC pour participer à la lutte pour la montée, consolidant ainsi son statut de héros local.

    Mais huit ans après sa retraite sportive, Stam a fait l’objet de gros titres retentissants aux Pays-Bas et en Angleterre : il était accusé d’avoir organisé l’introduction clandestine de plus de 2 000 kilogrammes de cocaïne en Europe et blanchi 2,6 millions d’euros. Un an après leur arrestation, son frère et lui ont été reconnus coupables, et l’ancien footballeur a été condamné à sept ans de prison.

    Selon les avocats de Stam, des addictions aux jeux d’argent, qui l’avaient plongé dans d’énormes dettes, l’ont conduit à sombrer dans la criminalité. Son histoire est toutefois l’un des nombreux exemples tragiques qui ont suscité des inquiétudes quant aux liens entre le football néerlandais et le trafic de drogue.

  • Légende locale

    Wigan Athletic v Chelsea - Premier League
    Getty Images Sport

    Latéral travailleur, Stam a connu une carrière honorable qui lui a permis de remporter de rares trophées avec Twente et Wigan.

    Bien avant son arrestation par les autorités néerlandaises, françaises et belges lors d’une vaste opération, avant qu’il ne se vante, dans des messages chiffrés, de contrôler d’énormes quantités de cocaïne et des sommes d’argent vertigineuses, avant que des grenades et des balles ne soient tirées sur sa maison, avant que l’addiction au jeu et les dettes ne prennent le contrôle de sa vie, Ronnie Stam était une star du cru à Breda.

    Né dans cette ville du Brabant-Septentrional, à quelques kilomètres en voiture de la frontière belge, ce défenseur rugueux dans les duels a intégré le centre de formation du NAC à huit ans, avant d’être recruté par Feyenoord quelques années plus tard. Après avoir gravi les échelons chez les jeunes, en club comme en sélection, il est revenu au NAC et a fait ses débuts en Eredivisie à 18 ans, lors d’une victoire 4-0 contre l’AZ en mai 2003.

    En six saisons au club, la combativité de Stam sur le flanc droit en a fait un favori des supporters. Mais son fait d’armes le plus marquant reste peut-être ce but aussi spectaculaire qu’inattendu inscrit en 2006 contre Heracles : parti du poste d’arrière gauche, il a repiqué dans l’axe avant de décocher une frappe lointaine, lors d’une défaite 4-2. Ses prestations régulières lui ont valu un transfert de 2,5 millions d’euros au Twente de Steve McClaren à l’été 2008.

    La carrière de Stam a pris une nouvelle dimension à Enschede. Pour sa première saison, Twente a terminé devant l’Ajax et le PSV au classement de l’Eredivisie, mais derrière l’AZ de Louis van Gaal. Des clubs de Premier League ont commencé à s’intéresser à lui, mais Stam est resté pour aider Twente à écrire l’histoire. Lors du dernier match de la saison 2009-2010, Twente a battu le NAC pour décrocher son tout premier titre en Eredivisie, avec un point d’avance sur l’Ajax de Martin Jol. Après la rencontre à Breda, les supporters du NAC ont réservé une longue ovation debout à Stam, qui leur a répondu en applaudissant alors qu’il faisait le tour du terrain désert.

    En quête d’un nouveau défi, il a eu la possibilité de rejoindre l’Ajax pour remplacer Gregory van der Wiel, mais le transfert de ce dernier au Bayern Munich a échoué. Stam a donc rejoint Wigan, en Premier League. Le transfert n’a pas été simple : Twente exigeait qu’il renonce au pourcentage de l’indemnité de transfert prévu par son contrat. Il a refusé, a saisi la justice et obtenu gain de cause. Le club a fait appel devant la juridiction supérieure d’Arnhem, mais a de nouveau perdu. Stam a conservé les 150 000 euros.

    À Wigan, Stam a passé trois saisons dans l’équipe ambitieuse et portée vers l’attaque de Martinez, aux côtés notamment de Hugo Rodallega, Victor Moses, Maynor Figueroa et Arouna Kone. « Ronnie est un joueur qui vient véritablement de l’école néerlandaise. Sur les plans technique et tactique, il est l’un des meilleurs joueurs ici », avait déclaré Martinez à son sujet en 2010, appelant à lui donner sa chance en sélection nationale. « Il ose jouer au football et, en tant que milieu droit, c’est lui qui a délivré le plus de centres de tout l’effectif. »

    Si Wigan a régulièrement flirté avec la relégation, terminant 16e puis 15e avant de descendre en 2013, l’un des grands moments du club s’est déroulé à Wembley lors de cette dernière saison mouvementée. Un but de Ben Watson dans les ultimes instants de la finale de la FA Cup a permis à Wigan de créer la surprise face à une équipe comptant notamment Sergio Aguero, Carlos Tevez, David Silva et Yaya Toure, et de remporter le premier trophée majeur de son histoire. Stam a toutefois manqué ce match en raison d’une blessure.

    Après la relégation de Wigan, il a rejoint le Standard de Liège, en Belgique, pour un passage mouvementé de deux ans qu’il décrira plus tard comme « un nid de frelons ». Cherchant à retrouver un environnement plus serein, il est rentré chez lui pour aider le NAC à tenter de remonter en Eredivisie en 2015-2016.

    Stam a joué un rôle clé dans la qualification du club de sa ville natale pour les barrages, mais la défaite contre Willem II en finale l’a contraint à attendre un an de plus pour retrouver l’élite. Pour Stam, cela suffisait toutefois : des problèmes chroniques à la hanche l’ont forcé à prendre sa retraite à 32 ans.

    « Quand j’étais petit, j’avais beaucoup de rêves. Ils se sont tous réalisés », a-t-il déclaré. « J’ai joué au plus haut niveau, remporté des trophées et réalisé de beaux transferts. Mon dernier rêve était de revenir au NAC. Il s’est réalisé l’année dernière. J’y ai sincèrement pris énormément de plaisir. C’était fantastique de jouer à Breda devant mes propres supporters. »

    « Je suis né avec une hanche en mauvais état et elle me pose de plus en plus de problèmes ces derniers temps. Les médecins m’ont dit que, si ce n’était plus nécessaire, je devrais arrêter de penser à mon corps. Je peux tout à fait encore évoluer au plus haut niveau, mais je sens aussi que je dois travailler de plus en plus dur pour maintenir ce niveau. Mon corps se rebelle. C’est pourquoi j’ai pris cette décision. »

    À cette époque, les parents de Stam étaient soupçonnés de blanchiment d’argent après que la police eut découvert 40 000 euros en espèces dans des sacs derrière leur machine à laver. Les policiers avaient également trouvé un BMW X5 d’une valeur de 50 000 euros, payé en espèces alors que ses parents vivaient d’allocations publiques. Ils ont affirmé que Stam leur avait donné cet argent lorsqu’il percevait encore un salaire élevé grâce au football et ont été disculpés de toutes les accusations.

  • Une descente en spirale dans les bas-fonds

    Wigan Athletic v Arsenal - Premier League
    Getty Images Sport

    Les dettes de jeu et les liens avec des figures du milieu criminel ont entraîné des intimidations et fait basculer Stam dans une vie de criminalité.

    Stam avait évoqué son intention de suivre une formation d’entraîneur en Belgique, mais cette carrière ne s’est pas concrétisée. À mesure que l’adrénaline du football de haut niveau s’est dissipée, le confort financier qui l’accompagnait a lui aussi disparu. Ses démons intérieurs et des fréquentations douteuses ont comblé le vide.

    Comme cela a été expliqué devant le tribunal, la grave addiction de Stam aux jeux d’argent l’avait conduit à contracter d’énormes dettes auprès de personnes dangereuses. Sa crise financière s’était aggravée lorsqu’il n’avait pas réussi à récupérer un prêt de 200 000 € accordé à un ami quinze ans plus tôt, à l’époque où il jouait à Twente. Devant lui-même plusieurs centaines de milliers d’euros, Stam avait installé sa famille à Eindhoven pour échapper à ses créanciers menaçants, mais ceux-ci l’avaient retrouvé et leurs manœuvres d’intimidation s’étaient intensifiées.

    Selon lui, des coups de feu avaient été tirés sur la maison où ses enfants et lui dormaient et, une autre fois, une grenade avait été lancée sur la propriété. Ses créanciers étaient même allés jusqu’à l’aborder au bord du terrain lors d’un match de jeunes du PSV auquel participait son fils. Ils avaient forcé l’ancien footballeur à télécharger une application de messagerie chiffrée pour que ces individus du milieu criminel puissent le contacter directement.

    Pris au piège par le chantage et craignant pour la sécurité de sa famille, l’ancien défenseur affirme être passé du statut de cible à celui de participant et avoir commencé à servir d’intermédiaire pour l’acheminement d’énormes cargaisons de drogue vers des ports européens.

    En juin 2024, la police a arrêté Stam à Eindhoven. Ses parents ont également été arrêtés, tandis que sa petite amie a été interpellée à Hoogstraten, en Belgique. Un mandat d’arrêt a aussi été émis contre son frère, Rudi, mais celui-ci était déjà en fuite après avoir été condamné, en mars de la même année, à 54 mois de prison dans une autre importante affaire de trafic de drogue.

    Lors de perquisitions menées dans six logements et un camping-car à Breda, Eindhoven et Hoogstraten, la police a saisi 100 000 € en espèces, un yacht, trois logements, trois véhicules et six montres de luxe, ainsi que du matériel de fitness et des informations relatives à des comptes bancaires secrets.

  • Le procès commence

    Ronnie Stam NAC Breda

    Après avoir intercepté des messages chiffrés, les procureurs ont pu établir un lien entre Stam, son frère et d’importantes cargaisons de drogue ainsi que des sommes d’argent en espèces.

    Il a été établi que Stam, avec Rudi, avait joué un « rôle décisif et de coordination » dans l’acheminement clandestin de 2 217 kg de drogue depuis l’Amérique du Sud et le blanchiment de 2,6 millions d’euros entre 2020 et 2021. Ils étaient également accusés d’avoir préparé l’exportation de 5 kg de cocaïne et de 5 kg de MDMA vers Paris en 2023.

    Après avoir d’abord refusé d’assister aux audiences, Stam a nié toute implication et demandé sa remise en liberté dans l’attente de son procès. Le juge a toutefois rejeté sa requête et il est resté en détention.

    « Mes deux fils jouent au football à un haut niveau et ils vont percer. Je veux être là pour le voir », a-t-il déclaré pour soutenir qu’il ne risquait pas de prendre la fuite. Il s’est également dit choqué par la peine de 13 ans de prison requise par le procureur : « Je ne suis pas un acteur majeur du trafic de drogue. Mes enfants en ont pleuré. Le plus jeune pense qu’il ne me reverra jamais, et l’aîné pense que je vais manquer toute sa carrière de footballeur. »

    Il a ensuite affirmé devant le tribunal que la peine requise était « plus lourde que celles demandées contre les plus grands trafiquants de drogue, et ce uniquement parce que cette affaire est médiatisée, parce que j’étais bon au football ».

    Stam s’est finalement dit prêt à parler, mais à ses conditions. Il accepterait d’évoquer son implication dans la préparation d’une transaction portant sur 4 kg de cocaïne et de la MDMA, à condition de ne parler que de lui-même et de ne pas avoir à nommer ses complices.

    Il a reconnu avoir servi d’intermédiaire pour l’expédition de 20 kg de cocaïne du Brésil vers Francfort en 2020, affirmant avoir été payé l’équivalent d’un seul kilogramme. Il a aussi admis avoir pris contact avec des personnes du milieu de la drogue. Mais il a fermement nié avoir été un acteur majeur du trafic ou avoir organisé des filières d’approvisionnement. Il a soutenu qu’il s’était contenté de « faire marcher » les hommes qui l’intimidaient, parce qu’il avait peur. « Je n’ai jamais réellement exporté de drogue. »

    Le dossier de l’accusation ne reposait toutefois pas sur des saisies de drogue ou d’armes : aucune n’a été trouvée lors des perquisitions. Il s’appuyait sur un dossier d’un demi-mètre d’épaisseur constitué grâce au décryptage, par les forces de l’ordre, de messages chiffrés sur SkyECC, comme lors de l’opération visant les activités criminelles de Quincy Promes.

    Les enquêteurs ont relié quatre comptes à Stam grâce aux données de localisation et intercepté un flot ininterrompu d’échanges avec Rudi portant sur des activités criminelles de haut niveau. Les messages comprenaient des photos de blocs de cocaïne estampillés, des numéros de conteneurs et des confirmations que des cargaisons étaient « arrivées à bon port ». Selon la police, les deux hommes échangeaient des informations sur des espèces, des comptes en cryptomonnaies et des transferts bancaires clandestins, et discutaient de l’évolution des taux de change des pesos sud-américains.

    Selon les procureurs, suivre les mouvements d’argent, décider où le cacher et gérer les comptes en cryptomonnaies occupait Stam à plein temps, une description en contradiction avec ses explications.

    Confronté aux éléments du dossier, il a balayé ces messages, les qualifiant de simples « vantardises », « bêtises » et « fanfaronnades », plutôt que d’échanges liés à une véritable gestion du trafic de drogue. Il a ajouté : « J’ai été stupide d’entrer dans le jeu de ces hommes, mais je n’ai rien à voir avec ces grosses cargaisons de cocaïne ni avec la mise en place de filières. C’était leur affaire, et ils m’ont tenu à l’écart.

    « Pas un kilo ni un euro ne m’appartenait. Je n’ai pas mis en place de filière d’approvisionnement et je ne dirigeais personne. Comme si j’en avais été capable. Une cargaison de 893 kg représente déjà un investissement de 7 millions d’euros. Je n’ai pas cette somme. Même pas de quoi financer 10 kg. »

    Son avocat a soutenu que les espèces trouvées lors des perquisitions provenaient légitimement de la lucrative carrière de footballeur de Stam et du remboursement de prêts personnels. « Aucun argent n’a été trouvé, aucune cocaïne, aucune arme à feu, aucun uniforme de police, rien », a-t-il déclaré. « Seulement quelques conversations, qui ne sont même pas complètes. Ronnie a gagné des millions en jouant au football et a également reçu beaucoup d’argent liquide. Il avait aussi prêté un demi-million, dont une partie lui a été remboursée en espèces.

    « Ce n’est pas un criminel professionnel. Il veut faire quelque chose de sa vie. Il mérite une peine, mais pas aussi lourde. On ne prend pas six ans pour ces seuls 20 kg. »

    Le 12 août 2025, le tribunal de district de Breda a rendu son jugement. Stam a été acquitté des deux accusations les plus importantes, celles concernant la cargaison de 893 kg en provenance du Costa Rica et le lot de 600 kg de février 2021, les juges estimant que les preuves concrètes de son implication directe étaient insuffisantes. Ils ont toutefois jugé sa défense, dans son ensemble, « non crédible » et l’ont reconnu coupable d’avoir importé 700 kg de cocaïne du Chili à destination de Rotterdam, ainsi que d’avoir participé à l’acheminement des 20 kg vers Francfort et blanchi 2,6 millions d’euros.

    « Lui et son frère Rudi pensaient pouvoir mener leurs activités longtemps sans se faire remarquer et gagner beaucoup d’argent grâce à la drogue », a déclaré le juge. « Ronnie et, dans une mesure légèrement moindre, son frère, constituaient un maillon du trafic mondial de drogues dures. »

    Stam a été condamné à sept ans de prison, tandis que son frère Rudi a écopé de trois ans et demi de prison par contumace. Tous deux ont également été condamnés à restituer à l’État environ 3 millions d’euros de profits illicites et à payer une amende de 30 000 €.

    Après avoir qualifié d’« enfer » les trajets en fourgon entre la prison et le tribunal, Stam a choisi de rester dans sa cellule à Middelburg lors de l’annonce du verdict.

  • Une tendance inquiétante

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    AFP

    Stam fait partie des nombreux joueurs qui se sont retrouvés mêlés au milieu criminel néerlandais.

    La condamnation de Stam pour trafic de drogue et blanchiment d’argent est intervenue un an et demi seulement après celle de Promes, un autre ancien joueur de Twente, condamné à six ans de prison pour son rôle dans le trafic de 1 363 kg de cocaïne. Les deux anciens joueurs ont chacun été condamnés aux côtés d’un membre de leur famille.

    Un an auparavant, David Mendes da Silva, ancien coéquipier de Stam au NAC Breda, avait été condamné à sept ans de prison pour avoir importé au total 179 kg de cocaïne en deux cargaisons et corrompu un employé chargé des expéditions. Comme pour Stam et Promes, la police a découvert son rôle grâce à des messages chiffrés.

    En mars de cette année, Romeo Castelen, ancien ailier de Feyenoord, a été condamné à 18 mois de prison et sommé de rembourser 2 millions d’euros après son arrestation à l’aéroport de Schiphol, à Amsterdam, alors qu’il avait près de 140 000 € en espèces sur lui. Il a déclaré qu’il allait acheter une montre en Chine, où il jouait, que cet argent était une prime et qu’il gagnait aussi un complément de revenu comme coiffeur. Les enquêteurs estiment toutefois qu’il espérait blanchir cette somme avec un dirigeant d’un club de football en Chine.

    D’autres affaires ont été plus sombres encore. En 2019, Kelvin Maynard, ancien arrière droit de Volendam et du Royal Antwerp, a été abattu, apparemment à cause d’un différend portant sur 400 kg de cocaïne. Les liens entre les joueurs professionnels et le milieu criminel sont probablement plus profonds que ne le savent les autorités. Des prévenus impliqués dans un vaste procès pour trafic de drogue sont même arrivés au tribunal dans une voiture appartenant à un joueur de l’Ajax, Mohamed Ihattaren, et De Telegraaf a rapporté que le véhicule avait ensuite été incendié.

    D’autres liens étonnants avec des joueurs en activité ont été rapportés, laissant penser qu’une culture préoccupante se développe autour du football. Pour expliquer comment les joueurs tombent dans ces pièges, Evgeniy Levchenko, président du syndicat des joueurs néerlandais et ancien milieu de terrain de Groningen, a déclaré à BNDeStem : « Certains se laissent entraîner : ‹ Je peux t’emprunter ta voiture un instant ? › Puis on commet un crime avec. Ou on leur demande : ‹ Tu voyages beaucoup de toute façon, alors pourrais-tu me rapporter ces montres de luxe [d’un autre pays] ? Je paie bien. ›

    « Certains ne pensent pas aux conséquences et cèdent à la tentation. Avant même de s’en rendre compte, ils sont piégés. Mais il y a aussi des joueurs qui choisissent délibérément d’entrer dans la criminalité, par exemple en investissant dans la drogue et en participant à des matchs truqués. Dans tous les cas, la vérité, c’est qu’ils ne peuvent jamais s’en sortir. »

    Il a ajouté : « Les footballeurs professionnels issus de quartiers socialement défavorisés ont parfois de mauvaises fréquentations qu’ils connaissent depuis leur jeunesse. On ne peut pas leur interdire de voir ces amis. Mais la frontière devient alors très mince. D’un autre côté, il y a aussi beaucoup de footballeurs qui ont de mauvaises fréquentations parmi leurs amis d’enfance ou les membres de leur famille et qui ne deviennent pas des criminels. »

    Arno van Leeuwen, ancien enquêteur de la police d’Amsterdam, a appelé l’instance dirigeante du football néerlandais et les procureurs à agir, déclarant à De Gelderlander : « Ce ne sont plus des incidents isolés ; cela commence à devenir un problème structurel. Alors pourquoi les clubs et la KNVB ne font-ils pas vraiment quelque chose pour empêcher cela ? »

    Il a ajouté que la justice devrait « traiter en priorité quelques-unes de ces affaires impliquant des footballeurs professionnels. Ils servent bien sûr de modèles ; les jeunes les admirent. Fréquenter des criminels ne devrait pas être considéré comme normal. Montrez que vous ne le tolérez pas. »

    Pour beaucoup de jeunes hommes, une carrière dans le football offre une rare possibilité de quitter un milieu difficile. Mais la liste croissante des noms liés à des activités criminelles montre que certains ne parviennent jamais vraiment à échapper à ces environnements. Dans le cas de Stam, l’enfant entré à huit ans dans les équipes de jeunes du NAC, devenu ensuite vainqueur de l’Eredivisie et de la FA Cup, s’est finalement révélé aussi vulnérable à l’attrait du milieu criminel que ceux issus des milieux les plus pauvres.

    Alors que Stam commence à purger sa peine de sept ans de prison et que son frère Rudi est toujours en fuite, son histoire illustre brutalement la facilité avec laquelle certains peuvent être entraînés dans une spirale descendante.