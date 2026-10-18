Le football sur le banc des accusés : comment Ronnie Stam, vainqueur de la FA Cup et champion d’Eredivisie, s’est retrouvé à purger une peine de sept ans de prison

Bien avant son arrestation par les autorités néerlandaises, françaises et belges lors d’une vaste opération, avant qu’il ne se vante, dans des messages chiffrés, de contrôler d’énormes quantités de cocaïne et des sommes d’argent vertigineuses, avant que des grenades et des balles ne soient tirées sur sa maison, avant que l’addiction au jeu et les dettes ne prennent le contrôle de sa vie, Ronnie Stam était une star du cru à Breda.

Né dans cette ville du Brabant-Septentrional, à quelques kilomètres en voiture de la frontière belge, ce défenseur rugueux dans les duels a intégré le centre de formation du NAC à huit ans, avant d’être recruté par Feyenoord quelques années plus tard. Après avoir gravi les échelons chez les jeunes, en club comme en sélection, il est revenu au NAC et a fait ses débuts en Eredivisie à 18 ans, lors d’une victoire 4-0 contre l’AZ en mai 2003.

En six saisons au club, la combativité de Stam sur le flanc droit en a fait un favori des supporters. Mais son fait d’armes le plus marquant reste peut-être ce but aussi spectaculaire qu’inattendu inscrit en 2006 contre Heracles : parti du poste d’arrière gauche, il a repiqué dans l’axe avant de décocher une frappe lointaine, lors d’une défaite 4-2. Ses prestations régulières lui ont valu un transfert de 2,5 millions d’euros au Twente de Steve McClaren à l’été 2008.

La carrière de Stam a pris une nouvelle dimension à Enschede. Pour sa première saison, Twente a terminé devant l’Ajax et le PSV au classement de l’Eredivisie, mais derrière l’AZ de Louis van Gaal. Des clubs de Premier League ont commencé à s’intéresser à lui, mais Stam est resté pour aider Twente à écrire l’histoire. Lors du dernier match de la saison 2009-2010, Twente a battu le NAC pour décrocher son tout premier titre en Eredivisie, avec un point d’avance sur l’Ajax de Martin Jol. Après la rencontre à Breda, les supporters du NAC ont réservé une longue ovation debout à Stam, qui leur a répondu en applaudissant alors qu’il faisait le tour du terrain désert.

En quête d’un nouveau défi, il a eu la possibilité de rejoindre l’Ajax pour remplacer Gregory van der Wiel, mais le transfert de ce dernier au Bayern Munich a échoué. Stam a donc rejoint Wigan, en Premier League. Le transfert n’a pas été simple : Twente exigeait qu’il renonce au pourcentage de l’indemnité de transfert prévu par son contrat. Il a refusé, a saisi la justice et obtenu gain de cause. Le club a fait appel devant la juridiction supérieure d’Arnhem, mais a de nouveau perdu. Stam a conservé les 150 000 euros.

À Wigan, Stam a passé trois saisons dans l’équipe ambitieuse et portée vers l’attaque de Martinez, aux côtés notamment de Hugo Rodallega, Victor Moses, Maynor Figueroa et Arouna Kone. « Ronnie est un joueur qui vient véritablement de l’école néerlandaise. Sur les plans technique et tactique, il est l’un des meilleurs joueurs ici », avait déclaré Martinez à son sujet en 2010, appelant à lui donner sa chance en sélection nationale. « Il ose jouer au football et, en tant que milieu droit, c’est lui qui a délivré le plus de centres de tout l’effectif. »

Si Wigan a régulièrement flirté avec la relégation, terminant 16e puis 15e avant de descendre en 2013, l’un des grands moments du club s’est déroulé à Wembley lors de cette dernière saison mouvementée. Un but de Ben Watson dans les ultimes instants de la finale de la FA Cup a permis à Wigan de créer la surprise face à une équipe comptant notamment Sergio Aguero, Carlos Tevez, David Silva et Yaya Toure, et de remporter le premier trophée majeur de son histoire. Stam a toutefois manqué ce match en raison d’une blessure.

Après la relégation de Wigan, il a rejoint le Standard de Liège, en Belgique, pour un passage mouvementé de deux ans qu’il décrira plus tard comme « un nid de frelons ». Cherchant à retrouver un environnement plus serein, il est rentré chez lui pour aider le NAC à tenter de remonter en Eredivisie en 2015-2016.

Stam a joué un rôle clé dans la qualification du club de sa ville natale pour les barrages, mais la défaite contre Willem II en finale l’a contraint à attendre un an de plus pour retrouver l’élite. Pour Stam, cela suffisait toutefois : des problèmes chroniques à la hanche l’ont forcé à prendre sa retraite à 32 ans.

« Quand j’étais petit, j’avais beaucoup de rêves. Ils se sont tous réalisés », a-t-il déclaré. « J’ai joué au plus haut niveau, remporté des trophées et réalisé de beaux transferts. Mon dernier rêve était de revenir au NAC. Il s’est réalisé l’année dernière. J’y ai sincèrement pris énormément de plaisir. C’était fantastique de jouer à Breda devant mes propres supporters. »

« Je suis né avec une hanche en mauvais état et elle me pose de plus en plus de problèmes ces derniers temps. Les médecins m’ont dit que, si ce n’était plus nécessaire, je devrais arrêter de penser à mon corps. Je peux tout à fait encore évoluer au plus haut niveau, mais je sens aussi que je dois travailler de plus en plus dur pour maintenir ce niveau. Mon corps se rebelle. C’est pourquoi j’ai pris cette décision. »

À cette époque, les parents de Stam étaient soupçonnés de blanchiment d’argent après que la police eut découvert 40 000 euros en espèces dans des sacs derrière leur machine à laver. Les policiers avaient également trouvé un BMW X5 d’une valeur de 50 000 euros, payé en espèces alors que ses parents vivaient d’allocations publiques. Ils ont affirmé que Stam leur avait donné cet argent lorsqu’il percevait encore un salaire élevé grâce au football et ont été disculpés de toutes les accusations.