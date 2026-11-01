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GFX Football x Crime Series - Duncan Ferguson 1-1GOAL

Le football sur le banc des accusés : Comment le « coup de boule » de Duncan Ferguson lui a valu un séjour terrifiant en prison

La carrière de l’ancien attaquant d’Everton et des Rangers a été émaillée de controverses, mais l’incident le plus célèbre de tous lui a valu un séjour dans une prison écossaise.

Peter McVitie
Traduit par

  • On appelle cela un « Glasgow kiss » : un coup de tête asséné en plein visage, sans prévenir. C’est une façon sanglante et immédiate de régler les différends les plus insignifiants, comme il s’en produit chaque week-end en Écosse.

    Un samedi après-midi d’avril 1994, devant plus de 40 000 spectateurs à Ibrox, Duncan Ferguson en a donné l’exemple le plus célèbre. L’attaquant des Rangers n’a même pas reçu de carton jaune pour avoir donné ce coup de tête à Jock McStay après une lutte pour le ballon, un geste que les habitants de Glasgow appellent « sticking the nut ». Mais cette agression sur le défenseur de Raith Rovers lui a valu des poursuites.

    Lorsque Ferguson a été condamné à trois mois de prison, sa quatrième condamnation à seulement 23 ans, il était déjà parti à Everton. Après 44 jours d’« enfer » à la prison de Barlinnie, il est revenu dans le Merseyside et est devenu une légende d’Everton, à l’opposé du parcours de sa victime.

    McStay, dont Raith s’est séparé quelques mois après l’agression, a refusé d’accabler Ferguson lors du procès qui a suivi, au point que le juge l’a menacé de poursuites pour parjure. Dépressif et se sentant comme une « marchandise abîmée », il n’est pas parvenu à relancer sa carrière.

    Ferguson, lui, a connu d’autres démêlés insolites avec la justice au cours d’une carrière de joueur mouvementée et émaillée de controverses.

  • Une tendance inquiétante

    Duncan Ferguson
    Hulton Archive

    Au cours de son ascension vers un transfert record au Royaume-Uni, Ferguson a eu des démêlés avec la justice.

    Les signes avant-coureurs étaient visibles avant même que Ferguson ne rejoigne les Rangers en provenance de Dundee United, dans le cadre d’un transfert record au Royaume-Uni.

    Recruté alors qu’il était encore écolier, il a remporté la Coupe d’Écosse des jeunes avec le club de Tannadice. Il n’avait que 18 ans lorsque Jim McLean l’a fait entrer en jeu pour ses débuts, lors d’une victoire 2-1 contre les Rangers à Ibrox en 1990. Son potentiel était évident, mais le jeune attaquant s’est opposé à plus d’une reprise à McLean, président et entraîneur emblématique du club. Ferguson recevait si souvent des amendes qu’il se plaignait : « J’étais toujours fauché, je n’avais rien. »

    Malgré un temps de jeu limité cette saison-là, l’imposant attaquant a inscrit le but de la victoire contre St Johnstone, qualifiant United pour la finale de la Coupe d’Écosse, perdue face à Motherwell. La saison suivante, Ferguson s’est imposé dans le onze de départ.

    « C’était un grand gaillard honnête, naïf et immature », a déclaré son coéquipier Maurice Malpas à The Courier. « Sur le terrain, c’était quelqu’un qu’on voulait avoir dans son équipe. Il était rapide, il voulait se retourner et courir. Il faisait des bêtises, mais il était immature et n’a jamais vraiment mûri. »

    À 18 ans, Ferguson s’est cassé un orteil en donnant un coup de pied dans la porte des toilettes, sous le coup de la colère, après une bagarre au sujet d’une femme dans un pub de Dundee. L’autre homme, nettement plus petit que Ferguson, a raconté lui avoir donné un coup de tête avant que le footballeur puisse se lever de son tabouret. Il a expliqué à The Courier : « Je lui ai mis un coup de boule... Je n’allais pas attendre qu’il se dresse de toute sa hauteur. »

    En février 1991, Ferguson a été condamné pour la première fois : une amende de 100 £ pour avoir donné un coup de tête à un policier à Stirling, ainsi que 25 £ supplémentaires pour trouble à l’ordre public. Au moment de sa deuxième condamnation, à une amende de 200 £ pour avoir donné des coups de poing et de pied à un facteur de 19 ans qui se déplaçait avec des béquilles dans une file d’attente pour les taxis à Stirling, il se faisait déjà connaître comme un buteur prolifique dans l’élite.

    « Je ne me souviens pas qu’il avait une béquille. Il a fait un petit geste vers moi. J’ai été idiot », a déclaré Ferguson à BBC Sport au sujet de ce dernier incident. Devant le tribunal, la victime a nié avoir provoqué la réaction de Ferguson, mais a admis qu’elle avait peut-être traité la petite amie du footballeur de « traînée ».

    Lorsque la police est arrivée à la station de taxis et a trouvé Ferguson au-dessus du facteur blessé, en train de lui donner des coups de pied et de poing, il a déclaré aux agents : « C’est moi qui l’ai fait, mais il n’arrêtait pas de l’ouvrir. » Il a affirmé devant le tribunal : « Je lui ai donné un coup de poing au visage parce que je pensais qu’il allait frapper ma petite amie, puis moi. Je l’ai frappé et nous sommes tombés tous les deux. Après m’être relevé, je lui ai donné un coup de pied dans les côtes. »

    À la question de savoir pourquoi il n’était pas parti alors que l’homme était à terre, il a répondu : « Je lui ai donné un coup de pied pour qu’il reste à terre. Je ne suis jamais parti de ma vie. » Avec le recul, agirait-il autrement ? « Je referais la même chose », a-t-il déclaré.

    Quelques mois seulement après ce jugement, Ferguson a été condamné une troisième fois. En novembre 1992, après une cérémonie de remise des prix du joueur de l’année, il est entré dans le bar d’un hôtel du paisible village de pêcheurs d’Anstruther. Selon le témoignage du personnel du bar devant le tribunal, il portait un gant de soie pour femme, une boucle d’oreille à clip et une fleur derrière l’oreille.

    Selon plusieurs comptes rendus, Ferguson était en train d’offrir une tournée lorsqu’un pêcheur au bar a commencé à le provoquer, avant de lancer : « Je vais te causer des p*tains de... » Mais avant qu’il puisse prononcer le mot « ennuis », Ferguson s’est jeté sur lui. Il a raconté plus tard : « Comme il s’apprêtait à se lever de son tabouret, j’ai senti ce qui allait arriver et je n’ai pas attendu. Boum. Le type a glissé de son tabouret et tout a dégénéré. C’était comme au Far West. »

    Il a été indiqué au tribunal que Ferguson, alors âgé de 20 ans, avait continué à frapper l’homme de 29 ans à la tête avant que deux hommes ne mettent l’attaquant à la porte du pub. Quand la police est venue le chercher à 4 heures du matin, Ferguson était « affalé sur le canapé, complètement ivre ». Il était nu, à l’exception « d’un chapeau rose que quelqu’un m’avait donné plus tôt… J’avais du rouge à lèvres, une boucle d’oreille et un gant de soie. Et rien d’autre. »

    Il a ajouté : « Les policiers m’ont regardé et ont dit : “On reviendra plus tard.” C’est ce qu’ils ont fait. »

    Ferguson risquait réellement la prison pour cette altercation, mais il s’en est tiré avec un an de mise à l’épreuve. Son comportement en dehors du terrain exaspérait toutefois le légendaire dirigeant de Dundee United, McLean, et le club a confirmé publiquement qu’il avait été écarté du groupe.

    « Je recevais des amendes pour des bêtises », s’est souvenu Ferguson dans The Overlap. « Je prenais la voiture de l’entraîneur parce qu’il m’avait dit de la laver. Alors je l’emmenais à une station de lavage et, l’instant d’après, on était quatre ou cinq dans la voiture à rouler dans Dundee. La police nous arrêtait, c’était n’importe quoi. C’est ce qu’on faisait. »

    La situation s’est tellement dégradée qu’après le report d’un match contre Motherwell, le club a annoncé publiquement que Ferguson n’y aurait pas participé même si la rencontre avait eu lieu.

    « D’autres problèmes liés à des infractions aux règles du club, ainsi que son refus d’accepter le code disciplinaire du club, qui s’applique à l’ensemble des joueurs, sont des facteurs majeurs [de son absence] », indiquait le communiqué. « Tant qu’il n’aura pas garanti à Dundee United qu’il respectera ces règles, sa participation aux matches de l’équipe première ne sera pas envisagée. Le club estime que les spéculations de la presse sur l’avenir de Duncan Ferguson n’ont pas aidé la situation. À ce sujet, le club répète que Duncan Ferguson n’est pas à vendre. »

    Leeds United a présenté une offre d’un million de livres que Chelsea aurait égalée, malgré l’affirmation de Dundee United selon laquelle Ferguson ne serait pas vendu. Finalement, les Rangers ont proposé 4 millions de livres, un montant record au Royaume-Uni, et Dundee United a accepté.

  • Un pas de trop

    Duncan Ferguson

    Les autorités écossaises ont pris la décision sans précédent d’inculper Ferguson pour le coup de tête qu’il a donné sur le terrain.

    Le passage de Ferguson à Ibrox a été un désastre, et pas seulement à cause du coup de tête asséné à McStay. Une blessure aux ischio-jambiers a retardé ses débuts avec le champion d’Écosse en titre, et la pression était immense pour ce joueur de 21 ans, peu habitué à l’attention que suscite le célèbre maillot bleu. Son mode de vie chaotique, conjugué à ses problèmes physiques, lui a fait manquer une grande partie de la saison.

    « Mon mode de vie y était un peu pour quelque chose. Je me blessais beaucoup à l’époque. J’étais jeune, j’avais un peu d’argent en poche et je suivais Ally McCoist et Durranty [Ian Durrant] partout comme un petit caniche », a raconté Ferguson à FourFourTwo. « Eux, c’étaient des joueurs confirmés ; moi, j’étais juste un gamin qui apprenait le métier. On se laisse emporter par tout ça. On croit avoir réussi avant d’avoir vraiment réussi.

    « On est dans la cour des grands mais, en réalité, je n’ai jamais pu faire mes preuves sur le terrain parce que je n’en ai jamais eu l’occasion : je n’étais jamais en forme. C’est probablement arrivé deux ans trop tôt pour moi. »

    Lorsque les Rangers ont affronté Raith, menacé de relégation, en avril 1994, Ferguson n’avait disputé que six matches de championnat avec l’équipe de Walter Smith. Les Rangers menaient 1-0 lorsque Ferguson et McStay ont commencé à se disputer le ballon à l’extérieur de la surface des visiteurs. Au moment où l’arbitre a sifflé un coup franc en faveur de Raith, il a détourné le regard et n’a donc pas vu le violent coup de tête que Ferguson a asséné au visage de McStay.

    Malgré le sang et les protestations, Ferguson est resté sur le terrain et a inscrit son premier but pour les Rangers au début de la seconde période. Il a reçu un carton jaune pour sa célébration trop démonstrative.

    Dans les jours qui ont suivi, l’affaire du coup de tête a fait la une des journaux et des tabloïds. « Espèce de cinglé », titrait l’un d’eux.

    Bien que ni McStay ni Raith n’aient porté plainte, le procureur fiscal a décidé de poursuivre Ferguson, qui était encore en période de probation. La Fédération écossaise de football a ensuite annoncé qu’il écoperait d’une suspension de 12 matches, la plus lourde jamais infligée pour un seul incident.

    Smith, l’entraîneur des Rangers, était furieux. « On ne nous a pas interrogés à ce sujet après coup », a-t-il déclaré à The Scotsman. « C’était un incident totalement anodin. L’arbitre a laissé jouer, il n’a rien fait. Puis l’affaire a pris de l’ampleur et Duncan s’est retrouvé devant un tribunal. Pour moi, c’était l’une des choses les plus absurdes qui soient. C’est le genre de chose qui arrive dans des matches de football partout. »

    Everton lui a offert une porte de sortie, et Smith a dit à l’attaquant qu’un transfert était la meilleure issue possible. « Il devait partir », a expliqué l’entraîneur.

    « J’ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand il m’a dit ça », s’est souvenu Ferguson. « Je l’avais déçu. Il me disait que je reviendrais après mon prêt et je suis sûr qu’il était sincère à ce moment-là. Mais j’ai pleuré. J’avais échoué. Je buvais de plus en plus. Je n’avais plus aucun contrôle sur moi-même. »

  • Enfermé

    1995 FA Cup Final Everton v Manchester United
    Hulton Archive

    Malgré les efforts d’Everton, Ferguson a dû purger 44 jours de sa peine de trois mois de prison.

    Ferguson a rejoint Everton en prêt sous les ordres de Mike Walker, mais c’est avec Joe Royle qu’il s’est véritablement épanoui. Il a été l’artisan d’une victoire 2-0 lors du premier match de Royle, face à une équipe de Liverpool qui comptait Ian Rush, Robbie Fowler, John Barnes et Steve McManaman.

    Pourtant, quelques jours auparavant, Ferguson avait été arrêté pour conduite en état d’ivresse. « J’étais tout seul, en plein centre-ville, un samedi soir. Qu’est-ce qu’on fait dans ce cas-là ? Je suis allé boire un verre, bêtement. On devait jouer contre Liverpool le lundi et moi, j’étais de sortie le samedi soir. C’était dingue… Je me suis retrouvé au commissariat le dimanche à 3 h du matin. Liverpool nous attendait le lundi. Et l’attaquant vedette était au poste », a-t-il raconté.

    Everton a ensuite remporté la FA Cup en 1995, en battant Manchester United 1-0 à Wembley. Ce même mois, Ferguson a été condamné à trois mois de prison pour avoir donné un coup de tête à McStay.

    Entre-temps libéré par Raith, McStay était passé de club en club et avait déclaré au tribunal exercer le métier de « peintre décorateur ». Il a témoigné que l’incident était un « choc de têtes » accidentel, et non une agression volontaire, au point que le juge l’a averti qu’il risquait des poursuites pour faux témoignage au vu de sa précédente déclaration à la police.

    McStay a confié plus tard à The Scotsman : « Sur l’une des photos, on voit mes cheveux partir en arrière. Et des gens disent qu’il ne m’a pas touché !… On m’a laissé tomber d’un coup. On m’a traité comme une marchandise abîmée, alors que je n’y étais pour rien. »

    Il a ajouté : « Personne ne sait que j’ai souffert de [dépression]. Personne ne le sait vraiment, à part ma femme. J’ai pris des médicaments pendant 18 ans. Ça m’a changé, pour le dire comme ça. Je ne rejette pas la faute sur le coup de tête. Il se passe des choses dans la vie. J’ai aussi divorcé. J’ai arrêté de jouer au football à la même période. Tout est arrivé en même temps. Dans la vie, il arrive des choses qu’on ne peut pas surmonter. Mais j’ai perdu un peu confiance, un peu espoir. Je n’arrivais pas à accepter de ne plus être à Raith Rovers. »

    Des années plus tard, dans un podcast, Ferguson a minimisé l’incident : « Ce n’était rien du tout. Je vous le dis franchement. Je n’ai jamais touché ce gars. Je l’ai à peine effleuré. Si je l’avais frappé, je l’aurais vraiment frappé. On a continué à jouer. Tous les deux. J’ai marqué pendant ce match ! »

    Ferguson a fait appel de sa condamnation et a commencé la saison 1995-96 avec Everton, mais en octobre, il a reçu l’ordre de retourner en Écosse pour purger sa peine. « J’étais bouleversé. J’étais inquiet. J’avais peur. Bien sûr que j’avais peur », a-t-il confié à BBC Sport. « Mais j’étais aussi un tout petit peu curieux de voir à quoi ressemblait la prison. Parce que j’étais jeune et stupide.

    « Vous avez vu les films, non ? Vous avez vu des films qui se passent en prison et vous vous demandez comment c’est, là-dedans. Il y avait donc un peu de ça. Ce n’était peut-être pas de l’excitation, mais j’étais assurément intrigué par ce qui allait vraiment s’y passer. »

    Ce sentiment n’a toutefois pas duré longtemps : dès la première nuit, Ferguson « a compris que c’était l’enfer ». « J’étais assis au bout de ce lit. Tout résonnait. Ils vous criaient dessus. “Demain matin, tu vas te faire taillader.” Voilà ce qui s’est passé », a-t-il expliqué.

    « Ils repèrent où vous êtes. J’avais l’impression qu’ils se concentraient sur moi. Vous êtes mort d’inquiétude. Vous savez que vous allez devoir affronter ça le matin. Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit. J’étais terrifié. Je me disais que, le lendemain matin, en sortant sur la coursive, quelqu’un allait me planter un couteau dans le corps.

    « Vous vous croyez adulte, pas vrai ? Moi, je pensais l’être. Je croyais avoir tout sous contrôle. Je n’étais qu’un gamin. »

    Ferguson a vécu le manque de soutien de la SFA comme une trahison. Il estimait que son directeur général, Jim Farry, avait pesé sur l’affaire en lui infligeant une suspension aussi lourde, annulée par la suite. En revanche, il a trouvé une personne compatissante et compréhensive en Royle, l’entraîneur d’Everton, qui lui a rendu visite dans cette prison écossaise tristement célèbre.

    « Nous sommes tous stupéfaits et avons du mal à croire que, dans une société qui semble tout faire pour éviter l’incarcération, nous envoyions en prison un jeune homme qui a un bon emploi et ne représente aucun danger pour la société », a déclaré Royle au sujet de la condamnation. « Tous ceux qui le connaissent vous diront que c’est un jeune homme très agréable. Ce n’est pas du tout un mauvais garçon. Il a parfois fait preuve de bêtise, mais surtout d’immaturité. Chaque semaine, nous voyons sur les terrains de football des faits bien plus graves que celui pour lequel Duncan se retrouve aujourd’hui emprisonné avec des criminels endurcis. »

    Le président d’Everton, Peter Johnson, a écrit une lettre au tribunal pour soutenir l’appel du joueur, le décrivant comme « l’un des joueurs les plus populaires à avoir jamais porté le maillot d’Everton ».

  • Le retour du héros

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    AFP

    Les supporters d’Everton sont venus en masse accueillir Ferguson à son retour après son séjour terrifiant en prison.

    Le 8 décembre 1995, plus de 10 000 supporters se sont déplacés pour assister à un match entre les équipes réserves d’Everton et de Newcastle. Accompagnés d’un groupe de joueurs de cornemuse, ils ont réservé à Ferguson un accueil de héros pour son retour dans le Merseyside après son séjour en prison. Il a répondu en inscrivant deux buts et en délivrant une passe décisive lors d’une victoire 5-0.

    Quelques jours plus tard, il a fait son retour en Premier League en entrant en jeu contre West Ham puis Newcastle, avant de terminer la saison avec cinq buts en championnat.

    Même après avoir retrouvé la liberté, les conséquences de sa condamnation ont persisté. La SFA a tenté de lui imposer sa suspension initiale de 12 matches en plus des 44 jours que Ferguson venait de passer à Barlinnie, une décision que le joueur et Everton ont contestée en justice. Ferguson a jugé la position de la SFA vindicative et a refusé de rejouer pour l’Écosse, après seulement huit sélections en équipe A.

    « En gros, voilà ce qui s’est passé : j’étais allé en taule, d’accord ? J’ai fait les sept semaines ou les trois mois. J’avais manqué un certain nombre de matches. Je suis sorti et la SFA m’a demandé de purger une suspension supplémentaire de 12 matches en plus de ce que j’avais déjà fait », a-t-il raconté. « Ce n’était jamais assez pour eux. J’ai donc dû aller devant les tribunaux pour défendre ma cause et dire : “Écoutez, c’est comme être puni deux fois pour les mêmes faits”, ou quel que soit le terme exact. Je suis allé en prison, j’ai fait un peu de taule, j’ai manqué beaucoup de matches et ils veulent m’en imposer encore 12. J’ai finalement gagné mon procès. Je n’ai jamais purgé leur suspension. »

    De nombreuses voix ont réclamé le retour de Ferguson en sélection écossaise sous Craig Brown, puis sous l’ancien entraîneur des Rangers Smith. Mais, à cause de son propre « entêtement », Ferguson n’est jamais revenu sur sa décision, ce qu’il regrette profondément : « J’aurais dû jouer 200 fois pour l’Écosse, vous savez ? Ils m’ont sollicité chaque fichue année pendant 14 ans. Ils me l’ont demandé tous les ans jusqu’à mes 34 ans. »

    Si l’attaquant a trouvé de la stabilité et l’affection des supporters à Everton, disputant plus de 270 matches en deux passages à Goodison Park, sa tendance à la violence n’avait pas disparu. Toujours sur les nerfs et prêt à donner des coups de poing ou de pied à ses adversaires, il avait, au moment de prendre sa retraite, été expulsé huit fois dans l’élite anglaise, un record partagé dans l’histoire du championnat. Avec six cartons rouges directs, il détient seul le record dans cette catégorie.

    « Les supporters m’ont adopté », a-t-il confié à BBC Sport. « Je n’ai jamais eu de problème en dehors du terrain, à part l’infraction pour conduite en état d’ivresse. Le club avait besoin de quelqu’un comme moi. L’équipe n’était pas très bonne. Elle avait une belle tradition de grands numéros neuf écossais. Je correspondais à ce profil. »

    « J’étais agressif. Les supporters aimaient ça. Ils voulaient quelqu’un qui aille au contact pour eux. C’est à partir de là que tout a changé pour moi. On joue contre Liverpool, Manchester United, Chelsea, Arsenal et Tottenham. On affronte des équipes de très haut niveau. Ça a fait ressortir le meilleur de moi-même. »

    Mais Ferguson ne se résumait pas à son agressivité. Buteur prolifique et respecté, il a donné bien du fil à retordre à des équipes comme Manchester United, inscrivant au total sept buts contre l’équipe de Sir Alex Ferguson, ainsi qu’au rival local d’Everton, Liverpool, au fil de ses nombreuses années dans le Merseyside.

  • Rendre justice

    Everton FC v Southampton FC - Premier League
    Getty Images Sport

    Ferguson a déjoué deux tentatives distinctes de cambriolage de son domicile, envoyant leurs auteurs à l’hôpital avant qu’ils ne finissent en prison.

    Après deux ans à Newcastle, avec lequel il a disputé une nouvelle finale de la Coupe d’Angleterre, Ferguson est revenu à Everton à l’été 2000 pour retrouver Smith, son ancien entraîneur aux Rangers. En janvier suivant, Ferguson se détendait dans la maison où il vivait avec sa femme et leur jeune fille lorsqu’il a remarqué une agitation inhabituelle. Allongé sur le canapé, torse nu, à une heure du matin, le joueur de 29 ans est allé voir ce qui se passait.

    Tel un chat observant sa proie s’ébattre sans se douter du danger, Ferguson a raconté qu’il était calme. Mais dès que le premier intrus est entré chez lui, il a bondi.

    « Je suis allé vers eux et je ne leur ai pas vraiment laissé la moindre chance. Ils n’ont jamais compris ce qui leur arrivait », s’est-il souvenu plus tard à propos de cet incident, au cours duquel le second cambrioleur a pris la fuite.

    « Ma femme était à l’étage avec un bébé de trois mois. Il est une heure du matin, elle crie par la fenêtre. Elle entend “boum, boum, boum” et hurle : “Tu vas p*tain le tuer, arrête !” Mais à ce moment-là, on est aveuglé par la colère. Puis on baisse les yeux et on se dit : “Oh mon Dieu.” »

    Ferguson a frappé l’un des cambrioleurs si violemment qu’il a dû lui pratiquer une réanimation cardiopulmonaire jusqu’à l’arrivée de l’ambulance et de la police. « Je me suis déchaîné, vraiment », a-t-il confié dans le podcast de Tony Bellew. « Je me suis vraiment acharné sur lui, au point de penser que je l’avais tué, vraiment. J’ai alors dû essayer de le réanimer. On passe donc du moment où on frappe ce type à celui où on l’aide. Tout s’est passé en quelques secondes. »

    Ferguson a raconté l’histoire à ses coéquipiers dans le vestiaire d’Everton. Quand on lui a demandé : « Quand as-tu arrêté de les frapper ? », il a répondu : « Eh bien, quand ils ont cessé de bouger. » Le cambrioleur, Barry Dawson, a dû passer trois jours à l’hôpital. Lui et son complice, Michael Pratt, ont été condamnés à 15 mois de prison.

    Environ deux ans plus tard, un soir de janvier, vers 20 heures, Ferguson se rendait dans sa salle de sport personnelle lorsqu’il est tombé sur un autre cambrioleur qui s’était introduit dans sa propriété de Formby. Ferguson lui a donné un coup de poing et l’a plaqué au sol, mais l’intrus a tenté de le frapper avec une bouteille de vodka.

    « Je me suis baissé, j’ai lancé mon poing et je l’ai touché sur le côté du visage », a expliqué Ferguson à la police. « Mon corps a suivi le mouvement, je suis tombé sur lui et nous avons tous les deux atterri par terre. Il a cessé de se débattre, et je me suis blessé au genou et j’avais le souffle coupé. »

    À l’issue de l’altercation, Carl Bishop, 37 ans, avait la mâchoire cassée et avait perdu trois dents, ce qui lui a valu deux jours d’hospitalisation. Bien que Bishop ait été reconnu coupable, il a accusé Ferguson de l’avoir agressé, déclenchant une nouvelle enquête de la police du Merseyside. L’Écossais a rapidement été mis hors de cause, les autorités ayant reconnu qu’il protégeait son domicile et sa famille et ne voyant « aucun élément suggérant qu’il ait agi de manière déraisonnable ». Bishop, lui, a été condamné à quatre ans de prison.

    Quelques années plus tard, Ferguson a raccroché les crampons et est devenu entraîneur. Il a notamment assuré deux intérims à la tête d’Everton avant de rejoindre Forest Green Rovers puis Inverness. Il a récemment été nommé entraîneur du club nord-irlandais de Glentoran.

    Ses réactions impulsives et agressives appartiennent au passé, espérons-le, mais elles n’ont pas été oubliées. Au bout du compte, les traits de caractère que la justice a tenté de réprimer ont fait de Ferguson une figure vénérée dans le Merseyside. Récidiviste dans son pays natal, il incarnait aux yeux des supporters d’Everton un authentique antihéros qui donnait tout pour le maillot et se battait pour gagner sur le terrain avec la même férocité que pour défendre son domicile.

    Il a pris sa retraite avec le nombre record de cartons rouges en Premier League et la réputation d’être l’avant-centre de fixation le plus redouté de sa génération. Pourtant, le jeune homme effrayé qui était entré dans la prison tristement célèbre de Barlinnie en est ressorti doté d’une immense loyauté. Il semait la terreur chez les défenseurs comme chez les cambrioleurs qui avaient le malheur de croiser sa route, mais pour de nombreux supporters, en particulier ceux d’Everton, celui qu’on surnomme affectueusement « Duncan Disorderly » est l’un des leurs.