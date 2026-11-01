Les signes avant-coureurs étaient visibles avant même que Ferguson ne rejoigne les Rangers en provenance de Dundee United, dans le cadre d’un transfert record au Royaume-Uni.

Recruté alors qu’il était encore écolier, il a remporté la Coupe d’Écosse des jeunes avec le club de Tannadice. Il n’avait que 18 ans lorsque Jim McLean l’a fait entrer en jeu pour ses débuts, lors d’une victoire 2-1 contre les Rangers à Ibrox en 1990. Son potentiel était évident, mais le jeune attaquant s’est opposé à plus d’une reprise à McLean, président et entraîneur emblématique du club. Ferguson recevait si souvent des amendes qu’il se plaignait : « J’étais toujours fauché, je n’avais rien. »

Malgré un temps de jeu limité cette saison-là, l’imposant attaquant a inscrit le but de la victoire contre St Johnstone, qualifiant United pour la finale de la Coupe d’Écosse, perdue face à Motherwell. La saison suivante, Ferguson s’est imposé dans le onze de départ.

« C’était un grand gaillard honnête, naïf et immature », a déclaré son coéquipier Maurice Malpas à The Courier. « Sur le terrain, c’était quelqu’un qu’on voulait avoir dans son équipe. Il était rapide, il voulait se retourner et courir. Il faisait des bêtises, mais il était immature et n’a jamais vraiment mûri. »

À 18 ans, Ferguson s’est cassé un orteil en donnant un coup de pied dans la porte des toilettes, sous le coup de la colère, après une bagarre au sujet d’une femme dans un pub de Dundee. L’autre homme, nettement plus petit que Ferguson, a raconté lui avoir donné un coup de tête avant que le footballeur puisse se lever de son tabouret. Il a expliqué à The Courier : « Je lui ai mis un coup de boule... Je n’allais pas attendre qu’il se dresse de toute sa hauteur. »

En février 1991, Ferguson a été condamné pour la première fois : une amende de 100 £ pour avoir donné un coup de tête à un policier à Stirling, ainsi que 25 £ supplémentaires pour trouble à l’ordre public. Au moment de sa deuxième condamnation, à une amende de 200 £ pour avoir donné des coups de poing et de pied à un facteur de 19 ans qui se déplaçait avec des béquilles dans une file d’attente pour les taxis à Stirling, il se faisait déjà connaître comme un buteur prolifique dans l’élite.

« Je ne me souviens pas qu’il avait une béquille. Il a fait un petit geste vers moi. J’ai été idiot », a déclaré Ferguson à BBC Sport au sujet de ce dernier incident. Devant le tribunal, la victime a nié avoir provoqué la réaction de Ferguson, mais a admis qu’elle avait peut-être traité la petite amie du footballeur de « traînée ».

Lorsque la police est arrivée à la station de taxis et a trouvé Ferguson au-dessus du facteur blessé, en train de lui donner des coups de pied et de poing, il a déclaré aux agents : « C’est moi qui l’ai fait, mais il n’arrêtait pas de l’ouvrir. » Il a affirmé devant le tribunal : « Je lui ai donné un coup de poing au visage parce que je pensais qu’il allait frapper ma petite amie, puis moi. Je l’ai frappé et nous sommes tombés tous les deux. Après m’être relevé, je lui ai donné un coup de pied dans les côtes. »

À la question de savoir pourquoi il n’était pas parti alors que l’homme était à terre, il a répondu : « Je lui ai donné un coup de pied pour qu’il reste à terre. Je ne suis jamais parti de ma vie. » Avec le recul, agirait-il autrement ? « Je referais la même chose », a-t-il déclaré.

Quelques mois seulement après ce jugement, Ferguson a été condamné une troisième fois. En novembre 1992, après une cérémonie de remise des prix du joueur de l’année, il est entré dans le bar d’un hôtel du paisible village de pêcheurs d’Anstruther. Selon le témoignage du personnel du bar devant le tribunal, il portait un gant de soie pour femme, une boucle d’oreille à clip et une fleur derrière l’oreille.

Selon plusieurs comptes rendus, Ferguson était en train d’offrir une tournée lorsqu’un pêcheur au bar a commencé à le provoquer, avant de lancer : « Je vais te causer des p*tains de... » Mais avant qu’il puisse prononcer le mot « ennuis », Ferguson s’est jeté sur lui. Il a raconté plus tard : « Comme il s’apprêtait à se lever de son tabouret, j’ai senti ce qui allait arriver et je n’ai pas attendu. Boum. Le type a glissé de son tabouret et tout a dégénéré. C’était comme au Far West. »

Il a été indiqué au tribunal que Ferguson, alors âgé de 20 ans, avait continué à frapper l’homme de 29 ans à la tête avant que deux hommes ne mettent l’attaquant à la porte du pub. Quand la police est venue le chercher à 4 heures du matin, Ferguson était « affalé sur le canapé, complètement ivre ». Il était nu, à l’exception « d’un chapeau rose que quelqu’un m’avait donné plus tôt… J’avais du rouge à lèvres, une boucle d’oreille et un gant de soie. Et rien d’autre. »

Il a ajouté : « Les policiers m’ont regardé et ont dit : “On reviendra plus tard.” C’est ce qu’ils ont fait. »

Ferguson risquait réellement la prison pour cette altercation, mais il s’en est tiré avec un an de mise à l’épreuve. Son comportement en dehors du terrain exaspérait toutefois le légendaire dirigeant de Dundee United, McLean, et le club a confirmé publiquement qu’il avait été écarté du groupe.

« Je recevais des amendes pour des bêtises », s’est souvenu Ferguson dans The Overlap. « Je prenais la voiture de l’entraîneur parce qu’il m’avait dit de la laver. Alors je l’emmenais à une station de lavage et, l’instant d’après, on était quatre ou cinq dans la voiture à rouler dans Dundee. La police nous arrêtait, c’était n’importe quoi. C’est ce qu’on faisait. »

La situation s’est tellement dégradée qu’après le report d’un match contre Motherwell, le club a annoncé publiquement que Ferguson n’y aurait pas participé même si la rencontre avait eu lieu.

« D’autres problèmes liés à des infractions aux règles du club, ainsi que son refus d’accepter le code disciplinaire du club, qui s’applique à l’ensemble des joueurs, sont des facteurs majeurs [de son absence] », indiquait le communiqué. « Tant qu’il n’aura pas garanti à Dundee United qu’il respectera ces règles, sa participation aux matches de l’équipe première ne sera pas envisagée. Le club estime que les spéculations de la presse sur l’avenir de Duncan Ferguson n’ont pas aidé la situation. À ce sujet, le club répète que Duncan Ferguson n’est pas à vendre. »

Leeds United a présenté une offre d’un million de livres que Chelsea aurait égalée, malgré l’affirmation de Dundee United selon laquelle Ferguson ne serait pas vendu. Finalement, les Rangers ont proposé 4 millions de livres, un montant record au Royaume-Uni, et Dundee United a accepté.