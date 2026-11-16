L’année suivante, 24 ans avant son arrestation, De Avila a donné au monde un aperçu de la profondeur de ses liens avec le milieu criminel.

Assailli par la presse après avoir inscrit le but décisif d’une victoire contre l’Équateur qui renforçait les espoirs de qualification de la Colombie pour la Coupe du monde 1998, il a fait une déclaration stupéfiante.

« Je suis vraiment heureux, non ? Je veux dédier cette victoire à des personnes qui sont incarcérées, a-t-il déclaré. Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de citer des noms, mais c’est avec beaucoup d’amour et d’humilité que je la leur dédie, à Gilberto et Miguel. »

Gilberto et Miguel étaient les frères Rodriguez Orejuela, dirigeants du cartel de Cali arrêtés deux ans plus tôt et condamnés pour trafic de cocaïne et blanchiment d’argent.

Tout comme Pablo Escobar avait pris le contrôle de l’Atletico Nacional, les frères Rodriguez Orejuela possédaient l’America de Cali. Les matches truqués et le blanchiment d’argent sont devenus monnaie courante à mesure que l’argent et la brutalité des cartels envahissaient le football colombien. La situation a dégénéré au point que des arbitres étaient régulièrement soudoyés, intimidés, enlevés et même assassinés à cause de matches de football.

Jouer en Colombie à l’époque rendait les contacts avec des membres des cartels inévitables. Pourtant, des éléments ont laissé penser que les liens de De Avila allaient au-delà de son salaire de footballeur. En 1995, un an après l’assassinat de son coéquipier en sélection colombienne Andres Escobar, survenu après leur élimination prématurée lors de la Coupe du monde aux États-Unis, la police a perquisitionné le bureau du comptable du cartel, Guillermo Alejandro Pallomari Gonzalez, et recueilli des preuves de versements considérables à diverses personnalités influentes. Parmi elles figurait De Avila, qui aurait reçu un chèque de trois millions de pesos.

Ses propos avaient déjà provoqué une vive polémique en Colombie. Mais le cartel ayant été responsable de jusqu’à 80 % de la cocaïne introduite clandestinement aux États-Unis, et le gouvernement américain souhaitant l’extradition des frères Rodriguez Orejuela, De Avila a essuyé de très vives critiques à son retour à New York.

L’attaquant a d’abord maintenu sa position, déclarant avant de quitter l’Équateur : « Je n’ai pas peur de ce que les gens aux États-Unis pourraient penser de cette dédicace. Si j’ai fait une erreur, Dieu me jugera et j’accepterai la punition.

« Je me suis souvenu d’eux à cause de certains conseils qu’ils m’ont donnés quand j’avais 19 ans, et je voulais partager la joie que j’ai dans le cœur avec des personnes qui traversent actuellement une période difficile.

De retour à New York, il a changé de discours et a dû publier un communiqué. « Tout d’abord, je voudrais dire que je regrette que les propos que j’ai tenus après le match avec mon équipe nationale aient pu offenser qui que ce soit, a-t-il déclaré.

« Je ne nie pas avoir tenu ces propos, mais je pense qu’ils ont été sortis de leur contexte et mal interprétés. Pour clarifier les choses, je considère que Miguel et Gilberto Rodriguez Orejuela, qui sont en prison, sont un mauvais exemple pour la société et paient le prix de leurs actes contraires à la loi. J’ai vécu un moment d’émotion très intense après la grande victoire de la Colombie, et j’ai fait ces déclarations en pensant à toutes les personnes qui m’ont aidé au début de ma carrière. Ces deux hommes ont joué un rôle crucial à cet égard, ce qui n’a rien à voir avec la politique ni avec aucune autre circonstance. »

Après une saison décevante en MLS, il a rejoint le géant équatorien Barcelona SC, avec lequel il a remporté un nouveau titre de champion et disputé une quatrième finale de Copa Libertadores en 1998. Mais Vasco da Gama s’est imposé 4-1 sur l’ensemble des deux matches.