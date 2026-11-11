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Le football new-yorkais a un problème : après l’absence du NYCFC et des New York Red Bulls en playoffs, un nouveau stade et le recrutement de superstars peuvent-ils sauver le plus grand marché de la MLS ?

Alors qu’aucun des deux clubs de MLS ne s’est qualifié pour les play-offs et que les équipes d’USL peinent à peser, la ville a besoin d’un coup de pouce pour relancer sa scène footballistique.

Thomas Hindle
Traduit par

  • Des centaines de personnes se sont réunies pour célébrer une étape majeure de la construction de l’Etihad Park, le stade de football que le NYCFC attend depuis longtemps. Ouvriers, membres de syndicats et employés du club étaient présents, tout comme des journalistes, des supporters et des dirigeants. L’occasion était une cérémonie de pose de la dernière poutre, une tradition ancienne qui consiste à placer un arbre sur une poutre d’acier avant qu’une grue grondante ne hisse le tout au sommet de ce qui deviendra bientôt le nouveau stade du NYCFC. La dernière poutre était ainsi en place, marquant, de fait, le début d’une nouvelle ère pour le football à New York.

    Et, à vrai dire, la ville en a besoin. Pour la première fois depuis l’entrée du NYCFC en MLS en 2015, ni le club ni les New York Red Bulls ne participeront aux phases finales. Cela ajoute une difficulté supplémentaire à la quête de la ligue pour conquérir son plus grand marché. Un nouveau stade offre une perspective réjouissante. Les résultats de cette saison ont donné aux New-Yorkais beaucoup moins de raisons de faire la fête.

    Il y a pourtant eu des moments à célébrer. Le NYCFC a remporté la MLS Cup en 2021 et atteint la finale de la conférence Est l’an dernier. Les Red Bulls ont atteint la finale de la MLS Cup en 2024. Le défi consiste à transformer ces réussites en un lien durable, capable de faire d’un club un élément central de la vie sportive de la ville.

    New York entretient une relation complexe avec le football. Nulle part ailleurs en Amérique du Nord la ferveur des supporters n’est aussi concentrée et les cultures aussi entremêlées. Des millions de personnes venues de tous horizons vivent ici et aiment vraiment ce sport. Elles soutiennent Manchester United, Liverpool ou le Real Madrid. Elles soutiennent Arsenal, Chelsea ou le FC Barcelone. Il y a même, littéralement, une boutique du PSG sur la Cinquième Avenue.

    Mais depuis des années, les clubs locaux peinent à faire de cette passion la leur.

    Le problème va au-delà de deux saisons décevantes. Trop souvent, dans le football, on confond réussite et victoire. Il faudrait soulever un trophée pour compter. Et, d’une certaine manière, c’est vrai. Mais plus importants que les titres, il y a l’ambiance, le parcours, ce à quoi les supporters peuvent s’identifier. Dans un monde idéal, la réponse à la question « Pourquoi soutenez-vous votre club ? » devrait aller bien au-delà de « Parce qu’il gagne des titres ».

    Et c’est là, en 2026, le problème de New York. La scène footballistique y est si vivante. Son maire, Zohran Mamdani, est tellement, tellement passionné par ce sport. Mais les équipes professionnelles masculines locales, de l’USL à la MLS, se distinguent trop souvent par leurs dysfonctionnements. New York, c’est les heures de grande écoute, les projecteurs, le faste et le glamour. Partout ailleurs dans le monde, le football parvient à incarner tout cela. Pourtant, sur le plus grand marché de la MLS, les clubs de la ville luttent encore pour devenir incontournables. Une nouvelle phase finale sans aucun d’eux ne fait que compliquer la tâche. Et cela doit tout simplement changer.

  • New York City FC v Atlanta United FC
    Getty Images Sport

    Le NYCFC a souffert de son incapacité à obtenir son propre stade jusqu’à récemment.

    Ce n’est pas nécessairement une faute majeure imputable aux différents clubs de la région. Les difficultés sont multiples. La première tient à la concurrence.

    À New York, tout est en concurrence avec tout. C’est le plus grand marché télévisuel des États-Unis et, de loin, la capitale mondiale du divertissement. Les activités ne manquent pas, et les New-Yorkais répondent volontiers présent. Mais face aux Knicks, aux Yankees, à Broadway et à une offre de divertissement apparemment sans fin, convaincre les gens d’adopter quelque chose de nouveau est un tout autre défi. Attirer le public aux matchs de football aux États-Unis est déjà assez difficile. Y parvenir à New York, où le NYCFC se classe 12e et les Red Bulls 20e en matière d’affluence selon worldfootball.net, est encore une autre affaire.

    Aux États-Unis, le football reste une offre de divertissement en marge des grandes attractions. Certes, le pays compte des millions de supporters de football. Le NYCFC et les New York Red Bulls ont aussi tous deux de nombreux abonnés (le NYCFC s’était réjoui d’annoncer avoir dépassé les 20 000 « membres fondateurs » en 2015). Mais le football n’occupe pas la même place que les Yankees ou les Knicks, dont les matchs sont des rendez-vous incontournables pour les passionnés comme pour les touristes. Un match de football est en concurrence avec un bar à Williamsburg ou une comédie musicale à Broadway, avec une séance de shopping à Soho ou une promenade à Central Park.

    Reste à trouver comment convaincre des milliers de personnes de renoncer à tout cela pour aller voir un match de football.

    Prenez le NYCFC, par exemple. Cette année, le club répartit ses matchs à domicile de saison régulière entre le Yankee Stadium, où il en dispute 10, et le Citi Field, où il en dispute sept, en fonction du calendrier du baseball. Son stade permanent est toujours en construction. Il compte des joueurs connus, dont Matt Freese, gardien de l’équipe nationale masculine des États-Unis, mais n’a pas de star de renommée mondiale de l’envergure de Pirlo ou de Villa. Dans une ville où les façons de passer un après-midi ne manquent pas, comment faire pour que davantage de New-Yorkais organisent leurs week-ends autour des matchs du NYCFC ?

  • L’effet Pirlo

    FBL-US-MLS-NEWYORK
    AFP

    Pirlo et Villa ont rempli les tribunes lors de leur première saison à New York, mais le succès en MLS leur a échappé.

    Eh bien, ils ont déjà envisagé une solution.

    Andrea Pirlo était l’un des plus grands noms du football mondial lorsqu’il a signé au NYCFC en 2015. Un mois plus tôt à peine, il avait disputé l’intégralité des 90 minutes de la finale de la Ligue des champions 2015, perdue par sa chère Juventus face à Barcelone. Voilà donc Pirlo, le vieux maestro. En théorie, il était la star idéale pour le NYCFC. Le grand public avait peut-être entendu son nom ou l’avait vu jouer lors de quelques tournois internationaux. Les supporters les plus passionnés connaissaient son parcours étincelant dans le football italien et le considéraient comme l’un des meilleurs milieux de terrain de l’histoire.

    Sans compter qu’il rejoignait une équipe où évoluaient déjà Frank Lampard et David Villa. Lampard l’avait accueilli sur Facebook, ce qui rappelle une autre époque. À New York, Pirlo affichait une élégance naturelle, arpentant les rues dans un anonymat relatif, avec ses cheveux longs et ses lunettes de soleil italiennes. Deux ans auparavant, Pirlo avait publié son autobiographie, au titre savoureux : « Je pense donc je joue ».

    Et même si les résultats sportifs n’ont pas suivi immédiatement, le NYCFC souffrant d’un profond déséquilibre et manquant les play-offs lors de sa première saison, les stars ont aidé à vendre des billets. Le club a annoncé avoir vendu plus de 1 000 adhésions supplémentaires de membres fondateurs en moins d’un mois après les arrivées de Lampard et Pirlo en juillet. Le NYCFC a également ouvert des places supplémentaires pour plusieurs matches à domicile face à la hausse de la demande. L’engouement était bien réel, même si le jeu n’était pas tout à fait à la hauteur.

  • Du peps !

    New York Red Bulls v Portland Timbers
    Getty Images Sport

    Henry a impressionné avec les Red Bulls, mais sa seule présence n’a pas suffi à remplir le Sports Illustrated Stadium.

    Cinq ans plus tôt, les New York Red Bulls avaient tenté à peu près la même chose avec Thierry Henry. Lui aussi avait sa place à New York, quoique d’une manière un peu différente. Les circonstances de son arrivée n’étaient pas les mêmes. À l’époque, le football occupait une autre place aux États-Unis. Certes, l’USMNT avait réalisé un parcours honorable à la Coupe du monde 2010, terminant en tête de son groupe avant de perdre son premier match à élimination directe. Mais le football était encore loin de susciter un grand engouement.

    Henry est donc arrivé après trois années à Barcelone, alors qu’il était largement considéré comme le meilleur joueur de l’histoire de la Premier League. Un journaliste du site des Red Bulls a merveilleusement résumé l’effervescence autour de sa venue :

    « Et David Beckham ? Tu n’es pas Thierry Henry. »

    Il s’est rendu en limousine à sa conférence de presse de présentation à la Red Bull Arena. Pour son premier match, il a pris le train de New York au New Jersey, comme tout le monde.

    Mais cette rencontre, un match amical contre Tottenham comme par un heureux hasard, n’a pas affiché complet. Cela allait à l’encontre des souhaits d’Erik Stover, alors directeur général et vieux routier du football new-yorkais.

    « Nous l’avons dit haut et fort au sein du conseil d’administration : nous estimions qu’il était très important pour cette ligue et cette équipe, ainsi que pour remplir régulièrement [Red Bull Arena], de compter plus d’un ou deux joueurs désignés », déclarait-il en 2010.

    Malgré tout l’enthousiasme suscité par l’arrivée d’Henry, dont l’amour pour New York avait fait naître l’idée d’un transfert en MLS dès 2008, les Red Bulls peinaient encore à transformer sa notoriété en un ancrage plus large dans la ville. Cette fois, les performances de la superstar n’étaient guère en cause.

    Pirlo avait échoué. Henry avait réussi.

    Il a accompagné les plus jeunes joueurs. Il a aidé les Red Bulls à remporter le Supporters’ Shield en 2013. Il a franchi la barre des 50 buts et quitté le club en tant que meilleur passeur de son histoire. Le lien a perduré. Lorsque les Red Bulls et Barcelone ont disputé un match amical en 2022, Henry est entré sur le terrain vêtu d’un maillot partagé entre les couleurs de ses deux anciens clubs.

    Voilà une superstar qui avait répondu aux attentes. Il y avait eu des buts, un trophée et un attachement durable à l’équipe qu’il avait rejointe. Pourtant, faire une place au club dans les conversations sportives quotidiennes des New-Yorkais restait une tâche bien plus vaste. Henry avait donné aux gens une raison de regarder les Red Bulls. Faire du club une équipe qu’ils ne pouvaient pas manquer demanderait davantage.

  • L’attrait d’une star

    BASKET-NBA-KNICKS-PARADE
    AFP

    Brunson est devenu l’un des plus grands noms du basket après avoir rejoint les Knicks et a assuré sa place dans l’histoire en remportant un titre de champion NBA.

    Alors, que nous apprennent ces deux récits ? Ils illustrent les deux extrêmes. D’un côté, une star qui a contribué à une réussite relative et suscité de l’intérêt pour le football. De l’autre, une star qui a rempli les tribunes, du moins à ses débuts, mais dont le passage n’a débouché que sur des résultats très inférieurs aux attentes.

    Dans les deux cas, ces histoires ont été immortalisées et ont fait l’objet de récits révisionnistes. À New York, une rue a temporairement porté le nom de Henry, ce à quoi a sans doute contribué le fait que le maire de la ville, fervent partisan du football, soit supporter d’Arsenal. Le passage de Pirlo à New York a été immortalisé. Celui de David Villa, bien qu’entaché par des accusations portant sur des faits survenus en dehors du terrain, reste bien présent dans les mémoires.

    New York offre une scène immense, mais les joueurs doivent encore y gagner leur place. Les performances de Jalen Brunson avec les Knicks ont porté son ascension ; l’attention de la ville l’a amplifiée. L’histoire des Yankees leur vaut une exposition comparable, avec l’attente que leurs plus grandes vedettes soient à la hauteur. Le football a lui aussi une carte à jouer ici. Le recrutement d’une grande star pourrait aider le NYCFC ou les Red Bulls à toucher un public au-delà de leurs supporters actuels. Mais comme l’a montré Henry, même réussir ce recrutement ne représente qu’une partie du travail. Le plus grand défi consiste à donner aux gens une raison de s’intéresser au club longtemps après le départ de la star.

  • Échecs sur le terrain

    Michael Bradley NYRB
    Getty

    Les Red Bulls de Michael Bradley ont pratiqué un football séduisant, mais n’ont pas réussi à se qualifier pour les play-offs de MLS.

    C’est d’autant plus important après une saison décevante pour les deux clubs de MLS. Le NYCFC et les New York Red Bulls n’ont pas réussi à se qualifier pour les play-offs, ce qui leur laisse beaucoup de choses à analyser. Le NYCFC peut invoquer les blessures. Les New York Red Bulls disposent de jeunes joueurs prometteurs, mais l’équipe n’a pas su transformer ce potentiel en qualification pour les play-offs. Quand ceux de la MLS débuteront le 19 novembre, les deux clubs devront les suivre de chez eux.

    Les équipes masculines plus récentes de la région ont elles aussi connu une année difficile. La relance de la marque Cosmos en USL League One avait suscité un véritable enthousiasme. Mais l’équipe a terminé avant-dernière, avec sept victoires en championnat. Selon le suivi de l’affluence de Backheeled, elle a attiré en moyenne 1 453 spectateurs lors des 18 matches à domicile recensés au Hinchliffe Stadium, à Paterson, dans le New Jersey. Brooklyn FC, de son côté, n’a remporté que cinq matches de championnat pour sa première saison en USL Championship.

    La situation est différente dans le football féminin. Gotham FC a remporté le NWSL Shield et reste en lice pour décrocher un deuxième titre consécutif. Son affluence moyenne a grimpé à 10 943 spectateurs, notamment grâce à son match événement au Citi Field, pour finir légèrement en dessous de la moyenne de la ligue, établie à 11 003.

    Mais même ce succès s’accompagne de complications. Des inquiétudes concernant la surface de jeu du Sports Illustrated Stadium ont contraint Gotham FC à déplacer sa demi-finale à l’Icahn Stadium, qui compte 5 000 places. Une équipe qui avait gagné le droit d’accueillir l’un de ses matches les plus importants disposera désormais de beaucoup moins de places pour ses supporters.

  • Une superstar à la hauteur du stade

    NYCFC new stadium
    NYCFC

    L’Etihad Park semble promis à figurer parmi les meilleurs stades de MLS dès son ouverture.

    Il y a pourtant peut-être de l’espoir.

    Le NYCFC s’est séparé de Pascal Jansen au lendemain de la fin de sa saison, une issue sévère pour un entraîneur qui l’avait mené en finale de la Conférence Est un an plus tôt. Le club doit maintenant lui trouver un successeur et décider comment renforcer son équipe avant la saison sprint 2027 et l’ouverture de l’Etihad Park.

    Les Red Bulls de New York pourraient libérer une place pour une autre recrue de premier plan si Emil Forsberg ou Eric Maxim Choupo-Moting s’en va. Le calendrier reste toutefois important : Forsberg aurait accepté de rester jusqu’à la fin de la saison sprint avant de retourner en Suède, selon amNewYork, même si le club n’a pas confirmé cette information. Les Red Bulls comptent aussi déjà dans leurs rangs un jeune joueur à suivre : Julian Hall, attaquant adolescent de la sélection américaine originaire de New York.

    Mais l’investissement doit avant tout être judicieux. Christian Pulisic, pour qui le NYCFC a publiquement manifesté son intérêt, a prolongé son contrat avec Milan jusqu’en 2031 le 30 octobre, ce qui rend un transfert plus difficile à envisager à court terme. Gio Reyna joue à Strasbourg, en Ligue 1. Weston McKennie est sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2030.

    Une star internationale confirmée pourrait peut-être aider un club à nouer des liens avec davantage de communautés du football de la ville. Sadio Mane, par exemple, pourrait particulièrement séduire la communauté sénégalaise de New York. Mais toute recrue devrait aussi s’intégrer à l’équipe, être performante et donner aux gens une raison de revenir.

    Et puis il y a le stade. Les images de synthèse de l’Etihad Park sont magnifiques. Le projet est clinquant, séduisant et tourné vers l’avenir. Le stade lui-même a, lui aussi, plus ou moins pris forme. Il semble désormais bien réel. Le football new-yorkais doit maintenant proposer un spectacle à la hauteur de ce stade.