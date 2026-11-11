Des centaines de personnes se sont réunies pour célébrer une étape majeure de la construction de l’Etihad Park, le stade de football que le NYCFC attend depuis longtemps. Ouvriers, membres de syndicats et employés du club étaient présents, tout comme des journalistes, des supporters et des dirigeants. L’occasion était une cérémonie de pose de la dernière poutre, une tradition ancienne qui consiste à placer un arbre sur une poutre d’acier avant qu’une grue grondante ne hisse le tout au sommet de ce qui deviendra bientôt le nouveau stade du NYCFC. La dernière poutre était ainsi en place, marquant, de fait, le début d’une nouvelle ère pour le football à New York.

Et, à vrai dire, la ville en a besoin. Pour la première fois depuis l’entrée du NYCFC en MLS en 2015, ni le club ni les New York Red Bulls ne participeront aux phases finales. Cela ajoute une difficulté supplémentaire à la quête de la ligue pour conquérir son plus grand marché. Un nouveau stade offre une perspective réjouissante. Les résultats de cette saison ont donné aux New-Yorkais beaucoup moins de raisons de faire la fête.

Il y a pourtant eu des moments à célébrer. Le NYCFC a remporté la MLS Cup en 2021 et atteint la finale de la conférence Est l’an dernier. Les Red Bulls ont atteint la finale de la MLS Cup en 2024. Le défi consiste à transformer ces réussites en un lien durable, capable de faire d’un club un élément central de la vie sportive de la ville.

New York entretient une relation complexe avec le football. Nulle part ailleurs en Amérique du Nord la ferveur des supporters n’est aussi concentrée et les cultures aussi entremêlées. Des millions de personnes venues de tous horizons vivent ici et aiment vraiment ce sport. Elles soutiennent Manchester United, Liverpool ou le Real Madrid. Elles soutiennent Arsenal, Chelsea ou le FC Barcelone. Il y a même, littéralement, une boutique du PSG sur la Cinquième Avenue.

Mais depuis des années, les clubs locaux peinent à faire de cette passion la leur.

Le problème va au-delà de deux saisons décevantes. Trop souvent, dans le football, on confond réussite et victoire. Il faudrait soulever un trophée pour compter. Et, d’une certaine manière, c’est vrai. Mais plus importants que les titres, il y a l’ambiance, le parcours, ce à quoi les supporters peuvent s’identifier. Dans un monde idéal, la réponse à la question « Pourquoi soutenez-vous votre club ? » devrait aller bien au-delà de « Parce qu’il gagne des titres ».

Et c’est là, en 2026, le problème de New York. La scène footballistique y est si vivante. Son maire, Zohran Mamdani, est tellement, tellement passionné par ce sport. Mais les équipes professionnelles masculines locales, de l’USL à la MLS, se distinguent trop souvent par leurs dysfonctionnements. New York, c’est les heures de grande écoute, les projecteurs, le faste et le glamour. Partout ailleurs dans le monde, le football parvient à incarner tout cela. Pourtant, sur le plus grand marché de la MLS, les clubs de la ville luttent encore pour devenir incontournables. Une nouvelle phase finale sans aucun d’eux ne fait que compliquer la tâche. Et cela doit tout simplement changer.