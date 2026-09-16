On considère souvent que la guerre en Ukraine a commencé lorsque la Russie a lancé son invasion à grande échelle en février 2022, mais pour le Shakhtar Donetsk, le conflit dure désormais depuis 12 longues années.

Leur ville d’origine, Donetsk, a été au cœur des prémices de la guerre. Le club a été déplacé depuis que la Russie a occupé et annexé la région contestée de Crimée, avant d’attiser ensuite la violence dans la région du Donbass du Shakhtar, dès 2014, vivant en exil entre la capitale Kyiv et la ville de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine.

Il s’agirait du conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale, avec des centaines de milliers de morts estimés et bien davantage de blessés depuis le début de l’année 2022, et le Shakhtar s’est retrouvé en première ligne.

Il est très approprié que le club soit surnommé « les Mineurs » ; au-delà de ses maillots orange vif caractéristiques et de son triomphe en Ligue Europa en 2009, le Shakhtar est sans doute surtout connu pour sa capacité inégalée à dénicher sur le marché des transferts de jeunes talents brésiliens inconnus, à les développer puis à les vendre avec un bénéfice important, Donetsk devenant un refuge improbable. Parmi ses recrues brésiliennes les plus réussies figurent des joueurs très appréciés de Premier League comme Willian et Fernandinho, ainsi que son meilleur buteur historique Luiz Adriano.

Vous pourriez penser que la guerre avec la Russie a mis un coup d’arrêt à la célèbre stratégie de transferts du Shakhtar, mais vous vous tromperiez lourdement. Contre toute attente, le club compte actuellement un nombre record de joueurs brésiliens dans son effectif, ayant atteint un cap important cet été en accueillant la 50e recrue venue du pays sud-américain dans son histoire.

« La guerre n’est pas une excuse pour nous », déclare à GOAL le directeur général du Shakhtar depuis 22 ans, Sergei Palkin, avec assurance. « Elle nous pousse à nous adapter, nous pousse à prendre des décisions assez rapides et à analyser en profondeur.

« Les joueurs brésiliens font partie de notre identité, et tout le monde connaît le Shakhtar grâce aux joueurs brésiliens. Et donc, nous ne sommes pas en position de nous arrêter. Nous sommes en position de simplement nous développer, nous développer et nous développer. »