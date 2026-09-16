Le football en première ligne : pourquoi les talents brésiliens continuent d’affluer vers le Shakhtar Donetsk malgré la guerre brutale de l’Ukraine avec la Russie
On considère souvent que la guerre en Ukraine a commencé lorsque la Russie a lancé son invasion à grande échelle en février 2022, mais pour le Shakhtar Donetsk, le conflit dure désormais depuis 12 longues années.
Leur ville d’origine, Donetsk, a été au cœur des prémices de la guerre. Le club a été déplacé depuis que la Russie a occupé et annexé la région contestée de Crimée, avant d’attiser ensuite la violence dans la région du Donbass du Shakhtar, dès 2014, vivant en exil entre la capitale Kyiv et la ville de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine.
Il s’agirait du conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale, avec des centaines de milliers de morts estimés et bien davantage de blessés depuis le début de l’année 2022, et le Shakhtar s’est retrouvé en première ligne.
Il est très approprié que le club soit surnommé « les Mineurs » ; au-delà de ses maillots orange vif caractéristiques et de son triomphe en Ligue Europa en 2009, le Shakhtar est sans doute surtout connu pour sa capacité inégalée à dénicher sur le marché des transferts de jeunes talents brésiliens inconnus, à les développer puis à les vendre avec un bénéfice important, Donetsk devenant un refuge improbable. Parmi ses recrues brésiliennes les plus réussies figurent des joueurs très appréciés de Premier League comme Willian et Fernandinho, ainsi que son meilleur buteur historique Luiz Adriano.
Vous pourriez penser que la guerre avec la Russie a mis un coup d’arrêt à la célèbre stratégie de transferts du Shakhtar, mais vous vous tromperiez lourdement. Contre toute attente, le club compte actuellement un nombre record de joueurs brésiliens dans son effectif, ayant atteint un cap important cet été en accueillant la 50e recrue venue du pays sud-américain dans son histoire.
« La guerre n’est pas une excuse pour nous », déclare à GOAL le directeur général du Shakhtar depuis 22 ans, Sergei Palkin, avec assurance. « Elle nous pousse à nous adapter, nous pousse à prendre des décisions assez rapides et à analyser en profondeur.
« Les joueurs brésiliens font partie de notre identité, et tout le monde connaît le Shakhtar grâce aux joueurs brésiliens. Et donc, nous ne sommes pas en position de nous arrêter. Nous sommes en position de simplement nous développer, nous développer et nous développer. »
En première ligne
Le Shakhtar et la ville de Donetsk sont en première ligne du conflit en Ukraine depuis bien plus longtemps que les quatre ans et demi écoulés depuis l’invasion de la Russie, la région du Donbass ayant été au cœur des premiers foyers de tension qui ont mis les deux nations sur la voie de la guerre il y a plus de dix ans.
Les violences y ont en réalité éclaté au début de l’année 2014, lorsque des groupes paramilitaires antigouvernementaux ont pris le contrôle dans un contexte de troubles prorusses en Ukraine à l’époque. L’ordre a finalement été rétabli par l’Ukraine, mais Donetsk a depuis été illégalement annexée à la suite de l’invasion à grande échelle menée par la Russie en 2022 et reste sous occupation russe.
Fait remarquable, le Shakhtar a disputé son dernier match à domicile dans sa Donbass Arena ultramoderne en mai 2014, bien avant que le stade ne soit endommagé à deux reprises par des bombardements plus tard cette année-là. Leur centre d’entraînement de Kirsha a également été touché, les logements vacants des joueurs situés au dernier étage ayant été détruits lors d’un bombardement.
Depuis, le club vit en exil, s’entraîne dans la capitale Kyiv et dispute ses matches à domicile à Lviv, à 965 km de Donetsk, dans l’ouest de l’Ukraine. Parallèlement, il a été contraint de jouer ses matches européens « à domicile » de l’autre côté de la frontière, en Pologne voisine et en Allemagne.
Un lien de deux décennies
Cela fait désormais plus de 20 ans que le Shakhtar a noué son désormais célèbre lien avec le Brésil, une idée imaginée par le propriétaire du club, président et oligarque milliardaire Rinat Akhmetov, séduit par le style de jeu éblouissant et dynamique synonyme de la nation sud-américaine.
Le jeune attaquant Brandao a été le premier à arriver en 2002, mais ce n'est qu'au début du règne de 12 ans couronné de trophées de Mircea Lucescu, entamé en 2004, que tout a véritablement décollé, puisqu'il avait pour mission de dénicher les meilleurs jeunes talents brésiliens et de les faire venir pour des montants minimes. C'est cette saison-là que des joueurs comme Elano et Jadson sont arrivés, le premier rejoignant ensuite Manchester City et le second passant ensuite sept années réussies à Donetsk.
« Le président et moi rêvions de transformer chaque match du Shakhtar en spectacle », a déclaré Lucescu, qui est décédé plus tôt en 2026 à l'âge de 80 ans, lors d'un entretien il y a quelques années. « Nous voulions attirer les supporters. C'est à ce moment-là qu'est née l'idée de recruter des Brésiliens. Si nous avions voulu autre chose, nous aurions recruté des Argentins et des Uruguayens. Seuls les Brésiliens offrent un spectacle. »
Les années suivantes ont donné certains des recrutements brésiliens les plus fructueux et lucratifs de l'histoire du Shakhtar, notamment Fernandinho, vendu à City pour 40 M€, Luiz Adriano, Taison et Willian, vendu à Anzhi Makhachkala pour 35 M€. Le premier et le dernier sont devenus des joueurs très appréciés en Premier League, tandis qu'Adriano est le meilleur buteur de l'histoire des Mineurs avec un total de 128 buts et Taison le joueur le plus capé du club avec 299 apparitions.
Mais qu'est-ce qui a poussé autant de jeunes Brésiliens à partir à plus de 10 000 kilomètres de chez eux, à l'opposé polaire de la planète, vers un pays au climat radicalement différent, pour rejoindre un club qui évoluait dans un championnat relativement plus faible ?
« Le président voulait placer le Shakhtar et la ville de Donetsk sur la carte mondiale du football », explique à GOAL l'expert du football ukrainien Andrew Todos, l'homme derrière le compte X @ZoryaLondonsk. « Du fait que ces Brésiliens aient été convaincus au départ [de venir], ils ont en quelque sorte commencé à créer une petite communauté brésilienne à Donetsk.
« C'était assez morose là-bas. C'est une ville très industrielle, la personne moyenne n'aurait probablement pas envie d'aller y vivre, mais dans leur base d'entraînement, ils avaient un très grand groupe de ces Brésiliens. Ils avaient des traducteurs. Je suis sûr que certains autres habitants avaient quelques commerces qui les aidaient. Et grâce à cela, c'est ainsi que le Shakhtar a pu continuer à attirer ces nouveaux joueurs prometteurs. »
Demi-siècle remarquable
De manière assez incroyable, le déclenchement de la guerre en Ukraine et les bouleversements causés par leur exil forcé n'ont pas empêché le Shakhtar de continuer à attirer des espoirs brésiliens, et le club a atteint un cap très important plus tôt cet été.
Ryan Roberto, de Flamengo, est remarquablement devenu le 50e joueur brésilien à signer au Shakhtar dans l'histoire du club lorsqu'il a bouclé un transfert de 9 millions d'euros en juillet, ce qui représente, de façon assez ridicule, une moyenne de plus de deux par an depuis le début de cette politique de recrutement axée sur le football samba en 2002. Bruninho, un autre ailier très coté, a également rejoint le club en provenance de l'Athletico Paranaense après son 18e anniversaire, pour une indemnité assez importante de 11 millions d'euros (9 M£/12 M$).
Cela reflète le fait que la ville de Donetsk et, depuis 2014, ce club déplacé sont réellement devenus une enclave brésilienne à 10 000 km de chez eux.
En expliquant sa décision, Roberto a déclaré : « Je pense que l'une des choses qui m'ont fait choisir le Shakhtar, c'est le nombre de Brésiliens qu'il y a ici. Le fait qu'il y ait autant de Brésiliens et qu'il y en ait eu beaucoup auparavant. C'est un club qui sait bien accueillir, et c'est ce que j'avais entendu avant de venir ici. C'est un club préparé à accueillir des Brésiliens, il sait comment s'occuper d'eux. »
À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, plusieurs joueurs étrangers ont fait usage d'une règle nouvellement introduite par la FIFA pour suspendre leurs contrats avec le Shakhtar avant de couper ensuite les liens, dont l'ailier vedette Tete. Cela a conduit le club à évoluer avec un effectif majoritairement ukrainien en 2022-2023 et à offrir à des joueurs comme Mykhailo Mudryk une plateforme pour briller, tout en remportant malgré tout le titre de champion.
Mais à l'été 2023, le club était en position de reprendre son célèbre commerce avec les clubs brésiliens. « Le Shakhtar a remporté le championnat et, en gros, ils ont recommencé à faire venir quelques Brésiliens supplémentaires simplement parce qu'ils ont pu les convaincre que c'était suffisamment sûr pour le faire », explique Todos. « D'après les différentes sources que j'ai lues, pour pouvoir attirer des gens dans une zone de guerre, il faut aussi leur verser de bons salaires afin que cela soit attractif.
« Cette communauté se reconstruisait. Le Shakhtar est maintenant basé à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, tout près de la frontière avec la Pologne. Donc, c'est probablement à environ une heure, une heure et demie de route de la frontière, puis vous traversez la frontière, prenez votre vol depuis la Pologne et rentrez chez vous, ou partez en Europe, où vous voulez. Le Shakhtar a pu recréer cette communauté, il la reconstruisait progressivement. »
En effet, le lien renommé du club avec le Brésil ne cesse de se renforcer ; au moment de la rédaction de ces lignes, il compte un nombre record de joueurs brésiliens sous contrat, avec 14, malgré une guerre en Ukraine qui semble ne pas voir de fin se profiler.
« Nous ne vendons pas du confort »
De son côté, Palkin est convaincu que la possibilité d’accélérer son ascension vers les plus hauts sommets du football européen est ce qui continue d’alimenter le recrutement du Shakhtar au Brésil, malgré l’âpre conflit avec la Russie. Il va sans dire que les salaires proposés sont aussi nettement supérieurs à ceux que ces jeunes espoirs toucheraient dans leur pays.
« Notre guerre a commencé en 2014, lorsque nous avons quitté notre ville natale de Donetsk », explique le directeur général à GOAL. « Avant cela, c’était beaucoup plus facile parce que, quand les joueurs arrivaient, ils voyaient notre magnifique stade, l’un des meilleurs d’Europe à ce moment-là, ainsi que notre centre d’entraînement, etc.
« En termes d’attractivité, au niveau des infrastructures du club, nous étions dans une position bien, bien plus forte avant 2014. Et après avoir quitté notre ville après 2014, puis après 2022 [l’invasion à grande échelle de la Russie], vous savez, il est devenu bien, bien plus difficile d’attirer [des talents du Brésil].
« Tout le monde sait que nous ne vendons pas du confort, parce qu’il est impossible d’avoir du confort quand il y a la guerre dans le pays. Mais nous leur vendons, disons, une usine à carrière, un développement de carrière, parce qu’ils comprennent tous que s’ils viennent au Shakhtar, c’est le chemin le plus court pour rejoindre les cinq grands championnats européens.
« Nous sommes un club bien connu sur le marché brésilien à l’heure actuelle. Les joueurs brésiliens talentueux nous font confiance, ils font confiance à notre méthode de travail, ils font confiance à notre capacité d’adaptation rapide et à notre manière d’opérer avec eux, parce que c’est une chose de trouver un joueur talentueux, mais c’en est une autre de le développer.
« Le message principal, c’est que nous ne vendons pas du confort, nous vendons leur avenir, et c’est pourquoi ils viennent chez nous et nous font confiance. Ils comprennent que s’ils nous choisissent, nous savons comment travailler avec les joueurs brésiliens, comment les développer et comment les mettre en valeur. »
« Un excellent point de départ »
Parmi les 50 joueurs brésiliens à avoir rejoint le Shakhtar au fil des années, ainsi que les 14 actuellement sous contrat avec le club, figure l’attaquant Pedrinho. Véritable ancien du groupe, le joueur de 28 ans a en réalité rejoint les Mineurs en provenance de Benfica en 2021, avant le début de la guerre, et appartient toujours au club aujourd’hui, même s’il est retourné dans son pays natal dans le cadre d’un prêt de deux ans à l’Atletico Mineiro.
« Je pense que quand on voit qu’il y a autant de Brésiliens dans le club, cela donne encore plus envie de venir ici », explique l’ailier à GOAL.« Quand je suis arrivé, j’ai fait mes recherches sur le Shakhtar et j’ai vu combien de joueurs brésiliens étaient ici, donc je savais que cela rendrait mon adaptation beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Je pense que c’est un facteur très important.
« Nous sommes heureux d’avoir autant de Brésiliens ici que possible, parce que cela facilite le quotidien. Et chaque fois que de nouveaux joueurs brésiliens arrivent, nous essayons de les aider de toutes les manières possibles.
« L’une des choses qui m’a rendu le plus heureux à mon arrivée, c’est la facilité avec laquelle il était possible de créer des liens avec les gens. Nous savons que rejoindre le football européen peut être difficile. Il faut s’adapter, communiquer dans un environnement différent, faire face au froid et au décalage horaire. Donc avoir beaucoup de Brésiliens autour de soi rend les choses bien plus simples.
« Cela m’a donné une excellente base de départ, surtout la première fois que je suis venu en Ukraine, parce que j’avais déjà des amis ici que je connaissais grâce aux sélections de jeunes et à mes anciens clubs. Cela m’a beaucoup aidé à m’installer et à progresser ici. »
Les joueurs ukrainiens et les membres du staff du club font eux aussi le maximum pour que leurs collègues brésiliens se sentent le plus à l’aise possible. « Ils nous respectent beaucoup, et nous les respectons aussi parce que, qu’on le veuille ou non, nous sommes dans leur pays », affirme Pedrinho. « Mais ce sont des gens formidables et ils nous mettent à l’aise.
« Dans le vestiaire, par exemple, ils nous laissent mettre notre musique. Ils nous apportent aussi tout leur soutien chaque fois que nous traversons des situations difficiles. Si ce n’était pas le cas, je pense que l’adaptation serait bien plus compliquée. Mais comme ils sont aussi accueillants, cela rend le quotidien beaucoup plus facile. Lors de nos jours de repos, tout le monde se retrouve. Cela aide beaucoup à renforcer les liens de l’équipe, sur le terrain comme en dehors. »
Poids mental
Inévitablement, cependant, la vie dans une zone de guerre n’est pas toujours rose pour l’effectif du Shakhtar et son contingent brésilien, la situation étant particulièrement difficile pour les plus jeunes joueurs du groupe. À Lviv, à des centaines de kilomètres de la ligne de front, le son strident des sirènes d’alerte aérienne rappelle régulièrement que le conflit est toujours en cours.
Pedrinho confie à GOAL que lui et sa famille ont été contraints de se réfugier dans le parking souterrain de leur maison il y a quelques semaines, après qu’une alerte a retenti en pleine nuit.
« Le plus grand défi, c’est de rester fort mentalement, a déclaré l’attaquant. Quand on vient ici, on connaît déjà la situation dans laquelle on s’engage, mais au début, cela vous affecte quand même mentalement. C’est pour cela que nous essayons de soutenir les plus jeunes joueurs. Nous leur disons que cela passera et nous prions pour que ce soit terminé le plus vite possible.
« Mais je pense que les footballeurs apportent aussi un peu de joie aux gens qui vivent ici. Regarder un match, aller au stade et voir quelque chose de différent peut aider les gens à profiter et à avoir un moment de répit pendant que tout cela se passe.
« Mais ce n’est pas facile. Beaucoup de joueurs sont loin de leur famille et finissent par traverser des situations difficiles, avec les sirènes (d’alerte aérienne) et le fait de devoir aller dans des bunkers, avant de se réveiller le lendemain et de recommencer à vivre leur vie aussi normalement que possible. »
Palkin affirme que le club fait de son mieux pour que cette nouvelle normalité n’affecte pas négativement ses joueurs. « Nous essayons de rendre la vie de nos joueurs beaucoup plus facile, dit-il. Certains joueurs vivent à l’hôtel et n’ont pas d’appartement parce que leurs familles vivent à l’étranger. Leurs familles ont parfois peur de venir en Ukraine.
« Pouvez-vous imaginer ce genre de vie où vous restez simplement dans un hôtel, vous allez en face de l’hôtel où nous avons un terrain, vous y allez, vous vous entraînez et vous retournez à l’hôtel ? Je veux dire, ce n’est pas une vie normale. Parfois, nos joueurs n’ont pas vu leur famille pendant deux mois, trois mois. »
Cauchemar logistique
Les déplacements imposés par les 12 années d’exil du club sont aussi extrêmement éprouvants pour les joueurs.
« Cela a beaucoup changé, surtout sur le plan logistique », explique Pedrinho. « Avant, je vivais à Kyiv avec toute ma famille, et nous jouions toujours nos matches à domicile là-bas. Nous avions notre propre stade à Kyiv, un stade de tout premier plan où nous disputions aussi nos matches de Ligue des champions. Ce n’est plus possible aujourd’hui.
« Maintenant, nous jouons toujours loin de chez nous et nous n’avons pas de stade fixe pour accueillir nos matches. Cela pèse énormément, car nous arrivons souvent aux matches plus fatigués après avoir passé autant d’heures à voyager. Au début, en ce qui concerne l’hébergement, nous n’avions jamais vraiment d’endroit permanent où rester. Nous passions un mois à Kyiv, puis un mois à Lviv. Aujourd’hui, le club essaie de nous maintenir à Lviv, ce qui est mieux pour nous. »
Pedrinho est actuellement sur la touche en raison d’un problème musculaire qu’il attribue, en partie, à ces déplacements supplémentaires. « C’est une chose d’être chez soi puis de se déplacer pour un match, dit-il. C’en est une autre de passer 10 ou 12 heures dans un bus juste pour jouer un match, puis de devoir revenir et rejouer en championnat d’Ukraine quelques jours plus tard.
« Il y a toujours ce risque, et tôt ou tard on peut finir par se blesser à cause de tous ces longs trajets. Mais cela ne change rien au fait que, chaque fois que nous entrons sur le terrain, nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes.
« Mais ce n’est pas facile. Beaucoup de joueurs sont loin de leurs familles et se retrouvent à vivre des situations difficiles, avec les sirènes d’alerte aérienne et l’obligation d’aller dans des bunkers, avant de se réveiller le lendemain et de reprendre leur vie aussi normalement que possible. »
Un modèle économique durable
Un demi-siècle de recrues venues du Brésil mérite assurément d’être célébré, et ce lien est un motif de fierté pour le club, mais au fond, il s’agit simplement d’un modèle économique très performant qui a été adapté à la situation actuelle du Shakhtar.
« La guerre n’est pas une excuse pour nous », insiste Palkin. « La guerre nous pousse même à nous adapter, nous pousse à prendre des décisions assez rapides et à analyser en profondeur. Par exemple, nous avons augmenté le nombre de nos recruteurs au Brésil et nous essayons de mettre en place une analyse assez sophistiquée avant d’acheter des joueurs brésiliens.
« Par conséquent, nous nous développons, car nous comprenons que ce type d’orientation nous apporte non seulement des résultats sportifs, mais aussi des résultats financiers. »
En effet, le club a continué à bien travailler sur le marché des transferts depuis le début de la guerre, au début de l’année 2022. « De toute évidence, ils avaient Mudryk, pour lequel ils ont obtenu une belle indemnité [89 M£ de Chelsea] », explique Todos. « Et ensuite, ils ont vendu Kevin à Fulham pour presque 40 millions d’euros. Donc ils ont récupéré leur argent sur ce coup-là, et il n’était pas si peu cher [au départ].
« Puis ils en ont fait venir plusieurs autres. Marlon Gomes, Alisson sont arrivés l’an dernier, ainsi que plusieurs autres, et cette communauté se reconstruisait. »
L’ailier Kevin est un exemple de la manière dont le Shakhtar a ajusté sa stratégie ces dernières années, en s’orientant de fait vers la « revente rapide » de joueurs sur un laps de temps court plutôt que de les conserver et de les développer sur une période plus longue. Il a été recruté à Palmeiras pour 15 M€ en janvier 2024, puis vendu à Fulham pour plus du double de ce montant seulement 19 mois plus tard.
« Kevin est resté avec nous seulement un an et demi environ avant d’être vendu », explique Palkin. « À cause de la guerre, nous avons aussi changé notre manière de développer les joueurs. Parce que, par exemple, avant 2014, avant 2022, les joueurs brésiliens qui arrivaient dans notre club avaient deux ans pour s’adapter.
« Mais maintenant, nous n’avons pas ce genre de temps. Nous achetons un joueur et il joue directement. Nous réduisons ce temps d’adaptation presque à, je ne sais pas, à zéro. »
David Neres a été une autre réussite relative ; l’ailier n’a disputé aucun match pour le Shakhtar après son arrivée de l’Ajax juste avant le déclenchement de la guerre, dans le cadre d’un transfert de 12 M€ en janvier 2022, mais le géant ukrainien est quand même parvenu à le vendre avec un bénéfice de 3 M€ seulement six mois plus tard, lorsqu’il a rejoint Benfica.
« Indépendamment du type de difficultés dont nous parlons, avec la guerre, les alertes aériennes, les missiles et tout ce genre de choses, ils sont revenus à ce pour quoi ils ont toujours été connus au cours des 20 dernières années et savent que c’est un modèle économique qui a fait ses preuves », conclut Todos.
Marché en mutation
Cependant, si le Shakhtar faisait figure de pionnier au début des années 2000, des modèles économiques copiés sur le sien émergent désormais partout en Europe, chaque club de niveau intermédiaire à l’élite semblant vouloir dénicher le prochain joueur potentiel à 100 M€ aux quatre coins de la planète. Cela représente un défi de taille pour le géant ukrainien.
Sur fond de guerre et de déplacement forcé qui se prolonge, le Shakhtar peine à rivaliser avec la puissance financière des clubs de Premier League et d’ailleurs. Le prodige de Chelsea Estevao Willian en est un exemple parlant : il constituait une cible majeure des Mineurs avant de prendre la direction de Stamford Bridge.
« Chelsea a changé le marché au Brésil, a récemment déclaré Darijo Srna, directeur sportif du Shakhtar et légende du club, à ESPN. Ils achètent des joueurs non seulement au Brésil, mais aussi en Argentine et en Équateur, qui ont 16 ou 17 ans. Manchester City regarde aussi. Pour nous, c’est plus difficile qu’avant, mais il y a encore beaucoup de talent au Brésil. Estevao, par exemple, figurait sur notre liste, mais il est difficile de lutter avec Chelsea. »
Rien que cet été, le Shakhtar a laissé filer un autre jeune Brésilien qu’il suivait de très près, le convoité Gabriel Mec, 18 ans. « Nous avons négocié presque trois mois avec Gabriel Mec, de Gremio, explique Palkin à GOAL. Finalement, il a rejoint Porto parce que, à conditions égales, les joueurs préfèrent rester dans un pays où il n’y a pas de guerre, et nous le comprenons. »
Cette nouvelle concurrence et les circonstances évidemment perturbatrices auxquelles fait face le Shakhtar l’ont conduit à ajuster sa stratégie, en se tournant vers des joueurs encore plus jeunes, comme Bruninho, sur lesquels l’élite européenne n’est peut-être pas encore prête à miser.
« À cet instant, il est assez difficile de rivaliser sur le marché brésilien parce que désormais les plus grands clubs européens vont directement au Brésil, paient 40, 50 millions pour des joueurs talentueux. Par conséquent, pour nous, il est assez difficile d’opérer, reconnaît Palkin.
Mais nous nous sommes adaptés, notre président n’a pas peur d’investir sur des joueurs talentueux. Par exemple, Bruninho, nous l’avons recruté quand il avait 17 ans. Donc nous essayons même de descendre encore du point de vue de l’âge. Il ne pouvait pas jouer [au départ] parce qu’il avait 17 ans, mais il a eu 18 ans et il a commencé à jouer. »
Cible cruciale
Cette nouvelle compétition a véritablement mis en lumière la nécessité de se qualifier chaque saison pour la Ligue des champions afin de continuer à représenter une destination attractive et de maintenir le modèle économique à flot. Cependant, le déclin du championnat d'Ukraine comme conséquence directe du conflit l'a fait reculer au classement des coefficients de l'UEFA, ce qui constitue un obstacle supplémentaire.
Heureusement, le Shakhtar a obtenu un accès direct à la phase de ligue de la compétition pour 2026-2027, en vertu de sa première place dans le championnat d'Ukraine et de l'attribution de la place destinée au champion de Ligue 1, parce que le Paris Saint-Germain a remporté l'édition 2025-2026 et a pris la place réservée au tenant du titre. Autrement, il aurait dû passer par la loterie des qualifications.
La saison dernière, les Mineurs ont dû se contenter d'une place en Ligue Europa Conférence après avoir terminé deuxièmes du championnat en 2024-2025 et perdu un match de qualification pour la Ligue Europa, même s'ils ont atteint les demi-finales avant d'être battus par le futur vainqueur, Crystal Palace.
Palkin ne se fait aucune illusion sur le fait que la qualification pour la Ligue des champions est un aspect clé du modèle économique et qu'elle oriente le recrutement au Brésil. « À présent, nous nous concentrons davantage sur les bonus que nous recevons via les compétitions et les transferts de joueurs », explique-t-il à GOAL. « Ce sont deux des plus grandes sources de revenus.
« Ils [les jeunes espoirs brésiliens] comprennent que s'ils vont au Shakhtar, ils vont jouer directement en Ligue des champions. Et pour moi, la Ligue des champions est la compétition numéro un dans le monde. Par conséquent, tout le monde veut y être présent. Tout le monde veut y jouer, les joueurs brésiliens rêvent de jouer en Ligue des champions. C'est pourquoi ils nous choisissent. »
Du point de vue de Todos, la stratégie consistant à recruter de jeunes espoirs d'Amérique du Sud est devenue presque cyclique. « La priorité du Shakhtar n'est pas seulement de vendre ces joueurs [qu'il a développés] ou de travailler dans ce but, c'est en réalité d'acheter ces joueurs pour se qualifier pour la Ligue des champions parce que c'est la plus grosse manne financière », dit-il.
« Ensuite, comme conséquence de leur qualification pour la Ligue des champions, ils ont désormais une vitrine pour vendre ces joueurs et aussi prouver aux recruteurs que ces joueurs peuvent évoluer dans une compétition de très haut niveau. Essayer d'obtenir de grosses indemnités pour des joueurs uniquement sur la base de leurs performances en championnat d'Ukraine, je pense que, malheureusement, cela ne suffit plus vraiment, et ce n'est plus le cas depuis environ cinq ans. »
Le Shakhtar a déjà ouvert son compteur dans la phase de ligue 2026-2027 après la première journée, en obtenant un méritoire match nul 1-1 sur la pelouse du géant néerlandais du PSV à Eindhoven.
Londres appelle
Ce parcours en Ligue des champions conduira le club sur le sol anglais, puisque le Shakhtar cherche à exploiter une nouvelle opportunité commerciale et à créer une nouvelle source de revenus face aux défis considérables auxquels il est confronté.
En juillet, il a été rapporté que le club était en discussions avec les clubs londoniens de Chelsea, Fulham et Brentford au sujet de la possibilité d’accueillir ses matches à domicile de Ligue des champions dans l’un de leurs stades, étant donné qu’aucun d’eux ne dispute de compétition européenne en 2026-2027.
Il est ensuite apparu en août que le Shakhtar avançait dans les discussions avec Chelsea au sujet de l’utilisation de Stamford Bridge, le club londonien étant désireux d’aider un club avec lequel il entretient de bonnes relations, même si un montant sera tout de même impliqué. L’accord a ensuite été confirmé vers la fin du mois d’août.
« Jouer nos matches à domicile de Ligue des champions à Stamford Bridge est une opportunité spéciale pour le Shakhtar », a déclaré le club ukrainien dans un communiqué. « Nous remercions Chelsea pour l’opportunité d’accueillir nos matches dans ce lieu spécial. Stamford Bridge est l’un des stades les plus célèbres du football mondial, avec une histoire et une atmosphère incroyables. »
Il y a une importante population ukrainienne à Londres, qui s’est encore agrandie en raison de la guerre, beaucoup ayant été contraintes de fuir vers la capitale anglaise. En mars 2023, 169 300 personnes étaient arrivées au Royaume-Uni via l’un des programmes de visa ukrainiens depuis leur introduction un an plus tôt, selon le Home Office. La ville abrite également une dynamique communauté brésilienne.
« Depuis le début de la guerre, nous avons joué en Pologne, nous avons joué en Allemagne. Maintenant, nous prenons la décision de déménager en Angleterre parce que c’est un nouveau marché », explique Palkin. « Pour être honnête, c’est la capitale du football mondial en termes d’attractivité du point de vue de la communication, du point de vue sportif, du point de vue financier.
« Vous avez demandé comment la guerre affecte le modèle de notre activité. Voilà l’impact. Nous essayons d’être présents dans les villes et les pays où il y a beaucoup d’Ukrainiens parce que nous voulons qu’ils voient nos matches.
« Et sous un autre angle, d’un point de vue financier, nous essayons de trouver des endroits qui peuvent nous apporter plus de revenus et maximiser les ventes de billets. Nous essayons de nous adapter à une nouvelle réalité de notre vie. »
La nomination, en mai 2025, de l’explosif ancien milieu de terrain de la Turquie et de Barcelone Arda Turan au poste d’entraîneur principal s’est aussi révélée être un atout commercial, puisque le Shakhtar s’est construit de manière inattendue une base de supporters en Turquie, comme l’a montré un récent match amical à l’extérieur contre Bursaspor, qui a attiré une foule à guichets fermés de 43 000 spectateurs.
Survivre et s’épanouir
La décision de disputer des matches au Royaume-Uni est une nouvelle démonstration de la manière dont le Shakhtar s’est adapté à sa nouvelle réalité, en essayant de tirer tout le positif possible d’une situation désespérée dans son pays d’origine.
Sur le terrain, l’équipe de Turan a repris sa couronne nationale à son rival le Dinamo Kiev à la fin de la saison 2025-2026 malgré son exil et, comme nous l’avons évoqué, cela (ainsi que le coefficient de l’UEFA) lui a assuré une qualification directe pour la phase de ligue de la Ligue des champions. Continuer à jouer dans la plus prestigieuse compétition européenne de clubs est essentiel.
« Vous pouvez être extrêmement positif, et je suis sûr que c’est peut-être le cas de certains dirigeants du Shakhtar, mais même eux comprennent que cela (un retour à Donetsk) semble être un scénario très improbable », explique Todos à GOAL. « Par conséquent, je pense qu’ils essaient d’élargir leurs horizons. C’est pour cela qu’ils viennent à Londres.
« Ils font toujours preuve d’innovation dans la manière dont ils tentent de gérer ces situations et je pense qu’ils y sont obligés, parce qu’il a surtout été question de survie au cours de la dernière décennie. Cela aide aussi le fait qu’ils aient un propriétaire fortuné pour servir de filet de sécurité, ainsi que toute l’assurance que cela représente.
« Mais au-delà de cela, ils obtiennent des résultats. Nous verrons ce que les prochaines années nous réservent, mais je pense qu’ils vont essayer de progresser régulièrement afin, au minimum, de vendre plus de grands joueurs de manière constante, de participer plus régulièrement à la Ligue des champions et de nouer davantage de partenariats à travers le monde. »
Comme à la maison
Contre toute attente, la stratégie économique du club, en perpétuelle évolution, continue de reposer sur sa capacité à attirer des jeunes talents venus du Brésil. Le club mise sur sa réputation exceptionnelle de tremplin idéal vers une carrière réussie dans la terre promise qu'est l'Europe. Comme Palkin l'a proclamé avec fierté, « les joueurs brésiliens font partie de l'identité du Shakhtar ».
« Je pense que cela reste vraiment un tremplin », explique Todos. « Et je pense que le Shakhtar ne le cache pas, le club comprend que l'on peut toujours se faire un nom en Premier League ukrainienne, peu importe à quel point elle s'est globalement affaiblie sur le plan du niveau de jeu, puis, grâce à vos performances dans les compétitions européennes, vous pouvez ensuite décrocher un transfert vers la Premier League, l'Italie, l'Espagne ou partout où vous voulez. »
Interrogé sur les raisons pour lesquelles le Shakhtar reste une destination aussi attractive dans son pays natal, Pedrinho confie à GOAL : « S'il n'y avait pas la guerre, je plaisante toujours en disant que le Shakhtar serait le meilleur club du monde pour lancer sa carrière.
« Ici, quand on a 18 ou 19 ans, on a une grande opportunité de jouer régulièrement et de disputer des compétitions importantes. Je pense que cela attire beaucoup de jeunes joueurs qui veulent montrer leur potentiel au monde entier. Très souvent, on franchit l'étape suivante en rejoignant un plus grand club, mais sans obtenir le temps de jeu espéré, et je pense que le Shakhtar vous offre cette opportunité.
« La guerre rend évidemment les choses plus difficiles, mais je pense que ce qui attire encore les joueurs, c'est le nombre de Brésiliens qui sont ici. S'il n'y avait qu'un ou deux Brésiliens, je pense qu'il serait très difficile de donner aux gens l'envie de venir ici, surtout après le début de la guerre. Mais comme il y a tellement de Brésiliens, cela rend le transfert bien plus facile. »
Et au milieu de tout le reste, Pedrinho insiste sur le fait que le football reste une source de bonheur essentielle pour les joueurs : « Malgré toutes les choses qui ont changé, ce qui demeure, c'est le football et la joie de faire ce que nous aimons le plus. »