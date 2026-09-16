On pense souvent que la guerre en Ukraine a commencé lorsque la Russie a lancé son invasion à grande échelle en février 2022, mais pour le Shakhtar Donetsk, le conflit dure désormais depuis 12 longues années.

Sa ville d’origine, Donetsk, a été à l’épicentre des origines de la guerre. Le club est en exil depuis que la Russie a occupé et annexé la région contestée de la Crimée, avant d’attiser ensuite la violence dans la région du Donbass du Shakhtar, dès 2014, vivant loin de chez lui entre la capitale Kyiv et la ville de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine.

Ce conflit est présenté comme le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale, avec des centaines de milliers de morts estimés et bien plus encore de blessés depuis le début de l’année 2022, et le Shakhtar s’est retrouvé en première ligne.

Il est très approprié que le club soit surnommé « les Mineurs » ; au-delà de ses maillots orange vif si distinctifs et de son triomphe en Ligue Europa en 2009, le Shakhtar est sans doute surtout connu pour sa capacité inégalée à dénicher sur le marché des transferts de jeunes talents brésiliens inconnus, à les développer puis à les revendre avec un bénéfice important, Donetsk étant devenue un refuge improbable. Parmi ses recrues brésiliennes les plus réussies figurent des joueurs appréciés de Premier League comme Willian et Fernandinho, ainsi que son meilleur buteur historique Luiz Adriano.

On pourrait penser que la guerre avec la Russie a mis un coup d’arrêt à la célèbre stratégie de recrutement du Shakhtar, mais ce serait une grosse erreur. Contre toute attente, le club compte actuellement un nombre record de joueurs brésiliens dans son effectif, ayant franchi un cap important cet été avec l’arrivée du 50e joueur recruté en provenance de la nation sud-américaine dans son histoire.

« La guerre n’est pas une excuse pour nous », déclare à GOAL, avec assurance, le directeur général du Shakhtar depuis 22 ans, Sergei Palkin. « Elle nous pousse à nous adapter, nous pousse à prendre des décisions assez rapidement et à analyser en profondeur.

« Les joueurs brésiliens font partie de notre identité, et tout le monde connaît le Shakhtar grâce aux joueurs brésiliens. Et donc, nous ne sommes pas dans une position où nous pouvons nous arrêter. Nous sommes dans une position où nous devons simplement nous développer, nous développer et nous développer. »