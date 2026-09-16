Le football en première ligne : pourquoi les talents brésiliens continuent d’affluer au Shakhtar Donetsk malgré la guerre brutale de l’Ukraine avec la Russie
On pense souvent que la guerre en Ukraine a commencé lorsque la Russie a lancé son invasion à grande échelle en février 2022, mais pour le Shakhtar Donetsk, le conflit dure désormais depuis 12 longues années.
Sa ville d’origine, Donetsk, a été à l’épicentre des origines de la guerre. Le club est en exil depuis que la Russie a occupé et annexé la région contestée de la Crimée, avant d’attiser ensuite la violence dans la région du Donbass du Shakhtar, dès 2014, vivant loin de chez lui entre la capitale Kyiv et la ville de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine.
Ce conflit est présenté comme le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale, avec des centaines de milliers de morts estimés et bien plus encore de blessés depuis le début de l’année 2022, et le Shakhtar s’est retrouvé en première ligne.
Il est très approprié que le club soit surnommé « les Mineurs » ; au-delà de ses maillots orange vif si distinctifs et de son triomphe en Ligue Europa en 2009, le Shakhtar est sans doute surtout connu pour sa capacité inégalée à dénicher sur le marché des transferts de jeunes talents brésiliens inconnus, à les développer puis à les revendre avec un bénéfice important, Donetsk étant devenue un refuge improbable. Parmi ses recrues brésiliennes les plus réussies figurent des joueurs appréciés de Premier League comme Willian et Fernandinho, ainsi que son meilleur buteur historique Luiz Adriano.
On pourrait penser que la guerre avec la Russie a mis un coup d’arrêt à la célèbre stratégie de recrutement du Shakhtar, mais ce serait une grosse erreur. Contre toute attente, le club compte actuellement un nombre record de joueurs brésiliens dans son effectif, ayant franchi un cap important cet été avec l’arrivée du 50e joueur recruté en provenance de la nation sud-américaine dans son histoire.
« La guerre n’est pas une excuse pour nous », déclare à GOAL, avec assurance, le directeur général du Shakhtar depuis 22 ans, Sergei Palkin. « Elle nous pousse à nous adapter, nous pousse à prendre des décisions assez rapidement et à analyser en profondeur.
« Les joueurs brésiliens font partie de notre identité, et tout le monde connaît le Shakhtar grâce aux joueurs brésiliens. Et donc, nous ne sommes pas dans une position où nous pouvons nous arrêter. Nous sommes dans une position où nous devons simplement nous développer, nous développer et nous développer. »
En première ligne
Le Shakhtar et la ville de Donetsk sont en première ligne du conflit en Ukraine depuis bien plus longtemps que les quatre ans et demi écoulés depuis l’invasion russe, la région du Donbass ayant été au cœur des premiers points de tension qui ont mis les deux nations sur la voie de la guerre il y a plus de dix ans.
Les violences y ont en réalité éclaté au début de l’année 2014, lorsque des groupes paramilitaires antigouvernementaux ont pris le contrôle de la zone sur fond de troubles prorusses en Ukraine à l’époque. L’ordre a finalement été rétabli par l’Ukraine, mais Donetsk a depuis été illégalement annexée à la suite de l’invasion à grande échelle menée par la Russie en 2022 et reste sous occupation russe.
Fait remarquable, le Shakhtar a disputé son dernier match à domicile dans sa Donbass Arena ultramoderne en mai 2014, bien avant que le stade ne soit endommagé à deux reprises par des bombardements plus tard cette année-là. Son centre d’entraînement de Kirsha a également été touché, les quartiers d’habitation des joueurs, vides, situés au dernier étage, ayant été détruits lors d’un bombardement.
Depuis, le club vit en exil, s’entraîne dans la capitale, Kyiv, et dispute ses matches à domicile à Lviv, à 965 kilomètres de Donetsk, dans l’ouest de l’Ukraine. Dans le même temps, il a été contraint de jouer ses matches européens « à domicile » de l’autre côté de la frontière, en Pologne voisine et en Allemagne.
Une relation vieille de deux décennies
Voilà désormais plus de 20 ans que le Shakhtar a noué sa désormais célèbre connexion brésilienne, née de l’idée du propriétaire du club, président et oligarque milliardaire Rinat Akhmetov, séduit par le style de jeu flamboyant et dynamique synonyme de la nation sud-américaine.
Le jeune attaquant Brandao a été le premier à arriver en 2002, mais ce n’est qu’au début du règne de 12 ans, riche en trophées, de Mircea Lucescu en 2004 que les choses ont vraiment décollé, puisqu’il avait été chargé de dénicher les meilleurs jeunes talents brésiliens et de les faire venir pour des indemnités minimales. C’est cette saison-là que des joueurs comme Elano et Jadson sont arrivés, le premier rejoignant ensuite Manchester City et le second passant ensuite sept années fructueuses à Donetsk.
« Le président et moi rêvions de transformer chaque match du Shakhtar en spectacle, a déclaré Lucescu, décédé plus tôt en 2026 à l’âge de 80 ans, dans une interview il y a quelques années. Nous voulions attirer les supporters. C’est à ce moment-là qu’est née l’idée de recruter des Brésiliens. Si nous avions voulu autre chose, nous aurions recruté des Argentins et des Uruguayens. Seuls les Brésiliens offrent un spectacle. »
Les années suivantes ont donné lieu à certaines des recrues brésiliennes les plus fructueuses et rentables de l’histoire du Shakhtar, dont Fernandinho (vendu à City pour 40 M€), Luiz Adriano, Taison et Willian (vendu à l’Anzhi Makhatchkala pour 35 M€). Le premier et le dernier sont devenus des joueurs très appréciés en Premier League, tandis qu’Adriano est le meilleur buteur de l’histoire des Mineurs avec un total de 128 buts et que Taison détient le record de matches avec 299 apparitions.
Mais qu’est-ce qui a poussé autant de jeunes Brésiliens à partir à plus de 10 000 kilomètres de chez eux, vers le côté diamétralement opposé de la planète, dans un pays au climat radicalement différent, pour rejoindre un club évoluant dans un championnat relativement plus faible ?
« Le président voulait placer le Shakhtar et la ville de Donetsk sur la carte mondiale du football », explique à GOAL l’expert du football ukrainienAndrew Todos, l’homme derrière le compte X @ZoryaLondonsk. « Le fait que ces Brésiliens aient initialement été convaincus [de venir] a en quelque sorte commencé à créer une sorte de communauté brésilienne à Donetsk.
« C’était assez morose là-bas. C’est une ville très industrielle, la personne moyenne n’aurait probablement pas envie d’aller y vivre, mais dans leur centre d’entraînement, ils disposaient d’un très grand groupe de Brésiliens. Ils avaient des traducteurs. Je suis sûr que certains habitants avaient aussi quelques commerces qui les aidaient. Et c’est grâce à cela que le Shakhtar a pu continuer à attirer ces nouveaux joueurs prometteurs. »
Un demi-siècle remarquable
Fait assez incroyable, le déclenchement de la guerre en Ukraine et les bouleversements provoqués par leur exil forcé n'ont pas empêché le Shakhtar d'attirer des espoirs brésiliens, et le club a atteint un cap très significatif plus tôt cet été.
Ryan Roberto, de Flamengo, est devenu de manière remarquable le 50e joueur brésilien à signer au Shakhtar dans l'histoire du club lorsqu'il a bouclé en juillet un transfert à 9 millions d'euros, ce qui, de façon assez absurde, représente en moyenne plus de deux arrivées par an depuis le début de leur politique de recrutement axée sur le football samba en 2002. Bruninho, un autre ailier très coté, a lui aussi rejoint le club en provenance de l'Athletico Paranaense après son 18e anniversaire, pour une indemnité assez importante de 11 millions d'euros (9 M£/12 M$).
Cela reflète le fait que la ville de Donetsk et, depuis 2014, ce club déplacé sont vraiment devenus une enclave brésilienne à 10 000 km de chez eux.
En expliquant sa décision, Roberto a déclaré : « Je pense que l'une des choses qui m'ont fait choisir le Shakhtar, c'est le nombre de Brésiliens qu'ils ont ici. Le fait d'avoir autant de Brésiliens et d'en avoir eu beaucoup auparavant. C'est un club qui sait bien accueillir, et c'est ce que j'avais entendu avant de venir ici. C'est un club qui est préparé à accueillir des Brésiliens, il sait comment s'en occuper. »
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, plusieurs joueurs étrangers ont utilisé une règle nouvellement introduite par la FIFA pour suspendre leurs contrats avec le Shakhtar avant de couper ensuite les ponts, dont l'ailier vedette Tete, ce qui a conduit le club à disputer la saison 2022-23 avec un effectif majoritairement ukrainien et à offrir à des joueurs comme Mykhailo Mudryk une plateforme pour briller, tout en remportant malgré tout le titre de champion.
Mais à l'été 2023, le club était en mesure de reprendre son célèbre commerce avec les clubs brésiliens. « Le Shakhtar a remporté le championnat et, en gros, ils ont commencé à faire venir encore quelques Brésiliens simplement parce qu'ils ont pu les convaincre que c'était suffisamment sûr pour le faire », explique Todos. « D'après les différentes sources que j'ai lues, pour réussir à attirer des gens dans une zone de guerre, il faut aussi leur verser de bons salaires pour que cela soit attractif.
« Cette communauté se reconstruisait. Le Shakhtar est désormais basé à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, tout près de la frontière avec la Pologne. Donc, il faut probablement environ une heure, une heure et demie de route jusqu'à la frontière, puis vous la traversez, vous prenez votre vol depuis la Pologne et vous rentrez chez vous, vous partez en Europe, où que vous vouliez aller. Le Shakhtar a pu recréer cette communauté, il avançait simplement progressivement. »
En effet, le lien renommé du club avec le Brésil ne cesse de se renforcer ; au moment de la rédaction de ces lignes, il compte un nombre record de joueurs brésiliens sous contrat, avec 14, alors même que la guerre en Ukraine ne semble pas près de prendre fin.
« Nous ne vendons pas le confort »
De son côté, Palkin est convaincu que la possibilité d’accélérer votre progression jusqu’aux plus hauts échelons du football européen est ce qui continue de motiver le recrutement du Shakhtar au Brésil, malgré le conflit amer avec la Russie. Il va sans dire que les salaires proposés sont également nettement supérieurs à ce que ces espoirs toucheraient dans leur pays.
« Notre guerre a commencé en 2014, quand nous avons quitté notre ville, Donetsk », explique le CEO à GOAL. « Avant cela, c’était beaucoup plus facile parce que lorsque les joueurs arrivaient, ils voyaient notre magnifique stade, l’un des meilleurs d’Europe à ce moment-là, ainsi que notre centre d’entraînement, etc.
« En termes d’attractivité, notamment au niveau des infrastructures du club, nous étions dans une position bien, bien plus forte avant 2014. Et après avoir quitté notre ville après 2014, puis après 2022 [l’invasion à grande échelle de la Russie], vous savez, c’est devenu bien, bien plus difficile d’attirer [des talents du Brésil].
« Tout le monde sait que nous ne vendons pas du confort, parce qu’il est impossible d’avoir du confort quand il y a la guerre dans le pays. Mais nous leur vendons, disons, leur usine à carrière, le développement de carrière, parce qu’ils comprennent tous que s’ils viennent au Shakhtar, c’est le chemin le plus court pour rejoindre les cinq grands championnats européens.
« Nous sommes un club bien connu sur le marché brésilien à l’heure actuelle. Les joueurs brésiliens talentueux nous font confiance, ils font confiance à notre méthode de travail, ils voient que nous nous adaptons rapidement et la manière dont nous travaillons avec eux, parce qu’une chose est de trouver un joueur talentueux, une autre est de le développer.
« Le message principal, c’est que nous ne vendons pas du confort, nous vendons leur avenir, et c’est pourquoi ils viennent chez nous et nous font confiance. Ils comprennent que s’ils nous choisissent, nous savons comment travailler avec les joueurs brésiliens, comment les développer et comment les mettre en valeur. »
« Un excellent point de départ »
Parmi les 50 joueurs brésiliens ayant rejoint le Shakhtar au fil des années, et les 14 actuellement sous contrat avec le club, figure l’attaquant Pedrinho. Véritable ancien de la maison, le joueur de 28 ans a en réalité rejoint les Mineurs en provenance de Benfica en 2021, avant le déclenchement de la guerre, et appartient toujours au club aujourd’hui, même s’il est retourné dans son pays natal dans le cadre d’un prêt de deux ans à l’Atletico Mineiro.
« Je pense que quand on voit qu’il y a autant de Brésiliens au club, cela donne encore plus envie de venir ici », confie l’ailier à GOAL.« Quand je suis arrivé, j’ai fait mes recherches sur le Shakhtar et j’ai vu combien de joueurs brésiliens étaient ici, donc je savais que cela rendrait mon adaptation beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Je pense que c’est un facteur très important.
« Nous sommes heureux d’avoir autant de Brésiliens ici que possible parce que cela facilite la vie au quotidien. Et chaque fois que de nouveaux joueurs brésiliens arrivent, nous essayons de les aider de toutes les manières possibles.
« L’une des choses qui m’a rendu le plus heureux à mon arrivée, c’est à quel point il était facile de créer des liens avec les gens. Nous savons que rejoindre le football européen peut être difficile. Il faut s’adapter, communiquer dans un environnement différent, faire face au froid et au décalage horaire. Donc avoir beaucoup de Brésiliens autour de soi rend les choses bien plus simples.
« Cela m’a offert une excellente base de départ, surtout la première fois que je suis venu en Ukraine, parce que j’avais déjà des amis ici que je connaissais via les sélections de jeunes et mes anciens clubs. Cela m’a beaucoup aidé à m’installer et à progresser ici. »
Les joueurs ukrainiens et le personnel du club font également tout leur possible pour que leurs collègues brésiliens se sentent le plus les bienvenus possible. « Ils nous respectent beaucoup, et nous les respectons aussi parce que, qu’on le veuille ou non, nous sommes dans leur pays », explique Pedrinho. « Mais ce sont des personnes merveilleuses et ils nous mettent à l’aise.
« Dans le vestiaire, par exemple, ils nous laissent mettre notre musique. Ils nous apportent aussi tout leur soutien chaque fois que nous traversons des situations difficiles. Si ce n’était pas le cas, je pense que l’adaptation serait bien plus compliquée. Mais comme ils sont aussi accueillants, cela rend le quotidien beaucoup plus facile. Pendant nos jours de repos, tout le monde se retrouve. Cela aide beaucoup à renforcer les liens dans l’équipe, sur le terrain comme en dehors. »
Poids mental
Inévitablement, pourtant, la vie dans une zone de guerre n’est pas toujours rose pour l’effectif du Shakhtar et son contingent brésilien, la situation étant particulièrement difficile pour les plus jeunes joueurs du groupe. À Lviv, à des centaines de kilomètres de la ligne de front, le retentissement des sirènes d’alerte aérienne rappelle régulièrement que le conflit est toujours en cours.
Pedrinho confie à GOAL que lui et sa famille ont été contraints de se réfugier dans le parking souterrain de leur maison il y a quelques semaines, après qu’une alerte a retenti au milieu de la nuit.
« Le plus grand défi, c’est de rester fort mentalement, a déclaré l’attaquant. Quand vous venez ici, vous connaissez déjà la situation dans laquelle vous vous engagez, mais au début, cela vous affecte quand même mentalement. C’est pour cela que nous essayons de soutenir les plus jeunes joueurs. Nous leur disons que cela passera et nous prions pour que tout soit terminé le plus vite possible.
« Mais je pense que les footballeurs apportent aussi un peu de joie aux gens qui vivent ici. Regarder un match, aller au stade et voir quelque chose de différent peut aider les gens à profiter un peu et à avoir un moment de répit pendant que tout cela se passe.
« Mais ce n’est pas facile. Beaucoup de joueurs sont loin de leur famille et finissent par traverser des situations difficiles, avec les sirènes (d’alerte aérienne) et l’obligation de se rendre dans des bunkers, avant de se réveiller le lendemain et de reprendre leur vie aussi normalement que possible. »
Palkin affirme que le club fait de son mieux pour que cette nouvelle normalité n’affecte pas négativement ses joueurs. « Nous essayons de rendre la vie de nos joueurs beaucoup plus facile, dit-il. Certains vivent à l’hôtel et n’ont pas d’appartement, parce que leur famille vit à l’étranger. Leur famille a parfois peur de venir en Ukraine.
« Pouvez-vous imaginer ce genre de vie où vous restez simplement à l’hôtel, vous traversez juste en face de l’hôtel où nous avons un terrain, vous allez vous entraîner puis vous retournez à l’hôtel ? Ce n’est pas une vie normale. Parfois, nos joueurs n’ont pas vu leur famille pendant deux mois, trois mois. »
Cauchemar logistique
Les déplacements imposés par l’exil du club depuis 12 ans sont aussi incroyablement éprouvants pour les joueurs.
« Cela a beaucoup changé, surtout sur le plan logistique, raconte Pedrinho. Avant, je vivais à Kyiv avec toute ma famille, et nous jouions toujours nos matches à domicile là-bas. Nous avions notre propre stade à Kyiv, un stade de tout premier ordre où nous jouions aussi nos matches de Ligue des champions. Ce n’est plus possible aujourd’hui.
« Désormais, nous jouons toujours loin de chez nous et nous n’avons pas d’enceinte fixe pour recevoir. Cela pèse énormément, parce qu’il nous arrive souvent d’arriver aux matches plus fatigués après avoir passé autant d’heures à voyager. Au début, en ce qui concerne l’hébergement, nous n’avions jamais vraiment d’endroit fixe où rester. Nous passions un mois à Kyiv, puis un mois à Lviv. Aujourd’hui, le club essaie de nous maintenir à Lviv, ce qui est mieux pour nous. »
Pedrinho est actuellement indisponible en raison d’un problème musculaire qu’il attribue, en partie, à ces déplacements supplémentaires. « C’est une chose d’être à la maison puis de se rendre à un match, dit-il. C’en est une autre de passer 10 ou 12 heures dans un bus juste pour jouer un match, puis de devoir revenir et rejouer en championnat d’Ukraine quelques jours plus tard.
« Il y a toujours ce risque, et tôt ou tard on peut finir par se blesser à cause de tous ces longs trajets. Mais cela ne change rien au fait que, chaque fois que nous entrons sur le terrain, nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes.
« Mais ce n’est pas facile. Beaucoup de joueurs sont loin de leurs familles et finissent par traverser des situations difficiles, avec les sirènes d’alerte aérienne et l’obligation de rejoindre des bunkers, avant de se réveiller le lendemain et de reprendre une vie aussi normale que possible. »
Un modèle économique durable
Un demi-siècle de recrues en provenance du Brésil mérite assurément d’être célébré, et ce lien est un motif de fierté pour le club, mais au fond, il s’agit simplement d’un modèle économique très performant, adapté à la situation actuelle du Shakhtar.
« La guerre n’est pas une excuse pour nous, insiste Palkin. La guerre nous pousse même à nous adapter, à prendre des décisions assez rapides et à analyser en profondeur. Par exemple, nous avons augmenté le nombre de nos recruteurs au Brésil et nous essayons de mettre en place une analyse assez sophistiquée avant de recruter des joueurs brésiliens.
« Par conséquent, nous nous développons, parce que nous comprenons que cette orientation nous apporte non seulement des résultats sportifs, mais aussi des résultats financiers. »
En effet, le club a continué à bien vendre sur le marché des transferts depuis le début de la guerre, au début de l’année 2022. « De toute évidence, ils avaient Mudryk, pour lequel ils ont touché une belle somme [89 M£ de Chelsea], explique Todos. Ensuite, ils ont vendu Kevin à Fulham pour presque 40 millions d’euros. Donc ils ont récupéré leur mise sur ce dossier, et il n’était pas donné [au départ].
« Puis ils en ont fait venir plusieurs autres. Marlon Gomes, Alisson sont arrivés l’an dernier, ainsi que plusieurs autres, et cette communauté se reconstruisait. »
L’ailier Kevin est un exemple de la manière dont le Shakhtar a ajusté sa stratégie ces dernières années, en basculant effectivement vers un modèle consistant à « revendre » les joueurs dans un délai court plutôt que de les conserver et de les développer sur une plus longue période. Il a été recruté en provenance de Palmeiras pour 15 M€ en janvier 2024, puis vendu à Fulham pour plus du double de cette somme seulement 19 mois plus tard.
« Kevin est resté chez nous seulement un an et demi, ou presque, avant d’être vendu, explique Palkin. À cause de la guerre, nous avons aussi changé notre manière de développer les joueurs. Parce que, par exemple, avant 2014, avant 2022, les joueurs brésiliens qui arrivaient dans notre club avaient deux ans pour s’adapter.
« Mais maintenant, nous n’avons plus ce genre de temps. Nous achetons un joueur et il joue directement. Nous avons réduit ce temps d’adaptation presque à, je ne sais pas, à zéro. »
David Neres a été un autre cas de réussite relative ; l’ailier n’a disputé aucun match avec le Shakhtar après son arrivée en provenance de l’Ajax juste avant le déclenchement de la guerre, dans le cadre d’un transfert à 12 M€ en janvier 2022, mais le géant ukrainien a tout de même réussi à le vendre avec un bénéfice de 3 M€ seulement six mois plus tard, lorsqu’il a rejoint Benfica.
« Indépendamment des difficultés dont nous parlions, avec la guerre, les alertes aériennes, les missiles et tout ce genre de choses, ils sont revenus à ce pour quoi ils ont toujours été connus au cours des 20 dernières années et savent que c’est un modèle économique éprouvé », conclut Todos.
Marché en mutation
Cependant, si le Shakhtar a fait figure de pionnier au début des années 2000, des modèles économiques copiés émergent désormais partout en Europe, chaque club, du milieu de tableau à l’élite, semblant vouloir dénicher le prochain joueur potentiel à 100 M€ aux quatre coins de la planète. Cela représente un défi de taille pour les géants ukrainiens.
Sur fond de guerre et de déplacement continu, le Shakhtar peine à rivaliser avec la puissance financière des clubs de Premier League et d’ailleurs. Le wonderkid de Chelsea Estevao Willian en est un parfait exemple : il était une cible prioritaire des Mineurs avant de prendre la direction de Stamford Bridge.
« Chelsea a changé le marché au Brésil, a récemment déclaré à ESPN Darijo Srna, directeur sportif du Shakhtar et légende du club. Ils achètent des joueurs non seulement au Brésil, mais aussi en Argentine et en Équateur, qui ont 16 ou 17 ans. Manchester City regarde aussi. Pour nous, c’est plus difficile qu’avant, mais il y a encore beaucoup de talent au Brésil. Estevao, par exemple, figurait sur notre liste, mais il est difficile de lutter avec Chelsea. »
Rien que cet été, le Shakhtar a laissé filer un autre jeune Brésilien qu’il suivait de très près, le très convoité Gabriel Mec, 18 ans. « Nous avons négocié presque trois mois avec Gabriel Mec de Gremio, explique Palkin à GOAL. Finalement, il a rejoint Porto parce qu’à conditions égales, les joueurs préfèrent rester dans un pays où il n’y a pas de guerre, et nous le comprenons. »
Cette nouvelle concurrence et la situation évidemment perturbatrice du Shakhtar l’ont conduit à ajuster son approche, en se concentrant désormais sur des joueurs encore plus jeunes, comme Bruninho, sur lesquels l’élite européenne n’est peut-être pas encore prête à parier.
« En ce moment, il est assez difficile de rivaliser sur le marché brésilien parce que maintenant les grands clubs européens vont directement au Brésil, paient 40, 50 millions pour des garçons talentueux. Par conséquent, pour nous, il est assez difficile d’opérer, reconnaît Palkin.
Mais nous nous sommes adaptés, notre président n’a pas peur d’investir sur des joueurs talentueux. Par exemple, Bruninho, nous l’avons signé quand il avait 17 ans. Donc nous essayons même de descendre encore en termes d’âge. Il ne pouvait pas jouer [au départ] parce qu’il avait 17 ans, mais il a eu 18 ans et il a commencé à jouer. »
Cible cruciale
Cette nouvelle compétition a réellement mis l’accent sur la nécessité de se qualifier pour la Ligue des champions chaque saison afin de rester attractif et de maintenir à flot le modèle économique. Cependant, le déclin de la Premier League ukrainienne comme conséquence directe du conflit signifie qu’elle a reculé au classement des coefficients de l’UEFA, ce qui constitue un obstacle supplémentaire.
Heureusement, le Shakhtar a obtenu un accès direct à la phase de ligue de la compétition pour 2026-2027, en vertu de sa première place dans le championnat ukrainien et du fait qu’il a récupéré la place réservée au champion de Ligue 1, parce que le Paris Saint-Germain a remporté l’édition 2025-2026 et a pris la place attribuée au tenant du titre. Sinon, il aurait dû passer par la loterie des qualifications.
La saison dernière, les Mineurs ont dû se contenter d’une place en Ligue Conférence après avoir terminé deuxièmes du championnat en 2024-2025 et perdu un tour de qualification pour la Ligue Europa, même s’ils ont atteint les demi-finales avant d’être battus par Crystal Palace, futur vainqueur.
Palkin ne se fait aucune illusion sur le fait que la qualification en Ligue des champions est un aspect clé du modèle économique et qu’elle oriente le recrutement au Brésil. « Maintenant, nous nous concentrons davantage sur les bonus que nous recevons via les compétitions et les transferts de joueurs », explique-t-il à GOAL. « Ce sont deux des plus grandes sources de revenus.
« Ils [les espoirs brésiliens] comprennent que s’ils vont au Shakhtar, ils iront jouer directement en Ligue des champions. Et pour moi, la Ligue des champions est la compétition numéro un dans le monde. Par conséquent, tout le monde veut y être présent. Tout le monde veut y jouer, les joueurs brésiliens rêvent de jouer en Ligue des champions. C’est pourquoi ils nous choisissent. »
Du point de vue de Todos, la stratégie consistant à recruter de jeunes espoirs venus d’Amérique du Sud est devenue presque cyclique. « La priorité du Shakhtar n’est pas seulement de vendre ces joueurs [qu’il a développés] ni de travailler dans ce but, c’est en réalité d’acheter ces joueurs pour se qualifier pour la Ligue des champions parce que c’est la plus grosse manne financière », dit-il.
« Ensuite, comme sous-produit de leur qualification en Ligue des champions, ils ont désormais une vitrine pour vendre ces joueurs et aussi prouver aux recruteurs que ces joueurs peuvent évoluer dans une compétition de très haut niveau. Essayer d’obtenir de grosses indemnités pour des joueurs uniquement sur la base de leurs performances en Premier League ukrainienne, je pense que, malheureusement, cela ne suffit plus vraiment aujourd’hui, et ce n’est plus le cas depuis cinq ans environ. »
Le Shakhtar a déjà lancé sa phase de ligue 2026-2027 après la première journée, en obtenant un crédible match nul 1-1 sur la pelouse du PSV Eindhoven.
Londres appelle
Ce parcours en Ligue des champions amènera le club sur le sol anglais, alors que le Shakhtar cherche à exploiter une nouvelle opportunité commerciale et à créer une nouvelle source de revenus face aux défis considérables auxquels il est confronté.
En juillet, il a été rapporté que le club était en discussions avec les clubs londoniens de Chelsea, Fulham et Brentford au sujet d’un possible accueil de ses matches à domicile de Ligue des champions dans l’un de leurs stades, étant donné qu’aucun d’entre eux ne dispute de compétition européenne en 2026-2027.
Il est ensuite apparu en août que le Shakhtar avançait dans ses discussions avec Chelsea pour utiliser Stamford Bridge, Chelsea étant désireux d’aider un club avec lequel il entretient une bonne relation, même si des frais seront bien impliqués. L’accord a ensuite été confirmé vers la fin du mois d’août.
« Jouer nos matches à domicile de Ligue des champions à Stamford Bridge est une opportunité spéciale pour le Shakhtar », a déclaré le club ukrainien dans un communiqué. « Nous remercions Chelsea pour l’opportunité d’accueillir nos matches dans ce lieu spécial. Stamford Bridge est l’un des stades les plus célèbres du football mondial, avec une histoire et une atmosphère incroyables. »
Londres compte une importante population ukrainienne, qui s’est encore accrue en raison de la guerre, beaucoup ayant été contraints de fuir vers la capitale anglaise. En mars 2023, 169 300 personnes étaient arrivées au Royaume-Uni via l’un des dispositifs de visa pour l’Ukraine depuis leur mise en place un an plus tôt, selon le Home Office. La ville abrite également une dynamique communauté brésilienne.
« Depuis le début de la guerre, nous avons joué en Pologne, nous avons joué en Allemagne. Maintenant, nous prenons la décision de déménager en Angleterre parce que c’est un nouveau marché », explique Palkin. « Pour être honnête, c’est la capitale du football mondial en termes d’attractivité du point de vue de la communication, du point de vue sportif, du point de vue financier.
« Vous avez demandé comment la guerre affecte le modèle de notre activité. Voilà l’impact. Nous essayons de nous présenter dans les villes et les pays où il y a beaucoup d’Ukrainiens parce que nous voulons qu’ils voient nos matches.
« Et sous un autre angle, d’un point de vue financier, nous essayons de trouver des endroits qui peuvent nous apporter davantage de revenus et maximiser la vente de billets. Nous essayons de nous adapter à une nouvelle réalité de notre vie. »
La nomination, en mai 2025, de l’explosif ancien milieu de terrain de la Turquie et de Barcelone Arda Turan au poste d’entraîneur principal s’est également révélée être un atout commercial, puisque le Shakhtar s’est, de manière inattendue, constitué une base de supporters turcs, comme l’a montré un récent match amical sur le terrain de Bursaspor, qui a attiré une affluence à guichets fermés de 43 000 spectateurs.
Survivre et prospérer
La décision de disputer des matches au Royaume-Uni est une nouvelle démonstration de la manière dont le Shakhtar s'est adapté à sa nouvelle réalité, en essayant de tirer tout le positif possible de la situation désespérée dans son pays.
Sur le terrain, l'équipe de Turan a repris sa couronne nationale à son rival le Dinamo Kyiv à la fin de la saison 2025-2026 malgré son exil et, comme nous l'avons évoqué, cela (ainsi que le coefficient de l'UEFA) lui a assuré une qualification directe pour la phase de ligue de la Ligue des champions. Continuer à jouer dans la compétition de clubs la plus prestigieuse d'Europe est essentiel.
« Vous pouvez être extrêmement positif, et je suis sûr que c'est peut-être le cas de certains membres de la direction du Shakhtar, mais même eux comprennent que cela (un retour à Donetsk) semble être un scénario très improbable », explique Todos à GOAL. « En conséquence, je pense qu'ils essaient d'élargir leurs horizons. C'est pour cela qu'ils viennent à Londres.
« Ils font toujours preuve d'innovation dans leur manière de gérer ces situations et je pense qu'ils y sont obligés, car, au cours de la dernière décennie, il a surtout été question de survie. Cela aide aussi le fait qu'ils ont un propriétaire fortuné qui sert de solution de repli, avec toute la sécurité que cela apporte.
« Mais au-delà de cela, ils obtiennent des résultats. Nous verrons ce que les prochaines années leur réservent, mais je pense qu'ils vont chercher à progresser régulièrement afin, au moins, de vendre plus régulièrement de grands joueurs, d'apparaître plus régulièrement en Ligue des champions et de nouer davantage de partenariats à travers le monde. »
Comme à la maison
Contre toute attente, la stratégie commerciale sans cesse renouvelée du club continue de reposer sur l’attraction de jeunes talents prometteurs venus du Brésil. Le club mise sur sa réputation exceptionnelle de tremplin idéal vers une carrière réussie dans la terre promise qu’est l’Europe. Comme Palkin l’a proclamé avec fierté, « les joueurs brésiliens font partie de l’identité du Shakhtar ».
« Je pense que cela reste vraiment un tremplin », explique Todos. « Et je pense que le Shakhtar ne cherche pas à le cacher, le club comprend que vous pouvez toujours vous faire un nom en Premier League ukrainienne, peu importe à quel point elle s’est globalement affaiblie sur le plan du niveau de jeu, puis, grâce à vos performances dans les compétitions européennes, vous pouvez ensuite décrocher un transfert en Premier League, en Italie, en Espagne ou partout où vous le souhaitez. »
Interrogé sur les raisons pour lesquelles le Shakhtar reste une destination aussi attractive dans son pays natal, Pedrinho confie à GOAL : « S’il n’y avait pas la guerre, je dis toujours en plaisantant que le Shakhtar serait le meilleur club du monde pour lancer sa carrière.
« Ici, si vous avez 18 ou 19 ans, vous avez une grande chance de jouer régulièrement et de disputer des compétitions importantes. Je pense que cela attire beaucoup de jeunes joueurs qui veulent montrer leur potentiel au monde entier. Très souvent, vous passez ensuite un cap en rejoignant un plus grand club, mais vous n’obtenez pas le temps de jeu que vous espériez, et je pense que le Shakhtar vous offre cette opportunité.
« La guerre rend évidemment les choses plus difficiles, mais je pense que ce qui attire encore les joueurs, c’est le nombre de Brésiliens présents ici. S’il n’y avait qu’un ou deux Brésiliens, je pense qu’il serait très difficile de donner envie aux gens de venir ici, surtout après le début de la guerre. Mais comme il y a tant de Brésiliens, cela facilite grandement le transfert. »
Et au milieu de tout cela, Pedrinho assure que le football reste une source de bonheur primordiale pour les joueurs : « Malgré toutes les choses qui ont changé, ce qui reste, c’est le football et la joie de faire ce que nous aimons le plus. »