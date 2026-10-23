Alors que des milliers de supporters de la Juventus, furieux, quittaient l’Allianz Stadium dimanche et que d’autres brûlaient leurs écharpes aux couleurs du club dans les tribunes, les supporters de la Lazio chantaient littéralement les louanges de Gennaro Gattuso et de ses joueurs. Ces derniers venaient de battre les Bianconeri 3-0 et de revenir, une nouvelle fois, à hauteur de l’Inter, leader de la Serie A.
Cette victoire avait une importance considérable pour Gattuso sur le plan personnel. En tant qu’entraîneur, il n’avait encore jamais gagné à Turin contre la Juventus, et sa réputation a besoin d’être reconstruite après l’échec de l’Italie à se qualifier pour la Coupe du monde de cette année. Mais, invité à s’approcher du parcage visiteurs pour recevoir des applaudissements bien mérités, Gattuso a désigné ses joueurs avant d’appeler les supporters à faire encore plus de bruit.
Les supporters de la Lazio, en liesse, ne se sont pas fait prier. Et pas seulement parce que les joueurs de Gattuso méritaient tous les éloges après cette première victoire sur le terrain de la Juventus depuis près de dix ans. Les supporters visiteurs tenaient à profiter pleinement de ce succès à l’extérieur, historique à juste titre, car aucun d’entre eux n’assiste actuellement aux matches à domicile.
La Lazio a beau être en pleine ascension en Serie A, avec davantage de points (19) après ses sept premiers matches que lors de son dernier titre, il y a 26 ans, les relations entre ses supporters et son président, Claudio Lotito, n’ont jamais été aussi mauvaises. Le Stadio Olimpico est désormais le théâtre d’une âpre guerre intestine.