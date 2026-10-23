Des milliers de supporters de la Lazio ont mis à exécution leur menace collective de ne pas renouveler leur abonnement pour la saison 2026-27, privant ainsi le club de plusieurs millions de recettes. Cette situation a poussé Lotito, de plus en plus désespéré, à adresser une lettre ouverte aux supporters qui restent à l’écart, publiée dans Il Messaggero.

« Quiconque prend des décisions peut commettre des erreurs », a-t-il écrit. « Quiconque dirige un club aussi important que la Lazio sait qu’il s’expose aux jugements et aux critiques. Je ne cherche pas à m’y soustraire. Mais je demande que ces jugements tiennent compte de l’ensemble de la situation, et pas seulement de la partie la plus chargée d’émotion ou la plus commode du récit. »

« Dans cet ensemble, il y a une question que je veux aborder clairement : la relation avec les supporters doit s’améliorer considérablement. Je le dis sans ambiguïté. La Lazio doit trouver de nouvelles façons, sérieuses et responsables, d’écouter ses supporters, d’échanger avec eux et de les associer à la vie du club. »

« Avec tout le respect que je vous dois, pour votre passion et pour l’histoire que vous représentez, je crois que le moment est venu d’ouvrir un nouveau chapitre : davantage de dialogue, davantage d’écoute et davantage de responsabilités partagées. Sans manipulation. Sans règlements de comptes. Sans diviser la Lazio entre les bons et les mauvais. »

La réponse des groupes de supporters a été sans équivoque : « IL EST TROP TARD ! » Un communiqué diffusé par plusieurs groupes de supporters affirmait également que Lotito avait complètement sous-estimé la force et l’ampleur de l’opposition à sa présidence.

« [Sa lettre] s’adresse délibérément aux Lazio Clubs, comme cela est précisé à plusieurs reprises, et cela suffit à montrer à quel point M. Lotito connaît mal les supporters de la Lazio, peut-on lire dans le communiqué commun. M. Lotito ne se rend pas compte que plusieurs Lazio Clubs, parmi les plus représentatifs et les plus actifs, font aussi partie des groupes de supporters organisés. Il ne peut pas le savoir, tout simplement parce qu’il ne comprend pas ce milieu et n’a jamais cherché à le comprendre. »

« Le but de cette lettre est de diviser les supporters entre les “bons” et les “mauvais”, en essayant de rallier un camp au détriment de l’autre. Une fois encore, il n’y parviendra pas. Nous restons unis, soudés et rassemblés sur un même front, lassés de cette situation. »

Ainsi, lorsque la Lazio a lancé sa saison le 16 août face à Mantova en Coppa Italia, un peu plus de 5 000 supporters étaient présents, dont près de la moitié dans le parcage visiteurs. Certains supporters de la Roma avaient même acheté des places dans les tribunes réservées au public local, simplement pour se réjouir des malheurs de leurs rivaux.

Sans surprise, cette défaite inattendue 2-0 face à une équipe de Serie B n’a fait qu’accroître les tensions au club. Pourtant, malgré toutes ces divisions, la Lazio est parvenue à créer entre ses joueurs une cohésion que le défenseur central danois Oliver Provstgaard affirme n’avoir jamais connue auparavant.

« Gattuso y est pour beaucoup », a déclaré le Danois à DAZN Italia après la victoire à Turin. « Je suis très heureux qu’il soit venu ici. »