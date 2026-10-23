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Lazio 1:1Getty/GOAL

« Le foot, c’est de la m*rde sans les supporters » : au cœur du meilleur début de saison de l’histoire de la Lazio en Serie A, malgré la guerre civile entre supporters

La Lazio est à égalité de points avec l’Inter en tête du championnat d’Italie, malgré un Stadio Olimpico presque vide lors de ses matches à domicile.

Mark Doyle
Traduit par

  • Alors que des milliers de supporters de la Juventus, furieux, quittaient l’Allianz Stadium dimanche et que d’autres brûlaient leurs écharpes aux couleurs du club dans les tribunes, les supporters de la Lazio chantaient littéralement les louanges de Gennaro Gattuso et de ses joueurs. Ces derniers venaient de battre les Bianconeri 3-0 et de revenir, une nouvelle fois, à hauteur de l’Inter, leader de la Serie A.

    Cette victoire avait une importance considérable pour Gattuso sur le plan personnel. En tant qu’entraîneur, il n’avait encore jamais gagné à Turin contre la Juventus, et sa réputation a besoin d’être reconstruite après l’échec de l’Italie à se qualifier pour la Coupe du monde de cette année. Mais, invité à s’approcher du parcage visiteurs pour recevoir des applaudissements bien mérités, Gattuso a désigné ses joueurs avant d’appeler les supporters à faire encore plus de bruit.

    Les supporters de la Lazio, en liesse, ne se sont pas fait prier. Et pas seulement parce que les joueurs de Gattuso méritaient tous les éloges après cette première victoire sur le terrain de la Juventus depuis près de dix ans. Les supporters visiteurs tenaient à profiter pleinement de ce succès à l’extérieur, historique à juste titre, car aucun d’entre eux n’assiste actuellement aux matches à domicile.

    La Lazio a beau être en pleine ascension en Serie A, avec davantage de points (19) après ses sept premiers matches que lors de son dernier titre, il y a 26 ans, les relations entre ses supporters et son président, Claudio Lotito, n’ont jamais été aussi mauvaises. Le Stadio Olimpico est désormais le théâtre d’une âpre guerre intestine.

  • Président clivant

    SS Lazio Unveil The Stadio Flaminio Project
    Getty Images Sport

    L’entrepreneur et homme politique Claudio Lotito compte sans doute autant de détracteurs que de partisans.

    Il faut garder à l’esprit que les relations entre Lotito et les supporters les plus fervents de la Lazio ont toujours été tendues, et ce depuis sa prise de contrôle du club en 2004. Comme l’explique John Foot dans son livre « Calcio », les tentatives du Romain pour limiter l’emprise des ultras sur le club, notamment en matière de billets et de produits dérivés, ont provoqué une vive réaction.

    « Ils ont décidé d’agir, avec brutalité et intimidation », écrit Foot, « en menaçant Lotito en public (pendant les matches) et en privé... Les supporters de la Lazio ont même tenté de racheter le club par l’intermédiaire de l’ancienne star Giorgio Chinaglia, mais leur tentative a échoué grâce à l’intervention de la justice. »

    Lotito est depuis longtemps l’un des présidents les plus controversés de Serie A, ce qui n’est pas peu dire, et pour diverses raisons : son implication dans le Calciopoli, la violation des règles relatives à la propriété des joueurs par des tiers et le non-respect des règles liées au Covid-19. Chacune de ces trois affaires a valu une suspension au sénateur italien. Il a également été vivement critiqué pour avoir minimisé, voire nié, des incidents racistes, ainsi que pour ses propos désobligeants à l’égard des petits clubs.

    Mais si un nombre important de supporters de la Lazio se sont retournés contre Lotito ces dernières années, c’est parce qu’ils estiment que le club n’a pas suffisamment investi dans l’équipe première depuis sa victoire en Coupe d’Italie en 2023. La situation a atteint un point de rupture au milieu de la saison dernière.

  • « Acte d’amour »

    SS Lazio v Genoa CFC - Serie A
    Getty Images Sport

    L’ancien entraîneur de la Lazio Maurizio Sarri a soutenu le boycott du stade Olimpico par les supporters

    Le 30 janvier, la Lazio de Maurizio Sarri a entretenu ses espoirs de qualification européenne, pourtant de plus en plus minces, grâce à une victoire spectaculaire 3-2 contre le Genoa à l’Olimpico. Mais seules 5 402 personnes étaient présentes pour assister au penalty de Danilo Cataladi à la 100e minute, car la majorité des supporters de la Lazio avaient décidé, dans les faits, de faire grève. Fait révélateur, Sarri a refusé de critiquer leur absence : l’approche parcimonieuse de Lotito sur le marché des transferts l’avait tout autant désabusé.

    « Ces dernières semaines ont été difficiles pour plusieurs raisons », a confié à DAZN Italia le Toscan, visiblement contrarié. « Je suis heureux de la réaction de mon équipe lors d’une soirée très particulière, sans supporters dans le stade. Ce n’était pas facile, mais comme je l’ai dit aux joueurs : “Ce que les supporters ont fait est un acte d’amour.” »

    On pouvait comprendre pourquoi les supporters s’étaient sentis obligés de prendre une mesure aussi radicale. Si la Lazio a recruté cinq joueurs lors du mercato hivernal, elle n’a dépensé que la moitié de la somme rapportée par les ventes de deux joueurs clés, Valentin Castellanos et Matteo Guendozi, respectivement à West Ham et à Fenerbahce.

    Pour ne rien arranger, Lotito avait aussi été filmé en train d’imputer à Sarri la volonté de certains joueurs de quitter la Lazio, ce que l’ancien entraîneur de Chelsea n’a évidemment pas apprécié.

    « Il y a seulement dix jours, un joueur est entré dans mon bureau en pleurant avant de partir. Il n’y a donc aucun problème entre l’équipe et moi », a déclaré Sarri. « Il est désagréable d’entendre dire qu’un joueur a été vendu parce qu’il ne s’entendait pas avec moi, surtout que les joueurs qui sont partis m’ont raconté une tout autre version des faits. »

    Sarri a même affirmé que certains joueurs « voulaient partir parce qu’ils ne voient aucune ambition dans ce club ». Les supporters partageaient ce sentiment et estimaient ne pas avoir d’autre choix que de boycotter les matchs à domicile, dans une tentative désespérée de contraindre Lotito à vendre le club.

  • « Que dois-je faire de plus ? »

    SS Lazio Unveil The Stadio Flaminio Project
    Getty Images Sport

    Lotito a défendu sa gestion à grand renfort de jurons à la fin de la saison dernière.

    Malgré tous les efforts de Sarri, la Lazio a presque inévitablement manqué la qualification européenne, après avoir terminé neuvième de Serie A et perdu la finale de la Coupe d’Italie face à l’Inter, champion d’Italie. Ce résultat a suscité de nouveaux appels au départ de Lotito. L’entrepreneur n’a toutefois exprimé aucun regret. Dans un plaidoyer hors du commun pour défendre son bilan, il a affirmé que les « conn*rds » qui boycottaient les matches avaient fait de lui le bouc émissaire des insuffisances des joueurs, qu’il a accusés de régulièrement « se ch*er dessus » dès qu’ils entraient sur le terrain.

    « Je suis président depuis 22 ans, j’ai remporté six trophées, j’ai ramené l’équipe en Europe, je travaille pour la Lazio, j’ai présenté le projet du nouveau stade Flaminio, je termine le centre de formation, alors que dois-je faire de plus ? » a-t-il demandé aux journalistes. « Je fais coter le club au Nasdaq, à New York, ce qui le valorisera à 1,5 milliard d’euros ; avec un stade qui lui appartient, il atteindra 3 milliards d’euros. Tout le reste, ce sont des discussions de comptoir. »

    « Je n’ai jamais déclaré la guerre à personne. Je comprends les frustrations, mais les supporters doivent soutenir le club. Je fais mon travail de président et je veux rendre la Lazio immortelle, indépendante même de Claudio Lotito. Je dois protéger l’histoire de la Lazio, je ne peux pas la laisser faire faillite. »

    Sans surprise, cet appel à l’apaisement plutôt agressif de Lotito est resté lettre morte.

  • « Trop tard maintenant »

    SS Lazio v Pisa SC - Serie A
    Getty Images Sport

    Les supporters de la Lazio ne s’excusent pas de refuser d’assister aux matches à domicile tant que Lotito restera président.

    Des milliers de supporters de la Lazio ont mis à exécution leur menace collective de ne pas renouveler leur abonnement pour la saison 2026-27, privant ainsi le club de plusieurs millions de recettes. Cette situation a poussé Lotito, de plus en plus désespéré, à adresser une lettre ouverte aux supporters qui restent à l’écart, publiée dans Il Messaggero.

    « Quiconque prend des décisions peut commettre des erreurs », a-t-il écrit. « Quiconque dirige un club aussi important que la Lazio sait qu’il s’expose aux jugements et aux critiques. Je ne cherche pas à m’y soustraire. Mais je demande que ces jugements tiennent compte de l’ensemble de la situation, et pas seulement de la partie la plus chargée d’émotion ou la plus commode du récit. »

    « Dans cet ensemble, il y a une question que je veux aborder clairement : la relation avec les supporters doit s’améliorer considérablement. Je le dis sans ambiguïté. La Lazio doit trouver de nouvelles façons, sérieuses et responsables, d’écouter ses supporters, d’échanger avec eux et de les associer à la vie du club. »

    « Avec tout le respect que je vous dois, pour votre passion et pour l’histoire que vous représentez, je crois que le moment est venu d’ouvrir un nouveau chapitre : davantage de dialogue, davantage d’écoute et davantage de responsabilités partagées. Sans manipulation. Sans règlements de comptes. Sans diviser la Lazio entre les bons et les mauvais. »

    La réponse des groupes de supporters a été sans équivoque : « IL EST TROP TARD ! » Un communiqué diffusé par plusieurs groupes de supporters affirmait également que Lotito avait complètement sous-estimé la force et l’ampleur de l’opposition à sa présidence.

    « [Sa lettre] s’adresse délibérément aux Lazio Clubs, comme cela est précisé à plusieurs reprises, et cela suffit à montrer à quel point M. Lotito connaît mal les supporters de la Lazio, peut-on lire dans le communiqué commun. M. Lotito ne se rend pas compte que plusieurs Lazio Clubs, parmi les plus représentatifs et les plus actifs, font aussi partie des groupes de supporters organisés. Il ne peut pas le savoir, tout simplement parce qu’il ne comprend pas ce milieu et n’a jamais cherché à le comprendre. »

    « Le but de cette lettre est de diviser les supporters entre les “bons” et les “mauvais”, en essayant de rallier un camp au détriment de l’autre. Une fois encore, il n’y parviendra pas. Nous restons unis, soudés et rassemblés sur un même front, lassés de cette situation. »

    Ainsi, lorsque la Lazio a lancé sa saison le 16 août face à Mantova en Coppa Italia, un peu plus de 5 000 supporters étaient présents, dont près de la moitié dans le parcage visiteurs. Certains supporters de la Roma avaient même acheté des places dans les tribunes réservées au public local, simplement pour se réjouir des malheurs de leurs rivaux.

    Sans surprise, cette défaite inattendue 2-0 face à une équipe de Serie B n’a fait qu’accroître les tensions au club. Pourtant, malgré toutes ces divisions, la Lazio est parvenue à créer entre ses joueurs une cohésion que le défenseur central danois Oliver Provstgaard affirme n’avoir jamais connue auparavant.

    « Gattuso y est pour beaucoup », a déclaré le Danois à DAZN Italia après la victoire à Turin. « Je suis très heureux qu’il soit venu ici. »

  • « Je ne pense pas que qui que ce soit soit satisfait »

    Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Gattuso reconnaît ouvertement que la Lazio a besoin du retour de ses supporters à l’Olimpico pour confirmer son excellent début de saison

    Le choix de Gattuso pour succéder à Sarri au poste d’entraîneur avait quelque peu surpris. Son échec dans la tentative de qualifier l’Italie pour la Coupe du monde n’avait fait que renforcer l’idée, dans l’opinion publique, qu’il était un entraîneur limité sur le plan tactique, tout en agressivité et sans véritable finesse. Pourtant, Gigi Buffon, qui avait soutenu la nomination de son ancien coéquipier à la tête de l’Italie, estime que les qualités de Gattuso sont sous-estimées.

    « Chez Rino, je retrouve des traits de Marcello Lippi, tant dans sa manière de gérer le groupe que dans sa capacité à faire ressortir la vitalité de chaque joueur », a déclaré l’ancien manager de l’équipe d’Italie à la Gazzetta dello Sport. « Tout le monde sait que ses joueurs auraient traversé le feu pour lui, comme ils l’auraient fait pour Marcello.

    « Et ne faisons pas semblant de croire qu’un entraîneur de Serie A manque de compétences ou de connaissances tactiques : ils sont tous capables et compétents. La vraie différence tient à leur relation avec l’effectif et à la manière dont ils transmettent leur savoir. Il y a aussi, bien sûr, cette étincelle de génie : la capacité à anticiper le déroulement d’un match et à procéder à des remplacements ou à des ajustements tactiques qui en changent complètement le cours. »

    Sur ce plan, Gattuso n’a pratiquement commis aucune erreur jusqu’ici. Le seul match de championnat que la Lazio n’a pas remporté s’est soldé par un nul 2-2 contre l’AC Milan. Son capitaine, Mattia Zaccagni, pensait que son équipe aurait peut-être pu s’imposer si elle avait bénéficié du soutien de tout l’Olimpico pour aller au bout, alors qu’elle menait 2-0 à la pause.

    Gattuso tente de minimiser ce handicap bien réel, alors que l’affluence moyenne de la Lazio cette saison est jusqu’ici inférieure à 10 000 spectateurs, et estime que son équipe pourrait continuer à « surprendre les gens » cette saison si elle « prend les matches les uns après les autres ».

    Il n’a toutefois guère cherché à cacher qu’un effectif qui manque encore de profondeur après un nouveau mercato décevant, même si Davide Frattesi apparaît comme une recrue particulièrement judicieuse, a très peu de chances de se battre pour une place dans le top 4, et encore moins pour le titre, sans un Olimpico plein pour le soutenir.

    « Je ne pense pas que cette situation réjouisse qui que ce soit », a-t-il déclaré. « Tout le monde veut venir au stade, y voir 50 000 personnes, 55 000 personnes. Le football, c’est de la merde sans les supporters. » Mais nul ne sait encore quand la majorité des supporters de la Lazio reviendra.

    Après avoir vu les liens étroits entre Gattuso, ses joueurs et les supporters qui avaient fait le déplacement à Turin le week-end dernier, le directeur sportif Angelo Fabiani a appelé à une « trêve » avant la réception de Parme samedi. Mais les supporters mobilisés l’ont d’emblée rejetée, et rien ne laisse entrevoir la fin de la guerre intestine au Stadio Olimpico.