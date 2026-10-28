La tension semble monter depuis quelque temps en coulisses à BBC Sport, ce qui a eu des répercussions sur son émission phare consacrée au football. Selon The Telegraph, le moral au sein du service est « extrêmement bas », une situation que les récentes suppressions d’emplois, qui ont touché quelque 41 postes, n’ont certainement pas arrangée.

À la veille de la nouvelle saison, des inquiétudes quant à l’orientation prise par l’émission ont provoqué des remous. Le personnel du site de BBC Sport à Salford estimerait que Match of the Day risque de devenir un « produit de seconde zone » et aurait le sentiment que la BBC concentre plutôt ses efforts sur le développement de ses contenus numériques et destinés aux réseaux sociaux.

Ces révélations sur le mécontentement en coulisses interviennent après l’arrêt de Football Focus, un magazine diffusé pendant 52 ans, à la fin de la saison dernière. Le Women’s Football Show, consacré aux temps forts de la WSL, a lui aussi été supprimé. La BBC a également réduit ses bulletins d’information sportive et perdu au profit de concurrents les droits de diffusion en direct d’autres événements sportifs.

Lors d’un événement FT Live en février, Alex Kay-Jelski, directeur des sports de la BBC, a exposé sa vision pour le service : « Nous vivons tous aujourd’hui dans un paysage médiatique très, très, très différent, où la plupart d’entre nous découvrent de toute façon les choses d’abord sur leur téléphone et où nous faisons tous défiler, encore et encore, le contenu sur le même tout petit écran.

« Mais nous ne sommes plus en concurrence avec les mêmes acteurs qu’avant. [La] BBC a peut-être longtemps pensé qu’elle rivalisait avec ITV, Sky ou divers autres diffuseurs. Ce n’est plus le cas. Nous devons éviter que les utilisateurs ne nous écartent d’un glissement de doigt au profit de personnes qui me proposent des vacances, de marques de vêtements, de promotions sur les blancs de poulet à deux pour le prix d’un au supermarché, ou encore d’équipes de football ou d’athlètes.

« Nous devons tous être plus astucieux, meilleurs et plus capables de capter l’attention du public pour rivaliser dans un paysage bien plus vaste que jamais. »