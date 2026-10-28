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Match of the Day 1:1Getty/GOAL

Le début de la fin pour Match of the Day ? La célèbre émission de la BBC consacrée aux résumés des matches de Premier League est sérieusement menacée

L’émission phare consacrée au football fait parler d’elle pour de mauvaises raisons : des tensions latentes en coulisses semblent avoir éclaté à l’antenne lors d’une récente diffusion.

Krishan Davis
Traduit par

  • Samedi soir, après la dernière note de trompette du célèbre générique de Match of the Day, les téléspectateurs ont découvert le visage sombre de Mark Chapman. Sa mine renfrognée a donné le ton d’une présentation particulièrement impassible : les consultants Steph Houghton et Martin Keown ont assuré l’essentiel des échanges sous le regard de « Chappers », bras croisés et sans laisser paraître la moindre émotion.

    Le présentateur passait peut-être simplement une mauvaise journée. Il était aussi possible qu’il soit fatigué après avoir assuré ses obligations à la radio sur 5 Live plus tôt dans la journée. Mais plusieurs signes suggèrent que cette prestation austère révèle des problèmes plus profonds dans les coulisses de la plus célèbre émission de résumés de football.

    Dans un paysage médiatique en pleine mutation, Match of the Day risque sérieusement de se laisser distancer.

  • Des problèmes en coulisses

    BBC Sport
    Getty

    La tension monte en coulisses à BBC Sport, où un changement de stratégie et des suppressions de postes provoquent de vives tensions.

    La tension semble monter depuis quelque temps en coulisses à BBC Sport, ce qui a eu des répercussions sur son émission phare consacrée au football. Selon The Telegraph, le moral au sein du service est « extrêmement bas », une situation que les récentes suppressions d’emplois, qui ont touché quelque 41 postes, n’ont certainement pas arrangée.

    À la veille de la nouvelle saison, des inquiétudes quant à l’orientation prise par l’émission ont provoqué des remous. Le personnel du site de BBC Sport à Salford estimerait que Match of the Day risque de devenir un « produit de seconde zone » et aurait le sentiment que la BBC concentre plutôt ses efforts sur le développement de ses contenus numériques et destinés aux réseaux sociaux.

    Ces révélations sur le mécontentement en coulisses interviennent après l’arrêt de Football Focus, un magazine diffusé pendant 52 ans, à la fin de la saison dernière. Le Women’s Football Show, consacré aux temps forts de la WSL, a lui aussi été supprimé. La BBC a également réduit ses bulletins d’information sportive et perdu au profit de concurrents les droits de diffusion en direct d’autres événements sportifs.

    Lors d’un événement FT Live en février, Alex Kay-Jelski, directeur des sports de la BBC, a exposé sa vision pour le service : « Nous vivons tous aujourd’hui dans un paysage médiatique très, très, très différent, où la plupart d’entre nous découvrent de toute façon les choses d’abord sur leur téléphone et où nous faisons tous défiler, encore et encore, le contenu sur le même tout petit écran.

    « Mais nous ne sommes plus en concurrence avec les mêmes acteurs qu’avant. [La] BBC a peut-être longtemps pensé qu’elle rivalisait avec ITV, Sky ou divers autres diffuseurs. Ce n’est plus le cas. Nous devons éviter que les utilisateurs ne nous écartent d’un glissement de doigt au profit de personnes qui me proposent des vacances, de marques de vêtements, de promotions sur les blancs de poulet à deux pour le prix d’un au supermarché, ou encore d’équipes de football ou d’athlètes.

    « Nous devons tous être plus astucieux, meilleurs et plus capables de capter l’attention du public pour rivaliser dans un paysage bien plus vaste que jamais. »

  • Relations dégradées

    Mark Chapman BBC Sport
    Getty

    Les mauvaises relations de Chapman avec le directeur des sports Kay-Jelski expliqueraient en partie, selon certaines informations, sa récente prestation en retrait dans l’émission.

    Kay-Jelski est à l’origine des changements de grande ampleur engagés depuis sa prise de fonctions il y a deux ans. Selon des informations rapportées, la dégradation des relations entre Chapman et le responsable aurait contribué à la prestation sans relief du présentateur samedi.

    Une source a confié au Daily Mail que le présentateur « ne supporte pas » Kay-Jelski et désapprouve la manière dont celui-ci dirige le service, notamment les récentes suppressions de postes, Chapman étant « attaché » aux membres de l’équipe de production. « Le malaise en coulisses a désormais des répercussions sur ce qui se passe devant la caméra », a déclaré cette source.

    Le directeur des sports avait personnellement choisi Chapman pour faire partie du trio chargé de remplacer Gary Lineker à la présentation avant la saison 2025-2026, aux côtés de Kelly Cates et Gabby Logan. Mais cela ne semble guère avoir renforcé leurs relations au cours des semaines et des mois qui ont suivi.

  • Vies privées dévoilées

    Kelly Cates
    Getty

    Chapman et Kelly Cates, qui présente également Match of the Day, ont vu leur vie privée faire la une après la révélation de leur relation amoureuse.

    L’exaspération apparente de Chapman pourrait aussi tenir au fait que sa vie privée a récemment été exposée par les tabloïds. Il est apparu que l’homme de 53 ans entretient une relation avec Cates, 51 ans, qui coprésente Match of the Day, après la fin de sa précédente relation en avril.

    Les deux se seraient rapprochés alors qu’ils travaillaient à la Coupe du monde en Amérique du Nord pendant l’été. Depuis, ils ont été photographiés ensemble en public alors qu’ils se rendaient au travail à Manchester. Cates a également été photographiée récemment en train de quitter le domicile de Chapman dans la ville.

    Il ne fait guère de doute que le couple devra gérer sa relation hors caméra et veiller à ce que leurs rapports à la BBC soient perçus comme strictement professionnels afin d’éviter l’attention de la hiérarchie, d’autant que les relations entre Chapman et Kay-Jelski semblent déjà tendues.

  • La vie après Lineker

    Match of the Day BBC
    BBC

    Lineker a quitté son poste de présentateur de Match of the Day à la fin de la saison 2024-2025, à la suite d’une polémique liée à l’antisémitisme.

    Le sentiment que Match of the Day n’est plus tout à fait la même émission depuis le départ de Lineker à l’issue de la saison 2024-2025, après 26 ans dans ce rôle, sur fond de polémique liée à l’antisémitisme, est tenace. Si Chapman, Cates et Logan ont admirablement pris sa relève, ils ont eu du mal à égaler son charisme et sa complicité à l’écran avec les consultants.

    En janvier, il a été rapporté que l’émission avait perdu 10 % de son public depuis le départ de Lineker, qui a mis fin au trio populaire qu’il formait avec les consultants Alan Shearer et Micah Richards. Entre août et décembre, l’audience hebdomadaire cumulée des émissions du samedi et du dimanche soir a reculé de 770 000 personnes par rapport à l’année précédente, tandis que le pic d’audience hebdomadaire a baissé de 8 % la saison dernière, passant de 5,9 à 5,4 millions de téléspectateurs, selon The Telegraph.

    Shearer et Richards sont toujours présents, mais le premier a fortement réduit sa participation et n’apparaîtra plus qu’une fois par mois, afin d’avoir davantage de temps pour suivre son cher Newcastle et assurer ses fonctions de co-commentateur. Le contrat du second ne prévoit que huit apparitions, ainsi que la couverture en direct de quelques matches de la Coupe d’Angleterre. La légende d’Arsenal Ian Wright, tout aussi populaire, avait également quitté l’émission un an avant Lineker.

    The Telegraph ajoute que la rotation hebdomadaire des présentateurs et des consultants suscite des tensions parmi les personnes qui travaillent sur l’émission à Salford, car elle « empêche l’émergence d’une complicité et d’une continuité » à l’écran.

  • Menace existentielle

    Football phone general
    Getty

    La diffusion rapide des meilleurs moments des matches sur les plateformes numériques représente une menace sérieuse pour Match of the Day tel que nous le connaissons.

    Reste à savoir combien de temps l’émission traditionnelle Match of the Day pourra survivre sous sa forme actuelle. Des facteurs internes et externes menacent l’existence de ce programme de résumés diffusé en fin de soirée, alors que la popularité des contenus en ligne ne cesse de croître.

    Depuis la saison 2019-2020, Sky Sports et TNT Sports, détenteurs des droits de la Premier League au Royaume-Uni, publient sur YouTube de courts résumés des matches, mis en ligne peu après le coup de sifflet final. Ce format séduit un public plus jeune qui, habitué aux vidéos TikTok et aux Reels Instagram, peut préférer suivre le football à travers de courts extraits facilement accessibles.

    Avec sa stratégie numérique, BBC Sport a lui-même créé une concurrence pour les diffusions télévisées de Match of the Day le samedi et le dimanche soir. Depuis la saison dernière, BBC Sport publie des résumés prolongés de chaque match sur son site et sur sa plateforme de streaming iPlayer à 20 h ces deux jours-là, sans les analyses. Les téléspectateurs peuvent ainsi choisir de ne pas veiller jusqu’à 22 h 30 pour regarder l’émission complète, une possibilité dont beaucoup semblent profiter.

  • Un paysage en mutation

    Alex Kay-Jelski
    Getty

    Alex Kay-Jelski, directeur des sports de la BBC, a été le principal artisan de la stratégie controversée du groupe audiovisuel, qui donne la priorité au numérique.

    BBC Sport fera toutefois valoir que sa nouvelle stratégie donnant la priorité au numérique est un franc succès, malgré une baisse assez inquiétante de l’audience télévisée.

    En janvier, le diffuseur a révélé que le nombre hebdomadaire moyen de comptes accédant aux émissions intégrales de Match of the Day et aux vidéos des temps forts sur l’application BBC Sport, iPlayer et le site web avait augmenté de 21 % sur un an, passant de 1,39 million à 1,69 million. Autrement dit, le gain d’audience sur le numérique a été deux fois supérieur à la perte de téléspectateurs, tandis que la demande de contenus de Match of the Day a elle aussi nettement progressé. Les seuls extraits de résumés prolongés ont enregistré en moyenne 1,65 million de vues par semaine, tandis que les contenus de l’émission ont été visionnés plus de 350 millions de fois la saison dernière sur les plateformes numériques de BBC Sport.

    « Nous permettons au public de suivre l’émission comme il le souhaite, et c’est formidable de voir combien de personnes l’apprécient », a déclaré Kay-Jelski plus tôt cette année. « En faisant évoluer le format et en adoptant les plateformes numériques, nous touchons davantage de personnes que jamais et élargissons la portée de cette émission emblématique. Match of the Day joue un rôle majeur pour des millions de passionnés de football, que ce soit à la télévision, sur iPlayer ou sur leur téléphone. »

    Dans des propos accordés à The Telegraph en début de saison, un porte-parole de la BBC a déclaré : « Match of the Day se porte très bien. Son audience globale a augmenté à mesure que nous élargissons l’accès à ses contenus et l’engagement du public sur différentes plateformes, en proposant ces contenus là où le public le souhaite, quand il le souhaite. Et des millions de téléspectateurs continuent de regarder chaque semaine l’émission phare pour les analyses et les éclairages de notre remarquable équipe de présentateurs et de consultants. »

    La prestation la plus récente de Chapman raconte toutefois une autre histoire. Reste à voir quelles répercussions ce succès numérique sans précédent aura sur la plus célèbre émission de résumés de football au monde telle que nous la connaissons.