Le club mondial de classe mondiale 2026 de GOAL : Alessia Russo parmi les six nouvelles membres des superstars les plus élitistes du football féminin
De classe mondiale... C'est une étiquette invisible mais importante, celle qui sépare les bonnes des grandes. Mais c'est aussi un terme tellement subjectif. Chaque fan de football a sa propre définition, ses propres critères, ce qui donne lieu à des débats sans fin mais terriblement plaisants dans les stades, les vestiaires, les studios de télévision, les cafés, les bars, les pubs et les clubs du monde entier.
Ainsi, en 2023, GOAL a décidé de se prêter au jeu en établissant une liste très exclusive des 25 joueuses qui, selon nous, représentaient l'élite du football, le gratin du gratin, celles qui enchaînaient des performances de très haut niveau sur une longue période.
Afin d'éviter de se concentrer uniquement sur les attaquantes, ce qui, soyons honnêtes, arrive presque toujours lorsqu'il s'agit de récompenses et de distinctions individuelles, nous avons fixé qu'il devait y avoir au moins trois joueuses par ligne (gardienne, défense, milieu et attaque), et un maximum de neuf par ligne.
Les membres font l'objet d'une révision annuelle, et le moment est de nouveau venu de décider qui peut rester dans le World-Class Club, et qui doit être poliment invité à partir. Alors, qui figure dans cette liste de 25 cette année ? Découvrez-le ci-dessous, et n'hésitez pas à faire part de votre approbation, ou de votre indignation, dans les commentaires...
GB : Cata Coll 🆕
Après s’être imposée comme la gardienne numéro un du FC Barcelone et de l’Espagne il y a trois ans, Cata Coll n’a cessé de se rapprocher du très haut niveau mondial. À 25 ans, elle a su tirer profit de ses grandes expériences pour gommer progressivement sa tendance aux erreurs et est désormais devenue une dernière rempart bien plus fiable derrière deux défenses rarement mises en difficulté, ce qui rend sa capacité à sortir de grands arrêts dans les grands moments d’autant plus impressionnante.
Cela a été particulièrement frappant au cours de la dernière année environ. Coll a été excellente lorsque l’Espagne a atteint la finale de l’Euro 2025, elle a brillé lors du sacre de La Roja en Ligue des nations dans les mois qui ont suivi, puis encore quand le FC Barcelone a remporté une quatrième Ligue des champions en juin dernier, réalisant plusieurs très beaux arrêts pour tenir Lyon à distance en finale.
Dotée également d’une qualité de relance remarquable, ce qui n’a rien de surprenant vu ses racines à La Masia, Coll est une gardienne de classe mondiale, complète à tous les niveaux.
Gardienne : Hannah Hampton
Il fallait forcément un type de gardienne très particulier pour succéder à Mary Earps comme numéro 1 de l’Angleterre, et Hannah Hampton est assurément de cette trempe. Déjà gardienne titulaire de Chelsea depuis un certain temps, Hampton est devenue la référence en sélection avant l’Euro l’an dernier, et elle a justifié la décision de Sarina Wiegman grâce à ses performances de championne.
Présence fiable, dotée de réflexes fulgurants, d’un excellent jeu au pied et d’une vraie assurance dans sa surface, Hampton fait partie des meilleures gardiennes du monde. Et pour beaucoup, elle est la meilleure.
Gardienne : Kailen Sheridan
Au cours des cinq dernières années, aucune gardienne de but de la NWSL n’a été aussi brillante avec une telle régularité que Kailen Sheridan. D’abord à Gotham, puis au San Diego Wave et maintenant au North Carolina Courage, la joueuse de 31 ans ne s’est pas seulement illustrée dans tous les secteurs de son jeu, elle a aussi progressé pour atteindre de nouveaux sommets.
Complète, avec de grands arrêts, des qualités techniques et une vraie présence dans les buts, Sheridan est l’une des meilleures gardiennes du monde.
DEF : Selma Bacha
Autre joueuse à avoir atteint le statut de classe mondiale à un très jeune âge, Selma Bacha continue d’enchaîner des performances régulières et décisives pour l’une des meilleures équipes du monde.
Principalement arrière gauche à Lyon, où elle a pris part à quatre sacres en Ligue des champions, la joueuse de 25 ans peut aussi exceller plus haut sur le terrain, ce qui ajoute encore à ses qualités. Peu de joueuses, voire aucune, possèdent un pied gauche aussi redoutable que l’internationale française.
DEF : Ona Batlle
Brillante en Women’s Super League avec Manchester United pendant trois ans, Ona Batlle s’est imposée avec force, au début de la vingtaine, dans la conversation autour de la « meilleure arrière droite du monde », et elle l’a confirmé lorsqu’elle est revenue en Catalogne.
Formée au centre de jeunes du FC Barcelone, elle s’est intégrée parfaitement au Barça et a également brillé sur la scène internationale avec l’Espagne pour souligner son statut de joueuse de classe mondiale à 26 ans. Assez polyvalente pour jouer aussi à gauche, Batlle est désormais de retour en Angleterre avec Arsenal ; le fait que sa signature ait poussé beaucoup de monde à faire des Gunners les favoris pour le titre en WSL en dit long.
DEF : Ellie Carpenter
Ceux qui ont vu Ellie Carpenter éclore à 15 ans en Australie savaient dès le départ qu’elle avait quelque chose de spécial. Pour eux, son accession au statut de joueuse de classe mondiale n’a rien d’une surprise.
La façon dont Carpenter a affiché un niveau constamment élevé avec Lyon, malgré une grave blessure au ligament croisé antérieur au milieu de ses cinq années passées au club, force énormément l’admiration, d’autant qu’elle est parvenue à atteindre un niveau individuel encore supérieur après son retour de ce coup d’arrêt. Elle a poursuivi sur cette lancée à Chelsea, au point que l’entraîneure Sonia Bompastor réajuste souvent le positionnement de Lucy Bronze pour permettre à Carpenter d’occuper le poste d’arrière droite où elle se montre si efficace.
DEF : Emily Fox
Emily Fox flirtait avec le statut de joueuse de classe mondiale depuis quelques années avant son entrée dans ce club en 2025. La latérale a éclaté en NWSL et a rapidement attiré l’attention de clubs à l’étranger, son exposition à différents styles à Arsenal ne faisant qu’étoffer et affiner son jeu pour en faire celui d’une joueuse d’élite.
Atout aussi bien en défense qu’en attaque, l’internationale américaine affiche une régularité remarquable, en club comme en sélection, jouant un rôle clé dans les sacres olympique et en Ligue des champions.
DEF : Naomi Girma
Que Naomi Girma ait rejoint le club d’élite dans la foulée de sa saison de rookie en NWSL en dit long sur la rapidité avec laquelle elle s’est adaptée au plus haut niveau. Depuis, la défenseure centrale affiche une maturité bien au-delà de son âge, au point que la sélectionneuse de l’USWNT, Emma Hayes, l’a qualifiée de meilleure défenseure qu’elle ait jamais vue.
C’est grâce à son excellente qualité de passe, son très bon placement et sa capacité à intervenir au bon moment. Cependant, les supporters de Chelsea ont vu étonnamment peu de tout cela depuis son arrivée au club en janvier 2025. Des blessures persistantes se sont révélées problématiques pour Girma depuis sa traversée de l’Atlantique, et régler cela sera une priorité majeure pour la joueuse de 26 ans.
DEF : Mapi Leon
Sans doute l’une des toutes meilleures défenseures centrales du football féminin depuis plusieurs années, Mapi Leon est surtout admirée pour ses qualités techniques quand il s’agit d’évoquer son talent, mais sa science défensive ne doit pas non plus être négligée.
C’est d’autant plus impressionnant qu’au cours de certains matches avec son ancien club de Barcelone, elle n’a parfois été mise à l’épreuve qu’une ou deux fois, tout en parvenant toujours à en sortir gagnante. Ces qualités seront probablement mises à l’épreuve plus souvent depuis son transfert à London City Lionesses, même si la plupart miseront sur la joueuse de 31 ans pour être à la hauteur du défi.
MILIEU : Aitana Bonmati
Bien que sa saison 2025-2026 ait été perturbée par une fracture à la jambe, il n’y a pas vraiment besoin de justifier la présence d’une joueuse qui a remporté les trois derniers Ballons d’Or. Que ce soit avec le FC Barcelone ou l’Espagne, Aitana Bonmati répond toujours présente quand cela compte, et pas seulement sur le plan offensif.
On peut difficilement trouver un milieu de terrain plus complet dans le football féminin, tant elle sait se montrer décisive défensivement et tient à contribuer dans les deux surfaces.
MIL : Mariona Caldentey
Peu auraient contesté une victoire de Mariona Caldentey au Ballon d'Or 2025 devant Bonmati. La meneuse de jeu d'Arsenal évolue au plus haut niveau mondial depuis un moment déjà, mais il lui était parfois difficile de se démarquer dans une équipe de Barcelone remplie de stars du même acabit.
Depuis son arrivée dans le nord de Londres, Caldentey n'a plus ce problème. L'internationale espagnole s'est imposée comme une incroyable joueuse capable de changer le cours d'un match à différents postes, tout en démontrant des qualités sans ballon qui l'ont vue mener Arsenal au sacre en Ligue des champions et terminer deuxième dans la course à ce Ballon d'Or.
MIL : Melchie Dumornay 🆕
La qualité de Melchie Dumornay saute aux yeux depuis longtemps. En 2018, à 14 ans, elle a bénéficié d'une autorisation spéciale pour disputer la Coupe du monde féminine U20, et ses performances avec Haïti ont attiré l'attention de recruteurs clés, notamment ceux de Lyon. L'entraîneuse de Reims, Amandine Miquel, a également repéré Dumornay lors de ce tournoi, et c'est par l'intermédiaire du club du nord que s'est dessinée sa route vers l'équipe féminine la plus dominante de France, Reims lui offrant l'opportunité de jouer et de se développer pour devenir une joueuse de classe mondiale plus complète.
C'est ce qu'est Dumornay aujourd'hui. Ses qualités capables de faire basculer un match sont incroyables et se voient toujours, en particulier sur les plus grandes scènes. La saison 2025-2026, qui l'a aidée à intégrer le World-Class Club, en est un excellent exemple. La joueuse de 23 ans a mené OL jusqu'à la finale de la Ligue des champions avec cinq buts et plusieurs performances remarquées, tout en inscrivant un triplé lors de leur victoire décisive pour le titre contre le Paris Saint-Germain, après avoir marqué l'unique but de la finale de la Coupe de la Ligue face au même adversaire.
MIL : Patri Guijarro
Toute personne ayant joué avec Patri Guijarro sait que la star espagnole est l’une des footballeuses les plus intelligentes du jeu. En tant que milieu défensive, il est toujours difficile de recevoir des éloges unanimes, mais le fait qu’on lui fasse confiance à ce poste dans l’équipe de Barcelone, qui rafle tout sur son passage, en dit long sur ses qualités. Compte tenu de l’incroyable style de jeu pratiqué par le club catalan, il n’existe sans doute pas de rôle plus difficile à occuper.
Pour celles et ceux qui doutaient encore de la qualité de Guijarro, la saison 2025-2026 a été éloquente. Alors qu’elle a passé plusieurs mois sur la touche, les performances du Barça ont légèrement baissé par rapport à leur niveau habituellement très élevé. À son retour, son impact a été impossible à ignorer.
MILIEU : Pernille Harder
Il n’y a pas beaucoup de joueuses dans le monde capables de changer un match au plus haut niveau avec autant d’efficacité et de brutalité que Pernille Harder. La star du Bayern Munich apporte du dynamisme, un vrai sens du but et de la créativité dans plusieurs rôles offensifs différents, et c’est aussi une leader remarquable. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si elle a remporté un titre de championne lors de chacune des 11 dernières années.
Si ce titre en Ligue des champions lui échappe encore d’une manière assez incroyable, tout comme le Ballon d’Or qu’elle aurait sûrement remporté s’il avait été décerné en 2020, les performances de Harder lors du parcours du Bayern jusqu’aux demi-finales européennes en 2025-2026 laissent penser qu’elle pourrait encore ajouter l’une, ou les deux, de ces distinctions à son palmarès.
MILIEU : Yui Hasegawa 🆕
En 2022, lorsque Manchester City a recruté Yui Hasegawa pour remplacer Keira Walsh après son départ à Barcelone, cela a fait hausser quelques sourcils. L’internationale japonaise s’était fait un nom comme excellente numéro 10, mais elle n’avait pas fait ses preuves dans un rôle plus bas sur le terrain.
C’est désormais le cas. Hasegawa a passé les quatre dernières années à s’affirmer comme l’une des meilleures joueuses du monde dans un poste très différent, d’abord comme milieu défensive plus traditionnelle sous les ordres de Gareth Taylor, puis plus récemment dans un rôle lui laissant davantage de liberté pour se projeter vers l’avant sous Andree Jeglertz.
L’expérience de la joueuse de 29 ans dans différents rôles lui permet d’exceller dans tous les aspects du jeu, que ce soit en attaque ou en défense, avec le ballon ou sans, dans la maîtrise d’un match ou dans les transitions. Cela a aidé City à remporter un premier titre de WSL en 10 ans en 2025-2026 et a permis à le Japon d’être sacré champion d’Asie en mars dernier.
MIL : Alexia Putellas
Les cinq dernières années de la carrière d’Alexia Putellas en disent long sur elle, en tant que joueuse et en tant que personne. Après avoir atteint un niveau qui lui a permis de remporter deux Ballons d’Or consécutifs en 2021 et 2022, une blessure au ligament croisé antérieur l’a privée de la majeure partie de la saison 2022-2023. Mais si certains doutaient de sa capacité à retrouver l’exigence très élevée qu’elle s’était fixée après cette période difficile, elle a répondu avec brio.
En fait, on peut même soutenir que la milieu de terrain a passé les deux dernières années à évoluer à un niveau encore supérieur à celui d’avant. Elle aurait été une lauréate méritante du Ballon d’Or en 2025 et elle est la grande favorite pour décrocher son troisième Ballon d’Or en 2026 après une nouvelle année exceptionnelle, aussi bien sur le plan collectif qu’individuel.
MIL : Keira Walsh
Beaucoup considéraient déjà Keira Walsh comme un talent de classe mondiale avant qu’elle ne rejoigne Barcelone à l’été 2022, et ceux qui ne le pensaient pas alors en sont sûrement convaincus aujourd’hui. La milieu de terrain anglaise s’est, sans surprise, encore améliorée sous les couleurs du Barça, peaufinant son jeu pour devenir un élément clé de l’équipe de club la plus douée techniquement du football, avant de revenir à Chelsea pour montrer à tout le monde ce qu’elle y a appris.
Walsh continue même aujourd’hui d’ajouter de nouvelles cordes à son arc, à 29 ans, comme le montre sa récente série de buts. Le fait de frapper plus régulièrement est un sujet de discussion avec le staff de Chelsea et cela porte ses fruits, la star de l’Angleterre trouvant avec brio le chemin des filets de loin de façon désormais régulière.
À l’attention de : Barbra Banda
Jusqu’à son arrivée à l’Orlando Pride, Barbra Banda relevait presque du luxe pour les amateurs de football féminin. Elle illuminait les grands tournois avec la Zambie, puis retournait en Women’s Super League chinoise, peu médiatisée, jusqu’au grand rendez-vous suivant.
Cependant, la présence de l’attaquante dans l’élite américaine signifie que sa qualité est désormais exposée chaque semaine aux yeux d’un immense public, et ce qu’elle montre en club comme en sélection rappelle régulièrement à tout le monde qu’elle est bel et bien l’une des meilleures joueuses de la planète.
ATT : Klara Buhl 🆕
Lorsque Sport a demandé à Aitana Bonmati quel serait son recrutement de rêve pour l’équipe de Barcelone qui rafle tout, le fait qu’elle ait choisi Klara Buhl dit tout ce qu’il faut savoir sur les qualités de l’ailière du Bayern Munich. Attaquante dangereuse des deux pieds et régulière, Buhl a affiché des statistiques incroyables en matière de buts et de passes décisives ces derniers temps, et le fait qu’elle estime pouvoir encore améliorer son efficacité dans le dernier geste devrait inquiéter les défenseures de tout le football.
Directe, entreprenante et toujours prête à saisir la moindre occasion pour provoquer ses adversaires, Buhl n’est pas seulement un atout balle au pied, mais aussi une joueuse qui travaille dur sans le ballon, ce qui fait d’elle un profil complet et de classe mondiale, digne de son entrée dans ce club très fermé.
ATT : Temwa Chawinga 🆕
Depuis son arrivée aux États-Unis en janvier 2024, Temwa Chawinga domine tout simplement la NWSL. Lauréate du MVP et du Soulier d’or lors de ses deux premières saisons, et également nommée dans le Best XI à chaque fois, sa finition redoutable, ainsi que sa capacité à aussi créer pour ses coéquipières, ont été absolument dévastatrices pour les défenseures.
Et ce n’est pas seulement avec le Kansas City Current qu’elle affiche une telle forme irrésistible. En effet, le total de buts qui lui a permis de remporter le Soulier d’or à la Coupe d’Afrique des nations féminine cet été a aidé le Malawi à créer la sensation pour sa première participation, les Scorchers atteignant la finale après avoir notamment éliminé le Nigeria, tenant du titre, en chemin.
À 27 ans, elle est l’une des meilleures joueuses de la planète et son incroyable régularité, d’une année à l’autre mais aussi d’un match à l’autre, fait d’elle un choix évident pour le World-Class Club.
À l’attention de : Caroline Graham Hansen
Régulièrement l’une des ailières les plus remarquables du football féminin depuis de nombreuses années, Caroline Graham Hansen a enfin commencé à recevoir une reconnaissance individuelle attendue depuis longtemps. En 2024, elle a terminé deuxième du Ballon d'Or, et elle a également décroché une place dans le top 15 l’année suivante. Cela peut sembler être un petit recul, mais étant donné que 2024 était, d’une certaine manière, sa première nomination, le simple fait de la revoir dans la liste était déjà une excellente nouvelle.
Cette exposition n’est toutefois pas ce que recherche Graham Hansen, pour qui la réussite collective passe avant tout à Barcelone, elle dont la valeur a toujours été bien connue de ses coéquipières.
ATT : Vivianne Miedema
Ces derniers temps, Vivianne Miedema n’a pas été épargnée par les blessures, mais dès qu’elle est sur le terrain, elle montre que ces coups durs n’ont en rien entamé son statut de joueuse de classe mondiale. La star de Manchester City affiche un sang-froid glacial devant le but, aucun homme ou aucune femme n’ayant marqué davantage pour les sélections néerlandaises, et elle est aussi une génie lorsqu’il s’agit de créer pour les autres.
C’est le cas en tant que n°9, mais aussi en tant que n°10, le poste auquel Miedema a évolué lorsque Manchester City a remporté son premier titre de WSL depuis 10 ans la saison dernière. Cela en disait long sur sa qualité : lorsqu’elle a passé quelques semaines indisponible à la fin de cette campagne, City n’avait plus la même puissance offensive, malgré tout le talent présent dans son effectif.
ATT : Ewa Pajor
Il n’y avait rien de surprenant à voir Barcelone débourser une somme énorme pour faire venir Ewa Pajor au club en 2024, et ce qu’elle a accompli au cours des deux années qui ont suivi n’a fait que le justifier aux yeux de ceux qui en doutaient.
L’internationale polonaise s’était déjà imposée comme une avant-centre de classe mondiale lors de ses neuf années à Wolfsburg, et c’est exactement ce dont les Catalanes avaient besoin pour compléter leur équipe. Elle a répondu aux attentes, et même au-delà, lors des deux dernières saisons, avec un total impressionnant de 99 contributions directes à des buts (75 buts, 24 passes décisives) lors de ses deux premières saisons.
Cette efficacité redoutable devant le but et cette capacité à créer pour les autres ont aidé le Barça à rester la force dominante en Espagne tout en ajoutant un nouveau trophée de la Ligue des champions à son palmarès, avec deux buts en finale de l’édition 2026 qui ont permis à Pajor de voler la vedette au moment de mettre fin à sa propre longue quête d’une première couronne européenne.
ATT : Alessia Russo 🆕
Auparavant, la plus grande critique adressée à Alessia Russo concernait son manque de buts. La qualité de son jeu global en pointe ne pouvait pas être remise en cause, et il n’y a peut-être aucune attaquante meilleure qu’elle dans le monde pour jouer en appui et faire le lien dans l’attaque. C’est ce qui lui a permis de s’imposer comme le numéro 9 de l’Angleterre ainsi que d’Arsenal. Au cours des deux dernières années, toutefois, Russo est devenue bien plus létale et prolifique devant le but, ouvrant ainsi la voie à son entrée dans le World-Class Club.
Cela a été particulièrement évident en Ligue des champions, ce qui en dit long sur sa capacité à répondre présente dans les grands rendez-vous. Russo a marqué 16 fois en 23 apparitions dans la compétition au cours des deux dernières saisons, aidant Arsenal à remporter le trophée majeur en 2025. Ce triomphe est intervenu quelques semaines seulement avant qu’elle ne marque ensuite en finale du Championnat d’Europe contre l’Espagne, ajoutant ainsi une nouvelle couronne continentale à son palmarès.
À l’attention de : Khadija Shaw
Au cours des sept dernières saisons, avec Bordeaux puis Manchester City, Khadija Shaw a été titularisée à 114 reprises en championnat et a inscrit 115 buts. Ce sont des statistiques de classe mondiale.
À 29 ans, c’est une buteuse d’un réalisme incroyable mais, là encore, ce n’est pas le seul aspect de son jeu ; le travail défensif de Shaw dès le front de l’attaque donne le ton et met en lumière l’état d’esprit travailleur qui fait de la Jamaïcaine une coéquipière de très haut niveau.
Ces qualités se sont particulièrement illustrées lors de la saison 2025-26, Shaw ayant grandement contribué à mener Manchester City vers un premier titre en WSL en 10 ans ainsi que vers une première victoire en FA Cup en six ans.
Adhésion révoquée ⛔
La plupart de celles qui perdent leur place dans le Club de classe mondiale en 2026 sont tout simplement victimes de la forte concurrence. L’émergence de Coll signifie qu’une des gardiennes du groupe 2025 devait sortir, et c’est Christiane Endler, toujours l’une des meilleures au monde mais désormais proche de la fin de sa carrière, qui en fait les frais.
De même, Kadidiatou Diani et Alex Greenwood font clairement partie de l’élite de ce sport, mais ont été dépassées par d’autres, jugées plus méritantes pour intégrer ce club en 2026. Sophia Wilson, elle, est revenue de congé maternité cette année, après 16 mois d’absence, et devrait sans doute réaffirmer son statut de joueuse de classe mondiale en vue d’une place en 2027. Pour l’instant, toutefois, la régularité sur le long terme d’autres joueuses doit être récompensée.
Pour Grace Geyoro, il est impossible d’ignorer à quel point sa première saison en Angleterre avec les London City Lionesses a été décevante. Elle aura à cœur de rebondir de manière marquante lors de cette campagne 2026-2027 et, si elle parvient à prouver qu’il ne s’agissait que d’un rare faux pas, elle reviendra dans la course.
Puis il y a la malchance sur le plan des blessures qu’a connue Lena Oberdorf, ce qui l’a limitée à seulement 10 apparitions en compétition en deux ans. Espérons qu’elle puisse bientôt retrouver sa pleine forme et laisser derrière elle ces inquiétants problèmes au genou.