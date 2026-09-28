De classe mondiale... C'est une étiquette invisible mais importante, celle qui sépare les bonnes des grandes. Mais c'est aussi un terme tellement subjectif. Chaque fan de football a sa propre définition, ses propres critères, ce qui donne lieu à des débats sans fin mais terriblement plaisants dans les stades, les vestiaires, les studios de télévision, les cafés, les bars, les pubs et les clubs du monde entier.

Ainsi, en 2023, GOAL a décidé de se prêter au jeu en établissant une liste très exclusive des 25 joueuses qui, selon nous, représentaient l'élite du football, le gratin du gratin, celles qui enchaînaient des performances de très haut niveau sur une longue période.

Afin d'éviter de se concentrer uniquement sur les attaquantes, ce qui, soyons honnêtes, arrive presque toujours lorsqu'il s'agit de récompenses et de distinctions individuelles, nous avons fixé qu'il devait y avoir au moins trois joueuses par ligne (gardienne, défense, milieu et attaque), et un maximum de neuf par ligne.

Les membres font l'objet d'une révision annuelle, et le moment est de nouveau venu de décider qui peut rester dans le World-Class Club, et qui doit être poliment invité à partir. Alors, qui figure dans cette liste de 25 cette année ? Découvrez-le ci-dessous, et n'hésitez pas à faire part de votre approbation, ou de votre indignation, dans les commentaires...