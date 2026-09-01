Le but préféré de Lionel Messi : comment l'incroyable but de la tête de l'icône du FC Barcelone a fait sombrer Manchester United en finale de la Ligue des champions
Vu le nombre impressionnant de buts inscrits par Lionel Messi au cours de sa carrière, choisir un préféré est un exercice futile pour la plupart des fans de football. Le phénomène argentin a émerveillé spectateurs, adversaires et coéquipiers avec ses réalisations éblouissantes à chaque étape de sa carrière.
Certains buts se distinguent par leur importance, comme son deuxième lors de la victoire de l’Argentine en finale de la Coupe du monde contre la France en 2022. D’autres restent dans les mémoires pour leur dimension artistique : son slalom en solitaire contre Getafe, qui rappelait le but iconique de Diego Maradona contre l’Angleterre ; le jour où il a traité l’équipe du Real Madrid comme des plots d’entraînement en demi-finale de 2011 ; ou encore la magnifique ouverture du score contre l’Athletic Club en finale de la Coupe du Roi 2015, lorsque Messi s’est défait de trois défenseurs près de la ligne de touche avant d’en éliminer un autre puis de faire trembler les filets.
Parmi les innombrables candidats au titre de plus grand but de Messi, le huituple Ballon d’Or a un favori très clair : sa tête contre Manchester United en finale de la Ligue des champions 2009.
« J’ai marqué beaucoup de buts qui étaient peut-être encore plus beaux et plus importants, aussi en raison de leur importance, a déclaré Messi en 2025, mais la tête en finale de la Ligue des champions contre Manchester United a toujours été ma préférée. »
Du haut de son 1,70 m, celui que l’on surnomme La Pulga (la Puce) n’a jamais été un grand buteur de la tête ; avant la finale européenne à Rome, il n’en avait inscrit que deux chez les seniors. Pourtant, ce but a donné l’une des images les plus mémorables de sa carrière. En réalité, il existe trois angles célèbres du joueur de 21 ans s’élevant très haut dans les airs pour reprendre le ballon de la tête, tandis que le gardien de United, Edwin van der Sar, reste cloué au sol, stupéfait. À quelques mètres de Messi se tient l’imposant Rio Ferdinand, impuissant face à l’inévitable.
La finition de Messi sur le centre de Xavi à la 70e minute a doublé l’avance du Barça contre Manchester United et scellé le titre en Ligue des champions, complétant un triplé dès la première saison de l’entraîneur Pep Guardiola.
Pour l’attaquant de 21 ans, ce fut un moment charnière dans l’année qui l’a installé parmi les meilleurs joueurs du monde et a laissé entrevoir qu’il pouvait devenir le plus grand de tous les temps.
Le contexte
Après être devenu, à 17 ans, le plus jeune joueur à représenter Barcelone et à marquer pour le club lors de la saison 2004-2005, Messi a connu une ascension régulière vers les sommets. Au contact de Samuel Eto’o, Ronaldinho, Xavi et Deco, il a été progressivement intégré à l’équipe par l’entraîneur Frank Rijkaard, jouant un rôle mineur alors que les Blaugrana remportaient deux titres de Liga et la Ligue des champions lors de ses deux premières saisons.
C’est sous Pep Guardiola, promu de Barcelone B pour remplacer Rijkaard en 2008, que Messi s’est transformé en véritable phénomène mondial. Le jeune entraîneur a immédiatement confié un rôle de premier plan au prodige, allant même jusqu’à se séparer du champion du monde Ronaldinho au profit de l’Argentin dans l’un de ses premiers choix forts. Cette décision a porté ses fruits, puisque Messi a inscrit l’impressionnant total de 38 buts en 51 matches toutes compétitions confondues pour devenir le meilleur buteur de l’équipe devant Eto’o et Thierry Henry.
L’équipe du Camp Nou a survolé le championnat d’Espagne, mais la Ligue des champions constituait le véritable test du style de jeu enthousiasmant de Guardiola et de la capacité du joyau sud-américain à faire basculer les matches.
Une série de cinq buts en quatre matches de groupe, puis un autre contre Lyon en huitièmes de finale, était déjà impressionnante, mais la prestation de Messi qui a fait le plus les gros titres est arrivée en quart de finale. Il a déchiré le Bayern Munich lors du match aller avec deux buts et une passe décisive dans les 40 premières minutes de la victoire 4-0. C’est lui qui a, avec altruisme, servi Andres Iniesta pour le but victorieux lors du match retour controversé de la demi-finale contre le Chelsea de Guus Hiddink, préparant ainsi la finale pour le titre contre United.
Le choc des titans à Rome a vu la fascinante équipe de Guardiola affronter les champions d’Europe en titre de Sir Alex Ferguson. Et cela a opposé Messi à Cristiano Ronaldo quelques mois après que la star portugaise l’eut devancé au Ballon d’Or, prenant un premier avantage dans leur rivalité naissante.
Le match
Avec le légendaire entraîneur Ferguson à la tête d’une équipe composée de Ronaldo, Wayne Rooney, Nemanja Vidic, Ferdinand, Patrice Evra et Van der Sar, United disposait d’un immense réservoir de talent, aussi bien défensif qu’offensif.
Pour leurs adversaires catalans, cette saison avait d’abord été perçue comme une année de transition. Six des titulaires de la finale remportée en 2006 contre Arsenal étaient partis, tandis que la présence de Messi, Sergio Busquets, Gerrard Pique et Pedro apportait de la jeunesse à la nouvelle équipe de Guardiola.
En tant que champions en titre, et après avoir éliminé le Barça la saison précédente, beaucoup donnaient l’avantage à l’équipe de Ferguson, mais l’étonnante victoire 6-2 contre le Real Madrid trois semaines plus tôt avait montré à quel point Messi et ses coéquipiers étaient devenus dévastateurs.
Les champions de Premier League avaient pourtant mieux débuté, même si les frappes lointaines de Ronaldo n’avaient pas vraiment inquiété Victor Valdes. À la 10e minute, Eto’o a renversé la situation, en profitant de la passe d’Iniesta et en se défaisant facilement de Vidic avant de fusiller le gardien pour ouvrir le score.
À partir de là, le Barça a pris l’ascendant et Messi a rapidement commencé à poser des problèmes avec une frappe lointaine, un placement intelligent et une course prometteuse qui a provoqué une faute à l’entrée de la surface.
Le Barça les faisait tourner en bourrique, mais Henry, Eto’o et Messi ne trouvaient tout simplement pas le geste décisif et, alors que United élevait un peu son niveau au milieu de la seconde période, les fidèles blaugrana commençaient à s’inquiéter.
Messi défie la gravité
Puis, à la 70e minute, le dégagement catastrophique de Patrice Evra a été contrôlé par Xavi au milieu de la moitié de terrain de United. On ne sait toujours pas pourquoi Evra et Ronaldo ont tous les deux complètement ignoré Xavi, qui a remonté tranquillement le flanc droit la tête levée avant d’envoyer le ballon au centre de la surface.
Ce n’était pas une tête facile. Messi a dû s’élever haut et, dans le même temps, se cambrer en arrière en plein vol pour reprendre ce centre enroulé et le diriger vers le but, hors de portée du longiligne Van der Sar.
« À ce moment-là, j’ai imaginé le but, je le voyais venir », a-t-il confié à Four Four Two en 2017. « C’était un but tellement important à tous les niveaux. Pour moi, pour l’équipe. Pour la manière dont la finale tournait en notre faveur. Il était difficile d’imaginer que j’allais marquer de la tête avec Ferdinand devant moi. Mais ensuite, de là où j’étais, je n’avais pas de marquage, et la passe était parfaite, donc j’ai pu marquer. »
Ferdinand a essayé à plusieurs reprises d’expliquer pourquoi il n’a fait aucune tentative pour couvrir Messi, alors qu’il savait qu’il rôdait dans la surface entre l’Anglais et Vidic.
« J’en ai perdu le sommeil très, très souvent », a-t-il déclaré à BT Sport 14 ans plus tard. « J’ai parié que Xavi ne pourrait pas faire passer le ballon au-dessus de ma tête depuis cette distance et c’est pour ça que je suis content de ne pas être un homme de paris. Contre des joueurs de moindre niveau, on peut tenter ce pari, mais si vous pariez contre la classe, vous êtes puni. »
Il s’est expliqué plus en détail dans un documentaire de la BBC en 2024 : « En Premier League contre certains joueurs, ou même en Ligue des champions contre certains joueurs, sans manquer de respect, j’aurais parié sur leur incapacité à faire passer le ballon derrière moi. Je l’ai fait en finale de la Ligue des champions et le problème, c’est que le joueur qui avait le ballon, c’était Xavi. Il faut connaître les joueurs auxquels on a affaire, et ensuite il l’a déposée sur un six-pence pour Messi, qui a marqué une tête incroyable. Il n’en a pas marqué beaucoup comme ça dans sa carrière, mais il l’a fait dans un grand moment, et c’est ce qui sépare les bons des très grands. »
Messi et ses coéquipiers hantent encore United !
Mené 2-0 et avec seulement 20 minutes à jouer, United était évidemment hors d’état de renverser la situation, et Barcelone a ainsi décroché la troisième Ligue des champions de l’histoire du club.
« Il y a plusieurs matches où l’équipe a joué de telle manière qu’il était presque impossible pour les adversaires de nous faire du mal », a déclaré Messi à The Sun en 2016. « Et cela arrivait presque toujours lors des grands rendez-vous. La finale de la Ligue des champions à Rome a été l’un de ces matches où l’équipe a livré le match parfait. »
Ce n’était pourtant qu’un début. Désormais pleinement libéré dans le célèbre style tiki-taka de Guardiola, Messi a aidé le Barça à remporter trois autres trophées au cours de cette année civile, avec comme point culminant la Coupe du monde des clubs en décembre. Sans surprise, Messi a écrasé le vote du Ballon d’Or pour le premier de ses quatre sacres consécutifs.
« Nous avions déjà joué contre lui auparavant et nous l’avions bien muselé », a déclaré Ferdinand au sujet de l’évolution qu’il a constatée après son précédent duel contre Messi. « Mais là, c’était un autre Messi. C’était Messi avec plus de liberté pour se déplacer et évoluer dans l’axe.
« Alors qu’avant, il était vraiment cantonné au couloir, donc on pouvait un peu le contenir. Toujours aussi grand, mais quand il avait cette liberté de bouger, d’apparaître n’importe où et de vous surprendre, c’était injouable, c’était ridicule, et il était en réalité encore meilleur à Wembley [en 2011].
« Je me souviens être resté sur la pelouse avec [Paul Scholes] à les regarder aller soulever le trophée, en me disant simplement : “Il faut juste qu’on sorte de là [du terrain], parce qu’ils nous ont pris notre âme.”
« Messi était l’ingrédient principal, c’était le joueur que j’étais censé pouvoir aller défier, mais il s’éloignait de vous dans le jeu puis, soudain, il surgissait, boum, il était là. Juste un footballeur merveilleux. »
Deux ans après l’affrontement de Rome, Barcelone et United se sont retrouvés dans une autre finale de Ligue des champions, tous deux de nouveau vainqueurs de leurs divisions respectives. Cette fois, toutefois, Messi, Xavi et Iniesta ont dominé à Wembley du début à la fin, prenant l’avantage avant l’égalisation controversée de Rooney.
L’Argentin a été encore plus en vue cette fois-ci et a signé un autre bijou pour redonner l’avantage au Barça d’une frappe de l’extérieur de la surface avant que David Villa ne porte le score à 3-1.
« Je n’ai pas honte d’admettre que, lors des matches contre Barcelone, j’ai passé une grande partie du temps à simplement espérer qu’il prenne des positions aussi éloignées de moi que possible », a confié plus tard Paul Scholes. « Insaisissable est le mot qui me vient immédiatement à l’esprit quand je pense au style de jeu de Messi. »
Et la suite appartient à l’histoire
En 2012, l’ère Guardiola a pris fin après une défaite contre Chelsea en demi-finale en Europe et la perte du titre de Liga au profit du Real Madrid. Messi, lui, n’a cessé de progresser. Cette année-là, il a battu le record de la légende du Bayern Munich Gerd Muller pour le plus grand nombre de buts sur une seule saison, en trouvant le chemin des filets à 91 reprises, un total stupéfiant.
Le Barça a continué à construire l’équipe autour du petit attaquant. Neymar et Luis Suarez sont bientôt arrivés pour le compléter, et un autre titre en Ligue des champions, le quatrième de Messi, a suivi sous les ordres de Luis Enrique. Pendant ce temps, les succès nationaux ont continué de s’enchaîner. Après le départ de Guardiola, Messi a remporté cinq autres titres de Liga ainsi qu’autant de Coupes du Roi.
La relation entre Messi et Barcelone a pris fin en raison de la situation financière désastreuse du club, ce qui a conduit à son arrivée libre au Paris Saint-Germain en 2021. Si son passage dans la capitale française a été décevant, il y a décroché son septième Ballon d’Or en évoluant aux côtés de Neymar et Kylian Mbappe.
À 35 ans, il a enfin remporté le seul titre qu’on lui opposait encore comme l’ultime obstacle à franchir pour atteindre le statut de plus grand joueur de tous les temps. Messi a inscrit un doublé en finale, avant que l’Argentine ne batte la France aux tirs au but en finale de la Coupe du monde, tandis que La Pulga a été désigné meilleur joueur du tournoi. Quatre ans plus tard, il est revenu pour décrocher à nouveau la récompense individuelle, mais cette fois l’Espagne a eu raison de lui en finale.
« Il y a une chose pour laquelle j’ai eu de la chance dans ma carrière, j’ai eu Lionel Messi dans mon équipe pendant trois ans », a déclaré Guardiola des années plus tard. « C’est un génie qui comprend le jeu comme personne d’autre. »
Joueur le plus titré de l’histoire du football, Messi a battu d’innombrables records individuels et collectifs au cours de sa carrière. Mais tant par sa beauté que par son importance, ce moment contre Manchester United restera toujours comme l’un des plus spéciaux.