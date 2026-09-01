Vu le nombre impressionnant de buts inscrits par Lionel Messi au cours de sa carrière, choisir un préféré est un exercice futile pour la plupart des fans de football. Le phénomène argentin a émerveillé spectateurs, adversaires et coéquipiers avec ses réalisations éblouissantes à chaque étape de sa carrière.

Certains buts se distinguent par leur importance, comme son deuxième lors de la victoire de l’Argentine en finale de la Coupe du monde contre la France en 2022. D’autres restent dans les mémoires pour leur dimension artistique : son slalom en solitaire contre Getafe, qui rappelait le but iconique de Diego Maradona contre l’Angleterre ; le jour où il a traité l’équipe du Real Madrid comme des plots d’entraînement en demi-finale de 2011 ; ou encore la magnifique ouverture du score contre l’Athletic Club en finale de la Coupe du Roi 2015, lorsque Messi s’est défait de trois défenseurs près de la ligne de touche avant d’en éliminer un autre puis de faire trembler les filets.

Parmi les innombrables candidats au titre de plus grand but de Messi, le huituple Ballon d’Or a un favori très clair : sa tête contre Manchester United en finale de la Ligue des champions 2009.

« J’ai marqué beaucoup de buts qui étaient peut-être encore plus beaux et plus importants, aussi en raison de leur importance, a déclaré Messi en 2025, mais la tête en finale de la Ligue des champions contre Manchester United a toujours été ma préférée. »

Du haut de son 1,70 m, celui que l’on surnomme La Pulga (la Puce) n’a jamais été un grand buteur de la tête ; avant la finale européenne à Rome, il n’en avait inscrit que deux chez les seniors. Pourtant, ce but a donné l’une des images les plus mémorables de sa carrière. En réalité, il existe trois angles célèbres du joueur de 21 ans s’élevant très haut dans les airs pour reprendre le ballon de la tête, tandis que le gardien de United, Edwin van der Sar, reste cloué au sol, stupéfait. À quelques mètres de Messi se tient l’imposant Rio Ferdinand, impuissant face à l’inévitable.

La finition de Messi sur le centre de Xavi à la 70e minute a doublé l’avance du Barça contre Manchester United et scellé le titre en Ligue des champions, complétant un triplé dès la première saison de l’entraîneur Pep Guardiola.

Pour l’attaquant de 21 ans, ce fut un moment charnière dans l’année qui l’a installé parmi les meilleurs joueurs du monde et a laissé entrevoir qu’il pouvait devenir le plus grand de tous les temps.



