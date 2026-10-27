Son équipe encore ébranlée mentalement par ce double coup dur subi coup sur coup, la situation s’est aggravée pour Toppmoller avant la finale face aux rois de la Coupe d’Europe. Leverkusen avait perdu deux de ses piliers les plus importants : son capitaine et défenseur Jens Nowotny et son ailier brésilien Ze Roberto.
« La rupture d’un ligament croisé subie par Jens Nowotny a été un coup dur. Ze Roberto était suspendu. Il ne restait presque plus personne dans l’équipe », a reconnu Toppmoller par la suite. Malgré cet effectif décimé, ses consignes tactiques restaient audacieuses : « Nous ne voulions surtout pas rester en retrait. Je voulais que nous contrôlions le match. »
Malheureusement pour l’Allemand, les joueurs n’ont pas suivi ses consignes. Après neuf minutes, Madrid menait 1-0 : une longue touche en diagonale de Roberto Carlos a rebondi sur la trajectoire de Raul, qui n’a eu qu’à prolonger le ballon hors de portée de Butt.
« Pendant la préparation du match, j’ai répété jusqu’à n’en plus pouvoir qu’il fallait faire attention aux touches de Roberto Carlos, a déclaré l’entraîneur. Nous le savions. Et puis nous nous sommes fait surprendre sur une touche comme celle-là, avec Raul qui a marqué pour porter le score à 1-0. »
Leverkusen a répliqué six minutes plus tard grâce à une puissante tête de Lucio, avant que le match ne se transforme en une bataille tendue, sans qu’aucune des deux équipes ne prenne véritablement le dessus.
Puis, juste avant la mi-temps, est survenu le moment qui allait changer l’histoire du football. Étonnamment, tout est parti d’une passe maladroite.
Après avoir récupéré le ballon près du milieu de terrain, Santiago Solari a tenté de l’envoyer le long de la ligne de touche gauche vers Roberto Carlos. Mais le ballon bondissant a compliqué la tâche du Brésilien, qui devançait le défenseur Zoltan Sebescen à la course.
« Avec sa passe, on aurait dit que Solari visait quelque chose à l’extérieur du stade, vous voyez ? Elle était affreuse, a raconté le latéral gauche. Le ballon arrivait de très haut, le gars à côté de moi mesurait deux mètres... Je courais plus vite que lui. »
Lancé à pleine vitesse pour poursuivre l’attaque, le latéral gauche brésilien n’avait pas le temps de contrôler le ballon et a instinctivement envoyé, par-dessus son épaule, un centre haut et en cloche.
« Je ne savais même pas que Zizou était là, a-t-il admis. J’ai simplement regardé sur ma droite et vu quelqu’un en blanc arriver... J’ai envoyé le ballon en plein milieu de la surface et l’un des meilleurs joueurs du monde était là. »
À l’entrée de la surface de réparation, Zidane attendait. Lorsque le ballon est enfin redescendu, le Français l’a frappé nettement et puissamment de son pied gauche, son mauvais pied, pour l’envoyer en pleine lucarne, tandis que Butt restait figé sur sa ligne.
« J’ai suivi la course de Roberto Carlos sur la gauche. Puis j’ai vu à quel point son centre était bon. Je n’ai pas quitté le ballon des yeux et je l’ai repris de volée sans réfléchir, a expliqué Zidane. C’était de l’intuition. »
La seconde période a apporté un autre type de suspense. Leverkusen a jeté toutes ses forces dans l’attaque, cherchant désespérément à rester dans le match.
Quand le gardien madrilène Cesar Sanchez s’est effondré, victime d’une grave blessure à la cheville à la 68e minute, Del Bosque a dû faire entrer Casillas, âgé de 21 ans, qui avait perdu sa place de titulaire plus tôt dans la saison.
Dans les dernières minutes, alors que Leverkusen lançait un siège aussi tardif qu’acharné, Casillas a réalisé une série d’arrêts miraculeux à bout portant, repoussant notamment des tentatives de Berbatov et de Ballack sur sa ligne pour préserver l’avance de 2-1.
« Nous avons été supérieurs et avons livré un grand match, a déclaré Nowotny des années plus tard. Mais ce soir-là, l’étoile d’Iker Casillas s’est mise à briller. Il aurait pu se placer derrière son but, nous l’aurions quand même touché ! »
Toppmoller a raconté sa réaction : « Ma première pensée a été : bon sang, nous aurions dû gagner ce match, nous étions meilleurs. »
Bien que Zidane ait inscrit le but de la victoire d’une superbe frappe, il s’est empressé de détourner l’attention de son chef-d’œuvre : « Tout le monde parle de mon but, mais le vrai héros, c’était Casillas, avec ses arrêts. »
Au coup de sifflet final, le Real Madrid avait remporté sa neuvième Coupe d’Europe, l’année de son centenaire. Pour Toppmoller et Leverkusen, la pire fin possible d’une saison glorieuse était devenue réalité. Trois compétitions, trois deuxièmes places, aucun trophée.
« C’est terriblement douloureux de finir sans rien, a confié Toppmoller, abattu. Nous pourrions passer une éternité sur le terrain d’entraînement à tout préparer, mais il se produit alors quelque chose d’exceptionnel qu’il est impossible d’anticiper. Dans ce cas, c’était le but de Zidane. »
Pour celui que l’on surnommait affectueusement Zizou, la longue attente prenait enfin fin. Les déceptions vécues avec la Juventus en 1997 et 1998, les interdictions de jouer en compétitions européennes et le lourd poids du montant de son transfert s’étaient tous dissipés.
« Marquer de cette manière en Ligue des champions, si cela ne doit arriver qu’une fois dans une vie, eh bien, c’est arrivé ce soir-là en finale, a déclaré Zidane. Cette reprise de volée a été un grand moment pour moi, car je n’avais jamais remporté ce trophée auparavant... Quand on le gagne et qu’on soulève la coupe, c’est un moment vraiment extraordinaire. »
D’un seul coup de pied gauche, le maestro avait interprété son plus beau mouvement. La symphonie était achevée.