Une révolution était en marche à Madrid au tournant du siècle. Sous la présidence de Lorenzo Sanz, le club avait mis fin à trente ans d’attente pour retrouver le sommet de l’Europe. Fort de deux Ligues des champions remportées en trois ans, le président sortant était convaincu de conserver son poste lors de l’élection de 2000. Mais Florentino Perez s’est présenté avec un programme promettant des transferts révolutionnaires tout en préservant la stabilité financière. Convaincus, les membres du club ont voté pour le changement.

L’ère des Galactiques a commencé immédiatement. Dès cet été-là, le nouveau président a tenu l’une de ses promesses les plus audacieuses : faire venir Luis Figo du grand rival, Barcelone, pour un montant record au niveau mondial. Claude Makelele et Santiago Solari ont également rejoint le club pour renforcer une ossature redoutable comprenant Raul, Roberto Carlos, Ivan Helguerra et un jeune Iker Casillas.

Si le Real Madrid a reconquis le titre national sous la direction de Vicente del Bosque, son élimination en demi-finale européenne face au Bayern Munich, futur vainqueur de l’édition 2000-2001, a fait de cette saison un échec aux yeux de nombreux observateurs dans la capitale espagnole. Le Real Madrid devant célébrer son centenaire la saison suivante, décrocher une neuvième couronne européenne est devenu l’objectif ultime. Perez a donc poursuivi son projet en battant le record des transferts pour le deuxième été consécutif.

Zidane était la recrue évidente pour Madrid. À la Juventus, il s’était forgé une réputation de meneur de jeu de premier plan, conduisant le club turinois à deux titres consécutifs en Serie A. Il avait ensuite remporté le Ballon d’Or 1998 après avoir marqué deux fois lors de la victoire de la France contre le Brésil en finale de la Coupe du monde. Deux ans plus tard, il avait orchestré le sacre des Bleus au Championnat d’Europe.

Pourtant, la Ligue des champions avait été une source de déceptions pour le milieu de terrain. Il avait atteint deux finales consécutives avec la Juventus, avant de s’incliner à chaque fois : d’abord face au Borussia Dortmund en 1997, puis contre Madrid à Amsterdam.

Alors que le géant italien commençait à faiblir sur la scène européenne dans les années qui ont suivi, la proposition de rejoindre Madrid dans sa quête d’une ère de domination sans précédent s’est révélée irrésistible. En juillet 2001, Zidane a finalisé son transfert en Espagne pour 77,5 millions d’euros.

« Beaucoup de joueurs sont nés pour jouer au Real Madrid et Zinedine Zidane est l’un d’eux. Il possède des qualités qui correspondent parfaitement à la culture du madridismo », a déclaré Perez lors de sa présentation. « Le Real Madrid est le meilleur club du monde. Zidane pourra y briller en tant que joueur et nous progresserons avec lui. L’année prochaine, nous célébrerons notre centenaire et nous construisons le Real Madrid du XXIe siècle. Zidane n’a jamais joué au Bernabeu. Je suis sûr qu’il va adorer. »

Plus tard au cours de sa première saison, Zidane a confirmé ses ambitions : « J’ai déjà perdu les deux autres finales que j’ai disputées et c’était trop. Je veux gagner, comme tous mes coéquipiers. »

Pourtant, alors que Zidane posait aux côtés de la légende du club Alfredo Di Stefano avec l’emblématique maillot numéro 5, le souvenir de sa dernière soirée européenne à Turin planait sur lui.

Le 24 octobre 2000, lors d’un match de phase de groupes de la Ligue des champions entre la Juventus et Hambourg, Zidane a perdu son sang-froid. Tombé à genoux à la suite d’une intervention, il a réagi en donnant un coup de tête en plein visage à Jochen Kientz. Le choc a provoqué une fracture de la pommette et une commotion cérébrale chez le défenseur, et valu à Zidane le dixième carton rouge direct de sa carrière. Il a été suspendu pour cinq matches européens et, l’incident s’étant produit pendant le vote pour le Ballon d’Or, il lui a coûté cette récompense individuelle.

« C’est la vie, je ne peux rien y faire. Je dois simplement l’accepter », avait-il déclaré à France Football à l’époque. « Les jurés ont tenu compte de mon geste, c’est dommage. »

Zidane a purgé un match de suspension avec la Juventus en raison de l’élimination précoce du club. Le règlement de l’UEFA imposait donc qu’il purge le reste avec Madrid. Après avoir suivi depuis les tribunes le début de parcours parfait du Real Madrid, Zidane a fait ses débuts européens avec le club face à la Roma le 24 octobre 2001, un an jour pour jour après son agression sur Kientz.