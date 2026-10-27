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Le but immortel de Zinedine Zidane : l’histoire de la frappe spectaculaire de la légende du Real Madrid qui a offert la Ligue des champions au club face au Bayer Leverkusen

Les géants espagnols ont remporté leur neuvième trophée européen grâce à une frappe phénoménale qui a assuré la postérité de Zidane, plus d’un an après son premier coup de tête resté célèbre.

Peter McVitie
Traduit par

  • Ce fut un moment de pure magie.

    Ce n’est pas que les astres s’étaient alignés pour permettre à Zinedine Zidane d’inscrire le plus beau but de l’histoire des finales de la Ligue des champions. Mais c’est l’impression que cela donnait.

    Ce soir-là, à Hampden Park, en mai 2002, plusieurs facteurs se sont conjugués pour donner naissance à cette frappe entrée dans la légende, qui a apporté la dernière pièce manquante à l’héritage du maestro français : le centre à l’arraché de Roberto Carlos depuis la ligne de touche ; la défense du Bayer Leverkusen qui, de façon inexplicable, a laissé le meilleur joueur du monde sans marquage à l’entrée de la surface ; le ballon qui est retombé parfaitement du ciel de Glasgow sur le pied réputé le moins fort de Zidane, dont le geste était parfaitement synchronisé.

    Tout s’est mis en place pour produire le but qui a offert à Madrid son neuvième sacre européen et à Zidane le seul grand trophée qui lui avait toujours échappé.

    Voici l’histoire de cette frappe glorieuse qui a offert la victoire en Ligue des champions.


  • Zidane rejoint les Galactiques

    Zinedine Zidane
    Getty Images Sport

    Le milieu de terrain français n’a pas réussi à remporter la Ligue des champions avec la Juventus et a donc accepté de rejoindre Madrid.

    Une révolution était en marche à Madrid au tournant du siècle. Sous la présidence de Lorenzo Sanz, le club avait mis fin à trente ans d’attente pour retrouver le sommet de l’Europe. Fort de deux Ligues des champions remportées en trois ans, le président sortant était convaincu de conserver son poste lors de l’élection de 2000. Mais Florentino Perez s’est présenté avec un programme promettant des transferts révolutionnaires tout en préservant la stabilité financière. Convaincus, les membres du club ont voté pour le changement. 

    L’ère des Galactiques a commencé immédiatement. Dès cet été-là, le nouveau président a tenu l’une de ses promesses les plus audacieuses : faire venir Luis Figo du grand rival, Barcelone, pour un montant record au niveau mondial. Claude Makelele et Santiago Solari ont également rejoint le club pour renforcer une ossature redoutable comprenant Raul, Roberto Carlos, Ivan Helguerra et un jeune Iker Casillas.

    Si le Real Madrid a reconquis le titre national sous la direction de Vicente del Bosque, son élimination en demi-finale européenne face au Bayern Munich, futur vainqueur de l’édition 2000-2001, a fait de cette saison un échec aux yeux de nombreux observateurs dans la capitale espagnole. Le Real Madrid devant célébrer son centenaire la saison suivante, décrocher une neuvième couronne européenne est devenu l’objectif ultime. Perez a donc poursuivi son projet en battant le record des transferts pour le deuxième été consécutif.

    Zidane était la recrue évidente pour Madrid. À la Juventus, il s’était forgé une réputation de meneur de jeu de premier plan, conduisant le club turinois à deux titres consécutifs en Serie A. Il avait ensuite remporté le Ballon d’Or 1998 après avoir marqué deux fois lors de la victoire de la France contre le Brésil en finale de la Coupe du monde. Deux ans plus tard, il avait orchestré le sacre des Bleus au Championnat d’Europe.

    Pourtant, la Ligue des champions avait été une source de déceptions pour le milieu de terrain. Il avait atteint deux finales consécutives avec la Juventus, avant de s’incliner à chaque fois : d’abord face au Borussia Dortmund en 1997, puis contre Madrid à Amsterdam.

    Alors que le géant italien commençait à faiblir sur la scène européenne dans les années qui ont suivi, la proposition de rejoindre Madrid dans sa quête d’une ère de domination sans précédent s’est révélée irrésistible. En juillet 2001, Zidane a finalisé son transfert en Espagne pour 77,5 millions d’euros.

    « Beaucoup de joueurs sont nés pour jouer au Real Madrid et Zinedine Zidane est l’un d’eux. Il possède des qualités qui correspondent parfaitement à la culture du madridismo », a déclaré Perez lors de sa présentation. « Le Real Madrid est le meilleur club du monde. Zidane pourra y briller en tant que joueur et nous progresserons avec lui. L’année prochaine, nous célébrerons notre centenaire et nous construisons le Real Madrid du XXIe siècle. Zidane n’a jamais joué au Bernabeu. Je suis sûr qu’il va adorer. »

    Plus tard au cours de sa première saison, Zidane a confirmé ses ambitions : « J’ai déjà perdu les deux autres finales que j’ai disputées et c’était trop. Je veux gagner, comme tous mes coéquipiers. »

    Pourtant, alors que Zidane posait aux côtés de la légende du club Alfredo Di Stefano avec l’emblématique maillot numéro 5, le souvenir de sa dernière soirée européenne à Turin planait sur lui.

    Le 24 octobre 2000, lors d’un match de phase de groupes de la Ligue des champions entre la Juventus et Hambourg, Zidane a perdu son sang-froid. Tombé à genoux à la suite d’une intervention, il a réagi en donnant un coup de tête en plein visage à Jochen Kientz. Le choc a provoqué une fracture de la pommette et une commotion cérébrale chez le défenseur, et valu à Zidane le dixième carton rouge direct de sa carrière. Il a été suspendu pour cinq matches européens et, l’incident s’étant produit pendant le vote pour le Ballon d’Or, il lui a coûté cette récompense individuelle.

    « C’est la vie, je ne peux rien y faire. Je dois simplement l’accepter », avait-il déclaré à France Football à l’époque. « Les jurés ont tenu compte de mon geste, c’est dommage. »

    Zidane a purgé un match de suspension avec la Juventus en raison de l’élimination précoce du club. Le règlement de l’UEFA imposait donc qu’il purge le reste avec Madrid. Après avoir suivi depuis les tribunes le début de parcours parfait du Real Madrid, Zidane a fait ses débuts européens avec le club face à la Roma le 24 octobre 2001, un an jour pour jour après son agression sur Kientz.

  • La marche vers Glasgow

    SOCCER-BARCELONA-REAL MADRID
    AFP

    Une victoire face à Barcelone en demi-finale a ouvert la voie à la finale à Hampden.

    Bien que le sans-faute de Madrid en Ligue des champions ait pris fin ce soir-là malgré la participation de Zidane, les Italiens arrachant un nul 1-1, les hommes de Del Bosque ont retrouvé leur rythme lors de la deuxième phase de groupes, avec cinq victoires consécutives.

    Au printemps 2002, le projet Galactico de Madrid avançait en Europe avec une redoutable élégance. En quarts de finale, le Real Madrid a pris sa revanche sur le Bayern. Après une défaite 2-1 à l’aller en Allemagne, il s’est imposé 2-0 au retour pour éliminer le tenant du titre.

    Puis est venu le plus grand défi : un Clasico en demi-finale contre Barcelone.

    Le Barça a dominé la possession et mis ses adversaires sous pression dès le début du match aller au Camp Nou, tandis que Madrid cherchait à trouver Zidane à presque chaque occasion pour créer le danger. Luis Enrique, Philipp Cocu et Thiago Motta ont assez bien fermé ses lignes de passe, mais ses changements de direction rapides, sa maîtrise du ballon sans effort et son excellent sens de l’anticipation leur ont posé des problèmes. La première véritable alerte est survenue vers la fin de la première période, lorsqu’il a contrôlé le ballon de la poitrine et évité un défenseur avant de décocher une frappe lointaine non cadrée.

    En début de seconde période, il a débloqué la situation. Raul a profité d’une erreur défensive pour lancer le Français en profondeur. Alors que Zidane s’élançait dans la surface de réparation, le gardien Roberto Bonano est sorti pour réduire son angle de tir. D’un lob aussi audacieux que désinvolte, Zidane a envoyé le ballon hors de portée du gardien et dans le but, ouvrant la voie à une victoire 2-0 sur le terrain de leurs rivaux catalans. 

    Après un nul 1-1 au match retour au Bernabéu, le Real Madrid avait décroché son billet pour Glasgow. Le milieu de terrain barcelonais Xavi, qui avait disputé le match retour, a déclaré à propos de cette équipe madrilène : « C’était agaçant de les voir jouer comme ils le faisaient, parce qu’ils avaient une idée et un concept. Zidane, Roberto Carlos... Ils étaient incroyables. Ils dominaient tous les aspects du jeu. »

    « Il fallait simplement accepter qu’ils étaient meilleurs. »

  • L’opposition

    SOCCER-CHAMPIONS LEAGUE-MADRID-LEVERKUSEN
    AFP

    L’équipe de Klaus Toppmoller a été un adversaire à la hauteur des Galactiques, après avoir réalisé une saison prometteuse.

    Troisième de Liga et éliminé de la Coupe du Roi, le Real Madrid n’était plus qu’à un match d’offrir une fin glorieuse à une saison jusque-là décevante. Mais son adversaire comptait bien écrire son propre conte de fées.

    Bien avant la saison 2001-2002, le Bayer Leverkusen avait noué une relation douloureuse avec la deuxième place. Dauphin du Bayern Munich en Bundesliga en 1996-1997 puis en 1998-1999, il échouait régulièrement à rivaliser avec la puissance incontestée du football allemand.

    À l’approche de la dernière journée de Bundesliga 1999-2000, sous la direction de Christoph Daum, la tendance semblait enfin s’inverser. Leverkusen comptait trois points d’avance en tête du classement. Un seul point contre Unterhaching, alors en milieu de tableau, lui suffisait pour décrocher le premier titre de champion d’Allemagne de ses 96 ans d’histoire.

    Mais la catastrophe a frappé. À la 20e minute, Michael Ballack, 23 ans, a involontairement dévié un centre dans son propre but, déclenchant un effondrement total. Leverkusen s’est incliné 2-0, tandis que le Bayern battait le Werder Brême et lui ravissait le titre à la différence de buts. L’image de Ballack en pleurs après le match a renforcé l’idée que la défaite était inscrite dans l’ADN de Leverkusen, ainsi que sa réputation de club qui ne gagnait jamais.

    La saison suivante a été désastreuse, mais la nomination de Klaus Toppmoller au poste d’entraîneur à l’été 2001 a insufflé une nouvelle dynamique à la BayArena. Leverkusen a pu conserver Ballack, Lucio, Dimitar Berbatov, Ze Roberto et Oliver Neuville, entre autres, tandis que le gardien Hans-Jorg Butt est arrivé gratuitement.

    « Quand nous avons commencé cet été-là, j’ai dit que nous voulions mettre l’accent sur le jeu offensif. Nous avons donc élaboré une tactique qui nous permettait de nous porter vers l’avant et de prendre des risques, a expliqué Toppmoller à l’UEFA avant la finale européenne. Si vous regardez l’équipe, nous avons clairement les joueurs qu’il faut pour jouer ainsi. Nowotny et Lucio, en défense centrale, sont tous les deux rapides, agressifs et bons dans les airs. Et quand nous attaquons, nous sommes toujours capables de marquer. »

    Soudain, Leverkusen enchantait les spectateurs. Porté par le leadership sans égal de Ballack et son activité d’une surface à l’autre, les montées audacieuses de Lucio depuis la défense et la virtuosité de Bernd Schneider sur les ailes, le Bayer Leverkusen était devenu l’une des équipes les plus séduisantes à regarder sur le continent.

    En avril, l’équipe de Toppmoller était tout près d’entrer dans la légende du football. Elle visait un triplé inédit.

    Elle possédait une confortable avance de cinq points sur le Borussia Dortmund en Bundesliga, à trois matches de la fin. En Coupe d’Allemagne, elle s’était hissée jusqu’en finale, où elle devait affronter Schalke. Et en Europe, son parcours de rêve l’avait vue éliminer Liverpool et Manchester United pour atteindre la finale contre les Galactiques de Del Bosque.

    En moins de deux semaines, ces trois trophées allaient pourtant lui échapper. D’abord, un faux pas catastrophique a permis à Dortmund de lui ravir le titre de champion d’Allemagne lors de la dernière journée. Une semaine plus tard, malgré son avance acquise en première période, Leverkusen a été balayé 4-2 par Schalke en finale de la Coupe d’Allemagne.


  • Le chef-d’œuvre de Zidane

    SOCCER-CHAMPIONS LEAGUE-MADRID-LEVERKUSEN
    AFP

    Le Français a vécu son plus grand moment en finale de la Ligue des champions, remportant le titre qui lui échappait depuis longtemps.

    Son équipe encore ébranlée mentalement par ce double coup dur subi coup sur coup, la situation s’est aggravée pour Toppmoller avant la finale face aux rois de la Coupe d’Europe. Leverkusen avait perdu deux de ses piliers les plus importants : son capitaine et défenseur Jens Nowotny et son ailier brésilien Ze Roberto.

    « La rupture d’un ligament croisé subie par Jens Nowotny a été un coup dur. Ze Roberto était suspendu. Il ne restait presque plus personne dans l’équipe », a reconnu Toppmoller par la suite. Malgré cet effectif décimé, ses consignes tactiques restaient audacieuses : « Nous ne voulions surtout pas rester en retrait. Je voulais que nous contrôlions le match. »

    Malheureusement pour l’Allemand, les joueurs n’ont pas suivi ses consignes. Après neuf minutes, Madrid menait 1-0 : une longue touche en diagonale de Roberto Carlos a rebondi sur la trajectoire de Raul, qui n’a eu qu’à prolonger le ballon hors de portée de Butt.

    « Pendant la préparation du match, j’ai répété jusqu’à n’en plus pouvoir qu’il fallait faire attention aux touches de Roberto Carlos, a déclaré l’entraîneur. Nous le savions. Et puis nous nous sommes fait surprendre sur une touche comme celle-là, avec Raul qui a marqué pour porter le score à 1-0. »

    Leverkusen a répliqué six minutes plus tard grâce à une puissante tête de Lucio, avant que le match ne se transforme en une bataille tendue, sans qu’aucune des deux équipes ne prenne véritablement le dessus. 

    Puis, juste avant la mi-temps, est survenu le moment qui allait changer l’histoire du football. Étonnamment, tout est parti d’une passe maladroite.

    Après avoir récupéré le ballon près du milieu de terrain, Santiago Solari a tenté de l’envoyer le long de la ligne de touche gauche vers Roberto Carlos. Mais le ballon bondissant a compliqué la tâche du Brésilien, qui devançait le défenseur Zoltan Sebescen à la course.

    « Avec sa passe, on aurait dit que Solari visait quelque chose à l’extérieur du stade, vous voyez ? Elle était affreuse, a raconté le latéral gauche. Le ballon arrivait de très haut, le gars à côté de moi mesurait deux mètres... Je courais plus vite que lui. »

    Lancé à pleine vitesse pour poursuivre l’attaque, le latéral gauche brésilien n’avait pas le temps de contrôler le ballon et a instinctivement envoyé, par-dessus son épaule, un centre haut et en cloche.

    « Je ne savais même pas que Zizou était là, a-t-il admis. J’ai simplement regardé sur ma droite et vu quelqu’un en blanc arriver... J’ai envoyé le ballon en plein milieu de la surface et l’un des meilleurs joueurs du monde était là. »

    À l’entrée de la surface de réparation, Zidane attendait. Lorsque le ballon est enfin redescendu, le Français l’a frappé nettement et puissamment de son pied gauche, son mauvais pied, pour l’envoyer en pleine lucarne, tandis que Butt restait figé sur sa ligne.

    « J’ai suivi la course de Roberto Carlos sur la gauche. Puis j’ai vu à quel point son centre était bon. Je n’ai pas quitté le ballon des yeux et je l’ai repris de volée sans réfléchir, a expliqué Zidane. C’était de l’intuition. »

    La seconde période a apporté un autre type de suspense. Leverkusen a jeté toutes ses forces dans l’attaque, cherchant désespérément à rester dans le match.

    Quand le gardien madrilène Cesar Sanchez s’est effondré, victime d’une grave blessure à la cheville à la 68e minute, Del Bosque a dû faire entrer Casillas, âgé de 21 ans, qui avait perdu sa place de titulaire plus tôt dans la saison.

    Dans les dernières minutes, alors que Leverkusen lançait un siège aussi tardif qu’acharné, Casillas a réalisé une série d’arrêts miraculeux à bout portant, repoussant notamment des tentatives de Berbatov et de Ballack sur sa ligne pour préserver l’avance de 2-1.

    « Nous avons été supérieurs et avons livré un grand match, a déclaré Nowotny des années plus tard. Mais ce soir-là, l’étoile d’Iker Casillas s’est mise à briller. Il aurait pu se placer derrière son but, nous l’aurions quand même touché ! »

    Toppmoller a raconté sa réaction : « Ma première pensée a été : bon sang, nous aurions dû gagner ce match, nous étions meilleurs. »

    Bien que Zidane ait inscrit le but de la victoire d’une superbe frappe, il s’est empressé de détourner l’attention de son chef-d’œuvre : « Tout le monde parle de mon but, mais le vrai héros, c’était Casillas, avec ses arrêts. »

    Au coup de sifflet final, le Real Madrid avait remporté sa neuvième Coupe d’Europe, l’année de son centenaire. Pour Toppmoller et Leverkusen, la pire fin possible d’une saison glorieuse était devenue réalité. Trois compétitions, trois deuxièmes places, aucun trophée.

    « C’est terriblement douloureux de finir sans rien, a confié Toppmoller, abattu. Nous pourrions passer une éternité sur le terrain d’entraînement à tout préparer, mais il se produit alors quelque chose d’exceptionnel qu’il est impossible d’anticiper. Dans ce cas, c’était le but de Zidane. »

    Pour celui que l’on surnommait affectueusement Zizou, la longue attente prenait enfin fin. Les déceptions vécues avec la Juventus en 1997 et 1998, les interdictions de jouer en compétitions européennes et le lourd poids du montant de son transfert s’étaient tous dissipés.

    « Marquer de cette manière en Ligue des champions, si cela ne doit arriver qu’une fois dans une vie, eh bien, c’est arrivé ce soir-là en finale, a déclaré Zidane. Cette reprise de volée a été un grand moment pour moi, car je n’avais jamais remporté ce trophée auparavant... Quand on le gagne et qu’on soulève la coupe, c’est un moment vraiment extraordinaire. »

    D’un seul coup de pied gauche, le maestro avait interprété son plus beau mouvement. La symphonie était achevée.