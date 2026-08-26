Le boycott de la Coupe du monde de l’UEFA est sur le point de s’effondrer alors que l’Angleterre, la France et d’autres se préparent à en découdre dans le tournoi féminin des moins de 20 ans de la FIFA

Voilà presque exactement un mois que la FIFA a annoncé sa proposition controversée de créer FIFA Forward Enterprise (FFE), provoquant l’indignation dans tout le monde du football, tout en soulevant de sérieuses questions sur l’avenir de Gianni Infantino à la présidence de la FIFA et en déclenchant des menaces de boycott de la part de plusieurs confédérations, l’UEFA ouvrant la voie.

La Coupe du monde féminine U20 est le premier tournoi de la FIFA au calendrier depuis que ces événements se sont produits, mais malgré les craintes initiales de la voir ne pas avoir lieu, ou au moins être fortement perturbée, en conséquence de l’intention de l’UEFA de boycotter les compétitions de la FIFA, elle semble devoir débuter la semaine prochaine comme prévu.

Chaque jour qui passe apporte de nouveaux communiqués publiés par différentes fédérations. Dimanche, les nations nordiques que sont le Danemark, l’Islande, les îles Féroé, la Finlande, la Norvège et la Suède ont annoncé une perte de confiance envers Infantino, avant que la Fédération de football de Gibraltar ne retire son soutien au président actuel le lendemain. L’Angleterre, le pays de Galles, l’Irlande, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Serbie, la Grèce, Israël et la Nouvelle-Zélande figurent parmi celles qui ont déjà publié des déclarations similaires.

Dans le même temps, les 24 nations qui participeront à la Coupe du monde féminine U20 de septembre continuent de préparer le tournoi phare du football féminin de jeunes, qui débutera en Pologne samedi prochain.

L’événement aura-t-il donc lieu comme prévu ? Ou le boycott de l’UEFA pourrait-il encore entrer en jeu ?