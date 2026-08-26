Le boycott de la Coupe du monde de l’UEFA est sur le point de s’effondrer alors que l’Angleterre, la France et d’autres se préparent à en découdre dans le tournoi féminin des moins de 20 ans de la FIFA
Voilà presque exactement un mois que la FIFA a annoncé sa proposition controversée de créer FIFA Forward Enterprise (FFE), provoquant l’indignation dans tout le monde du football, tout en soulevant de sérieuses questions sur l’avenir de Gianni Infantino à la présidence de la FIFA et en déclenchant des menaces de boycott de la part de plusieurs confédérations, l’UEFA ouvrant la voie.
La Coupe du monde féminine U20 est le premier tournoi de la FIFA au calendrier depuis que ces événements se sont produits, mais malgré les craintes initiales de la voir ne pas avoir lieu, ou au moins être fortement perturbée, en conséquence de l’intention de l’UEFA de boycotter les compétitions de la FIFA, elle semble devoir débuter la semaine prochaine comme prévu.
Chaque jour qui passe apporte de nouveaux communiqués publiés par différentes fédérations. Dimanche, les nations nordiques que sont le Danemark, l’Islande, les îles Féroé, la Finlande, la Norvège et la Suède ont annoncé une perte de confiance envers Infantino, avant que la Fédération de football de Gibraltar ne retire son soutien au président actuel le lendemain. L’Angleterre, le pays de Galles, l’Irlande, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Serbie, la Grèce, Israël et la Nouvelle-Zélande figurent parmi celles qui ont déjà publié des déclarations similaires.
Dans le même temps, les 24 nations qui participeront à la Coupe du monde féminine U20 de septembre continuent de préparer le tournoi phare du football féminin de jeunes, qui débutera en Pologne samedi prochain.
L’événement aura-t-il donc lieu comme prévu ? Ou le boycott de l’UEFA pourrait-il encore entrer en jeu ?
« Les conditions n’ont pas été remplies »
C’est le 30 juillet, deux jours après que la FIFA a confirmé sa proposition FFE, que l’UEFA a publié un communiqué rejetant « unanimement et sans équivoque » ces plans.
« La Coupe du monde ne peut pas être traitée comme un produit d’investissement », a déclaré l’instance, ainsi que ses 55 associations membres. « En conséquence des discussions d’aujourd’hui, aucune sélection nationale de l’UEFA ne participera à une compétition de la FIFA tant que ces propositions resteront d’actualité, à moins que cette proposition n’ait été abandonnée dans son intégralité et que des garanties contraignantes n’aient été données selon lesquelles la FIFA n’ouvrira plus jamais sa gouvernance ou ses compétitions à la propriété privée. »
Un jour plus tard, la FIFA a annoncé que la proposition n’irait pas plus loin. « Il est devenu clair que le projet a créé des divisions d’une nature qui, quel que soit le niveau de soutien, ne sont plus dans l’intérêt de l’objectif fixé au départ », indiquait un communiqué d’Infantino.
Cependant, si l’UEFA a accueilli favorablement la nouvelle, un communiqué publié dans les jours qui ont suivi a suggéré qu’un boycott n’était pas soudainement exclu : « Premièrement, les propositions de vente des compétitions majeures devaient être retirées et, deuxièmement, des garanties doivent être données afin que de telles tentatives de défigurer le jeu de cette manière ne soient plus jamais faites. Ces conditions n’ont pas été remplies. »
Premier vrai test
Dans les jours et les semaines qui ont suivi, de très nombreuses déclarations venues du monde entier ont relayé les inquiétudes concernant la direction de la FIFA. Mais en ce qui concerne le potentiel boycott de la Coupe du monde féminine U20, peu d’éléments laissent penser qu’il aura lieu. En effet, the Guardian croit désormais savoir que l’UEFA est sur le point d’abandonner cette menace après avoir reçu des assurances selon lesquelles toute proposition équivalente à celle, malheureuse, de la FFE pourrait être mise sur la table.
Cela fait suite à une préparation du tournoi plutôt discrète, les équipes poursuivant leur travail en vue de la Coupe du monde et, un jour seulement après le communiqué de l’UEFA indiquant que les conditions n’étaient pas remplies, la Fédération française de football est même allée jusqu’à déclarer à BBC Sport : « Pour l’instant, la France participera à la Coupe du monde féminine U20 de la FIFA. »
Ce fut la seule déclaration ferme de ce type, rien d’aussi officiel n’étant venu des cinq autres équipes européennes qualifiées pour le tournoi, le pays hôte, la Pologne, ainsi que l’Italie, l’Angleterre, le Portugal et l’Espagne. Des annonces ont toutefois commencé à filtrer concernant les effectifs que chaque nation emmènera à la Coupe du monde, dont le coup d’envoi est prévu le 5 septembre.
Avantages et inconvénients
Il y a des arguments pour et contre un boycott de la Coupe du monde féminine U20, et pour le fait de ne pas la boycotter. Après tout, il serait injuste que le chaos dans lequel la FIFA est empêtrée ait un impact sur les meilleures jeunes footballeuses du monde, dont beaucoup espèrent briller sur cette grande scène pour la première fois, et peut-être la seule, de leur carrière. Pourquoi faudrait-il que ce soient ces joueuses, pour la plupart adolescentes et simplement impatientes de vivre l'honneur de disputer une Coupe du monde, qui se retrouvent dans cette situation et potentiellement privées d'une telle opportunité ?
Dans le football féminin, un sentiment se dégage : ce serait vraiment dommage que ce soit le football féminin, aujourd'hui sur une trajectoire ascendante après avoir lutté si longtemps pour la reconnaissance et le respect, qui soit le plus perturbé par la controverse, alors que la Coupe du monde de la semaine prochaine n'est pas le seul événement susceptible d'être affecté. La Coupe du monde féminine U17 suivra en octobre avant que les nations de l'UEFA ne participent aux qualifications pour le tournoi senior, qui se tiendra l'été prochain au Brésil, à la fin du mois. Il est difficile de ne pas partager ce point de vue.
Mais si cette Coupe du monde U20 se déroule sans accroc, le grand gagnant ne sera-t-il pas Infantino ? Son mandat à la présidence de la FIFA a certes apporté des avancées positives au football féminin, mais le fait que la proposition de création de la FFE mentionne à peine le football féminin a semblé significatif. Un boycott de ce tournoi par l'UEFA déclencherait assurément une réforme, et cela ne serait probablement que bénéfique pour le football féminin.
Ou peut-être que toute cette débâcle autour d'Infantino suffira de toute façon à conduire à un nouveau président de la FIFA lors de la prochaine élection, en mars.
À toute vapeur
Face au manque de commentaires de la part des instances dirigeantes sur la possibilité que le tournoi ait lieu, ou non, ces dernières semaines, ce sont les déclarations des sélectionneurs concernés qui ont été le meilleur moyen de prendre la température. S’exprimant auprès de BBC Sport plus tôt ce mois-ci, lors du stage de préparation des Young Lionesses au Portugal, la sélectionneuse de l’Angleterre U20 Lydia Bedford a déclaré au sujet d’un éventuel boycott : « De mon point de vue, le message de la direction depuis le début a été : “Continuez simplement comme d’habitude”, donc c’est ce que nous avons fait. »
Ailleurs, s’exprimant devant les journalistes la semaine dernière, Vicky Jepson, sélectionneuse des U20 des États-Unis, a été interrogée sur une éventuelle possibilité que le tournoi n’ait pas lieu.
« Non, absolument pas, a-t-elle répondu. Et je travaille au sein d’une excellente fédération qui me convoquerait à une réunion pour m’en informer. C’est comme d’habitude et nous sommes toutes prêtes. Je sais qu’il y a beaucoup de bruit autour de cela, mais ce bruit n’a pas pénétré dans notre camp, et ce n’est certainement pas quelque chose qui m’a préoccupée, parce que la fédération ne m’a jamais dit une seule fois qu’il y avait une inquiétude concernant la tenue de ce tournoi. »
Ce que cela signifie pour la FIFA, Infantino et la position de l’UEFA si la Coupe du monde féminine U20 se tient, seul l’avenir le dira. À l’heure actuelle, toutefois, il semble bien que ce sera le cas, alors que certaines des meilleures jeunes talents du football féminin chercheront à imiter d’anciennes stars de ce tournoi, comme Patri Guijarro, Marta, Asisat Oshoala, Christine Sinclair et Alyssa Naeher, dans un contexte politique tumultueux.