Dortmund pourrait également être tenté de vendre certains jeunes qui se sont déjà assuré une place dans le onze de Kovac. Aucun joueur du BVB n’a disputé plus de minutes en Bundesliga cette saison que Daniel Svensson, 24 ans. L’arrière gauche suédois a rejoint le club en provenance de Nordsjælland pour 6,5 millions d’euros l’an dernier, après un prêt réussi.
Il est également le joueur de l’équipe qui tire le plus de coups de pied arrêtés. Son sens défensif a aidé Dortmund à afficher, à égalité avec une autre équipe, le meilleur bilan défensif du championnat, avec sept buts encaissés en neuf matches. Sa valeur marchande est désormais estimée à environ 50 millions d’euros, et des clubs comme Liverpool et le FC Barcelone sont cités parmi ses prétendants.
Jobe Bellingham a lui aussi contribué à solidifier Dortmund. Il utilise son gabarit imposant et son excellent sens du timing pour casser les actions adverses au milieu de terrain. Le joueur de 21 ans a mis du temps à s’adapter à l’Allemagne après son transfert de Sunderland pour 33 millions d’euros, mais il sort désormais de l’ombre de son frère Jude. S’il poursuit sur sa lancée, il pourrait suivre l’exemple du joueur du Real Madrid et décrocher prochainement un transfert pour une somme importante.
Devant, Kovac s’appuie sur deux autres joueurs de 24 ans, Fabio Silva et Maximilian Beier, pour épauler Guirassy. Dortmund a déboursé 25 millions d’euros pour recruter Silva à Wolverhampton. Après une première saison contrastée, l’attaquant portugais se montre désormais régulièrement décisif lorsqu’il est sollicité. Il a inscrit un but et délivré une passe décisive lors de la victoire contre le Betis en Ligue des champions, puis marqué le but égalisateur dans le match nul 2-2 de Dortmund face au Bayern à l’Allianz Arena.
La polyvalence de Silva et sa capacité à se déplacer dans les espaces réduits en font un atout particulier. Il est trop bon pour rester durablement dans l’ombre de Guirassy. Si le Portugais décide de partir pour obtenir un rôle plus important, Dortmund pourrait potentiellement récupérer le double de son investissement sur le marché actuel.
Comme Silva, Beier peut évoluer à plusieurs postes sur le front de l’attaque. Recruté à Hoffenheim pour 30 millions d’euros en 2024, l’international allemand totalise à ce jour 42 buts et passes décisives en 106 apparitions avec Dortmund, dont six cette saison.
Il contribue efficacement à la liaison entre les joueurs et se distingue par son activité incessante sans ballon, essentielle au dispositif tactique de Kovac. Brentford a proposé 70 millions d’euros pour Beier cet été. Arsenal l’aurait également supervisé tout en suivant les progrès de Nwaneri. Il pourrait donc être le prochain à obtenir un transfert retentissant.
Mardi soir, Beier devrait avoir l’occasion de se montrer à l’Emirates Stadium, où Dortmund affrontera Arsenal en Ligue des champions. Si l’équipe de Kovac obtient un résultat positif, ce sera une nouvelle preuve que le nouveau projet fonctionne parfaitement. Grâce à sa volonté retrouvée de former des stars, Dortmund devrait être considéré par la prochaine génération comme l’une des destinations les plus attrayantes du football.