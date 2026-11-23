Le Borussia Dortmund est de nouveau une équipe à prendre au sérieux. Deux saisons médiocres ont suivi son parcours palpitant jusqu’à la finale de la Ligue des champions 2024, mais le club s’affirme à nouveau comme un véritable prétendant aux titres en 2026-27 sous les ordres de Niko Kovac.

En tête de la Bundesliga avec deux points d’avance sur son grand rival, le Bayern Munich, après dix matches, et bien placé pour atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des champions après avoir remporté trois de ses quatre premières rencontres européennes, Dortmund tourne à plein régime. Les joueurs adhèrent pleinement au football exigeant sur le plan physique et axé sur les transitions de Kovac.

Plusieurs joueurs expérimentés ont été salués, notamment l’avant-centre Serhou Guirassy, toujours fiable, la paire de défenseurs centraux Waldemar Anton et Nico Schlotterbeck, ainsi que le gardien numéro un Gregor Kobel. Mais les jeunes ont joué un rôle tout aussi important dans l’ascension du BVB. L’âge moyen de ses onze de départ en Bundesliga est ainsi passé sous la barre des 25 ans pour la première fois depuis 2018-19, époque où Jadon Sancho, Christian Pulisic, Achraf Hakimi et Alexander Isak figuraient tous dans l’effectif.

Dortmund a renoué avec son modèle de tremplin privilégié en Europe, dernière étape avant le sommet pour les jeunes talents. Le club récolte déjà les fruits d’un mercato estival mûrement réfléchi, et l’enthousiasme grandit au Signal Iduna Park à mesure que les supporters adoptent une nouvelle génération de héros.