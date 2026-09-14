Le talent de Lauren James n’est un secret pour personne, et pourtant sa capacité à émerveiller reste intacte. Dimanche, alors qu’elle a grandement contribué à l’écrasante victoire 5-0 de Chelsea contre son ancien club de Manchester United, elle en a encore donné une preuve : sous pression, tout près de la ligne de touche, elle a reçu le ballon et, d’une manière ou d’une autre, est parvenue à le garder sous contrôle et en jeu tout en évitant plusieurs interventions adverses. Des regards perplexes ont traversé les tribunes. « Comment a-t-elle fait ça ? »

Ce n’était qu’une note de bas de page dans la performance de James, qui l’a vue inscrire un cinquième but en cinq apparitions en Women’s Super League contre Manchester United. Elle a trouvé le chemin des filets grâce à une finition clinique après avoir jailli dans la surface et avoir été servie par l’excellente Keira Walsh. C’était une réalisation digne d’une avant-centre, lors d’un match où James a mené l’attaque de Chelsea, comme cela lui était arrivé par moments la saison dernière en raison de blessures, et comme cela lui a de nouveau été demandé cette fois-ci.

Mais il n’a pas été demandé à James d’être une n°9 orthodoxe, plutôt un faux neuf, l’entraîneure Sonia Bompastor lui donnant la liberté de décrocher tout en demandant notamment à Sjoeke Nusken et Wieke Kaptein de prendre la profondeur afin que la surface ne soit jamais vide. Cela a permis à James d’exposer toute l’étendue de son talent, son incroyable aisance des deux pieds, combinée à la liberté de dézoner à gauche comme à droite, lui permettant d’enrouler des centres, d’armer des frappes qui ont mis Phallon Tullis-Joyce à contribution et, plus généralement, de poser le genre de problèmes auxquels United n’a jamais su répondre.

Ce n’était peut-être pas dans les plans de Bompastor, ni sa préférence, d’utiliser James de cette manière ce week-end, mais la capacité de l’internationale anglaise à briller dans autant de situations différentes force le respect. À la même époque l’an dernier, elle en était à quelques semaines d’une indisponibilité de trois mois et demi pour blessure ; cette fois, elle est en pleine forme et performante. Si elle reste ainsi, elle sera cruciale non seulement dans la tentative de Chelsea de rebondir après une mauvaise année, mais aussi dans la quête de gloire en Coupe du monde de l’Angleterre à la fin de la saison.