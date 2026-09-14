Lauren James est prête à dominer la WSL et la Coupe du monde féminine, alors que la star de Chelsea vise à éviter une nouvelle saison plombée par les blessures
Le talent de Lauren James n’est un secret pour personne, et pourtant sa capacité à émerveiller reste intacte. Dimanche, alors qu’elle a grandement contribué à l’écrasante victoire 5-0 de Chelsea contre son ancien club de Manchester United, elle en a encore donné une preuve : sous pression, tout près de la ligne de touche, elle a reçu le ballon et, d’une manière ou d’une autre, est parvenue à le garder sous contrôle et en jeu tout en évitant plusieurs interventions adverses. Des regards perplexes ont traversé les tribunes. « Comment a-t-elle fait ça ? »
Ce n’était qu’une note de bas de page dans la performance de James, qui l’a vue inscrire un cinquième but en cinq apparitions en Women’s Super League contre Manchester United. Elle a trouvé le chemin des filets grâce à une finition clinique après avoir jailli dans la surface et avoir été servie par l’excellente Keira Walsh. C’était une réalisation digne d’une avant-centre, lors d’un match où James a mené l’attaque de Chelsea, comme cela lui était arrivé par moments la saison dernière en raison de blessures, et comme cela lui a de nouveau été demandé cette fois-ci.
Mais il n’a pas été demandé à James d’être une n°9 orthodoxe, plutôt un faux neuf, l’entraîneure Sonia Bompastor lui donnant la liberté de décrocher tout en demandant notamment à Sjoeke Nusken et Wieke Kaptein de prendre la profondeur afin que la surface ne soit jamais vide. Cela a permis à James d’exposer toute l’étendue de son talent, son incroyable aisance des deux pieds, combinée à la liberté de dézoner à gauche comme à droite, lui permettant d’enrouler des centres, d’armer des frappes qui ont mis Phallon Tullis-Joyce à contribution et, plus généralement, de poser le genre de problèmes auxquels United n’a jamais su répondre.
Ce n’était peut-être pas dans les plans de Bompastor, ni sa préférence, d’utiliser James de cette manière ce week-end, mais la capacité de l’internationale anglaise à briller dans autant de situations différentes force le respect. À la même époque l’an dernier, elle en était à quelques semaines d’une indisponibilité de trois mois et demi pour blessure ; cette fois, elle est en pleine forme et performante. Si elle reste ainsi, elle sera cruciale non seulement dans la tentative de Chelsea de rebondir après une mauvaise année, mais aussi dans la quête de gloire en Coupe du monde de l’Angleterre à la fin de la saison.
Des problèmes familiers
Le problème de Chelsea au poste d’avant-centre l’a handicapé pendant une grande partie d’une saison 2025-2026 décevante. Sam Kerr a abordé cette campagne en revenant tout juste d’une blessure au ligament croisé antérieur, ce qui a limité son temps de jeu durant les premiers mois ; Mayra Ramirez a finalement manqué l’intégralité de la saison en raison d’un problème aux ischio-jambiers contracté pendant la pré-saison ; tandis que des pépins physiques pour Catarina Macario et Aggie Beever-Jones ont donné d’autres maux de tête à Bompastor.
Le plan était de régler cela cet été. Khadija Shaw, Felicia Schroder et Salma Paralluelo ont toutes été approchées sans succès avant que Melvine Malard, que Bompastor connaissait bien de son époque à Lyon, ne rejoigne Chelsea en provenance de Manchester United. Mais une blessure de l’internationale française, ainsi que l’absence prolongée de Ramirez, font que Chelsea n’est pas très loin de la situation dans laquelle le club se trouvait l’an dernier à l’heure actuelle.
Apporter une solution
Place à James. Elle avait été utilisée par moments comme faux numéro 9 la saison dernière, avec des résultats variables, et la victoire de dimanche a montré que Bompastor, son staff et ses joueuses ont toutes tiré des leçons de ces précédentes expériences, en lui offrant l’accompagnement idéal pour compléter la liberté de mouvement de James.
« Je pense qu’on sait toutes que LJ n’est probablement pas une vraie numéro 9 et qu’elle aime décrocher pour recevoir le ballon dans les pieds », a déclaré Bompastor dimanche. « Donc c’est important, quand on joue avec LJ en numéro 9, d’avoir ces deux numéros 10 qui évoluent entre les lignes, mais qui font aussi des appels en profondeur. C’est pourquoi, quand on décide des profils qui jouent autour d’elle, il est important pour nous d’y prêter attention. C’est important d’avoir cette menace dans le dos de la ligne défensive, parce que je pense qu’aujourd’hui nous avons pu exploiter l’espace derrière la ligne défensive de United et nous l’avons plutôt bien fait. »
Cela a aussi donné un côté imprévisible à Chelsea, ce que Bompastor juge « important ». « Quand on peut avoir des joueuses qui continuent d’avoir un impact sur le match, peu importe ce qui se passe sur le terrain, je pense que c’est encore mieux », a-t-elle ajouté.
De grandes attentes
C’est du James tout craché. Que ce soit à droite, à gauche, en faux neuf ou au poste de numéro 10, elle aura toujours une influence sur le match, tant son talent semble venu d’une autre planète. C’est ce qui a poussé son frère, Reece, capitaine de l’équipe masculine de Chelsea, à écrire sur X il y a quelques années qu’elle était déjà « la meilleure footballeuse du monde », alors qu’elle n’avait que 21 ans à l’époque et qu’elle n’était séparée que de quelques mois de ses débuts avec l’équipe d’Angleterre. « [Elle] le sera pendant les 10 à 15 prochaines années, sans aucun doute », a-t-il ajouté. « Techniquement, elle est meilleure que certains joueurs de [Premier League]. »
S’il peut être partial, il est facile de comprendre pourquoi il pense cela. Le talent brut et la qualité technique de James comptent parmi ce qui se fait de mieux dans le football féminin, un fait que peu contesteraient. Mais les blessures l’ont empêchée de montrer de façon régulière ce dont elle est capable sur les plus grandes scènes.
James a manqué plus de trois mois la saison dernière, alors qu’elle avait déjà connu deux périodes de trois mois sur la touche lors de l’exercice précédent. Cela ne lui a pas permis de démontrer avec éclat toute la dimension dominante et de classe mondiale qui est la sienne.
Le talent pour le justifier
L’espoir est que cette saison soit différente. Elle est en forme, elle est en réussite et elle a la capacité de faire gagner n’importe quel match à son club comme à sa sélection. C’est parce que James allie l’inventivité à la capacité d’exécuter le geste décisif qui va avec ; elle a de la puissance, de l’agilité et des appuis d’une vivacité fulgurante ; elle peut faire des dégâts du droit comme du gauche ; et, ces derniers temps, elle a ajouté un vrai investissement sans ballon et une éthique défensive aussi louable qu’utile.
Alors que Chelsea vise à rebondir après sa pire saison de WSL depuis sept ans, et à faire de nouveaux pas vers son rêve de sacre en Ligue des champions féminine, et tandis que l’Angleterre cherche à faire encore mieux lors de la Coupe du monde féminine 2027 après avoir terminé finaliste trois ans plus tôt, James sera essentielle. Si elle peut rester en forme, les chances de triomphe pour son club et son pays seront immenses, tout comme ses propres chances de réaliser la prophétie ambitieuse mais justifiée de son frère.