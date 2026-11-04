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Yasir Zabiri Shortlist 1-1.pngGetty/GOAL

La shortlist : Yassir Zabiri devrait figurer sur les tablettes des cadors de Premier League, tandis que la vedette du Racing Santander rivalise avec Raphinha, Kylian Mbappe et Lamine Yamal au classement des buteurs de Liga

Le joueur prêté par Rennes a réussi des débuts tonitruants en Espagne et pourrait décrocher un transfert à prix d’or en Angleterre s’il conserve sa forme étincelante.

James Westwood
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  • « C’est la façon de jouer du Racing Santander qui m’a convaincu de venir ici », a déclaré Yassir Zabiri après avoir rejoint le club de La Liga en prêt en provenance de Rennes en août. « J’aime aussi beaucoup l’Espagne et je pense que c’est l’environnement qu’il me faut. »

    Chema Aragon, le directeur sportif du Racing, s’est lui aussi montré confiant lors de la présentation de Zabiri : « Il possède les qualités que nous recherchions. Il se déplace bien dans les espaces, concrétise efficacement les occasions, est intelligent et s’adapte vite. »

    Les faits leur ont rapidement donné raison à tous les deux. Avant ses débuts, Zabiri s’était fixé l’objectif de marquer au moins 10 buts pour le Racing. Tout porte à croire qu’il dépassera largement ce total : il a déjà inscrit huit buts lors de ses 11 premières apparitions.

    L’attaquant marocain occupe actuellement la quatrième place dans la course au Pichichi, la récompense décernée au meilleur buteur de La Liga. Il compte sept buts de retard sur Raphinha, leader à ce stade, quatre sur Kylian Mbappe et seulement deux sur Lamine Yamal. C’est une belle performance pour Zabiri, surtout quand on sait que le Racing, tout juste promu, est 16e au classement et ne dispose pas, loin de là, d’un effectif aussi étoffé que celui du FC Barcelone ou du Real Madrid.

    Le talent de Zabiri pourrait faire la différence entre un maintien tranquille en milieu de tableau et une lutte pour éviter la relégation pour le Racing, qui a retrouvé la La Liga en mai après 14 ans d’absence. Quoi qu’il arrive, il semble promis à un avenir à un niveau supérieur : Aston Villa et Newcastle suivraient le joueur de 21 ans en vue du mercato de janvier.

    Zabiri pourrait même déclencher une surenchère entre tous les grands clubs de Premier League : il est si fort. Ce qui peut sembler être une réussite soudaine n’en est pourtant pas une. Zabiri a essuyé de nombreux revers et se voit aujourd’hui récompensé pour s’être relevé à chaque fois, porté par la conviction inébranlable que son heure viendrait.

  • Premiers pas

    Zabiri - Famalicao
    Getty

    Zabiri a fait ses classes dans son pays natal avant d’avoir sa première chance en Europe à l’adolescence, mais il a dû patienter avant d’obtenir du temps de jeu en équipe première.

    Zabiri a commencé son parcours de footballeur au KAC Marrakech avant d’intégrer la prestigieuse académie de football Mohammed VI, qui a également formé des internationaux marocains comme Nayef Aguerd, Youssef En Nesyri et Azzedine Ounahi.

    « Je serai éternellement reconnaissant envers l’académie, car elle est meilleure que beaucoup d’endroits en Europe », a confié Zabiri à Diario AS. « Tout était à notre disposition. Quoi que nous ayons besoin, c’était là. »

    Il a achevé sa formation à 18 ans et, en janvier 2024, a fait ses débuts avec l’équipe première de l’Union Touarga. En 11 apparitions avec le club de Botola Pro League, Zabiri a inscrit trois buts et s’est fait remarquer par son sens du moment opportun et son placement dans le dernier tiers du terrain. Avant-centre de formation également capable de jouer sur les deux côtés comme ailier rentrant, Zabiri a rapidement été présenté comme l’un des plus grands talents du football marocain, tandis que les sollicitations des clubs européens affluaient.

    Le club portugais Famalicao a finalement remporté la course à sa signature, recrutant le jeune joueur de Touarga pour seulement 600 000 € dans le cadre d’un contrat de quatre ans au début de la saison 2024-2025. Expliquant son choix de rejoindre Famalicao, Zabiri a ajouté à AS : « Je pensais que ce serait idéal de jouer dès le début sans avoir à passer par une difficile période d’adaptation. J’ai aussi regardé leur parcours : ils recrutent de jeunes joueurs et, avec le temps, ceux-ci rejoignent de plus grandes équipes. Regardez l’exemple de Manuel Ugarte. »

    Zabiri a toutefois dû batailler pour trouver sa place dans un premier temps, partageant son temps entre l’équipe des moins de 23 ans et l’équipe première. Il n’a disputé que six matches avec l’équipe première lors de sa première saison, en partie à cause d’une blessure musculaire. Bien qu’il ait tout de même marqué trois buts, Hugo Oliveira, alors entraîneur de Famalicao, était déterminé à faire preuve de prudence dans sa progression.

  • Gloire mondiale

    FBL-WC-U20-2025-ARG-MAR
    AFP

    Le talentueux attaquant a mené son pays au sacre mondial chez les moins de 20 ans, et un rôle plus important l’attendait à Famalicao à son retour.

    Zabiri n’a disputé que 47 minutes lors des six premiers matches de championnat de Famalicao pendant la saison 2025-2026, mais a tout de même été convoqué avec le Maroc pour la Coupe du monde des moins de 20 ans. Une décision qui n’a toutefois pas plu à Oliveira.

    « L’entraîneur de Famalicao l’a menacé de lui faire perdre sa place dans l’équipe », a affirmé Mohamed Ouahbi, alors sélectionneur des moins de 20 ans du Maroc, lors d’une conférence de presse pendant le tournoi. « Il lui a répondu qu’il reviendrait champion du monde et meilleur buteur de l’équipe et que, si cela arrivait, il l’aurait mérité. »

    Et c’est exactement ce qui s’est passé. Le Maroc n’avait encore jamais remporté la Coupe du monde, toutes catégories d’âge confondues, mais a décroché le titre en battant la Corée du Sud, les États-Unis, la France et l’Argentine lors de la phase à élimination directe. Sabiri a inscrit cinq buts en sept matches, dont les deux de la victoire 2-0 du Maroc contre l’Argentine en finale.

    Il a inscrit son premier but d’un superbe coup franc enroulé dans la lucarne, avant de reprendre de volée le ballon au second poteau pour le deuxième. Cette prestation inoubliable lui a valu de terminer co-meilleur buteur du tournoi et de recevoir le prix de joueur du match. Le Ballon d’argent, décerné au deuxième meilleur joueur de la Coupe du monde, est également revenu à Zabiri, tandis que son coéquipier marocain Othmane Maamma a remporté le Ballon d’or.

    « C’est ce que j’ai toujours voulu : jouer et me faire un nom avec la sélection marocaine. J’ai travaillé dur pendant longtemps et j’attendais une occasion comme celle-ci. Grâce à Dieu, j’ai réalisé mon rêve de gagner une Coupe du monde », a déclaré Zabiri à AS. D’autres occasions se sont ensuite présentées à lui en club.

    À son retour au Portugal, les supporters et les dirigeants de Famalicao ont organisé une cérémonie spéciale pour célébrer l’exploit de Zabiri, et Oliveira en a fait un titulaire régulier. Zabiri a répondu en inscrivant cinq buts en sept titularisations entre novembre et janvier, faisant preuve d’une maturité et d’une puissance physique remarquables pour son âge.

    « Yassir déborde de talent », a déclaré Oliveira. « Sa marge de progression est énorme. Il est très intelligent dans ses déplacements et très mobile. » Ces qualités en ont fait un joueur très convoité lors du mercato hivernal, et Famalicao a reçu une offre officielle de Rennes, club de Ligue 1.

  • Cauchemar français

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    AFP

    Un passage de six mois en France n’a apporté que des déconvenues à Zabiri, qui n’a jamais réussi à se faire une place dans le onze de départ de Rennes.

    Rennes a bouclé le recrutement de Zabiri pour 12 millions d’euros le dernier jour du mercato et l’a présenté en termes élogieux. « Yassir est un joueur talentueux qui a franchi un cap grâce à la Coupe du monde U20, a déclaré le directeur sportif rennais Loic Desire. Ses déplacements, sa lecture du jeu, sa capacité à courir et son sang-froid devant le but en font un joueur d’avenir très intéressant. » Le président exécutif de Rennes, Arnaud Pouille, a ajouté : « Outre ses qualités de footballeur, nous avons découvert un jeune homme très agréable, qui a la tête sur les épaules. »

    De son côté, Zabiri se disait convaincu de pouvoir avoir un impact immédiat : « Je suis très heureux de rejoindre le Stade Rennais, qui est un grand club. Son projet m’a attiré. » C’est toutefois l’entraîneur Habib Beye qui avait activement poussé pour que Zabiri renforce les options offensives du club après la vente de Mohamed Kader Meite à Al-Hilal. Il a cependant été démis de ses fonctions quelques jours seulement après l’arrivée de Zabiri.

    Franck Haise lui a alors succédé, sans avoir la même connaissance préalable de Zabiri ni les mêmes affinités avec lui. L’entraîneur français voulait que Rennes pratique un football physique et direct. Il privilégiait Esteban Lepaul et Breel Embolo en attaque, ne laissant d’emblée que des miettes à Zabiri.

    Ce dernier n’a été titulaire lors d’aucun des 14 derniers matches de Ligue 1 de la saison disputés par Rennes et n’a joué plus de neuf minutes qu’à une seule de ses six entrées en jeu. Promu depuis son poste à la tête des U20 à celui de sélectionneur de l’équipe première du Maroc, Ouahbi a offert à Zabiri sa première convocation en sélection en mars, mais le joueur est finalement resté sur le banc contre l’Équateur et le Paraguay.

    Son manque de temps de jeu à Rennes avait brutalement interrompu sa progression. Pour ne rien arranger, Rennes a encore renforcé son attaque en juillet en recrutant Eliezer Mayenda, en provenance de Sunderland. L’avenir de Zabiri s’est ainsi retrouvé incertain après seulement six mois en France.

    Sous contrat jusqu’en 2029, Zabiri n’était pas totalement écarté des plans de Rennes, mais le club s’est immédiatement mis en quête d’une équipe susceptible de l’accueillir en prêt après la signature de Mayenda. Lorsque Racing s’est manifesté, Zabiri a sauté sur l’occasion de mettre fin à son cauchemar au Roazhon Park.

  • Un élément qui fait la différence

    Real Racing Club de Santander v Elche CF - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Zabiri s’est dit convaincu que la Liga était le cadre idéal pour s’épanouir après avoir rejoint le Racing, et l’a prouvé dès sa première titularisation.

    Zabiri n’a pas rejeté la faute sur Haise ni sur personne d’autre pour son échec à Rennes, mais a reconnu que le football de Ligue 1 ne lui convenait pas. « Le jeu collectif au Portugal ressemble à celui de l’Espagne, a déclaré Zabiri après son arrivée au Racing. En France, c’est différent, avec davantage de situations de un contre un et de duels. Je préfère le football d’ici, où je suis davantage en lien avec mes coéquipiers. »

    Il se réjouissait également de travailler sous les ordres de Jose Alberto Lopez, qui encourage la créativité dans le dernier tiers du terrain. Son approche, qui consiste à prendre des risques pour en tirer des bénéfices, a fait du Racing une équipe efficace et plaisante à voir jouer en transition. « Le style de jeu du Racing est ce qui m’a convaincu de venir, en plus du fait que j’aime beaucoup l’Espagne », a ajouté Zabiri.

    Le Racing a entamé la saison 2026-2027 par un match nul 2-2 contre Villarreal, avant de s’incliner 1-0 à Getafe. Zabiri est entré en jeu pour les vingt dernières minutes environ lors des deux rencontres. Lopez l’a ensuite titularisé pour la première fois à l’occasion de la réception d’Elche, et le joueur s’est illustré de façon spectaculaire.

    Zabiri a donné l’avantage au Racing à la 15e minute en profitant d’une grossière erreur du gardien numéro un d’Elche, Matias Dituro. Il s’est glissé devant lui pour pousser le ballon au fond des filets au moment où le gardien tentait de le ramener dans ses bras d’une pichenette, à la limite de la surface. Six minutes plus tard, il a inscrit un deuxième but d’une frappe rasante et pleine de sang-froid, après avoir récupéré une passe déviée.

    Elche était sonné, et Zabiri a complété son triplé peu après la demi-heure de jeu d’une reprise de volée acrobatique trop puissante pour que Dituro puisse la maîtriser, mettant de fait fin au suspense. Sa mission accomplie, Zabiri est sorti à la 69e minute sous l’ovation méritée du public de l’Estadio El Sardinero. Elche a ensuite marqué deux fois en fin de match, mais le Racing a tenu bon pour s’imposer 3-2 et lancer sa saison. Lopez a réservé des éloges particuliers à Zabiri.

    « Zabiri possède un talent exceptionnel qui lui permet de faire la différence dans n’importe quelle situation, a déclaré l’entraîneur du Racing aux journalistes. Pour moi, avoir des joueurs comme lui est une immense chance ; c’est un plaisir de l’entraîner. »

  • Un « joueur au service du collectif » impitoyable

    Real Racing Club de Santander v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Zabiri enchaîne les buts depuis deux mois et a également fait ses débuts en équipe du Maroc.

    Zabiri a été titulaire lors de huit des neuf derniers matches du Racing en Liga et a marqué dans cinq d’entre eux. Il a inscrit un doublé qui a permis à l’équipe de Lopez de battre Alaves 2-1, marqué le but de l’honneur lors de la défaite 7-2 contre Barcelone, trouvé le chemin des filets en renard des surfaces lors d’un nul 1-1 face à Valence et inscrit le but de la victoire à la 84e minute contre l’Espanyol.

    Malgré le manque de ballons de qualité, Zabiri a largement dépassé son total de 4,86 buts attendus (xG). Il se situe au 99e percentile des attaquants de Liga pour le nombre de buts inscrits toutes les 90 minutes, concrétise 34,8 % de ses occasions et a cadré 13 de ses 23 tirs jusqu’à présent. Cette efficacité en fait l’un des joueurs les plus redoutables des cinq grands championnats européens, mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle il a impressionné Lopez, qui s’efforce de lui garder les pieds sur terre.

    « Nous devons être patients avec ce joueur. Il doit continuer à travailler et à marquer des buts, a déclaré l’entraîneur du Racing. C’est un formidable joueur d’équipe ; il travaille pour ses coéquipiers et fait la différence quand vient son tour. »

    Sans surprise, Zabiri a été retenu dans le groupe du Maroc pour la première trêve internationale de la saison. Cette fois, l’ancien espoir de Famalicao a directement intégré le onze de départ d’Ouahbi et disputé 62 minutes lors d’une victoire 2-0 contre le Gabon en qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations. « Zabiri traverse une bonne période et a réalisé une excellente performance malgré la difficulté du match », a déclaré le sélectionneur après le coup de sifflet final.

    La concurrence est rude pour les places, mais Zabiri espérera être l’attaquant de pointe du Maroc lorsque la prochaine CAN débutera au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda l’été prochain. Il pourrait aussi se retrouver dans un nouveau club, car le Racing, ni même Rennes, ne pourra le retenir s’il continue à marquer à un rythme aussi élevé.

  • À l’affût

    Real Racing Club de Santander v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    La Premier League regorge actuellement d’attaquants de pointe de haut niveau, et Zabiri pourrait trouver sa place dans plusieurs clubs.

    Le Racing ne dispose pas d’option d’achat pour Zabiri, et son prix est déjà en passe de devenir totalement hors de portée du club. Mais si l’international marocain obtient ce qu’il souhaite, il restera en Liga, avec le Camp Nou pour destination rêvée.

    « Honnêtement, j’adore la Liga. Quand j’étais enfant, j’étais supporter du Barça et je regardais presque tous ses matches. C’est un football tellement beau et passionnant », a déclaré Zabiri à AS. « Toutes les équipes sont bonnes ; il n’y a pas que le Real Madrid ou le Barça : il y a l’Atlético [Madrid] et bien d’autres, qui donnent toujours le meilleur d’elles-mêmes. C’est vraiment un championnat fantastique, avec de grands clubs historiques. »

    Zabiri a ensuite affirmé qu’il pourrait « s’adapter sans problème » s’il jouait au Barça ou à l’Atlético. Au vu de sa forme actuelle, difficile de le contredire. Mais il possède aussi les qualités pour s’épanouir en Premier League.

    Son instinct de buteur, sa puissance dans le jeu aérien et son endurance inépuisable conviendraient à l’intensité du football anglais. Newcastle voit probablement en lui le remplaçant idéal de Yoane Wissa, en difficulté, tandis qu’à Aston Villa, il pourrait parfaitement épauler Nicolas Jackson dans le dernier tiers du terrain.

    Arsenal est toutefois probablement le club de Premier League qui a le plus besoin d’un attaquant comme Zabiri. Viktor Gyokeres n’a pas encore gagné toute la confiance de Mikel Arteta et Kai Havertz n’est pas un numéro 9 de formation. Zabiri pourrait donc apporter à Arsenal ce qui lui manque.

    Il serait aussi un atout majeur pour Manchester United, qui ne dispose pas d’une doublure au profil similaire à celui de Benjamin Sesko, blessé. Leeds et Ipswich ont également été associés à Zabiri, mais il a les qualités pour viser plus haut. Même si la tentation de rester dans son nouvel environnement familier sera forte, Zabiri pourrait exploiter pleinement son potentiel s’il décide de se mesurer au championnat le plus compétitif de tous.