« C’est la façon de jouer du Racing Santander qui m’a convaincu de venir ici », a déclaré Yassir Zabiri après avoir rejoint le club de La Liga en prêt en provenance de Rennes en août. « J’aime aussi beaucoup l’Espagne et je pense que c’est l’environnement qu’il me faut. »

Chema Aragon, le directeur sportif du Racing, s’est lui aussi montré confiant lors de la présentation de Zabiri : « Il possède les qualités que nous recherchions. Il se déplace bien dans les espaces, concrétise efficacement les occasions, est intelligent et s’adapte vite. »

Les faits leur ont rapidement donné raison à tous les deux. Avant ses débuts, Zabiri s’était fixé l’objectif de marquer au moins 10 buts pour le Racing. Tout porte à croire qu’il dépassera largement ce total : il a déjà inscrit huit buts lors de ses 11 premières apparitions.

L’attaquant marocain occupe actuellement la quatrième place dans la course au Pichichi, la récompense décernée au meilleur buteur de La Liga. Il compte sept buts de retard sur Raphinha, leader à ce stade, quatre sur Kylian Mbappe et seulement deux sur Lamine Yamal. C’est une belle performance pour Zabiri, surtout quand on sait que le Racing, tout juste promu, est 16e au classement et ne dispose pas, loin de là, d’un effectif aussi étoffé que celui du FC Barcelone ou du Real Madrid.

Le talent de Zabiri pourrait faire la différence entre un maintien tranquille en milieu de tableau et une lutte pour éviter la relégation pour le Racing, qui a retrouvé la La Liga en mai après 14 ans d’absence. Quoi qu’il arrive, il semble promis à un avenir à un niveau supérieur : Aston Villa et Newcastle suivraient le joueur de 21 ans en vue du mercato de janvier.

Zabiri pourrait même déclencher une surenchère entre tous les grands clubs de Premier League : il est si fort. Ce qui peut sembler être une réussite soudaine n’en est pourtant pas une. Zabiri a essuyé de nombreux revers et se voit aujourd’hui récompensé pour s’être relevé à chaque fois, porté par la conviction inébranlable que son heure viendrait.