La Shortlist : pourquoi Manchester United et d'autres devraient viser Paris Brunner, alors que le buteur de Monaco attire l'attention du sélectionneur de l'Allemagne, Jurgen Klopp

Paris Brunner a commencé à se mettre sur la voie du vedettariat à seulement 14 ans, lorsqu’il a rejoint l’académie du Borussia Dortmund en 2020. Au cours des quatre années suivantes, il a inscrit la bagatelle de 56 buts en 74 apparitions à travers les différentes catégories de jeunes du club, tout en se faisant également remarquer sur la scène internationale.

L’Allemagne a foncé vers le sacre à l’Euro U17 à l’été 2023, et Brunner a terminé co-meilleur buteur avec quatre réalisations, tout en remportant aussi le prix du joueur du tournoi. Cet hiver-là, Brunner a de nouveau été le héros lorsque l’Allemagne a remporté la Coupe du monde U17 en Indonésie, inscrivant cinq buts, dont un lors de la victoire en finale contre la France, et il a été récompensé par le Ballon d’or.

L’ancien entraîneur du Borussia Dortmund, Edin Terzic, a décrit Brunner comme « un joueur extraordinairement talentueux » et le club a tenté de le lier à un contrat professionnel. Cependant, un accord total n’a jamais été trouvé et, pour éviter de le perdre gratuitement, le géant allemand a vendu Brunner à Monaco pour 4 millions d’euros en août 2024.

C’était un choix audacieux que de quitter sa zone de confort pour un nouveau pays à seulement 18 ans, mais Brunner n’a jamais eu le moindre doute. « Monaco m’a montré une voie claire sur le plan sportif, la manière dont ils veulent construire avec moi et me développer », a déclaré Brunner à Sport BILD. « Cette estime et cette clarté m’ont immédiatement convaincu et impressionné. J’ai eu le sentiment qu’ils me voulaient vraiment. »

Retour au présent : l’attaquant allemand commence à rendre à Monaco la confiance placée en lui. Brunner devient rapidement l’un des attaquants les plus redoutés de Ligue 1, attirant au passage l’attention du nouveau sélectionneur de l’équipe nationale A, Jurgen Klopp, et il se pourrait qu’il n’attire plus très longtemps avant d’attirer aussi l’attention des clubs les plus prestigieux d’Europe.