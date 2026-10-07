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Brunner - 1:1Getty/GOAL

La Shortlist : pourquoi Manchester United et d'autres devraient viser Paris Brunner, alors que le buteur de Monaco attire l'attention du sélectionneur de l'Allemagne, Jurgen Klopp

L’attaquant de 20 ans a réalisé un superbe début de saison en France et a encore un énorme potentiel à exploiter

James Westwood
Traduit par

  • Paris Brunner a commencé à se mettre sur la voie du vedettariat à seulement 14 ans, lorsqu’il a rejoint l’académie du Borussia Dortmund en 2020. Au cours des quatre années suivantes, il a inscrit la bagatelle de 56 buts en 74 apparitions à travers les différentes catégories de jeunes du club, tout en se faisant également remarquer sur la scène internationale.

    L’Allemagne a foncé vers le sacre à l’Euro U17 à l’été 2023, et Brunner a terminé co-meilleur buteur avec quatre réalisations, tout en remportant aussi le prix du joueur du tournoi. Cet hiver-là, Brunner a de nouveau été le héros lorsque l’Allemagne a remporté la Coupe du monde U17 en Indonésie, inscrivant cinq buts, dont un lors de la victoire en finale contre la France, et il a été récompensé par le Ballon d’or.

    L’ancien entraîneur du Borussia Dortmund, Edin Terzic, a décrit Brunner comme « un joueur extraordinairement talentueux » et le club a tenté de le lier à un contrat professionnel. Cependant, un accord total n’a jamais été trouvé et, pour éviter de le perdre gratuitement, le géant allemand a vendu Brunner à Monaco pour 4 millions d’euros en août 2024.

    C’était un choix audacieux que de quitter sa zone de confort pour un nouveau pays à seulement 18 ans, mais Brunner n’a jamais eu le moindre doute. « Monaco m’a montré une voie claire sur le plan sportif, la manière dont ils veulent construire avec moi et me développer », a déclaré Brunner à Sport BILD. « Cette estime et cette clarté m’ont immédiatement convaincu et impressionné. J’ai eu le sentiment qu’ils me voulaient vraiment. »

    Retour au présent : l’attaquant allemand commence à rendre à Monaco la confiance placée en lui. Brunner devient rapidement l’un des attaquants les plus redoutés de Ligue 1, attirant au passage l’attention du nouveau sélectionneur de l’équipe nationale A, Jurgen Klopp, et il se pourrait qu’il n’attire plus très longtemps avant d’attirer aussi l’attention des clubs les plus prestigieux d’Europe.

  • Des signes prometteurs

    NK Olimpija Ljubljana v Cercle Brugge KSV - UEFA Conference League 2024/25 League Phase MD5
    Getty Images Sport

    Brunner a montré des aperçus de son talent unique lors de son prêt en Belgique, malgré une blessure qui l’a freiné

    Le plan de Monaco pour Brunner consistait à l’envoyer immédiatement en prêt au Cercle Bruges, pensionnaire de la Jupiler Pro League belge, où il découvrirait pour la première fois le football au niveau senior ainsi que la compétition européenne. La transition n’allait toutefois pas être facile, notamment en raison des attentes placées en lui par l’entraîneur principal Miron Muslic.

    Muslic privilégiait un système de pressing haut qui exigeait un investissement physique maximal de chaque membre de l’équipe, et Brunner a eu du mal à se faire une place dans son onze de départ. « Paris a les qualités, mais l’adaptation à cette intensité prend du temps », a déclaré Muslic aux journalistes après n’avoir accordé à Brunner que deux entrées en jeu lors de ses trois premiers mois au club.

    Brunner a dû tirer le maximum d’opportunités limitées tout au long de la saison, et sa tâche n’a pas été facilitée lorsqu’il a subi une grave blessure qui l’a tenu éloigné des terrains de la mi-décembre à la fin février. Malgré cela, il y a eu suffisamment d’éclairs de qualité pour encourager les dirigeants monégasques.

    Il a d’ailleurs inscrit six buts en seulement huit titularisations, avec ses performances les plus marquantes lors de la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence. Brunner a mis la défense de Hearts au supplice lors de la victoire 2-0 du Cercle Bruges à domicile, et a inscrit une égalisation tardive capitale dans le match nul 1-1 contre l’Istanbul Basaksehir, grâce à une superbe tête lobée après s’être démarqué pour reprendre un coup franc rentrant au second poteau.

    Avec ses qualités physiques explosives, sa technique déroutante et son sens aigu du but, Brunner représentait un danger à chacune de ses entrées sur le terrain. Sa prise de décision dans le dernier tiers du terrain devait toutefois clairement être améliorée, et Monaco l’a intégré au groupe professionnel au Stade Louis-II pour la saison 2025-2026 au lieu de valider un nouveau prêt.

  • « De classe mondiale pour son âge »

    Germany v Romania - U20 International Friendly
    Getty Images Sport

    La première saison complète de Brunner à Monaco a été frustrante, mais il a continué à s’épanouir sous les couleurs de l’Allemagne


    S’imposer dans le onze de départ de Monaco était toutefois une tâche intimidante. Brunner se trouvait derrière Mika Biereth et le n°9 titulaire Folarin Balogun dans la hiérarchie et, selon Nice-Matin, l’entraîneur de l’époque Adi Hutter avait des réserves sur son attitude.

    Brunner n’a fait que deux entrées en jeu en Ligue 1 sous les ordres de Hutter avant le licenciement de ce dernier, et la situation du jeune Allemand ne s’est pas améliorée avec son successeur, Sebastien Pocognoli. Le technicien belge n’a offert à Brunner que 127 minutes de temps de jeu toutes compétitions confondues et l’a fréquemment envoyé jouer et s’entraîner avec les U21 du club.

    Ce fut une année frustrante pour Brenner, mais il a gardé un état d’esprit positif et est resté patient, porté par ses performances avec les U20 de l’Allemagne. Il a inscrit huit buts en seulement quatre apparitions en Elite League avec l’Allemagne, dont un doublé lors d’une victoire 4-0 contre l’Italie et un triplé dans la démonstration 6-0 face à la Roumanie.

    « Paris est un joueur qui s’épanouit quand il ressent la confiance absolue du staff. Ce qu’il fait chez les jeunes avec l’Allemagne témoigne de son caractère », a déclaré le sélectionneur des U20, Hannes Wolf. « Il ne ressemble pas à un joueur qui manque de temps de jeu dans son club ; il vient ici, assume un rôle de leader et répond présent. Son efficacité devant le but reste de classe mondiale pour sa tranche d’âge. »

  • Enfin en train de prouver sa valeur

    FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-MARSEILLE
    AFP

    Sous la houlette du nouvel entraîneur de Monaco, Filipe Luis, Brunner s'est imposé comme l'homme fort de l'équipe

    Monaco a limogé Pocognoli en juin après son échec à décrocher une qualification pour la Ligue des champions, avant de se tourner vers Filipe Luis pour faire avancer le club. L'ancien entraîneur de Flamengo, qui a connu des passages réussis à l'Atletico Madrid et à Chelsea en tant que joueur, a immédiatement reconnu le potentiel de Brunner et lui a offert la plateforme pour faire ses preuves.

    Avec Balogun et la recrue estivale Matthias Abline contraints de manquer le début de la saison 2026-2027 en raison d'une blessure, Brunner a été propulsé au poste d'avant-centre lors du premier match de Monaco, la manche aller de son tour de qualification de Ligue des champions contre Gornik Zabrze, et il a marqué sa première titularisation européenne avec le club de belle manière, en inscrivant le troisième but décisif d'une victoire 3-2 en Pologne.

    Depuis, le joueur de 20 ans a inscrit cinq autres buts en six apparitions avec Monaco, dont un doublé mémorable pour faire tomber Marseille le 30 août. Le premier est venu d'une tête bien placée depuis l'intérieur de la surface de six yards, et le second a résumé tout ce qui fait de lui un espoir aussi excitant, lorsqu'il a jailli sur un dégagement du gardien depuis la ligne médiane jusqu'à la surface de réparation, repiqué sur son pied gauche et glissé calmement le ballon dans le petit filet, en laissant au passage deux défenseurs sur place.

    Luis a décrit cette action en solitaire comme un « chef-d'œuvre » au moment de sceller une victoire 2-0 de Monaco dans le derby. « C'était exceptionnel de la part de Paris, a ajouté l'entraîneur. Il a été fantastique aujourd'hui. Depuis le début, il s'exprime sur le terrain, à l'entraînement, avec des buts, avec son pressing, en venant défendre, en voulant apprendre. J'aime ce genre de joueurs. Tant qu'il parlera sur le terrain, il sera là. »

  • Une polémique qui enfle

    FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-MONACO
    AFP

    Brunner s’est attiré des ennuis après avoir effectué une célébration controversée devant les supporters de Strasbourg

    Brunner a également inscrit un but digne de figurer parmi les candidats au but de la saison pour offrir à Monaco un match nul 1-1 sur la pelouse de Strasbourg. L’équipe de Luis était menée à l’entrée des 20 dernières minutes et avait désespérément besoin d’un éclair d’inspiration, lorsque Brunner s’est retourné pour recevoir une passe juste à l’extérieur du rond central.

    Le jeune Allemand s’est alors projeté vers l’avant avant d’armer sa frappe à 25 yards, décochant une tentative splendide qui a terminé sa course à l’intérieur du poteau. Le gardien de Strasbourg Filip Jorgensen, prêté par Chelsea, n’a rien pu faire malgré une détente maximale, tant Brunner est parvenu à donner de vitesse et de puissance à sa frappe en pleine course.

    Cependant, la suite a quelque peu gâché le moment. Brunner s’est dirigé vers le kop strasbourgeois et a mimé un geste d’égorgement, ce qui était totalement inutile

    « Les supporters parlaient de ma famille, de ma mère, de mon père. Je les voyais, a-t-il déclaré en zone mixte après le match nul. Il y avait beaucoup d’émotion. Je ne voulais manquer de respect à personne. Je ne dirais pas que je le regrette, mais ce n’est pas le message que je voulais faire passer. Cela a été mal compris. Je voulais dire : “Quel but, c’est fini !” »

    Luis, de son côté, a pris la défense de son joueur en conférence de presse : « La vérité, c’est que c’est un garçon très passionné, très intense ; dans ce moment de célébration, il a fait une erreur. Instantanément, il s’est excusé. Il s’est excusé sur les réseaux sociaux. Tout le monde sait qu’il a fait une erreur. Nous espérons que cela ne se reproduira plus, ces choses peuvent arriver dans le football. C’est un bon garçon ; tout le monde l’aime. »

    Malheureusement, les insultes venues des tribunes font partie intégrante du football moderne et, neuf fois sur dix, les ignorer reste la meilleure attitude à adopter. Brunner a aussi semblé faire un geste d’excuse en marquant de nouveau six jours plus tard lors d’une victoire 2-1 contre Lens, mais le mal était déjà fait.

    La LFP lui a infligé une suspension de quatre matches avec sursis, ce qui signifie qu’il manquera les deux premiers matches de Monaco en Ligue 1 après la trêve internationale, contre Toulouse et Lorient. Monaco occupant la tête du classement avec 13 points, soit cinq de plus que le champion en titre, le Paris Saint-Germain, le club se serait bien passé de perdre son joueur le plus en forme en raison d’un manque de discipline.

  • « Les portes ne sont pas fermées »

    Borussia Dortmund v TSG Hoffenheim - U19 Championship Final
    Getty Images Sport

    Dortmund a eu ses propres problèmes avec Brunner, mais le club reste un grand admirateur du prodige allemand

    « Il a été parfait en dehors de ça. Il ne s’est jamais plaint de sa situation quand il ne jouait pas », a ajouté Luis, interrogé avec insistance sur le comportement de Brunner. « Il a pratiquement défoncé ma porte, en disant qu’il devait jouer, non pas avec des mots, mais avec des faits : en marquant des buts, en courant pour l’équipe, en pressant, en défendant et en faisant son travail. Je ne peux pas me plaindre de son caractère. Je veux juste qu’il continue à faire ce qu’il fait. »

    Ce n’est toutefois pas la première fois que Brunner se retrouve au centre d’une controverse. Sa participation à la Coupe du monde U17 2023 a d’abord été remise en question lorsqu’il a été suspendu pour une durée indéterminée par Dortmund après avoir été présent à une fête où des dégradations criminelles auraient été commises.

    Dortmund l’a également sanctionné pour ses retards aux réunions de l’équipe, et il a ensuite laissé passer sa plus grande occasion de s’imposer dans l’esprit de Terzic lorsqu’il a rejoint l’équipe première pour un stage d’entraînement au soleil à Marbella. Brunner a enfreint le couvre-feu et, en guise de punition, il a été écarté d’un match amical contre le Standard de Liège.

    Au final, il n’a jamais franchi le cap, et le BVB ne s’est même pas donné la peine d’insérer une clause de rachat lorsqu’il a rejoint Monaco. Cependant, rien de tout cela ne signifie qu’il n’était pas très apprécié au Signal Iduna Park.

    « Je ne sais pas s’il aurait pu progresser autant chez nous, même avec les excellents attaquants que nous avions à son poste. Et puis il a choisi une autre voie. C’est un super gars », a récemment déclaré le directeur sportif de Dortmund, Lars Ricken, à BILD. « Même à Dortmund, on entend parfois des histoires sur lui, mais il a toujours été performant sur le terrain. Les portes ne sont pas fermées pour Paris. »

    Ces commentaires en disent long sur l’impressionnante prestation de Brunner sous le maillot monégasque au cours des deux derniers mois. Sa cote grimpe à chaque match, et d’autres portes s’ouvriront s’il continue à évoluer à un tel niveau.

  • Cible idéale

    FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-LENS
    AFP

    Manchester United aurait tort de ne pas foncer sur Brunner, l’un des meilleurs attaquants à prix réduit du marché

    L’un d’entre eux pourrait facilement être appelé chez les A, peut-être dès novembre. Brunner n’a pas été retenu dans la première liste de l’Allemagne de Klopp, mais l’ancien entraîneur de Liverpool a laissé entendre qu’il était sur la bonne voie.

    « Je ne lui ai pas parlé, mais je connais Paris. Il a fait un travail fantastique jusqu’ici… sur le plan du football », a déclaré Klopp aux journalistes avec un sourire en coin. « C’est un immense talent depuis des années et, je ne veux rien précipiter, il pourrait être impliqué avec les Espoirs. Il n’y avait pas de place avec nous, mais nous avons parlé de lui. »

    Klopp ne regrette peut-être pas encore de ne pas avoir pris le pari Brunner, après avoir vu son Allemagne en manque de buts ne remporter qu’un seul de ses quatre matches de Ligue des nations et ne marquer que trois fois dans le même temps. Pendant ce temps, Brunner a bien décroché une place chez les Espoirs, et il n’aurait guère pu rêver de meilleurs débuts puisqu’il a inscrit un doublé lors de la démonstration 4-0 contre la Lettonie en qualifications pour le Championnat d’Europe.

    Brunner a admis qu’il était « aux anges » après sa prestation, tandis que le sélectionneur des Espoirs allemands Antonio Di Salvo a déclaré que « nous ne voulons pas le freiner », indiquant qu’il sera soit l’un des premiers noms sur sa feuille d’équipe à l’avenir, soit rapidement propulsé dans le groupe de Klopp lors de la prochaine trêve internationale.

    Les spéculations autour de son avenir devraient aussi s’intensifier à l’approche du mercato de janvier, puisqu’il a été rapporté que des recruteurs de Liverpool suivaient sa progression. Si Manchester United a un peu de bon sens, le club envisagera aussi de passer à l’action pour Brunner.

    Parmi tous les grands clubs de Premier League, aucun n’a plus besoin d’un nouvel avant-centre que Manchester United, avec le numéro 9 titulaire Benjamin Sesko sur la touche en raison d’une blessure persistante au tibia, et Joshua Zirkzee qui offre très peu en termes d’efficacité. Brunner est actuellement valorisé à 15 M€ sur Transfermarkt, ce qui est un prix dérisoire pour un joueur avec un tel potentiel, et il représente donc une cible idéale pour United, qui continue d’opérer avec un budget serré.

    Son mélange d’athlétisme brut et d’instinct tranchant dans et autour de la surface le rend parfaitement adapté à la Premier League, tandis qu’il a aussi la polyvalence nécessaire pour évoluer sur l’aile gauche si besoin. Si United est sur le marché pour un joueur qui excelle dans les un-contre-un et a le don de transformer des demi-occasions en buts, le club ne devrait vraiment pas chercher plus loin que Brunner.

    Bien sûr, l’expérience est un sujet et Brunner a évidemment encore besoin de mûrir, mais les récompenses potentielles l’emportent largement sur les risques. Le nouveau talisman de Monaco est le joueur capable de faire basculer les matches dont United a besoin. C’est maintenant qu’il faut bouger, avant que tous les cadors européens ne soient à ses trousses.