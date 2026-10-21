Le succès ne s’est pas fait du jour au lendemain pour Gjivai Zechiel. Après cinq ans au centre de formation, il a intégré l’équipe première de Feyenoord à 19 ans, en août 2023, et fait ses débuts sous les ordres d’Arne Slot, alors entraîneur du club. Mais il n’a pas immédiatement obtenu un temps de jeu régulier.

En janvier 2025, Zechiel ne comptait que 11 apparitions en Eredivisie. Feyenoord a alors estimé qu’un prêt favoriserait sa progression. Le milieu de terrain a rejoint le Sparta Rotterdam, où il avait passé six ans chez les jeunes entre 2012 et 2018. Il a ainsi pu jouer régulièrement en équipe première pendant quatre mois fructueux.

Avec trois contributions à des buts en 13 apparitions pour le Sparta, Zechiel a décroché un prêt dans un club encore plus en vue, Utrecht, quatrième de l’Eredivisie en 2025-26 et qualifié pour la Ligue Europa. Sous la direction de Ron Jans, Zechiel s’est épanoui au Stadion Galgenwaard, avec un total de 20 buts et passes décisives en 50 apparitions, toutes compétitions confondues.

« À mes yeux, il peut devenir un joueur de très haut niveau », a déclaré Jans à De Telegraaf à la fin de la saison. « Je pense vraiment qu’il peut s’imposer à Feyenoord. Il mérite sa chance. »

Giovanni van Bronchorst lui a donné cette chance depuis qu’il a remplacé Robin van Persie à la tête de Feyenoord à la mi-juin, allant même jusqu’à décrire le joueur de 22 ans comme « l’avenir du football néerlandais ». L’avenir de Zechiel en club pourrait toutefois s’écrire hors de son pays natal : selon certaines informations, Arsenal et Chelsea souhaitent tous deux le recruter, et il est facile de l’imaginer réussir en Premier League.