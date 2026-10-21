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Gjivai Zechiel Shortlist 1:1Getty/GOAL

La shortlist : pourquoi la révélation du Feyenoord Gjivai Zechiel serait une excellente recrue pour Arsenal ou Chelsea

Le milieu néerlandais a réalisé un début de saison 2026-2027 impressionnant, se plaçant en bonne position pour rejoindre la Premier League à l’avenir.

James Westwood
Traduit par

  • Le succès ne s’est pas fait du jour au lendemain pour Gjivai Zechiel. Après cinq ans au centre de formation, il a intégré l’équipe première de Feyenoord à 19 ans, en août 2023, et fait ses débuts sous les ordres d’Arne Slot, alors entraîneur du club. Mais il n’a pas immédiatement obtenu un temps de jeu régulier.

    En janvier 2025, Zechiel ne comptait que 11 apparitions en Eredivisie. Feyenoord a alors estimé qu’un prêt favoriserait sa progression. Le milieu de terrain a rejoint le Sparta Rotterdam, où il avait passé six ans chez les jeunes entre 2012 et 2018. Il a ainsi pu jouer régulièrement en équipe première pendant quatre mois fructueux.

    Avec trois contributions à des buts en 13 apparitions pour le Sparta, Zechiel a décroché un prêt dans un club encore plus en vue, Utrecht, quatrième de l’Eredivisie en 2025-26 et qualifié pour la Ligue Europa. Sous la direction de Ron Jans, Zechiel s’est épanoui au Stadion Galgenwaard, avec un total de 20 buts et passes décisives en 50 apparitions, toutes compétitions confondues.

    « À mes yeux, il peut devenir un joueur de très haut niveau », a déclaré Jans à De Telegraaf à la fin de la saison. « Je pense vraiment qu’il peut s’imposer à Feyenoord. Il mérite sa chance. »

    Giovanni van Bronchorst lui a donné cette chance depuis qu’il a remplacé Robin van Persie à la tête de Feyenoord à la mi-juin, allant même jusqu’à décrire le joueur de 22 ans comme « l’avenir du football néerlandais ». L’avenir de Zechiel en club pourrait toutefois s’écrire hors de son pays natal : selon certaines informations, Arsenal et Chelsea souhaitent tous deux le recruter, et il est facile de l’imaginer réussir en Premier League.

  • Évolution

    PSV v FC Utrecht - Eredivisie
    Getty Images Sport

    Zechiel s’est épanoui après avoir obtenu davantage de liberté offensive à Utrecht et a pris conscience des erreurs qu’il avait commises lors de sa première année en équipe première à Feyenoord.

    Jans a tiré le meilleur de Zechiel à Utrecht en le plaçant dans un rôle de numéro 8 avancé, qui lui laissait la liberté de se projeter dans la surface adverse. D’un joueur chargé de dicter le tempo, il est devenu une arme offensive redoutable, avec ses prestations les plus impressionnantes au printemps.

    Zechiel a marqué lors de trois matches consécutifs d’Eredivisie, contre Go Ahead Eagles, le PSV et Telstar, et inscrit un doublé avec les Pays-Bas des moins de 21 ans lors d’un match de qualification pour le Championnat d’Europe face à la Norvège. Il prenait les matches en main, et sa capacité à trouver des espaces entre les lignes et à conclure avec une efficacité implacable sous tous les angles empêchait désormais Feyenoord de le laisser dans l’ombre.

    Mais surtout, Zechiel avait enfin mûri. Il aurait probablement progressé plus vite à Feyenoord s’il ne s’était pas mis Van Persie à dos lors de la saison 2023-24, alors que l’icône néerlandaise était à la tête des moins de 19 ans.

    « J’étais avec l’équipe première à l’époque et je devais jouer avec les moins de 19 ans en Youth League, mais je voulais vraiment jouer avec l’équipe première », a reconnu Zechiel auprès de NOS en décembre dernier. « Je ne savais pas vraiment comment réagir et je me montrais un peu difficile au sein du groupe. Il [Van Persie] m’en a parlé environ trois fois, mais je n’arrivais pas à me maîtriser. Ce n’est pas agréable pour un entraîneur. Je me suis excusé pour cela. »

  • Convaincu de rester

    Zechiel
    Getty

    Zechiel voyait d’un bon œil la perspective de relever un nouveau défi en France lorsque Lille s’est manifesté, mais Van Bronckhorst a fait en sorte qu’il reste là où il était.


    Lorsque Zechiel est revenu au Feyenoord durant l’été, Van Persie était parti. L’ancien attaquant de Manchester United et d’Arsenal avait été nommé entraîneur de l’équipe première en janvier 2025, mais n’était resté que 16 mois à ce poste. Il avait finalement été limogé après que le Feyenoord eut terminé sa première saison complète à la tête de l’équipe à 19 points du PSV, champion d’Eredivisie.

    Le club a fait appel à une figure familière, Van Bronckhorst, pour tenter de combler cet écart. Entre 2015 et 2019, celui-ci avait remporté un titre d’Eredivisie et deux Coupes KNVB consécutives en tant qu’entraîneur. Mais Zechiel n’était pas convaincu, dans un premier temps, que ce changement sur le banc améliorerait sa situation à De Kuip, et les offres concrètes de Lille l’ont fait réfléchir à un transfert.

    Le géant français a soumis plusieurs offres, dont la dernière s’élevait à 17 millions d’euros, et Zechiel était tout à fait disposé à partir. « C’était très sérieux, a-t-il révélé le mois dernier dans un entretien à Voetbal International. À ce moment-là, cela me semblait préférable sur le plan sportif. »

    Le Feyenoord a toutefois refusé de laisser partir Zechiel. Van Bronckhorst avait décelé son potentiel et lui réservait un rôle clé dans ses plans. Zechiel a disputé l’intégralité du premier match de la saison du Feyenoord, sur le terrain de son ancien club, le Sparta Rotterdam. Il a délivré la passe décisive sur l’unique but de la rencontre en pénétrant dans la surface de réparation avant de servir Luciano Valente en retrait, qui a conclu à bout portant.

    « Quand je suis arrivé ici, il n’avait pas encore la tête à 100 % au club. Il pensait aussi davantage à un transfert, a déclaré Van Bronckhorst à ESPN. Puis on le voit s’entraîner lors des premières séances et on constate ses qualités. Je l’ai dit dès le départ : c’est tout simplement un garçon qui doit rester au Feyenoord. »

  • Star européenne

    FBL-NED-EREDIVISIE-FEYENOORD-GO AHEAD EAGLES
    AFP

    Zechiel a été le moteur de l’ascension du Feyenoord jusqu’à la première place du classement de l’Eredivisie.

    Zechiel est resté un titulaire régulier dans le onze de Van Bronckhorst. Il a débuté les neuf premiers matches de Feyenoord en Eredivisie cette saison, ainsi que ses premiers matches de Ligue des champions contre Barcelone et Como. Sur cette période, Zechiel a inscrit cinq buts et délivré quatre passes décisives en championnat, dont un superbe doublé lors de la large victoire 5-2 contre le SC Cambuur, contribuant à porter Feyenoord en tête du classement sans la moindre défaite.

    Le jeune joueur de Feyenoord a logiquement été élu joueur du mois d’août en Eredivisie : aucun joueur du championnat n’a inscrit autant de buts (trois) ni cadré plus de tirs (sept) que Zechiel ce mois-là. L’ancien milieu de l’Ajax Lasse Schone n’a pas tari d’éloges à son sujet, déclarant à ESPN : « Il entre plus souvent dans la surface adverse et se montre plus décisif dans son jeu. S’il continue à jouer comme ça jusqu’à la fin de la saison, ce n’est pas Lille qui se présentera pour le recruter, mais plusieurs clubs plus importants. »

    Zechiel joue aussi avec assurance, comme l’illustre son plus beau but jusqu’ici pour Feyenoord, lors de la victoire 3-2 contre Como. Alors que son équipe était menée 1-0, Zechiel s’est retourné sur une passe de Valente à l’entrée de la surface avant d’expédier une frappe imparable au fond des filets.

    Même lors de la défaite 5-1 de Feyenoord contre Barcelone, il a constamment cherché à recevoir le ballon et à créer des occasions. Feyenoord n’avait pas besoin de la mise en garde de Schone : le club sait parfaitement que Zechiel a les qualités pour briller au plus haut niveau et a pris les devants pour protéger son joueur.

    Le 17 septembre, le club a prolongé le contrat de Zechiel jusqu’en 2029. « Nous sommes fiers. Il est très clair qu’il se sent profondément attaché à Feyenoord et qu’il tient beaucoup à réussir ici », a déclaré le directeur technique Devy Rigaux dans le communiqué officiel de Feyenoord. « Pour nous, c’est naturellement un moment magnifique. »

    Pour l’heure, du moins, Zechiel ne pense plus à quitter De Kuip : « Je suis très heureux et, surtout, reconnaissant. Je suis reconnaissant de la confiance que Feyenoord m’accorde. Ma place est ici et je sais que je peux encore beaucoup progresser ici. J’ai hâte de découvrir ce qui m’attend. C’est une belle marque de reconnaissance pour moi personnellement, mais nous voulons accomplir bien davantage ensemble. C’est ce à quoi nous aspirons. Je ressens cette responsabilité et je suis heureux de l’assumer. »

  • Les Pays-Bas s’inclinent

    Netherlands v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4
    Getty Images Sport

    Le nouveau sélectionneur des Pays-Bas, Xavi, a permis à Zechiel de découvrir le football international chez les seniors lors de la trêve de la Ligue des nations.

    Zechiel s’impose rapidement comme le visage d’une nouvelle ère au Feyenoord et pourrait bientôt jouir du même statut en sélection néerlandaise. Xavi, le nouveau sélectionneur des Pays-Bas, lui a offert sa première convocation en équipe A pour la première trêve internationale de la saison, après l’avoir vu jouer lors de la victoire 5-0 du Feyenoord contre Utrecht.

    « C’est un bon joueur, a expliqué Xavi au sujet de la convocation du joueur de 22 ans. Il a du potentiel, beaucoup de qualités. Il se déplace bien sans ballon. Techniquement, c’est un bon joueur. Je l’apprécie. C’est pour cela qu’il est dans le groupe. »

    Absent des deux premières listes des Pays-Bas en Ligue des nations, Zechiel a fait ses débuts en entrant en jeu lors d’un match nul 2-2 contre la Grèce à Thessalonique. Les Néerlandais étaient menés 2-1 lorsqu’il est entré à 13 minutes de la fin. Il a apporté une contribution décisive en tentant un retourné acrobatique audacieux, dévié vers Tijjani Reijnders, qui a repris le ballon de volée pour égaliser. Il n’a toutefois pas eu assez de temps pour véritablement laisser son empreinte sur le match.

    Xavi lui en a donné l’occasion trois jours plus tard, à domicile contre la Serbie. Zechiel a joué 33 minutes et excellé dans un rôle de joueur libre au milieu de terrain, réussissant 22 de ses 24 passes, avec 15 conduites de balle, trois récupérations et deux duels remportés. Les Pays-Bas se sont finalement imposés 2-1 et Xavi a réservé des éloges particuliers à Zechiel après le coup de sifflet final : « Zechiel a fait un grand match. Il peut devenir vraiment important pour l’équipe. Il a de la personnalité. »

  • Les perspectives de la Premier League

    FBL-Feyenoord-NED-EREDIVISIE-CAMBUUR
    AFP

    S’il continue de progresser à ce rythme, Zechiel pourrait très bientôt être prêt à jouer en Premier League.

    Zechiel ne devrait probablement pas tarder à devenir trop fort pour le Feyenoord. Il a assez de talent pour avoir un impact majeur dans l’un des cinq grands championnats européens, et la Premier League pourrait même être celui qui lui convient le mieux.

    L’intérêt supposé de Mikel Arteta pour lui n’a rien de surprenant. L’entraîneur d’Arsenal apprécie les milieux doués techniquement, capables de résister au pressing et d’aider son équipe à mieux contrôler le jeu. Zechiel trouverait sa place aux côtés de Martin Odegaard, Bruno Guimaraes, Declan Rice et Martin Zubimendi.

    Grâce à son profil hybride singulier, Zechiel offrirait à Arteta une autre option tactique, capable de remplir plusieurs rôles, tout en apportant efficacité, créativité et une véritable menace devant le but. Il peut se défaire du pressing en un instant et cherche naturellement à jouer vers l’avant, faisant souvent preuve d’un sang-froid bien supérieur à celui de joueurs de son âge.

    À Chelsea, en revanche, il est facile de l’imaginer former un duo parfaitement complémentaire avec Moises Caicedo à la base du milieu de terrain. Il transmettrait rapidement le ballon à Cole Palmer, Morgan Rogers et Joao Pedro, et renforcerait leur potentiel offensif grâce à ses appels intelligents vers l’avant.

    La seule interrogation concerne sa préparation physique. Il lit très bien le jeu pour écarter le danger, mais le tacle n’est pas son point fort et il peut se faire bousculer dans les duels au sol. Pour réussir dans une Premier League impitoyable, Zechiel devra gagner un peu en puissance et s’habituer davantage aux tâches ingrates pendant les matches.

    Zechiel ne manque toutefois pas de modèles pour progresser dans ce domaine, notamment au sein de la sélection des Pays-Bas. « Je suis encore jeune. On voit des qualités de meneur chez des joueurs comme Denzel Dumfries et Virgil Van Dijk. J’essaie d’apprendre d’eux, parce que c’est ce que je veux devenir à terme. »

    On peut donc ajouter l’ambition et l’humilité à la longue liste des qualités de Zechiel. Il serait un atout pour n’importe quel club de l’élite, et une bataille d’enchères pourrait se profiler en 2027 s’il poursuit sur sa lancée.