La Real Sociedad a tout fait pour assurer l’avenir de son joueur le plus précieux au cours de l’année écoulée. En octobre 2025, le club basque a prolongé le contrat de Jon Martin jusqu’en 2031. Neuf mois plus tard, alors que plusieurs géants européens commençaient à s’intéresser à lui, la Real a jugé nécessaire d’améliorer à nouveau ses conditions contractuelles.
Le joueur de 20 ans a prolongé jusqu’en 2032, avec l’ajout, selon les informations rapportées, d’une clause libératoire de 60 millions d’euros (50 millions de livres sterling/66 millions de dollars). Dans un communiqué officiel élogieux, le club a déclaré : « Jon Martin est le présent et l’avenir du club... un pilier de la défense de la Real Sociedad. » Ce dernier point est incontestable. Mais si Martin poursuit sur sa lancée, les plus grands clubs reviendront à la charge l’an prochain, et 60 millions d’euros représenteront une somme modeste à débourser.
Selon Sky Sports, « certains des plus grands clubs de Premier League » suivent Martin, qui a fait ses débuts avec l’équipe d’Espagne A lors d’un match amical contre l’Irak en juin. Le Real Madrid et Barcelone sont également associés au défenseur de la Real Sociedad, même si ses qualités pourraient davantage convenir à la Premier League qu’à la Liga.
La Real est fière de la capacité de son centre de formation à produire des talents de classe mondiale. Antoine Griezmann et Xabi Alonso, notamment, ont fait leurs armes à Anoeta avant de devenir des stars ailleurs. Martin pourrait bien être le prochain grand succès du club.