Martin est né à Lasarte-Oria, près de Saint-Sébastien, et s’est inspiré de son père, Santiago, lorsqu’il a fait ses premiers pas dans le football. Santiago a joué pour la Real entre 1897 et 1992, avant d’être contraint de prendre sa retraite à seulement 21 ans à la suite d’une grave blessure au genou.

La Real a repéré ce talent familial en 2018 et a intégré Martin, alors âgé de 12 ans, à ses équipes de jeunes. Il y a évolué à la fois comme milieu défensif et défenseur central, ce qui a contribué à l’aisance dont il fait aujourd’hui preuve avec le ballon. Il a également effectué un bref prêt au SD Beasain en 2022.

Début 2023, Martin a sauté plusieurs étapes habituelles de la formation pour disputer trois matches avec la Real Sociedad C, avant de rejoindre l’équipe B en vue de la saison 2023-24. L’adolescent est également devenu capitaine de l’équipe d’Espagne des moins de 17 ans, qu’il a menée au Championnat d’Europe et à la Coupe du monde de cette catégorie.

La Real Sociedad B a terminé neuvième de la troisième division espagnole lors de l’unique saison de Martin dans ses rangs. En 26 apparitions, il a dirigé la défense avec un sang-froid remarquable et inscrit deux buts. Sa domination dans les airs, dans les deux surfaces, a été déterminante pour cette neuvième place. Avant la fin de la saison, il a fait ses débuts en Liga avec l’équipe première.

L’entraîneur Imanol Alguacil a fait entrer Martin à la place de Kieran Tierney pour les 23 dernières minutes d’un match contre le Real Betis. À 18 ans, le défenseur a trouvé sa place sans difficulté et aidé la Real à ne pas encaisser de but lors d’une victoire 2-0 qui lui a assuré une qualification européenne.

« J’étais vraiment heureux qu’ils aient pensé à moi pour un match aussi important », a confié Martin à Marca en repensant à ce moment. « Pour des débuts, on est toujours un peu nerveux, mais dès qu’on entre sur le terrain, plus rien : la nervosité disparaît. »