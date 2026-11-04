De Siervo a toutefois souligné, à juste titre, que les bénéfices de la construction de nouveaux stades par plus de la moitié des clubs de Serie A ne se feraient pas sentir avant longtemps. « Le nouveau modèle économique ne sera pas pleinement opérationnel avant au moins six ou sept ans », a-t-il reconnu. « Et, d’ici là, l’écart avec les autres championnats continuera de se creuser. »

Cet écart pourrait aussi continuer de grandir sur le plan sportif, la Serie A n’étant tout simplement pas en mesure de rivaliser avec la Premier League sur le marché des transferts. Certains clubs italiens montrent pourtant que l’essentiel n’est pas tant la somme dont on dispose que la manière dont on la dépense. L’Inter a certes atteint deux finales de Ligue des champions en trois saisons, principalement grâce aux bonnes affaires réalisées par Beppe Marotta, mais Côme offre sans doute un exemple encore plus parlant de construction judicieuse d’un effectif.

Son ascension remarquable aurait été impossible sans le soutien financier du groupe Djarum, mais l’équipe de Cesc Fabregas n’a pas balayé Manchester United à coups de recrues coûteuses. Elle a tourné en dérision l’un des clubs ayant le plus dépensé dans le football mondial au cours de la dernière décennie grâce à un recrutement intelligent et à une identité de jeu claire.

Comme l’Atalanta avant lui, Côme a montré au reste de la Serie A qu’il était possible de se faire remarquer sur la scène européenne en recrutant des joueurs jeunes et/ou sous-évalués, tout en pratiquant un football offensif. Que Frosinone menace à son tour de suivre cette voie constitue toutefois une énorme surprise.

Beaucoup prédisaient au promu un retour immédiat à l’échelon inférieur, mais il occupe actuellement la sixième place de Serie A. Plus remarquable encore, il y est parvenu en proposant un jeu particulièrement porté vers l’avant. Frosinone a inscrit 24 buts en seulement 10 matches, une efficacité offensive qui témoigne d’un changement d’approche notable dans l’élite italienne.

Si la Gazzetta dello Sport, entre autres, avait souligné avant le début de la saison que bon nombre des 20 équipes de Serie A devraient adopter des dispositifs offensifs, personne ne s’attendait à une telle avalanche de buts dans un championnat associé au football défensif. Pourtant, un peu moins de trois mois après le début de la saison, quatre des équipes les plus prolifiques des cinq grands championnats européens sont italiennes.

Frosinone et la Lazio, surprenante leader, ont chacun marqué 24 buts. L’Inter, championne en titre, en compte 26, tandis que seul Barcelone a inscrit plus de buts en championnat cette saison que la Roma (28). Cette dernière est entraînée par Gian Piero Gasperini, ancien entraîneur de l’Atalanta. Le sentiment grandit que la Serie A adopte enfin un jeu plus direct et plus offensif, après avoir peiné pendant des années à égaler l’intensité des autres grandes équipes européennes, notamment celles de Premier League.

Selon Daniele Adani, ancien international italien, ce changement de philosophie explique les difficultés actuelles de Massimiliano Allegri à Naples, après son licenciement par l’AC Milan à la fin de la saison dernière. « Sa façon de jouer au football est désormais dépassée », a déclaré l’ancien défenseur à La Domenica Sportiva. On peut en débattre, tant il paraît peu probable que l’art de bien défendre passe un jour de mode en Italie. Une chose est néanmoins claire : la Serie A devient un véritable spectacle.

On y voit en moyenne trois buts par match, et neuf rencontres en ont déjà produit au moins six. Dans ce contexte, rien d’étonnant à ce que, la veille du match où Arsenal, dans le style terriblement laborieux de Mikel Arteta, a étouffé Liverpool lors de la rencontre la plus attendue du week-end en Premier League, l’AC Milan ait balayé l’Inter dans un Derby della Madonnina spectaculaire. Cela s’est produit trois jours seulement après que Milan a été surclassé au San Siro par Bologne, illustrant parfaitement à quel point la Serie A est désormais disputée et imprévisible.

À l’heure actuelle, cinq points seulement séparent les quatre premières équipes. Difficile de savoir si le spectacle restera aussi captivant tout au long de la saison, mais il est indéniable que cette dynamique pourrait changer l’image généralement négative d’un football italien jugé lent, ennuyeux et dépourvu de l’enthousiasme de la jeunesse.