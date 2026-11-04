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La Serie A est-elle le championnat le plus passionnant d’Europe ?! Le football italien pourrait bien être de nouveau en plein essor après avoir touché le fond

Le championnat italien de première division a beaucoup perdu de son éclat depuis son âge d’or dans les années 1990, mais des signes laissent penser qu’il retrouve des couleurs.

Mark Doyle
Traduit par

  • Il y a exactement trois semaines, le football italien semblait avoir touché le fond. Un peu plus de six mois après l’échec embarrassant de la sélection nationale, incapable de se qualifier pour une troisième Coupe du monde consécutive, les quatre clubs de Serie A se sont inclinés lors de la même journée de Ligue des champions, une première dans l’histoire.

    Il y avait peut-être des circonstances atténuantes : la Roma, par exemple, avait été excellente jusqu’aux dix dernières minutes de sa défaite au scénario dramatique face au Real Madrid, tandis que Côme ne disputait que son deuxième match dans la compétition. Mais l’image renvoyée était indéniablement désastreuse pour un pays qui n’a plus remporté la Coupe d’Europe depuis 16 ans.

    Giovanni Malago a néanmoins mis en garde contre les « jugements catégoriques et généralisateurs » sur l’état de la Serie A, l’administrateur extraordinaire de la Fédération italienne de football (FIGC) estimant que « [ces quatre défaites] ne reflètent pas fidèlement notre football ». Et l’on pourrait aisément soutenir que les faits lui ont déjà donné raison.

    Les victoires de la Roma, de Côme, de l’Inter et de Naples lors de leurs matches suivants en Ligue des champions, la semaine d’après, ne signifiaient certes pas que le football italien se portait à merveille. Mais les annonces de sa mort étaient largement exagérées, et ce pour trois raisons principales...

  • « Les plus anciens stades d’Europe »

    FBL-EUR-2032-UEFA-BID
    AFP

    L’UEFA a menacé de retirer à l’Italie le droit de coorganiser l’Euro 2032 si les enceintes qu’elle propose ne sont pas à la hauteur.

    Le principal problème du football italien, c’est qu’aucun des acteurs majeurs du jeu n’est véritablement disposé à travailler avec les autres pour le bien commun. Presque tous sont uniquement guidés par leurs propres intérêts, ce qui rend tout progrès impossible. Comme l’a déclaré Alessandro Del Piero lors de l’une des nombreuses analyses menées dans les médias après le dernier fiasco de l’Italie dans les qualifications pour la Coupe du monde, « Au fond, nous ne pensons qu’à sauver notre peau. »

    Il y a pourtant un point sur lequel tout le monde s’accorde : la grande majorité des stades de Serie A ne sont pas dignes d’accueillir des événements sportifs de haut niveau. Naples, par exemple, a remporté deux titres au cours des trois dernières années, et pourtant son président Aureli De Laurentiis a qualifié à plusieurs reprises son stade de « toilettes ». Pourquoi ? Parce que le Stadio Diego Armando Maradona, comme tant d’autres enceintes, n’a pas fait l’objet d’une rénovation ou d’un réaménagement majeur depuis la dernière Coupe du monde organisée en Italie, en 1990.

    Cela devrait changer... du moins en théorie.

    Lorsque la FIGC a confirmé le mois dernier la liste des sites susceptibles d’accueillir l’Euro 2032, il a immédiatement été relevé que, parmi les 14 enceintes candidates, une seule, l’Allianz Stadium de la Juventus, était prête à accueillir des matches dans sa configuration actuelle. Les 13 autres devaient encore être entièrement réaménagées, voire construites, ce qui a évidemment suscité beaucoup de scepticisme.

    Quiconque a déjà tenté de construire quoi que ce soit en Italie vous le dira : le niveau de bureaucratie dans le pays dépasse l’entendement. Il est difficile de ne pas se retrouver empêtré dans les démarches administratives pendant des années et, l’an dernier encore, le président de l’UEFA, Aleksandar Ceferin, a suggéré que « les responsables politiques italiens se demandent pourquoi les infrastructures du football sont parmi les pires d’Europe ». Les critiques de Ceferin, accompagnées d’une menace de retirer l’Euro 2032 à l’Italie, semblent avoir eu l’effet escompté.

    S’il est incontestablement inquiétant de constater tout le travail qui reste à accomplir dans les stades italiens, au sens le plus littéral du terme, des progrès sont clairement réalisés. Le réaménagement du stade Artemio Franchi de la Fiorentina est déjà bien avancé et devrait être achevé d’ici 2029. La construction d’un tout nouveau stade à Bologne a reçu le feu vert le mois dernier et, fait peut-être plus important encore, l’AC Milan et l’Inter ont enfin dévoilé les plans de leur futur stade, le Generali Stadium, qui devrait être prêt d’ici 2031.

    Bien sûr, rien n’est acquis. Toutefois, après des années d’immobilisme exaspérant, la menace pesant sur l’Euro 2032, conjuguée aux déboires désormais insupportables en Coupe du monde, a au moins fait naître l’espoir d’une rénovation de plusieurs stades de Serie A, attendue depuis longtemps. Celle-ci profiterait non seulement aux clubs concernés grâce aux recettes les jours de match, mais aussi au championnat dans son ensemble.

    « Nous traversons actuellement une phase particulièrement difficile », a déclaré Luigi De Siervo, directeur général de la Serie A, à Undici. « Dans notre pays, nous avons les stades les plus anciens d’Europe, avec une moyenne d’âge de plus de 70 ans par enceinte, et nos clubs restent fortement dépendants des droits télévisés. Cependant, les revenus commerciaux progressent et disposer de stades modernes, à la pointe de la technologie, donnerait un élan majeur dans ce domaine. »

  • Une avalanche de buts

    AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Le derby de Milan, riche en émotions, contrastait fortement avec la prestation terriblement défensive d’Arsenal lors de sa victoire à Anfield dimanche.

    De Siervo a toutefois souligné, à juste titre, que les bénéfices de la construction de nouveaux stades par plus de la moitié des clubs de Serie A ne se feraient pas sentir avant longtemps. « Le nouveau modèle économique ne sera pas pleinement opérationnel avant au moins six ou sept ans », a-t-il reconnu. « Et, d’ici là, l’écart avec les autres championnats continuera de se creuser. »

    Cet écart pourrait aussi continuer de grandir sur le plan sportif, la Serie A n’étant tout simplement pas en mesure de rivaliser avec la Premier League sur le marché des transferts. Certains clubs italiens montrent pourtant que l’essentiel n’est pas tant la somme dont on dispose que la manière dont on la dépense. L’Inter a certes atteint deux finales de Ligue des champions en trois saisons, principalement grâce aux bonnes affaires réalisées par Beppe Marotta, mais Côme offre sans doute un exemple encore plus parlant de construction judicieuse d’un effectif.

    Son ascension remarquable aurait été impossible sans le soutien financier du groupe Djarum, mais l’équipe de Cesc Fabregas n’a pas balayé Manchester United à coups de recrues coûteuses. Elle a tourné en dérision l’un des clubs ayant le plus dépensé dans le football mondial au cours de la dernière décennie grâce à un recrutement intelligent et à une identité de jeu claire.

    Comme l’Atalanta avant lui, Côme a montré au reste de la Serie A qu’il était possible de se faire remarquer sur la scène européenne en recrutant des joueurs jeunes et/ou sous-évalués, tout en pratiquant un football offensif. Que Frosinone menace à son tour de suivre cette voie constitue toutefois une énorme surprise.

    Beaucoup prédisaient au promu un retour immédiat à l’échelon inférieur, mais il occupe actuellement la sixième place de Serie A. Plus remarquable encore, il y est parvenu en proposant un jeu particulièrement porté vers l’avant. Frosinone a inscrit 24 buts en seulement 10 matches, une efficacité offensive qui témoigne d’un changement d’approche notable dans l’élite italienne.

    Si la Gazzetta dello Sport, entre autres, avait souligné avant le début de la saison que bon nombre des 20 équipes de Serie A devraient adopter des dispositifs offensifs, personne ne s’attendait à une telle avalanche de buts dans un championnat associé au football défensif. Pourtant, un peu moins de trois mois après le début de la saison, quatre des équipes les plus prolifiques des cinq grands championnats européens sont italiennes.

    Frosinone et la Lazio, surprenante leader, ont chacun marqué 24 buts. L’Inter, championne en titre, en compte 26, tandis que seul Barcelone a inscrit plus de buts en championnat cette saison que la Roma (28). Cette dernière est entraînée par Gian Piero Gasperini, ancien entraîneur de l’Atalanta. Le sentiment grandit que la Serie A adopte enfin un jeu plus direct et plus offensif, après avoir peiné pendant des années à égaler l’intensité des autres grandes équipes européennes, notamment celles de Premier League.

    Selon Daniele Adani, ancien international italien, ce changement de philosophie explique les difficultés actuelles de Massimiliano Allegri à Naples, après son licenciement par l’AC Milan à la fin de la saison dernière. « Sa façon de jouer au football est désormais dépassée », a déclaré l’ancien défenseur à La Domenica Sportiva. On peut en débattre, tant il paraît peu probable que l’art de bien défendre passe un jour de mode en Italie. Une chose est néanmoins claire : la Serie A devient un véritable spectacle.

    On y voit en moyenne trois buts par match, et neuf rencontres en ont déjà produit au moins six. Dans ce contexte, rien d’étonnant à ce que, la veille du match où Arsenal, dans le style terriblement laborieux de Mikel Arteta, a étouffé Liverpool lors de la rencontre la plus attendue du week-end en Premier League, l’AC Milan ait balayé l’Inter dans un Derby della Madonnina spectaculaire. Cela s’est produit trois jours seulement après que Milan a été surclassé au San Siro par Bologne, illustrant parfaitement à quel point la Serie A est désormais disputée et imprévisible.

    À l’heure actuelle, cinq points seulement séparent les quatre premières équipes. Difficile de savoir si le spectacle restera aussi captivant tout au long de la saison, mais il est indéniable que cette dynamique pourrait changer l’image généralement négative d’un football italien jugé lent, ennuyeux et dépourvu de l’enthousiasme de la jeunesse.

  • Un rajeunissement bienvenu

    Frosinone Calcio v US Sassuolo - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Antonio Raimondo fait partie des jeunes joueurs qui ont brillé au cours des deux premiers mois de la nouvelle saison de Serie A.

    L’été 2025 a plutôt renforcé la réputation de l’Italie comme maison de retraite pour footballeurs vieillissants, Kevin De Bruyne et Luka Modric s’étant installés respectivement à Naples et à Milan. Alors que si peu de jeunes avaient l’occasion de briller en Serie A, en particulier dans les plus grands clubs, le championnat semblait toujours être l’endroit idéal pour prolonger une carrière plutôt que pour la commencer.

    Mais Nico Paz, Pio Esposito et Kenan Yildiz ne sont plus les seules futures stars potentielles du championnat. Kerim Alajbegovic, Franco Mastantuono, Gustavo Varela, Samuel Mbangula et Alieu Njie ont tous 22 ans ou moins et brillent tous cette saison.

    Plus encourageant encore, les jeunes Italiens commencent eux aussi à se faire remarquer, à l’image d’Alphadjo Cisse, Simone Lantini, Emanuele Lulli et Antonio Raimondo, qui ont soudain attiré l’attention de Roberto Mancini, désireux de rajeunir une Nazionale en difficulté. L’ancien entraîneur de Manchester City a déjà affirmé que l’Italie ne formait plus d’attaquants de classe mondiale comme Del Piero. Mais l’intéressé n’est pas d’accord : selon lui, le problème ne tient pas à la qualité des joueurs, mais à leur formation.

    « Nous disons trop aux jeunes ce qu’ils doivent faire, et cela tue leur créativité », a insisté l’ancien numéro 10 de la Juventus dans Sky Calcio Unplugged. « Ils deviennent bons pour exécuter des consignes, mais dès qu’ils sortent de ce cadre, ils commettent des erreurs et on les considère comme de mauvais joueurs. Ce n’est pourtant pas la vérité : le problème, c’est qu’on ne leur a enseigné qu’une seule façon de jouer. »

    De plus en plus d’éléments laissent toutefois penser que plusieurs entraîneurs de Serie A sont prêts à prendre davantage de risques, aussi bien dans leur style de jeu que dans leur choix de faire jouer des jeunes. Ce ne peut être qu’une bonne chose pour toutes les personnes concernées.

    Le championnat a perdu énormément d’adeptes depuis le début du siècle, mais on voit déjà plus de joueurs britanniques que jamais partir jouer en Italie, Scott McTominay illustrant notamment les attraits de ce pays. Le plus remarquable, toutefois, c’est que l’Italie ne semble plus seulement être un endroit où il fait bon vivre. Elle redevient aussi un endroit où il fait bon jouer au football. À l’heure actuelle, la Serie A est même plus passionnante que la Premier League et, fait encore plus incroyable, elle a aussi davantage d’intégrité.

    Alors que, selon les mots de Gary Neville, Manchester City « traîne le football anglais dans la boue » en ce moment, le football italien semble enfin avoir accepté qu’il est temps de faire le ménage.

    Il reste, bien sûr, énormément de travail à accomplir sur ce plan. Les luttes intestines et l’incompétence demeurent des problèmes majeurs. Améliorer l’image de l’Italie pourrait donc prendre autant de temps que la construction des stades susceptibles d’accueillir l’Euro 2032 dans le pays. Mais il y a désormais au moins une chance que, lorsque ces nouveaux stades ouvriront leurs portes, la Serie A dispose d’équipes, de joueurs et d’entraîneurs capables de les remplir.