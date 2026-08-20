Les premiers murmures laissent entendre que la marque à l’origine de cet incroyable coup est en réalité On, l’entreprise suisse d’articles de sport qui a connu une ascension fulgurante depuis sa création il y a seulement 16 ans, se faisant un nom en s’imposant comme un spécialiste des chaussures de course qui a bousculé le marché grâce à sa technologie brevetée « CloudTec ». En août 2026, elle est valorisée à environ 10,77 milliards de dollars (7,95 milliards de livres sterling).

Cela constituera toutefois sa première incursion dans l’univers ultra-concurrentiel de la fabrication de chaussures de football. Mbappe deviendrait sans aucun doute le visage mondialement connu de l’offre football d’On, donnant inévitablement un énorme coup d’accélérateur, d’un point de vue marketing, au lancement de sa toute première chaussure.

Mais il ne s’agira pas d’un contrat équipementier classique ; selon Vezirian, l’accord sera mutuellement bénéfique puisque Mbappe détiendra une participation dans On sous la forme d’actions, et le joueur de 27 ans devrait avoir sa propre « sous-marque » de chaussures de football signature en parallèle des sorties générales de l’entreprise.

Selon cette thèse, la superstar du Real Madrid exercera une véritable influence sur la stratégie produit et la construction de la marque à l’avenir. Compte tenu de la notoriété de l’attaquant dans le monde du football, il est tout à fait possible qu’On vise le même niveau de prestige que possède, ironiquement, Jordan Brand de Nike, inspirée par Michael Jordan, dans l’univers du basket-ball.

Beaucoup se demanderont pourquoi Mbappe laisserait Nike derrière lui après un partenariat aussi fructueux, mais au-delà de l’évident attrait financier, la possibilité de s’impliquer concrètement, d’exercer une influence significative et de faire partie du succès sans précédent d’On jusqu’à présent a manifestement un énorme pouvoir de séduction. De nombreux athlètes modernes se considèrent également comme des entrepreneurs, et Mbappe ne fait clairement pas exception au vu de son portefeuille de partenariats commerciaux, qui comprend Dior, Oakley et EA Sports.