La séparation fracassante entre Kylian Mbappé et Nike marquera un bouleversement sismique pour l’avenir des contrats de chaussures de football
Nous sommes peut-être sur le point d’assister à ce qui pourrait bien être le moment le plus marquant de l’histoire du marketing des chaussures de football. Les rumeurs se font de plus en plus insistantes : Kylian Mbappe, devenu le visage de Nike Football à l’ère moderne, serait sur le point de quitter le géant américain des articles de sport après près de deux décennies.
Ce serait déjà sensationnel en soi, mais la prochaine destination supposée du Français rend son départ imminent encore plus retentissant : plutôt que de rejoindre l’un des concurrents directs de Nike, Mbappe s’apprêterait à s’engager avec un acteur « inconnu » venu bouleverser le marché, dans le cadre d’un partenariat qui ira au-delà d’un simple accord de sponsoring.
En effet, il s’agit d’un contrat autour des chaussures qui promet de changer à jamais le visage du secteur.
Le visage de Nike Football
Mbappé est resté indissociable de Nike tout au long de sa brillante carrière. Le géant américain de l’équipement sportif a fait preuve d’une incroyable clairvoyance et d’un vrai sens du marketing en le liant à un contrat pour des chaussures à l’âge de huit ans, alors qu’il débutait à peine dans son club de jeunesse de Bondy, en périphérie de Paris.
Il avait le célèbre « Swoosh » à ses pieds lorsqu’il a explosé à Monaco, lorsqu’il s’est révélé au monde entier en menant la France au sacre, adolescent, lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, et lorsqu’il a inscrit un somptueux triplé alors que les Bleus ont échoué de peu face à l’Argentine dans l’édition 2022.
Au fil des années et dans son ascension vers un statut inévitable de superstar, au sein de deux des plus grands clubs du monde, le Paris Saint-Germain puis désormais le Real Madrid, Mbappé est de plus en plus devenu le visage de l’offre football de la marque, tandis que leur précédente tête d’affiche, Cristiano Ronaldo, entre dans le crépuscule de sa carrière.
L’importance du joueur de 27 ans pour l’équipementier se reflète dans le fait qu’il a déjà porté 12 paires signature différentes à ce jour, dont la nouvelle Mercurial Superfly 11 dorée, sortie seulement plus tôt en août. Elles semblent désormais bien parties pour être ses dernières.
Départ retentissant
De façon sensationnelle, il est apparu que Mbappe a déjà rompu avec Nike, mettant brusquement fin à leur partenariat de 19 ans. Des rumeurs en ligne suggèrent que le contrat du Français avec la marque a pris fin le 31 juillet et qu’il n’a pas été renouvelé.
Cette nouvelle est déjà sismique en elle-même. Comme nous l’avons mentionné, Mbappe est le nouveau visage du pôle football de Nike et le perdre au profit d’un concurrent constitue un coup très dur, surtout au vu de la perception selon laquelle la marque était déjà en difficulté face au géant allemand adidas dans les guerres sans fin du marketing sportif.
Cependant, Mbappe ne va pas signer avec l’un des principaux rivaux de Nike, ni avec les ténors établis adidas ou PUMA, ni même avec des nouveaux venus relatifs comme New Balance ou Skechers. Selon l’insider français Thibaut Vezirian, Mbappe va plutôt s’associer à une marque auparavant « inconnue » dans l’univers des chaussures de football, dans le cadre d’un accord qui s’annonce unique et incroyablement lucratif, provoquant une onde de choc dans l’industrie.
Les perturbateurs inconnus du marché
Les premiers murmures laissent entendre que la marque à l’origine de cet incroyable coup est en réalité On, l’entreprise suisse d’articles de sport qui a connu une ascension fulgurante depuis sa création il y a seulement 16 ans, se faisant un nom en s’imposant comme un spécialiste des chaussures de course qui a bousculé le marché grâce à sa technologie brevetée « CloudTec ». En août 2026, elle est valorisée à environ 10,77 milliards de dollars (7,95 milliards de livres sterling).
Cela constituera toutefois sa première incursion dans l’univers ultra-concurrentiel de la fabrication de chaussures de football. Mbappe deviendrait sans aucun doute le visage mondialement connu de l’offre football d’On, donnant inévitablement un énorme coup d’accélérateur, d’un point de vue marketing, au lancement de sa toute première chaussure.
Mais il ne s’agira pas d’un contrat équipementier classique ; selon Vezirian, l’accord sera mutuellement bénéfique puisque Mbappe détiendra une participation dans On sous la forme d’actions, et le joueur de 27 ans devrait avoir sa propre « sous-marque » de chaussures de football signature en parallèle des sorties générales de l’entreprise.
Selon cette thèse, la superstar du Real Madrid exercera une véritable influence sur la stratégie produit et la construction de la marque à l’avenir. Compte tenu de la notoriété de l’attaquant dans le monde du football, il est tout à fait possible qu’On vise le même niveau de prestige que possède, ironiquement, Jordan Brand de Nike, inspirée par Michael Jordan, dans l’univers du basket-ball.
Beaucoup se demanderont pourquoi Mbappe laisserait Nike derrière lui après un partenariat aussi fructueux, mais au-delà de l’évident attrait financier, la possibilité de s’impliquer concrètement, d’exercer une influence significative et de faire partie du succès sans précédent d’On jusqu’à présent a manifestement un énorme pouvoir de séduction. De nombreux athlètes modernes se considèrent également comme des entrepreneurs, et Mbappe ne fait clairement pas exception au vu de son portefeuille de partenariats commerciaux, qui comprend Dior, Oakley et EA Sports.
Dans les pas de Federer ?
Si vous vous demandez si une ancienne petite start-up, encore loin d’être connue de tous, a la puissance financière et le pouvoir d’attraction nécessaires pour faire signer un nom comme Mbappé, elle a déjà des références pour le prouver.
En 2019, soit seulement neuf ans après la création de l’entreprise, On a réussi à convaincre la mégastar du tennis Roger Federer, qui est bien sûr lui aussi originaire de Suisse, de quitter Nike pour signer un contrat portant sur des chaussures avec elle.
Mais non seulement il a porté leurs chaussures de tennis sur les courts durant les deux dernières années de son incroyable carrière, il est aussi devenu actionnaire après avoir investi, selon certaines informations, 50 millions de dollars pour une participation de 3 %, qui vaut désormais plusieurs fois plus.
L’entreprise a lancé l’année suivante la première version d’une sneaker lifestyle en édition limitée appelée « The Roger », avec Federer impliqué dans le processus de design et le développement de ce qui est depuis devenu une gamme très populaire.
« Une crédibilité mondiale instantanée »
Mais attirer Federer au crépuscule de sa carrière est une chose ; convaincre Mbappe alors qu’il est au sommet absolu de ses moyens footballistiques et de sa superstar en est une tout autre.
« Si Mbappe devait intégrer une structure similaire, les implications seraient considérables », a récemment écrit l’expert en marketing sportif Steve Martin dans la publication financière City AM. « Pour une marque challenger, sa présence apporterait une crédibilité mondiale instantanée. Chaque match avec le Real Madrid, chaque soirée de Ligue des champions, chaque apparition avec l’équipe de France deviendrait une plateforme marketing mondiale. »
Un autre spécialiste de la chaussure, Skechers, peut en témoigner pour cette « crédibilité mondiale instantanée ». Les observateurs du monde entier ont été surpris lorsque l’attaquant recordman de l’Angleterre et du Bayern Munich, Harry Kane, a signé un contrat à vie révolutionnaire avec la marque américaine en 2023, au moment où celle-ci faisait de façon inattendue ses premiers pas dans le football.
Cependant, le pari s’est avéré largement payant ; plusieurs autres ont depuis suivi le mouvement et Skechers semble bien parti pour s’installer durablement comme un perturbateur sur le marché des chaussures de football.
Nouveau stade
Ce qui est clair, c’est qu’On et Mbappe sont à l’aube de ce qui sera un tournant majeur pour l’industrie du marketing sportif, ainsi que d’un partenariat qui pourrait bien changer à jamais la nature des contrats d’équipement au plus haut niveau. Si d’autres grandes stars pourraient suivre Mbappe en rejoignant On, certains voudront aussi reproduire cet accord unique ailleurs s’il s’avère être un succès.
« Contrairement à la publicité traditionnelle, il ne s’agit pas d’une visibilité qui peut s’acheter : elle se gagne grâce aux performances au plus haut niveau du jeu », a poursuivi Martin. « Mais la véritable rupture ne se limiterait pas à la visibilité. Elle concernerait l’alignement des intérêts. Un accord fondé sur une participation au capital transforme la relation.
« Au lieu que Mbappe soit payé pour promouvoir un produit, il devient financièrement investi dans le développement de l’entreprise. Une structure combinant un montant fixe, des primes de performance et une participation significative au capital alignerait l’athlète et la marque d’une manière que le sponsoring traditionnel ne pourra jamais offrir.
« Pour Mbappe, l’avantage est évident : participer à la création de valeur à long terme. Pour la marque, le bénéfice est tout aussi puissant : une superstar mondiale qui n’est pas seulement le visage du produit, mais aussi partie prenante de sa réussite. »
Il y a bien sûr beaucoup de choses qu’On et Mbappe devront réussir pour que cela fonctionne, à commencer par la co-conception et le développement d’un produit de lancement commercialisable. Mais le statut du Français comme véritable superstar mondiale constitue la base idéale d’un partenariat à long terme incroyablement lucratif, qui promet de propulser la marque suisse dans une autre dimension.