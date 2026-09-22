On a connu une ascension fulgurante depuis sa création il y a seulement 16 ans, se forgeant une réputation en s’imposant comme un spécialiste des chaussures de course capable de bouleverser le marché grâce à sa technologie brevetée « CloudTec ». En septembre 2026, l’entreprise était valorisée à environ 9 milliards de dollars (6,7 milliards de livres sterling).

Il s’agit toutefois de sa première incursion dans l’univers ultra-concurrentiel de la fabrication de chaussures de football et, de façon assez sensationnelle, Mbappe est devenu le visage mondialement connu de l’expansion de On dans le sport le plus populaire de la planète.

Mais il ne s’agira pas d’un contrat d’équipementier ordinaire ; selon The Athletic, qui a corroboré des informations précédentes, cet accord de dix ans sera mutuellement bénéfique puisque Mbappe détiendra une participation dans On sous la forme d’actions, et il a été rapporté que le joueur de 27 ans aura sa propre « sous-marque » de chaussures de football signature aux côtés des sorties générales de l’entreprise. C’est cette participation qui aurait fait la différence entre l’offre de On et les nouvelles conditions proposées par Nike.

La superstar du Real Madrid aura une véritable influence sur la stratégie produit et le développement de la marque à l’avenir. Dans un communiqué, le nouveau fournisseur de chaussures de Mbappe a indiqué qu’il allait « travailler directement avec les équipes produit de On, en intégrant sa perspective d’élite dans le développement et les tests des futures chaussures et vêtements de football », tout en devenant également un ambassadeur mondial de l’entreprise, afin « d’étendre le partenariat au-delà du football au mouvement, à la performance et au design contemporain ».

Compte tenu de la notoriété de l’attaquant dans le monde du football, il y a fort à parier que On cherchera à atteindre le même niveau de prestige que possède, ironiquement, la Jordan Brand de Nike, inspirée de Michael Jordan, dans l’univers du basket.

Beaucoup se demanderont pourquoi Mbappe laisserait Nike derrière lui après un partenariat aussi fructueux, mais en dehors de l’attrait financier évident, la possibilité de s’impliquer concrètement, d’exercer une influence significative et de faire partie du succès sans précédent de On jusqu’à présent est manifestement très séduisante. De nombreux athlètes modernes se considèrent aussi comme des entrepreneurs, et Mbappe n’est clairement pas différent au vu de son portefeuille de partenariats commerciaux, qui comprend Dior, Oakley et EA Sports.