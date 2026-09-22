La sensationnelle signature de Kylian Mbappé signifie qu’On, challengers en pleine émergence, est prêt à exploser alors que le marché des chaussures de football se prépare à un changement sismique
Les rumeurs disaient vrai : Kylian Mbappe a sensationnellement mis fin à sa relation de 20 ans avec le géant américain des articles de sport Nike pour s’associer à la place aux perturbateurs suisses du marché On, qui se lancent pour la toute première fois dans l’univers des chaussures de football.
C’est une prise de tout premier plan pour On, qui a considérablement renforcé ses chances de réussite sur un marché hyperconcurrentiel en attirant l’un des meilleurs joueurs de la planète, si ce n’est le meilleur, ainsi qu’une personnalité au rayonnement mondial immense.
Alors que Mbappe s’aventure en terre inconnue, cet accord équipementier semble parti pour changer à jamais le visage du secteur, et propulser On vers une autre dimension.
Perturbateurs du marché
On a connu une ascension fulgurante depuis sa création il y a seulement 16 ans, se forgeant une réputation en s’imposant comme un spécialiste des chaussures de course capable de bouleverser le marché grâce à sa technologie brevetée « CloudTec ». En septembre 2026, l’entreprise était valorisée à environ 9 milliards de dollars (6,7 milliards de livres sterling).
Il s’agit toutefois de sa première incursion dans l’univers ultra-concurrentiel de la fabrication de chaussures de football et, de façon assez sensationnelle, Mbappe est devenu le visage mondialement connu de l’expansion de On dans le sport le plus populaire de la planète.
Mais il ne s’agira pas d’un contrat d’équipementier ordinaire ; selon The Athletic, qui a corroboré des informations précédentes, cet accord de dix ans sera mutuellement bénéfique puisque Mbappe détiendra une participation dans On sous la forme d’actions, et il a été rapporté que le joueur de 27 ans aura sa propre « sous-marque » de chaussures de football signature aux côtés des sorties générales de l’entreprise. C’est cette participation qui aurait fait la différence entre l’offre de On et les nouvelles conditions proposées par Nike.
La superstar du Real Madrid aura une véritable influence sur la stratégie produit et le développement de la marque à l’avenir. Dans un communiqué, le nouveau fournisseur de chaussures de Mbappe a indiqué qu’il allait « travailler directement avec les équipes produit de On, en intégrant sa perspective d’élite dans le développement et les tests des futures chaussures et vêtements de football », tout en devenant également un ambassadeur mondial de l’entreprise, afin « d’étendre le partenariat au-delà du football au mouvement, à la performance et au design contemporain ».
Compte tenu de la notoriété de l’attaquant dans le monde du football, il y a fort à parier que On cherchera à atteindre le même niveau de prestige que possède, ironiquement, la Jordan Brand de Nike, inspirée de Michael Jordan, dans l’univers du basket.
Beaucoup se demanderont pourquoi Mbappe laisserait Nike derrière lui après un partenariat aussi fructueux, mais en dehors de l’attrait financier évident, la possibilité de s’impliquer concrètement, d’exercer une influence significative et de faire partie du succès sans précédent de On jusqu’à présent est manifestement très séduisante. De nombreux athlètes modernes se considèrent aussi comme des entrepreneurs, et Mbappe n’est clairement pas différent au vu de son portefeuille de partenariats commerciaux, qui comprend Dior, Oakley et EA Sports.
En excellente compagnie
Il apparaît désormais qu’un visage bien connu a joué un rôle clé pour attirer Mbappe chez On, alors même que son offre footballistique en est littéralement à ses balbutiements. Thierry Henry a été confirmé au poste de directeur du football de l’entreprise et, selon The Athletic, la légende d’Arsenal et de l’équipe de France a aidé à convaincre son compatriote de tenter le pari, après avoir travaillé en secret comme directeur du football de On depuis 2025 en préparation de ce grand moment.
« Construire quelque chose de nouveau dans le football exige une approche audacieuse et originale », a déclaré Henry lors de l’annonce. « Au cours de l’année écoulée, j’ai pu constater de près la curiosité et le souci du détail que l’équipe de On apporte à ce processus. Nous voulons écouter les joueurs, comprendre ce dont ils ont besoin et créer quelque chose qui puisse véritablement apporter au jeu. Je suis fier de participer à façonner la suite. »
Mbappe et Henry sont les derniers grands noms à rejoindre le petit mais très impressionnant portefeuille d’athlètes actuels et anciens de On. En 2019, ils avaient réussi à persuader l’icône du tennis Roger Federer de quitter Nike pour signer un contrat d’équipementier avec eux et devenir actionnaire, tandis que la sextuple lauréate en Grand Chelem Iga Swiatek et l’Américain Ben Shelton portent actuellement des chaussures On sur les courts. Côté football féminin, Sydney Schertenleib, sensation de 19 ans de Barcelone et de la Suisse, prolongera son partenariat existant avec la marque aux chaussures de football.
« Un défi à ce qui est possible »
Après avoir réussi le remarquable coup d’attirer une véritable superstar du football masculin, On est déterminé à devenir bien plus qu’un simple perturbateur du marché des chaussures de football, comme la marque l’a déjà fait dans l’univers des chaussures de running, où elle est désormais une référence premium de premier plan.
« Le football n’a pas besoin d’une autre marque de vêtements de sport qui fasse la même chose que les autres », a déclaré David Allemann, fondateur et co-directeur général de On, à l’annonce du passage de Mbappé chez la marque. « Le football a besoin d’idées nouvelles et d’un défi lancé à ce qu’il est possible de faire. Quand nous entrons dans un sport, nous voulons être la marque du futur, grâce à une véritable innovation et à un design contemporain.
« Notre ambition est d’apporter l’approche de On sur le terrain, dans la rue et sur les podiums, en reliant la performance de haut niveau à la culture qui entoure ce sport. Avec Kylian, nous avons le partenaire idéal pour imaginer ce que le football peut devenir. »
Garantir le succès ?
Après avoir mis la main sur Mbappe, On n’a sans doute pas à s’inquiéter de ses chances de réussite. L’un des tout meilleurs joueurs du monde, sa participation en tant que premier athlète de la marque dans son expansion vers le football va inévitablement donner un énorme coup d’accélérateur au lancement de sa toute première chaussure, d’un point de vue marketing.
Acquérir une crédibilité mondiale constituera un élément clé du plan d’affaires, et un joueur du profil, du calibre et de l’aura de Mbappe en apporte à profusion à cette marque de sport challenger. Il ne serait guère surprenant d’en voir d’autres faire de même dans un avenir proche, ni que On ait d’autres signatures fracassantes dans sa manche.
Un autre spécialiste de la chaussure, Skechers, peut en témoigner en matière de crédibilité mondiale. Les regards se sont tournés vers eux partout dans le monde lorsque l’attaquant de l’Angleterre et du Bayern Munich, Harry Kane, recordman en la matière, a signé un contrat à vie révolutionnaire avec la marque américaine en 2023, au moment où elle effectuait de façon inattendue sa première incursion dans le football. Cependant, le pari a largement porté ses fruits ; plusieurs autres ont depuis suivi le mouvement et Skechers semble bien parti pour s’installer durablement comme un perturbateur sur le marché des chaussures de football.
Certains ont avancé que recruter Mbappe ne donnera pas à On cette crédibilité immédiate si la marque ne fait pas ses preuves avec un produit à la hauteur pour l’étayer, compte tenu de son manque d’expérience dans le football. Mais au vu du succès de ses incursions, en si peu de temps, dans les univers du running et du tennis, ainsi que de sa stratégie marketing globale, on ne parierait certainement pas contre sa réussite.
« Seulement le début »
Pour l’instant, on sait peu de choses de l’apparence de cette chaussure, ni même du nom qu’elle portera, mais selon The Athletic, Mbappe foulera les terrains avec sa toute première paire de On dans les prochaines semaines après s’être récemment entraîné en secret avec un prototype. Une commercialisation suivra en 2027, tandis qu’elles figureront également dans le prochain jeu vidéo EA FC 27, dont la sortie est prévue le 27 septembre.
Il semble que la technologie « LightSpray » de On sera fondamentale dans la conception de la chaussure, une technologie qui, selon la marque, « permet une approche fondamentalement différente de la conception des chaussures » et est « conçue pour surpasser les produits fabriqués de manière traditionnelle », tandis qu’il serait aussi possible d’apporter des changements très rapidement en cas de problèmes de jeunesse.
De manière révélatrice, alors que son contrat avec Nike touche à sa fin, le Français portait une paire blanche de Nike Mercurial lors du derby madrilène ce week-end. Il est clairement prêt pour un nouveau chapitre.
« Dès le début, ce qui m’a attiré chez On, c’était l’opportunité de construire ensemble quelque chose d’entièrement nouveau qui aidera à façonner le football de demain », a déclaré Mbappe lors de l’annonce de son changement d’équipementier. « Je veux apporter mon expérience et mon point de vue à ce que nous créons, repousser les limites du possible grâce à l’innovation, et toujours rester fidèle à la joie du football.
« Nous partageons un même rêve, et ce n’est que le début. »