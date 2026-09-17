La saison la plus disputée à ce jour ? Pourquoi la WSL connaîtra plus de résultats surprises que jamais en 2026-2027
La saison 2026-2027 de la Women's Super League va-t-elle être la plus disputée et la plus équilibrée à ce jour ? Les premiers signes laissent clairement penser que cela pourrait être le cas. Par le passé, une équipe pouvait manquer le titre ou une place en Ligue des champions à cause d’un seul mauvais résultat contre un adversaire qui n’était pas en course pour ces objectifs. Cette fois, cependant, la division pourrait être promise à plus de résultats surprises que jamais auparavant.
C’est en tout cas le rythme qui a été donné lors des deux premières semaines de compétition. Après deux journées, le « Big Four » du championnat, Arsenal, Chelsea, Manchester City et Manchester United, a déjà laissé filer neuf points contre le reste de la ligue. C’est plus de la moitié du total final de la saison 2025-2026, et un chiffre qu’il avait fallu attendre la mi-novembre et la neuvième journée pour voir ce quatuor concéder la saison dernière.
Si la WSL est reconnue depuis longtemps comme l’un des meilleurs championnats du football féminin, l’un des reproches qui lui a souvent été adressé est que le vieux cliché selon lequel « tout le monde peut battre tout le monde » n’a pas vraiment été vrai, en tout cas pas comme cela peut l’être en NWSL, l’élite aux États-Unis, par exemple.
Cependant, cette année, pour plusieurs raisons, cela pourrait être vrai dans une plus grande mesure que jamais auparavant, ce qui préparerait la WSL à vivre peut-être sa campagne la plus captivante de l’ère professionnelle.
Résultats imprévisibles
Quand Alexia Putellas, double lauréate du Ballon d'Or, s'est entretenue avec les médias anglais pour la première fois cet été, après son transfert de Barcelone à London City Lionesses, cet esprit de compétition a été l'une des premières choses qu'elle a mises en avant en évoquant l'attrait de la WSL
« À mon avis, on ne sait jamais quel sera le résultat du match », a-t-elle déclaré. « C'est un championnat très compétitif, semaine après semaine. »
Putellas l'a appris à ses dépens ce week-end. London City est considéré par beaucoup comme une équipe capable de briser l'emprise du “Big Four” sur les places qualificatives pour la Ligue des champions cette saison, mais après avoir battu Manchester United avec une grande performance lors de la soirée d'ouverture, le club a été surpris par West Ham samedi avec une défaite 2-1.
West Ham a été un candidat régulier au maintien ces dernières années, terminant troisième en partant du bas la saison dernière. Mais la qualité dont l'équipe dispose en attaque, malgré son statut qui n'est pas celui d'un gros poisson dans ce championnat, s'est illustrée dans cette victoire, puisque Viviane Asseyi, ancienne du Bayern Munich, a scellé le succès après l'ouverture du score de Kelly Gago, son homologue en attaque et internationale française.
« Ce n'est que le début », a déclaré Asseyi à propos de Gago après le match. « Je suis sûre que vous en verrez encore plus. »
Du talent à tous les postes
Cette répartition des meilleurs talents à travers la WSL est l’une des principales raisons pour lesquelles cette saison semble promise à être plus imprévisible que jamais. Il y a quelques années, les joueuses venaient en Angleterre pour rejoindre l’un des grands clubs déjà établis. Aujourd’hui, l’amélioration des investissements à tous les niveaux a rendu l’ensemble de la WSL attractif, et non plus seulement quelques clubs.
Eva Nystrom, la capitaine de la Finlande, avait exprimé son désir de jouer en Angleterre quelques années avant son arrivée à West Ham. Interrogée sur les raisons pour lesquelles ce championnat l’avait toujours attirée de manière générale, elle a confié à GOAL : « C’est l’un des meilleurs championnats du monde. Le niveau en Angleterre a beaucoup augmenté ces dernières années, les clubs sont si grands ici et j’ai le sentiment que c’est un championnat vraiment compétitif, avec de très bonnes joueuses. J’ai toujours envie de jouer contre les meilleures joueuses et les meilleures équipes. »
C’est un sentiment partagé par beaucoup, ce qui signifie que chaque club de ce championnat dispose désormais d’une véritable qualité capable de faire basculer un match et de talents de très haut niveau, quel que soit son passé. Les joueuses confirmées formées localement sont elles aussi attirées par des projets en dehors du « Big Four », alors que les investissements importants deviennent la norme. Que ce soit Fran Kirby à Brighton, Beth England à Crystal Palace ou Millie Turner à Birmingham City, le talent dans ce championnat est plus uniformément réparti que jamais auparavant.
Effet domino
La victoire de West Ham contre London City n’a pas non plus été la surprise du week-end. Celle-ci est arrivée dimanche, lorsque Crystal Palace, tout juste promu, a tenu Arsenal, un choix populaire pour le titre après un mercato remarquable, en échec sur un match nul 0-0 à l’Emirates Stadium.
« Nous savons que nous sommes capables de rester dans cette ligue », a déclaré la capitaine de Palace, Aimee Everett, à BBC Sport après la rencontre. « Nous savons que nous sommes capables de le montrer. »
Ce résultat de Palace, qui a fait suite à un succès 1-0 contre Everton lors de la journée d’ouverture (même si ce résultat pourrait encore changer), témoigne aussi de la progression de la WSL 2. La deuxième division anglaise a elle aussi connu récemment une forte hausse des investissements et de son attractivité, au point d’être désormais un championnat entièrement professionnel.
Révolue l’époque où Manchester United, Aston Villa, Tottenham et Leicester City pouvaient décrocher la montée depuis cette division en étant l’une des rares équipes à plein temps. Désormais, des sommes importantes sont investies dans de grands clubs comme Newcastle et Sunderland, ce qui donne naissance à un championnat extrêmement compétitif et de grande qualité, qui attire de nombreux talents internationaux ainsi que de grandes figures locales comme Jordan Nobbs et Demi Stokes.
Dans le même temps, les opportunités d’être promu ont augmenté, avec trois équipes qui montent en WSL cette fois-ci alors qu’une seule place était disponible les années précédentes. Cela ne veut pas dire que ces équipes promues n’auront pas de difficultés, mais leur potentiel pour être compétitives semble bien plus grand, une conviction que Palace a assurément renforcée dès ses débuts.
Pas tout est positif
Tout cela signifie que la WSL affiche globalement un niveau de compétitivité assurément inégalé parmi les meilleurs championnats d'Europe. Cela n'est toutefois pas sans inconvénients.
Le manque d'opportunités pour les jeunes talents locaux est une source d'inquiétude, et les possibilités plus limitées de faire souffler les joueuses clés peuvent être une frustration pour les équipes anglaises engagées en Ligue des champions, deux points qui ont d'ailleurs aussi été soulevés en Premier League, le meilleur championnat chez les hommes.
Sonia Bompastor, l'entraîneuse de Chelsea, auparavant à la tête de Lyon, huit fois champion d'Europe, qui a dominé le championnat de France en remportant 19 des 20 derniers titres, a évoqué certaines de ces différences cet été.
« À Lyon, dans la plupart des matches de championnat, je pouvais faire tourner l'équipe et donner leur chance aux jeunes joueuses. Alors qu'ici, je pense qu'entre la Ligue des champions et le championnat, le niveau est presque le même, donc on ne peut pas toujours faire tourner l'équipe comme on le voudrait », a-t-elle confié à GOAL. « Mais c'est la réalité. La concurrence se renforce et cela devient plus difficile. »
Une saison de surprises ?
Pour les fans du championnat, en revanche, cela offre un spectacle constamment captivant. Désormais, peu de résultats, voire aucun, ne semblent joués d’avance. Les points laissés en route par London City Lionesses, ambitieux sur le plan financier, Arsenal, grand favori des pronostics de pré-saison, et Chelsea, champion à huit reprises, lors de ces deux premières semaines l’ont bien montré.
Auparavant, les confrontations entre les cadors étaient les matches décisifs. C’était là que se jouaient les titres et les places européennes. Souvent, ces duels directs constituaient aussi la majorité des finales de coupes nationales.
Désormais, si ces affiches restent immenses et alléchantes, le reste du calendrier comporte lui aussi bien plus de danger, tandis que des équipes comme Tottenham et Brighton ont connu leurs premières visites à Wembley chez les femmes ces dernières années.
« Nous regardons les équipes, nous voyons comment elles recrutent et comment elles se construisent », a déclaré à GOAL Andree Jeglertz, entraîneur principal du champion de WSL Manchester City, avant le début de la nouvelle saison, en évoquant la défense du titre de son équipe. « Ce sera encore plus difficile cette année. »
Nous n’en sommes peut-être qu’à deux semaines, mais cela en a clairement tout l’air.