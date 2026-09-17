La saison la plus disputée à ce jour ? Pourquoi la WSL connaîtra plus de résultats surprises que jamais en 2026-2027

La saison 2026-2027 de la Women's Super League va-t-elle être la plus disputée et la plus équilibrée à ce jour ? Les premiers signes laissent clairement penser que cela pourrait être le cas. Par le passé, une équipe pouvait manquer le titre ou une place en Ligue des champions à cause d’un seul mauvais résultat contre un adversaire qui n’était pas en course pour ces objectifs. Cette fois, cependant, la division pourrait être promise à plus de résultats surprises que jamais auparavant.

C’est en tout cas le rythme qui a été donné lors des deux premières semaines de compétition. Après deux journées, le « Big Four » du championnat, Arsenal, Chelsea, Manchester City et Manchester United, a déjà laissé filer neuf points contre le reste de la ligue. C’est plus de la moitié du total final de la saison 2025-2026, et un chiffre qu’il avait fallu attendre la mi-novembre et la neuvième journée pour voir ce quatuor concéder la saison dernière.

Si la WSL est reconnue depuis longtemps comme l’un des meilleurs championnats du football féminin, l’un des reproches qui lui a souvent été adressé est que le vieux cliché selon lequel « tout le monde peut battre tout le monde » n’a pas vraiment été vrai, en tout cas pas comme cela peut l’être en NWSL, l’élite aux États-Unis, par exemple.

Cependant, cette année, pour plusieurs raisons, cela pourrait être vrai dans une plus grande mesure que jamais auparavant, ce qui préparerait la WSL à vivre peut-être sa campagne la plus captivante de l’ère professionnelle.