La saga du transfert de Folarin Balogun : comment le revirement de dernière minute de la star de l’USMNT vis-à-vis d’Everton a rendu Chelsea furieux et laissé Monaco dans l’incertitude
Alors qu’il semblait que l’été de Folarin Balogun ne pouvait pas devenir plus mouvementé, il l’est devenu.
Une Coupe du monde de révélation, riche en buts, n’a pas suffi. Pas plus qu’un carton rouge qui a déclenché une controverse sportive, un incident international et un référendum sur la FIFA. Non.
L’été de Balogun a connu un dernier rebondissement, concluant un feuilleton marqué par son talent hors norme, la valeur que les clubs lui accordaient et une énorme dose de controverse qui a propulsé la star de l’USMNT sous les projecteurs à l’échelle nationale.
Quand le mois d’août a laissé place à septembre, Balogun était toujours un joueur de Monaco, malgré un été durant lequel il a longtemps semblé destiné à partir. Cela paraissait d’autant plus improbable qu’il a empilé les buts pendant la Coupe du monde, faisant grimper à la fois sa cote et le prix demandé par Monaco. Plus improbable encore, toutefois, c’est la manière dont son retour s’est concrétisé.
De grands clubs comme Barcelone et Tottenham auraient été intéressés, mais c’est finalement Everton qui s’est imposé comme le favori. Puis sont arrivés une visite médicale ratée, plusieurs séries de renégociations et la décision de Balogun de se retirer, un effet domino qui est remonté jusqu’au sommet du football européen.
C’est peut-être un compliment pour Balogun que ses décisions aient désormais ce poids-là. Quoi qu’il en soit, son impact sur cet été ne sera pas oublié de sitôt.
Les prémices d’un transfert
Le potentiel de Balogun a toujours sauté aux yeux.
Ceux qui l’ont suivi à Arsenal le savaient. Son prêt à Reims l’a confirmé. Peu après, l’USMNT et Monaco sont venus le chercher, et Balogun est rapidement devenu indispensable, aussi bien en club qu’en sélection.
Cette confiance a porté ses fruits lors des sept premiers mois de 2026. Après avoir surmonté ses difficultés initiales à Monaco, Balogun a retrouvé la forme et s’est mis à marquer, terminant la saison avec 19 buts, dont trois en trois matches contre le puissant PSG.
Puis est arrivée la Coupe du monde. Balogun a inscrit un doublé contre le Paraguay, offert un autre but face à l’Australie et marqué le but de la victoire contre la Bosnie-Herzégovine. Une grande partie de cela a été éclipsée par la controverse autour du carton rouge qui a suivi, la décision de suspendre sa sanction devenant l’un des plus grands sujets de débat de l’été. Même ses critiques les plus sévères ne pouvaient toutefois pas nier deux choses : Balogun n’était pas vraiment en faute, et c’était un sacré joueur.
Au fil des buts et des gros titres, Balogun est devenu l’un des visages du football américain. Les rumeurs de transfert ont immédiatement suivi. Le FC Barcelone ? Le PSG ? La Premier League ? La Coupe du monde était terminée, mais l’histoire de l’été de Balogun, et de son avenir, s’est poursuivie jusqu’au deadline day.
Le transfert capote
Tout semblait se dérouler comme prévu.
Balogun prenait la direction du Merseyside pour passer sa visite médicale avec Everton. Monaco était satisfait du montant de l’opération. L’attaquant allait retrouver la Premier League, le championnat qu’il a grandi en regardant, pour jouer dans une équipe qui avait besoin de lui.
Puis tout s’est effondré, non pas d’un seul coup, mais par étapes.
Selon le dirigeant de Monaco Thiago Scuro, la rupture est intervenue vers 19 h, heure locale.
C’est à ce moment-là que Monaco a été contacté par Everton, qui avait des inquiétudes concernant la visite médicale de Balogun. De son côté, Monaco a insisté sur le fait qu’il n’y avait aucune inquiétude, et Scuro maintient toujours cette position. Après des discussions entre les services médicaux et une nouvelle série de négociations, les deux clubs étaient suffisamment satisfaits pour poursuivre l’opération.
Balogun, en revanche, ne l’était pas. Dans les tout derniers instants où cela était encore possible, l’attaquant a renoncé à l’opération, se sentant manqué de respect par Everton et son staff médical.
« La Premier League dispose d’un mécanisme qui permet de demander une heure supplémentaire pour finaliser les formalités administratives. C’est ce qui a été fait, a déclaré Scuro. J’ai signé le contrat, Everton a signé le contrat. Au dernier moment, le joueur a décidé de ne pas signer. Et en gros, ce qu’avance Balogun, c’est : “Je ne me sens pas bien par rapport à la manière dont le club m’a traité, je ne me sens pas bien par rapport à la manière dont le service médical d’Everton a émis des doutes sur mon avenir ou sur ma santé, et je ne suis pas à l’aise à l’idée de signer un long contrat ici.” »
En conséquence, l’opération a capoté. Balogun est retourné à Monaco, et Everton a laissé filer sa grande cible du mercato. La plupart des personnes impliquées se sont senties lésées, mais même certaines qui ne l’étaient pas ont vu leurs plans partir en fumée par ricochet.
L’effet domino
La vente de Balogun n’était pas le seul dossier sur lequel Monaco travaillait.
Quand l’accord avec Everton a commencé à capoter, Monaco, qui cherchait à récupérer des liquidités, a entamé des discussions avec Chelsea. Chelsea voulait acheter le milieu de terrain Lamine Camara pour remplacer Enzo Fernandez, en partance pour Manchester City, les deux clubs négociant un montant de 60,5 millions de dollars (55 millions d’euros / 47,1 millions de livres sterling).
Puis, dans le bref moment où Balogun était de nouveau sur les rails, Monaco s’est rétracté. Chelsea s’est retrouvé avec un milieu de terrain sur le départ et sans arrivée de Camara. Les Blues étaient furieux. Scuro a expliqué que cela faisait partie des affaires.
« Mon intention ici est, comme toujours, de travailler pour Monaco et de protéger Monaco, a-t-il déclaré. Je ne veux pas créer une guerre avec Chelsea. Je ne veux pas créer une guerre avec Everton. »
Les supporters d’Everton, eux aussi, sont restés furieux. Ils avaient vu l’attaquant titulaire de l’équipe, Beto, vendu à la Fiorentina pour faire de la place à Balogun. Désormais, le seul véritable avant-centre de l’effectif est Thierno Barry, un joueur qui n’a qu’une seule saison d’expérience en Premier League à son actif.
« Pour être clairs, cela n’a rien contre les recrues que nous avons faites ; nous leur souhaitons la bienvenue au club et le meilleur ici », peut-on lire dans un communiqué du groupe de supporters d’Everton, le 1878 Group. « Cependant, comme le reste de notre base de supporters, nous sommes totalement déçus et écœurés par la manière dont ce mercato s’est déroulé, en particulier sa fin. »
L’Everton Fans Forum a ajouté : « Les supporters méritent une explication claire sur ce qui a mal tourné pendant ce mercato, pourquoi les cibles prioritaires n’ont pas été sécurisées et quelles mesures seront mises en place pour garantir que ces échecs ne se reproduisent pas. »
Malheureusement pour Everton et Chelsea, leur mercato est terminé. Pour Balogun et Monaco, il y a une prochaine étape : déterminer quoi faire.
Ce qui vient ensuite
Il reste encore quelques marchés des transferts ouverts, ce qui signifie que Balogun pourrait toujours quitter Monaco et que le club pourrait encore toucher son indemnité. Les championnats de Turquie et d’Arabie saoudite peuvent encore recruter des joueurs jusqu’aux 4 septembre et 12 octobre, respectivement.
Si Balogun finit en Turquie, la situation rappellerait celle de Victor Osimhen lorsqu’il a quitté Naples. Annoncé sur le départ vers un grand club à l’été 2024, le grand transfert d’Osimhen ne s’est jamais concrétisé, ce qui a conduit à un passage temporaire à Galatasaray, depuis devenu permanent. Osimhen s’est épanoui en Süper Lig, mais à 27 ans, sa fenêtre pour un transfert majeur est peut-être déjà passée. Balogun, bien sûr, n’a que 25 ans, il pourrait donc encore passer un an ou deux en Turquie et en Arabie saoudite avant de revenir, mais rien ne garantit qu’un club de Premier League reviendrait à la charge, en particulier s’il quitte Monaco cet été.
Si Balogun reste, la concurrence serait féroce. S’attendant à le perdre, le club est bien fourni au poste d’attaquant avec Paris Brunner et Mika Biereth. Le club pourrait bien sûr choisir de simplement réintégrer Balogun dans l’optique d’une vente en janvier, mais son retour complique les choses, notamment sur le plan financier.
La situation, de manière générale, est confuse, et elle a laissé plusieurs clubs s’agiter dans l’urgence. Balogun a bien sûr assez de talent pour justifier cette agitation pour de nombreux clubs, mais cette journée de clôture du mercato chaotique pourrait avoir un impact à long terme, à la fois sur lui et sur les clubs qui ont voulu l’ajouter à leur effectif, ou qui espèrent le faire à l’avenir.