Alors qu’il semblait que l’été de Folarin Balogun ne pouvait pas devenir plus mouvementé, il l’est devenu.

Une Coupe du monde de révélation, riche en buts, n’a pas suffi. Pas plus qu’un carton rouge qui a déclenché une controverse sportive, un incident international et un référendum sur la FIFA. Non.

L’été de Balogun a connu un dernier rebondissement, concluant un feuilleton marqué par son talent hors norme, la valeur que les clubs lui accordaient et une énorme dose de controverse qui a propulsé la star de l’USMNT sous les projecteurs à l’échelle nationale.

Quand le mois d’août a laissé place à septembre, Balogun était toujours un joueur de Monaco, malgré un été durant lequel il a longtemps semblé destiné à partir. Cela paraissait d’autant plus improbable qu’il a empilé les buts pendant la Coupe du monde, faisant grimper à la fois sa cote et le prix demandé par Monaco. Plus improbable encore, toutefois, c’est la manière dont son retour s’est concrétisé.

De grands clubs comme Barcelone et Tottenham auraient été intéressés, mais c’est finalement Everton qui s’est imposé comme le favori. Puis sont arrivés une visite médicale ratée, plusieurs séries de renégociations et la décision de Balogun de se retirer, un effet domino qui est remonté jusqu’au sommet du football européen.

C’est peut-être un compliment pour Balogun que ses décisions aient désormais ce poids-là. Quoi qu’il en soit, son impact sur cet été ne sera pas oublié de sitôt.