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La routine se poursuit, mais pour combien de temps ? Mauricio Pochettino lié à Manchester United, la sélection masculine des États-Unis est engagée dans une course contre la montre avant d’affronter Haïti

Pochettino affichait un grand sourire à l’entraînement de la sélection américaine, mais son éventuelle arrivée à Manchester United soulève une question urgente : qui dirigera les États-Unis face à Haïti ?

Ryan Tolmich
Traduit par

  • FAYETTEVILLE (Géorgie) : Alors que les rumeurs d’un possible départ vers Manchester United continuaient de circuler sur les réseaux sociaux, le sélectionneur de l’équipe masculine des États-Unis, Mauricio Pochettino, est apparu sur le terrain du centre national d’entraînement Arthur M. Blank d’U.S. Soccer. Il a pris dans ses bras le directeur général d’U.S. Soccer, JT Batson, passé un bras autour des épaules de Cavan Sullivan et salué Malik Tillman. Il a ensuite réuni les joueurs et l’encadrement en cercle pour une brève réunion avant le début de l’entraînement.

    Cette réunion ne portait pas sur Manchester United, mais sur la séance du jour. Pochettino en a profité pour présenter trois joueurs américains des moins de 20 ans qui passaient la journée à s’entraîner avec l’équipe. Il ne s’agissait pas de faire ses adieux.

    Mais de tels adieux semblent de plus en plus probables dans les prochains jours. Manchester United serait sur le point d’obtenir l’homme qu’il convoite et, par conséquent, U.S. Soccer semble sur le point de perdre le sien. Pourtant, rien dans la séance d’entraînement de mercredi au centre national d’entraînement Arthur M. Blank ne laissait penser que la situation sortait de l’ordinaire.

    Pour l’heure, Pochettino reste le sélectionneur de l’équipe masculine des États-Unis. Reste toutefois à savoir pour combien de temps.

  • Les dernières rumeurs

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    IMAGO / APL

    Le passage de Michael Carrick à la tête de Manchester United semble toucher à sa fin.

    Si l’on en croit les informations venues d’Angleterre, tout pourrait se jouer jeudi. Les dirigeants de Manchester United se sont réunis mercredi à Monaco pour discuter de l’avenir de leur club. Leur conclusion ? Un changement s’imposait. Michael Carrick devrait partir et Pochettino prendre sa place.

    Il reste toutefois des étapes à franchir et, du point de vue de la Fédération américaine de football, elles se déroulent de l’autre côté de l’Atlantique. Avant de pouvoir recruter Pochettino, Manchester United doit officiellement libérer le poste d’entraîneur. Cela devrait se produire jeudi, avec le licenciement sans ménagement de Carrick, légende du club.

  • Une journée ordinaire à l’extérieur d’Atlanta

    USA Training And Media Availability - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    L’entraînement de l’équipe nationale masculine des États-Unis s’est déroulé comme prévu mercredi.

    Arrivé mardi, Weston McKennie a été accueilli pour sa première séance d’entraînement. Il a ainsi occupé une place importante dans les publications de U.S. Soccer sur les réseaux sociaux ce jour-là, alors même que les discussions sur ces plateformes portaient de plus en plus sur l’avenir du sélectionneur.

    De son côté, Pochettino affichait un large sourire. Pendant que ses joueurs s’entraînaient, il se tenait à sa place habituelle, aux côtés de son adjoint de longue date Jesus Perez, et observait le terrain. À un moment, il est allé regarder les gardiens travailler avec les entraîneurs Toni Jimenez et Jack Robinson. S’il avait l’esprit ailleurs, rien ne le laissait paraître : il semblait pleinement concentré sur les joueurs présents au rassemblement des États-Unis.

    Quant aux joueurs U20 convoqués, la séance a débuté par un rassemblement au cours duquel le gardien Kayne Rizvanovich, Pedro Guimares et Jaidyn Contreras ont été accueillis pour la journée. Tous trois participent au rassemblement en cours de l’équipe américaine U20, qui pourrait finalement être lié à celui de l’équipe première bien plus que prévu.

  • La situation concernant le poste d’entraîneur

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    Icon Sportswire

    Cherundolo figure parmi les entraîneurs qui pourraient diriger une équipe face à Haïti.

    Sur le plan de la procédure, Manchester United doit d’abord officialiser un changement. Selon plusieurs informations, le club et l’entraîneur se sont entendus sur les conditions d’un accord, mais U.S. Soccer reste une tierce partie. Les personnes concernées doivent encore régler la question de l’indemnité de rupture de contrat, qui s’élèverait à environ 10 millions de dollars pour Pochettino, auxquels s’ajouteraient 2 millions de dollars pour son staff, dont de nombreux membres l’accompagnent depuis son passage à l’Espanyol. Si Pochettino part, il est presque certain que son staff le suivra.

    C’est l’un des facteurs qui compliquent la situation. Si ce départ se concrétise, aucun adjoint ne semble pouvoir rester pour prendre la relève et quitter l’équipe. Perez, par exemple, jouerait un rôle crucial dans la mise en place des bases à Manchester en tant que bras droit de Pochettino. Là où va Pochettino, Perez va généralement aussi.

    Qui pourrait donc prendre le relais ? Steve Cherundolo, sélectionneur des moins de 23 ans, serait un choix logique, mais il dirige actuellement un stage de son équipe en Espagne. En théorie, l’ancien entraîneur du LAFC et ex-arrière droit de longue date de la sélection américaine pourrait prendre un avion pour rentrer à temps et diriger l’équipe.

    Gonzalo Segares, sélectionneur des moins de 20 ans, se trouve à Atlanta, mais n’a encore jamais dirigé de match au niveau senior. Les États-Unis doivent affronter Haïti samedi. Le délai est court, compte tenu du manque d’entraîneurs immédiatement disponibles.

    La question est certainement discutée au siège de U.S. Soccer, mais, pour l’heure, le calendrier reste, au mieux, quelque peu flou.

  • Les prochains jours

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    La balle est dans le camp de Manchester United, mais le calendrier reste relativement flou.

    La sélection des États-Unis s’entraînera jeudi et vendredi. Vendredi matin, Pochettino doit s’exprimer devant la presse lors de sa conférence d’avant-match. Reste à savoir si cette conférence sera l’occasion de dire bonjour à Haïti, au revoir à la sélection des États-Unis, ou les deux. Qu’il rejoigne Manchester United ou non, Pochettino pourrait tout à fait diriger ces rencontres. Peut-être restera-t-il en poste pendant que l’un de ses adjoints se rendra à Manchester pour commencer à bâtir. Dans la situation actuelle, U.S. Soccer pourrait avoir besoin de lui pour deux matches supplémentaires, qui sont bel et bien des rencontres officielles de la Ligue des nations de la CONCACAF.

    Manchester United se trouve également dans une situation délicate. Les joueurs de retour de la trêve internationale auront très peu de temps avant que le club n’affronte Liverpool le week-end prochain. Que ce soit Pochettino, Perez, Carrick ou quelqu’un d’autre, la personne chargée de préparer Manchester United aura une tâche monumentale, surtout au vu des derniers résultats.

    Le temps presse donc, et la décision est entre les mains de Manchester United. En attendant, la sélection des États-Unis ne peut qu’attendre et travailler comme d’habitude, tant que cela reste possible.