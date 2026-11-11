FAYETTEVILLE (Géorgie) : Alors que les rumeurs d’un possible départ vers Manchester United continuaient de circuler sur les réseaux sociaux, le sélectionneur de l’équipe masculine des États-Unis, Mauricio Pochettino, est apparu sur le terrain du centre national d’entraînement Arthur M. Blank d’U.S. Soccer. Il a pris dans ses bras le directeur général d’U.S. Soccer, JT Batson, passé un bras autour des épaules de Cavan Sullivan et salué Malik Tillman. Il a ensuite réuni les joueurs et l’encadrement en cercle pour une brève réunion avant le début de l’entraînement.

Cette réunion ne portait pas sur Manchester United, mais sur la séance du jour. Pochettino en a profité pour présenter trois joueurs américains des moins de 20 ans qui passaient la journée à s’entraîner avec l’équipe. Il ne s’agissait pas de faire ses adieux.

Mais de tels adieux semblent de plus en plus probables dans les prochains jours. Manchester United serait sur le point d’obtenir l’homme qu’il convoite et, par conséquent, U.S. Soccer semble sur le point de perdre le sien. Pourtant, rien dans la séance d’entraînement de mercredi au centre national d’entraînement Arthur M. Blank ne laissait penser que la situation sortait de l’ordinaire.

Pour l’heure, Pochettino reste le sélectionneur de l’équipe masculine des États-Unis. Reste toutefois à savoir pour combien de temps.