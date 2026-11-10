La vocation d’entraîneur de Van Gaal est née alors qu’il était encore à l’école. Après les cours, il se rendait à l’ancien stade De Meer de l’Ajax pour regarder l’équipe s’entraîner. Le jeune Van Gaal y voyait Rinus Michels révolutionner le jeu avec sa philosophie du football total.

« Un jour, je veux être comme Michels », se disait-il. Lorsqu’il a rejoint le club à 20 ans en tant que milieu de terrain, il enseignait déjà dans des écoles d’Amsterdam tout en poursuivant ses études à l’Académie d’éducation physique.

En 1971, l’Ajax venait de remporter la Coupe d’Europe des clubs champions. Il n’y avait pas de place pour Van Gaal dans un effectif qui comptait des joueurs du calibre de Johan Cruyff, Johnny Rep, Sjaak Swart, Johan Neeskens et Piet Keizer. Il a donc été envoyé à Antwerp, tandis que le club d’Amsterdam remportait deux autres titres européens. Après quatre ans en Belgique, il est rentré dans son pays et a repris l’enseignement, parallèlement à des passages comme joueur à Telstar, Sparta et AZ.

Même comme joueur, Van Gaal faisait preuve d’une immense assurance et s’étonnait de ne pas être convoqué en équipe nationale. « Ce garçon n’a absolument aucun sens de l’autocritique », aurait déclaré à son sujet son coéquipier à Sparta, Leen de Goeij.

Cette convocation n’est jamais venue. Van Gaal a raccroché les crampons pour commencer sa carrière d’entraîneur à AZ, avant de revenir à l’Ajax comme entraîneur des jeunes.

La glorieuse époque de l’Ajax était révolue. Depuis ses trois Coupes d’Europe des clubs champions consécutives, son seul succès avait été la Coupe des coupes de 1987. Le club néerlandais, en déclin, avait vu le Bayern Munich, Liverpool, Nottingham Forest et l’AC Milan connaître à leur tour des périodes de domination. Il avait aussi perdu sa place au sommet du football national : après quatre saisons sans titre de champion, Beenhakker, assisté de Van Gaal, l’avait conduit au sacre en 1990.

Lorsque Beenhakker est parti au Real Madrid en septembre 1991, la promotion de Van Gaal a semblé à beaucoup un choix peu inspiré.

« La saison venait tout juste de commencer lorsque Leo Beenhakker est parti au Real Madrid, a expliqué Van Os à Parool. Louis était son adjoint. Il avait une bonne réputation comme entraîneur des jeunes, mais aucune expérience comme entraîneur principal. En ce sens, c’était un pari, mais nous nous sommes dit : pourquoi pas ? »

Le nouvel entraîneur, sûr de lui, savait que sa vision radicale rendrait sa fierté au club. Fort de ses 11 années d’expérience dans l’enseignement, Van Gaal a placé la prestigieuse académie de jeunes au cœur de sa révolution.

« J’ai appris que chacun a sa propre approche et que chaque groupe nécessite une méthode particulière, a-t-il confié à De Psycholoog. Dans l’enseignement, j’ai appris à toucher les gens, à les stimuler, à les mettre en mouvement. Surtout lorsqu’ils étaient en groupe. »

Les jeunes talents Dennis Bergkamp, Edwin van der Sar et Frank de Boer avaient déjà leur place dans l’équipe, mais Van Gaal a ouvert la porte à d’autres pépites du centre de formation, offrant rapidement ses débuts au jeune milieu Edgar Davids. C’était peut-être aussi une façon d’imposer son autorité : certains joueurs plus âgés et déjà installés semblaient décrocher au début de son mandat, au point qu’il a craint d’être limogé après seulement deux mois.

« Ma première année a été très difficile, a déclaré Van Gaal dans un documentaire d’Andere Tijden Sport. J’ai succédé à Beenhakker et, bien sûr, j’avais une vision différente de celle de Leo. Je m’entraînais aussi différemment. Il est clair que les choses ne se passaient pas sans accroc. »

Il a fallu une intervention de la direction pour rallier les joueurs à sa cause.

« J’avais le sentiment que certains joueurs levaient le pied et mettaient Louis à l’épreuve, a raconté Van Os. N’oubliez pas qu’il n’était pas encore le grand entraîneur qu’il allait devenir. Je trouvais ce comportement inacceptable. Je me suis dit que je ne me laisserais pas berner. J’ai donc demandé à [le président Michael] Van Praag, puis à Van Gaal, la permission de m’adresser aux joueurs.

« Après le déjeuner, ils rentraient toujours rapidement chez eux, mais cette fois, ils ont dû rester. Ils se sont réunis dans la salle de presse du De Meer, où ils ont dû s’asseoir. J’étais derrière un pupitre, avec Louis à mes côtés. C’était un peu comme s’ils étaient assis à leurs pupitres d’écoliers.

« J’ai dit que j’avais l’impression qu’ils ne soutenaient pas l’entraîneur, que la direction ne le tolérerait pas et qu’elle soutenait Van Gaal à 100 %. Si des joueurs n’étaient pas d’accord, ils devaient lever la main et je veillerais à ce qu’ils soient vendus très rapidement. Personne n’a levé la main. »

Il a ajouté : « Louis m’a dit ensuite : “Tu as du cran, Arie.” Il fallait que je montre les dents. C’est la seule fois où je suis intervenu de cette manière. »

Van Gaal a retrouvé le moral. Si le PSV a devancé l’Ajax de trois points dans la course au titre et que Feyenoord l’a éliminé de la Coupe des Pays-Bas, ses hommes ont remporté la Coupe UEFA en battant Torino sur l’ensemble des deux matches de la finale.

L’été 1992 a apporté des changements décisifs. Ronald de Boer, 22 ans, est revenu dans son club formateur après deux années à Twente. Marc Overmars, 19 ans, a été recruté à Willem II et Jari Litmanen, milieu offensif de 21 ans, est arrivé du club finlandais de MyPa. Clarence Seedorf, 16 ans, est quant à lui passé du centre de formation à l’équipe première, devenant le plus jeune joueur de l’histoire de l’Ajax à y évoluer.

La deuxième saison de Van Gaal a pourtant été encore pire. L’Ajax a terminé troisième du championnat, derrière Feyenoord, sacré champion, et le PSV, malgré la première place de Bergkamp au classement des buteurs. Et si le club a remporté la Coupe des Pays-Bas, la défense de son titre en Coupe UEFA s’est arrêtée en quarts de finale.

Cet été-là, Van Gaal a inversé la tendance en osant un changement de génération. Bergkamp et Wim Jonk sont partis à l’Inter. Beaucoup pensaient que ces départs ne feraient qu’affaiblir davantage l’équipe, mais Van Gaal a reconnu par la suite qu’ils avaient été essentiels. « Avec ces deux joueurs, l’équilibre n’était pas idéal, a-t-il expliqué. Ce n’est que plus tard que tout est devenu suffisamment équilibré pour que nous puissions même remporter la Ligue des champions. »

Autre élément essentiel : convaincre Frank Rijkaard, champion d’Europe âgé de 30 ans, de revenir après cinq années glorieuses à Milan. Il pouvait combler le manque de leadership tout en apportant de la solidité défensive aux côtés du capitaine Danny Blind.

« Avec l’arrivée de Rijkaard et d’un Finlandais, Litmanen, venu d’une division où l’on ne joue pas au plus haut niveau et qui a eu besoin d’un an pour s’habituer à jouer à l’Ajax, l’équilibre de l’équipe s’est révélé bien meilleur qu’avec Jonk et Bergkamp », a ajouté Van Gaal.

Litmanen a succédé à Bergkamp comme meilleur buteur de l’équipe, inscrivant 26 buts en championnat lors de sa première saison complète comme titulaire. « Je n’ai pas vu de meilleur numéro 10 que Litmanen », a affirmé Van Gaal.

Nwankwo Kanu, 16 ans, et Finidi George, 22 ans, sont arrivés du Nigeria. Le premier apportait sa taille et sa technique, tandis que la vitesse inépuisable et la discipline tactique du second se sont révélées utiles sur le flanc droit. Avec Seedorf, Davids et Ronald de Boer aux commandes du milieu de terrain, Van Gaal disposait de l’énergie, de la maîtrise technique et de l’intelligence tactique nécessaires pour mettre en œuvre sa conception du jeu.

Sa philosophie différait du football total porté par Michels et Cruyff. Au lieu de reposer sur un pressing intense et des permutations fluides, sa version était rigide : les joueurs devaient rester à leur poste dans un 3-4-3 en losange et suivre des consignes strictes.

Les exercices à l’entraînement étaient eux aussi répétitifs. « C’était de la répétition, encore et encore, a raconté Ronald de Boer à The Guardian. Même pour Frank. Il avait tout gagné dans le football, mais, comme Kanu, il avait un pied gauche assez faible et ne parvenait pas vraiment à frapper le ballon droit avec. Van Gaal nous faisait faire chaque jour un exercice de passes dans le prolongement de l’échauffement et, parfois, on se disait : “Oh, encore ça.” Après trois mois à répéter les passes, le pied gauche de Frank était parfait. »