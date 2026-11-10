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La révolution de Louis van Gaal avec les jeunes : comment l’énigmatique entraîneur a mené l’Ajax à la victoire en Ligue des champions

Après quelques années difficiles sur la scène européenne, un jeune entraîneur sûr de lui a émergé pour ramener l’Ajax au sommet du football européen.

Peter McVitie
Traduit par

  • « Félicitations pour avoir engagé le meilleur entraîneur du monde », aurait déclaré Louis van Gaal à Arie van Os, trésorier de l’Ajax, médusé, après avoir accepté de prendre les rênes du club néerlandais en 1991.

    Joueur sans éclat, jamais parvenu à intégrer l’équipe première de l’Ajax, Van Gaal décrochait son premier poste d’entraîneur principal. Il succédait à l’imposant Leo Beenhakker à la tête de l’une des institutions les plus prestigieuses du football européen.

    Cette assurance avait de quoi surprendre, mais la confiance inébranlable de Van Gaal en lui-même allait bientôt se révéler justifiée. Le Néerlandais à l’ego démesuré était parfaitement à sa place dans un club qui s’était lui-même donné le surnom de « Fils des dieux ».

    En échec dans les compétitions européennes et relégué au second plan derrière le PSV en Eredivisie, l’Ajax avait perdu son caractère divin lorsqu’il en a pris les commandes. Van Gaal avait toutefois des idées pour ramener le club sur l’Olympe du football.

    En l’espace de quatre ans, une équipe jeune et pleine d’enthousiasme, acquise à la vision de Van Gaal et à sa discipline stricte, allait inventer une nouvelle façon de jouer et conquérir de nouveau les Pays-Bas et l’Europe.

    Voici comment la révolution de Van Gaal a porté l’Ajax au sommet du football européen, pour ce qui pourrait bien être la dernière fois.

  • La reconstruction qui piétine

    Jari Litmanen Ajax 1995

    En prenant les rênes de l’Ajax alors qu’il était encore un entraîneur en devenir, Van Gaal a constitué une jeune équipe prometteuse, composée de futures stars.

    La vocation d’entraîneur de Van Gaal est née alors qu’il était encore à l’école. Après les cours, il se rendait à l’ancien stade De Meer de l’Ajax pour regarder l’équipe s’entraîner. Le jeune Van Gaal y voyait Rinus Michels révolutionner le jeu avec sa philosophie du football total.

    « Un jour, je veux être comme Michels », se disait-il. Lorsqu’il a rejoint le club à 20 ans en tant que milieu de terrain, il enseignait déjà dans des écoles d’Amsterdam tout en poursuivant ses études à l’Académie d’éducation physique.

    En 1971, l’Ajax venait de remporter la Coupe d’Europe des clubs champions. Il n’y avait pas de place pour Van Gaal dans un effectif qui comptait des joueurs du calibre de Johan Cruyff, Johnny Rep, Sjaak Swart, Johan Neeskens et Piet Keizer. Il a donc été envoyé à Antwerp, tandis que le club d’Amsterdam remportait deux autres titres européens. Après quatre ans en Belgique, il est rentré dans son pays et a repris l’enseignement, parallèlement à des passages comme joueur à Telstar, Sparta et AZ.

    Même comme joueur, Van Gaal faisait preuve d’une immense assurance et s’étonnait de ne pas être convoqué en équipe nationale. « Ce garçon n’a absolument aucun sens de l’autocritique », aurait déclaré à son sujet son coéquipier à Sparta, Leen de Goeij.

    Cette convocation n’est jamais venue. Van Gaal a raccroché les crampons pour commencer sa carrière d’entraîneur à AZ, avant de revenir à l’Ajax comme entraîneur des jeunes.

    La glorieuse époque de l’Ajax était révolue. Depuis ses trois Coupes d’Europe des clubs champions consécutives, son seul succès avait été la Coupe des coupes de 1987. Le club néerlandais, en déclin, avait vu le Bayern Munich, Liverpool, Nottingham Forest et l’AC Milan connaître à leur tour des périodes de domination. Il avait aussi perdu sa place au sommet du football national : après quatre saisons sans titre de champion, Beenhakker, assisté de Van Gaal, l’avait conduit au sacre en 1990.

    Lorsque Beenhakker est parti au Real Madrid en septembre 1991, la promotion de Van Gaal a semblé à beaucoup un choix peu inspiré.

    « La saison venait tout juste de commencer lorsque Leo Beenhakker est parti au Real Madrid, a expliqué Van Os à Parool. Louis était son adjoint. Il avait une bonne réputation comme entraîneur des jeunes, mais aucune expérience comme entraîneur principal. En ce sens, c’était un pari, mais nous nous sommes dit : pourquoi pas ? »

    Le nouvel entraîneur, sûr de lui, savait que sa vision radicale rendrait sa fierté au club. Fort de ses 11 années d’expérience dans l’enseignement, Van Gaal a placé la prestigieuse académie de jeunes au cœur de sa révolution.

    « J’ai appris que chacun a sa propre approche et que chaque groupe nécessite une méthode particulière, a-t-il confié à De Psycholoog. Dans l’enseignement, j’ai appris à toucher les gens, à les stimuler, à les mettre en mouvement. Surtout lorsqu’ils étaient en groupe. »

    Les jeunes talents Dennis Bergkamp, Edwin van der Sar et Frank de Boer avaient déjà leur place dans l’équipe, mais Van Gaal a ouvert la porte à d’autres pépites du centre de formation, offrant rapidement ses débuts au jeune milieu Edgar Davids. C’était peut-être aussi une façon d’imposer son autorité : certains joueurs plus âgés et déjà installés semblaient décrocher au début de son mandat, au point qu’il a craint d’être limogé après seulement deux mois.

    « Ma première année a été très difficile, a déclaré Van Gaal dans un documentaire d’Andere Tijden Sport. J’ai succédé à Beenhakker et, bien sûr, j’avais une vision différente de celle de Leo. Je m’entraînais aussi différemment. Il est clair que les choses ne se passaient pas sans accroc. »

    Il a fallu une intervention de la direction pour rallier les joueurs à sa cause.

    « J’avais le sentiment que certains joueurs levaient le pied et mettaient Louis à l’épreuve, a raconté Van Os. N’oubliez pas qu’il n’était pas encore le grand entraîneur qu’il allait devenir. Je trouvais ce comportement inacceptable. Je me suis dit que je ne me laisserais pas berner. J’ai donc demandé à [le président Michael] Van Praag, puis à Van Gaal, la permission de m’adresser aux joueurs.

    « Après le déjeuner, ils rentraient toujours rapidement chez eux, mais cette fois, ils ont dû rester. Ils se sont réunis dans la salle de presse du De Meer, où ils ont dû s’asseoir. J’étais derrière un pupitre, avec Louis à mes côtés. C’était un peu comme s’ils étaient assis à leurs pupitres d’écoliers.

    « J’ai dit que j’avais l’impression qu’ils ne soutenaient pas l’entraîneur, que la direction ne le tolérerait pas et qu’elle soutenait Van Gaal à 100 %. Si des joueurs n’étaient pas d’accord, ils devaient lever la main et je veillerais à ce qu’ils soient vendus très rapidement. Personne n’a levé la main. »

    Il a ajouté : « Louis m’a dit ensuite : “Tu as du cran, Arie.” Il fallait que je montre les dents. C’est la seule fois où je suis intervenu de cette manière. »

    Van Gaal a retrouvé le moral. Si le PSV a devancé l’Ajax de trois points dans la course au titre et que Feyenoord l’a éliminé de la Coupe des Pays-Bas, ses hommes ont remporté la Coupe UEFA en battant Torino sur l’ensemble des deux matches de la finale.

    L’été 1992 a apporté des changements décisifs. Ronald de Boer, 22 ans, est revenu dans son club formateur après deux années à Twente. Marc Overmars, 19 ans, a été recruté à Willem II et Jari Litmanen, milieu offensif de 21 ans, est arrivé du club finlandais de MyPa. Clarence Seedorf, 16 ans, est quant à lui passé du centre de formation à l’équipe première, devenant le plus jeune joueur de l’histoire de l’Ajax à y évoluer.

    La deuxième saison de Van Gaal a pourtant été encore pire. L’Ajax a terminé troisième du championnat, derrière Feyenoord, sacré champion, et le PSV, malgré la première place de Bergkamp au classement des buteurs. Et si le club a remporté la Coupe des Pays-Bas, la défense de son titre en Coupe UEFA s’est arrêtée en quarts de finale.

    Cet été-là, Van Gaal a inversé la tendance en osant un changement de génération. Bergkamp et Wim Jonk sont partis à l’Inter. Beaucoup pensaient que ces départs ne feraient qu’affaiblir davantage l’équipe, mais Van Gaal a reconnu par la suite qu’ils avaient été essentiels. « Avec ces deux joueurs, l’équilibre n’était pas idéal, a-t-il expliqué. Ce n’est que plus tard que tout est devenu suffisamment équilibré pour que nous puissions même remporter la Ligue des champions. »

    Autre élément essentiel : convaincre Frank Rijkaard, champion d’Europe âgé de 30 ans, de revenir après cinq années glorieuses à Milan. Il pouvait combler le manque de leadership tout en apportant de la solidité défensive aux côtés du capitaine Danny Blind.

    « Avec l’arrivée de Rijkaard et d’un Finlandais, Litmanen, venu d’une division où l’on ne joue pas au plus haut niveau et qui a eu besoin d’un an pour s’habituer à jouer à l’Ajax, l’équilibre de l’équipe s’est révélé bien meilleur qu’avec Jonk et Bergkamp », a ajouté Van Gaal.

    Litmanen a succédé à Bergkamp comme meilleur buteur de l’équipe, inscrivant 26 buts en championnat lors de sa première saison complète comme titulaire. « Je n’ai pas vu de meilleur numéro 10 que Litmanen », a affirmé Van Gaal.

    Nwankwo Kanu, 16 ans, et Finidi George, 22 ans, sont arrivés du Nigeria. Le premier apportait sa taille et sa technique, tandis que la vitesse inépuisable et la discipline tactique du second se sont révélées utiles sur le flanc droit. Avec Seedorf, Davids et Ronald de Boer aux commandes du milieu de terrain, Van Gaal disposait de l’énergie, de la maîtrise technique et de l’intelligence tactique nécessaires pour mettre en œuvre sa conception du jeu.

    Sa philosophie différait du football total porté par Michels et Cruyff. Au lieu de reposer sur un pressing intense et des permutations fluides, sa version était rigide : les joueurs devaient rester à leur poste dans un 3-4-3 en losange et suivre des consignes strictes.

    Les exercices à l’entraînement étaient eux aussi répétitifs. « C’était de la répétition, encore et encore, a raconté Ronald de Boer à The Guardian. Même pour Frank. Il avait tout gagné dans le football, mais, comme Kanu, il avait un pied gauche assez faible et ne parvenait pas vraiment à frapper le ballon droit avec. Van Gaal nous faisait faire chaque jour un exercice de passes dans le prolongement de l’échauffement et, parfois, on se disait : “Oh, encore ça.” Après trois mois à répéter les passes, le pied gauche de Frank était parfait. »

  • L’aventure européenne

    Ronald de Boer of Ajax and Christian Naulinger of Bayern Munich
    Getty Images Sport

    Lors de la saison 1994-1995, le géant néerlandais a réalisé une impressionnante série d’invincibilité en Eredivisie et en Ligue des champions.

    Si les performances de l’Ajax sur la scène nationale avaient été impressionnantes cette année-là, avec un premier titre en Eredivisie depuis quatre ans, la machine n’a été totalement au point qu’à l’été 1994. 

    Michael Reiziger est revenu d’un prêt à Groningen et, de joueur peu utilisé, s’est mué en latéral droit rapide et combatif. De son côté, Patrick Kluivert, 18 ans, a été promu depuis De Toekomst et s’est immédiatement illustré en marquant dès ses débuts, lors de la Supercoupe nationale contre Feyenoord.

    Opposés à l’AC Milan, champion d’Europe en titre, pour leur premier match de Ligue des champions, les hommes de Van Gaal ont montré ce dont ils étaient capables : Litmanen et Ronald de Boer ont marqué lors d’une victoire 2-0 à Amsterdam.  

    « Quelque chose s’est produit au début de cette saison-là, a raconté Frank de Boer à FourFourTwo. Il y avait une alchimie incroyable entre les jeunes et les joueurs plus expérimentés. Tout semblait fonctionner au sein de l’équipe. Il y avait un noyau solide d’une douzaine de joueurs environ qui pouvaient figurer dans le onze de départ, auquel s’ajoutaient trois ou quatre remplaçants qui acceptaient de ne pas être titulaires. »

    Après ce match, les joueurs ont attendu devant le vestiaire du Milan pour échanger leurs maillots, un moment que Ronald de Boer a qualifié plus tard d’« embarrassant ». Lorsqu’ils ont dominé l’équipe de Fabio Capello sur le même score à San Siro, ces politesses ne les intéressaient plus. Ils avaient prouvé qu’ils comptaient parmi les meilleurs d’Europe et n’avaient plus besoin de s’abaisser ainsi. « Je me souviens qu’après avoir battu Milan, nous avons tous compris que nous n’avions plus à craindre personne », a déclaré Frank.

    Après avoir terminé en tête de leur groupe avec cinq points d’avance, les joueurs de l’Ajax ont surclassé Hajduk Split au tour suivant. Le Bayern Munich les a ensuite tenus en échec à Amsterdam lors du match aller des demi-finales (0-0), avant un retour qui s’annonçait tendu en Bavière. 

    L’Ajax a pourtant écrasé le Bayern. Litmanen a inscrit le premier de ses deux buts dès la 12e minute, puis George a décoché une frappe puissante après l’égalisation bavaroise. Ronald de Boer et Overmars ont achevé la démonstration face à l’équipe de Giovanni Trappatoni, battue 5-2.

    « L’Ajax était comme une Porsche, nous étions comme un escargot de tôle [Citroen 2CV] », a déploré le président du Bayern, Franz Beckenbauer. Van Gaal a quant à lui déclaré : « L’égalisation a été un coup dur, qui a montré la force du Bayern. Mais le fait que l’équipe n’ait pas perdu confiance et ait simplement continué à jouer montre la qualité de cet Ajax. À la mi-temps, le match était plié. »

    Une troisième et dernière confrontation se profilait ainsi entre l’équipe fluide et audacieuse de Van Gaal et les champions en titre de Capello. Milan s’était qualifié de justesse à la différence de buts lors de la phase de groupes, mais cela s’expliquait par un retrait de deux points à la suite de troubles causés par ses supporters. Après avoir battu Benfica et le Paris Saint-Germain, Paolo Maldini, Franco Baresi, Marcel Desailly et Zvonimir Boban, entre autres, voulaient remporter la Ligue des champions pour la deuxième fois consécutive, après avoir magistralement écrasé le Barcelone de Johan Cruyff 4-0 l’année précédente. 

  • La bataille idéologique entre générations

    Van Gaal Ajax 1995

    Pour la troisième fois cette saison-là, les hommes de Van Gaal affrontaient les champions d’Europe en titre.

    Après avoir inscrit quatre buts sans en encaisser face au Milan lors des matches de groupe, le champion d’Eredivisie était convaincu de pouvoir signer une troisième victoire de suite à Vienne. « Je ne me souviens pas avoir douté un seul instant de notre capacité à les battre », a confié Frank de Boer au Guardian des années plus tard.

    Lidwina Kluivert, la mère du jeune attaquant en pleine ascension, avait dit à Van Gaal que son fils marquerait le but décisif contre le Milan. Patrick avait été magnifique sans être encore un titulaire régulier, inscrivant 18 buts en 25 matches d’Eredivisie pour aider l’Ajax à terminer avec sept points d’avance, un écart considérable à l’époque où une victoire rapportait deux points. En Europe, Kluivert avait été titulaire lors de cinq des 10 matches disputés par l’Ajax avant la finale et avait inscrit le but de la victoire en seconde période contre l’AEK Athènes lors de la phase de groupes. 

    Si certains voyaient un duel tactique entre Van Gaal et Capello, Kluivert incarnait l’affrontement entre deux générations : l’Ajax ne comptait que deux joueurs de plus de 25 ans, Blind et Rijkaard, tandis que le Milan n’en avait que deux de moins de 25 ans, Christian Panucci et Demetrio Albertini. 

    À l’Ernst-Happel-Stadion de Vienne, l’équipe de Capello a opposé une plus grande résistance que lors des confrontations précédentes. La défense expérimentée du Milan a réduit les espaces dans l’axe, chargeant Desailly de suivre Litmanen sans relâche.  Pendant 70 minutes, le match est resté bloqué dans un duel tactique tendu, avec très peu d’occasions franches.

    « C’était un match de m*rde, nous avons très mal joué », a constaté Frank de Boer en revoyant la finale des années plus tard. « Bon sang, à quel point c’était mauvais ? »

    Alors que son équipe peinait à trouver la faille, Van Gaal s’est agacé, surtout après que la faute brutale de Desailly sur Litmanen dans la surface est restée impunie. Vêtu d’un costume et d’une cravate, l’entraîneur s’est plaint auprès du quatrième arbitre avant de bondir soudainement en l’air pour reproduire le geste de façon insolite.

    « J’étais en colère, alors j’ai donné un coup de pied de karaté sur le bord du terrain, à environ 30 cm du visage du quatrième arbitre. Je voulais lui montrer ce qui était arrivé à Litmanen », a raconté Van Gaal en revenant sur cet épisode alors qu’il entraînait Manchester United. « Il aurait dû y avoir penalty, mais l’arbitre n’a pas sifflé. Et à ce moment-là, j’ai compris qu’un entraîneur ne pouvait jamais influencer l’arbitre par ses gestes au bord du terrain. »

    Peu après, l’entraîneur a pris la décision décisive : remplacer Litmanen, 24 ans, auteur de six buts en Ligue des champions et de 17 autres en Eredivisie, par Kluivert à la 70e minute.

    « [Van Gaal] m’a dit : ‹ Joue en point d’appui, rends-toi disponible, mais ne viens pas trop chercher le ballon et essaie de prendre les espaces dans le dos de la défense › », s’est souvenu Kluivert.

    Quinze minutes plus tard, la prédiction de Lidwina s’est réalisée. Rijkaard s’est avancé vers l’entrée de la surface de réparation et a glissé une passe précise dans la course de Kluivert. Se faufilant entre deux défenseurs, l’adolescent a tendu le pied pour pousser le ballon hors de portée de Sebastiano Rossi, au ras du poteau.

    « En tant qu’attaquant, on voit une action se construire au fil de plusieurs passes, puis on essaie de se placer un peu », a-t-il expliqué à De Telegraaf. « Marc Overmars a fait un mouvement et a passé le ballon à Edgar Davids, qui a ensuite sollicité Frank Rijkaard. Frank m’a servi dans la course, puis Zvonimir Boban et Franco Baresi sont venus sur moi. En fait, j’ai poussé le ballon un peu trop loin devant moi, donc la seule chose que je pouvais faire, c’était le toucher du bout du pied gauche pour le mettre au fond.

    « J’en ai eu le souffle coupé. Et j’ai vu le ballon passer du côté droit du poteau, hors de portée de Sebastiano Rossi. J’ai décidé de courir et de retourner mon maillot. C’était vraiment un moment d’extase. »

    À 18 ans et 327 jours, Kluivert est devenu le plus jeune buteur d’une finale de Ligue des champions, un record qui tient toujours. Cet unique but a scellé une victoire 1-0, conclu une saison entière sans défaite en Eredivisie comme en Ligue des champions et ramené l’Ajax au sommet de l’Europe pour la première fois en 22 ans.

  • La chute

    Ajax Juventus 1996

    Le club d’Amsterdam a de nouveau atteint la finale l’année suivante, mais son effectif a rapidement été démantelé.

    Fort de son doublé, l’Ajax était devenu la nouvelle référence des équipes européennes, et Van Gaal un pionnier. Si Seedorf partit à la Sampdoria et Rijkaard mit fin à sa carrière de joueur cet été-là, l’entraîneur parvint à conserver l’essentiel de son équipe. L’Ajax régna de nouveau sur l’Eredivisie, remportant le titre avec six points d’avance.

    En Europe, le club fut une nouvelle fois impressionnant. Il commença par battre 1-0 le Real Madrid de Jorge Valdano à Amsterdam, avant de le surclasser dans la capitale espagnole grâce à des buts de Litmanen et Kluivert.

    « L’Ajax n’est pas seulement l’équipe des années 90, il s’approche de l’utopie footballistique, déclara Valdano. Sa conception du jeu est exquise, et il possède aussi une supériorité physique. C’est « La Belle et la Bête ». »

    Après avoir éliminé le Borussia Dortmund sur le score cumulé de 3-0, l’Ajax vit sa série d’invincibilité prendre fin lors du match aller des demi-finales contre le Panathinaïkos. Mais une victoire 3-0 en Grèce, portée par Litmanen, l’envoya en finale pour la deuxième année consécutive, face à la Juventus.

    À ce stade, l’équipe néerlandaise n’était toutefois pas au mieux de sa forme : Overmars avait manqué la majeure partie de la saison sur blessure et les frères De Boer peinaient à retrouver leur condition physique à l’approche de la finale. La Juventus, elle, affichait une forme spectaculaire. Suspectement spectaculaire.

    La Juve s’imposa 4-2 aux tirs au but après 120 minutes éprouvantes qui s’étaient achevées sur le score de 1-1. Certains joueurs de l’Ajax doutèrent immédiatement de l’endurance apparemment inépuisable de leurs adversaires, des soupçons qui seraient confirmés des années plus tard. Une enquête sur les pratiques de la Juventus au milieu des années 1990 conclut que le médecin du club, Riccardo Agricola, s’était livré à un dopage systématique. Toutefois, le délai de prescription ayant expiré lorsque les derniers recours prirent fin, aucun titre ne fut retiré et aucune sanction ne fut prononcée.

    Si cette défaite de mai 1996 fut un coup terrible pour le géant d’Amsterdam, c’est une décision de justice rendue en décembre 1995 qui déclencha son déclin. Lorsque la Cour de justice européenne donna raison au milieu belge Jean-Marc Bosman, le marché des transferts fut bouleversé du jour au lendemain. Les quotas de joueurs étrangers disparurent, tout comme la possibilité pour les clubs de conserver les droits d’enregistrement d’un joueur après l’expiration de son contrat. Pour un club comme l’Ajax, dont la réussite reposait sur le développement de jeunes talents encore bruts et leur engagement sur le long terme, cet arrêt sonnait le glas.

    Aussitôt, les clubs les plus riches d’Europe se ruèrent sur ses joueurs les plus précieux. Davids et Reiziger rejoignirent gratuitement l’AC Milan à l’été 1996, tandis que Kanu fut vendu à l’Inter et George partit au Betis. Un an plus tard, Kluivert rejoignit l’AC Milan sans que l’Ajax touche le moindre centime d’indemnité, tandis qu’Overmars fut vendu à Arsenal.

    Tout espoir de reconstruction s’évanouit lorsque Van Gaal partit à Barcelone. En 1999, Litmanen et les frères De Boer l’avaient rejoint au Camp Nou. Moins de quatre ans après la victoire en Ligue des champions à Vienne, tous les piliers de la plus grande équipe de l’Ajax à l’époque moderne étaient partis.

    Van Gaal avait prouvé que la discipline tactique et l’intégration des jeunes pouvaient permettre de conquérir l’Europe. Mais l’arrêt Bosman rendait désormais impossible la réunion des conditions délicates nécessaires à la création d’une équipe comme celle de l’Ajax en 1995.

    Le club retomba dans l’anonymat sur la scène européenne et perdit son emprise sur le football néerlandais. Au mieux cantonné à la Coupe UEFA ou à des éliminations en phase de groupes de la Ligue des champions, il finit bientôt sixième puis cinquième de l’Eredivisie. Après son titre de champion en 2004, l’Ajax passa sept ans sans titre national, jusqu’à l’arrivée de Frank de Boer, qui rétablit un style rappelant celui de Van Gaal.

    De Boer remporta quatre titres consécutifs, soit un de plus que Van Gaal, mais ne parvint jamais à faire franchir à l’Ajax la phase de groupes de la Ligue des champions avant un départ sans éclat. Hormis sa défaite en finale de la Ligue Europa en 2017 et son unique parcours jusqu’en demi-finales de la Ligue des champions en 2019, le club n’a pas réussi à s’installer durablement parmi l’élite européenne. L’Ajax est plutôt devenu un club où les joueurs achèvent leur formation avant de rejoindre des championnats plus riches à travers le continent.

    L’équipe de Van Gaal en 1995 représenta à la fois l’apogée du club et la fin d’une époque pour le football européen. Elle fut la dernière équipe bâtie entièrement sur la patience, une doctrine tactique et une identité locale à atteindre le sommet. L’Ajax était imbattable sur le terrain, jusqu’à ce que l’argent prenne le dessus.