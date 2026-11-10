La révolution de la jeunesse de Louis van Gaal : comment l’énigmatique entraîneur a mené l’Ajax à la victoire en Ligue des champions

La vocation d’entraîneur de Van Gaal est née alors qu’il était encore à l’école. Après les cours, le jeune Van Gaal se rendait à l’ancien stade De Meer de l’Ajax pour assister aux entraînements. Il y voyait Rinus Michels révolutionner le jeu avec sa philosophie du football total.

« Un jour, je veux être comme Michels », se disait-il. Lorsqu’il a rejoint le club à 20 ans comme milieu de terrain, il enseignait déjà dans des écoles d’Amsterdam tout en poursuivant ses études à l’Académie d’éducation physique.

En 1971, l’Ajax venait de remporter la Coupe d’Europe des clubs champions. Il n’y avait pas de place pour Van Gaal dans un effectif comptant des joueurs du calibre de Johan Cruyff, Johnny Rep, Sjaak Swart, Johan Neeskens et Piet Keizer. Il a donc été envoyé à Anvers, tandis que le club d’Amsterdam remportait deux autres titres européens. Après quatre ans en Belgique, il est rentré dans son pays et a repris l’enseignement tout en jouant successivement pour Telstar, le Sparta et l’AZ.

Même comme joueur, Van Gaal affichait une immense confiance en lui et s’étonnait de ne pas être appelé en sélection nationale. « Ce garçon ne fait absolument preuve d’aucune autocritique », aurait dit de lui son coéquipier au Sparta Leen de Goeij.

Cette convocation n’est jamais venue. Van Gaal a raccroché les crampons et commencé à entraîner à l’AZ avant de revenir à l’Ajax comme entraîneur des jeunes.

L’âge d’or de l’Ajax était terminé. Depuis ses trois Coupes d’Europe des clubs champions consécutives, son seul titre européen avait été la Coupe des coupes en 1987. Le grand club néerlandais, sur le déclin, avait vu le Bayern Munich, Liverpool, Nottingham Forest et l’AC Milan connaître des périodes de domination. Il avait aussi perdu sa suprématie nationale : après quatre saisons sans titre de champion, Beenhakker, assisté de Van Gaal, l’avait conduit au sacre en 1990.

Lorsque Beenhakker est parti au Real Madrid en septembre 1991, la promotion de Van Gaal a semblé à beaucoup manquer d’ambition.

« La saison venait de commencer quand Leo Beenhakker est parti au Real Madrid, a expliqué Van Os à Parool. Louis était son adjoint. Il avait une bonne réputation comme entraîneur des jeunes, mais aucune expérience comme entraîneur principal. En ce sens, c’était un pari, mais nous nous sommes dit : pourquoi pas ? »

Le nouvel entraîneur, sûr de lui, savait que sa vision radicale rendrait sa fierté au club. Fort de ses 11 années d’expérience dans l’enseignement, Van Gaal a placé le prestigieux centre de formation au cœur de sa révolution.

« J’ai appris que chacun avait sa propre manière de fonctionner, que chaque groupe nécessitait une méthode particulière, a-t-il confié à De Psycholoog. Dans l’enseignement, j’ai appris à toucher les gens, à les remuer, à les mettre en mouvement. Surtout lorsqu’ils étaient en groupe. »

Les jeunes stars Dennis Bergkamp, Edwin van der Sar et Frank de Boer étaient déjà installées dans l’équipe. Van Gaal a toutefois ouvert la porte à d’autres talents du centre de formation, offrant très tôt ses débuts au jeune milieu Edgar Davids. C’était peut-être aussi une façon d’imposer son autorité : certains joueurs plus âgés et bien établis semblaient décrocher au début de son mandat, au point qu’il craignait d’être licencié après seulement deux mois.

« Ma première année a été très difficile, a déclaré Van Gaal dans un documentaire d’Andere Tijden Sport. J’ai succédé à Beenhakker et, bien sûr, j’avais une vision différente de celle de Leo. Ma façon d’entraîner était différente, elle aussi. Il est clair que les choses ne se passaient pas bien. »

Il a fallu une intervention de la direction pour rallier les joueurs à sa cause.

« J’avais le sentiment que certains joueurs se relâchaient et testaient Louis, a raconté Van Os. N’oubliez pas qu’il n’était pas encore le grand entraîneur qu’il allait devenir. Je trouvais ce comportement inacceptable ; je me suis dit que je n’allais pas me laisser avoir. J’ai donc demandé à [président Michael] Van Praag, puis à Van Gaal, la permission de m’adresser aux joueurs.

« Après le déjeuner, ils rentraient toujours vite chez eux, mais cette fois, ils ont dû rester. Ils se sont réunis dans la salle de presse de De Meer, où ils ont dû s’asseoir. Je me suis installé derrière un pupitre, avec Louis à côté de moi. C’était un peu comme s’ils étaient assis à leurs pupitres d’écoliers.

« Je leur ai dit que j’avais l’impression qu’ils ne soutenaient pas l’entraîneur, que la direction ne le tolérerait pas et qu’elle soutenait Van Gaal à 100 %. Si cela déplaisait à certains joueurs, ils devaient lever la main et je veillerais à ce qu’ils soient vendus très rapidement. Personne n’a levé la main. »

Il a ajouté : « Louis m’a dit ensuite : “Tu as du cran, Arie.” Il fallait que je montre les dents. C’est la seule fois où je suis intervenu de cette manière. »

Van Gaal a retrouvé le moral. Si le PSV a devancé l’Ajax de trois points dans la course au titre et que Feyenoord l’a éliminé de la Coupe des Pays-Bas, ses hommes ont remporté la Coupe UEFA en battant le Torino en finale, sur deux matches.

L’été 1992 a apporté des changements décisifs. Ronald de Boer, 22 ans, est revenu dans son club formateur après deux ans à Twente. Marc Overmars, 19 ans, a été recruté à Willem II et Jari Litmanen, milieu offensif de 21 ans, est arrivé du club finlandais MyPa. Dans le même temps, Clarence Seedorf, 16 ans, a été promu du centre de formation et est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de l’équipe première de l’Ajax.

La deuxième saison de Van Gaal a pourtant été encore plus difficile. Malgré la première place de Bergkamp au classement des buteurs, l’Ajax a terminé troisième du championnat derrière Feyenoord, sacré champion, et le PSV. Le club a remporté la Coupe des Pays-Bas, mais sa défense du titre en Coupe UEFA s’est arrêtée en quarts de finale.

Cet été-là, Van Gaal a inversé la tendance en osant renouveler les cadres de l’équipe. Bergkamp et Wim Jonk sont partis à l’Inter. Beaucoup pensaient que ces départs ne feraient qu’affaiblir davantage l’Ajax, mais Van Gaal a reconnu plus tard qu’ils avaient été essentiels. « Avec ces deux joueurs, l’équilibre n’était pas idéal, a-t-il dit. Ce n’est que plus tard que nous avons trouvé un équilibre tel que nous avons même pu remporter la Ligue des champions. »

Autre élément clé : convaincre Frank Rijkaard, champion d’Europe de 30 ans, de revenir après cinq années glorieuses à l’AC Milan. Il pouvait ainsi combler le manque de leaders et apporter de la solidité défensive aux côtés du capitaine Danny Blind.

« Avec l’arrivée de Rijkaard et d’un Finlandais, Litmanen, venu d’un championnat où l’on ne joue pas au plus haut niveau et qui a dû passer un an à s’habituer au jeu de l’Ajax, l’équipe s’est révélée bien plus équilibrée qu’avec Jonk et Bergkamp », a ajouté Van Gaal.

Litmanen a succédé à Bergkamp comme meilleur buteur de l’équipe, inscrivant 26 buts en championnat lors de sa première saison complète comme titulaire. « Je n’ai pas vu de meilleur numéro 10 que Litmanen », a déclaré Van Gaal.

Nwankwo Kanu, 16 ans, et Finidi George, 22 ans, sont arrivés du Nigeria. Le premier apportait sa taille et sa technique, tandis que la vitesse inépuisable et la discipline tactique du second se révélaient utiles sur le flanc droit. Avec Seedorf, Davids et Ronald de Boer aux commandes du milieu de terrain, Van Gaal disposait du mélange d’énergie, de maîtrise technique et d’intelligence tactique nécessaire pour mettre en œuvre son football.

Sa philosophie différait du football total porté par Michels et Cruyff. Au lieu de placer un pressing intense et des changements de position constants au cœur du jeu, sa version était rigide : les joueurs devaient rester à leur poste dans un 3-4-3 en losange et suivre des consignes strictes.

Les exercices à l’entraînement étaient eux aussi répétitifs. « C’était de la répétition, encore de la répétition, toujours de la répétition, a raconté Ronald de Boer à The Guardian. Même pour Frank. Il avait tout gagné dans le football mais, comme Kanu, son pied gauche était assez faible et il n’arrivait pas vraiment à faire une passe droite avec. Van Gaal nous faisait faire chaque jour un exercice de passes dans le prolongement de l’échauffement et, parfois, on se disait : “Oh, encore ça.” Après trois mois à enchaîner les passes, le pied gauche de Frank était parfait. »