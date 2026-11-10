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La révolution de la jeunesse de Louis van Gaal : comment l’énigmatique entraîneur a mené l’Ajax à la victoire en Ligue des champions

Après quelques années calamiteuses sur la scène européenne, un jeune entraîneur arrogant a émergé pour ramener l’Ajax au sommet du football européen.

Peter McVitie
Traduit par

  • « Félicitations pour avoir engagé le meilleur entraîneur du monde », aurait dit Louis van Gaal à Arie van Os, trésorier de l’Ajax, médusé, après avoir accepté de prendre les rênes du club néerlandais en 1991.

    Joueur sans éclat, jamais parvenu à intégrer l’équipe première de l’Ajax, Van Gaal entamait sa première expérience comme entraîneur principal. Il succédait à l’imposant Leo Beenhakker à la tête de l’une des institutions les plus prestigieuses du football européen.

    Cette assurance avait de quoi surprendre, mais la confiance inébranlable de Van Gaal allait bientôt se révéler justifiée. Ce Néerlandais égocentrique était fait pour un club qui s’était lui-même surnommé les « Fils des Dieux ».

    En échec dans les compétitions européennes et relégué au second plan derrière le PSV en Eredivisie, l’Ajax n’avait plus rien de divin lorsque Van Gaal en prit les commandes. Mais celui-ci avait des idées pour ramener le club sur l’Olympe du football.

    En quatre ans, une équipe jeune et pleine d’enthousiasme, acquise à la vision de Van Gaal et à sa stricte discipline, allait créer un nouveau style de jeu et conquérir de nouveau les Pays-Bas et l’Europe.

    Voici comment la révolution de Van Gaal a porté l’Ajax au sommet du football européen, pour ce qui pourrait être la dernière fois.

  • La reconstruction en dents de scie

    Jari Litmanen Ajax 1995

    En prenant les rênes de l’Ajax en tant qu’entraîneur prometteur, Van Gaal a bâti une jeune équipe enthousiasmante composée de futures stars.

    La vocation d’entraîneur de Van Gaal est née alors qu’il était encore à l’école. Après les cours, le jeune Van Gaal se rendait à l’ancien stade De Meer de l’Ajax pour assister aux entraînements. Il y voyait Rinus Michels révolutionner le jeu avec sa philosophie du football total.

    « Un jour, je veux être comme Michels », se disait-il. Lorsqu’il a rejoint le club à 20 ans comme milieu de terrain, il enseignait déjà dans des écoles d’Amsterdam tout en poursuivant ses études à l’Académie d’éducation physique.

    En 1971, l’Ajax venait de remporter la Coupe d’Europe des clubs champions. Il n’y avait pas de place pour Van Gaal dans un effectif comptant des joueurs du calibre de Johan Cruyff, Johnny Rep, Sjaak Swart, Johan Neeskens et Piet Keizer. Il a donc été envoyé à Anvers, tandis que le club d’Amsterdam remportait deux autres titres européens. Après quatre ans en Belgique, il est rentré dans son pays et a repris l’enseignement tout en jouant successivement pour Telstar, le Sparta et l’AZ.

    Même comme joueur, Van Gaal affichait une immense confiance en lui et s’étonnait de ne pas être appelé en sélection nationale. « Ce garçon ne fait absolument preuve d’aucune autocritique », aurait dit de lui son coéquipier au Sparta Leen de Goeij.

    Cette convocation n’est jamais venue. Van Gaal a raccroché les crampons et commencé à entraîner à l’AZ avant de revenir à l’Ajax comme entraîneur des jeunes.

    L’âge d’or de l’Ajax était terminé. Depuis ses trois Coupes d’Europe des clubs champions consécutives, son seul titre européen avait été la Coupe des coupes en 1987. Le grand club néerlandais, sur le déclin, avait vu le Bayern Munich, Liverpool, Nottingham Forest et l’AC Milan connaître des périodes de domination. Il avait aussi perdu sa suprématie nationale : après quatre saisons sans titre de champion, Beenhakker, assisté de Van Gaal, l’avait conduit au sacre en 1990.

    Lorsque Beenhakker est parti au Real Madrid en septembre 1991, la promotion de Van Gaal a semblé à beaucoup manquer d’ambition.

    « La saison venait de commencer quand Leo Beenhakker est parti au Real Madrid, a expliqué Van Os à Parool. Louis était son adjoint. Il avait une bonne réputation comme entraîneur des jeunes, mais aucune expérience comme entraîneur principal. En ce sens, c’était un pari, mais nous nous sommes dit : pourquoi pas ? »

    Le nouvel entraîneur, sûr de lui, savait que sa vision radicale rendrait sa fierté au club. Fort de ses 11 années d’expérience dans l’enseignement, Van Gaal a placé le prestigieux centre de formation au cœur de sa révolution.

    « J’ai appris que chacun avait sa propre manière de fonctionner, que chaque groupe nécessitait une méthode particulière, a-t-il confié à De Psycholoog. Dans l’enseignement, j’ai appris à toucher les gens, à les remuer, à les mettre en mouvement. Surtout lorsqu’ils étaient en groupe. »

    Les jeunes stars Dennis Bergkamp, Edwin van der Sar et Frank de Boer étaient déjà installées dans l’équipe. Van Gaal a toutefois ouvert la porte à d’autres talents du centre de formation, offrant très tôt ses débuts au jeune milieu Edgar Davids. C’était peut-être aussi une façon d’imposer son autorité : certains joueurs plus âgés et bien établis semblaient décrocher au début de son mandat, au point qu’il craignait d’être licencié après seulement deux mois.

    « Ma première année a été très difficile, a déclaré Van Gaal dans un documentaire d’Andere Tijden Sport. J’ai succédé à Beenhakker et, bien sûr, j’avais une vision différente de celle de Leo. Ma façon d’entraîner était différente, elle aussi. Il est clair que les choses ne se passaient pas bien. »

    Il a fallu une intervention de la direction pour rallier les joueurs à sa cause.

    « J’avais le sentiment que certains joueurs se relâchaient et testaient Louis, a raconté Van Os. N’oubliez pas qu’il n’était pas encore le grand entraîneur qu’il allait devenir. Je trouvais ce comportement inacceptable ; je me suis dit que je n’allais pas me laisser avoir. J’ai donc demandé à [président Michael] Van Praag, puis à Van Gaal, la permission de m’adresser aux joueurs.

    « Après le déjeuner, ils rentraient toujours vite chez eux, mais cette fois, ils ont dû rester. Ils se sont réunis dans la salle de presse de De Meer, où ils ont dû s’asseoir. Je me suis installé derrière un pupitre, avec Louis à côté de moi. C’était un peu comme s’ils étaient assis à leurs pupitres d’écoliers.

    « Je leur ai dit que j’avais l’impression qu’ils ne soutenaient pas l’entraîneur, que la direction ne le tolérerait pas et qu’elle soutenait Van Gaal à 100 %. Si cela déplaisait à certains joueurs, ils devaient lever la main et je veillerais à ce qu’ils soient vendus très rapidement. Personne n’a levé la main. »

    Il a ajouté : « Louis m’a dit ensuite : “Tu as du cran, Arie.” Il fallait que je montre les dents. C’est la seule fois où je suis intervenu de cette manière. »

    Van Gaal a retrouvé le moral. Si le PSV a devancé l’Ajax de trois points dans la course au titre et que Feyenoord l’a éliminé de la Coupe des Pays-Bas, ses hommes ont remporté la Coupe UEFA en battant le Torino en finale, sur deux matches.

    L’été 1992 a apporté des changements décisifs. Ronald de Boer, 22 ans, est revenu dans son club formateur après deux ans à Twente. Marc Overmars, 19 ans, a été recruté à Willem II et Jari Litmanen, milieu offensif de 21 ans, est arrivé du club finlandais MyPa. Dans le même temps, Clarence Seedorf, 16 ans, a été promu du centre de formation et est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de l’équipe première de l’Ajax.

    La deuxième saison de Van Gaal a pourtant été encore plus difficile. Malgré la première place de Bergkamp au classement des buteurs, l’Ajax a terminé troisième du championnat derrière Feyenoord, sacré champion, et le PSV. Le club a remporté la Coupe des Pays-Bas, mais sa défense du titre en Coupe UEFA s’est arrêtée en quarts de finale.

    Cet été-là, Van Gaal a inversé la tendance en osant renouveler les cadres de l’équipe. Bergkamp et Wim Jonk sont partis à l’Inter. Beaucoup pensaient que ces départs ne feraient qu’affaiblir davantage l’Ajax, mais Van Gaal a reconnu plus tard qu’ils avaient été essentiels. « Avec ces deux joueurs, l’équilibre n’était pas idéal, a-t-il dit. Ce n’est que plus tard que nous avons trouvé un équilibre tel que nous avons même pu remporter la Ligue des champions. »

    Autre élément clé : convaincre Frank Rijkaard, champion d’Europe de 30 ans, de revenir après cinq années glorieuses à l’AC Milan. Il pouvait ainsi combler le manque de leaders et apporter de la solidité défensive aux côtés du capitaine Danny Blind.

    « Avec l’arrivée de Rijkaard et d’un Finlandais, Litmanen, venu d’un championnat où l’on ne joue pas au plus haut niveau et qui a dû passer un an à s’habituer au jeu de l’Ajax, l’équipe s’est révélée bien plus équilibrée qu’avec Jonk et Bergkamp », a ajouté Van Gaal.

    Litmanen a succédé à Bergkamp comme meilleur buteur de l’équipe, inscrivant 26 buts en championnat lors de sa première saison complète comme titulaire. « Je n’ai pas vu de meilleur numéro 10 que Litmanen », a déclaré Van Gaal.

    Nwankwo Kanu, 16 ans, et Finidi George, 22 ans, sont arrivés du Nigeria. Le premier apportait sa taille et sa technique, tandis que la vitesse inépuisable et la discipline tactique du second se révélaient utiles sur le flanc droit. Avec Seedorf, Davids et Ronald de Boer aux commandes du milieu de terrain, Van Gaal disposait du mélange d’énergie, de maîtrise technique et d’intelligence tactique nécessaire pour mettre en œuvre son football.

    Sa philosophie différait du football total porté par Michels et Cruyff. Au lieu de placer un pressing intense et des changements de position constants au cœur du jeu, sa version était rigide : les joueurs devaient rester à leur poste dans un 3-4-3 en losange et suivre des consignes strictes.

    Les exercices à l’entraînement étaient eux aussi répétitifs. « C’était de la répétition, encore de la répétition, toujours de la répétition, a raconté Ronald de Boer à The Guardian. Même pour Frank. Il avait tout gagné dans le football mais, comme Kanu, son pied gauche était assez faible et il n’arrivait pas vraiment à faire une passe droite avec. Van Gaal nous faisait faire chaque jour un exercice de passes dans le prolongement de l’échauffement et, parfois, on se disait : “Oh, encore ça.” Après trois mois à enchaîner les passes, le pied gauche de Frank était parfait. »

  • Ronald de Boer of Ajax and Christian Naulinger of Bayern Munich
    Getty Images Sport

    Lors de la saison 1994-1995, le géant néerlandais a signé une formidable série d’invincibilité en Eredivisie et en Ligue des champions.

    Si la forme de l’Ajax sur la scène nationale était impressionnante cette année-là, avec un premier titre de champion des Pays-Bas depuis quatre ans, la machine n’a été tout à fait au point qu’à l’été 1994. 

    Michael Reiziger est revenu d’un prêt à Groningen et a été transformé de joueur de complément en latéral droit rapide et agressif. Dans le même temps, Patrick Kluivert, 18 ans, a été promu de De Toekomst et s’est immédiatement illustré en marquant pour ses débuts lors de la Supercoupe nationale face à Feyenoord.

    Opposés à l’AC Milan, champion d’Europe en titre, pour leur premier match de Ligue des champions, les hommes de Van Gaal ont montré leur valeur en s’imposant 2-0 à Amsterdam grâce à des buts de Litmanen et Ronald de Boer.  

    « Il s’est passé quelque chose au début de cette saison-là, a confié Frank de Boer à FourFourTwo. Il y avait une alchimie incroyable entre les jeunes et les joueurs plus expérimentés. Tout semblait fonctionner au sein de l’équipe. Il y avait un noyau solide d’environ une douzaine de joueurs capables de figurer dans le onze de départ, auquel s’ajoutaient trois ou quatre remplaçants qui acceptaient de ne pas être titulaires. »

    Après ce match, les joueurs ont attendu devant le vestiaire du Milan pour échanger leurs maillots, un moment que Ronald de Boer qualifiera plus tard de « gênant ». Lorsqu’ils ont dominé l’équipe de Fabio Capello sur le même score à San Siro, ces politesses ne les intéressaient plus. Ils avaient prouvé qu’ils faisaient partie des meilleurs d’Europe et n’avaient plus besoin de s’abaisser ainsi. « Je me souviens qu’après avoir battu Milan, nous avons tous compris que nous n’avions plus à craindre personne », a déclaré Frank.

    Premier de son groupe avec cinq points d’avance, l’Ajax a surclassé le Hajduk Split au tour suivant. Le Bayern Munich l’a ensuite tenu en échec à Amsterdam lors de la demi-finale aller (0-0), laissant présager un match retour sous tension en Bavière. 

    Mais l’Ajax a écrasé le Bayern. Litmanen a inscrit le premier de ses deux buts dès la 12e minute, puis George a décoché une frappe surpuissante après l’égalisation bavaroise. Ronald de Boer et Overmars ont parachevé la victoire 5-2 face à l’équipe de Giovanni Trappatoni.

    « L’Ajax était comme une Porsche, nous étions comme un escargot en tôle [Citroen 2CV] », a déploré Franz Beckenbauer, président du Bayern. Van Gaal a déclaré de son côté : « L’égalisation a été un coup dur, qui a montré la force du Bayern. Mais le fait que l’équipe n’ait pas perdu confiance et ait simplement continué à aller de l’avant montre la qualité de cet Ajax. À la mi-temps, le match était plié. »

    Cette victoire a ouvert la voie à une troisième et dernière confrontation entre l’équipe fluide et audacieuse de Van Gaal et les champions en titre de Capello. Milan ne s’était qualifié pour la phase de groupes qu’à la différence de buts, mais avait subi un retrait de deux points en raison d’incidents impliquant le public. Après avoir battu Benfica et le Paris Saint-Germain, des joueurs comme Paolo Maldini, Franco Baresi, Marcel Desailly et Zvonimir Boban avaient hâte de remporter la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive, après avoir magistralement écrasé le Barcelone de Johan Cruyff 4-0 l’année précédente. 

  • La bataille idéologique entre générations

    Van Gaal Ajax 1995

    Pour la troisième fois cette saison-là, les hommes de Van Gaal ont affronté les champions d’Europe en titre.

    Après avoir inscrit quatre buts sans en encaisser face à Milan lors des matches de la phase de groupes, les champions d’Eredivisie étaient convaincus de pouvoir signer une troisième victoire consécutive à Vienne. « Je ne me souviens pas avoir douté une seule fois que nous pouvions les battre », a confié Frank de Boer au Guardian des années plus tard.

    Lidwina Kluivert, mère du jeune attaquant en pleine ascension, avait dit à Van Gaal que son fils marquerait le but décisif contre l’AC Milan. Patrick avait été magnifique sans être encore un titulaire régulier, inscrivant 18 buts en 25 apparitions en Eredivisie pour aider l’Ajax à terminer avec sept points d’avance, un écart considérable à l’époque où une victoire rapportait deux points. En Europe, Kluivert avait débuté cinq des 10 matches disputés par l’Ajax avant la finale et inscrit le but de la victoire en seconde période contre l’AEK Athènes dans le groupe. 

    Si certains voyaient un duel tactique entre Van Gaal et Capello, Kluivert incarnait l’affrontement entre deux générations : l’Ajax ne comptait que deux joueurs de plus de 25 ans, Blind et Rijkaard, tandis que Milan n’en avait que deux de moins de 25 ans, Christian Panucci et Demetrio Albertini. 

    À l’Ernst-Happel-Stadion de Vienne, l’équipe de Capello a opposé une résistance plus forte que lors des précédentes confrontations. La défense expérimentée de Milan a réduit les espaces dans l’axe, chargeant Desailly de suivre Litmanen sans relâche.  Pendant 70 minutes, le match est resté bloqué dans une bataille tactique tendue, avec très peu d’occasions franches.

    « C’était un match de m*rde, nous avons très mal joué », a constaté Frank de Boer en revoyant la finale des années plus tard. « Mon Dieu, à quel point c’était mauvais ? »

    Alors que son équipe peinait à percer le mur adverse, Van Gaal s’est agacé, surtout lorsque l’intervention brutale de Desailly sur Litmanen dans la surface est restée impunie. Vêtu d’un costume et d’une cravate, l’entraîneur s’est plaint auprès du quatrième arbitre avant de bondir brusquement en l’air pour reproduire le geste dans une étrange démonstration.

    « J’étais en colère, alors j’ai donné un coup de pied de karaté au bord du terrain, à environ 30 cm du visage du quatrième arbitre. Je voulais lui montrer ce qui était arrivé à Litmanen », a expliqué Van Gaal en revenant sur cet épisode lorsqu’il entraînait Manchester United. « Il aurait dû y avoir penalty, mais l’arbitre n’en a pas sifflé. À cet instant, j’ai compris qu’un entraîneur ne pouvait jamais influencer l’arbitre par ce qu’il faisait au bord du terrain. »

    Peu après, l’entraîneur a pris la décision décisive : à la 70e minute, il a remplacé Litmanen, 24 ans, auteur de six buts en Ligue des champions et de 17 autres en Eredivisie, par Kluivert.

    « [Van Gaal] m’a dit : “Reste en pointe comme point d’appui, fais en sorte qu’on puisse te trouver, mais ne viens pas trop chercher le ballon, essaie d’attaquer les espaces dans le dos de la défense” », s’est souvenu Kluivert.

    Quinze minutes plus tard, la prédiction de Lidwina s’est réalisée. Rijkaard s’est avancé vers l’entrée de la surface de réparation et a glissé une passe précise dans la course de Kluivert. Passé entre deux défenseurs, l’adolescent s’est étiré pour pousser le ballon hors de portée de Sebastiano Rossi, dans le petit filet.

    « En tant qu’attaquant, on voit une action se construire au fil de plusieurs passes, puis on essaie de se placer un peu », a-t-il expliqué à De Telegraaf. « Marc Overmars a fait un appel et a transmis le ballon à Edgar Davids, qui a ensuite sollicité Frank Rijkaard. Frank m’a passé le ballon dans la course, puis Zvonimir Boban et Franco Baresi sont venus sur moi. En fait, j’avais poussé le ballon un peu trop loin devant moi, donc la seule chose que je pouvais faire était de le toucher du bout du pied gauche.

    « J’ai eu le souffle coupé. Et j’ai vu le ballon passer à droite du poteau, hors de portée de Sebastiano Rossi. J’ai décidé de courir et de retourner mon maillot. C’était vraiment un moment d’extase. »

    À 18 ans et 327 jours, Kluivert est devenu le plus jeune buteur d’une finale de Ligue des champions, un record qui tient toujours. Son unique but a scellé une victoire 1-0, couronnant une saison entière sans défaite en Eredivisie comme en Ligue des champions, et ramené l’Ajax au sommet de l’Europe pour la première fois depuis 22 ans.

  • La chute

    Ajax Juventus 1996

    Le club d’Amsterdam a de nouveau atteint la finale l’année suivante, mais son effectif a rapidement été démantelé.

    Fort de son doublé, l’Ajax était devenu la nouvelle référence pour les équipes européennes, et Van Gaal un pionnier. Si Seedorf est parti à la Sampdoria et Rijkaard a mis un terme à sa carrière de joueur cet été-là, l’entraîneur est parvenu à conserver l’essentiel de son effectif. L’Ajax a de nouveau dominé l’Eredivisie, remportant le titre avec six points d’avance.

    En Europe, l’équipe a encore été impressionnante. Elle a commencé par une victoire 1-0 contre le Real Madrid de Jorge Valdano à Amsterdam, avant de surclasser le club madrilène dans la capitale espagnole grâce à des buts de Litmanen et Kluivert.

    « L’Ajax n’est pas seulement l’équipe des années 90, il se rapproche de l’utopie footballistique, a déclaré Valdano. Sa conception du jeu est exquise, mais il possède aussi une supériorité physique. C’est la Belle et la Bête. »

    Après avoir éliminé le Borussia Dortmund sur un score cumulé de 3-0, l’Ajax a vu sa série d’invincibilité prendre fin lors du match aller de la demi-finale contre le Panathinaïkos. Mais une victoire 3-0 en Grèce, portée par Litmanen, lui a ouvert les portes d’une deuxième finale consécutive, face à la Juventus.

    Le club néerlandais n’était toutefois pas au mieux de sa forme à ce stade. Overmars avait manqué la majeure partie de la saison en raison d’une blessure, tandis que les De Boer abordaient la finale sans être en pleine possession de leurs moyens physiques. La Juventus, elle, affichait une forme spectaculaire. Suspecte, même.

    La Juve s’est imposée 4-2 aux tirs au but après 120 minutes éprouvantes conclues sur un score de 1-1. Certains membres de l’équipe de l’Ajax ont immédiatement douté de l’endurance apparemment inépuisable de leurs adversaires, des soupçons qui seraient confirmés des années plus tard. Une enquête sur les pratiques de la Juventus au milieu des années 1990 a conclu que le médecin du club, Riccardo Agricola, avait pratiqué un dopage systématique. Toutefois, le délai de prescription ayant expiré au terme des derniers recours, aucun titre n’a été retiré et aucune sanction n’a été prononcée.

    Si cette défaite de mai 1996 a porté un coup terrible au géant d’Amsterdam, c’est une décision de justice rendue en décembre 1995 qui a déclenché son déclin. Lorsque la Cour européenne de justice a donné raison au milieu de terrain belge Jean-Marc Bosman, le marché des transferts a changé du jour au lendemain. Les quotas de joueurs étrangers ont disparu, tout comme la possibilité pour les clubs de conserver les droits d’enregistrement d’un joueur après l’expiration de son contrat. Pour un club comme l’Ajax, dont la réussite reposait sur la formation de jeunes talents et leur engagement sur de longs contrats, cet arrêt sonnait le glas.

    Les clubs les plus riches d’Europe se sont aussitôt rués sur ses meilleurs éléments. Davids et Reiziger ont rejoint l’AC Milan sans indemnité de transfert à l’été 1996, tandis que Kanu a été vendu à l’Inter et George est parti au Betis. Un an plus tard, Kluivert a rejoint l’AC Milan sans que l’Ajax touche la moindre indemnité, tandis qu’Overmars a été vendu à Arsenal.

    Tout espoir de reconstruction s’est envolé lorsque Van Gaal est parti à Barcelone. En 1999, Litmanen et les De Boer l’avaient rejoint au Camp Nou. Moins de quatre ans après la victoire en Ligue des champions à Vienne, tous les piliers de la plus grande équipe de l’Ajax à l’époque moderne étaient partis.

    Van Gaal avait prouvé que la discipline tactique et l’intégration des jeunes pouvaient permettre de conquérir l’Europe. Mais l’arrêt Bosman a fait en sorte que les conditions fragiles nécessaires à la création d’une équipe comme celle de l’Ajax en 1995 ne seraient plus jamais réunies.

    L’Ajax est retombé dans l’anonymat sur la scène européenne et a perdu son emprise sur le football néerlandais. Réduit à disputer la Coupe UEFA ou, au mieux, à quitter la Ligue des champions dès la phase de groupes, le club a bientôt terminé sixième puis cinquième de l’Eredivisie. Après son titre de champion en 2004, l’Ajax a passé sept ans sans remporter le championnat, jusqu’à l’arrivée de Frank de Boer, qui a rétabli un style rappelant celui de Van Gaal.

    De Boer a remporté quatre titres consécutifs, soit un de plus que Van Gaal, mais il n’a jamais réussi à mener l’Ajax au-delà de la phase de groupes de la Ligue des champions avant un départ sans éclat. Hormis sa défaite en finale de la Ligue Europa en 2017 et son unique parcours jusqu’en demi-finales de la Ligue des champions en 2019, le club n’a pas réussi à s’installer durablement au plus haut niveau européen. À la place, l’Ajax est devenu un club formateur pour plusieurs championnats plus riches du continent.

    L’équipe de Van Gaal en 1995 représentait à la fois l’apogée du club et la fin d’une époque pour le football européen. C’était la dernière équipe entièrement bâtie sur la patience, une doctrine tactique et une identité locale à atteindre les sommets. L’Ajax était imbattable sur le terrain, jusqu’à ce que l’argent prenne le dessus.