Le feuilleton autour du contrat de Trinity Rodman a contribué à redéfinir la manière dont la NWSL rémunère ses plus grandes stars. Désormais, la règle qui a permis de maintenir l’attaquante de l’équipe féminine des États-Unis dans le championnat évolue à nouveau.

La NWSL et son association des joueuses (NWSLPA) ont réglé six litiges, notamment ceux concernant la « règle Rodman », une offre de contrat refusée pour l’attaquante du Washington Spirit et une réglementation sur les chaussures qui a valu une amende à Michelle Cooper, joueuse du Kansas City Current.

La ligue a instauré la règle « High Impact Player » (HIP) en décembre 2025. Elle permettait initialement aux clubs de dépenser jusqu’à 1 million de dollars au-delà du plafond salarial pour des joueuses répondant à certains critères de performance ou de marketing. Ce montant supplémentaire doit passer à 1 257 000 dollars en 2027.

Washington s’est appuyé sur cette règle pour prolonger Rodman en janvier avec un contrat lui garantissant une rémunération totale de plus de 2 millions de dollars par an, la conservant ainsi en NWSL malgré l’intérêt venu d’Europe.

Auparavant, la ligue avait toutefois refusé une première offre du Spirit d’une valeur de plus de 1 million de dollars par an. Selon la NWSL, ce contrat, qui prévoyait une rémunération plus élevée vers la fin, aurait contourné le plafond salarial. La NWSLPA estimait au contraire que cette décision violait la convention collective et a déposé un recours. L’association a également contesté la règle HIP elle-même.

Désormais, dans le cadre de l’accord, les critères de performance et de marketing prévus par cette règle seront supprimés en 2027, même si les joueuses devront toujours atteindre un seuil salarial pour en bénéficier.

Quels autres litiges ont été réglés et que signifient ces changements pour les joueuses et les clubs ? GOAL fait le point.