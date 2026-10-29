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NWSL GFX 1-1GOAL

La « règle Rodman », les crampons de Michelle Cooper et d’autres moyens d’être rémunérées : ce que signifie l’accord conclu entre la NWSL et ses joueuses

La ligue et le syndicat des joueurs ont réglé six différends, élargissant l’accès aux contrats les plus importants, protégeant la plupart des accords existants concernant les chaussures et offrant davantage de possibilités de négocier des primes.

Traduit par

  • Le feuilleton autour du contrat de Trinity Rodman a contribué à redéfinir la manière dont la NWSL rémunère ses plus grandes stars. Désormais, la règle qui a permis de maintenir l’attaquante de l’équipe féminine des États-Unis dans le championnat évolue à nouveau.

    La NWSL et son association des joueuses (NWSLPA) ont réglé six litiges, notamment ceux concernant la « règle Rodman », une offre de contrat refusée pour l’attaquante du Washington Spirit et une réglementation sur les chaussures qui a valu une amende à Michelle Cooper, joueuse du Kansas City Current.

    La ligue a instauré la règle « High Impact Player » (HIP) en décembre 2025. Elle permettait initialement aux clubs de dépenser jusqu’à 1 million de dollars au-delà du plafond salarial pour des joueuses répondant à certains critères de performance ou de marketing. Ce montant supplémentaire doit passer à 1 257 000 dollars en 2027.

    Washington s’est appuyé sur cette règle pour prolonger Rodman en janvier avec un contrat lui garantissant une rémunération totale de plus de 2 millions de dollars par an, la conservant ainsi en NWSL malgré l’intérêt venu d’Europe.

    Auparavant, la ligue avait toutefois refusé une première offre du Spirit d’une valeur de plus de 1 million de dollars par an. Selon la NWSL, ce contrat, qui prévoyait une rémunération plus élevée vers la fin, aurait contourné le plafond salarial. La NWSLPA estimait au contraire que cette décision violait la convention collective et a déposé un recours. L’association a également contesté la règle HIP elle-même.

    Désormais, dans le cadre de l’accord, les critères de performance et de marketing prévus par cette règle seront supprimés en 2027, même si les joueuses devront toujours atteindre un seuil salarial pour en bénéficier.

    Quels autres litiges ont été réglés et que signifient ces changements pour les joueuses et les clubs ? GOAL fait le point.

  • Une victoire pour les joueurs : l’accès à la « règle Rodman » s’élargit

    NWSL Challenge Cup

    La NWSLPA et la NWSL ont réglé six différends le 23 octobre 2026.

    Cet accord constitue une victoire pour la NWSLPA, qui avait contesté ce qu’elle décrivait comme des décisions unilatérales de la ligue et sa manière d’appliquer certaines dispositions de la convention collective.

    « Les joueuses ont gagné leur place à la table des négociations, et notre syndicat veillera à faire respecter ce droit », a déclaré Meghann Burke, directrice exécutive de la NWSLPA, dans un communiqué.

    L’un des principaux changements concerne la règle HIP. À partir de 2027, les joueuses n’auront plus à remplir les précédents critères de performance ou de marketing pour y être éligibles.

    Le montant du salaire d’une joueuse désignée pris en compte dans le plafond salarial doit représenter au moins 12 % du plafond salarial de base de la ligue. Celui-ci étant fixé à 4,4 millions de dollars pour 2027, ce montant doit être d’au moins 528 000 dollars.

    L’accord règle également le litige concernant le rejet par la ligue de l’offre initiale de Rodman. Désormais, chaque fois qu’elle rejette le contrat d’une joueuse, la NWSL devra en informer le syndicat par écrit et lui fournir une explication dans les 72 heures.

    La ligue conserve la possibilité de rejeter les contrats qu’elle estime destinés à contourner le plafond salarial, tandis que le syndicat peut contester ces décisions.

  • Le bras de fer de Michelle Cooper autour des chaussures se solde par une victoire pour les joueurs

    Michelle Cooper

    L’attaquante du Kansas City Current Michelle Cooper a été sanctionnée d’une amende pour avoir affiché le logo de New Balance sur ses crampons. Ces amendes ont depuis été annulées dans le cadre de l’accord.

    Michelle Cooper avait clairement fait savoir qu’elle ne cacherait pas ses crampons New Balance. Désormais, elle n’aura plus à le faire.

    En juin, la NWSL a instauré une règle obligeant les joueuses à masquer les logos des marques n’ayant pas conclu d’accord avec la ligue, sous peine d’amende. Nike, Adidas et Puma figuraient parmi les marques autorisées lors de son entrée en vigueur.

    Dans le cadre de ce programme, les marques autres que Nike devaient également conclure avec des joueuses des contrats de sponsoring individuels d’une valeur d’au moins 5 000 $. Selon les informations rapportées, elles devaient verser séparément à la ligue environ 100 000 $, même si la NWSL a précisé que ce montant variait selon le nombre de joueuses sponsorisées par la marque.

    Cooper, qui avait déjà un contrat de sponsoring avec New Balance, figurait parmi les joueuses concernées par ce différend. L’attaquante du Kansas City Current a continué de porter ses crampons avec le logo visible malgré plusieurs amendes. Elle a même profité de l’un des avis reçus pour faire la promotion de la marque sur les réseaux sociaux.

    « Aloooors, achetez du New Balance (on pourra avoir des crampons assortis) », a-t-elle écrit.

    La NWSLPA a déposé un recours contre l’application de cette règle, estimant qu’elle était contraire à la convention collective et aux contrats de sponsoring déjà conclus par les joueuses.

    Aux termes de l’accord trouvé, les amendes déjà infligées seront annulées et la plupart des contrats de sponsoring préexistants remplissant les conditions requises seront respectés. Depuis, New Balance a également rejoint le programme de la ligue réservé aux marques de chaussures autorisées.

    Cooper peut donc continuer à porter ses crampons New Balance sans craindre d’amende.

  • Plus de transparence et davantage de possibilités pour les joueurs de gagner de l’argent

    Tori Huster

    Tori Huster, directrice exécutive adjointe de la NWSLPA, a déclaré que cet accord protège des droits essentiels pour la carrière et les moyens de subsistance des joueuses.

    Outre les modifications apportées à la règle HIP et à la politique relative aux chaussures, l’accord donne à la NWSLPA une vision plus claire des finances de la ligue et élargit les catégories de primes que les joueuses peuvent négocier.

    Le plafond salarial de la ligue est déjà lié en partie aux revenus tirés des contrats de diffusion et de sponsoring. L’accord donne au syndicat davantage d’informations pour vérifier que les sommes supplémentaires ajoutées au plafond de chaque équipe sont correctement calculées.

    Chaque année, au plus tard le 15 juin, la NWSL doit fournir au syndicat les documents étayant ses calculs de revenus. Au plus tard le 1er octobre, la ligue doit établir une prévision du montant des revenus à partager pour la saison suivante, après avoir discuté de ces chiffres avec le syndicat.

    Si le montant réel des revenus à partager dépasse la prévision, le plafond salarial des équipes doit être ajusté la même année pour tenir compte de la différence. Le syndicat et ses auditeurs peuvent également demander des documents supplémentaires si ceux qui leur ont été fournis sont insuffisants.

    L’accord offre aussi aux joueuses et aux clubs davantage de possibilités pour négocier des primes liées aux performances. Celles-ci peuvent notamment récompenser l’atteinte de seuils de matchs disputés et de minutes jouées en club, les titularisations consécutives et, pour les gardiennes, l’atteinte d’objectifs de moyenne de buts encaissés. Les joueuses peuvent également négocier des augmentations de salaire liées à des distinctions et récompenses individuelles.

    Les joueuses peuvent négocier des primes liées aux matchs de l’équipe senior de l’USWNT sans l’accord préalable de la ligue. Des primes distinctes liées aux performances et aux participations peuvent également être négociées pour les tournois officiels de la Concacaf et de la FIFA.

    L’accord protège également, pour la durée de leurs contrats actuels, les avantages en matière de logement et de véhicule dont bénéficient déjà les joueuses qui remplissent les conditions requises.

    « Derrière chacun de ces griefs se trouvent des droits qui comptent pour la carrière et les moyens de subsistance des joueuses », a déclaré dans un communiqué Tori Huster, directeur exécutif adjoint de la NWSLPA.