La rédemption d’Arjen Robben : comment l’ailier redoutable du Bayern Munich est passé de joueur qui craque dans les grands rendez-vous à héros de la finale de la Ligue des champions
Filant vers le but face à Iker Casillas, Arjen Robben pouvait presque sentir le trophée de la Coupe du monde contre ses lèvres. Il voyait déjà les gros titres. L’image iconique de lui, buteur du but victorieux en finale, embrassant la célèbre statue en or. Il ne restait plus à l’attaquant néerlandais qu’à battre le gardien de l’Espagne dans son face-à-face.
Il ne l’a pas fait.
Deux ans plus tard, à domicile à Munich, tout était en place pour qu’il fasse basculer la finale de la Ligue des champions en prolongation. Il lui suffisait de transformer le penalty face au gardien de Chelsea Petr Cech.
Il ne l’a pas fait.
En mai 2013, le verdict semblait unanime : Robben était le joueur qui craquait toujours dans les grands rendez-vous.
Trois finales en autant d’années, et il n’en avait remporté aucune.
Alors, lorsqu’il a surgi pour gratter le ballon dans la surface du Borussia Dortmund à la 89e minute de la finale 2013 à Wembley, c’était le véritable test de sa carrière. Allait-il encore craquer ?
Il ne l’a pas fait.
Le Néerlandais s’est intercalé entre Neven Subotic et Mats Hummels, a glissé vers le gardien Roman Weidenfeller et a poussé le ballon au fond d’un délicat toucher.
Le Bayern était champion d’Europe, et Robben avait achevé le plus grand récit de rédemption sportive.
Robben subit son premier grand chagrin
Avant qu’il ne se forge une réputation d’homme qui échoue dans les grands rendez-vous, Robben faisait partie des attaquants les plus redoutables du football.
Facile à lire, impossible à arrêter, l’ailier néerlandais terrorisait les latéraux lorsqu’il déboulait sur son aile, repiquait dans l’axe et enroulait une merveille du gauche.
Lors de grandes soirées de Ligue des champions, il a compté parmi ses victimes Manchester United, Barcelone et le Borussia Dortmund, et il a remporté des titres nationaux avec le PSV, Chelsea, le Real Madrid et le Bayern Munich.
Ainsi, en 2010, il semblait venu pour Robben le moment de conquérir l’Europe avec un Bayern Munich composé notamment de Mario Gomez, Thomas Muller, Franck Ribery et Bastian Schweinsteiger.
L’équipe affichait une belle solidité sous la direction du magnanime Louis van Gaal. Le Bayern a remporté le championnat et la coupe en 2009-2010, mais il a dû surmonter un début poussif en Ligue des champions. C’est grâce à Robben qu’il a même réussi à se défaire de la Fiorentina en huitième de finale.
Le Bayern a remporté le match aller 2-1 avec un penalty de Robben, mais s’est ensuite retrouvé mené 3-1 lors du match retour en Italie. À la 65e minute, Robben a récupéré le ballon au milieu de la moitié de terrain de la Fiorentina et a inscrit l’un des plus beaux buts de sa carrière. À 4-4 sur l’ensemble des deux matches, le Bayern s’est qualifié grâce aux buts à l’extérieur.
Le scénario s’est répété au tour suivant. Cette fois, Manchester United a eu la chance de le voir forfait sur blessure lors du match aller, que le Bayern a remporté 2-1, mais le déplacement à Old Trafford a de nouveau vu le Bayern être mené 3-1. Sur un corner de Ribery, Robben a décoché une frappe d’une telle précision qu’il semblait lui-même stupéfait au moment de célébrer son but. Une fois encore, le Bayern s’est qualifié grâce aux buts à l’extérieur. En demi-finale également, Robben a stupéfié les supporters avec une frappe lointaine instinctive qui n’a laissé aucune chance au gardien lyonnais Hugo Lloris lors d’une victoire 1-0.
Robben gagnait des matches presque à lui seul.
Au Santiago-Bernabéu contre l’Inter de Jose Mourinho, en revanche, il a souffert. Le Bayern avait opté pour une attaque à deux avec Ivica Olic et Thomas Muller, tandis que Franck Ribery était suspendu. Les Allemands ont été inoffensifs et Robben impuissant dans cette défaite 2-0.
Cet été-là, il a vécu un autre moment marquant.
Échec sur la plus grande scène
Désormais surnommé l’« homme de verre » en raison de ses blessures récurrentes aux ischio-jambiers, Robben a vu son entrée en lice à la Coupe du monde retardée par des soucis de condition physique, mais il a de nouveau été essentiel dans le parcours des Pays-Bas jusqu’en finale.
Après avoir ouvert le score lors d’une courte victoire contre la Slovaquie en huitièmes de finale, il a offert une passe décisive sur un but clé lors du succès 2-1 contre le Brésil en quarts de finale, avant de marquer de la tête ce qui s’est avéré être le but de la victoire en demi-finale contre l’Uruguay.
Les médias néerlandais ont appelé cela « le bout du pied de Casillas ». C’est tout ce qu’il a fallu pour mettre fin aux rêves des Pays-Bas et semer les graines de la réputation qui allait bientôt coller à Arjen Robben.
La finale de Johannesburg entre les Pays-Bas de Bert van Marwijk et l’Espagne de Vicente Del Bosque a été très disputée. Neuf joueurs néerlandais ont reçu un carton jaune au cours des 120 minutes. L’image du pied de Nigel de Jong planté dans la poitrine de Xabi Alonso reste dans l’esprit de la plupart des gens comme l’incarnation du style des Pays-Bas, mais le moment crucial s’est joué entre Robben et Casillas juste après l’heure de jeu.
La passe rapide de Sneijder dans l’axe a lancé Robben dans le dos de la défense espagnole. Il a choisi son moment avec soin. Peut-être trop. Au moment où il a tenté de se la mettre sur son pied gauche, Casillas a jeté ses jambes sur le ballon et l’a détourné en corner.
« Quand j’ai vu Robben arriver sur moi, tout ce à quoi je pouvais penser, c’était : “Reste debout, reste debout, reste debout, reste debout” », a déclaré plus tard Casillas. « Finalement, j’ai plongé sur le ballon parce que je pensais qu’il allait me passer », se remémore Casillas. « Parmi toutes les options qu’il avait, Robben a choisi exactement la mauvaise. Vraiment, s’il avait marqué là, cette finale se serait probablement terminée très différemment. »
Les Pays-Bas n’ont pas pu s’en remettre, et Andres Iniesta a ensuite inscrit le but de la victoire pendant la prolongation.
« Rater une telle occasion, ça fait mal », a déclaré Robben quatre ans plus tard. « Cela fait partie du sport, juste un moment, un instantané. Mais cela fera partie de moi et de ma carrière toute ma vie. »
Quelques instantanés déterminants restaient encore à venir.
Refusé à nouveau
Robben était à peine en état de jouer lors de la saison 2010-2011, mais il restait redoutable. En seulement 14 apparitions en Bundesliga, il a inscrit 12 buts et délivré huit passes décisives supplémentaires. Il a dissipé les inquiétudes liées à une blessure en début de saison lors de l’exercice suivant pour livrer une nouvelle campagne étincelante et aider le Bayern à atteindre la finale de la Ligue des champions.
Lors de la demi-finale retour au Santiago Bernabeu contre son ancienne équipe, le Real Madrid, les chances étaient contre le Bayern. Le club était mené 2-0 après seulement 14 minutes ce soir-là, et avec un retard de 3-2 au score cumulé, son rêve était en train de s’échapper. Puis, à la 27e minute, le Bayern a obtenu un penalty.
Face à son ancien club, avec tout le poids de Munich sur les épaules, Robben s’est avancé, les yeux dans les yeux avec Casillas, deux ans après la finale en Afrique du Sud. Au lieu d’un orteil, cette fois Casillas a effleuré le ballon du bout des doigts, sans pouvoir l’atteindre. Les deux équipes étaient à égalité au score cumulé, et le Bayern a fini par s’imposer aux tirs au but.
Cela s’est avéré être une répétition générale du moment clé de la finale européenne contre Chelsea, mais cette fois Robben a manqué son texte.
Alors que la finale était à égalité 1-1 contre Chelsea pendant la prolongation, Didier Drogba a fait tomber Franck Ribery dans la surface de réparation de Chelsea. Une nouvelle fois, Robben a été chargé du penalty. Il a frappé à ras de terre vers le petit filet, mais Petr Cech est parti du bon côté et a capté le ballon.
L’Allianz Arena est devenue silencieuse. Là encore, le match est allé jusqu’aux tirs au but, mais cette fois le Bayern a perdu. Cela est arrivé quelques semaines après qu’il a manqué un penalty décisif pour le titre contre le Borussia Dortmund en Bundesliga, le récit était gravé dans le marbre.
« Je ne peux pas décrire avec des mots ce que je ressens, mais ç’a été une terrible soirée. Deux ou trois fois, vous avez l’impression d’avoir la coupe entre les mains, mais au final vous vous retrouvez sans rien », a déclaré Robben.
« Ce n’était pas un bon penalty. Je voulais frapper le ballon fort et haut dans le but, mais le ballon n’est pas monté assez haut. C’était un terrible penalty. Après cela, j’ai quand même bien joué, mais à ce moment-là, il faut changer d’état d’esprit. »
La rédemption de Robben
Alors que les blessures continuaient de le tourmenter, on craignait que la saison 2012-13 ne passe à côté de Robben. Il a été limité à seulement 16 matches de Bundesliga, étant constamment absent pendant de longues portions de la saison.
Le Bayern a survolé le championnat en son absence, mais le club a eu la chance qu’il parvienne malgré tout à rester en forme pour les matches à élimination directe de la Ligue des champions.
En demi-finale contre Barcelone, le Bayern a infligé un cinglant 7-0 sur l’ensemble des deux matches, avec Robben comme chef d’orchestre. Lors du match aller à Munich, il a martyrisé Jordi Alba du début à la fin, inscrivant un sublime troisième but dans la victoire 4-0 du Bayern. Mais c’est lors du match retour au Camp Nou que le monde a revu le Robben typique.
Tôt en seconde période, Robben a reçu une longue passe sur l’aile droite. D’un seul toucher de balle, aussi tranchant qu’éclair, il est repiqué à l’intérieur face à Adriano, s’est créé l’espace dont il avait besoin et a décoché une frappe magnifique dans la lucarne.
« Ce 4-0 a été mon meilleur match à l’Allianz Arena », a confié Robben à Sport Bild des années plus tard. « Contre une équipe aussi grande. Avec un but de Robben peu caractéristique. J’ai débordé sur l’aile droite avec un passement de jambes et j’ai eu le temps d’enrouler le ballon dans le petit filet opposé depuis un angle fermé. »
Il n’en avait pas encore fini.
La finale contre le Borussia Dortmund a été intense. Les francs-tireurs heavy metal de Jurgen Klopp ont eu le dessus en première période, mais ce sont les Bavarois qui ont pris l’avantage en seconde quand Robben a servi Mario Mandzukic sur un plateau. Huit minutes plus tard, Dortmund a égalisé sur penalty. Peu après, Robben a été privé d’une énorme occasion de conclure facilement par le défenseur Subotic, ravivant les craintes de voir se poursuivre la série d’échecs du Néerlandais en finale.
Une longue passe travaillée a flotté vers l’entrée de la surface de Dortmund. Franck Ribery s’est battu pour le ballon et l’a instinctivement dévié d’une délicate talonnade dans la nuée de maillots jaunes, et Robben a surgi.
Weidenfeller était devant lui, Hummels et Subotic sur ses côtés, et le poids de Johannesburg et de Munich sur ses épaules.
Il a effacé les défenseurs et laissé le gardien battu d’un geste d’une légèreté infinie, défiant la tension du moment, envoyant le ballon rouler sur l’herbe avant qu’il ne vienne caresser les filets.
« Quand j’ai reçu le ballon, j’étais libre », a déclaré Robben aux journalistes après le match. « J’ai anticipé le mouvement de Franck. Je n’avais qu’une seule pensée : “J’espère qu’il va mettre le ballon là”, parce que j’avais vu l’espace. J’ai bien négocié le coup. Mon premier choix était en fait de passer [Weidenfeller] sur le côté gauche, mais ensuite il a bougé et j’ai pu mettre le ballon de l’autre côté. Il était sur le mauvais appui. »
Le Bayern était à nouveau champion.
« Gagner enfin cette Ligue des champions, c’est un rêve devenu réalité », a-t-il déclaré. « C’est indescriptible, tellement d’émotions vous traversent l’esprit, surtout parce que vous savez ce que cela fait de perdre. Je pense qu’on peut en profiter encore davantage quand on gagne le titre. »
Il a ajouté : « Après la déception de l’an dernier, et dans une [moindre mesure] 2010, et la Coupe du monde pour moi, cela fait trois finales, et vous ne voulez pas avoir l’étiquette d’un perdant. Enfin, on l’a fait aujourd’hui, et on peut oublier un peu le reste. Il y avait ce sentiment de “finalement”. »
En 2025, les supporters du Bayern ont élu ce but comme le plus beau des 125 ans d’histoire du club. Le deuxième était le but de Robben contre Manchester United.
L’heure de la revanche
Ses derniers démons enfin exorcisés, le Néerlandais n’a cessé de monter en puissance au cours des années suivantes.
À 30 ans, Robben est arrivé à la Coupe du monde 2014 au Brésil en jouant avec une liberté terrifiante.
Le premier match des Pays-Bas était une revanche de la finale 2010 contre l’Espagne, et Robben a livré une performance d’anthologie tandis que les Oranje ont écrasé la Roja 5-1.
Bourreau de la défense espagnole, il a marqué après avoir contrôlé dans les airs une longue passe et laissé Sergio Ramos sans solution avant de conclure avec beaucoup de sang-froid.
C’est toutefois son deuxième but qui était véritablement époustouflant. Lancé vers le but à une vitesse stupéfiante pour déposer Ramos, Robben a récupéré un long ballon, mis Casillas à terre, puis choisi son moment pour expédier le ballon au fond des filets alors que le gardien se relevait encore à genoux.
Robben a été brillant dans une équipe des Pays-Bas qui, sous Louis van Gaal, a sans doute fait mieux que prévu, allant jusqu’au match pour la troisième place.
La légende autour de Robben avait été totalement réécrite. Si les blessures continuaient de le freiner, il n’était plus perçu comme celui qui craquait dans les grands rendez-vous. C’était un phénomène, et les succès ont continué de s’enchaîner.
Il a aidé le Bayern à remporter un total impressionnant de huit titres de Bundesliga et cinq DFB-Pokals pendant sa décennie en Bavière, avec 144 buts et 101 passes décisives en 307 apparitions.
Après la victoire en finale de la Ligue des champions en 2013, le club a atteint quatre autres demi-finales, mais s’est incliné à chaque fois, Pep Guardiola échouant à offrir la couronne européenne.
Quand il a quitté le Bayern en larmes en 2019, en soulevant son dernier titre de champion, les mêmes supporters qui l’avaient autrefois sifflé à sa sortie du terrain l’ont célébré comme une légende du jeu.
Il n’était plus cette figure tragique qui pliait sous la pression malgré son talent incroyable. Désormais, Robben était cet attaquant féroce qui avait subi le poids écrasant des échecs personnels et collectifs sur la plus grande des scènes, avant de se relever pour inscrire son nom dans les livres d’histoire.