Filant vers le but face à Iker Casillas, Arjen Robben pouvait presque sentir le trophée de la Coupe du monde contre ses lèvres. Il voyait déjà les gros titres. L’image iconique de lui, buteur du but victorieux en finale, embrassant la célèbre statue en or. Il ne restait plus à l’attaquant néerlandais qu’à battre le gardien de l’Espagne dans son face-à-face.

Il ne l’a pas fait.

Deux ans plus tard, à domicile à Munich, tout était en place pour qu’il fasse basculer la finale de la Ligue des champions en prolongation. Il lui suffisait de transformer le penalty face au gardien de Chelsea Petr Cech.

Il ne l’a pas fait.

En mai 2013, le verdict semblait unanime : Robben était le joueur qui craquait toujours dans les grands rendez-vous.

Trois finales en autant d’années, et il n’en avait remporté aucune.

Alors, lorsqu’il a surgi pour gratter le ballon dans la surface du Borussia Dortmund à la 89e minute de la finale 2013 à Wembley, c’était le véritable test de sa carrière. Allait-il encore craquer ?

Il ne l’a pas fait.

Le Néerlandais s’est intercalé entre Neven Subotic et Mats Hummels, a glissé vers le gardien Roman Weidenfeller et a poussé le ballon au fond d’un délicat toucher.

Le Bayern était champion d’Europe, et Robben avait achevé le plus grand récit de rédemption sportive.



