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La reconstruction du PSG par Luis Enrique : des Galactiques aux stars formées au club, jusqu’au sacre en Ligue des champions

Comment Luis Enrique a bâti une machine collective pour réaliser le rêve du PSG en Ligue des champions après les départs de Lionel Messi, Kylian Mbappe et Neymar

Peter McVitie
Traduit par

  • Lorsque Lionel Messi a rejoint le Paris Saint-Germain libre de tout contrat en provenance de Barcelone à l’été 2021, une vague d’optimisme a déferlé sur la capitale française. Les supporters du PSG en étaient convaincus : la dernière pièce du puzzle était enfin arrivée. Tandis que le président Nasser Al-Khelaifi présentait cette recrue galactique devant une foule en délire, ils imaginaient déjà Messi, Neymar et Kylian Mbappe, vêtus des couleurs du club français, autour du célèbre trophée de la Ligue des champions. Leur rêve de longue date, dominer l’Europe, semblait sur le point de se réaliser.

    Il a pourtant fallu attendre quatre ans, et le départ de France de la dernière de ces trois superstars, pour qu’une équipe parfaitement construite et enthousiasmante, emmenée par Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue, réalise enfin ce rêve. L’écrasante victoire 5-0 contre l’Inter a couronné une refonte menée à toute vitesse sous la direction de Luis Enrique.

    Lorsque l’ancien joueur et entraîneur du FC Barcelone a pris les commandes en juillet 2023, Messi venait de partir et Neymar s’apprêtait à rejoindre Al-Hilal en Arabie saoudite. Le nouvel entraîneur devait donc entamer sa reconstruction autour de Mbappe. Mais, en coulisses, le long feuilleton de son transfert au Real Madrid a posé problème tout au long de cette première saison. Le PSG avait besoin de se débarrasser complètement des egos qui dominaient le vestiaire.

    Alors que l’attaquant a ensuite dominé le classement des buteurs dans une équipe du Real Madrid qui n’a remporté aucun trophée majeur, il a vu son ancien club décrocher son premier titre européen. Le PSG en a remporté un deuxième l’année suivante, juste avant que Mbappe ne batte des records lors de la Coupe du monde avec la France, quatrième de la compétition. De quoi conforter encore davantage Luis Enrique et le PSG dans leur décision de sacrifier un talent individuel exceptionnel pour bâtir un collectif agressif et irrésistible.

    « Je m’engage à construire une équipe qui gagne et je ne doute pas de pouvoir y parvenir et offrir aux supporters quelque chose qui leur plaira », avait déclaré Luis Enrique lors de sa nomination au poste d’entraîneur. Et, de fait, il n’a laissé rien ni personne lui barrer la route.

    Qui aurait imaginé, à l’époque, que ce serait Dembele, considéré par beaucoup comme paresseux, souvent blessé et comme un échec, plutôt que Mbappe, qui tiendrait le Ballon d’Or en septembre 2025, incarnant la transformation du PSG, passé d’une équipe qui accumulait les faux pas aux rois incontestés de l’Europe ?

  • Comment le PSG est passé du statut de faire-valoir en Ligue 1 à celui de rival de l’élite européenne

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    AFP

    La donne a changé pour le géant français en Ligue 1 et en Ligue des champions après l’investissement de QSI, mais il a fallu des années pour que le rêve se réalise.

    Avant son rachat par Qatar Sports Investments en 2011, le PSG avait rarement inquiété l’élite européenne. Sa demi-finale de Ligue des champions en 1995 constituait son sommet et, au cours des 16 années suivantes, le club n’a participé que trois autres fois à la phase de groupes. Il ne dominait pas non plus sur la scène nationale, avec seulement deux titres de champion de France à son actif (1986 et 1994).

    La révolution QSI a été immédiate. Antoine Kombouare a été limogé au bout de quelques mois, devenant le premier des sept entraîneurs écartés au cours des 12 années suivantes, et les recrutements de stars ont commencé. Zlatan Ibrahimovic, Angel Di Maria, Edinson Cavani, Marco Verratti, Thiago Silva, David Beckham, Javier Pastore, Thiago Motta et Blaise Matuidi ont fait partie des joueurs arrivés pour faire du PSG le roi de la Ligue 1.

    L’Europe a toutefois révélé les limites de ce modèle fondé sur les stars. À quatre éliminations consécutives en quarts de finale entre 2012 et 2016 a succédé l’effondrement le plus douloureux de tous. Après avoir battu 4-0 à Paris en 2017 le Barça de Messi, Neymar et Luis Suarez, le PSG a perdu le match retour 6-1. La « Remontada », orchestrée par le Barça de Luis Enrique, est devenue la preuve la plus éclatante que le talent seul n’avait pas apporté la résistance nécessaire pour remporter la Ligue des champions. Le Barça a ensuite remporté trois trophées cette saison-là.

    Ce fut un effondrement stupéfiant de la part de l’équipe d’Emery, renforçant l’idée qu’il manquait tout simplement au PSG la formule magique pour aller jusqu’au bout.

  • Si vous ne pouvez pas les battre, achetez-les !

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    AFP

    Après une série de désillusions sur la scène européenne, le PSG a recruté Neymar en provenance du FC Barcelone pour un montant record.

    La poursuite de Neymar avait commencé bien avant le moment resté célèbre où il s’était présenté dans les bureaux du FC Barcelone avec son père pour annoncer au club qu’il voulait partir. À l’été 2017, le PSG était de plus en plus désireux de réaliser une signature de prestige, tandis que Neymar prenait conscience que son rêve de remporter le Ballon d’Or ne se réaliserait jamais s’il restait dans l’ombre de Messi.

    La clause libératoire de Neymar, fixée à 222 millions d’euros, a finalement été payée en août et, malgré les tentatives de la Liga pour bloquer le transfert, il a rejoint la capitale française avec un salaire de 45 millions d’euros. Le PSG avait réussi un double coup : affaiblir un rival et recruter le meilleur joueur du monde derrière Messi et Cristiano Ronaldo.

    « L’ambition du Paris Saint-Germain m’a attiré vers le club, tout comme la passion et l’énergie qu’elle suscite », a-t-il déclaré. « Je me sens prêt à relever le défi. »

    Par moments, le génie du Brésilien semblait être exactement ce dont le PSG avait besoin. Il a réalisé un début tonitruant, marquant ou délivrant des passes décisives lors de presque chaque match, mais sa première saison a été interrompue par une blessure en février. Le PSG a remporté le titre de Ligue 1 sans difficulté, avec 13 points d’avance sur Monaco, tandis que Neymar a terminé troisième du classement des buteurs malgré seulement 20 matches disputés.

    Avec six buts lors de ses cinq premiers matches de Ligue des champions, il semblait capable de reproduire ses exploits du Barça, mais sa blessure est survenue avant le match retour des huitièmes de finale contre le Real Madrid, et le PSG a été éliminé sur le score cumulé de 5-2. La saison suivante, privé de Neymar, le PSG a dilapidé une avance de 2-0 face à Manchester United et a de nouveau été éliminé au même stade.

    Sous Tuchel, lors d’une étrange saison 2019-2020 fortement perturbée par la pandémie de Covid-19, le PSG est passé près de trouver la solution. Malgré l’absence de Neymar lors de ses quatre premières rencontres européennes, Mbappé, Di Maria et leurs coéquipiers ont réalisé un départ parfait. Cette fois, la star brésilienne était présente pour faire la différence dans les matches décisifs.

    Ses deux buts contre le Borussia Dortmund ont été déterminants pour décrocher une place en quarts de finale. Face à l’Atalanta, il a joué un rôle clé dans l’égalisation en fin de match avant que le PSG n’inscrive le but de la victoire, également en fin de rencontre, lors de ce quart disputé sur un seul match. Il a délivré une nouvelle passe décisive lors de la victoire 3-0 contre le RB Leipzig en demi-finale, mais le Bayern s’est encore révélé trop difficile à battre et le club français a perdu la finale 1-0.

  • Encore de faux espoirs : Lionel Messi arrive à Paris

    Leur première finale de Ligue des champions s’est achevée sur une déception cruelle, mais elle a montré que la gloire européenne était à leur portée.

    Le PSG semblait prêt à repartir au combat la saison suivante. Il a surclassé le Barcelone de Messi en huitièmes de finale (5-2 sur l’ensemble des deux matches), puis a pris sa revanche sur le Bayern en quarts. Mais, une fois encore, son parcours s’est arrêté en demi-finales, avec une lourde défaite face à Manchester City (4-1 sur l’ensemble des deux matches), autre club ambitieux récemment enrichi. Comble d’embarras, le PSG a également perdu son titre de champion de Ligue 1 cette saison-là, Lille terminant en tête.

    Cette humiliation était inacceptable. L’équipe du Parc des Princes avait besoin d’un grand coup de fouet, et l’été lui a offert une occasion unique : Messi était disponible en raison de la crise financière de Barcelone. Le PSG s’est empressé de saisir sa chance, et tous ceux qui étaient liés au club se sont remis à rêver.

    « Le club et sa vision sont en parfaite harmonie avec mes ambitions, a déclaré Messi. Je suis déterminé à construire, aux côtés [des joueurs et du staff], quelque chose de grand pour le club et pour les supporters. »

    Al-Khelaifi a ajouté : « Il n’a pas caché son désir de continuer à évoluer au plus haut niveau et de remporter des trophées. L’ambition du club est bien sûr la même. L’arrivée de Leo dans notre équipe de classe mondiale confirme la pertinence et la réussite de notre recrutement. Avec notre grand entraîneur et son staff, j’ai hâte de voir notre équipe écrire l’histoire pour tous nos supporters à travers le monde. »

    L’ancien président du PSG Michel Denisot a qualifié l’arrivée de l’Argentin de « sommet » de l’histoire du club et d’« immense joie pour toutes les générations de supporters, de joueurs et de dirigeants ». Les présidents d’autres clubs de Ligue 1 ont salué le coup de projecteur que sa signature apporterait au football français. Jean-Michel Aulas, alors président de Lyon, a déclaré : « Nous sommes tous ravis... même si cela rend la compétition encore plus difficile pour nous. »

    Le président de Reims, Jean-Pierre Caillot, a déclaré : « Après tout ce que nous avons vécu ces dernières années, un certain désamour avait commencé à s’installer. Nous avions besoin de Messi, et il est là ! »

    Le PSG disposait d’une attaque que Denisot comparait aux Harlem Globetrotters, et le monde du football s’attendait à un spectacle époustouflant : Messi retrouvait Neymar, avec qui il avait ouvert la voie à Barcelone, et s’associait au rapide et redoutable Mbappe.

    Pour certains au sein du club, pourtant, le projet était voué à l’échec dès le départ. Selon Rafinha, qui avait quitté Barcelone pour le PSG un an avant Messi, cette recrue de prestige n’a fait que compliquer davantage la situation.

    « Pendant la présaison, dès le premier entraînement où tout le monde était présent, je me suis dit : “Ça ne peut pas marcher.” Commençons par le gardien : Keylor Navas ou [Gianluigi] Donnarumma. Celui qui ne jouera pas sera furieux. Il y aura des disputes, des discussions avec l’entraîneur », a-t-il déclaré.

    « En défense : Marquinhos, le titulaire, personne ne le remplacera, [Presnel] Kimpembe, l’idole du PSG, et Sergio Ramos. Les trois meilleurs latéraux à chaque poste. En attaque, Di María, Mbappe, Neymar et Messi. Qui faites-vous sortir ? Di María, compte tenu de son statut dans l’équipe, et encore, ce n’est pas un joueur que vous pouvez sortir. Ça ne peut pas marcher.

    « Pour un entraîneur, c’est impossible. C’était la meilleure équipe du monde en termes de joueurs, de noms, mais en même temps, elle était difficile à gérer. Je ne jouais pas, alors j’observais. »

    S’il avait peut-être raison, les problèmes physiques de Messi ont aussi joué un rôle déterminant dans l’incapacité du PSG à tirer parti de son immense talent. Il a été blessé pendant plusieurs périodes de sa première saison au PSG, même s’il a continué à délivrer de nombreuses passes décisives en Ligue 1.

    Lors de sa deuxième saison, il a enchaîné les buts et les passes décisives. Pourtant, en Ligue des champions, le PSG n’a tout simplement pas réussi à tirer le meilleur de ce trio offensif si attendu. Le Real Madrid puis le Bayern l’ont éliminé en huitièmes de finale avant que Messi ne rejoigne l’Inter Miami, laissant beaucoup de monde se demander : à quoi tout cela avait-il servi ?

  • Exit l’ancien, place à Nuis Enrique

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    AFP

    Les anciennes superstars du Barça n’ont pas donné satisfaction. Le club s’est donc tourné vers l’entraîneur qui avait offert le triplé au Camp Nou quelques années plus tôt.

    Messi avait signé un contrat de deux ans, mais l’expérience n’avait tout simplement pas fonctionné. En 2023, La Pulga, héros de la victoire de l’Argentine à la Coupe du monde 2022, avait été autorisée à partir libre en Floride. Neymar, recruté pour 222 millions d’euros, n’avait pas non plus répondu aux attentes et avait été vendu à l’Arabie saoudite. Quelle direction le PSG allait-il prendre désormais ?

    Il restait un autre élément de l’équipe de Barcelone qui avait remporté le triplé à aller chercher.

    L’architecte et le cerveau de cette humiliante « Remontada » : Luis Enrique.

    Réussirait-il là où tant de grands noms avaient échoué ? Après tout, deux des principales stars de son équipe de Barcelone étaient déjà parties. De plus, un mois avant son arrivée, Mbappe avait annoncé au club qu’il ne prolongerait pas son contrat. La perspective de perdre la star sur laquelle tant d’espoirs reposaient avait dominé l’été du PSG et pesé sur sa première saison sous les ordres du nouvel entraîneur.

    « Les footballeurs sont égoïstes, mais intelligents. Il faut leur offrir un cadre dans lequel ils peuvent donner le meilleur d’eux-mêmes et viser les grands titres », avait déclaré Luis Enrique lors de sa première conférence de presse. Pourtant, au cours des mois suivants, Mbappe avait été accusé de faire preuve de beaucoup d’égoïsme et de peu d’intelligence.

    Son refus de prolonger son contrat lui avait valu d’être écarté du stage de préparation du PSG cet été-là, et il avait même manqué le premier match de Ligue 1 de la saison. Son bilan de buts en Ligue 1 n’en restait pas moins phénoménal, tandis que ses réalisations contre le Borussia Dortmund, l’AC Milan et Newcastle avaient été décisives pour sortir de la phase de groupes de la Ligue des champions. Il avait ensuite été le grand artisan de la victoire 4-1 du PSG sur l’ensemble des deux matches face à la Real Sociedad, qui avait débouché sur un quart de finale contre un adversaire bien connu : Barcelone.

    Dembele, qui venait d’être recruté en provenance du Barça l’été précédent, et Vitinha avaient maintenu le PSG dans la course malgré une défaite 3-2 à domicile. Luis Enrique avait alors décidé d’intervenir. Avant le match retour, il s’était entretenu seul à seul avec Mbappe et lui avait dit clairement ce qu’il attendait de lui.

    « J’ai lu que tu aimais Michael Jordan, lui avait-il dit. Michael Jordan prenait ses coéquipiers par les couilles et défendait comme un salaud. Tu dois d’abord montrer l’exemple en tant que personne et en tant que joueur. »

    Il avait poursuivi : « Tu es un phénomène, un joueur de classe mondiale. Aucun doute là-dessus. Mais pour moi, ça ne suffit pas. Un vrai leader, c’est quelqu’un qui, quand il ne peut pas nous aider en marquant, parce que l’autre jour tu avais deux joueurs de haut niveau face à toi, nous aide dans tout ce qui compte. Tu prends les choses en main et tu dis : “Les gars ! La ligne défensive, restez là, tous les quatre. Je vais m’occuper de mes deux coéquipiers.”

    « Parce que quand tu presses tout seul, c’est p*tain d’impressionnant, mais si tu entraînes aussi Ousmane et [Randal] Kolo Muani, [Bradley] Barcola ou [Goncalo] Ramos ou Marco Asensio avec toi et que tu montres l’exemple au pressing, tu sais ce qu’on a ? Une p*tain de machine.

    « C’est ce que je veux te voir faire en tant que leader ici. Pendant les deux mois qu’il te reste, je veux te voir partir par la grande porte, Kiki, sans aucun doute. Mais tu dois le mériter. Et tu ne dois pas le mériter en attaquant. En attaque, je sais déjà que tu es un dieu. En attaque, il n’y a personne comme toi, je le sais déjà. Mais le jour où tu attaques [et où] tu dois être le meilleur joueur de l’histoire en défense, voilà ce qu’est un leader. Voilà ce qu’est Michael Jordan. »

    Lorsque Raphinha avait marqué pour Barcelone à la 12e minute du match retour, le PSG semblait revivre le même scénario. Puis Dembele avait marqué. Vitinha aussi. Le score était de 4-4 sur l’ensemble des deux matches. Et ensuite ? Mbappe avait transformé un penalty pour donner l’avantage aux siens. À la 89e minute, il avait récupéré une contre-attaque mal engagée pour tromper Ter Stegen et envoyer son équipe en demi-finale face au Borussia Dortmund. Alors que le PSG semblait enfin avoir vaincu ses démons et prêt à décrocher le grand trophée, Mbappe et ses coéquipiers avaient été complètement neutralisés par l’équipe allemande et éliminés après deux défaites 1-0.

  • Luis Enrique achève sa révolution

    Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026
    Getty Images Sport

    L’entraîneur espagnol a inversé la tendance et bâti une équipe capable de remporter la Ligue des champions.

    À ce moment-là, les tensions s’accentuaient. Agacé par l’investissement de Mbappe, l’entraîneur le remplaçait souvent en cours de match et le laissait parfois sur le banc. Lorsque Luis Enrique l’a sorti à la mi-temps d’une rencontre face au grand rival Monaco, le joueur a choisi de ne pas rejoindre ses coéquipiers sur le banc. Il a préféré saluer ostensiblement les supporters avant de retrouver sa mère en tribune, tandis que ses coéquipiers disputaient la seconde période de ce match nul 0-0.

    C’était l’illustration parfaite de la différence de priorités entre l’entraîneur et l’attaquant. À la fin de la saison, de nombreux supporters du PSG étaient soulagés de voir Mbappe, longtemps considéré comme la clé de leurs ambitions, quitter la capitale française pour Madrid.

    « Je ne suis pas ici pour gagner la Ligue des champions. Je suis ici pour construire une équipe », a déclaré Luis Enrique avant sa deuxième saison, après le départ de Mbappe. Il a fait les deux.

    Sans Mbappe, le PSG a pu se consacrer pleinement à l’esprit collectif que l’entraîneur avait en tête. Kvaratskhelia, Doue et Joao Neves sont arrivés pour rejoindre notamment Dembele, Vitinha, Marqhuinhos, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Le PSG disposait désormais d’un effectif de stars énergiques capables de former ensemble un collectif bien rodé et infatigable.

    De nouveau intouchable en Ligue 1, où il est resté invaincu jusqu’à la 31e journée, le PSG a toutefois connu un début de campagne difficile en Ligue des champions. Il ne s’est pas qualifié directement pour les huitièmes de finale dans le nouveau format de la compétition et a dû passer par un barrage contre Brest, remporté 10-0. Il a ensuite renversé la situation pour battre Liverpool aux tirs au but, après avoir été sauvé par Dembele à Anfield.

    Après s’être imposé de justesse face à Aston Villa, le PSG a démontré l’efficacité de son approche collective en demi-finale contre Arsenal. Revenu à Paris avec un avantage de 1-0 acquis au match aller, il s’est qualifié pour affronter l’Inter grâce à des buts de Fabian Ruiz et Hakimi.

    La finale de 2025 à Munich est entrée dans l’histoire. Le PSG a totalement surclassé les champions de Serie A, ne laissant aucun répit au milieu de terrain ni à la défense de l’Inter. Doue, auteur d’un doublé, Kvaratskhelia et Hakimi ont été décisifs grâce à leurs buts, tandis que Dembele menait le pressing haut. Le jeune Senny Mayulu a parachevé la victoire d’un but en fin de match pour porter le score à 5-0, le plus grand écart jamais enregistré en finale de la Ligue des champions.

    Personne ne pouvait le contester : le PSG méritait sa victoire. Son jeu enthousiasmant était le fruit de l’audace de Luis Enrique et de sa fidélité à sa vision.

    Beckham, ancien joueur du PSG, a rapporté une anecdote révélatrice racontée par le président Al-Khelaifi : « Pendant la première année de Luis Enrique, il a pratiquement dormi chaque nuit au nouveau centre d’entraînement, réfléchissant à la façon dont il voulait voir l’équipe jouer, aux joueurs qu’il voulait, à la direction à prendre et à ce que serait l’avenir. Nasser a simplement dit qu’il n’avait jamais rien vu de tel. »

    En septembre, Dembele a été sacré meilleur joueur du monde, tandis que quatre autres joueurs du PSG figuraient dans le top 10 du classement. Leur domination, ainsi que la septième place de Mbappe, symbolisait l’esprit d’équipe insufflé par Luis Enrique à Paris.

    Fait incroyable, l’ascension du géant français ne s’est pas arrêtée là, et elle se poursuit encore. Le PSG a de nouveau été impressionnant en Ligue des champions la saison dernière, battant une nouvelle fois Barcelone lors de la phase de ligue avant d’éliminer Monaco, Chelsea, Liverpool et le Bayern Munich. La finale contre Arsenal a été une rude épreuve, mais l’effectif de Luis Enrique a une fois de plus montré la solidité et la confiance mutuelle nécessaires pour l’emporter.

    L’entraîneur est resté fidèle à ses principes et a bâti une équipe féroce et impitoyable. De grandes stars comme Messi, Mbappe et Neymar ne permettent d’aller que jusqu’à un certain point : le collectif est essentiel.

    « En tant qu’entraîneur, il a eu le courage de choisir une voie et, malgré toutes les critiques, de continuer dans cette direction jusqu’à gagner comme il l’a fait », a déclaré Mikel Arteta avant la finale européenne de cette année.

    « Il est un exemple pour tout le monde. »