Lorsque Lionel Messi a rejoint le Paris Saint-Germain libre de tout contrat en provenance de Barcelone à l’été 2021, une vague d’optimisme a déferlé sur la capitale française. Les supporters du PSG en étaient convaincus : la dernière pièce du puzzle était enfin arrivée. Tandis que le président Nasser Al-Khelaifi présentait cette recrue galactique devant une foule en délire, ils imaginaient déjà Messi, Neymar et Kylian Mbappe, vêtus des couleurs du club français, autour du célèbre trophée de la Ligue des champions. Leur rêve de longue date, dominer l’Europe, semblait sur le point de se réaliser.
Il a pourtant fallu attendre quatre ans, et le départ de France de la dernière de ces trois superstars, pour qu’une équipe parfaitement construite et enthousiasmante, emmenée par Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue, réalise enfin ce rêve. L’écrasante victoire 5-0 contre l’Inter a couronné une refonte menée à toute vitesse sous la direction de Luis Enrique.
Lorsque l’ancien joueur et entraîneur du FC Barcelone a pris les commandes en juillet 2023, Messi venait de partir et Neymar s’apprêtait à rejoindre Al-Hilal en Arabie saoudite. Le nouvel entraîneur devait donc entamer sa reconstruction autour de Mbappe. Mais, en coulisses, le long feuilleton de son transfert au Real Madrid a posé problème tout au long de cette première saison. Le PSG avait besoin de se débarrasser complètement des egos qui dominaient le vestiaire.
Alors que l’attaquant a ensuite dominé le classement des buteurs dans une équipe du Real Madrid qui n’a remporté aucun trophée majeur, il a vu son ancien club décrocher son premier titre européen. Le PSG en a remporté un deuxième l’année suivante, juste avant que Mbappe ne batte des records lors de la Coupe du monde avec la France, quatrième de la compétition. De quoi conforter encore davantage Luis Enrique et le PSG dans leur décision de sacrifier un talent individuel exceptionnel pour bâtir un collectif agressif et irrésistible.
« Je m’engage à construire une équipe qui gagne et je ne doute pas de pouvoir y parvenir et offrir aux supporters quelque chose qui leur plaira », avait déclaré Luis Enrique lors de sa nomination au poste d’entraîneur. Et, de fait, il n’a laissé rien ni personne lui barrer la route.
Qui aurait imaginé, à l’époque, que ce serait Dembele, considéré par beaucoup comme paresseux, souvent blessé et comme un échec, plutôt que Mbappe, qui tiendrait le Ballon d’Or en septembre 2025, incarnant la transformation du PSG, passé d’une équipe qui accumulait les faux pas aux rois incontestés de l’Europe ?