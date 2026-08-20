Leur première finale de Ligue des champions s’est achevée sur une déception cruelle, mais elle a montré que la gloire européenne était à leur portée.

Le PSG semblait prêt à repartir au combat la saison suivante. Il a surclassé le Barcelone de Messi en huitièmes de finale (5-2 sur l’ensemble des deux matches), puis a pris sa revanche sur le Bayern en quarts. Mais, une fois encore, son parcours s’est arrêté en demi-finales, avec une lourde défaite face à Manchester City (4-1 sur l’ensemble des deux matches), autre club ambitieux récemment enrichi. Comble d’embarras, le PSG a également perdu son titre de champion de Ligue 1 cette saison-là, Lille terminant en tête.

Cette humiliation était inacceptable. L’équipe du Parc des Princes avait besoin d’un grand coup de fouet, et l’été lui a offert une occasion unique : Messi était disponible en raison de la crise financière de Barcelone. Le PSG s’est empressé de saisir sa chance, et tous ceux qui étaient liés au club se sont remis à rêver.

« Le club et sa vision sont en parfaite harmonie avec mes ambitions, a déclaré Messi. Je suis déterminé à construire, aux côtés [des joueurs et du staff], quelque chose de grand pour le club et pour les supporters. »

Al-Khelaifi a ajouté : « Il n’a pas caché son désir de continuer à évoluer au plus haut niveau et de remporter des trophées. L’ambition du club est bien sûr la même. L’arrivée de Leo dans notre équipe de classe mondiale confirme la pertinence et la réussite de notre recrutement. Avec notre grand entraîneur et son staff, j’ai hâte de voir notre équipe écrire l’histoire pour tous nos supporters à travers le monde. »

L’ancien président du PSG Michel Denisot a qualifié l’arrivée de l’Argentin de « sommet » de l’histoire du club et d’« immense joie pour toutes les générations de supporters, de joueurs et de dirigeants ». Les présidents d’autres clubs de Ligue 1 ont salué le coup de projecteur que sa signature apporterait au football français. Jean-Michel Aulas, alors président de Lyon, a déclaré : « Nous sommes tous ravis... même si cela rend la compétition encore plus difficile pour nous. »

Le président de Reims, Jean-Pierre Caillot, a déclaré : « Après tout ce que nous avons vécu ces dernières années, un certain désamour avait commencé à s’installer. Nous avions besoin de Messi, et il est là ! »

Le PSG disposait d’une attaque que Denisot comparait aux Harlem Globetrotters, et le monde du football s’attendait à un spectacle époustouflant : Messi retrouvait Neymar, avec qui il avait ouvert la voie à Barcelone, et s’associait au rapide et redoutable Mbappe.

Pour certains au sein du club, pourtant, le projet était voué à l’échec dès le départ. Selon Rafinha, qui avait quitté Barcelone pour le PSG un an avant Messi, cette recrue de prestige n’a fait que compliquer davantage la situation.

« Pendant la présaison, dès le premier entraînement où tout le monde était présent, je me suis dit : “Ça ne peut pas marcher.” Commençons par le gardien : Keylor Navas ou [Gianluigi] Donnarumma. Celui qui ne jouera pas sera furieux. Il y aura des disputes, des discussions avec l’entraîneur », a-t-il déclaré.

« En défense : Marquinhos, le titulaire, personne ne le remplacera, [Presnel] Kimpembe, l’idole du PSG, et Sergio Ramos. Les trois meilleurs latéraux à chaque poste. En attaque, Di María, Mbappe, Neymar et Messi. Qui faites-vous sortir ? Di María, compte tenu de son statut dans l’équipe, et encore, ce n’est pas un joueur que vous pouvez sortir. Ça ne peut pas marcher.

« Pour un entraîneur, c’est impossible. C’était la meilleure équipe du monde en termes de joueurs, de noms, mais en même temps, elle était difficile à gérer. Je ne jouais pas, alors j’observais. »

S’il avait peut-être raison, les problèmes physiques de Messi ont aussi joué un rôle déterminant dans l’incapacité du PSG à tirer parti de son immense talent. Il a été blessé pendant plusieurs périodes de sa première saison au PSG, même s’il a continué à délivrer de nombreuses passes décisives en Ligue 1.

Lors de sa deuxième saison, il a enchaîné les buts et les passes décisives. Pourtant, en Ligue des champions, le PSG n’a tout simplement pas réussi à tirer le meilleur de ce trio offensif si attendu. Le Real Madrid puis le Bayern l’ont éliminé en huitièmes de finale avant que Messi ne rejoigne l’Inter Miami, laissant beaucoup de monde se demander : à quoi tout cela avait-il servi ?