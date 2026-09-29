La Premier League est « le meilleur championnat du monde » : pourquoi n’abrite-t-elle qu’un seul attaquant de classe mondiale et aucun milieu de terrain ?

La Premier League est peut-être le championnat le plus regardé de la planète, mais elle n’est plus particulièrement agréable à regarder. L’ambiance dans les stades est formidable, mais la qualité sur le terrain ne l’est pas. L’accent mis sur l’athlétisme n’a fait que s’intensifier ces dernières années, avec désormais une priorité très nette accordée au physique plutôt qu’à la technique, ce qui explique pourquoi Arsenal a été un champion si représentatif la saison dernière.

Mikel Arteta et ses joueurs incarnent les valeurs fondamentales de la Premier League : force, vitesse, puissance, conservatisme et cynisme. Ils ont essentiellement fait du « beau jeu » une affaire de victoires obtenues dans la douleur, et en ont récolté les fruits en remportant un premier titre depuis 2004. C’est pourquoi le plan de jeu d’Arsenal, qui repose largement sur les coups de pied arrêtés, est devenu un modèle adopté par ses rivaux. Le résultat net a été une baisse significative du nombre de buts inscrits dans le jeu en 2025-2026 et, dans un environnement aussi restrictif, il est évidemment difficile pour les joueurs offensifs de briller.

On a observé quelques signes encourageants laissant penser que cette saison pourrait être différente, avec certaines équipes jouant avec davantage de liberté, y compris Arsenal dans une certaine mesure, mais il est indéniable que Haaland est l’unique superstar incontestée du championnat, ce qui rend la situation actuelle de Manchester City d’autant plus intrigante.

Dans le sillage de la nouvelle fracassante de la semaine dernière selon laquelle le club, huit fois vainqueur de l’EPL, a été reconnu coupable d’avoir enfreint 114 règles financières de la compétition, il existe soudain une possibilité très réelle que le numéro 9 norvégien, si fort et si captivant qu’il a même percé aux États-Unis pendant l’été, quitte l’Etihad à la fin de l’exercice en cours. Haaland est déjà annoncé au Barça et au Real Madrid (évidemment !) et son départ serait une catastrophe pour une compétition qui réclame déjà un Kylian Mbappe et manque d’un Lamine Yamal. D’ailleurs, la signature envisagée de Vinicius Junior par Arsenal a suscité tant d’enthousiasme en Angleterre que plus personne ne se souvenait vraiment de la dernière fois qu’un club de Premier League avait recruté l’un des tout meilleurs joueurs du monde alors qu’il était encore en pleine force de l’âge.

Là encore, le championnat ne manque pas de talents enthousiasmants ni de joueurs prometteurs. Lorsqu’il est pleinement en forme, Alexander Isak est un superbe attaquant, le franc-tireur qu’est Rayan Cherki rend n’importe quel match de Manchester City digne d’être regardé, tandis que des joueurs comme Rio Ngumoha et Max Dowman témoignent de la qualité du football de jeunes en Angleterre.

Cependant, la crainte demeure, très réelle, que la Premier League soit trop éprouvante, qu’elle soit devenue en quelque sorte victime de son propre succès, dans le sens où l’intensité même qui la rend si attrayante pour les audiences télévisées du monde entier nuit désormais aux protagonistes de cette action incessante, les joueurs.

Les tactiques d’Arteta sont peut-être beaucoup trop pragmatiques, comme on l’a vu lors de la finale de la Ligue des champions la saison dernière, mais il n’avait pas tort lorsqu’il a dit que ses joueurs ne seraient jamais aussi « frais » que leurs homologues du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich en fin de saison à cause de la nature ridiculement compétitive de la Premier League.

« Nous comparons deux mondes différents », a déclaré l’Espagnol, et il est juste de dire que le Real Madrid et le Barça, tant leur domination sur la Liga est grande, bénéficient eux aussi de bien plus d’occasions d’accorder un repos précieux à leurs joueurs les plus importants. Par exemple, le brillant Bukayo Saka serait assurément arrivé à la Coupe du monde de cet été dans une bien meilleure condition si Arteta avait pu faire souffler le « starboy » d’Arsenal aussi régulièrement que Luis Enrique fait tourner Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembele en Ligue 1.

Cependant, ce n’est pas comme si l’intensité exténuante de la Premier League allait diminuer de sitôt. Comme l’a rappelé le mercato estival, les plus grands clubs anglais commercent entre eux plus que jamais, tant ils sont devenus obsédés par le recrutement de talents « rompus à la Premier League ». Par conséquent, on voit désormais des joueurs ordinaires partir pour des montants extraordinaires (Savio, Liam Delap, Mateus Fernandes, Elliot Anderson), ce qui, évidemment, ne fera absolument rien pour améliorer la qualité générale du football en Premier League.

Énormément de gens ont conscience de cette perspective assez déprimante. Mais l’EPL est désormais un énorme business et le spectacle doit continuer, même si cela signifie que les audiences pourraient finir par s’éroder sans davantage d’interprètes de classe mondiale pour divertir les foules.



