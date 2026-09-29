La Premier League est « le meilleur championnat du monde » : pourquoi n’abrite-t-elle qu’un seul attaquant de classe mondiale et aucun milieu de terrain ?
Le Club mondial de classe mondiale 2026 de GOAL a été publié lundi et plusieurs des huit changements de personnel ont fait débat. C'est la nature du jeu, bien sûr. Il est impossible de satisfaire tout le monde et nous nous sommes rendu la tâche encore plus difficile en nous limitant à seulement 25 choix. Au bout du compte, toutefois, le simple terme « classe mondiale » est subjectif et notre interprétation peut différer radicalement de la vôtre.
Cependant, ce que même le plus fervent supporter de Premier League admettrait probablement à ce stade, c'est que la compétition, malgré toute sa popularité et sa domination toujours croissante sur le marché des transferts, a un problème bien particulier en matière de pouvoir d'attraction et de style de jeu.
Sur les 25 membres de notre « club de classe mondiale », seuls cinq évoluent actuellement dans l'élite anglaise, et quatre d'entre eux sont des défenseurs. Même si des joueurs comme Bruno Fernandes et Declan Rice sont passés tout près, il n'y a pas un seul milieu de terrain de Premier League dans la liste, tandis qu'Erling Haaland est le seul attaquant à avoir été retenu.
Le plus surprenant dans tout cela, c'est que ce n'est pas surprenant du tout, puisqu'il est clair depuis un certain temps déjà que les tout meilleurs joueurs offensifs de la planète se trouvent rarement en Angleterre...
L’argent n’est plus une excuse
Il fut un temps où la Premier League n’avait tout simplement pas les moyens de recruter les tout meilleurs joueurs du monde. Dans les années 1990, alors que cette compétition dissidente en était encore à ses balbutiements, les grands noms ne rejoignaient vraiment l’Angleterre qu’en fin de carrière (Ruud Gullit, Gianluca Vialli et Gianfranco Zola), ou après avoir connu des difficultés ailleurs pour une raison ou une autre (Eric Cantona, Thierry Henry et Dennis Bergkamp). Aussi difficile que cela puisse paraître à concevoir dans le contexte économique actuel, l’Italie était le centre de l’univers du football et la quasi-totalité des meilleurs talents du jeu évoluait en Serie A.
L’argent ne peut toutefois plus servir d’excuse. Au contraire, cela rend la pénurie de talents de tout premier plan en Premier League d’autant plus choquante. Au cours des 25 dernières années, la Premier League est devenue un colosse financier, comme le souligne son niveau de domination sans précédent sur le marché des transferts.
Les clubs de Premier League ont dépensé un montant record de 3,5 milliards £ (4,6 milliards $) lors du mercato estival - soit plus que l’ensemble de leurs homologues de Serie A, de Liga, de Ligue 1 et de Bundesliga réunis. Et pourtant, la Premier League a encore du mal à attirer les tout meilleurs joueurs du monde au sommet absolu de leur art.
Le Ballon d’Or, par exemple, n’est peut-être guère plus qu’un concours de popularité, mais il reflète en réalité assez bien le pouvoir d’attraction des stars pour cette raison même, et il est révélateur que seuls trois joueurs de Premier League aient remporté le trophée depuis le début du siècle : Michael Owen (2001), Cristiano Ronaldo (2008) et Rodri (2024).
Certes, la Premier League comptait évidemment aussi quelques autres joueurs véritablement de classe mondiale durant les périodes en question, mais il est révélateur que des joueurs comme Thierry Henry, Luka Modric, Gareth Bale, Luis Suarez et Eden Hazard aient tous fini par partir en Espagne, tout comme Owen, Ronaldo et, plus récemment encore, Rodri. En outre, parmi les noms cités plus haut, seuls Henry, Rodri et Hazard peuvent être considérés comme ayant passé leurs années de prime en Angleterre, ce dernier ayant quitté Chelsea à 28 ans.
Par conséquent, il est impossible d’échapper au constat suivant : si la Premier League est peut-être le championnat le plus populaire du monde, Barcelone et le Real Madrid restent le sommet de la profession pour la majorité des joueurs à travers le globe.
L’attrait des deux premiers de la Liga
Il existe évidemment de nombreuses raisons culturelles, climatiques et linguistiques derrière l’attrait exercé par les deux plus grands clubs de Liga. Assurément, pour la majorité des joueurs sud-américains au talent prodigieux, Madrid et Barcelone sont, et ont toujours été, les destinations de rêve. Cependant, même les meilleurs footballeurs anglais tiennent le Real et le Barça en très haute estime.
L’ailier né à Liverpool Steve McManaman, qui a remporté deux Ligues des champions avec Madrid, affirme qu’il ne pouvait pas refuser l’opportunité de « porter cette iconique tunique blanche », tandis qu’une autre ancienne idole d’Anfield, Owen, a confié à GOAL : « On pense qu’on va être un joueur de Liverpool à vie, puis on se dit : “Oh mon Dieu, c’est le Real Madrid, je le regretterai toute ma vie si je dis non.” »
Trent Alexander-Arnold a récemment ressenti les mêmes émotions contradictoires avant de décider, de façon assez révélatrice, que ses perspectives de Ballon d’Or seraient mieux servies en troquant Anfield pour le Bernabéu, mais Jude Bellingham « n’a pas hésité une seconde » à signer au Real Madrid lorsqu’il a reçu l’appel de Florentino Perez, même si le milieu très convoité aurait pu choisir parmi les clubs de Premier League.
Quant à Barcelone, Marcus Rashford et Anthony Gordon ont tous deux présenté leurs transferts respectifs au Camp Nou comme un rêve devenu réalité, ce dernier admettant qu’il voulait jouer pour les Catalans depuis l’âge de trois ans.
Qu’on le croie ou non, il est indéniable que les joueurs anglais sont désormais plus enclins que jamais à partir à l’étranger. Il suffit de regarder le cas de Harry Kane.
La préférence de l’attaquant était peut-être de rester dans son Angleterre natale lorsque Tottenham Hotspur a finalement accepté de le vendre en 2023, mais peu de gens pensaient qu’il rejoindrait réellement un club étranger. Et pourtant, Kane a révélé que sa décision de signer au Bayern Munich avait été en partie inspirée par le transfert de David Beckham au Real Madrid 20 ans plus tôt.
« C’était mon idole », a déclaré Kane à TNT Sports. « Nous sommes allés dans la même école, nous avons grandi dans le même quartier, il était le capitaine de l’Angleterre quand je grandissais. Donc je voulais suivre ses traces [en jouant à l’étranger]. Je sais que ce n’est pas quelque chose que beaucoup de joueurs anglais font, mais c’est la meilleure décision que j’aie jamais prise. »
Il est clair que les mentalités évoluent, même parmi l’ancienne génération, tandis que la trajectoire de carrière de Bellingham illustre les avantages d’un départ sur le continent à un jeune âge. Le fait que les deux seuls Anglais présents dans notre Club World-Class jouent pour des clubs étrangers devrait inquiéter la Premier League, mais le manque global de talents offensifs d’élite est bien plus préoccupant.
La Premier League perd-elle de son lustre ?
La Premier League est peut-être le championnat le plus regardé de la planète, mais elle n’est plus particulièrement agréable à regarder. L’ambiance dans les stades est formidable, mais la qualité sur le terrain ne l’est pas. L’accent mis sur l’athlétisme n’a fait que s’intensifier ces dernières années, avec désormais une priorité très nette accordée au physique plutôt qu’à la technique, ce qui explique pourquoi Arsenal a été un champion si représentatif la saison dernière.
Mikel Arteta et ses joueurs incarnent les valeurs fondamentales de la Premier League : force, vitesse, puissance, conservatisme et cynisme. Ils ont essentiellement fait du « beau jeu » une affaire de victoires obtenues dans la douleur, et en ont récolté les fruits en remportant un premier titre depuis 2004. C’est pourquoi le plan de jeu d’Arsenal, qui repose largement sur les coups de pied arrêtés, est devenu un modèle adopté par ses rivaux. Le résultat net a été une baisse significative du nombre de buts inscrits dans le jeu en 2025-2026 et, dans un environnement aussi restrictif, il est évidemment difficile pour les joueurs offensifs de briller.
On a observé quelques signes encourageants laissant penser que cette saison pourrait être différente, avec certaines équipes jouant avec davantage de liberté, y compris Arsenal dans une certaine mesure, mais il est indéniable que Haaland est l’unique superstar incontestée du championnat, ce qui rend la situation actuelle de Manchester City d’autant plus intrigante.
Dans le sillage de la nouvelle fracassante de la semaine dernière selon laquelle le club, huit fois vainqueur de l’EPL, a été reconnu coupable d’avoir enfreint 114 règles financières de la compétition, il existe soudain une possibilité très réelle que le numéro 9 norvégien, si fort et si captivant qu’il a même percé aux États-Unis pendant l’été, quitte l’Etihad à la fin de l’exercice en cours. Haaland est déjà annoncé au Barça et au Real Madrid (évidemment !) et son départ serait une catastrophe pour une compétition qui réclame déjà un Kylian Mbappe et manque d’un Lamine Yamal. D’ailleurs, la signature envisagée de Vinicius Junior par Arsenal a suscité tant d’enthousiasme en Angleterre que plus personne ne se souvenait vraiment de la dernière fois qu’un club de Premier League avait recruté l’un des tout meilleurs joueurs du monde alors qu’il était encore en pleine force de l’âge.
Là encore, le championnat ne manque pas de talents enthousiasmants ni de joueurs prometteurs. Lorsqu’il est pleinement en forme, Alexander Isak est un superbe attaquant, le franc-tireur qu’est Rayan Cherki rend n’importe quel match de Manchester City digne d’être regardé, tandis que des joueurs comme Rio Ngumoha et Max Dowman témoignent de la qualité du football de jeunes en Angleterre.
Cependant, la crainte demeure, très réelle, que la Premier League soit trop éprouvante, qu’elle soit devenue en quelque sorte victime de son propre succès, dans le sens où l’intensité même qui la rend si attrayante pour les audiences télévisées du monde entier nuit désormais aux protagonistes de cette action incessante, les joueurs.
Les tactiques d’Arteta sont peut-être beaucoup trop pragmatiques, comme on l’a vu lors de la finale de la Ligue des champions la saison dernière, mais il n’avait pas tort lorsqu’il a dit que ses joueurs ne seraient jamais aussi « frais » que leurs homologues du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich en fin de saison à cause de la nature ridiculement compétitive de la Premier League.
« Nous comparons deux mondes différents », a déclaré l’Espagnol, et il est juste de dire que le Real Madrid et le Barça, tant leur domination sur la Liga est grande, bénéficient eux aussi de bien plus d’occasions d’accorder un repos précieux à leurs joueurs les plus importants. Par exemple, le brillant Bukayo Saka serait assurément arrivé à la Coupe du monde de cet été dans une bien meilleure condition si Arteta avait pu faire souffler le « starboy » d’Arsenal aussi régulièrement que Luis Enrique fait tourner Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembele en Ligue 1.
Cependant, ce n’est pas comme si l’intensité exténuante de la Premier League allait diminuer de sitôt. Comme l’a rappelé le mercato estival, les plus grands clubs anglais commercent entre eux plus que jamais, tant ils sont devenus obsédés par le recrutement de talents « rompus à la Premier League ». Par conséquent, on voit désormais des joueurs ordinaires partir pour des montants extraordinaires (Savio, Liam Delap, Mateus Fernandes, Elliot Anderson), ce qui, évidemment, ne fera absolument rien pour améliorer la qualité générale du football en Premier League.
Énormément de gens ont conscience de cette perspective assez déprimante. Mais l’EPL est désormais un énorme business et le spectacle doit continuer, même si cela signifie que les audiences pourraient finir par s’éroder sans davantage d’interprètes de classe mondiale pour divertir les foules.