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AC Milan GFX HIC 1-1GOAL

La plus grande équipe à n’avoir jamais remporté la Ligue des champions ? Paolo Maldini, Hernan Crespo, Kaka et l’exceptionnelle équipe de l’AC Milan en 2005

L’AC Milan de Carlo Ancelotti a certes fini par prendre sa revanche sur Liverpool après le « miracle d’Istanbul », mais l’équipe battue en Turquie était encore plus forte que celle qui a triomphé à Athènes en 2007.

Mark Doyle
Traduit par

  • Paolo Maldini garde très peu de souvenirs de la finale de la Ligue des champions 2007, car il avait pris tant d’antidouleurs pour pouvoir la disputer. Le légendaire défenseur avait alors 38 ans et avait un besoin urgent de se faire opérer du genou, mais il était hors de question pour lui de manquer le match de l’AC Milan contre Liverpool à Athènes.

    Deux ans plus tôt, l’AC Milan avait été victime du « miracle d’Istanbul » : Liverpool s’était imposé aux tirs au but après avoir comblé un retard de trois buts à la mi-temps. Dès lors, seule la revanche comptait pour Maldini. « Nous avions tout à perdre, a-t-il confié à GOAL, car si nous perdions encore contre Liverpool, ce serait quelque chose de très difficile à effacer. »

    Le Milan était donc prêt à faire tout ce qu’il fallait pour l’emporter en Grèce. L’entraîneur Carlo Ancelotti et le milieu de terrain Clarence Seedorf ont d’ailleurs tous deux reconnu après coup que l’équipe n’avait pas particulièrement bien joué lors de sa victoire 2-1 au Stade olympique. Mais cela leur importait peu. Comme l’a dit Gennaro Gattuso : « C’est à notre tour de fêter ça maintenant. »

    Pourtant, même en cet instant de libération, de soulagement et de revanche, l’international italien a reconnu que la douleur de la défaite en finale en 2005 resterait avec lui « toute sa vie », notamment parce que ni lui ni ses coéquipiers ne pourront jamais l’oublier. Pourquoi ? Parce que, contrairement à 2007, l’écart de qualité entre les deux équipes était énorme. Kaka a qualifié les vainqueurs de 2007 de « très belle équipe », mais celle-ci était loin d’égaler l’équipe battue à Istanbul.

    Comme l’a reconnu l’ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher dans The Overlap : « Quand on regarde vraiment cette équipe, la photo prise avant la finale, on se dit que c’est l’une des meilleures équipes, pas seulement de cette époque, mais de tous les temps. » Alors comment a-t-elle pu ne remporter aucun trophée majeur cette saison-là ?...

  • Équipe de légendes

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Le Milan AC a ajouté Jaap Stam et Hernan Crespo à une équipe qui avait remporté haut la main le titre de Serie A 2003-2004.

    Le Milan aurait dû être en lice pour un troisième sacre consécutif en Ligue des champions à Istanbul. Après avoir battu la Juventus au terme d'une finale 2003 à Manchester aussi remarquable par sa rigueur défensive qu'éprouvante, le club milanais semblait idéalement placé pour conserver son titre. Tous ses principaux rivaux étaient à la peine et il avait écrasé le Deportivo La Corogne 4-1 à San Siro lors du quart de finale aller.

    Mais au retour, au Riazor, Milan a connu un effondrement resté dans les mémoires, qui a stupéfié Ancelotti. « Nous ne nous y attendions pas », a-t-il reconnu après la lourde défaite 4-0 de son équipe. « C'est inexplicable et nous devons trouver la force, malgré la déception du moment, de rebondir et de nous concentrer sur le championnat. »

    C'est exactement ce qu'a fait Milan, remportant son premier titre de champion depuis cinq ans avec autorité. Il a finalement terminé avec 11 points d'avance sur son plus proche rival, la Roma. Pour Ancelotti, considéré comme un spécialiste des coupes, ce scudetto avait une saveur toute particulière. Après ce premier titre de champion, le sentiment était qu'une nouvelle ère de domination s'ouvrait à San Siro, surtout après le mercato estival 2004.

    En plus de renforcer une défense déjà brillante avec l'arrivée de Jaap Stam en provenance de la Lazio, Milan a ajouté une arme à son attaque en convainquant Chelsea de lui prêter pour une saison l'avant-centre argentin Hernan Crespo, encore aujourd'hui injustement sous-estimé. Au vu des joueurs dont disposait déjà Ancelotti, il avait désormais, semblait-il, l'une des équipes les plus talentueuses de tous les temps.

    Dans les buts, Milan avait Dida, numéro un du Brésil. Cafu, Stam, Alessandro Nesta et Maldini formaient une défense de rêve. Andrea Pirlo occupait un rôle de meneur reculé au sein d'un milieu aux multiples talents, où figuraient aussi Gattuso et Seedorf. Devant, Kaka alimentait en ballons deux des finisseurs les plus redoutables du football, Crespo et Andriy Shevchenko.

    Bref, Milan aurait dû remporter à la fois le scudetto et la Ligue des champions. Et, pendant longtemps, tout portait à croire qu'il y parviendrait.

  • La tension commence à se faire sentir

    AC Milan v Juventus
    Getty Images Sport

    L’AC Milan était bien placé pour remporter deux titres fin avril 2005, mais n’a remporté aucun match, toutes compétitions confondues, au mois de mai.

    Milan n’a pas été irréprochable lors de la saison 2004-05, mais cela reflétait davantage la force de la Serie A à l’époque qu’une véritable faiblesse de sa part. Le championnat italien était alors l’équivalent de la Premier League : les matches gagnés d’avance étaient rares, comme l’ont montré les défaites de l’équipe d’Ancelotti à Livorno et à Siena, ainsi que les points perdus à domicile contre Messina, Bologna et Brescia.

    Malgré cela, Milan a terminé le mois d’avril en tête de la Serie A, à la différence de buts devant la Juve, avec un avantage de 2-0 sur le PSV acquis lors du match aller de sa demi-finale de Ligue des champions. C’est toutefois à ce moment-là que les premiers signes de fatigue sont apparus. Milan devait mener de front sa campagne européenne et une lutte acharnée pour le scudetto face à la Juventus de Fabio Capello, presque aussi brillante.

    Le 4 mai 2005, Milan s’est qualifié de justesse pour la finale de la Ligue des champions grâce à la règle des buts marqués à l’extérieur, malgré une défaite 3-1 à Eindhoven. Le but de Massimo Ambrosini à la 91e minute s’est révélé décisif. « Nous avons eu très peur quand nous étions menés 2-0 », a reconnu Ancelotti. « Mais le plus important avec mon groupe, c’est que même lorsqu’ils étaient menés, mes joueurs ont continué à jouer. Ce fut une énorme bataille contre une très bonne équipe. »

    Malheureusement pour Milan, cette rencontre lui a coûté beaucoup d’énergie. Quatre jours plus tard, le club s’est incliné 1-0 à domicile face à la Juventus dans un match qui décidait, de fait, du titre. Soudain, l’équipe d’Ancelotti semblait fatiguée mentalement et physiquement.

    « Personne ne peut reprocher quoi que ce soit à Milan : les applaudissements des supporters à la fin du match contre la Juventus en sont la preuve », a écrit Antonio Di Rosa dans la Gazzetta dello Sport après que David Trezeguet a fait la différence lors d’un match serré à San Siro. « L’équipe occupe actuellement la deuxième place du championnat et ce serait une erreur de relâcher ses efforts maintenant, alors qu’il reste encore 270 minutes à jouer.

    « Mais Milan a aussi atteint la finale de la Ligue des champions grâce à ses mérites. L’équipe doit reprendre des forces, retrouver son équilibre, puiser l’énergie nécessaire pour se battre jusqu’au bout et, surtout, revenir d’Istanbul avec ce prestigieux trophée. »

    Mais Milan n’y est pas parvenu. À bout de forces, le club a concédé deux matches nuls consécutifs, contre Lecce puis Palermo, offrant le titre à la Juventus cinq jours avant la finale de la Ligue des champions.

  • Un Milan majestueux

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Le deuxième but de Hernan Crespo contre Liverpool était un petit bijou et semblait avoir scellé le sort du match.

    Malgré leur spectaculaire baisse de régime, le Milan se présentait à Istanbul avec le statut de grand favori, d’autant que Liverpool était, de l’aveu même de Carragher, « tout juste moyen ». Personne ne s’attendait à voir le club franchir la phase de groupes. Il n’y était parvenu que grâce à son capitaine Steven Gerrard, auteur d’un superbe but victorieux en fin de match contre l’Olympiacos.

    Liverpool venait également de terminer cinquième de Premier League, à 37 points du champion Chelsea. Pourtant, le club avait battu Chelsea de manière retentissante, après avoir éliminé la Juventus de Capello, pour atteindre sa sixième finale de Coupe d’Europe. C’est cette remarquable capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous qui incitait Stam, ancien défenseur de Manchester United, à se méfier particulièrement de Liverpool.

    « Liverpool est une équipe complète, qui possède beaucoup de qualité dans tous les secteurs, a déclaré le Néerlandais aux journalistes à la veille de la finale. Collectivement, Liverpool défend très bien et possède en Jamie Carragher un défenseur central de très haut niveau. Au milieu, Steven Gerrard est probablement le principal moteur de l’équipe. Devant, Milan Baros et Djibril Cisse représentent aussi de grandes menaces grâce à leur vitesse et à leurs déplacements. Nous devons donc faire attention. Certains disent que l’AC Milan est favori, mais je pense que les deux équipes ont autant de chances de gagner. »

    Pendant 45 minutes, pourtant, il n’y a pas eu photo.

    Il a fallu moins de 60 secondes au géant italien pour ouvrir le score : Maldini, contre toute attente, a repris de volée un coup franc tiré depuis le côté droit. Le défenseur expérimenté plaisanterait plus tard en disant qu’il « avait compris que quelque chose d’étrange se passait » lorsqu’il avait marqué. Mais la domination du Milan sur Liverpool en première période n’avait, elle, rien de particulièrement surprenant.

    À chaque poste, les Milanais étaient d’un tout autre niveau que l’équipe hétéroclite de Benitez. « Ils avaient Maldini, Pirlo, Seedorf, Shevchenko, Kaka… », a raconté Gerrard plus tard à l’UEFA. « À chaque poste, ils avaient l’un des meilleurs joueurs du monde. »

    En somme, leur onze de départ ne comptait aucun maillon faible et pouvait produire un football somptueux. Le deuxième but de Crespo dans ce match en a offert une parfaite illustration : lancé vers le but par une passe en profondeur merveilleusement dosée de Kaka depuis sa propre moitié de terrain, l’attaquant a piqué le ballon au-dessus de Jerzy Dudek.

    La qualité du but, inscrit à peine une minute avant la pause, et le moment auquel il est survenu ont poussé John Aldridge, ancien attaquant de Liverpool, à concéder sur une radio locale : « C’est terminé. J’ai bien peur qu’il nous faille un miracle. » Mais c’est précisément ce que Liverpool allait accomplir.

  • « On n’arrivait tout simplement pas à y croire »

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Deux ans après avoir marqué le penalty décisif à Manchester, Shevchenko l’a manqué à Istanbul, offrant ainsi le trophée à Liverpool.

    On souligne à juste titre les ajustements tactiques de Benitez à la pause et le refus remarquable de Gerrard de s’avouer vaincu. Tous deux ont joué un rôle décisif dans l’égalisation, peu après l’heure de jeu, d’une équipe de Liverpool qui semblait pourtant battue. Mais ce qu’Ancelotti a appelé « six minutes de folie » en disait tout autant sur la force mentale du Milan que sur celle de son adversaire.

    Maldini a toujours fermement démenti les affirmations selon lesquelles les joueurs fêtaient déjà leur victoire. « Il y a eu beaucoup de spéculations sur ce qui s’est passé à la mi-temps », a reconnu la légende italienne lors d’un entretien avec le rappeur et podcasteur italien Fedez. « Nous sommes tous entrés dans le vestiaire en criant parce que nous étions extrêmement tendus. Ancelotti a donc dû intervenir et hausser le ton pour nous faire taire.

    « Certains ont prétendu que nous faisions la fête, mais, en tant que capitaine, je ne l’aurais jamais permis, et mes coéquipiers ne l’auraient pas fait non plus. Ces affirmations sont donc très éloignées de la réalité ; il est presque absurde de les commenter. »

    Il est toutefois indéniable que Milan a complètement perdu le contrôle du match et de ses émotions après qu’une frappe lointaine et hasardeuse de Vladimir Smicer a trompé Dida, seulement deux minutes après que Gerrard avait redonné espoir à Liverpool d’une tête lobée. « Nous avons senti le coup », a confié Cafu à FourFourTwo. « Puis, quand ils ont marqué le troisième, nous n’arrivions tout simplement pas à y croire. »

    Fait remarquable, Milan a réussi à se ressaisir et a dominé le reste du match. Mais lorsque Dudek a repoussé à bout portant la tentative de Shevchenko, signant peut-être l’arrêt le plus stupéfiant de l’histoire des finales de la Ligue des champions, Cafu « savait que tout était perdu avant même le début de la séance de tirs au but ».

    Les Milanais avaient indéniablement perdu leurs moyens : ils ont manqué trois de leurs cinq tirs au but. Même Shevchenko, auteur du penalty décisif à Manchester deux ans plus tôt, a vu sa tentative arrêtée par Dudek. Contre toute attente, Liverpool a ainsi remporté sa cinquième Coupe d’Europe en s’imposant 3-2 aux tirs au but.

  • Un match « cruel »

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Maldini et ses coéquipiers continuent d’être assaillis de questions sur leur effondrement à Istanbul.

    Comme à La Corogne l’année précédente, Ancelotti était presque à court de mots. Il a toutefois souligné que Milan avait été « merveilleux » pendant la quasi-totalité du match et estimé que son équipe avait « perdu avec honneur ».

    La manière dont la défaite s’était produite a néanmoins dévasté les joueurs, à tel point que Crespo a comparé l’après-match « à un enterrement ». Maldini, lui, a révélé qu’il lui avait fallu un an avant de pouvoir revoir la rencontre. « C’est seulement à ce moment-là que j’ai réalisé à quel point nous avions bien joué », a-t-il confié à GOAL. « Nous avons dominé pendant environ 110 des 120 minutes. Mais cela m’a surtout rappelé à quel point le football peut être étrange et cruel. »

    Il est assurément étrange que la meilleure équipe des huit années passées par Ancelotti à San Siro n’ait remporté ni le Scudetto ni la Ligue des champions. Comme l’entraîneur l’a lui-même déclaré par la suite : « En 2007, nous avions une motivation extraordinaire. Mais nous avons gagné grâce à notre détermination plutôt qu’à notre qualité. L’équipe de 2007 était techniquement inférieure à celle de 2005. »

    Et difficile de lui donner tort. Plusieurs joueurs clés étaient toujours titulaires, notamment Maldini, Pirlo, Seedorf, Gattuso et Kaka. Mais au moment de la finale à Athènes, Shevchenko, Stam et Crespo avaient quitté le club, tandis que Cafu, âgé de 36 ans, avait été relégué sur le banc derrière Massimo Oddo. Milan a donc dû puiser dans ses ressources pour venir à bout d’une équipe de Liverpool qui avait beaucoup progressé et qui a tenté deux fois plus de tirs que lui lors de la finale de 2007.

    La déception de ne pas avoir gagné à Istanbul n’a donc jamais disparu. Pirlo l’a même décrite comme « une douleur au cul » qu’il ressent encore « de temps en temps ». Rien d’étonnant à cela, tant ce qui s’est passé à Istanbul reste inoubliable.

    « Même l’équipe du Brésil qui a remporté la Coupe du monde 1970 n’aurait pas pu revenir alors que Milan menait 3-0 », déclarait Diego Maradona à l’époque. « J’ai vu des remontées de ce genre dans le football, mais jamais face à une équipe aussi nettement supérieure que l’AC Milan. »

    Comme l’a dit Carragher, Milan aurait vraiment pu, et même dû, entrer dans l’histoire comme l’un des plus grands vainqueurs de la Ligue des champions. Au lieu de cela, cette équipe restera à jamais associée à l’un des plus grands craquages de l’histoire du football.

    « J’ai disputé huit finales de Coupe d’Europe et j’en ai gagné cinq, mais les gens semblent ne se souvenir que de celle-là », a regretté Maldini plus tard dans un entretien accordé à UEFA.com. « Elle a laissé une trace indélébile. » Une trace que même le triomphe de 2007 n’a pas pu effacer.