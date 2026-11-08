Paolo Maldini garde très peu de souvenirs de la finale de la Ligue des champions 2007, car il avait pris tant d’antidouleurs pour pouvoir la disputer. Le légendaire défenseur avait alors 38 ans et avait un besoin urgent de se faire opérer du genou, mais il était hors de question pour lui de manquer le match de l’AC Milan contre Liverpool à Athènes.

Deux ans plus tôt, l’AC Milan avait été victime du « miracle d’Istanbul » : Liverpool s’était imposé aux tirs au but après avoir comblé un retard de trois buts à la mi-temps. Dès lors, seule la revanche comptait pour Maldini. « Nous avions tout à perdre, a-t-il confié à GOAL, car si nous perdions encore contre Liverpool, ce serait quelque chose de très difficile à effacer. »

Le Milan était donc prêt à faire tout ce qu’il fallait pour l’emporter en Grèce. L’entraîneur Carlo Ancelotti et le milieu de terrain Clarence Seedorf ont d’ailleurs tous deux reconnu après coup que l’équipe n’avait pas particulièrement bien joué lors de sa victoire 2-1 au Stade olympique. Mais cela leur importait peu. Comme l’a dit Gennaro Gattuso : « C’est à notre tour de fêter ça maintenant. »

Pourtant, même en cet instant de libération, de soulagement et de revanche, l’international italien a reconnu que la douleur de la défaite en finale en 2005 resterait avec lui « toute sa vie », notamment parce que ni lui ni ses coéquipiers ne pourront jamais l’oublier. Pourquoi ? Parce que, contrairement à 2007, l’écart de qualité entre les deux équipes était énorme. Kaka a qualifié les vainqueurs de 2007 de « très belle équipe », mais celle-ci était loin d’égaler l’équipe battue à Istanbul.

Comme l’a reconnu l’ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher dans The Overlap : « Quand on regarde vraiment cette équipe, la photo prise avant la finale, on se dit que c’est l’une des meilleures équipes, pas seulement de cette époque, mais de tous les temps. » Alors comment a-t-elle pu ne remporter aucun trophée majeur cette saison-là ?...