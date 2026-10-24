La situation de Dele s'est progressivement dégradée après le licenciement de Pochettino en novembre 2019. Les blessures et des performances moyennes lui ont fait perdre sa place au fil des changements d'entraîneur, notamment Jose Mourinho et Antonio Conte, au Tottenham Hotspur Stadium. Il a finalement été autorisé à rejoindre Everton gratuitement en janvier 2022.

En mai 2020, au plus fort du confinement lié au Covid-19, Dele a été menacé avec un couteau et agressé physiquement lors d'un cambriolage à son domicile, dans le nord de Londres. Sean Walsh, journaliste et supporter de Tottenham, estime que cet épisode a marqué un tournant dans sa carrière. « Je ne pense pas qu'il s'en soit jamais remis », confie-t-il à GOAL. « Lors du Project Restart, on l'a à peine vu, il n'a pratiquement pas joué. Puis, pendant toute la saison 2020-21, il n'a quasiment pas compté. Il n'était pas là, il ne jouait pas. Il a commencé à décliner et n'a jamais réussi à inverser la tendance. »

Tout au long de sa carrière, Dele a dû lutter contre ses démons, en plus de ses problèmes de forme et de condition physique. Dans un entretien sans détour accordé à Gary Neville dans The Overlap à l'été 2023, il est revenu sur les traumatismes de son enfance, révélant avoir subi des abus sexuels à l'âge de six ans et avoir été exploité pour vendre de la drogue dès l'âge de huit ans.

Il a également évoqué ses problèmes de santé mentale et sa dépendance aux somnifères, qui l'avaient conduit à passer six semaines dans un centre de désintoxication plus tôt cette année-là, après un prêt à Besiktas marqué par les blessures. C'est à peu près à cette époque que des photos ont été publiées, semblant montrer Dele en train d'inhaler du gaz hilarant. Plus tôt cette année, le Daily Mail a rapporté qu'il avait perdu 150 000 £ « en quelques jours » lors de parties de cartes nocturnes dans un casino londonien.

« Ne vous méprenez pas, a-t-il dit à Neville. J'aime le football, il m'a sauvé la vie, je lui dois tout. Mais ce n'est pas aussi facile que tout le monde le pense. Ce n'est pas la « grande vie ». Oui, on a de l'argent, on peut faire beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas faire sans. Mais sur le plan mental, je ne pense pas que les gens puissent comprendre ce que cela peut vous faire tant qu'ils ne l'ont pas vécu. »

À son retour en Angleterre, Dele a été tenu à l'écart des terrains pendant 18 longs mois par une série de blessures, manquant l'intégralité de la saison 2023-24. Malgré l'expiration de son contrat à l'été 2024, il a retrouvé sa condition physique avec l'aide du personnel médical d'Everton avant de rejoindre Como gratuitement en janvier 2025.

Cependant, l'international anglais est sans club depuis son départ de l'équipe de Serie A, d'un commun accord, en septembre 2025, peu après sa rupture avec sa petite amie Cindy Kimberly. Son passage à Como a été marqué par une seule apparition de neuf minutes, au cours de laquelle il a été expulsé pour une faute imprudente sur Ruben Loftus-Cheek, de l'AC Milan.

Il s'agit toujours de son dernier match officiel à l'heure où ces lignes sont écrites, il y a 19 longs mois. Depuis son départ de Tottenham à la mi-saison 2021-22, Dele n'a disputé que 29 matches. Treize avec Everton, 15 autres lors de son prêt à Besiktas, puis une seule apparition avec Como.

Depuis un an, Dele s'entraîne de son côté et publie de temps à autre des nouvelles sur les réseaux sociaux. Deux mercatos se sont désormais écoulés sans qu'il trouve un nouveau club. À ce stade, on ignore où, quand, et même si sa carrière de joueur reprendra. Avec beaucoup de temps libre, il s'est lancé dans le streaming sur Twitch. Une décision qui divise.