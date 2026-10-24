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Dele Alli Twitch streamingGOAL

La nouvelle carrière de Dele Alli sur Twitch : le virage de l’ancienne star de Tottenham tombée dans l’oubli vers le streaming en direct est-il une alternative viable au football ou un motif d’inquiétude ?

Sans club depuis plus d’un an, l’ancien milieu de terrain de Tottenham a commencé à diffuser des vidéos en direct sur Internet, suscitant des réactions très contrastées.

Krishan Davis
Traduit par

  • Tottenham se déplace à Chelsea samedi. Dans une autre réalité, Dele Alli se préparerait à retrouver ses anciens adversaires à Stamford Bridge. Au lieu de cela, l’ancien joueur de Tottenham tombé dans l’oubli suivra le match de loin, peut-être devant un nouveau public de 150 000 abonnés en ligne.

    Environ 19 mois après sa dernière apparition en compétition, dont les 13 derniers passés sans club, le milieu de terrain, désormais âgé de 30 ans, s’est lancé contre toute attente dans la diffusion en direct sur la plateforme Twitch, où il a rapidement attiré un très grand nombre d’abonnés.

    Ce choix a suscité des réactions pour le moins partagées, sur fond d’inquiétudes légitimes pour le bien-être de Dele. Mais pourrait-il réellement s’agir d’une nouvelle carrière viable pour un joueur dont les jours sur les terrains semblent rapidement toucher à leur fin ?

  • Entre dans l’histoire

    FBL-ENG-PR-CHELSEA-TOTTENHAM
    AFP

    Dele a été la bête noire de Chelsea durant son passage à Tottenham, offrant notamment aux Spurs leur toute première victoire à Stamford Bridge en 2018.

    Quand on pense à la rivalité intense qui oppose Tottenham à Chelsea depuis quelques années, Dele est l’un des premiers joueurs qui viennent à l’esprit. Et pour cause : sous Mauricio Pochettino, il a été le héros de plusieurs victoires mémorables contre Chelsea. Cette affiche faisait ressortir le meilleur de lui-même.

    Le milieu au caractère bien trempé affichait un bilan exceptionnel face au grand rival de Tottenham, venu de l’ouest de Londres. Lors de son passage au club, il a été décisif à huit reprises en autant de matches contre Chelsea, avec notamment un doublé victorieux à White Hart Lane en 2016-17, puis un but et une passe décisive à domicile en 2018-19.

    C’est toutefois en avril 2018 qu’il a conforté son statut de potentielle légende de Tottenham, en offrant au club, fait remarquable, sa première victoire à Stamford Bridge depuis la création de la Premier League. Dele a mené la remontée de Tottenham pour mettre fin à 28 ans sans victoire sur le terrain de Chelsea. Il a d’abord réalisé un superbe contrôle sur un ballon joué par-dessus la défense avant de marquer pour donner l’avantage à son équipe, puis a profité d’un cafouillage devant le but pour sceller ce succès historique.

    Alors âgé de 22 ans, il semblait promis à devenir une immense star. Il a terminé la saison avec le total impressionnant de 30 contributions décisives en 50 apparitions, toutes compétitions confondues. Cela faisait suite à une campagne 2017-18 encore plus productive, et il semblait donner raison à ceux qui le comparaient à Steven Gerrard et Frank Lampard.

    Il a reconnu par la suite qu’à l’époque, la rivalité avec Chelsea lui semblait encore plus intense que celle opposant Tottenham à Arsenal, son adversaire du nord de Londres. « Je ne sais pas pourquoi, mais pendant mon passage à Tottenham, j’avais le sentiment que la rivalité entre Arsenal et Tottenham avait toujours existé, tandis que celle entre Chelsea et Tottenham était devenue plus personnelle », a-t-il confié à Sky Sports en 2024. « Nous voulions toujours les battre, et il y a eu la ‹ Battle of the Bridge › et des matches comme celui-là. Je pense que la dynamique a changé : nous nous concentrions moins sur Arsenal, davantage sur Chelsea. »

  • Forte baisse

    Dele Alli Como
    Getty

    Dele n’a plus disputé de match officiel depuis son expulsion au terme d’une entrée en jeu de neuf minutes en mars 2025, sa seule apparition sous le maillot de Como.

    La situation de Dele s'est progressivement dégradée après le licenciement de Pochettino en novembre 2019. Les blessures et des performances moyennes lui ont fait perdre sa place au fil des changements d'entraîneur, notamment Jose Mourinho et Antonio Conte, au Tottenham Hotspur Stadium. Il a finalement été autorisé à rejoindre Everton gratuitement en janvier 2022.

    En mai 2020, au plus fort du confinement lié au Covid-19, Dele a été menacé avec un couteau et agressé physiquement lors d'un cambriolage à son domicile, dans le nord de Londres. Sean Walsh, journaliste et supporter de Tottenham, estime que cet épisode a marqué un tournant dans sa carrière. « Je ne pense pas qu'il s'en soit jamais remis », confie-t-il à GOAL. « Lors du Project Restart, on l'a à peine vu, il n'a pratiquement pas joué. Puis, pendant toute la saison 2020-21, il n'a quasiment pas compté. Il n'était pas là, il ne jouait pas. Il a commencé à décliner et n'a jamais réussi à inverser la tendance. »

    Tout au long de sa carrière, Dele a dû lutter contre ses démons, en plus de ses problèmes de forme et de condition physique. Dans un entretien sans détour accordé à Gary Neville dans The Overlap à l'été 2023, il est revenu sur les traumatismes de son enfance, révélant avoir subi des abus sexuels à l'âge de six ans et avoir été exploité pour vendre de la drogue dès l'âge de huit ans.

    Il a également évoqué ses problèmes de santé mentale et sa dépendance aux somnifères, qui l'avaient conduit à passer six semaines dans un centre de désintoxication plus tôt cette année-là, après un prêt à Besiktas marqué par les blessures. C'est à peu près à cette époque que des photos ont été publiées, semblant montrer Dele en train d'inhaler du gaz hilarant. Plus tôt cette année, le Daily Mail a rapporté qu'il avait perdu 150 000 £ « en quelques jours » lors de parties de cartes nocturnes dans un casino londonien.

    « Ne vous méprenez pas, a-t-il dit à Neville. J'aime le football, il m'a sauvé la vie, je lui dois tout. Mais ce n'est pas aussi facile que tout le monde le pense. Ce n'est pas la « grande vie ». Oui, on a de l'argent, on peut faire beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas faire sans. Mais sur le plan mental, je ne pense pas que les gens puissent comprendre ce que cela peut vous faire tant qu'ils ne l'ont pas vécu. »

    À son retour en Angleterre, Dele a été tenu à l'écart des terrains pendant 18 longs mois par une série de blessures, manquant l'intégralité de la saison 2023-24. Malgré l'expiration de son contrat à l'été 2024, il a retrouvé sa condition physique avec l'aide du personnel médical d'Everton avant de rejoindre Como gratuitement en janvier 2025.

    Cependant, l'international anglais est sans club depuis son départ de l'équipe de Serie A, d'un commun accord, en septembre 2025, peu après sa rupture avec sa petite amie Cindy Kimberly. Son passage à Como a été marqué par une seule apparition de neuf minutes, au cours de laquelle il a été expulsé pour une faute imprudente sur Ruben Loftus-Cheek, de l'AC Milan.

    Il s'agit toujours de son dernier match officiel à l'heure où ces lignes sont écrites, il y a 19 longs mois. Depuis son départ de Tottenham à la mi-saison 2021-22, Dele n'a disputé que 29 matches. Treize avec Everton, 15 autres lors de son prêt à Besiktas, puis une seule apparition avec Como.

    Depuis un an, Dele s'entraîne de son côté et publie de temps à autre des nouvelles sur les réseaux sociaux. Deux mercatos se sont désormais écoulés sans qu'il trouve un nouveau club. À ce stade, on ignore où, quand, et même si sa carrière de joueur reprendra. Avec beaucoup de temps libre, il s'est lancé dans le streaming sur Twitch. Une décision qui divise.

  • Nouvelle carrière ?

    Dele Alli Twitch streaming
    Dele Alli Twitch

    L’ancien milieu de Tottenham s’est tourné vers le streaming pendant son temps libre, suscitant inévitablement des réactions contrastées.

    Depuis le lancement de sa chaîne Twitch fin septembre, Dele s'est essayé aussi bien aux streams « IRL », pour « in real life », qui le montrent dans son quotidien, qu'aux diffusions depuis son bureau, chez lui à Londres, où il échange avec les internautes dans le chat. Il a rapidement dépassé les 150 000 abonnés. Ses vidéos ne sont pas courtes non plus : sa plus longue session de discussion à ce jour a duré près de cinq heures.

    Face à sa caméra, devant des étagères remplies de baskets et de sacs de créateurs, le joueur de 30 ans a jusqu'ici proposé des contenus très variés : anecdotes sur sa carrière de footballeur, visionnages commentés d'extraits de ses buts sur YouTube, invités surprises, beaucoup de musique et même appels passés à l'improviste à des personnes choisies au hasard dans son carnet d'adresses rempli de stars, parmi lesquelles Jack Grealish, James Maddison et Eric Dier.

    L'un de ces appels a donné lieu à un échange gênant, quelque peu embarrassant, devenu viral depuis. Encouragé par ses spectateurs, Dele appelle Harry Kane, son ancien coéquipier à Tottenham. Mais leur conversation met surtout en lumière les trajectoires différentes de leurs carrières depuis que leurs chemins se sont séparés. « Qu'est-ce qui se passe ? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé, mon pote », dit Kane après avoir décroché.

    Dele prévient l'attaquant du Bayern Munich qu'il est en direct, puis lui répond avec enthousiasme : « Beaucoup de gens voulaient te voir. Et dans le chat, ils parlent du Ballon d'Or. Moi, je leur dis qu'il ne peut revenir qu'à un seul homme. »

    Mais Kane, manifestement mal à l'aise à l'idée que des milliers de personnes écoutent leur conversation, ramène rapidement la discussion sur son ancien coéquipier, peut-être inquiet pour lui. Fait révélateur, le capitaine de l'Angleterre ne semble pas savoir que Dele vit à Londres et lui demande : « Tu es où ? » Il paraît ensuite vouloir le motiver en ajoutant : « Tu travailles dur, j'espère ? » Lorsqu'il parle de sa propre vie, le ton de Dele devient sensiblement plus sérieux.

    On ne sait pas exactement combien d'argent Dele gagne, s'il en gagne, grâce à cette nouvelle activité. Les streamers peuvent monétiser leur chaîne Twitch grâce aux abonnements payants, aux publicités diffusées pendant leurs streams, aux contrats de sponsoring et aux dons ponctuels des spectateurs.

  • « Le football l’a laissé derrière lui »

    Dele Alli Como
    Getty Images

    Sur Internet, des consultants et des supporters se sont dits préoccupés par le passage de Dele au streaming et par certains éléments du contenu de ses vidéos.

    La reconversion de Dele a suscité des réactions largement négatives. De nombreuses personnes sur les réseaux sociaux ont exprimé leur inquiétude pour la santé mentale de l’ancien joueur de Tottenham, estimant qu’il ne se comporte pas tout à fait comme à son habitude lors de ses diffusions en direct. Il faut toutefois rappeler qu’un tel accès à la vie des footballeurs, quel que soit leur niveau, est assez inédit et que les interviews préparées avec les médias et les vidéos publiées sur les réseaux sociaux ne nous permettent jamais vraiment de découvrir leur véritable personnalité.

    Le Daily Mail a décrit les diffusions de Dele comme « la triste réalité » de son éloignement du football, tandis que le Mirror a qualifié ses activités d’« absurdement troublantes » et de « profondément sombres ». S’exprimant sur talkSPORT, le consultant et commentateur Ally McCoist a déclaré : « C’est formidable, c’est amusant et c’est agréable à regarder et à écouter. Mais si l’on parle de sa situation actuelle, c’est tragique. C’est ce qui compte avant tout. Parce qu’il devrait encore jouer à un niveau tel qu’on parlerait de lui un lundi matin. »

    McCoist a toutefois nuancé ses propos en évoquant les difficultés du milieu de terrain liées à sa santé mentale et à une addiction. « En fin de compte, s’il ne peut pas jouer parce que cela affecte sa santé mentale, alors sa situation actuelle est bien meilleure pour lui. Il a parlé publiquement de ses problèmes de santé mentale. Sa santé et son bien-être sont donc, à mon avis, bien plus importants que le fait de jouer au plus haut niveau. »

    De son côté, un ancien international anglais, qui a souhaité rester anonyme, a confié au Daily Mail : « Je n’ai pas pu regarder les vidéos. J’ai eu de la peine pour lui. Ça m’a vraiment attristé d’en être arrivé là. Compte tenu de son talent, je me suis dit : “Waouh, c’est donc là qu’il en est ?” Je suis désolé que le football l’ait laissé de côté. »

    Dele s’est alors senti obligé de défendre sa nouvelle activité lors d’une diffusion en direct. « Je pourrais finir tout ça [l’entraînement] à 17 heures, rentrer, faire ma récupération et être en direct à 18 heures. On n’a pas le droit de s’amuser aussi ? Et si je vais [sortir] en boîte, c’est aussi un problème », a-t-il dit à ses spectateurs avec un rire incrédule. « J’ai vu ça et je me suis dit : les gars, on peut faire plus d’une chose. Quoi, eux, ils font simplement talkSPORT, puis ils rentrent chez eux et font quoi ?

    « Je n’ai rien contre talkSPORT, au passage. Ce sont juste leurs commentaires sur mes diffusions en direct que j’ai vus, comme si je n’allais plus jamais rejouer au football. »

  • « Qui sont les personnes qui le soutiennent ? »

    Dele Alli Twitch streaming
    Dele Alli Twitch

    Certains se demandent qui influence en coulisses certaines des décisions de Dele.

    Pour les supporters de Tottenham, certaines séquences tirées des diffusions en direct de Dele ont été particulièrement pénibles à regarder. « Certaines de ces séquences sont difficiles à regarder. Quelque chose ne va pas. Il pourrait même être heureux, mais il ne semble pas être dans un bon état d’esprit », confie Walsh, supporter de Tottenham, à GOAL.

    « Lors de l’appel avec Kane, on avait vraiment l’impression qu’ils ne s’étaient pas parlé depuis un moment. J’ai le sentiment que, lorsque Kane a vu que Dele l’appelait, il a dû penser que c’était presque un appel à l’aide. Je pense que s’il [Kane] avait su que Dele diffusait en direct, il n’aurait pas décroché. »

    Il ajoute : « C’est vraiment dur. Et oui, je n’imaginais pas que sa carrière prendrait cette tournure. J’étais tellement convaincu qu’il jouerait au Real Madrid ou dans un club de ce genre. »

    Walsh rappelle toutefois que Dele diffuse depuis longtemps des vidéos en direct sur Internet et échange avec ses nombreux fans, y compris lorsqu’il était au sommet de sa carrière à Tottenham. « Dele diffusait déjà des vidéos en direct quand il était au sommet de sa forme à Tottenham, explique-t-il. Je me souviens qu’il jouait à Fortnite en direct pendant la semaine. Il appartient à cette génération-là. Je pense que même s’il était encore bon aujourd’hui, il le ferait probablement toujours. Il est du genre à échanger avec les supporters.

    « Quand il était au sommet, les enfants l’adoraient. Tout le monde voulait être comme lui. Je me souviens que mon petit frère l’adorait, il l’idolâtrait. Un gars espiègle, qui marquait des buts importants et adorait provoquer l’adversaire. C’était énorme, on avait parfois l’impression qu’il était au centre de l’univers. »

    Walsh estime que le problème ne tient pas aux diffusions en direct elles-mêmes, mais plutôt au contenu de certaines vidéos et aux personnes de l’entourage proche de Dele qui pourraient influencer ses décisions. « Je pense qu’il allait toujours avoir ce centre d’intérêt en dehors du football, mais pour moi, ce n’est pas le problème. La question, c’est : qui sont les personnes qui l’entourent ? », dit-il.

    « Pour moi, les diffusions en direct ne sont pas le problème. C’est plutôt ce qu’il y dit et ce qu’il y fait. Et puis, appeler Kane comme ça, à l’improviste, ce genre de choses. C’est un comportement un peu étrange. »

  • Tottenham reste à l’affût

    Dele Alli Tottenham
    Getty

    Tottenham a maintenu de bonnes relations avec Dele, qui a été invité à revenir au club en tant qu’invité spécial la saison dernière.

    Quoi qu’il en soit, Tottenham semble toujours soutenir Dele. Il était l’invité d’honneur du Tottenham Hotspur Stadium lors du derby du nord de Londres contre Arsenal, en février, et a obtenu l’autorisation d’utiliser le centre d’entraînement du club pour travailler sa condition physique le mois suivant.

    Il est même revenu au stade du club lors d’un direct, plus tôt en octobre, pour collaborer avec le YouTubeur Danny Aarons, rencontrer des supporters et visiter le stade avant de monter sur le toit.

    « Tottenham a vraiment tenu à tendre la main aux personnes de cette génération du club », confie Walsh à GOAL. « Les propriétaires voulaient renouer avec les supporters. Ils savent que les supporters aiment cette équipe, tout simplement. Ils feront donc ce qu’ils peuvent pour mettre en avant les membres de cette équipe, Dele compris.

    « Il s’entraînait au centre d’entraînement la saison dernière. Je pense que la porte lui est quasiment toujours ouverte, ainsi qu’à cette génération de joueurs, pour revenir. Ils veulent bâtir une culture, au fond, et ils veulent qu’elle repose sur cette version de Tottenham. »

  • Un avenir incertain

    Dele Alli Como Roma
    Getty

    Après 13 mois sans club, la prochaine destination de Dele reste mystérieuse, tandis qu’il se tourne vers le streaming

    À ce stade, on ignore encore ce que l’avenir réserve à Dele et si ses diffusions en direct sur Twitch pourront devenir une nouvelle carrière viable. Il n’a pas diffusé de direct depuis près de deux semaines et, lors de son appel à Kane, il a laissé entendre qu’il préparait quelque chose, déclarant : « J’ai des choses en cours. » Il a également évoqué un « projet » dans d’autres vidéos.

    Malgré les heures qu’il a passées à diffuser en direct depuis un mois environ, plus de 20 au total, impossible de dire que Dele ne travaille pas dur. Il publie régulièrement sur les réseaux sociaux des photos de lui à la salle de sport et sur le terrain d’entraînement. Il semble toujours en bonne forme, alors que son retour sur les terrains se fait attendre. Lors d’un direct, il a affirmé s’entraîner cinq ou six fois par semaine.

    Impossible de savoir où il jouera ensuite. Le milieu de terrain, qui se serait entraîné avec West Ham durant l’été, s’est vu proposer de rejoindre Barnet, son club local qui évolue en League Two, après avoir déjà loué ses installations. Récemment, son entraîneur Dean Brennan a déclaré que « les portes étaient ouvertes » pour qu’il s’entraîne avec l’équipe première afin de retrouver sa condition physique. Toutefois, le Daily Mail a rapporté que Dele ne donnerait pas suite à cette proposition, préférant attendre « la bonne opportunité ». Il s’est aussi entraîné sur le terrain du Windsor & Eton FC, club de huitième division.

    Invité du podcast « No Tippy Tappy Football » de Boyle Sports, Karl Robinson, l’entraîneur qui a accompagné l’éclosion de Dele à MK Dons, a révélé avoir proposé au joueur de 30 ans de rejoindre Salford City plus tôt cette année. « Si j’obtiens un poste, Dele Alli sera toujours plus que bienvenu partout où j’irai, s’il le souhaite, a-t-il déclaré. Tout ce que je peux dire, c’est que j’espère qu’il va bien, qu’il est en bonne santé et qu’il se trouve dans une bonne situation. Je l’ai vu à la salle de sport en juin et je lui ai dit de venir à Salford. Mais il m’a probablement regardé en se disant : ‹ Coach, allez, je ne vais pas faire ça. › »

    Walsh estime qu’une descente au quatrième échelon de la Football League serait en réalité la meilleure décision pour la carrière de Dele à l’heure actuelle. « Il pourrait probablement jouer en Championship, confie-t-il à GOAL. Mais je pense que s’il voulait vraiment montrer que le football compte encore pour lui, rejoindre un club de League Two serait plutôt une bonne opération en matière d’image. »

    Qui sait ce que l’avenir lui réserve ? Il faudra peut-être suivre le prochain direct de Dele pour le découvrir.