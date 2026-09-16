Quand Cole Campbell se met en route, il a tendance à aller vite. C’est l’une des premières choses que l’on remarque dans son jeu. Et, d’une certaine manière, l’art imite aussi la vie. Le désir d’aller vite de l’étoile montante américaine ne se voit pas seulement sur le terrain, mais aussi dans la vie de tous les jours.

« Je dirais que la chose différente en Allemagne que j’apprécie le plus, a-t-il déclaré cette semaine lors d’une table ronde avec des journalistes, c’est probablement l’autobahn. »

Cela a du sens. L’autobahn n’est pas seulement une autoroute, c’est aussi une forme de liberté, puisque la majorité des routes n’ont pas de limitation de vitesse. Et, après une saison 2025-2026 durant laquelle une grande partie de la liberté de mouvement de Campbell sur le terrain lui a été retirée, il a entamé cette nouvelle saison avec un autre type d’ambition. Campbell ne fonce pas seulement sur l’autobahn, il file aussi sur les pelouses de Bundesliga, visiblement déterminé à rattraper le temps perdu pendant un an.

Le Bayern Munich a bien failli l’apprendre à ses dépens le week-end dernier, lorsque Campbell a déposé Dayot Upamecano avec facilité, avant de voir son but refusé en raison d’un hors-jeu d’un coéquipier. Cela aurait été son deuxième but de la saison et son deuxième but pour son nouveau club, le SV Elversberg, club promu en Bundesliga et qui a confié à Campbell les clés, au sens figuré, ainsi que la liberté d’explorer.

La grande question est de savoir si Campbell peut tirer le meilleur de cette liberté nouvellement acquise. Autrefois considéré comme l’un des meilleurs espoirs américains à Dortmund, Campbell a quelque peu reculé dans la hiérarchie après ce que beaucoup ont vu comme une année gâchée. Il n’a disputé que six matches la saison dernière, dont un avec Dortmund et cinq lors d’un prêt décevant à Hoffenheim pendant la seconde moitié de la saison.

Dans l’esprit de Campbell, ce temps n’a pourtant pas été perdu.

« J’ai percé il y a presque deux ans, et je pensais que ça allait peut-être se faire à ce moment-là, a-t-il expliqué, mais je crois que Dieu a un plan pour moi, et je pense que mon état d’esprit à l’époque était très différent de celui que j’ai aujourd’hui. Je pense que les choses que j’ai apprises pendant ces 22 mois sont des choses que je n’aurais pas apprises si, peut-être, les choses s’étaient passées différemment. »

Le joueur de 20 ans affirme qu’il est plus prêt qu’auparavant grâce à cette expérience. Alors que l’équipe nationale masculine des États-Unis tourne la page de 2026 pour se concentrer sur 2030, Campbell est impatient de montrer pourquoi il est prêt à en faire partie.

« Je pense que mon état d’esprit a changé et, au final, je peux parler des frustrations ou de ce genre de choses sur le moment, mais sans cela, mon caractère n’aurait pas changé... Tout s’est passé comme cela devait se passer, et je suis reconnaissant pour ce temps et pour les choses que j’ai apprises en chemin. »