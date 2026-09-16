« La meilleure version de moi-même » : Cole Campbell passe à la vitesse supérieure alors que le grand espoir de l'USMNT prend un nouveau départ à Elversberg
Quand Cole Campbell se met en route, il a tendance à aller vite. C’est l’une des premières choses que l’on remarque dans son jeu. Et, d’une certaine manière, l’art imite aussi la vie. Le désir d’aller vite de l’étoile montante américaine ne se voit pas seulement sur le terrain, mais aussi dans la vie de tous les jours.
« Je dirais que la chose différente en Allemagne que j’apprécie le plus, a-t-il déclaré cette semaine lors d’une table ronde avec des journalistes, c’est probablement l’autobahn. »
Cela a du sens. L’autobahn n’est pas seulement une autoroute, c’est aussi une forme de liberté, puisque la majorité des routes n’ont pas de limitation de vitesse. Et, après une saison 2025-2026 durant laquelle une grande partie de la liberté de mouvement de Campbell sur le terrain lui a été retirée, il a entamé cette nouvelle saison avec un autre type d’ambition. Campbell ne fonce pas seulement sur l’autobahn, il file aussi sur les pelouses de Bundesliga, visiblement déterminé à rattraper le temps perdu pendant un an.
Le Bayern Munich a bien failli l’apprendre à ses dépens le week-end dernier, lorsque Campbell a déposé Dayot Upamecano avec facilité, avant de voir son but refusé en raison d’un hors-jeu d’un coéquipier. Cela aurait été son deuxième but de la saison et son deuxième but pour son nouveau club, le SV Elversberg, club promu en Bundesliga et qui a confié à Campbell les clés, au sens figuré, ainsi que la liberté d’explorer.
La grande question est de savoir si Campbell peut tirer le meilleur de cette liberté nouvellement acquise. Autrefois considéré comme l’un des meilleurs espoirs américains à Dortmund, Campbell a quelque peu reculé dans la hiérarchie après ce que beaucoup ont vu comme une année gâchée. Il n’a disputé que six matches la saison dernière, dont un avec Dortmund et cinq lors d’un prêt décevant à Hoffenheim pendant la seconde moitié de la saison.
Dans l’esprit de Campbell, ce temps n’a pourtant pas été perdu.
« J’ai percé il y a presque deux ans, et je pensais que ça allait peut-être se faire à ce moment-là, a-t-il expliqué, mais je crois que Dieu a un plan pour moi, et je pense que mon état d’esprit à l’époque était très différent de celui que j’ai aujourd’hui. Je pense que les choses que j’ai apprises pendant ces 22 mois sont des choses que je n’aurais pas apprises si, peut-être, les choses s’étaient passées différemment. »
Le joueur de 20 ans affirme qu’il est plus prêt qu’auparavant grâce à cette expérience. Alors que l’équipe nationale masculine des États-Unis tourne la page de 2026 pour se concentrer sur 2030, Campbell est impatient de montrer pourquoi il est prêt à en faire partie.
« Je pense que mon état d’esprit a changé et, au final, je peux parler des frustrations ou de ce genre de choses sur le moment, mais sans cela, mon caractère n’aurait pas changé... Tout s’est passé comme cela devait se passer, et je suis reconnaissant pour ce temps et pour les choses que j’ai apprises en chemin. »
Une saison difficile
Les comparaisons étaient évidentes. Dortmund comptait un autre Américain, ce qui signifiait qu’il y aurait des modèles à suivre, mais aussi un niveau à maintenir. Campbell pouvait-il être le prochain Christian Pulisic ? Ou le prochain Gio Reyna ? Que pouvait-il faire mieux qu’eux deux ?
« Je pense que ce sont tous les deux de grands joueurs », dit aujourd’hui Campbell, plus de deux ans après que ces comparaisons ont fait irruption dans sa vie alors qu’il avait 18 ans. « Gio et moi sommes de bons amis. Je n’ai pas encore rencontré Christian, mais je pense qu’être comparé à de grands joueurs est toujours une bonne chose. Pour moi, je ne me concentre pas vraiment sur la comparaison. Je crois que la comparaison est la voleuse de joie... Je me concentre seulement sur ma carrière, sur mon parcours. Je pense que celui de chacun est différent, et le chemin que j’ai choisi, je crois que c’est le bon et celui que Dieu a pour moi.
« Je me concentre au jour le jour pour devenir la meilleure version de moi-même. Je pense que mon parcours est différent de celui de quelqu’un d’autre, donc je ne pense pas qu’il y ait un bon chemin. Je pense que celui de chaque joueur est différent. »
Le parcours de Campbell n’a pas vraiment été un long fleuve tranquille. Il a fait ses débuts avec le Borussia Dortmund en octobre 2024, en entrant en jeu lors d’une défaite 2-1 contre le FC Augsburg. Il a ensuite disputé six matches au total cette saison-là, mais lors de la première moitié de l’exercice 2025-2026, il n’en a joué qu’un seul. C’est pourquoi il a été prêté à Hoffenheim, mais malgré une option d’achat à l’issue de la saison, Campbell n’a pas pu décrocher un transfert définitif, n’ayant disputé que cinq matches avant son départ.
C’est pour cela qu’il savait qu’il avait besoin d’un changement cet été. À 20 ans, il avait besoin de jouer. C’est alors qu’Elversberg est entré en scène.
« Je dirais que l’essentiel, c’était que je voulais, que j’avais besoin, d’avoir du temps de jeu pour ma carrière, a-t-il déclaré. J’avais besoin de jouer beaucoup plus et d’avoir un rôle plus important que celui que j’avais à Dortmund. Je pense que ce transfert, pour moi, était très important. Maintenant, j’ai du temps de jeu, ce qui est le plus important pour moi afin de progresser et de devenir le meilleur joueur possible. Je pense que cette étape dans ma carrière était la bonne, et je suis heureux d’être venu ici. »
Campbell semble avoir trouvé un nouveau foyer, et les premiers retours ont été suffisamment positifs pour susciter de l’enthousiasme.
Un nouveau départ
Sans vouloir manquer de respect, le SV Elversberg n’est pas un grand club. La municipalité qu’il représente compte moins de 15 000 habitants. Son stade est assez grand pour accueillir à peu près tous ceux qui vivent dans la zone. En 2023, le club évoluait en deuxième division pour la toute première fois. Désormais, en 2026, il est en Bundesliga et continue d’écrire l’histoire.
Il existe toutefois des précédents en matière de réussite. Le plus notable est celui de Nick Woltemade, dont le prêt au club a marqué le début d’une ascension qui a vu l’attaquant d’1,98 m rejoindre Newcastle et la Juventus.
Il était néanmoins surprenant de voir Campbell signer avec le club cet été. Comment un total novice en Bundesliga a-t-il convaincu un joueur du potentiel de Campbell de s’engager ? En lui présentant un plan.
« Chaque fois que vous voulez rejoindre un club, je pense qu’il est important de savoir ce qu’il a fait par le passé, ce qui influence évidemment votre ressenti à l’idée d’y aller », a déclaré Campbell. « J’ai eu beaucoup de conversations avec l’entraîneur, avec le directeur sportif et avec les personnes autour du club. Ils m’ont expliqué leur plan et ce que représente le club.
« Quand d’autres joueurs y sont allés, ils ont eu du temps de jeu, ils ont progressé et ils ont franchi un cap dans leur carrière. Je pense qu’évidemment, ça aide. Cela a eu une influence sur ma venue ici. J’ai décidé qu’il me fallait plus de temps de jeu et un club qui croit en moi, qui me donne le soutien nécessaire pour devenir la meilleure version de moi-même. »
En seulement quelques matches, Campbell a déjà montré des éclairs de ce potentiel. Avec l’Américain en fer de lance, le club a remporté chacun de ses trois premiers matches. Le premier a été une victoire 3-1 contre Duisburg en coupe, avant les gros tests face à des équipes installées en Bundesliga. Porté par un but de Campbell, le club a battu le Bayer Leverkusen 3-2, avant de s’imposer lors d’un match à sept buts contre le Borussia Mönchengladbach lors de la sortie suivante.
Puis est arrivé le Bayern. Lors de ce match, le petit Elversberg a donné du fil à retordre au plus grand géant de la Bundesliga, avant de finalement s’incliner 2-1. Le résultat aurait pu être différent si le but de Campbell en première période avait été validé, mais sa percée face à Upamecano a finalement été annulée. Malgré tout, c’était un avertissement et un exemple de ce que Campbell peut faire, même contre les meilleurs.
« Je pense que le match, l’énergie, auraient été un peu différents dans les dernières minutes de la première période, a déclaré Campbell, mais je pense que c’était une sensation incroyable, même si ça n’a pas compté. »
But ou pas but, Campbell espérera que les gens ont vu ce moment pour ce qu’il était. Plus précisément, il espérera qu’une personne en particulier l’a vu : le sélectionneur de l’USMNT, Mauricio Pochettino.
« Mon avenir est avec les États-Unis »
Campbell, comme presque tout le monde, a regardé la Coupe du monde cet été. Pour lui, c’était différent. En partie, bien sûr, parce qu’elle se déroulait aux États-Unis, mais c’était aussi nouveau de voir des personnes qu’il considère comme des amis et des coéquipiers évoluer à ce niveau. Lui aussi veut y être un jour.
« Je pense que la Coupe du monde a été incroyable, a-t-il déclaré. Voir combien de supporters se sont déplacés, même avant cela, j’étais sûr de ma décision rien qu’en voyant comment étaient toutes les personnes autour de la fédération. Quand on est enfant, on rêve de ce genre de choses, et en voyant cela, j’espère qu’un jour je participerai à une Coupe du monde et que je représenterai mon pays. »
Son pays, bien sûr, ce sont les États-Unis, et la décision à laquelle il faisait référence était son choix de représenter l’USMNT sur la scène internationale. Campbell, dont la mère est une ancienne internationale islandaise, a passé une grande partie de son enfance en Islande, où il a aussi commencé sa carrière professionnelle. Ses racines, toutefois, sont aux États-Unis, puisqu’il a grandi au Texas et en Géorgie. C’est pourquoi il s’est engagé à représenter les États-Unis.
« J’ai déjà pris ma décision de rejoindre les États-Unis, a-t-il déclaré. C’était pour beaucoup de raisons différentes, mais mon avenir est avec les États-Unis, et c’est réglé. Je n’ai aucun doute, ni quoi que ce soit. Pour moi, c’est gravé dans le marbre. »
Au cours des deux dernières années, Campbell a eu ce qu’il décrit comme des contacts « intermittents » avec U.S. Soccer. Cela a commencé lorsqu’il était à Dortmund, ce qui a débouché sur des opportunités avec les U19, les U20 et les U23. Cette première convocation chez les seniors reste toutefois un objectif pour lui et, alors que l’USMNT entame un nouveau départ dans le cycle de la Coupe du monde 2030, il espère obtenir cette chance.
« C’est ce que je veux, a-t-il déclaré. Je veux jouer pour mon pays... J’attends avec impatience, je l’espère, ma première convocation et ensuite, à partir de là, on verra. Mes objectifs, je les garderai pour moi, mais oui, on verra ce qui se passera à l’avenir. »
La route à venir
Pour arriver jusqu’à l’USMNT, Campbell devra d’abord se construire un CV à Elversberg. C’est commencé, mais il est encore tôt. Il n’a disputé que 174 minutes jusqu’ici et, même si ce temps de jeu a suscité de l’optimisme, la saison de Bundesliga est longue.
Beaucoup s’attendaient à ce qu’elle paraisse encore plus longue pour Elversberg. Vu la taille du club et l’histoire des clubs qui se dressent sur sa route, nombreux étaient ceux qui pensaient qu’il souffrirait. Cela ne s’est pas encore produit. Elversberg a battu deux équipes établies et a tenu tête au Bayern. Jusqu’ici, le club a déjoué tous les pronostics.
« En arrivant en Bundesliga comme nouvelle équipe, personne n’attend vraiment quoi que ce soit de nous, a déclaré Campbell. Je pense que les attentes étaient en fait tout l’inverse de ce que nous avons déjà montré. C’était absolument incroyable de gagner contre une grande équipe comme Leverkusen, et de changer le match comme nous l’avons fait, puis de revenir de 3-1 pour renverser la situation et gagner le match contre Gladbach, qui est aussi une équipe incroyable.
« Je pense qu’en tant qu’équipe qui découvre la Bundesliga pour la première fois, nous avons battu des records en remportant deux matches d’affilée, battu des records. Ils ne s’attendent clairement pas à ce que cela arrive, mais je pense que nous avançons au jour le jour. Nous donnons 100 %. Nous donnons le meilleur de nous-mêmes et ensuite, oui, nous voyons ce qui se passe sur le terrain. »
Campbell et ses coéquipiers peuvent-ils poursuivre sur cette lancée ? Leur meilleur niveau sera-t-il suffisant ? Ce sera difficile, c’est certain, et la route ne deviendra pas plus facile. Les routes cahoteuses ont déjà ralenti Campbell par le passé, mais, avec beaucoup d’efforts et encore plus de chance, celle-ci ressemblera peut-être un peu plus à une autobahn : plus fluide et plus rapide que ce que les gens imaginent.