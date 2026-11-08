Paolo Maldini garde très peu de souvenirs de la finale de la Ligue des champions 2007, car il avait pris tant d’antidouleurs simplement pour pouvoir la disputer. Le légendaire défenseur avait alors 38 ans et devait impérativement se faire opérer du genou, mais il était hors de question pour lui de manquer le rendez-vous de l’AC Milan avec Liverpool à Athènes.

Deux ans plus tôt, l’AC Milan avait été victime du « miracle d’Istanbul » : Liverpool s’était imposé aux tirs au but après avoir remonté un déficit de trois buts à la mi-temps. Dès lors, seule la revanche comptait pour Maldini. « Nous avions tout à perdre, a-t-il confié à GOAL, car si nous perdions encore contre Liverpool, ce serait quelque chose de très difficile à effacer. »

L’AC Milan était donc prêt à faire tout ce qu’il fallait pour s’imposer en Grèce. Après la victoire 2-1 au stade olympique, l’entraîneur Carlo Ancelotti et le milieu de terrain Clarence Seedorf ont tous deux reconnu que leur équipe n’avait pas particulièrement bien joué. Mais cela leur importait peu. Comme l’a dit Gennaro Gattuso : « C’est à notre tour de faire la fête maintenant. »

Pourtant, même dans ce moment de délivrance, de soulagement et de revanche, l’international italien a reconnu que la douleur de la défaite en finale en 2005 l’accompagnerait « toute sa vie ». C’est en partie parce que ni lui ni ses coéquipiers ne pourront jamais l’oublier. Pourquoi ? Parce que, contrairement à 2007, l’écart de niveau entre les deux équipes était énorme. Kaka a qualifié les vainqueurs de 2007 de « très belle équipe », mais ils étaient loin d’atteindre le niveau de celle qui avait été battue à Istanbul.

Comme l’a reconnu l’ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher dans The Overlap : « Quand on regarde vraiment cette équipe, cette photo d’équipe prise avant la finale, on se dit que c’est l’une des meilleures, non seulement de cette époque, mais de tous les temps. » Alors, comment a-t-elle pu ne remporter aucun trophée majeur cette saison-là ?