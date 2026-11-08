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AC Milan GFX HIC 1-1GOAL

La meilleure équipe à n’avoir jamais remporté la Ligue des champions ? Paolo Maldini, Hernan Crespo, Kaka et la formidable équipe de l’AC Milan en 2005

Le Milan AC de Carlo Ancelotti a peut-être fini par prendre sa revanche sur Liverpool après le « miracle d’Istanbul », mais l’équipe battue en Turquie était encore plus forte que celle qui s’est imposée à Athènes en 2007.

Mark Doyle
Traduit par

  • Paolo Maldini garde très peu de souvenirs de la finale de la Ligue des champions 2007, car il avait pris tant d’antidouleurs simplement pour pouvoir la disputer. Le légendaire défenseur avait alors 38 ans et devait impérativement se faire opérer du genou, mais il était hors de question pour lui de manquer le rendez-vous de l’AC Milan avec Liverpool à Athènes.

    Deux ans plus tôt, l’AC Milan avait été victime du « miracle d’Istanbul » : Liverpool s’était imposé aux tirs au but après avoir remonté un déficit de trois buts à la mi-temps. Dès lors, seule la revanche comptait pour Maldini. « Nous avions tout à perdre, a-t-il confié à GOAL, car si nous perdions encore contre Liverpool, ce serait quelque chose de très difficile à effacer. »

    L’AC Milan était donc prêt à faire tout ce qu’il fallait pour s’imposer en Grèce. Après la victoire 2-1 au stade olympique, l’entraîneur Carlo Ancelotti et le milieu de terrain Clarence Seedorf ont tous deux reconnu que leur équipe n’avait pas particulièrement bien joué. Mais cela leur importait peu. Comme l’a dit Gennaro Gattuso : « C’est à notre tour de faire la fête maintenant. »

    Pourtant, même dans ce moment de délivrance, de soulagement et de revanche, l’international italien a reconnu que la douleur de la défaite en finale en 2005 l’accompagnerait « toute sa vie ». C’est en partie parce que ni lui ni ses coéquipiers ne pourront jamais l’oublier. Pourquoi ? Parce que, contrairement à 2007, l’écart de niveau entre les deux équipes était énorme. Kaka a qualifié les vainqueurs de 2007 de « très belle équipe », mais ils étaient loin d’atteindre le niveau de celle qui avait été battue à Istanbul.

    Comme l’a reconnu l’ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher dans The Overlap : « Quand on regarde vraiment cette équipe, cette photo d’équipe prise avant la finale, on se dit que c’est l’une des meilleures, non seulement de cette époque, mais de tous les temps. » Alors, comment a-t-elle pu ne remporter aucun trophée majeur cette saison-là ?

  • Équipe de légendes

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    L’AC Milan a ajouté Jaap Stam et Hernan Crespo à un effectif qui avait remporté haut la main le titre de Serie A en 2003-2004.

    Le Milan AC aurait dû viser un troisième sacre consécutif en Ligue des champions à Istanbul. Après avoir pris le dessus sur la Juventus lors de la finale 2003 à Manchester, une démonstration défensive autant qu’une guerre d’usure, le club milanais semblait idéalement placé pour conserver son titre, d’autant que ses principaux rivaux trébuchaient. Il avait écrasé le Deportivo La Corogne 4-1 à San Siro lors du quart de finale aller.

    Mais il s’est effondré au match retour, au Riazor, à la stupeur d’Ancelotti. « Ce n’était pas prévu », a-t-il reconnu après la lourde défaite 4-0 de son équipe. « C’est inexplicable et nous devons trouver la force, dans ce moment de déception, de rebondir et de nous concentrer sur le championnat. »

    C’est précisément ce qu’a fait le Milan AC, remportant son premier titre de champion depuis cinq ans avec autorité et terminant finalement avec 11 points d’avance sur son plus proche poursuivant, la Roma. Pour Ancelotti, considéré comme un spécialiste des coupes, ce scudetto avait une saveur particulière : c’était son premier titre de champion. Tout laissait alors penser qu’une nouvelle ère de domination s’ouvrait à San Siro, surtout après le mercato estival 2004.

    En plus de renforcer une défense déjà brillante avec l’arrivée de Jaap Stam en provenance de la Lazio, le Milan AC a ajouté une autre arme à son attaque en convainquant Chelsea de lui prêter pour une saison l’avant-centre argentin Hernan Crespo, alors injustement sous-estimé, comme il l’est toujours. Compte tenu de la qualité des joueurs dont disposait déjà Ancelotti, il avait désormais entre les mains ce qui semblait être l’une des équipes les plus talentueuses de tous les temps.

    Dans les buts, le Milan AC comptait sur Dida, le numéro un brésilien. Cafu, Stam, Alessandro Nesta et Maldini formaient une défense digne d’une équipe de fantasy football. Andrea Pirlo jouait le rôle de meneur de jeu en retrait au sein d’un milieu aux multiples talents, où figuraient aussi Gattuso et Seedorf, tandis que Kaka alimentait Crespo et Andriy Shevchenko, deux des attaquants les plus redoutables du football.

    Bref, le Milan AC aurait dû remporter le scudetto et la Ligue des champions et, pendant longtemps, tout indiquait qu’il y parviendrait.

  • Les signes de tension commencent à apparaître

    AC Milan v Juventus
    Getty Images Sport

    Fin avril 2005, l’AC Milan était bien placé pour réaliser le doublé, mais n’a remporté aucun match, toutes compétitions confondues, au mois de mai.

    Milan n’a pas été irréprochable durant la saison 2004-2005, mais cela tenait davantage à la force de la Serie A de l’époque qu’à de véritables faiblesses de sa part. Le championnat italien était alors l’équivalent de la Premier League, ce qui signifiait qu’il y avait peu de matches faciles, quel que soit le week-end. Pour preuve, l’équipe d’Ancelotti s’est inclinée sur les terrains de Livourne et de Sienne, tout en laissant filer des points à domicile face à Messine, Bologne et Brescia.

    Malgré cela, Milan a terminé le mois d’avril en tête de la Serie A, même si seule la différence de buts le séparait de la Juve, et possédait une avance de 2-0 sur le PSV après le match aller de sa demi-finale de Ligue des champions. C’est toutefois à ce moment-là que sont apparus les premiers véritables signes de l’usure provoquée par la compétition européenne, alors que Milan tentait dans le même temps de résister à la Juventus de Fabio Capello, presque aussi brillante, dans une lutte acharnée pour le Scudetto.

    Le 4 mai 2005, Milan s’est qualifié de justesse pour la finale de la Ligue des champions grâce à la règle des buts inscrits à l’extérieur, malgré une défaite 3-1 à Eindhoven. Le but de Massimo Ambrosini à la 91e minute s’est révélé décisif. « Nous avons eu très peur quand nous étions menés 2-0 », a reconnu Ancelotti. « Mais le plus important avec mon groupe, c’est que, même mené, il a continué à jouer. Cela a été une énorme bataille contre une très bonne équipe. »

    Malheureusement pour Milan, ce match lui a coûté beaucoup d’énergie. Quatre jours plus tard seulement, il s’est incliné 1-0 à domicile face à la Juventus dans une rencontre qui faisait office de finale pour le titre. Soudain, l’équipe d’Ancelotti semblait fatiguée, mentalement comme physiquement.

    « On ne peut rien reprocher à Milan : les applaudissements des supporters à la fin du match contre la Juventus en sont la preuve », a écrit Antonio Di Rosa dans la Gazzetta dello Sport après que David Trezeguet a fait la différence dans un match serré à San Siro. « L’équipe occupe actuellement la deuxième place du championnat et ce serait une erreur de relâcher ses efforts maintenant, alors qu’il reste 270 minutes à jouer.

    « Mais Milan a aussi atteint la finale de la Ligue des champions grâce à ses mérites et l’équipe doit recharger ses batteries, retrouver son équilibre, puiser l’énergie nécessaire pour se battre jusqu’au bout et, surtout, revenir d’Istanbul avec ce prestigieux trophée. »

    Mais Milan n’y est pas parvenu. L’équipe n’avait presque plus de ressources et deux matches nuls consécutifs, contre Lecce et Palerme, ont offert le titre à la Juventus cinq jours avant la finale de la Ligue des champions.

  • Milan majestueux

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Le deuxième but d’Hernan Crespo contre Liverpool était un bijou et semblait avoir plié le match.

    Malgré leur spectaculaire baisse de régime, les Milanais sont arrivés à Istanbul avec le statut de grands favoris, d’autant que Liverpool était, de l’aveu même de Carragher, « tout juste moyen ». Personne ne s’attendait même à voir le club sortir de la phase de groupes, ce qu’il n’avait réussi à faire que grâce à son capitaine Steven Gerrard, auteur d’un superbe but de la victoire en fin de match contre l’Olympiacos.

    Liverpool venait aussi de terminer cinquième de Premier League, à 37 points du champion Chelsea. Et pourtant, le club avait battu Chelsea de manière sensationnelle, après avoir éliminé la Juventus de Capello, pour atteindre sa sixième finale de Coupe d’Europe. Cette remarquable capacité à se transcender dans les grands rendez-vous rendait Stam, ancien défenseur de Manchester United, extrêmement méfiant à l’égard de Liverpool.

    « Liverpool est une équipe complète, avec beaucoup de qualité dans tous les secteurs du jeu, » a déclaré le Néerlandais aux journalistes à la veille de la finale. « Collectivement, ils défendent très bien et, avec Jamie Carragher, ils disposent d’un défenseur central de très haut niveau. Au milieu, Steven Gerrard est probablement le principal moteur de Liverpool. Devant, Milan Baros et Djibril Cisse sont aussi très dangereux grâce à leur vitesse et à leurs déplacements. Nous devons donc faire attention. Certains disent que l’AC Milan est favori, mais je pense que les deux équipes ont autant de chances de l’emporter. »

    Pendant 45 minutes, pourtant, il n’y a pas eu de match.

    Il a fallu moins de 60 secondes aux géants italiens pour ouvrir le score : Maldini, contre toute attente, a repris de volée un coup franc tiré depuis le côté droit. Le défenseur expérimenté plaisanterait plus tard en disant qu’il « avait compris qu’il se passait quelque chose d’étrange » lorsqu’il avait marqué, mais la domination exercée par Milan sur Liverpool en première période n’avait, elle, rien de particulièrement surprenant.

    À chaque poste, les Milanais étaient à un tout autre niveau que les joueurs de Benitez. « Ils avaient Maldini, Pirlo, Seedorf, Shevchenko, Kaka… » a raconté Gerrard plus tard à l’UEFA. « À chaque poste, ils avaient l’un des meilleurs joueurs du monde. »

    En somme, leur onze de départ ne présentait aucun point faible et ils étaient capables de produire un football exceptionnel. Le deuxième but de Crespo dans ce match l’a magnifiquement illustré : l’attaquant a piqué son ballon au-dessus de Jerzy Dudek après avoir été lancé vers le but par une passe en profondeur parfaitement dosée de Kaka, depuis sa propre moitié de terrain.

    La qualité du but et le moment où il a été inscrit, une minute seulement avant la pause, ont poussé John Aldridge, ancien attaquant de Liverpool, à concéder sur une radio locale : « C’est terminé. J’ai bien peur qu’il nous faille un miracle. » C’est pourtant exactement ce que Liverpool a accompli.

  • « On n’arrivait tout simplement pas à y croire »

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Deux ans après avoir inscrit le tir au but décisif à Manchester, Shevchenko a raté le sien à Istanbul, offrant ainsi le trophée à Liverpool.

    Les ajustements tactiques de Benitez à la mi-temps et le refus remarquable de Gerrard de s’avouer vaincu sont, à juste titre, souvent mis en avant. Tous deux ont joué un rôle décisif dans le retour à égalité, à l’heure de jeu, d’une équipe outsider que l’on croyait battue. Pourtant, ce qu’Ancelotti a appelé « six minutes de folie » semble en dire autant sur la solidité mentale du Milan que sur celle de son adversaire.

    Maldini a toujours vigoureusement démenti les affirmations selon lesquelles les joueurs fêtaient déjà leur victoire. « Il y a eu beaucoup de spéculations sur ce qui s’est passé à la mi-temps, a reconnu la légende italienne lors d’un entretien avec le rappeur et podcasteur italien Fedez. Nous sommes tous entrés dans le vestiaire en criant parce que nous étions incroyablement tendus. Ancelotti a donc dû intervenir et hausser le ton pour nous faire taire.

    On a prétendu que nous étions en train de fêter notre victoire, mais, en tant que capitaine, je ne l’aurais jamais permis, et mes coéquipiers ne l’auraient pas fait non plus. Ces affirmations sont donc très loin de la réalité ; c’est presque absurde de les commenter. »

    Il est toutefois indéniable que le Milan a complètement perdu le contrôle du match et de ses émotions lorsque la frappe lointaine et audacieuse de Vladimir Smicer a trompé Dida, deux minutes seulement après que Gerrard avait redonné espoir à Liverpool d’une tête en cloche. « Nous avons accusé le coup, a confié Cafu à FourFourTwo. Puis, quand ils ont marqué le troisième but, nous n’arrivions tout simplement pas à y croire. »

    Fait remarquable, le Milan est parvenu à se ressaisir et a dominé le reste de la rencontre. Mais lorsque Dudek a repoussé la tentative de Shevchenko à bout portant, réalisant peut-être l’arrêt le plus stupéfiant de l’histoire des finales de la Ligue des champions, Cafu « savait que tout était perdu avant même le début de la séance de tirs au but ».

    Le Milan avait indéniablement perdu ses moyens, et les Milanais ont manqué trois de leurs cinq tirs au but. Même Shevchenko, qui avait inscrit le tir au but décisif à Manchester deux ans plus tôt, a vu sa tentative arrêtée par Dudek. Contre toute attente, Liverpool a ainsi remporté sa cinquième Coupe d’Europe en s’imposant 3-2 lors de la séance de tirs au but.

  • Un match « cruel »

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    AFP

    Les questions sur leur effondrement à Istanbul continuent de tourmenter Maldini et ses coéquipiers.

    Comme à La Corogne l’année précédente, Ancelotti trouvait presque difficilement ses mots, mais il a souligné que Milan avait été « merveilleux » pendant presque tout le match et estimé que son équipe avait « perdu avec honneur ».

    La manière dont la défaite s’était produite a toutefois anéanti les joueurs, au point que Crespo a comparé l’atmosphère qui a suivi à « un enterrement ». Maldini, lui, a révélé qu’il lui avait fallu un an avant de pouvoir revoir le match. « C’est seulement à ce moment-là que j’ai réalisé à quel point nous avions bien joué, a-t-il confié à GOAL. Nous avons dominé pendant environ 110 des 120 minutes. Mais cela m’a surtout rappelé à quel point le football peut être étrange et cruel. »

    Il est assurément étrange que l’équipe la plus forte des huit années passées par Ancelotti à San Siro n’ait remporté ni le scudetto ni la Ligue des champions. Comme l’entraîneur l’a lui-même déclaré par la suite : « En 2007, nous avions une motivation extraordinaire. Mais nous l’avons remportée grâce à notre détermination plutôt qu’à notre qualité. Sur le plan technique, l’équipe de 2007 était inférieure à celle de 2005. »

    Et il est difficile de lui donner tort. Plusieurs joueurs clés étaient toujours titulaires, notamment Maldini, Pirlo, Seedorf, Gattuso et Kaka. Mais au moment de la finale à Athènes, Shevchenko, Stam et Crespo avaient quitté le club, tandis que Cafu, âgé de 36 ans, avait été relégué sur le banc au profit de Massimo Oddo. Milan a donc dû puiser dans ses ressources pour venir à bout d’une équipe de Liverpool bien meilleure qu’en 2005, qui a tenté deux fois plus de tirs que lui lors de la finale de 2007.

    La déception de ne pas avoir gagné à Istanbul ne s’est donc jamais dissipée. Pirlo l’a même décrite comme « une douleur au cul » qu’il ressent encore « de temps en temps ». Rien d’étonnant à cela : ce qui s’est passé à Istanbul était tout simplement inoubliable.

    « Même l’équipe du Brésil qui a remporté la Coupe du monde 1970 n’aurait pas pu remonter la pente alors que Milan menait 3-0, a déclaré Diego Maradona à l’époque. J’ai déjà vu de telles remontées dans le football, mais jamais face à une équipe aussi nettement supérieure que l’AC Milan. »

    Comme l’a dit Carragher, Milan aurait vraiment pu, et même dû, entrer dans l’histoire comme l’un des plus grands vainqueurs de la Ligue des champions. Au lieu de cela, cette équipe restera à jamais associée à l’un des plus grands effondrements de l’histoire du football.

    « J’ai disputé huit finales de Coupe d’Europe et j’en ai remporté cinq, mais les gens semblent ne se souvenir que de celle-là, a déploré Maldini plus tard dans un entretien accordé à UEFA.com. Elle a laissé une marque indélébile. » Une marque que même le triomphe de 2007 n’a pas pu effacer.