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Nicolo Tresoldi Shortlist 1:1Getty/GOAL

La liste restreinte : pourquoi Nicolo Tresoldi, le buteur en vue du Club Bruges, est devenu une cible prioritaire pour Arsenal, Chelsea et Manchester City

L’avant-centre athlétique enchaîne les buts sur la scène nationale comme européenne, attirant ainsi l’attention des plus grands clubs du monde.

James Westwood
Traduit par

  • Par une froide nuit de novembre à Eindhoven, Nicolo Tresoldi est entré dans l’histoire de la Ligue des champions. En devançant son défenseur pour reprendre de la tête un centre bien dosé de Joaquin Seys et donner l’avantage au Club Bruges face au PSV, le joueur de 22 ans est devenu le premier Allemand à inscrire cinq buts lors d’une même campagne de Ligue des champions avec un club non allemand.

    Lors de sa dernière conférence de presse, le sélectionneur de l’Allemagne, Jurgen Klopp, a qualifié ce but d’« incroyable » et confirmé qu’il envisageait de convoquer Tresoldi en équipe nationale à l’avenir. Ce talentueux attaquant possède la nationalité allemande, mais il est né en Italie, et Roberto Mancini a reconnu tenter de le convaincre de choisir la sélection italienne.

    Les deux pays se disputent désormais ses services, et Tresoldi pourrait bientôt également faire l’objet d’une bataille d’enchères : Chelsea et Manchester City ont tous deux envoyé des recruteurs observer le joueur du Club Bruges cette saison.

    L’AC Milan et la Juventus suivraient également Tresoldi de près, mais son profil semble taillé pour la Premier League. Puissant et intelligent, cet attaquant fait preuve d’un réalisme implacable des deux pieds, une qualité rare dans le football moderne. Et il n’a sûrement pas encore donné le meilleur de lui-même.

  • Le football dans le sang

    A portrait of Emanuele Tresoldi of Atalanta
    Getty Images Sport

    Le père de Tresoldi était un footballeur italien qui a joué pour 13 clubs différents au cours d’une longue carrière.

    Tresoldi est né à Cagliari, en Sardaigne. Il est le fils d’Emanuele Tresoldi, ancien défenseur qui a connu une carrière professionnelle de 20 ans, avec notamment des passages à l’Atalanta, à Cesena, à Novara et à la SPAL, et qui compte six sélections avec l’équipe d’Italie des moins de 21 ans. Très tôt, il est apparu que Nicolo avait hérité du talent de son père pour le football.

    La famille s’est installée à Gubbio pendant l’enfance de Nicolo. Tresoldi a joué pour le club formateur local, l’ASD Fontanelle, où il s’est épanoui au poste d’avant-centre sous la direction de son premier entraîneur, Marco Bedini. Plusieurs grands clubs se sont intéressés à Tresoldi lorsqu’il avait 12 ans, mais ses premiers essais n’ont pas abouti. Il partageait alors son temps entre le football et un autre sport.

    « Il a fait des essais à l’Atalanta, au Milan, à la Fiorentina, à Bologne et à la Juventus, mais tous ont dit : ‹ Nous avons déjà des joueurs de ce niveau ›, et l’ont écarté », a révélé Bedini à La Gazzetta dello Sport. « Ils me l’ont dit aussi. Nico revenait à Gubbio comme si de rien n’était et continuait simplement à marquer. Il était passionné de tennis et aimait y jouer. Pendant un temps, il a mené de front le tennis et le football. Parfois, en semaine, il manquait l’entraînement parce qu’il était parti faire des essais. »

    Supporter de l’AC Milan depuis l’enfance, Tresoldi a, selon Bedini, pris pour modèle une légende du club réputée pour son instinct de buteur : « Même à 12 ans, il marquait de toutes les façons possibles : du pied droit, du gauche, de la tête, en se faufilant dans la surface. Après tout, son idole a toujours été Pippo Inzaghi. Parfois, il imitait aussi Inzaghi. Nous organisions des séances d’entraînement spécifiques pour lui montrer comment se déplacer dans la surface de réparation. »

    Tresoldi a lui-même confirmé son attachement à l’AC Milan dans ses interviews, déclarant un jour : « Je les suis toujours. Je dois tout à mon grand-père : il était supporter du Milan et professeur de golf de [Marco] Van Basten ! »

  • Percée

    Hamburger SV v Hannover 96 - Second Bundesliga
    Getty Images Sport

    Hanovre n’a jamais vu la version la plus prolifique de Tresoldi, mais il a apporté beaucoup à l’équipe dans d’autres domaines.

    En 2017, Tresoldi et sa famille se sont installés à Hanovre, en Allemagne, en raison du poste de sa mère, responsable des hôtesses de l’air d’une compagnie aérienne. L’année suivante, il a intégré le centre de formation du Hanovre 96 et y a rapidement gravi les échelons, faisant preuve d’une intelligence de jeu bien supérieure à celle de son âge.

    Après avoir rejoint l’équipe réserve, Tresoldi a fait ses débuts en équipe première avec Hanovre en juillet 2022, lors d’un match de 2. Bundesliga contre Kaiserslautern. Devenu majeur le mois suivant, le jeune attaquant a signé son premier contrat professionnel. Il s’est ensuite imposé comme un titulaire régulier en équipe première, tout en intégrant la sélection allemande des moins de 21 ans.

    Hanovre n’a toutefois jamais compté sur Tresoldi comme principale source de buts. En trois saisons avec l’équipe première, il n’a inscrit que 14 buts en 77 matches, dont sept lors de la saison 2024-2025. Ses entraîneurs lui faisaient davantage confiance pour sa capacité à jouer dos au but et sa volonté d’accomplir les tâches ingrates en tant que première ligne de défense de Hanovre. Il affichait néanmoins régulièrement des statistiques élevées en matière de buts attendus (xG), signe de son potentiel.

    C’est sur ce potentiel que Bruges a misé en le recrutant à Hanovre en juin 2025. Le montant final de 7 millions d’euros a constitué une vente record pour le club allemand. Attristé par le départ de Tresoldi, celui-ci a néanmoins accueilli favorablement cet apport financier important, compte tenu de sa situation en deuxième division.

    « Avec Nicolo, nous perdons l’un des visages du Hanovre 96, mais nous sommes aussi fiers de l’avoir accompagné depuis ses débuts au centre de formation jusqu’à la Ligue des champions », a déclaré Markus Mann, directeur général de Hanovre. « On sait bien qu’en tant que club de deuxième division, on dépend aussi des recettes des transferts, et nous avons eu une nouvelle occasion d’en obtenir cet été. Au total, c’est une opération d’une ampleur que le 96 n’avait encore jamais connue. »

  • Devenir un « tueur »

    Club Brugge KV v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1
    Getty Images Sport

    Tresoldi s’est progressivement affirmé comme un véritable buteur lors de sa première saison à Bruges, aidant le club à décrocher le titre national.

    À Hanovre, Tresoldi décrochait souvent parce qu’il se retrouvait isolé, mais le Club Bruges prévoyait de le faire jouer dans la surface de réparation et à ses abords. Il allait enfin recevoir les ballons dont il avait besoin au sein d’une équipe séduisante, portée vers l’avant, qui avait dépassé toutes les attentes en atteignant les huitièmes de finale de la Ligue des champions en 2024-2025.

    Lors de la première moitié de sa première saison au stade Jan Breydel, Tresoldi n’a inscrit que six buts toutes compétitions confondues, le temps de s’adapter au rythme de la Pro League belge et au niveau de la Ligue des champions. Il n’a toutefois montré aucun signe de nervosité. Sur la scène européenne, il s’est particulièrement illustré : il a marqué dès ses débuts lors d’une large victoire 4-1 contre Monaco, avant d’ouvrir le score dans un palpitant match nul 3-3 face à Barcelone.

    Après la trêve hivernale en Belgique, Tresoldi a franchi un nouveau cap. Développant une entente presque télépathique avec le maître à jouer Hans Vanaken, l’ancien joueur de Hanovre s’est mis à enchaîner les buts et a terminé la saison avec 23 réalisations, dont six lors des play-offs de Pro League, remportés par le Club Bruges.

    Tresoldi a aussi continué d’impressionner par sa capacité à participer au jeu, avec neuf passes décisives, mais il devenait un pur buteur. C’est Ivan Leko qui a finalement tiré le meilleur du jeune joueur après avoir remplacé Nicky Hayen au poste d’entraîneur du Club Bruges en décembre. Il lui a demandé de ménager ses efforts et de jouer à l’épaule du dernier défenseur.

    Après l’avoir vu inscrire un doublé lors d’un match nul 2-2 contre Anderlecht en mars, Leko a révélé l’autre facteur clé de la progression de Tresoldi : « Il provoque vraiment sa chance désormais. Il est le premier à arriver au centre d’entraînement et le dernier à en partir. Finition, musculation, même yoga... Il fait tout pour y parvenir. De gros efforts apportent de grandes réussites. »

    De son côté, Tresoldi a reçu des éloges inattendus de la part de Colin Coosemans, le gardien numéro un d’Anderlecht, impressionné par sa prestation : « C’est vraiment un joueur de très haut niveau. Très complet. Un tueur dans la surface de réparation, à l’aise des deux pieds et aussi un gros travailleur. »

  • Héros de la Ligue des champions

    FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    L’Inter, champion d’Italie en titre, n’a pas su contenir Tresoldi lors de sa défaite surprise à domicile face au Club Bruges.

    Tous ceux qui ont suivi Tresoldi de près cette saison partageront l’avis de Coosemans. L’attaquant ne fait plus seulement sensation en Belgique : il est désormais l’un des plus en forme du continent, avec 14 buts inscrits en seulement 17 apparitions sous le maillot du Club Bruges.

    Après les quatre premières journées de la phase de ligue, Tresoldi occupe la deuxième place du classement des buteurs de la Ligue des champions, à égalité avec la machine à buts de Manchester City, Erling Haaland. Anastasios Douvikas, de Côme, mène la danse avec six buts. Face à l’Inter, champion d’Italie, à San Siro, Tresoldi a aussi livré une prestation qui pourrait bien être la meilleure réalisée sur la scène européenne cette saison.

    L’imposant numéro 9 a signé un triplé inoubliable lors de la victoire surprise du Club Bruges contre l’Inter (4-3). À seulement 22 ans et 257 jours, il a battu le record de Karim Adeyemi en devenant le plus jeune joueur allemand à inscrire un triplé en Ligue des champions.

    Il est également le premier joueur du Club Bruges à marquer trois fois dans un même match de Ligue des champions, et seulement le deuxième dans l’histoire de la compétition à réaliser cet exploit en tant que visiteur à San Siro, après Gareth Bale avec Tottenham en 2020. Après avoir ouvert le score sur un penalty frappé avec autorité, Tresoldi a doublé la mise en profitant d’une terrible erreur du gardien de l’Inter Josep Martinez, avant d’inscrire son troisième but, également le troisième de Bruges, d’une reprise instinctive en une touche.

    Compte tenu de son attachement au grand rival de l’Inter, Tresoldi a vécu une soirée de rêve, comme il l’a confié à Sky Sports Italia : « J’ai reçu beaucoup de messages de supporters du Milan avant le match. Ils me disaient de marquer et de gagner. Je suis avant tout heureux que le Club Bruges ait gagné, pour l’ensemble du football belge, mais j’avoue que c’était un peu un derby pour moi. C’est énorme ! »

    De son côté, Leko a reconnu que l’imposant attaquant était bien parti pour dépasser le cadre du Club Bruges. « Il est très humble et connaît son talent. Il travaille très dur et a fait des progrès considérables, a déclaré l’entraîneur belge. Il figurera parmi les meilleurs joueurs d’Europe. Où, je ne sais pas, mais il a le potentiel. »

    Le gardien du Club Bruges Yann Sommer, ancien joueur de l’Inter, a ajouté : « Nico est un grand attaquant qui possède de nombreuses qualités. Il est toujours dangereux. Je suis sûr qu’il fera une grande carrière. »

  • L’embarras du choix

    SOCCER JPL D9 CLUB BRUGGE VS STVV
    AFP

    Tresoldi aura l’embarras du choix parmi les prétendants de premier plan l’été prochain s’il continue d’enchaîner les bonnes performances avec autant de régularité pour le Club Bruges.

    Tresoldi est également revenu sur les spéculations concernant son avenir international après le match contre l’Inter, ajoutant à Sky : « J’ai parlé à Klopp, à Mancini et aux fédérations des deux pays. Ils ont compris ma façon de voir les choses. À la maison, je parle toujours italien et je suis aussi né en Italie. On verra. Je prends du plaisir avec les moins de 21 ans allemands. Nous avons un Championnat d’Europe à disputer [l’été prochain]. C’est un trophée que mon père a remporté avec l’Italie, donc c’est un objectif pour moi. Ensuite, on verra ce qui se passera. »

    Ce ne sera probablement pas la seule décision majeure que Tresoldi devra prendre l’an prochain. Selon des informations venues de Belgique, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et l’Atlético Madrid ont également supervisé la pépite de Brugges. Chelsea et Manchester City pourraient aussi faire face à la concurrence d’Arsenal, qui entretient de bonnes relations avec le club de Pro League après avoir recruté Christos Tzolis pour 40 millions d’euros cet été.

    Tresoldi pourrait ainsi avoir le choix entre des clubs de premier plan issus de quatre des cinq grands championnats européens. Selon certaines informations, Bruges réclamera jusqu’à 50 millions d’euros pour l’attaquant, mais cette somme paraît modeste au regard de son potentiel.

    S’il choisit la Premier League, Arsenal semble être le club qui lui conviendrait le mieux, et pas seulement parce qu’il pourrait y retrouver Tzolis. Les champions de Premier League de Mikel Arteta sont bien partis pour conserver leur titre et se battre à nouveau pour la Ligue des champions. Mais pour devenir une équipe véritablement exceptionnelle, ils ont encore besoin d’un numéro 9 de classe mondiale, Viktor Gyokeres et Kai Havertz n’ayant toujours pas pleinement confirmé les attentes placées en eux.

    Tresoldi n’appartient pas encore à cette catégorie, mais il possède assurément les qualités pour y parvenir, et Arteta pourrait lui offrir le cadre nécessaire. À Chelsea et à Manchester City, il serait respectivement derrière Joao Pedro et Erling Haaland dans la hiérarchie, alors qu’un rôle de premier plan pourrait l’attendre à Arsenal. Le club londonien aurait tout intérêt à passer à l’action sans tarder, car si Tresoldi continue d’aider Bruges à obtenir des résultats bien supérieurs à ce que ses moyens laissent présager, il sera l’un des footballeurs les plus convoités du mercato estival 2027.