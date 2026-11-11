Tresoldi est né à Cagliari, en Sardaigne. Il est le fils d’Emanuele Tresoldi, ancien défenseur qui a connu une carrière professionnelle de 20 ans, avec notamment des passages à l’Atalanta, à Cesena, à Novara et à la SPAL, et qui compte six sélections avec l’équipe d’Italie des moins de 21 ans. Très tôt, il est apparu que Nicolo avait hérité du talent de son père pour le football.

La famille s’est installée à Gubbio pendant l’enfance de Nicolo. Tresoldi a joué pour le club formateur local, l’ASD Fontanelle, où il s’est épanoui au poste d’avant-centre sous la direction de son premier entraîneur, Marco Bedini. Plusieurs grands clubs se sont intéressés à Tresoldi lorsqu’il avait 12 ans, mais ses premiers essais n’ont pas abouti. Il partageait alors son temps entre le football et un autre sport.

« Il a fait des essais à l’Atalanta, au Milan, à la Fiorentina, à Bologne et à la Juventus, mais tous ont dit : ‹ Nous avons déjà des joueurs de ce niveau ›, et l’ont écarté », a révélé Bedini à La Gazzetta dello Sport. « Ils me l’ont dit aussi. Nico revenait à Gubbio comme si de rien n’était et continuait simplement à marquer. Il était passionné de tennis et aimait y jouer. Pendant un temps, il a mené de front le tennis et le football. Parfois, en semaine, il manquait l’entraînement parce qu’il était parti faire des essais. »

Supporter de l’AC Milan depuis l’enfance, Tresoldi a, selon Bedini, pris pour modèle une légende du club réputée pour son instinct de buteur : « Même à 12 ans, il marquait de toutes les façons possibles : du pied droit, du gauche, de la tête, en se faufilant dans la surface. Après tout, son idole a toujours été Pippo Inzaghi. Parfois, il imitait aussi Inzaghi. Nous organisions des séances d’entraînement spécifiques pour lui montrer comment se déplacer dans la surface de réparation. »

Tresoldi a lui-même confirmé son attachement à l’AC Milan dans ses interviews, déclarant un jour : « Je les suis toujours. Je dois tout à mon grand-père : il était supporter du Milan et professeur de golf de [Marco] Van Basten ! »