Par une froide nuit de novembre à Eindhoven, Nicolo Tresoldi est entré dans l’histoire de la Ligue des champions. En devançant son défenseur pour reprendre de la tête un centre bien dosé de Joaquin Seys et donner l’avantage au Club Bruges face au PSV, le joueur de 22 ans est devenu le premier Allemand à inscrire cinq buts lors d’une même campagne de Ligue des champions avec un club non allemand.
Lors de sa dernière conférence de presse, le sélectionneur de l’Allemagne, Jurgen Klopp, a qualifié ce but d’« incroyable » et confirmé qu’il envisageait de convoquer Tresoldi en équipe nationale à l’avenir. Ce talentueux attaquant possède la nationalité allemande, mais il est né en Italie, et Roberto Mancini a reconnu tenter de le convaincre de choisir la sélection italienne.
Les deux pays se disputent désormais ses services, et Tresoldi pourrait bientôt également faire l’objet d’une bataille d’enchères : Chelsea et Manchester City ont tous deux envoyé des recruteurs observer le joueur du Club Bruges cette saison.
L’AC Milan et la Juventus suivraient également Tresoldi de près, mais son profil semble taillé pour la Premier League. Puissant et intelligent, cet attaquant fait preuve d’un réalisme implacable des deux pieds, une qualité rare dans le football moderne. Et il n’a sûrement pas encore donné le meilleur de lui-même.