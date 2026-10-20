Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
GFX Liverpool 2005 UCL Legacy 1-1GOAL

La légende d'Istanbul : comment Liverpool a réussi la plus grande remontée de l'histoire du football pour remporter la finale de la Ligue des champions

La finale de 2005 reste l’une des plus mémorables de l’histoire de la compétition.

Peter McVitie
Traduit par

  • Lorsque les joueurs de l’AC Milan et de Liverpool ont quitté la pelouse à la mi-temps, ils pensaient que le match était pratiquement plié.


    L’équipe italienne venait de livrer 45 minutes d’un football si étincelant et efficace que le monde entier semblait convaincu que le trophée de la Ligue des champions lui était acquis.


    Le score était de 3-0 au stade olympique Ataturk d’Istanbul, le 25 mai 2005. Steven Gerrard, Jamie Carragher et Xabi Alonso, entre autres, semblaient désemparés en regagnant les vestiaires, tandis que les supporters milanais laissaient éclater leur joie.

    « Nous étions tous abattus à la mi-temps », a déclaré Carragher 10 ans plus tard.

    Pourtant, après une causerie chaotique et des changements tactiques opérés par l’entraîneur Rafael Benitez, les joueurs sont revenus sur la pelouse accueillis non par les clameurs des supporters de l’AC Milan, euphoriques et triomphants, mais par un « You'll Never Walk Alone » entonné avec ferveur par les dizaines de milliers de supporters de Liverpool.

    Voici comment ce chant de défi face à la défaite a contribué à déclencher ce qui reste peut-être la plus grande remontée de l’histoire du football.


  • Brutalité en première période

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    L’AC Milan menait largement à la pause et semblait promis au sacre européen.

    Carlo Ancelotti avait non seulement réussi à conserver l’ossature de son équipe victorieuse de la Ligue des champions en 2003, mais il l’avait même, semble-t-il, améliorée. L’AC Milan de 2005 regorgeait de légendes du football moderne. Sa défense à quatre était redoutable, avec Cafu, Alessandro Nesta, Jaap Stam et le capitaine Paolo Maldini. Au milieu, Andrea Pirlo dirigeait le jeu depuis une position reculée, tandis que la combativité de Gennaro Gattuso et la technique élégante de Clarence Seedorf apportaient de l’équilibre. Devant eux évoluaient le remarquable meneur de jeu Kaka et un duo d’attaque formé du buteur argentin Hernan Crespo et du phénomène ukrainien Andriy Shevchenko. Seuls quatre joueurs du onze de départ qui avait battu la Juventus en finale européenne deux ans plus tôt n’étaient plus titulaires, et trois d’entre eux, Rui Costa, Alessandro Costacurta et Kakha Kaladze, étaient sur le banc.

    Habitué à gagner, le Milan affichait une grande confiance. Avant la finale d’Istanbul, Ancelotti déclarait : « Notre expérience, notre courage et notre sang-froid seront décisifs. L’AC Milan compte des joueurs habitués à la pression, et cela peut être crucial dans une finale comme celle-ci. »

    Liverpool, à l’inverse, était en difficulté et venait de terminer cinquième de Premier League. S’appuyant sur sa discipline tactique et sur la seule force de volonté de joueurs comme Gerrard, Carragher, Alonso et John Arne Riise, le club s’était qualifié de justesse à l’issue de la phase de groupes, avait surclassé le Bayer Leverkusen en huitièmes de finale, puis remporté deux victoires étriquées face à la Juventus et au Chelsea de Jose Mourinho.

    À Istanbul, Benitez avait organisé son équipe pour qu’elle reste compacte au milieu, avec Alonso en position reculée pour protéger la défense et Gerrard chargé de contenir Kaka tout en soutenant Harry Kewell et Milan Baros.

    Moins d’une minute plus tard, Liverpool devait déjà revoir ses plans : le coup franc dangereux de Pirlo trouvait Maldini, laissé libre de tout marquage, dont la reprise de volée rebondissait avant de tromper le gardien Jerzy Dudek. Il s’agissait non seulement du but le plus rapide inscrit en finale de la Ligue des champions, mais aussi de celui d’un joueur devenu, à 36 ans et 333 jours, le plus âgé à marquer dans une telle finale.

    En cherchant immédiatement à égaliser, Liverpool laissait davantage d’espaces derrière, que l’attaque resserrée du Milan ne demandait qu’à exploiter. Pirlo dictait le rythme sans être inquiété, tandis que Kaka commençait à se glisser presque sans être remarqué entre le milieu et la défense de Liverpool.

    Au milieu de la première période, le Brésilien traversait le camp de Liverpool à toute vitesse alors que les défenseurs reculaient devant lui. Il choisissait le moment idéal pour transmettre le ballon à Shevchenko, dont l’excellente frappe passait devant Dudek avant de finir dans le petit filet, mais le drapeau se levait pour signaler un hors-jeu.

    Ce n’était qu’un répit provisoire pour l’équipe anglaise. À la 39e minute, peu après le rejet d’une demande de penalty de Liverpool, Kaka s’élançait de nouveau et glissait un ballon par-dessus la défense dans la course de Shevchenko. L’Ukrainien le remettait devant le but pour Crespo, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond.

    Cinq minutes plus tard, Kaka récidivait : il évitait l’intervention de Gerrard à la réception du ballon, puis, depuis sa propre moitié de terrain, adressait une passe parfaite que Crespo déviait hors de portée de Dudek. Le score était de 3-0.

    « Vous vous préparez depuis des semaines. Vous avez un plan de jeu, puis ce plan de jeu se trouve en quelque sorte ébranlé », racontait Gerrard lors d’une conversation avec Cafu en 2023. « Nous avons perdu le ballon. Je dois le reconnaître : je n’ai pas été bon en première période. C’est là qu’on se dit que le rêve est terminé ? Mais, en tant que capitaine de l’équipe, il faut garder la bonne attitude, ne pas perdre confiance et simplement arriver à la mi-temps. Limiter les dégâts à trois buts. »

    Au coup de sifflet de la mi-temps, les joueurs de Liverpool quittaient la pelouse l’air abattus, devant leurs supporters stupéfaits, tandis que ceux du Milan regagnaient tranquillement le tunnel avec l’assurance de champions déjà couronnés.

  • Le mythique et le magique

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Après une causerie mouvementée à la mi-temps, Rafa Benitez a renvoyé ses joueurs sur le terrain avec un message pour les motiver.

    Dans les années qui ont suivi la finale, un mythe a commencé à se construire autour du comportement des joueurs de l’AC Milan à la mi-temps. Selon ce récit, on les entendait faire la fête dans le vestiaire, ouvrir du champagne et chanter dans le tunnel, persuadés d’avoir déjà remporté le trophée.

    L’image est romanesque : Liverpool, valeureux et combatif, revient d’entre les morts et inflige une juste punition à une équipe suffisante et arrogante qui célébrait sa victoire avant le coup de sifflet final. Les joueurs de l’AC Milan ont toutefois démenti ces accusations, assurant qu’ils restaient concentrés sur leur tâche.

    « Rien de ce qui a été écrit ne s’est réellement produit, a précisé Maldini. Il est faux de dire que nous avons fêté quoi que ce soit à la pause. Au contraire, nous nous sommes disputés. Nous nous chamaillions pour des bêtises, comme une mauvaise passe.

    « Puis Ancelotti a crié : “Taisez-vous tous pendant cinq minutes !” Nous sommes restés silencieux, puis nous avons parlé calmement. Une finale de Ligue des champions crée beaucoup de tensions. Et le football est le plus imprévisible des sports. »

    Crespo a confirmé la version de son capitaine : « Personne n’a fait la fête dans le vestiaire, ces histoires sont inventées. Dans cette équipe de Milan, nous avions notamment des joueurs comme Alessandro Nesta, Maldini, Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Clarence Seedorf et Andriy Shevchenko : vous pensez qu’ils auraient célébré après 45 minutes ? Bien au contraire, certains discutaient de la façon dont nous aurions dû mieux jouer, alors même que nous menions 3-0 face à Liverpool. »

    Pendant ce temps, Benitez faisait face à une crise. Non seulement Liverpool était surclassé sur le terrain, mais l’entraîneur peinait aussi à communiquer avec ses joueurs dans des conditions de plus en plus difficiles.

    « Je préparais ce que j’allais dire à la mi-temps alors que l’équipe était menée 2-0, a raconté l’Espagnol des années plus tard au Liverpool Echo. Et mon anglais n’était pas des meilleurs… Nous avons ensuite encaissé le troisième but. Le message aux joueurs devait rester le même : je devais leur donner confiance, leur faire croire que c’était possible. »

    Le défenseur central Carragher a ajouté : « Je ne suis pas sûr qu’on puisse appeler ça un discours. Je ne suis pas sûr que Rafa parlait assez bien anglais à l’époque pour tenir un discours de 15 minutes. »

    Le capitaine Gerrard voulait intervenir. « Il y avait beaucoup d’agitation autour d’une blessure et du changement que nous devions effectuer, mais il était très important de respecter Rafa : c’était son moment, et il fallait évidemment le laisser parler en premier. Mais je brûlais d’envie de dire ce que j’avais sur le cœur, a-t-il confié en 2023. Il y a une part de [vous] qui se dit que c’est fini.

    « Mais il y a aussi une part qui se dit : “Repartons de zéro, essayons de marquer rapidement, essayons de donner quelque chose aux supporters, un peu de fierté, un peu d’espoir, et évitons que cela devienne embarrassant.” Parce qu’au vu de notre première mi-temps, nous aurions certainement pu être menés de cinq ou six buts à la pause. »

    Une confusion est alors survenue autour d’un remplacement. Benitez a décidé qu’un changement était nécessaire pour contenir Milan dans l’axe. Il a donc annoncé à l’arrière gauche Djimi Traore qu’il allait sortir.

    Alors que Traore avait retiré sa tenue et se dirigeait vers les douches, le kinésithérapeute Dave Galley a pris l’entraîneur à part pour l’informer que l’arrière droit Steve Finnan s’était blessé à la cuisse et ne tiendrait pas 20 minutes de plus. Ayant déjà effectué un remplacement au milieu de la première période en faisant entrer Vladimir Smicer à la place de Kewell, blessé, Benitez savait qu’il ne pouvait pas se permettre de consacrer son dernier changement à un joueur blessé plus tard dans le match.

    Benitez est revenu à un autre plan. Traore a été rappelé des douches et prié de se préparer à disputer la seconde période, tandis que Didi Hamann remplaçait Finnan.

    Liverpool est passé à une défense à trois, avec Riise dans un rôle de piston et Hamann chargé de protéger la défense.

    « Ce changement nous a mis dans une situation très difficile, s’est souvenu Crespo. Et puis il s’est produit quelque chose que seul le destin peut contrôler. »

    Benitez a terminé son discours et renvoyé les joueurs sur le terrain en leur rappelant qu’un seul but pouvait changer le sort du match.

    Alors qu’ils regagnaient la pelouse au son du refrain à donner des frissons du célèbre hymne du club, tout était en place pour une soirée historique.

    « Nous étions sur le terrain et un autre moment magique a commencé, parce que nous étions menés 3-0 et que les supporters de Liverpool se sont mis à chanter You'll Never Walk Alone, a raconté Dudek au Liverpool Echo. C’était incroyable. Stevie [Gerrard] a rassemblé tout le monde dans le rond central et il a dit : “Vous entendez ça ? Souvenez-vous-en ! Nous devons leur rendre quelque chose. Ils ont parcouru tant de kilomètres pour venir ici, allez.” »

  • Six minutes de folie

    Liverpool AC Milan 2005

    Liverpool a renversé le match en inscrivant plusieurs buts coup sur coup.

    « Comment cela s’est produit, je l’ignore. Mais quand l’impossible devient réalité, c’est que quelqu’un a merdé, en l’occurrence toute l’équipe. Un suicide collectif où nous nous sommes tous donné la main avant de sauter du pont du Bosphore. » C’est ainsi que Pirlo a raconté cette soirée dans son autobiographie, « I Think Therefore I Play ».

    Ce n’était ni à cause de l’arrogance italienne, ni uniquement grâce à l’extraordinaire soutien des supporters de Liverpool à leurs héros qui semblaient à terre. Ce n’était pas seulement le changement improvisé de Benitez, le leadership combatif de Gerrard ou les exploits de Dudek à la dernière seconde. C’est la combinaison de tous ces facteurs, et d’autres encore, qui a rendu cette soirée aussi incompréhensible que le sens de la vie.

    « C’était une soirée surréaliste et un match de football surréaliste. Aujourd’hui encore, il est difficile de décrire ce qui s’est passé ce soir-là », a déclaré Gerrard par la suite.

    La présence de Hamann a libéré le capitaine : elle a étouffé la créativité de Kaka et permis à Gerrard de se concentrer sur ses déplacements sans ballon et de menacer Milan lorsqu’il en avait la possession.

    C’est lui qui a lancé la séquence de six minutes qui a changé le match.

    À la 54e minute, Riise a envoyé un centre depuis l’aile gauche au cœur de la surface. Gerrard, démarqué, s’est élevé et a pivoté pour placer une superbe tête lobée hors de portée de Dida, dans le petit filet opposé.

    Au lieu de célébrer, Gerrard est revenu en sprintant jusqu’au rond central, s’est tourné vers la foule et a agité les bras de haut en bas. Les supporters ont compris le message, tout comme ses coéquipiers.

    « Dès que Gerrard a marqué de la tête, on a vu le changement sur le visage des joueurs », a raconté Riise au site de Liverpool des années plus tard. « Nous semblions tous avoir un surcroît d’énergie et les supporters ont repris espoir eux aussi. Nous savions que nous avions une chance. Il fallait simplement continuer. »

    Deux minutes plus tard, Hamann a servi Smicer à environ 23 mètres du but. Le Tchèque, qui disputait son dernier match sous le maillot de Liverpool, a décoché une frappe puissante vers le coin inférieur du but. Dida a réussi à la toucher en plongeant, mais pas à la détourner à côté. 

    Les hommes d’Ancelotti étaient stupéfaits. Incapables d’endiguer la vague rouge, ils ont regardé avec inquiétude Gerrard pénétrer dans la surface de réparation, où Gattuso a commis une faute désespérée sur lui.

    « L’attitude de l’équipe et sa performance ont changé, s’est souvenu Gerrard. Nous étions désormais très confiants. Nous avions davantage le ballon. On voyait bien que nous allions de plus en plus vers l’avant. Je me souviens de la passe vers l’avant de Carra. J’ai couru, j’ai senti un léger contact et je suis tombé : penalty. 

    « Ensuite, tout reposait sur Xabi Alonso. Tout reposait sur Xabi. »

    Soumis à une pression inimaginable, Alonso s’est présenté face au ballon. Dida a arrêté son penalty tiré à ras de terre, mais l’Espagnol a été le plus prompt à réagir et a expédié le ballon repris dans le haut des filets. On jouait la 60e minute.

    Les trois buts s’étaient succédé si vite que Finnan, sorti sur remplacement, n’était toujours pas revenu sur le banc. « J’étais encore dans les vestiaires », a-t-il raconté dix ans plus tard. « Je savais que c’était nous qui marquions à cause du bruit. Tout s’est passé si vite que je n’ai tout simplement pas eu le temps d’en sortir. »

  • La fin glorieuse

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Les arrêts incroyables de Dudek ont empêché Milan d’inscrire le but de la victoire dans les tout derniers instants en Turquie

    Le combat n’était pas terminé. Milan a peu à peu repris le contrôle et est passé tout près de reprendre l’avantage à la 70e minute. Mais Traore, qui semblait pourtant se diriger vers les vestiaires à la pause, a sauvé les siens devant Shevchenko en dégageant le ballon sur sa ligne. Puis Carragher est intervenu au moment parfait pour contrer la tentative de Kaka.

    Au coup de sifflet marquant la fin des 90 minutes, les joueurs des deux équipes semblaient épuisés. Il leur restait pourtant 30 minutes à jouer.

    Ancelotti a fait entrer l’ailier brésilien Serginho pour s’attaquer aux couloirs de Liverpool, dont les joueurs étaient à bout de forces. Alors que Smicer, déjà peu habitué à son poste, commençait à fatiguer, Benitez a pris la décision surprenante de repositionner Gerrard au poste d’arrière droit. Le capitaine a passé les 30 dernières minutes à se replier pour aider à contenir Milan, tandis que Carragher se jetait sans cesse dans des tacles glissés désespérés, au point de rester au sol, épuisé. 

    Puis est arrivé, à la 117e minute, un moment à peine croyable. Serginho a envoyé un centre tendu dans la surface, repris d’une tête puissante par Shevchenko. Dudek a repoussé le ballon directement dans les pieds de l’attaquant ukrainien, à seulement 2,7 mètres du but. Shevchenko a frappé à bout portant sur le rebond, mais Dudek a levé la main par réflexe pour détourner le ballon au-dessus de la barre.

    Sur le banc, Crespo n’en revenait pas. Des années plus tard, il déclarait : « Je crois que Jerzy ne sait toujours pas, aujourd’hui encore, comment il a arrêté ce tir. Que Shevchenko n’ait pas marqué ce but, c’est surréaliste. »

    L’exploit de Dudek a conduit les deux équipes aux tirs au but, mais le gardien n’avait pas fini. Alors qu’il agitait les bras et dansait sur sa ligne, Serginho a envoyé la première tentative de Milan au-dessus de la barre. Le gardien polonais a ensuite repoussé la deuxième, tirée par Pirlo. Après que Smicer a transformé le quatrième tir de Liverpool, Dudek s’est retrouvé une nouvelle fois face à Shevchenko.

    L’attaquant a tenté une faible balle piquée plein axe. Dudek a plongé, mais son bras resté en arrière a arrêté le ballon, et Liverpool a été sacré champion d’Europe.

    Après le coup de sifflet final, le contraste entre les deux camps dans le stade Ataturk était saisissant.

    Les joueurs de Milan étaient abattus à leur retour aux vestiaires. Crespo s’est souvenu du silence étouffant qui s’était abattu sur le groupe : « C’est simple : c’était comme un enterrement. Ces moments ont été très difficiles. Personne n’arrivait à parler, même une fois rentrés à l’hôtel. Certains coéquipiers pleuraient, d’autres serraient leur femme ou leurs enfants dans leurs bras. Croyez-moi, cette nuit a été très difficile. »

    Pour Liverpool, cette victoire a fait d’un groupe imparfait des héros immortels. Une soirée que son capitaine n’a jamais vraiment réussi à décrire. « Aujourd’hui encore, j’en ai les poils de la nuque qui se hérissent, a déclaré Gerrard. C’était de très loin la plus belle soirée de ma carrière. Une soirée surréaliste et un match surréaliste. Même aujourd’hui, il est difficile de décrire ce qui s’est passé cette nuit-là. »

    Deux décennies plus tard, le Miracle d’Istanbul reste gravé dans la légende du football européen : un triomphe éternel pour un club, un spectre qui hante encore l’autre. Pirlo l’a décrit de façon viscérale dans son livre publié en 2013 : « Le célèbre détroit s’est révélé extrêmement étroit. Si étroit, en fait, que si toute l’expérience d’Istanbul avait été un suppositoire, elle n’aurait plus pu ressortir une fois entrée en nous.

    « De temps en temps, je la sens bouger. Elle me rappelle qu’elle est toujours là, elle affirme sa présence. Elle m’appelle par mon nom et, au sens le plus littéral du terme, c’est une douleur au cul. » 