La légende d'Istanbul : comment Liverpool a réussi la plus grande remontée de l'histoire du football pour remporter la finale de la Ligue des champions

Dans les années qui ont suivi la finale, un mythe a commencé à se construire autour du comportement des joueurs de l’AC Milan à la mi-temps. Selon ce récit, on les entendait faire la fête dans le vestiaire, ouvrir du champagne et chanter dans le tunnel, persuadés d’avoir déjà remporté le trophée.

L’image est romanesque : Liverpool, valeureux et combatif, revient d’entre les morts et inflige une juste punition à une équipe suffisante et arrogante qui célébrait sa victoire avant le coup de sifflet final. Les joueurs de l’AC Milan ont toutefois démenti ces accusations, assurant qu’ils restaient concentrés sur leur tâche.

« Rien de ce qui a été écrit ne s’est réellement produit, a précisé Maldini. Il est faux de dire que nous avons fêté quoi que ce soit à la pause. Au contraire, nous nous sommes disputés. Nous nous chamaillions pour des bêtises, comme une mauvaise passe.

« Puis Ancelotti a crié : “Taisez-vous tous pendant cinq minutes !” Nous sommes restés silencieux, puis nous avons parlé calmement. Une finale de Ligue des champions crée beaucoup de tensions. Et le football est le plus imprévisible des sports. »

Crespo a confirmé la version de son capitaine : « Personne n’a fait la fête dans le vestiaire, ces histoires sont inventées. Dans cette équipe de Milan, nous avions notamment des joueurs comme Alessandro Nesta, Maldini, Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Clarence Seedorf et Andriy Shevchenko : vous pensez qu’ils auraient célébré après 45 minutes ? Bien au contraire, certains discutaient de la façon dont nous aurions dû mieux jouer, alors même que nous menions 3-0 face à Liverpool. »

Pendant ce temps, Benitez faisait face à une crise. Non seulement Liverpool était surclassé sur le terrain, mais l’entraîneur peinait aussi à communiquer avec ses joueurs dans des conditions de plus en plus difficiles.

« Je préparais ce que j’allais dire à la mi-temps alors que l’équipe était menée 2-0, a raconté l’Espagnol des années plus tard au Liverpool Echo. Et mon anglais n’était pas des meilleurs… Nous avons ensuite encaissé le troisième but. Le message aux joueurs devait rester le même : je devais leur donner confiance, leur faire croire que c’était possible. »

Le défenseur central Carragher a ajouté : « Je ne suis pas sûr qu’on puisse appeler ça un discours. Je ne suis pas sûr que Rafa parlait assez bien anglais à l’époque pour tenir un discours de 15 minutes. »

Le capitaine Gerrard voulait intervenir. « Il y avait beaucoup d’agitation autour d’une blessure et du changement que nous devions effectuer, mais il était très important de respecter Rafa : c’était son moment, et il fallait évidemment le laisser parler en premier. Mais je brûlais d’envie de dire ce que j’avais sur le cœur, a-t-il confié en 2023. Il y a une part de [vous] qui se dit que c’est fini.

« Mais il y a aussi une part qui se dit : “Repartons de zéro, essayons de marquer rapidement, essayons de donner quelque chose aux supporters, un peu de fierté, un peu d’espoir, et évitons que cela devienne embarrassant.” Parce qu’au vu de notre première mi-temps, nous aurions certainement pu être menés de cinq ou six buts à la pause. »

Une confusion est alors survenue autour d’un remplacement. Benitez a décidé qu’un changement était nécessaire pour contenir Milan dans l’axe. Il a donc annoncé à l’arrière gauche Djimi Traore qu’il allait sortir.

Alors que Traore avait retiré sa tenue et se dirigeait vers les douches, le kinésithérapeute Dave Galley a pris l’entraîneur à part pour l’informer que l’arrière droit Steve Finnan s’était blessé à la cuisse et ne tiendrait pas 20 minutes de plus. Ayant déjà effectué un remplacement au milieu de la première période en faisant entrer Vladimir Smicer à la place de Kewell, blessé, Benitez savait qu’il ne pouvait pas se permettre de consacrer son dernier changement à un joueur blessé plus tard dans le match.

Benitez est revenu à un autre plan. Traore a été rappelé des douches et prié de se préparer à disputer la seconde période, tandis que Didi Hamann remplaçait Finnan.

Liverpool est passé à une défense à trois, avec Riise dans un rôle de piston et Hamann chargé de protéger la défense.

« Ce changement nous a mis dans une situation très difficile, s’est souvenu Crespo. Et puis il s’est produit quelque chose que seul le destin peut contrôler. »

Benitez a terminé son discours et renvoyé les joueurs sur le terrain en leur rappelant qu’un seul but pouvait changer le sort du match.

Alors qu’ils regagnaient la pelouse au son du refrain à donner des frissons du célèbre hymne du club, tout était en place pour une soirée historique.

« Nous étions sur le terrain et un autre moment magique a commencé, parce que nous étions menés 3-0 et que les supporters de Liverpool se sont mis à chanter You'll Never Walk Alone, a raconté Dudek au Liverpool Echo. C’était incroyable. Stevie [Gerrard] a rassemblé tout le monde dans le rond central et il a dit : “Vous entendez ça ? Souvenez-vous-en ! Nous devons leur rendre quelque chose. Ils ont parcouru tant de kilomètres pour venir ici, allez.” »