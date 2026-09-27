Du point de vue d’Inler, la mentalité et la discipline seront essentielles pour combler l’écart, plutôt que de dépenser de grosses sommes pour de nouvelles recrues afin de rivaliser avec des équipes comme Naples, l’Inter, l’AC Milan et la Juve.

Terminer 10e la saison dernière représentait déjà un pas en avant significatif, tandis que l’expérimenté ancien défenseur du Bayern Munich et du Real Madrid David Alaba a rejoint le club en transfert libre. Son leadership renforcera certainement les chances de succès de l’Udinese.

« Le défi est désormais bien plus grand qu’avant, explique Inler. Avant, c’était très difficile parce qu’il y avait beaucoup de grands joueurs en Serie A, mais maintenant, à mon poste de directeur, j’apporte la mentalité, la discipline dont les joueurs ont besoin, surtout au quotidien, parce qu’il faut les pousser chaque jour.

« Par le passé, on faisait seulement du football, on n’avait pas de réseaux sociaux, et maintenant il y a aussi cette pression du public. C’est pour cela qu’il est important de beaucoup parler avec les joueurs et aussi de leur montrer comment construire une carrière. C’est pour cela que, pour moi, le travail quotidien est important, pour leur montrer quelle voie ils doivent suivre. »

L’Udinese occupe actuellement la 13e place de Serie A après n’avoir remporté qu’un seul de ses cinq premiers matches, avec notamment une série de trois défaites consécutives avant la longue trêve internationale. Inler estime que les choses vont changer.

« La saison est encore longue, mais match après match, nous devons essayer de gagner, a-t-il déclaré. Nous n’avons pas eu un début de saison comme lors des deux précédentes années depuis que je suis ici, et le plus important est de rester humbles, de travailler dur et de renforcer l’énergie. Nous avons besoin d’une bonne préparation, mentale et physique. »

Ce sentiment est partagé par un défenseur clé de l’Udinese, Oumar Solet. « Nous devons simplement rester concentrés, à chaque match. La saison dernière, nous avons plutôt bien fait pour l’Udinese », confie le Français à GOAL. « Notre objectif est d’essayer de rester sur cette voie, nous savons que nous pouvons y parvenir. Nous devons faire les efforts nécessaires. La saison a déjà commencé, mais je suis très enthousiaste à l’idée de continuer et de voir ce qui se passera. »