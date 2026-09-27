La génération dorée révolue de l'Udinese et la lutte pour rester pertinent en Serie A, le championnat ultra-compétitif d'Italie
Les plus jeunes amateurs de football seraient excusés de ne pas très bien connaître l’Udinese, club originaire de la petite ville d’Udine, dans le nord-est de l’Italie, qui compte moins de 100 000 habitants.
Mais s’il s’agit aujourd’hui d’un club de milieu de tableau en Serie A, il a autrefois été l’une des meilleures équipes du pays en dehors de l’ordre établi, avec un effectif rempli de joueurs cultes, dont un double capocannoniere qui a consacré ses plus belles années aux Frioulans.
Les attentes ont peut-être changé, mais l’Udinese s’est imposé comme un pilier de la Serie A, avec l’objectif d’un succès durable dans sa lutte pour rester pertinent, au sens figuré comme au sens propre.
Les années d’or
Cela paraît désormais loin, mais tout au long des années 2000 et au début des années 2010, l'Udinese faisait partie des meilleures équipes derrière les cadors en Serie A et participait régulièrement aux compétitions européennes, se qualifiant pour la Ligue des champions pour la toute première fois en 2004-2005 avant d'atteindre les quarts de finale de la Coupe UEFA en 2008-2009 puis de grimper jusqu'à la troisième place du championnat en 2011-2012.
Le club a connu sept années de succès relatif et durable à partir de 2007, terminant régulièrement aux places européennes. C'est durant cette période que plusieurs des figures les plus emblématiques du club à l'ère moderne sont passées par les portes du Stadio Friuli, notamment Fabio Quagliarella, Kwadwo Asamoah et Gokhan Inler, revenu depuis en tant que directeur sportif.
Ils formaient l'ossature d'un effectif équilibré qui comptait déjà le gardien légendaire Samir Handanovic, la future star de Barcelone et d'Arsenal Alexis Sanchez et l'attaquant emblématique Antonio Di Natale. Ce noyau a aidé l'Udinese à signer sa meilleure performance européenne depuis son sacre en Coupe Intertoto en 2000, en atteignant les quarts de finale de la Coupe UEFA en 2009, avant de s'incliner de peu aux tirs au but face au Werder Brême, futur finaliste, sans Handanovic ni Di Natale, tous deux blessés.
« Nous avions beaucoup de très bons joueurs, de bons leaders », confie Inler à GOAL. « Nous avions de grands joueurs comme Sanchez, (Mauricio) Isla, Handanovic dans les buts, (Mehdi) Benatia en défense. Beaucoup, beaucoup de noms.
« Année après année, nous nous sommes améliorés, et sur les quatre années que j'ai passées ici, la quatrième a été la meilleure. Nous avons décroché une place en Ligue des champions avec un effectif si jeune. Je suis heureux d'avoir vécu cette grande période avec l'Udinese. »
meilleur buteur
Ce sont les buts de Di Natale qui ont constitué l’épine dorsale du succès du club à la fin des années 2000 et au début des années 2010, et il est en grande partie la raison pour laquelle l’attention de tant de monde s’est portée sur l’Udinese en dehors de l’Italie durant ses prolifiques 12 années au club, lui qui a consacré ses meilleures années aux Frioulans.
Attaquant de petite taille, rapide et polyvalent, doté d’un véritable boulet de canon du pied droit et capable de marquer de pratiquement n’importe où, Di Natale s’est montré extrêmement prolifique dans les dernières années de sa carrière après son arrivée en provenance d’Empoli en 2004, avant de devenir capitaine trois ans plus tard.
Bien qu’ayant passé la barre des 30 ans, il a inscrit plus de 25 buts lors de quatre saisons consécutives entre 2009 et 2013, et il a terminé capocannoniere de la Serie A lors de deux saisons d’affilée, en 2009-2010 (29 buts) et en 2010-2011 (28 buts). Ses performances lors de la première lui ont également valu le titre de footballeur italien de l’année en Serie A.
« Di Natale était notre capitaine, un grand frère qui nous aidait à gérer sur le terrain, raconte à GOAL l’ancien milieu de terrain de l’Udinese devenu directeur technique, Inler.Il était vraiment là pour nous, parfois aussi dur avec les jeunes joueurs, mais c’est la bonne manière de progresser. »
Entre 2009 et 2011, les grands noms de l’ère moderne Lionel Messi (82) et Cristiano Ronaldo (86) étaient les deux seuls joueurs à avoir inscrit plus de buts en championnat que les 67 de Di Natale. Malgré des hésitations sur sa retraite et plusieurs offres pour partir ailleurs, notamment de la Juventus, alors habituée à enchaîner les Scudetti, l’attaquant vétéran est resté fidèle à l’Udinese jusqu’à raccrocher définitivement les crampons en 2016, à l’âge de 38 ans.
Des résultats mitigés
La situation de l'Udinese a bien changé depuis ses années fastes, et celles de Di Natale, il y a plus d'une décennie. Si le club est un pilier de la Serie A, où il évolue sans interruption depuis sa dernière promotion en 1995, les Bianconeri n'ont terminé une saison dans la première moitié du classement qu'une seule fois depuis 2013, avec une 10e place la saison dernière.
Le départ de l'influent Francesco Guidolin en 2014 a certainement eu un impact négatif, lui qui avait mené le club à la quatrième, la troisième puis la cinquième place lors des trois saisons précédentes. Une succession d'entraîneurs sans réussite a suivi, et cette génération dorée composée de Di Natale, Handanovic, Sanchez, Inler et d'autres a fini par passer sans être correctement remplacée, tandis que l'écart financier avec les plus grands clubs de Serie A s'est considérablement creusé.
Sans surprise, l'Udinese a aussi flirté à plusieurs reprises avec la relégation, évitant de peu la descente en 2015, 2016 et 2024. Le reste du temps, le club a régulièrement terminé dans le bas du ventre mou. Après une légère amélioration la saison dernière, l'objectif est désormais de réduire encore, d'une manière ou d'une autre, l'écart avec les équipes qui le devancent. Cette responsabilité incombe à la famille Pozzo, propriétaire depuis 40 ans, ainsi qu'à la hiérarchie qu'elle a mise en place.
Actuels actionnaires majoritaires de Watford et anciens propriétaires de Grenade, les Pozzo sont des pionniers du modèle multi-clubs, avec des degrés de réussite variables. Certains les ont accusés de privilégier leurs autres actifs, le déclin de l'Udinese coïncidant plus ou moins avec la montée de Watford en Premier League en 2015.
« Tu as cette pression »
Du point de vue d’Inler, la mentalité et la discipline seront essentielles pour combler l’écart, plutôt que de dépenser de grosses sommes pour de nouvelles recrues afin de rivaliser avec des équipes comme Naples, l’Inter, l’AC Milan et la Juve.
Terminer 10e la saison dernière représentait déjà un pas en avant significatif, tandis que l’expérimenté ancien défenseur du Bayern Munich et du Real Madrid David Alaba a rejoint le club en transfert libre. Son leadership renforcera certainement les chances de succès de l’Udinese.
« Le défi est désormais bien plus grand qu’avant, explique Inler. Avant, c’était très difficile parce qu’il y avait beaucoup de grands joueurs en Serie A, mais maintenant, à mon poste de directeur, j’apporte la mentalité, la discipline dont les joueurs ont besoin, surtout au quotidien, parce qu’il faut les pousser chaque jour.
« Par le passé, on faisait seulement du football, on n’avait pas de réseaux sociaux, et maintenant il y a aussi cette pression du public. C’est pour cela qu’il est important de beaucoup parler avec les joueurs et aussi de leur montrer comment construire une carrière. C’est pour cela que, pour moi, le travail quotidien est important, pour leur montrer quelle voie ils doivent suivre. »
L’Udinese occupe actuellement la 13e place de Serie A après n’avoir remporté qu’un seul de ses cinq premiers matches, avec notamment une série de trois défaites consécutives avant la longue trêve internationale. Inler estime que les choses vont changer.
« La saison est encore longue, mais match après match, nous devons essayer de gagner, a-t-il déclaré. Nous n’avons pas eu un début de saison comme lors des deux précédentes années depuis que je suis ici, et le plus important est de rester humbles, de travailler dur et de renforcer l’énergie. Nous avons besoin d’une bonne préparation, mentale et physique. »
Ce sentiment est partagé par un défenseur clé de l’Udinese, Oumar Solet. « Nous devons simplement rester concentrés, à chaque match. La saison dernière, nous avons plutôt bien fait pour l’Udinese », confie le Français à GOAL. « Notre objectif est d’essayer de rester sur cette voie, nous savons que nous pouvons y parvenir. Nous devons faire les efforts nécessaires. La saison a déjà commencé, mais je suis très enthousiaste à l’idée de continuer et de voir ce qui se passera. »
Un succès durable
Le club ne cache pas que ses priorités ont quelque peu changé depuis les années fastes de la fin des années 2000 et du début des années 2010, avec des objectifs hors terrain qui passent eux aussi au premier plan.
Loin des terrains, l'Udinese s'est imposé comme l'équipe la plus durable d'Italie et comme l'une des plus durables de toute l'Europe grâce à ses initiatives écologiques, lancées lorsqu'il a été demandé à l'équipementier Macron de fabriquer ses maillots à partir de matériaux recyclés en 2020. Le Bluenergy Stadium des Friulani est entièrement alimenté les jours de match par une ferme solaire de 2 400 panneaux, tandis que des stratégies ont également été mises en place pour lutter contre le gaspillage alimentaire et qu'un travail a été mené avec la communauté d'Udine afin de proposer une éducation aux questions environnementales.
S'exprimant auprès de GOAL, Magda Pozzo, dirigeante du club et fille du propriétaire Giampaolo, déclare : « Nous sommes l'une des équipes en Italie très impliquées dans toutes les pratiques liées à la durabilité. Nous essayons de mettre en pratique des activités qui favorisent la durabilité, venir au stade à vélo, nous sommes le seul club à avoir un parc solaire en Italie, donc nous obtenons de l'énergie solaire pendant les matches, donc c'est un projet incroyable. »
Elle estime que la durabilité doit être l'objectif sur le terrain comme en dehors. « Nous ne pouvons pas oublier qu'Udine est une petite ville, nous y avons 100 000 habitants, donc je pense que nous devons être prudents et savoir que nous sommes stables au milieu du classement », dit-elle. « Mais, bien sûr, en même temps, [nous devons] essayer chaque année de nous améliorer, et je pense que c'est toute l'idée et toute la stratégie.
« Nous sommes très prudents, et c'est pourquoi nous sommes là en tant que famille depuis 40 ans et depuis 30 ans en Serie A, et je pense qu'il est très important que nous appliquions aussi la durabilité à la question financière. »
Milan appelle
Au cours des quatre dernières années, la volonté d’Udinese d’assurer sa propre promotion a, de manière assez surprenante, conduit le club à la Fashion Week de Milan. C’est désormais devenu une tradition pour le club frioulan d’y dévoiler son troisième maillot dans ce cadre unique, et 2026 n’a pas fait exception puisque les Bianconeri en ont profité pour célébrer leur 130e anniversaire.
Élégant maillot couleur crème, agrémenté d’un motif étoilé, d’un écusson spécial anniversaire et de détails noirs, il a été dévoilé lors d’un événement organisé dans le centre de Milan mardi, avec les joueurs de l’équipe première Solet, Maduka Okoye, Nicolo Bertola et Matteo Palma pour le présenter.
Le maillot a été dessiné par Giuseppe Buccinna, basé à Milan, et s’est inspiré de la photographe Tina Modotti et du poète Pier Paolo Pasolini, qui ont tous deux saisi l’esprit du Frioul, région d’origine d’Udinese, à travers leurs médiums artistiques respectifs.
« Nous faisons cela depuis quatre ans, grâce au club et à Macron, nous pouvons être à la Fashion Week de Milan où il y a beaucoup de monde et d’artistes célèbres », a déclaré Inler à GOAL. « Chaque année, nous cherchons un artiste pour créer notre maillot, et c’est toujours spécial de venir ici. Les joueurs aiment cela parce qu’il est important de les montrer non seulement comme des footballeurs sur le terrain, mais aussi en train de se représenter eux-mêmes lors d’un événement comme la Fashion Week. »
Le troisième maillot 2026-2027 d’Udinese est d’ores et déjà disponible à l’achat dans les boutiques officielles d’Udinese ou sur Macron.com.